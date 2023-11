Bundesaußenministerin Annalena Baerbock betont vor dem G7-Gipfel in Japan, dass die Hilfe für die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg weitergehen müsse. "Wenn wir jetzt bei unserer Unterstützung für die Ukraine außer Atem kommen, wird (Russlands Präsident Wladimir) Putin das gnadenlos ausnutzen – mit furchtbaren Folgen für die Menschen in der Ukraine und Europa." Die Ukraine dürfe den Krieg nicht verlieren. "Als Demokratien können wir nur dann im Systemwettstreit mit autokratischen Kräften bestehen, wenn unsere Freunde rund um den Globus spüren, dass wir es ernst meinen."

+++ 11:34 Tokio versichert Kiew Unterstützung der G7 auch bei Nahost-Eskalation +++

Die Unterstützung der G7 für die Ukraine soll nicht durch den Nahostkonflikt beeinträchtigt werden. "Unsere Entschlossenheit, die strengen Sanktionen gegen Russland fortzusetzen und die Ukraine nachdrücklich zu unterstützen, hat sich nicht verändert, auch wenn sich die Lage im Nahen Osten zuspitzt", sagt die japanische Außenministerin Yoko Kamikawa. Ihr zufolge soll es beim G7-Treffen in Tokio auch ein virtuelles Treffen mit dem ukrainischen Außenminister geben. Japan hält derzeit den Vorsitz der Gruppe der sieben wirtschaftsstarken Demokratien.

+++ 10:50 Ukrainischer Geheimdienst: Russland vermint Infrastruktur in besetztem Gebiet +++

Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR wirft den russischen Truppen vor, Einrichtungen der kritischen Infrastruktur zu verminen. So hätten sie in der Region Cherson, die teilweise besetzt ist, Sprengstoff zum Beispiel in der Nähe von Umspannwerken und Gasleitungen platziert. Der Geheimdienst dies als Hinweis darauf, dass die russischen Kräfte die Infrastruktur zerstören wollen, falls sie sich zurückziehen müssen.

+++ 10:22 Weichert: Geburtstagsgeschenk tötet Armeechef-Vertrauten +++

Der Adjutant des ukrainischen Oberbefehlshabers Walerij Saluschnyj stirbt bei einer Explosion in seinem Haus. Sein Sohn wird bei dem Vorfall verletzt. Zunächst glaubt man an ein Anschlag, doch der Vorfall stellt sich als tragischer Unfall heraus, wie ntv-Reporter Jürgen Weichert berichtet.

+++ 09:37 Angriff auf Krim-Werft könnte russische Lieferung von Kriegsschiffen verzögern +++

Der jüngste ukrainische Angriff auf eine russische Werft auf der annektierten Halbinsel Krim könnte nach britischer Einschätzung den Bau und die Reparatur russischer Kriegsschiffe verzögern. "Die Fähigkeit der Ukraine, die Schiffsbauinfrastruktur auf der Krim anzugreifen, wird Russland wahrscheinlich dazu veranlassen, eine Verlagerung weiter von der Frontlinie in Erwägung zu ziehen, was die Lieferung neuer Schiffe verzögern würde", teilt das britische Verteidigungsministerium mit. Die Ukraine hatte nach eigenen Angaben bei einem Angriff am Samstag ein neues russisches Kriegsschiff im Küstenort Kertsch zerstört.

+++ 09:08 Nikopol meldet Beschuss mit schwerer Artillerie +++

Der Bezirk Nikopol meldet russischen Beschuss mit schwerer Artillerie. Seit dem Abend habe es drei Angriffe gegeben, erklärt der Governeur der Oblast Dnipropetrowsk, Serhii Lysak. Ihn zufolge wurde ein 56-jähriger Mann in Nikopol verletzt. Mehrere Gebäude, darunter sieben Wohnhäuser rund eine Kirche, seien beschädigt worden. Auch Strom- und Gasleitungen hätten Schaden genommen. Lysak schreibt, auch die Gemeinden Marhanez und Tscherwonohryhoriwka seien beschossen worden, es sei aber niemand verletzt worden.

+++ 08:36 CDU-Verteidigungspolitiker Otte kritisiert Pistorius-Plan für ständige Brigade +++

Der Vize-Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Henning Otte, kritisiert die Entscheidung von Verteidigungsminister Boris Pistorius, zwei Kampftruppenbataillone aus Bayern und Nordrhein-Westfalen als Kern der neuen Litauen-Brigade an die NATO-Ostflanke zu verlegen. "Der Minister hat bei der Stationierung zu schnell zu viel zugesagt", sagt der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Er dünnt damit die Strukturen des Deutschen Heeres weiter aus. Allein die Abgabe von Material an die Ukraine wird zu spät kompensiert, und der Ersatz für die Verlegung der Kampfeinheiten nach Litauen ist lediglich eine Planung." Ohne eine elementare Anhebung des Verteidigungshaushaltes, so Otte, sei "das Vorhaben eh auf Sand gebaut". Deutschland will als erster westlicher NATO-Partner eine ganze "robuste Brigade" - 4000 Männer und Frauen der Bundeswehr - fest im Baltikum stationieren und so dem Sicherheitsbedürfnis des NATO-Partners Litauen entsprechen.

+++ 07:55 Russland baut Raketenvorrat laut ISW aus +++

Nach Einschätzung der US-Denkfabrik Institut for the Study of War hat Russland offenbar seinen Bestand an Präzisionsraketen aufgestockt. Das ISW verweist auf Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR, wonach Russland nun über 870 solcher Raketen in Reserve verfüge. Ende August hatte ein Sprecher des Geheimdienstes noch von 585 Raketen gesprochen. Demnach wäre die inländische Produktion schneller gestiegen, als in früheren Prognosen angenommen, heißt es in der Einschätzung der Denkfabrik. Demnach hatte der Geheimdienst-Sprecher Ende August noch gesagt, dass russische Rüstungsunternehmen aufgrund des Mangels an ausländischen Bauteilen Schwierigkeiten hätten, von bestimmten Raketentypen mehrere Dutzend Exemplare im Monat herzustellen.

+++ 07:10 Russland: Drohnen über Krim abgefangen +++

Die russische Flugabwehr wehrt nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau 17 ukrainische Drohnenangriffe auf die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim ab. Am Morgen sei der Versuch "des Kiewer Regimes, terroristische Anschläge" zu verüben, vereitelt worden, schreibt das Ministerium. Neun Drohnen seien zerstört worden, acht weitere über dem Schwarzen Meer und dem Gebiet der Krim abgefangen worden. Überprüfbar sind diese Angaben nicht. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Hafenstadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, teilt auf Telegram mit, russische Luftabwehrsysteme hätten fünf Drohnen über dem Schwarzen Meer nahe Sewastopol abgeschossen. Nach Informationen des Rettungsdienstes sei ein Mann von Trümmerteilen einer abgestürzten Drohne verletzt worden. Kiew hatte in den vergangenen Wochen verstärkt militärische Ziele auf der Krim attackiert, die Russland als Nachschubbasis für seinen Krieg nutzt.

+++ 06:36 Trump lehnt Selenskyjs Einladung in die Ukraine ab und verweist auf "Interessenkonflikt" +++

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump lehnt einem Bericht zufolge eine Einladung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ab, sich vor Ort ein Bild vom Ausmaß des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu machen. Der US-Sender Newsmax zitiert Trump mit den Worten, er "halte es für unangebracht, zu diesem Zeitpunkt in die Ukraine zu reisen". Und weiter: "Die Biden-Administration hat derzeit mit ihm zu tun, und ich möchte keinen Interessenkonflikt schaffen." Mitte September hatte Trump in einem NBC-Interview behauptet, er könnte den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden, wenn er als US-Präsident wiedergewählt würde. Dabei geht Trump nicht ins Detail, wie er dies tun würde. Selenskyj entgegnete am Sonntag bei NBC, er würde 24 Minuten brauchen, um Trump zu erklären, dass er diesen Krieg nicht bewältigen kann. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 00:14 Selenskyj lehnt Präsidentenwahl wegen Krieges ab +++

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj spricht sich klar gegen Initiativen für die Abhaltung einer Präsidentenwahl im März aus. "Ich meine, dass Wahlen jetzt nicht angebracht sind", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Die Ressourcen des Staates und der Ukrainer sollten vielmehr auf "unseren Sieg" über Russland gerichtet werden. "Und wir alle verstehen, dass es jetzt in Kriegszeiten, wo es viele Herausforderungen gibt, absolut unverantwortlich ist, das Thema Wahlen leichtfertig und spielerisch in die Gesellschaft zu werfen." Wegen des Kriegsrechts waren die nach der Verfassung für Ende Oktober vorgesehenen regulären Parlamentswahlen bereits ausgefallen.

+++ 23:03 Ukraine: Haben praktisch alle Flugabwehrsysteme vom Westen erhalten - aber das reicht nicht +++

Yurii Ihnat, Sprecher des Kommandos der Luftstreitkräfte der Ukraine, fordert in einem Briefing des Ukraine Media Centers mehr Flugabwehrsysteme vom Westen. "Mit dem heutigen Tag haben wir praktisch alle Flugabwehrsysteme aus dem Westen erhalten, die uns versprochen wurden. Es sind einige der besten

Luftabwehrsysteme der Welt. Aber das Wort 'alle' muss hier getrennt werden in die Nomenklatur dessen, was wir erhalten haben, und der Menge. Zweifelsohne sind zwei Patriot-Systeme für die Ukraine sehr wenig. Patriot ist das System, mit dem ballistische Raketen abgeschossen werden können, mit dem 'Kinschals' abgeschossen werden können, was bereits zum ersten Mal in der Weltgeschichte bewiesen wurde. Die Ukraine braucht mehr solcher Systeme, und neben Patriot brauchen wir auch SAMP/T-Flugabwehrsysteme in ausreichender Menge. Darüber hinaus befindet sich eines der modernsten Systeme - IRIS-T - ebenfalls in der Ukraine, aber ebenfalls in sehr begrenzter Anzahl. Das Gleiche gilt für die NASAMS-Systeme, die sich heute im Kampf gegen

Luftziele hervorragend bewähren. Das Problem ist nach wie vor die Menge", so Ihnat.

+++ 22:15 "Wir konnten uns weder 1939 noch heute Müdigkeit leisten" +++

Andriy Yermak, der Leiter des Büros des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, warnt vor einer Kriegsmüdigkeit im Westen angesichts der anhalten Bedrohung durch Russland. "Denken Sie einen Moment nach: Wenn Großbritannien 1939 Polen überdrüssig gewesen wäre, oder wenn die USA Großbritannien überdrüssig gewesen wären, gäbe es dann heute noch Polen, Großbritannien oder Europa, wie wir es heute sehen? Wir konnten uns weder damals noch heute Müdigkeit leisten. Das wird sich mit Sicherheit wiederholen, wenn diese 'müden' Menschen aufhören, die Ukraine zu unterstützen", sagt Jermak im Interview mit "Politico". Laut ihm werde die Ukraine "niemals im Modus des eingefrorenen Konflikts leben".

+++ 21:48 Ukraine: Russland suchte Personal für Bataillone in besetzten Gebieten - und fand kaum jemanden +++

Laut dem Nationalen Widerstandszentrum der Ukraine, das von den Spezialeinheiten gegründet wurde, hat Russland in den Gebieten, die es in der Ukraine besetzt hält, versucht, Freiwilligeneinheiten zu schaffen, konnte aber kaum "Dienstwillige" finden. So soll Russland den Anteil der Einheimischen, die in den Bataillonen "Sudoplatova" und "Marhelova" dienen, mit nur sieben Prozent angegeben haben. "Die Mehrheit der Bewohner in den besetzten Gebieten hat die Bataillone ignoriert", so das Widerstandszentrum. Die Bataillone sollen von Kollaborateuren in den Regionen Saporischschja und Cherson geschaffen worden sein und sich hauptsächlich aus russischen Staatsbürgern und Söldnern aus Serbien zusammensetzen.

+++ 21:00 Adjutant von ukrainischem Oberbefehlshaber Saluschnyj stirbt wohl durch Paketbombe +++

Ein Adjutant des ukrainischen Oberbefehlshabers Walerij Saluschnyj ist vermutlich durch eine Paketbombe getötet worden, wie ukrainische Medien berichten. "Heute ist mein Assistent und naher Freund an seinem Geburtstag im Kreis seiner Verwandten unter tragischen Umständen ums Leben gekommen", teilt Saluschnyj bei Telegram mit. In einem der Geburtstagsgeschenke sei ein "unbekannter Sprengsatz" detoniert, heißt es. Der Major hinterlasse seine Frau und vier Kinder. In einer Mitteilung der Polizei war zuvor von "unachtsamem Umgang mit Munition" die Rede gewesen. Dabei war unklar, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelte. Bei der Explosion im Gebiet Kiew soll ein Sohn des Mannes zudem schwer verletzt worden sein. Saluschnyj hatte zuletzt durch Äußerungen beim britischen Magazin "The Economist" für Schlagzeilen gesorgt, nach denen der ukrainische Verteidigungskampf gegen die russische Invasion zunehmend zu einem Stellungskrieg werde.

+++ 20:43 Ukrainischer Bürgermeister von besetztem Mariupol: Wiederaufbau könnte Jahrzehnte dauern +++

Der rechtmäßig gewählte ukrainische Bürgermeister von Mariupol, Vadym Boichenko, glaubt, dass der Wiederaufbau der derzeit noch von Russland besetzten Stadt 20 Jahre in Anspruch nehmen könnte. Er bedeute "nicht nur die Beseitigung der Folgen der Besetzung und den Wiederaufbau, sondern auch den Aufbau einer neuen Stadt - einer modernen Stadt mit einem neuen Wirtschaftsmodell", so Boichenko auf Telegram. Eine wachsende Zahl internationaler Partner sei bereit, den Wiederaufbau von Mariupol nach der Räumung zu unterstützen. Europäische Städte würden laut dem Bürgermeister ihre Erfahrungen mit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg teilen.

