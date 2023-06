Putins Propaganda läuft nach dem Wagner-Aufstand heiß: Er zeichnet von sich und der Lage ein Bild, das kaum der Realität entspricht, die ntv-Korrespondent Rainer Munz beobachtet. Auch Belarus' Machthaber Lukaschenko widerspricht in einem wesentlichen Punkt. Voll auf Linie ist derweil Viktor Orban in Ungarn.

+++ 11:22 Litauen kauft zwei norwegischen Raketenwerfer für die Ukraine +++

Litauen hat zwei Nasams-Raketenwerfer aus Norwegen für die Ukraine gekauft. "Die Nasams-Werfer werden in der nahen Zukunft in der Ukraine eintreffen", erklärte der litauische Präsident Gitanas Nauseda am Mittwoch im Onlinedienst Facebook. Die Militärhilfe umfasse aber keine Raketen, fügte er hinzu. Den Wert des Geschäfts mit dem norwegischen Unternehmen Kongsberg bezifferte Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas auf 9,8 Millionen Euro. Litauen wird im kommenden Monat Gastgeber des NATO-Gipfels sein.

+++ 10:47 "Putin wollte Prigoschin während der Rebellion auslöschen", sagt Lukaschenko +++

Wladimir Putin musste während der Rebellion am Samstag davon abgehalten werden, Wagner-Chef Prigoschin "auszulöschen", behauptete der belarussische Präsident Lukaschenko. Er habe auf Putin eingewirkt. "Ich habe Putin empfohlen, sich nicht zu beeilen", sagte Lukaschenko laut belarussischen Staatsmedien. "'Komm schon', sagte ich, 'lass uns mit Prigoschin und seinen Kommandeuren reden.'" Lukaschenko sagte auch, seine eigene Armee könne von der Erfahrung der Wagner-Kämpfer profitieren, die im Rahmen des Abkommens angeblich nach Weißrussland fliehen konnten.

+++ 10:22 "Kiew meldet 30 Kampfeinsätze an drei Frontabschnitten" +++

Während Russland weiter ukrainische Städte unter Beschuss nimmt, läuft die Gegenoffensive weiter. Selenskyj zeigt sich zufrieden mit den mühsam erkämpften Fortschritten und dankt seinen Soldaten. ntv-Reporterin Elke Büchter berichtet aus Kiew.

+++ 09:48 Pistorius setzt auf die große Offensive +++

Auf seinem Weg in die USA hat sich SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius zum Krieg in der Ukraine geäußert. "Ich setze auf die große Offensive, auf die Gegenoffensive und alles andere wird sich finden", sagte er im Interview dem ZDF-"Morgenmagazin". "Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein entscheidendes Jahr, das sind entscheidende Monate jetzt", sagte er. "Deswegen ist Deutschland ja vor einigen Wochen auch noch mal mit einem großen Unterstützungspaket im Umfang von 2,7 Milliarden Euro rausgegangen." Das unterstütze die Ukraine nachhaltig. Deutschland ist Pistorius zufolge inzwischen der zweitstärkste Unterstützer der Ukraine nach den USA.

+++ 09:33 Sechs iranische Drohnen von Luftwaffe abgeschossen +++

Die ukrainische Luftwaffe hat berichtet, dass sie über Nacht sechs "Shahed"-Drohnen zerstört hat. Zwei Drohnen seien über der Region Tscherkassy abgeschossen worden, zwei weitere hätten jedoch ein leeres Lagerhaus in der Region getroffen, hieß es.

+++ 08:59 London: Ukraine hat "lebenswichtige" Krim-Cherson-Verbindung zerstört +++

Die Ukraine hat in der vergangenen Woche eine Brücke, die die Krim mit der Region Cherson verbindet, angegriffen und beschädigt, wodurch die russischen Logistikeinheiten verlangsamt wurden, teilte das britische Verteidigungsministerium mit. In seinem Update schreibt die Behörde: "Am Morgen des 22. Juni 2023 griffen die Streitkräfte der Ukraine die Chonhar-Straßenbrücken zwischen der Halbinsel Krim und dem von Russland besetzten Oblast Cherson an." Und weiter: "Die vorübergehende Sperrung der Route führte dazu, dass lebenswichtige russische Logistikkonvois mindestens 50 Prozent länger brauchten, um über alternative Routen die Front zu erreichen." Es heißt auch, dass Russland "innerhalb von 24 Stunden" nach dem Angriff eine Ersatzbrücke gebaut habe. Das Ministerium sagt, die Schnelligkeit des Baus einer Alternative zeige, wie "lebenswichtig" die Route für Russland sei.

+++ 08:30 Die Ukraine hat Gebietsgewinne erzielt, die nicht öffentlich bekannt gegeben wurden +++

Die ukrainische Armee habe "bestimmte Gewinne" erzielt, die nicht öffentlich gemacht wurden, um eine Enttarnung ihrer Truppen zu vermeiden, sagte der ukrainische Verteidigungsminister. "Manchmal melden die Russen ihrer Führung nicht, dass sie ein bestimmtes Gebiet oder Territorium verloren haben", sagte Olexij Resnikow gegenüber der "Financial Times".

+++ 07:57 Taiwan beobachtet zwei russische Kriegsschiffe vor seiner Küste +++

Taiwan hat am Vortag zwei russische Kriegsschiffe vor seiner Ostküste entdeckt. Daraufhin seien Schiffe und Flugzeuge zur Beobachtung entsandt und Raketensysteme an der Küste aktiviert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh mit. Demnach fuhren die russischen Schiffe von Süden nach Norden durch die Gewässer östlich der Küste. In welcher Entfernung, teilte das Ministerium jedoch nicht mit. Taiwan registriert fast täglich chinesische Schiffe in der Nähe seiner Gewässer. Die Präsenz russischer Kriegsschiffe ist allerdings ungewöhnlich. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax berichtete, dass Russlands "Abordnung von Kriegsschiffen der Pazifik-Flotte nach der Durchquerung des Südchinesischen Meers die Philippinische See" erreicht habe. Die Kriegsschiffe absolvierten Aufgaben im Rahmen einer weiträumigen Meeresüberquerung, die "eine Simulation einer Seeschlacht zur Abwehr eines Raketenangriffs eines simulierten Feinds auf See" beinhalte, berichtete Interfax.

+++ 07:31 Verteidigungsminister: Das "Hauptereignis" der Gegenoffensive kommt noch +++

Die Befreiung einer Reihe von Dörfern unter russischer Besatzung in den vergangenen Wochen ist dem ukrainischen Verteidigungsminister Olexij Resnikow zufolge noch "nicht das Hauptereignis" der geplanten Gegenoffensive. "Wenn es passiert, werden Sie es alle sehen. ... Jeder wird alles sehen", sagt er der "Financial Times". Damit weist Resnikow Berichte über langsame Fortschritte gegen gut befestigte russische Stellungen zurück. Die wichtigsten Truppenreserven der Ukraine, darunter die meisten kürzlich im Westen ausgebildeten und mit modernen Nato-Panzern und gepanzerten Fahrzeugen ausgerüsteten Brigaden, müssten erst noch eingesetzt werden, sagt Resnikow.

+++ 06:51 ISW: Machtspiel zwischen Putin, Lukaschenko und Prigoschin "noch nicht vorbei" +++

Der russische Präsident Wladimir Putin wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, den Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin loszuwerden, ohne ihn zum Märtyrer zu machen, so das Institute for the Study of War in seiner neusten Einordnung. Das ISW hob hervor, dass die direkte Bedrohung zwar vorüber sei, Fragen der Sicherheit des Regimes in Russland jedoch immer noch im Vordergrund der Aufmerksamkeit russischer Beamter stünden. Darüber hinaus könnten die laufenden Verhandlungen zwischen Putin, Prigoschin und Lukaschenko der Ukraine langfristig zugute kommen. "Die angekündigte Übergabe von Wagners Ausrüstung an Elemente des Verteidigungsministeriums deutet auch darauf hin, dass es unwahrscheinlich ist, dass Wagner-Truppen unmittelbar vor der Umstrukturierung zur Verstärkung der Frontlinien in der Ukraine stationiert werden", sagte das ISW. Das ISW erwähnte auch, dass der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko seine Position als Vermittler nutzt, um Einfluss in Russland zu gewinnen und Druck auf Putin auszuüben. "Lukaschenko könnte versuchen, die Wagner-Gruppe in Weißrussland zu nutzen, um die angesammelte strukturelle Abhängigkeit des belarussischen Militärs vom russischen Militär für höhere operative Aufgaben zu verringern", schrieb das ISW.

+++ 06:09 Acht Tote nach Raketenangriff auf Kramatorsk: Ukrainische Schriftstellerin schwer verletzt +++

Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Restaurant in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk sind nach Angaben der Behörden mindestens acht Menschen getötet und 47 weitere verletzt worden. Bei dem Angriff wurde das Restaurant Ria Pizza im Zentrum der Stadt zerstört, das bei Journalisten und Militärangehörigen beliebt war. Wie die ukrainische Polizei mitteilte, feuerte Russland zwei Boden-Luft-Raketen vom Typ S-300 auf die Stadt ab. Laut Innenministerium war unter den Todesopfern auch ein 2008 geborener Minderjähriger. Ein 2022 geborenes Kind sei verletzt worden, hieß es auf Telegram. Unter den Verletzten sind drei Kolumbianer - der bekannte Autor Hector Abad, der Politiker Sergio Jaramillo und die Journalistin Catalina Gomez, die sich mit der ukrainischen Schriftstellerin Victoria Amelima in dem Restaurant zum Essen getroffen hatten, wie Abad und Jaramillo in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten. Die 37-jährige Amelima, deren Werke unter anderem ins Deutsche und Englische übersetzt wurden, schwebe in Lebensgefahr, hieß es. Sie sei am Kopf verletzt.

+++ 05:30 US-Beamte: Russischer General wusste von Prigoschins Plänen +++

Hatte der Wagner-Chef Anlass zur Annahme, dass seine Umsturzpläne durch hochrangige russische Militärs unterstützt werden würden? US-Geheimdienste gehen davon aus, dass mindestens ein hochrangiger russischer General in die Umsturzpläne des Wagner-Führers eingeweiht war. Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf US-Beamte. Demnach versuchte die USA herauszufinden, ob der stellvertretende Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte, Sergej Surowikin, in die Planung des Aufstands involviert war. Surowikin hatte sich schon kurz nach Beginn der Rebellion in einem Video an Prigoschin gewandt und ihn zur Aufgabe aufgefordert.

+++ 03:39 Explosionen in Melitopol gemeldet +++

Im russisch besetzten Melitopol soll es mehrere Explosionen gegeben haben. Wladimir Rogov, Vertreter der moskautreuen Verwaltung, spricht auf Telegram von sechs Explosionen gegen 1 Uhr (Ortszeit). Ukrainische Telegram-Kanäle melden Angriffe auf russische Munitionsdepots. Offizielle Meldungen von ukrainischer Seite gibt es nicht.

+++ 01:23 Stoltenberg: Dürfen Russland nicht unterschätzen +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnt davor, die Bedrohungen durch Russland nach dem Söldneraufstand am Wochenende weniger ernst zu nehmen. Es sei klar, dass der illegale Krieg von Kremlchef Wladimir Putin gegen die Ukraine in Russland Gräben vertieft und neue Spannungen geschaffen habe, sagt der Norweger am Rande von Vorgesprächen zum NATO-Gipfel im Juli. Zugleich dürfe man Russland aber nicht unterschätzen. Wichtig sei es nun, die Ukraine weiter zu unterstützen. Vom Gipfel in litauischen Hauptstadt Vilnius erwarte er ein klares Signal in diese Richtung.

+++ 00:37 Baerbock: Südafrikas Haltung zu Ukraine-Krieg hat sich verändert +++

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sieht Bewegung in der Position Südafrikas zum Ukraine-Krieg. "Und da hat sich gezeigt, dass sich ein langer Atmen in der Diplomatie auszahlt, weil sich die Stimme Südafrikas aus meiner Sicht schon verändert hat", sagt die Grünen-Politikerin im ZDF-"heute journal". Nach seinem Besuch in der Ukraine habe der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa deutlich gemacht, "dass es eben um die Charta der Vereinten Nationen geht, dass es um die Souveränität eines jeden Landes geht und die territoriale Integrität". Das sei neu. Ramaphosa war kürzlich mit einer afrikanischen Delegation zu Vermittlungsbemühungen in Russland und der Ukraine, allerdings ohne erkennbaren Erfolg. Wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine hatte es in der Vergangenheit Irritationen gegeben, weil Pretoria Moskau nicht eindeutig verurteilte.

+++ 23:44 Russen töten mindestens drei Zivilisten bei Raketenangriff auf Kramatorsk +++

Die Zahl der Opfer des russischen Raketenangriffs auf die Stadt Kramatorsk im Osten der Ukraine steigt: Nach offiziellen Angaben sind mindestens drei Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt worden. Unter den Toten sei auch ein Kind, sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Solcher Terror beweist uns und der ganzen Welt immer wieder, dass Russland für all seine Taten nur eines verdient: Niederlage und Tribunal." Der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko hatte zuvor mitgeteilt, die russische Armee habe Kramatorsk Abend zwei Mal beschossen und dabei unter anderem ein Restaurant getroffen. Rettungskräfte suchen unter den Trümmern nach möglichen Verschütteten.

+++ 22:50 Nawalny: Bevölkerung hat Putin nicht unterstützt +++

Laut dem inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny hat der russischen Präsident Wladimir Putin mangelnden Rückhalt in der Bevölkerung attestiert. "In dem Moment, in dem Militärkolonnen nach Moskau fuhren, um es zu besetzen, stand niemand auf, um Putin zu verteidigen", verbreitet Nawalnys Team über die sozialen Medien. "Es gab um ihn (Putin) herum keinerlei nationale Einheit." Der Kremlchef sei offenbar noch unpopulärer in der Bevölkerung als der aufständische Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, so Nawalny.

+++ 22:21 Söldnerfinanzierung: USA verhängen Sanktionen gegen vier Gold-Konzerne +++

Die USA haben Sanktionen gegen vier Unternehmen unter Hinweis auf illegale Gold-Geschäfte zur Finanzierung der russischen Söldnergruppe Wagner verhängt. Es handle sich um Firmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), der Zentralafrikanischen Republik und Russland, teilt das US-Finanzministerium mit. Durch die illegalen Goldgeschäfte halte die Miliz von Jewgeni Prigoschin ihre Einheiten etwa in der Ukraine und Afrika aufrecht und baue sie aus. Das US-Außenministerium erklärte, die Maßnahmen gegen Wagner stünden nicht im Zusammenhang mit dem Aufstand am Wochenende in Russland. Bei den betroffenen Unternehmen handelt es sich um Midas Resources SARLU und Diamville SAU in der Zentralafrikanischen Republik, Industrial Resources General Trading in den VAE und Limited Liability Company in Russland. Stellungnahmen der Firmen und der Wagner-Gruppe liegen noch nicht vor.

+++ 22:00 Selenskyj entlässt Chef von staatlichem Rüstungskonzern Ukroboronprom +++

Mitten im Krieg entlässt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Chef des staatlichen Rüstungskonzerns Ukroboronprom, Jurij Hussjew. Das entsprechende Dekret wurde heute vom Präsidentenbüro in Kiew veröffentlicht. Hussjew hatte den Posten seit Dezember 2020 inne. Nachfolger soll Medienberichten zufolge der 31 Jahre alte Chef des Panzerwerks im ostukrainischen Charkiw, Herman Smetanin, werden. Eine offizielle Bestätigung dazu liegt bislang nicht vor. In der Holding Ukroboronprom sind alle Rüstungsunternehmen der Ukraine konzentriert. Angaben der Internetzeitung "Ukrajinska Prawda" nach hatte Selenskyj von Hussjew eine höhere Produktion der Kurzstreckenrakete Sapsan (Wanderfalke) erwartet. Die in der Exportvariante Hrim-2 (Donner-2) genannte Rakete kann Ziele bis in 500 Kilometer Entfernung erreichen. Bisher ist Kiew bei der Störung der Logistik von Kriegsgegner Russland vor allem auf Raketen westlicher Herkunft angewiesen. Allerdings hat die ukrainische Armee russischen Angaben zufolge auch schon mehrfach Ziele auf der 2014 annektierten Halbinsel Krim mit Hrim-2-Raketen angegriffen.

+++ 21:52 Munition, Panzer, Flugabwehrsysteme - USA stellt weitere Militärhilfen bereit +++

Die US-Regierung stellt der Ukraine weitere Militärhilfen zur Abwehr des russischen Angriffskrieges zur Verfügung. Das Verteidigungsministerium kündigt in Washington ein neues Paket mit militärischer Ausrüstung im Umfang von 500 Millionen US-Dollar (rund 456 Millionen Euro) an. Darin enthalten sind nach Pentagon-Angaben unter anderem Munition für Patriot-Luftabwehrsysteme, Bradley-Schützenpanzer, Flugabwehrsysteme vom Typ Stinger, Ausrüstung zur Minenräumung sowie Wärmebildsysteme und Nachtsichtgeräte. "Wir werden die Ukraine weiterhin bei der Verteidigung ihrer Souveränität und territorialen Integrität gegen die russische Aggression unterstützen", sagte die stellvertretende Sprecherin des Weißen Hauses, Olivia Dalton.

+++ 21:27 NATO-Generalsekretär warnt vor Unterschätzung Russlands +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnt davor, die Bedrohungen durch Russland nach dem Söldneraufstand am Wochenende weniger ernst zu nehmen. Es sei klar, dass der illegale Krieg von Kremlchef Wladimir Putin gegen die Ukraine in Russland Gräben vertieft und neue Spannungen geschaffen habe, sagte der Norweger in Den Haag am Rande von Vorgesprächen zum NATO-Gipfel im Juli. Zugleich dürfe man Russland aber nicht unterschätzen. Wichtig sei es nun, die Ukraine weiter zu unterstützen. Vom Gipfel in litauischen Hauptstadt Vilnius erwarte er ein klares Signal in diese Richtung. "Die ukrainischen Streitkräfte setzen jetzt ihre Gegenoffensive fort. Die Kämpfe sind hart, aber sie machen Fortschritte", sagte Stoltenberg. Je mehr Land die Ukrainer befreien könnten, desto stärker werde ihre Position am Verhandlungstisch sein.

Die Entwicklungen vom Vortag können Sie hier nachlesen.