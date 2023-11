+++ 11:52 Ukraine will 640 russische Soldaten an einem Tag eliminiert haben +++

Ukraine-Krieg im Liveticker +++ 11:52 Ukraine will 640 russische Soldaten an einem Tag eliminiert haben +++

Die Zahl der im Zuge des Angriffskriegs eliminierten russischen Soldaten ist nach Angaben aus Kiew auf 319.210 gestiegen. Das sind 640 mehr als noch am Vortag. Als "eliminiert" gelten Militärangehörige, die getötet wurden oder etwa durch eine erlittene Verletzung nicht mehr am Kampfgeschehen teilnehmen können. Die ukrainischen Zahlen lassen sich nicht überprüfen. Unabhängig nachgewiesen sind wesentlich weniger Tote (siehe Eintrag von 07.55 Uhr). In den vergangenen 24 Stunden wurden dem Generalstab der ukrainischen Armee zufolge unter anderem vier Panzer, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, vier Artillerie-Systeme und ein Mehrfachraketenwerfer der Russen zerstört.

+++ 11:18 London: Ehefrauen von russischen Soldaten begehren öffentlich auf +++

Das britische Verteidigungsministerium berichtet in seinem täglichen Geheimdienst-Update von dem ersten öffentlichen Straßenprotest in Moskau seit Beginn des Angriffskrieges. Demnach hätten sich am 7. November die Ehefrauen von eingesetzten russischen Soldaten auf einem zentralen Platz in der Hauptstadt versammelt und Plakate hochgehalten, auf denen sie die Abberufung ihrer Partner von der Frontlinie forderten. Seit Februar 2022 finden sich London zufolge in den sozialen Medien täglich Beispiele für Online-Appelle russischer Ehefrauen und Mütter, die gegen die Dienstbedingungen ihrer Angehörigen protestierten. Die "drakonische russische Gesetzgebung" habe jedoch bisher verhindert, dass sich die Angehörigen der Soldaten zu einer einflussreichen Lobby zusammenschließen konnten. Die Polizei soll den Protest auf dem Theaterplatz innerhalb weniger Minuten aufgelöst haben. Die unmittelbare Forderung der Demonstrantinnen sei jedoch bemerkenswert. "Die scheinbar unbegrenzt ausgedehnten Kampfeinsätze des Personals ohne Rotation werden sowohl von den Truppen selbst als auch von ihren Angehörigen zunehmend als unhaltbar angesehen", schreibt das Ministerium.

+++ 10:49 Russland fahndet nach ukrainischer ESC-Siegerin Jamala +++

Russland hat Jamala, die ukrainische Siegerin des Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2016, zur Fahndung ausgeschrieben. Das melden staatliche russische Nachrichtenagenturen. Den strafrechtlichen Vorwurf gegen die Sängerin krimtatarischer Herkunft nennt das russische Innenministerium in Moskau nicht. Jamala, mit bürgerlichem Namen Sussana Dschamaladinowa, hat aber den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine immer wieder öffentlich angeprangert. Die 40-Jährige macht sich auch für die Krimtataren stark, die auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim Menschenrechtsberichten zufolge unterdrückt werden. Jamalas ESC-Siegerlied in Stockholm 2016 mit dem Titel "1944" erinnerte an die damalige von Moskau befohlene Vertreibung der Krimtataren aus der Heimat.

+++ 10:21 US-Experten: Irreguläre Streitkräfte beklagen Zensur durch Moskau +++

Das russische Verteidigungsministerium zensiert nach Einschätzung des Institute for the Study of War (ISW) möglicherweise irreguläre, bewaffnete Formationen als Teil seiner laufenden Bemühungen, Russlands irreguläre Kräfte zu formalisieren und eine größere Kontrolle über den "russischen Informationsraum" zu etablieren. Das Bataillon "Wostok" der Donezker Volksrepublik (DNR) behauptete demnach am Sonntag, das Innenministerium der DNR habe einen Zensurbefehl erlassen, der es dem Bataillon verbiete, "sein Leben und seine Arbeit zu zeigen". Wie die US-Experten in ihrem täglichen Lagebericht schreiben, ist das Bataillon "Wostok" derzeit im Grenzgebiet Donezk-Saporischschja im Einsatz und berichtet fast täglich über die Lage in seinem Frontabschnitt. Das Innenministerium der DNR verwaltet dem ISW zufolge die Zensuranweisung möglicherweise als Teil der laufenden Bemühungen des russischen Verteidigungsministeriums, die Volksmilizen der DNR sowie Luhansker Volksrepublik (LNR) formal in die russischen Streitkräfte einzugliedern. Das habe in der Vergangenheit zu Gegenreaktionen im russischen Informationsraum geführt.

+++ 09:58 Mann bei russischem Mörserangriff nahe Grenze getötet +++

Bei einem russischen Mörserangriff in einem Ort in der Oblast Sumy ist am Sonntag ein 51-jähriger Mann ums Leben gekommen. Das berichtet der "Kyiv Independent" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft der Region Sumy. Russische Streitkräfte hätten demnach Mörserangriffe auf zivile Infrastrukturen in der Ortschaft Seredyna-Buda durchgeführt, darunter auch auf das Haus des 51-jährigen Mannes. Die Gemeinde liegt an der Grenze zum Gebiet Brjansk in Russland. Die russischen Streitkräfte nahmen demnach gestern auch sechs andere Orte in der Region Sumy unter Beschuss. Mehr als 130 Explosionen seien registriert worden.

+++ 09:27 Ukraine berichtet von zahlreichen Gefechten an der Front +++

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben an der fast 1000 Kilometer langen Front im Osten und Süden erneut Dutzende russischer Angriffe abgewehrt. Der Lagebericht des Generalstabs in Kiew vom Morgen verzeichnete für Sonntag 46 russische Sturmangriffe. Sie seien alle zurückgeschlagen worden, heißt es. Schwerpunkte seien die Städte Marjinka (16 russische Angriffe) und Awdijiwka (12 Angriffe) nahe der russisch kontrollierten Donbass-Hauptstadt Donezk gewesen. Diese Militärangaben sind nicht sofort unabhängig überprüfbar. Allerdings lassen die genannten Zahlen der Einzelgefechte jeweils auf die Intensität der Kämpfe schließen.

+++ 09:04 US-Verteidigungsminister zu unangekündigtem Besuch in Ukraine eingetroffen +++

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Der Minister sei in die Ukraine gereist, um sich mit Vertretern der Regierung zu treffen und "die entschlossene Unterstützung der Vereinigten Staaten für den Freiheitskampf der Ukraine zu bekräftigen", heißt es aus dem Pentagon. Aus Sicherheitsgründen war der Besuch nicht angekündigt worden.

+++ 08:45 Trittin zu G20-Gipfel: "Klartext mit Putin reden" +++

Von einem Boykott des G20-Gipfels angesichts einer Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin hält der außenpolitische Sprecher der Grünen Fraktionen, Jürgen Trittin, nichts. Es gebe innerhalb der G20 so wichtige Akteure für die internationale Politik, wie Südafrika, Indien oder Brasilien, dass Deutschland den Dialog mit diesen suchen sollte. "Und dann wird man halt auf diesem Gipfel, wie das bei anderen Gelegenheiten dann Herrn Lawrow (russischer Außenminister, Anm. d. Red.) widerfahren ist, Klartext mit Putin reden", so Trittin im RTL/ntv "Frühstart". Er könne ja dabei sein und trotzdem isoliert werden, was er verdient habe.

+++ 08:22 Soldat und Frau sterben durch Granaten-Explosion in Kiewer Wohnung +++

Ein ukrainischer Soldat und eine Frau sind durch die Explosion einer Granate in einer Kiewer Wohnung gestorben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die Polizei der ukrainischen Hauptstadt. Die Ursache der Explosion, bei der ein zweiter Mann verletzt wurde, sei jedoch noch unklar. Sprengstofftechniker und Ermittler arbeiteten am Tatort der Explosion vom Sonntag, so die Kiewer Polizei in einer Erklärung. Erst Anfang des Monats war ein Berater des ukrainischen Oberbefehlshabers, General Walerij Saluschnyj, gestorben, als eine Granate explodierte, die er zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte.

+++ 07:55 Medien identifizieren mehr als 37.000 tote russische Soldaten - Zahlen stiegen zuletzt +++

Das unabhängige russische Medienunternehmen Mediazona hat in Zusammenarbeit mit BBC Russia neue Zahlen zu gefallenen russischen Soldaten in der Ukraine veröffentlicht. Demnach konnten über öffentliche Quellen wie Nachrufe, Beiträge von Angehörigen in sozialen Medien, Nachrichten in regionalen Medien und Berichte von lokalen Behörden die Namen von 37.052 Militärangehörigen bestätigt werden (Datenstand: 15. November). Im Zeitraum von zwei Wochen sei ein Zuwachs um 1272 Tote registriert worden. Die Journalisten weisen jedoch darauf hin, dass die tatsächlichen Zahlen wahrscheinlich wesentlich höher liegen. Die Zahl der verfolgten Nachrufe habe laut dem Bericht zuletzt drastisch zugenommen. Täglich würden etwa 100-110 Fälle von getöteten Soldaten entdeckt. Dieser Anstieg steht laut Mediazona im Zusammenhang mit den Versuchen der russischen Armee, Awdijiwka einzunehmen. In die aktuelle Auflistung wurden zudem 14 Namen mit dem Rang eines Oberstleutnants oder höher aufgenommen, was laut Mediazona "fast einen neuen Rekord darstellt". Die meisten hochrangigen Offiziere seien an der Front gefallen. "Ein ähnlicher Anstieg bei den Offizieren erinnert an die Verluste im Sommer 2022, als die Ukraine erstmals Langstreckenraketen vom Typ HIMARS einsetzte. Der jüngste Anstieg könnte mit dem Erhalt von ATACMS durch die Ukraine zusammenhängen", heißt es.

+++ 07:27 3000 mehrheitlich ukrainische LKW hängen an Grenze zu Polen fest +++

Nach Angaben der ukrainischen Behörden saßen am Sonntag rund 3000 überwiegend ukrainische LKW, darunter auch solche, die Treibstoff und humanitäre Hilfe transportieren, aufgrund einer mehr als zehntägigen Blockade durch polnische LKW-Fahrer auf der polnischen Seite der Grenze fest. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Polnische LKW-Fahrer hatten Anfang des Monats die Straßen zu drei Grenzübergängen mit der Ukraine blockiert, um gegen die ihrer Meinung nach untätige Regierung zu protestieren, die seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 ihre Geschäfte an ausländische Konkurrenten verloren habe.

+++ 06:59 ISW: Kampfhandlungen durch aktuelle Witterungsbedingungen verlangsamt +++

Die ukrainischen und russischen Streitkräfte setzen ihre Kampfhandlungen in der Ost- und Südukraine fort, obwohl das regnerische Wetter das Tempo der Kampfhandlungen bis zum vollständigen Wintereinbruch wahrscheinlich weiter verlangsamen wird. Zu dieser Einschätzung kommt das Institute for the Study of War (ISW) in seinem täglichen Lagebericht. Die US-Experten zitieren ein russischer Militärblogger, wonach die ukrainischen Truppen weiterhin eine starke Gruppe russischer Streitkräfte abwehrten, die in der Nähe von Awdijiwka angreifen. In der Südukraine behielten die Ukrainer zudem die Initiative. Es sei demnach verfrüht, russische Siege zu verkünden, um keine falschen Eindrücke über die Lage auf dem Schlachtfeld zu vermitteln. Ein anderer russischer Militärblogger merkt laut dem ISW an, dass schlechtes Wetter den Einsatz gepanzerter Fahrzeuge im westlichen Gebiet Saporischschja behindere, die ukrainischen Streitkräfte jedoch weiterhin russische Stellungen mit Infanterieeinheiten angriffen. Der US-Thinktank kommt zu dem Schluss, dass die frostigen Witterungsbedingungen während des Winters wahrscheinlich die Wiederaufnahme aktiverer Kampfhandlungen zur Folge haben werden, und das anhaltende Regenwetter die ukrainischen oder russischen Angriffe wahrscheinlich nicht aufhalten wird.

+++ 06:30 Österreich ist weiter stark von russischem Gas abhängig - Anteil im September bei 80 Prozent +++

Im zweiten Jahr des russischen Angriffskriegs bezieht Österreich noch immer einen Großteil seines Gases aus Russland. Laut Daten der österreichischen Energie-Regulierungsbehörde E-Control liegt der russische Anteil an importiertem Erdgas dieses Jahr bei durchschnittlich 60 Prozent. Im September waren es sogar 80 Prozent - etwa so hoch wie zu Kriegsbeginn. Der ehemalige E-Control-Chef Walter Boltz und der Ex-Chef des Energiekonzerns OMV, Gerhard Roiss, haben zuletzt vor der mangelnden Vorbereitung auf einen möglichen Ausfall der Lieferungen aus Russland gewarnt. "Das hat dann hohe Preise zur Folge", so Boltz. Österreich habe zwar genug Reserven für solch einen Notfall eingelagert, aber Gas würde trotzdem teurer werden, weil die Pipeline-Kapazitäten auf der Alternativ-Route von Deutschland nach Österreich begrenzt seien. Wien hat bislang nicht auf russisches Gas verzichtet, weil der aktuelle Liefervertrag noch bis 2040 in Kraft ist.

+++ 05:58 "Im Schatten der zahlreichen aktuellen Krisen": UNICEF beklagt zu wenige Spenden +++

Die Spenden an die Hilfsorganisation UNICEF für die Kinder in der Ukraine sind nicht mehr so zahlreich. "Es gehen nicht mehr so viele Spenden ein wie im ersten Jahr dieses Krieges", sagt Christian Schneider, Geschäftsführer von UNICEF Deutschland, der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Die Bundesregierung und die deutsche Gesellschaft seien zwar einer der wichtigsten Unterstützer UNICEFs in der Ukraine, nach wie vor gebe es auch eine große Solidarität mit den Menschen vor Ort. Die Zahl der Spenden reiche jedoch nicht aus. "Allein für die Winterhilfe benötigt UNICEF noch etwa 30 Millionen Euro. Es gibt nach wie vor also dringenden Bedarf", so Schneider. Derzeit stehe "gerade die humanitäre Lage im Osten des Landes im Schatten der zahlreichen aktuellen Krisen, auch der Situation im Nahen Osten." Die humanitäre Hilfe in der Ukraine umfasse dabei unter anderem die Ausgabe von Winterkleidung, die Sicherung der medizinischen Versorgung oder das Bereitstellen von Trinkwasser. Über sieben Millionen Kinder in der Ukraine bräuchten derzeit direkte humanitäre Hilfe.

+++ 05:01 Putin nimmt an G20-Treffen teil - jedoch nur virtuell +++

Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt nach Angaben des Moskauer Staatsfernsehens an diesem Mittwoch, den 22. November, an einem virtuellen G20-Gipfel teil. Putin werde dort womöglich erstmals seit langer Zeit im Online-Format wieder live auch westliche Staatenführer sehen, berichtete das russische Staatsfernsehen. Beim G20-Gipfel der Staatengruppe der führenden Wirtschaftsmächte Anfang September in Neu Delhi hatte sich Putin noch von Außenminister Sergej Lawrow vertreten lassen.

+++ 02:06 Selenskyj: "Wir brauchen ein Signal an Russland" +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte die internationale Gemeinschaft auf, Russland zu zeigen, dass die Welt nicht müde wird, die Ukraine zu unterstützen. "Das Wichtigste ist jetzt die Garantie, dass die Ukraine auch im nächsten Jahr ausreichend unterstützt wird. Ich danke allen Ländern, die das genauso sehen wie wir. Wir brauchen dieses Signal an Russland: Egal, was sie tun, die Welt wird nicht müde werden, die Freiheit und die internationale Ordnung zu verteidigen", sagte er in seiner täglichen Ansprache. Der ukrainische Staatschef bedankte sich auch bei den Niederlanden für die jüngste Welle der Militärhilfe. "Ich danke Ihnen, Herr Premierminister, und der gesamten niederländischen Gesellschaft. Dies ist ein Signal zur rechten Zeit. Es ist wichtig zu spüren, dass die Verteidigung der Freiheit auf zuverlässige und aufrichtige Unterstützung angewiesen ist."

Alle früheren Entwicklungen können Sie hier lesen.