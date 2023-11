Im umkämpften Gebiet Saporischschja im Süden der Ukraine kommt nach Angaben aus Moskau ein Militärkorrespondent des staatlichen russischen Fernsehens durch Beschuss ums Leben. Den Tod des Korrespondenten Boris Maksudow teilt der Chef des Außenausschusses im russischen Parlament, Leonid Sluzki, auf seinem Telegram-Kanal mit. Maksudow erlag demnach Splitterverletzungen, die er am Vortag bei Dreharbeiten durch eine ukrainische Drohnenattacke erlitten hatte. Am Mittwoch hatte das russische Verteidigungsministerium noch geschrieben, der Medienvertreter sei in ein Militärkrankenhaus gebracht worden - und außer Lebensgefahr.

+++ 11:33 Militärgeheimdienst: Russlands Luftfahrt steht am Rande des "Kollaps" +++

Die ukrainische Militärgeheimdienst hat laut eigenen Angaben erfolgreich eine "Cyber-Spezialoperation" gegen die russische Luftfahrtbehörde Rosaviatsia durchgeführt und dabei massive Mängel in der zivilen Luftfahrt des Landes aufgedeckt. Das soll aus geleakten Papieren hervorgehen, die Kiew online gestellt hat. Es handle sich dabei um "vertrauliche Dienstdokumente des russischen Verkehrsministeriums". Die Ukrainer listen zahlreiche Zwischenfälle mit Flugzeugen und Probleme mit der Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Reparaturen auf. Die westlichen Sanktionen sollen dabei den "Kollaps beschleunigen". Die Analyse der gekaperten Dokumente zeige, dass eine Reihe von Ausfällen, insbesondere im Zusammenhang mit Motoren und Fahrwerken, systematischer Natur seien. Kiew wirft Moskau vor, die Probleme vor der Bevölkerung zu verbergen und sie einer "tödlichen Gefahr" auszusetzen.

+++ 11:07 Chef der Partei Gerechtes Russland soll entführtes ukrainisches Kind adoptiert haben +++

Der Vorsitzende der Partei Gerechtes Russland, Sergej Mironow, soll ein aus der Ukraine entführtes Kind adoptiert haben. Dies berichtet das russischsprachige Investigativportal Important Stories unter Berufung auf entsprechende Unterlagen. Demnach befand sich das 10 Monate alte Mädchen Margarita Prokopenko während der russischen Besetzung in einem Waisenhaus in Cherson. Von dort sei sie nach Russland gebracht worden, wo auf Antrag der Adoptiveltern heimlich ihr Namen und ihre Staatsangehörigkeit geändert worden seien: So sei sie zur Russin Marina Mironowa geworden. Auch ihr Geburtsort soll nun anders heißen: statt des ukrainischen Cherson werde nun Podolsk in der Region Moskau angegeben. Laut Important Stories ist das der erste dokumentierte Fall der Adoption eines ukrainischen Kindes durch einen russischen Politiker von solchem Rang. Nach Ansicht von Juristen könne dies aus völkerrechtlicher Sicht als Kriegsverbrechen eingestuft werden und gelte als Völkermord.

+++ 10:35 Ukrainischer Behördenleiter wegen Korruptionsverdacht in U-Haft +++

In der Ukraine wird der bisherige Chef der Behörde für Regierungskommunikation, Jurij Schtschyhol, wegen des Verdachts auf Korruption entlassen und in Untersuchungshaft genommen. Ein Gericht habe die U-Haft für zwei Monate angeordnet, teilt der Pressedienst der Sonderstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung von Korruption mit. Alternativ könne der Ex-Beamte auch eine Kaution über 25 Millionen Hrywna (umgerechnet 625.000 Euro) zahlen. Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj Schtschyhol schon als Mitglied der Militärführung entlassen, wie aus einem Präsidialerlass vom Mittwochabend hervorgeht.

+++ 10:00 Russische Militärausgaben übersteigen offenbar erstmals Sozialausgaben +++

Das russische Parlament verabschiedet einen Haushalt für 2024, der die Militärausgaben auf mehr als ein Drittel der gesamten Staatsausgaben erhöht. Dies berichtet das unabhängige russische Exilmedium Meduza. Zusammen mit den Mitteln für die inländischen Strafverfolgungsbehörden erhöht sich der Anteil demnach auf 40 Prozent. Laut Meduza werden die staatlichen Ausgaben für den russischen Militärsektor zum ersten Mal die Sozialausgaben übersteigen. Der Haushalt hat dem Bericht zufolge bis auf eine Ausnahme alle notwendigen Schritte durchlaufen, um in Kraft treten zu können. Es fehlt nur noch die Unterschrift des russischen Präsidenten Wladimir Putin, um den Haushalt in Kraft zu setzen.

+++ 09:25 Russischer Kannibale offenbar nach Militärdienst in der Ukraine frei +++

Einem russischen Medienbericht zufolge kommt das Mitglied einer satanischen Sekte, das 2010 wegen Mordes, Kannibalismus und Schändung von Leichen zu 20 Jahren Haft verurteilt worden war, nach sechs Monaten Militärdienst in der Ukraine frei. Die russische Website 76.ru beschreibt ausführlich die Verbrechen, die 2008 an vier Teenagern begangen wurden. Nikolai Ogolobjak aus der russischen Region Jaroslawl wurde demnach zusammen mit sieben minderjährigen Komplizen der Morde für schuldig befunden und sollte eigentlich bis 2030 in Haft sitzen. Die Morde wurden im Rahmen so genannter Initiationsrituale für die Sekte begangen.

+++ 08:43 "Hybride Angriffsoperation": Norwegen und Estland auch bereit, Grenzen zu Russland zu schließen +++

Norwegen und Estland könnten dem Beispiel Finnlands folgen und ihre Grenzen zu Russland schließen. Der norwegische Kanal TV 2 zitiert Ministerpräsident Jonas Gahr Støre mit den Worten, Norwegen könne seinen Landgrenzübergang zu Russland schließen, "wenn es nötig ist". Man beobachte die Lage in Finnland und Estland ganz genau. Auch Estlands Innenminister Lauri Laanemets zeigt sich bereit, Grenzübergänge zu schließen, falls "der Migrationsdruck aus Russland eskaliert", heißt es bei Reuters. "Leider gibt es viele Anzeichen dafür, dass russische Grenzbeamte und möglicherweise auch andere Behörden involviert sind", so der Minister. Der anhaltende Migrationsdruck an der Ostgrenze Europas sei "eine hybride Angriffsoperation".

+++ 08:12 Geheimdienst: Russland hat Nordkorea bei Start von Spionagesatelliten unterstützt +++

Moskau hat Nordkorea nach Angaben des südkoreanischen Geheimdiensts beim Start seines militärischen Spionagesatelliten unterstützt. Nach dem Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un im September soll Pjöngjang Moskau Daten zum ersten und zweiten jeweils misslungenen Satellitenstart zur Verfügung gestellt haben, erklärt der südkoreanische Geheimdienst. Russland habe die Daten analysiert und Nordkorea ein Feedback gegeben, heißt es weiter. Nach den zwei gescheiterten Versuchen hat Nordkorea am Dienstag staatlichen Medien zufolge erfolgreich einen Spionagesatelliten ins All gebracht.

+++ 07:42 ISW: Großer Frust bei russischen Ultranationalisten +++

Nach einem ukrainischen HIMARS-Schlag auf einen Ort im Donezk zeigen sich russische Militärblogger empört. Wie das Institute for the Study of War mitteilt, starben bei dem Angriff auf Kumachowe, das rund 61 Kilometer von der Frontlinie entfernt liegt, mehr als 25 Menschen, mehr als 100 Angehörige der russischen Schwarzmeerflotte wurden verletzt. Sie besuchten demnach ein Konzert anlässlich einer militärischen Feier. Die Militärblogger bemängeln vor allem die unzureichenden Sicherheitsmaßnahmen und kritisieren das russische Kommando dafür, dass es eine große Menschenansammlung innerhalb der HIMARS-Reichweite zuließ. "Und am Ende waren alle bisherigen Bemühungen umsonst, weil eine dumme Entscheidung getroffen wurde, eine große Menschenmenge an einem auffälligen Ort zu versammeln", heißt es etwa im Telegram-Kanal Rybar. Die Militärblogger zeigen sich auch enttäuscht darüber, dass das russische Militärkommando nicht gelernt habe. Laut dem ISW spiegelt die Reaktion der Militärblogger die anhaltende Frustration der russischen ultranationalistischen Gemeinschaft über die Kriegsführung des Militärkommandos wider. Laut dem ISW beschweren sich Militärblogger in letzter Zeit wieder verstärkt über die Kriegsführung.

+++ 07:11 US-Senator: "Ich weiß nicht, ob die Ukraine bis Februar 2024 überleben kann" +++

In der Demokratischen Partei wachsen die Zweifel, ob das 106-Milliarden-Dollar-Paket für die Ukraine, Israel und Taiwan durch das von den Republikanern geführte Repräsentantenhaus kommt. Dies berichtet "Politico". "Ich weiß nicht, ob die Ukraine bis Februar 2024 überleben kann", zitiert die US-Zeitung den demokratischen Senator Chris Murphy. "Mein Gefühl sagt mir, dass ihnen in den nächsten Wochen die Munition ausgehen wird." Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, erklärt, er wolle eine Abstimmung über die Ukraine einberufen, aber es gebe keine Hinweise darauf, wie eine Einigung über weitere Hilfen für Kiew erzielt werden soll.

+++ 06:42 Haushaltssperre auch bei Sondervermögen Bundeswehr +++

Nach den durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ausgelösten Turbulenzen belegt das Bundesfinanzministerium auch das Verteidigungsministerium mit einer Haushaltssperre. Der Zahlungsstopp betrifft nicht nur den regulären Wehretat, sondern auch das Sondervermögen der Truppe, wie aus einem Schreiben des Ressorts hervorgeht, das der "Augsburger Allgemeinen" vorliegt. "Um weitere Vorbelastungen für künftige Haushaltsjahre zu vermeiden, sind hiermit bis auf Weiteres alle von Ihnen aus dem Bundeshaushalt 2023 und auch aus dem Wirtschaftsplan 2023 des Sondervermögens Bundeswehr bewirtschafteten und noch verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen gesperrt", heißt es. Das Sondervermögen der Bundeswehr galt bisher nicht von den finanzpolitischen Verwerfungen des Richterspruchs aus Karlsruhe betroffen. Es war nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine mit Verfassungsrang eingeführt worden.

+++ 06:22 Weitere Marder in der Ukraine eingetroffen +++

Deutschland übergibt der Ukraine im Rahmen seiner jüngsten Lieferungen weitere 20 Marder-Panzer. Dies geht aus der Liste der militärischen Unterstützungsleistungen der Bundesregierung hervor. Außerdem stellt Berlin der Ukraine unter anderem einen Minenräumpanzer Wisent-1, fast 2400 155-mm-Granaten und weitere Hilfsgüter zur Verfügung. Auch mehrere Krankenwagen, neun Transportfahrzeuge sowie mehr als 2400 Krypto-Telefone erreichen das Land. Mit der jüngsten Tranche hat Berlin Kiew insgesamt 80 Marder-Schützenpanzer aus militärischen und industriellen Beständen zur Verfügung gestellt.

+++ 05:57 Selenskyj: "Jeder in der EU soll sehen, wie ernst es die Ukraine meint" +++

Knapp einen Monat vor der Entscheidung über einen möglichen Start von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine bekräftigt deren Präsident Wolodymyr Selenskyj die Bemühungen seines Landes bei allen notwendigen Reformen. Bei einem Treffen mit ukrainischen Regierungs- und Parlamentsvertretern habe er am Mittwoch weitere konkrete Schritte und Maßnahmen besprochen, sagt Selenskyj. "Jeder in der EU soll sehen, wie ernst es die Ukraine meint und wie klar wir das tun, was gefordert wird." Parallel dazu werde auch weiter an einer Anpassung des ukrainischen Militärs an NATO-Standards gearbeitet, erklärt Selenskyj.

+++ 05:07 Angebliche Explosionen an Umspannwerken: Stromausfälle bei Moskau +++

Ukrainische Medien berichten von einem großflächigen Stromausfall in Teilen der Region Moskau. Am frühen Morgen seien in der Nähe von Umspannwerken Explosionen gemeldet worden, schreibt der "Kyiv Independent". Unter anderem soll die gesamte Stadt Lytkarino ohne Elektrizität sein. Die Stadt hat 55.000 Einwohner und liegt etwa 30 Kilometer südöstlich der russischen Hauptstadt.

+++ 02:06 Ukraine begrüßt Luftabwehrkooperation mit westlichen Alliierten +++

Die Ukraine begrüßt die Bildung einer "Koalition" von 20 westlichen Staaten zur Verstärkung der Luftabwehr gegen Russland. "Ich danke allen Ländern, die sich an diesen Bemühungen beteiligen, damit unsere Städte und Dörfer besser vor russischen Angriffen geschützt werden können", sagt Präsident Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. "Nicht alles kann zu diesem Zeitpunkt bekannt gegeben werden, aber der ukrainische Luftabwehrschirm wird von Monat zu Monat stärker". Die Gruppe sei bei einem virtuellen Treffen der "Ramstein-Gruppe" gebildet worden, die den militärischen Bedarf der Ukraine untersuche. Das deutsche Verteidigungsministerium hatte die Gründung der Gruppe, in der Deutschland und Frankreich eine führende Rolle spielen, in einem Beitrag auf X bekannt gegeben.

+++ 22:21 Nordmazedonien hat heimlich ukrainische Soldaten ausgebildet +++

Nordmazedonien hat die Ausbildung der ersten Gruppe ukrainischer Soldaten abgeschlossen. Dieser Prozess wurde bisher aus Sicherheitsgründen geheim gehalten, berichtet "Balkan Insight" unter Berufung auf die Verteidigungsministerin des Landes, Slavjanka Petrovska. Das Balkanland wird die Ausbildung bis 2024 fortsetzen und "so lange, wie es nötig ist", sagt Petrovska in einem Kommentar für den Fernsehsender Macedonian Television. Die Ministerin sagt, dass die Unterweisungen in Einrichtungen des nordmazedonischen Militärs stattfanden. Sie macht aber keine Angaben zur Art der Ausbildung oder zur Zahl der ukrainischen Soldaten, die sie durchliefen.

+++ 21:30 Kiews Parlament verabschiedet Gesetz zur kostenlosen Aufbewahrung der Keimzellen von Soldaten +++

Das ukrainische Parlament hat in erster Lesung einen Gesetzentwurf verabschiedet, der die kostenlose Entnahme und Aufbewahrung von Keimzellen für ukrainische Soldaten vorsieht, so der Abgeordnete Jaroslaw Zhelezniak. Der Gesetzentwurf würde es ukrainischen Soldaten ermöglichen, ihre Fortpflanzungszellen kostenlos zu entnehmen und in Kryobanken zu lagern, damit sie auch dann noch Kinder bekommen können, wenn sie auf dem Schlachtfeld Verletzungen erleiden, die ihre Sexualfunktion beeinträchtigen. Das Gesetz würde sowohl für Männer als auch für Frauen gelten. Darüber hinaus würde es Frauen ermöglichen, Kinder mit einem männlichen Partner zu bekommen, der im Dienst getötet wurde.

+++ 21:00 Russische Staatsanwaltschaft lädt Politikerin nach Erklärung zu Präsidentschaftskandidatur vor +++

In Russland wird eine unabhängige Kommunalpolitikerin von der Staatsanwaltschaft vorgeladen, nachdem sie erklärt hatte, möglicherweise bei den Präsidentschaftswahlen zu kandidieren. Ihr sei vorgeworfen worden, dass Beiträge in den Onlinenetzwerken einige Fragen aufgeworfen hätten, "insbesondere zum Wortlaut der Abschnitte über Krieg und Frieden sowie meiner Meinung über die derzeitige Regierung und die Geschehnisse in unserem Land", sagt Duntsowa. 21 Monate nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hatte die 40-Jährige in den Netzwerken geschrieben, dass sich Russland "von den Rechten und Freiheiten, von der Liebe und dem Frieden, von einer schönen Zukunft" entferne. In Russland ist jegliche Kritik an dem Militäreinsatz in der Ukraine faktisch verboten.

+++ 20:29 Haftstrafe für Jugendlichen in Russland wegen Anschlägen auf Rekrutierungsbüros +++

Wegen Brandanschlägen auf zwei Rekrutierungsbüros der Armee wird ein Jugendlicher in Russland zu sechs Jahren Haft verurteilt. Ein Gericht in St. Petersburg befand den 17-jährigen Jegor Balaseikin des "Terrorismus" schuldig. Der Jugendliche hatte gestanden, aus Protest gegen die russische Offensive in der Ukraine Molotow-Cocktails auf Rekrutierungsbüros in St. Petersburg und in seiner Heimatstadt Kirowsk geworfen zu haben. Balaseikins Brandsätze hatten allerdings nicht gezündet, es entstand kein nennenswerter Schaden. Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 waren Dutzende Rekrutierungsbüros in Russland Ziel von Brandanschlägen. Unterstützer sind besorgt um Balaseikins Gesundheit. Der Jugendliche leidet an Hepatitis und Leberfibrose. Eine Petition, den 17-Jährigen aus Gesundheitsgründen freizulassen, sammelte seit Oktober mehr als 3000 Unterschriften.

+++ 20:08 Bericht: Russen interessieren sich besonders für Häuserkauf in Ungarn und Zypern +++

Russen, die den Kauf von Immobilien im Ausland planen, sind am meisten an Investitionen in Zypern und Ungarn interessiert, berichtet das russische Medienunternehmen RBC unter Berufung auf Untersuchungen der Immobilienagentur NF Group. Während die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate im Jahr 2022 die beliebtesten Standorte waren, stellt die NF Group fest, dass Ungarn und Zypern in diesem Jahr die von ihren Kunden am meisten nachgefragten Länder sind. Das Unternehmen gibt an, dass 61 Prozent seiner Kunden Immobilien im Ausland kaufen wollen, um eine Aufenthaltsgenehmigung oder die Staatsbürgerschaft in diesem Land zu erhalten.

+++ 19:40 "Ganz entscheidend ist: Der Westen hat zugehört" +++

Dass Russlands Präsident Wladimir Putin erstmals seit seinem Angriff auf die Ukraine wieder bei einem G20-Gipfel sprechen darf, verbucht der Kreml als riesigen Erfolg. Nach Einschätzung von ntv-Russlandkorrespondent Rainer Munz sieht sich Russland nun wieder als vollwertiges Mitglied der G20.

