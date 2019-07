Kramp-Karrenbauer legt den Amtseid ab und endet mit der Schlussformel "So wahr mir Gott helfe". Das Parlament applaudiert. Schäuble gratuliert "persönlich und im Namen des ganzen Hauses". Dann dankt er der bisherigen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und wünscht ihr alles gute als Präsidentin der Europäischen Kommission. Auch dafür gibt es Beifall.

+++ 12:02 Schäuble: Frieren werden wir nicht +++

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble erklärt noch einmal, warum der Bundestag heute nicht im Plenarsaal tagen kann - dort wird gearbeitet. "Die Raumsituation ist nicht ideal. Frieren werden wir nicht. Mit Augenmaß und Kreativität werden wir aber auch an diesem Ort eine würdige Plenarsitzung durchführen."

+++ 11:43 SPD lehnt Forderungen nach mehr Geld ab +++

Angesichts neuer Forderungen aus der Union nach mehr Geld für die Bundeswehr pocht die SPD auf die Haushaltsplanung der Regierung. Er gehe davon aus, dass sich auch die neue Verteidigungsministerin diese von der Regierung gerade erst an das Parlament versandte Finanzplanung "zu eigen macht", sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich.

Die vom Kabinett beschlossene Haushaltsplanung sieht für das kommende und die folgenden Jahre zwar weitere Steigerungen des Verteidigungsetats vor, aber nicht in dem Maße wie von Kramp-Karrenbauer und weiteren Unionspolitikern verlangt. Mützenich empfahl Kramp-Karrenbauer, sie solle sich in ihrem neuen Amt im Verteidigungsministerium erst "die Schwachstellen im Haus genau anschauen, bevor man mit neuen Forderungen auftritt".

11:20 AKK: Sondersitzung ist "absolute Notwendigkeit"

Vor der Sondersitzung des Bundestags treffen sich auch die einzelnen Fraktionen. Kramp-Karrenbauer begründet vor der Sitzung der Unionsfraktion, warum die Unterbrechung der Sommerpause für die Abgeordneten notwendig war: "Im Verteidigungsministerium stehen manchmal auch sehr schnell sehr wichtige und schwerwiegende Entscheidungen an, und die mit voller Rückendeckung der Verfassung treffen zu können, ist für alle Beteiligten eine absolute Notwendigkeit." Die "Trendwenden, die nach 25 Jahren Sparen" eingeführt worden seien, werde sie "verstetigen", so Kramp-Karrenbauer.

AKK ist bereits die fünfte Person an der Spitze des Verteidigungsministeriums in der Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ihre Vorgänger sind Franz Josef Jung, Karl-Theodor zu Guttenberg, Thomas de Maizière und Ursula von der Leyen. Letztere hatte unter den Genannten die längste Amtszeit.

+++ 10:28 Sitzung überflüssig? Was das Grundgesetz sagt +++

Wäre eine spätere Vereidigung von Annegret Kramp-Karrenbauer möglich gewesen, wie etwa die FDP sagt? Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist anderer Auffassung: Die Ernennung eines neuen Verteidigungsministers "musste ja gleich geschehen, denn wir können ja nicht den Sommer über keinen Verteidigungsminister haben", sagte er dem ZDF. Der CDU-Politiker ergänzte: "Und ein Minister muss eben beim Amtsantritt seinen Eid vor dem Bundestag ableisten."

Tatsächlich steht es so im Grundgesetz, Artikel 64: "Der Bundeskanzler und die Bundesminister leisten bei der Amtsübernahme vor dem Bundestage den in Artikel 56 vorgesehenen Eid." Die Bundestagsverwaltung interpretiert diesen Satz so, dass die Vereidigung bald nach Amtsantritt geschehen müsse. Dem "Handelsblatt" sagte ein Sprecher, die Formulierung "bei der Amtsübernahme" verlange "zeitliche Nähe".

+++ 10:15 CDU weist Kritik an Sondersitzung zurück +++

Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Henning Otte, hat Kritik der Opposition an der Sondersitzung des Bundestags zurückgewiesen. "Das muss notwendig sein in der repräsentativen Demokratie, schließlich geht es um die Vereidigung der Verteidigungsministerin", sagte der CDU-Politiker bei n-tv. FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff hatte die Sitzung "juristisch unnötig, wirtschaftlich unsinnig und ökologisch unverantwortlich" genannt. Ins Amt eingeführt wurde Kramp-Karrenbauer bereits vor einer Woche.

Otte verteidigte Kramp-Karrenbauers Position, die deutschen Verteidigungsausgaben bis 2024 in Richtung zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen. Das Zwei-Prozent-Ziel der Nato sei richtig: "Wir müssen ein verlässlicher Partner sein. Wir müssen zwei Prozent investieren in die Sicherheit unseres Landes, das ist unser ureigenes Interesse." Mit der Berufung der CDU-Vorsitzenden zur Verteidigungsministerin sei die "Bundeswehr zur politischen Chefsache" gemacht worden. Die SPD sei nun aufgefordert, "hier mitzuziehen und sich nicht zu sperren". Dagegen hatte der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel vor "einer Aufrüstungspolitik nach den Wünschen von Donald Trump" gewarnt.

+++ 09:43 Sitzung findet nicht im Reichstag statt +++

Die Sitzung kann nicht im Reichstag stattfinden, weil dort gerade umgebaut wird; im Plenarsaal wird der Teppichboden erneuert, außerdem wird eine Induktionsschleife für Hörbehinderte eingebaut. Daher treffen sich die Abgeordneten im Paul-Löbe-Haus. Das Gebäude liegt neben dem Reichstag, gegenüber vom Kanzleramt. Dort gibt es eine große Halle, die das Gebäude in zwei Hälften teilt - hier tagt der Bundestag heute.

+++ 09:25 AKK wird heute vereidigt +++

Guten Morgen! Der Bundestag kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen, damit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer vereidigt werden kann. Eigentlich ist das Parlament gerade in der Sommerpause. Die Sitzung beginnt um 12 Uhr. Nach der Vereidigung gibt Kramp-Karrenbauer eine 15-minütige Regierungserklärung ab, Titel: "In Verantwortung für die Zukunft Deutschlands. Für eine starke Bundeswehr im Wandel". Danach findet eine einstündige Aussprache statt.