Deutschland soll ein fünftes staatlich gemietetes Terminal zur Anlandung von Flüssiggas (LNG) bekommen. Das teilt das Bundeswirtschaftsministerium mit. Es soll im übernächsten Winter, also 2023/2024, an den Start gehen. Parallel soll die Möglichkeit zur Anlandung von grünem Wasserstoff geschaffen werden. Details will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Nnachmittag nennen.

+++ 11:31 Ukraine: Russen testen Abwehrstellungen im Donbass +++

Während sich die russischen Truppen in der Region Cherson in der Defensive befinden, unternehmen Kreml-Einheiten im Donbass laut dem ukrainischen Generalstab Sondierungsangriffe. Demnach wurden russische Vorstöße in Richtung der Orte Wodjane und Sajzewe in der Region Donezk abgewehrt. Die Städte Kramatorsk, Bachmut und Awdijiwka seien von Artillerie beschossen worden.

+++ 11:02 IAEA-Mission bereits auf russisch kontrolliertem Gebiet +++

Die Expertengruppe der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) für das südukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben der russischen Besatzungstruppen bereits auf dem von ihnen kontrolliertem Gebiet. "Nach den zuletzt übermittelten Informationen haben sie den Kontrollpunkt Wassyliwka passiert und wir erwarten sie innerhalb der nächsten Stunde in der Stadt Enerhodar", wird der Chef der Besatzungsverwaltung von Enerhodar, Alexander Wolga, von der russischen Nachrichtenagentur Interfax zitiert. Die 14-köpfige Expertengruppe will sich ein Bild von der Situation um das von Russland besetzte Kernkraftwerk machen.

+++ 10:43 Reaktor von AKW Saporischschja nach Beschuss heruntergefahren +++

Ein Reaktor des von russischen Soldaten besetzten Kernkraftwerks Saporischschja in der Ukraine ist nach Angaben des Betreibers nach einem Beschuss heruntergefahren worden. "Infolge eines erneuten Mörserbeschusses der russischen Besatzungstruppen am Standort im AKW Saporischschja wurde der Notschutz aktiviert und der in Betrieb befindliche fünfte Reaktor abgeschaltet", teilt die ukrainische Atombehhörde mit. Weiter in Betrieb ist Reaktor Nummer sechs, der die Anlage mit dem nötigen Strom versorgt. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 10:27 London: Ukraine attackiert gezielt Radaranlagen +++

Die ukrainischen Streitkräfte haben ihre Offensive gegen die russische Besatzung im Süden der Ukraine fortgesetzt und britischen Geheimdiensten zufolge mit Langstreckenraketen russische Logistikstandorte angegriffen. Auf offiziellen Aufnahmen der ukrainischen Regierung sei auch der Einsatz von HARM-Raketen zu erkennen, mit denen Radarsysteme lokalisiert und zerstört werden können, heißt es aus London. Aus Sicht der britischen Geheimdienste sind die russischen Radarsysteme ein entscheidender Faktor im Krieg. Eine substanzielle Beschädigung dieser Systeme würde die Russen deutlich schwächen.

+++ 09:47 Bericht: Vorstandschef des russischen Ölkonzerns Lukoil stirbt nach Fenstersturz +++

Ravil Maganov, Vorsitzender des zweitgrößten russischen Ölproduzenten Lukoil, ist offenbar am Donnerstag nach einem Sturz aus einem Krankenhausfenster in Moskau gestorben. Das teilt eine vertraute Quelle der Nachrichtenagentur Reuters mit. Demnach berichten auch einige russische Medien unter Berufung auf ungenannte Quellen über den Tod des 67-Jährigen. Der Lukoil-Konzern war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Im März hatte Maganov die russische Invasion in der Ukraine öffentlich kritisiert. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 09:19 IAEA-Chef Grossi trotzt Beschuss: "Werden nicht Halt machen" +++

Trotz neuer Kämpfe in der Nähe des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja hält das Expertenteam der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) an der Inspizierung der Anlage fest. "Es gab militärische Aktivität, auch heute Morgen, vor wenigen Minuten", sagt IAEA-Chef Rafael Grossi. "Aber wir werden nicht Halt machen." Seit dem Morgengrauen wird die nahe dem AKW gelegene Stadt Enerhodar mit Granatwerfern und Raketen beschossen.

+++ 08:53 Russland: Ukrainischer Angriff auf AKW vereitelt +++

Kurz vor dem geplanten Eintreffen der Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) im Atomkraftwerk Saporischschja wird in der nahegelegenen Kleinstadt Enerhodar erneut gekämpft. Der Vertreter der russischen Besatzer, Wladimir Rogow, teilt auf Telegram mit, die Stadt Enerhodar werde seit dem frühen Morgen von ukrainischer Artillerie beschossen. Das russische Verteidigungsministerium behauptet, ein versuchter Angriff ukrainischer Truppen auf das AKW sei abgewehrt worden. Rund 60 Mann seien aus Booten am Ufer des Kachowka-Stausees etwa drei Kilometer entfernt von der Anlage ausgestiegen und hätten versucht, das Kraftwerk einzunehmen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 08:19 Bericht: Nordkorea könnte Moskau Arbeiter für Wiederaufbau schicken +++

Nordkorea könnte einem Bericht zufolge Arbeiter in die von Russland besetzten Gebiete in der Ukraine entsenden. Russische und nordkoreanische Beamte deuten laut der Nachrichtenagentur AP darauf hin, dass möglicherweise Pläne bestehen, Arbeitskräfte in den besetzten Donbass zu entsenden. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass sie inmitten der anhaltenden Feindseligkeiten verlegt werden. Die Beschäftigung nordkoreanischer Arbeiter durch Moskau wäre ein Bruch der Sanktionen des UN-Sicherheitsrates.

+++ 07:45 Ukraine: Russland beschießt vor IAEA-Mission Stadt am AKW Saporischschja +++

Vor Beginn der geplanten Mission eines Expertenteams der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja beschießt die russische Armee nach ukrainischen Angaben erneut die nahe gelegene Stadt Enerhodar. Seit der Morgendämmerung werde Enerhodar mit Granatwerfern beschossen und mit Raketen angegriffen, teilt Bürgermeister Dmytro Orlow auf Telegram mit. Das IAEA-Team will heute mit der Inspektion des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks beginnen.

+++ 07:38 Russische Pazifikflotte läuft zu Manöver aus +++

Schiffe der russischen Pazifikflotte sind für das Militärmanöver "Wostok 2022" ausgelaufen. "Mehr als fünfzig Kampfschiffe, Boote, U-Boote und Hilfsschiffe sind in dieser Phase bereits in taktischen Gruppen in Kampftrainingsgebieten im Japanischen Meer und im Ochotskischen Meer im Einsatz", teilt das russische Verteidigungsministerium der Staatsagentur Tass zufolge mit. Das Manöver findet vom 1. bis 7. September statt. Mehr als 50.000 Soldaten sollen an der Übung teilnehmen. Mit dabei sind auch Verbände aus China, Indien und Ex-Sowjetrepubliken wie Belarus.

+++ 07:01 Ukraine: 201 Russen im Süden des Landes getötet +++

Das Einsatzkommando "Süd" der ukrainischen Streitkräfte gibt neue Verluste der russischen Besatzer bekannt. Demnach wurden bei Angriffen im Süden des Landes 201 russische Soldaten getötet sowie 12 T-72-Panzer, 18 gepanzerte Fahrzeuge, über ein Dutzend verschiedene Artillerieeinheiten, ein Flugabwehrfahrzeug und sechs Munitionsdepots zerstört, heißt es in einem Facebook-Beitrag. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 06:18 Ukraine richtet Botschaft an russische Soldaten in Cherson +++

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat in den sozialen Netzwerken ein Video veröffentlicht, das sich an die russischen Truppen in der besetzten Region Cherson richtet. Zu Beginn sieht man eine selbst gefilmte Sequenz eines vermeintlichen russischen Soldaten. "Die Ukrainer schlagen mit allem zu, was sie haben. Sie sind durch die erste Verteidigungslinie durchgebrochen", sagt der Mann mit hastiger Stimme. Im Anschluss sieht man einen Zusammenschnitt mehrerer Videos von offenbar flüchtenden russischen Soldaten und feuernden ukrainischen Geschützen. Unterlegt ist der Clip mit dem Song "Run, Rabbit, Run" des britischen Komiker-Duos Flanagan and Allen aus dem Jahre 1939, der sich während des Zweiten Weltkrieges großer Beliebtheit erfreute. Am Montag gab Kiew den Beginn der lange erwarteten Großoffensive im Süden und Osten des Landes bekannt.

+++ 05:26 Ministerin: 2300 Bildungseinrichtungen in Ukraine beschädigt +++

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat zum Start des neuen Schuljahrs in der Ukraine inmitten des Kriegs zur Solidarität aufgerufen. Stand Mitte August seien in dem Land 2300 Bildungseinrichtungen beschädigt und 286 vollständig zerstört worden, sagt die FDP-Politikerin. Dies habe ihr das ukrainische Bildungs- und Wissenschaftsministerium mitgeteilt. "Das macht noch einmal deutlich, mit welcher Brutalität Russland vorgeht, wie Putin zerstört und verwüstet und dabei auch vor Kindern und Jugendlichen, ihrem Leben und ihrer Zukunft keinen Halt macht. Auch deshalb braucht die Ukraine weiterhin unsere Solidarität und Unterstützung."

+++ 04:19 Russland beginnt großes Militärmanöver +++

Mitten im Ukraine-Krieg hat Russland ein groß angelegtes Militärmanöver mit mehr als 50.000 Soldaten begonnen. Die fast einwöchige Übung wird im Osten abgehalten und ist damit Tausende Kilometer von den Kämpfen entfernt. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums beteiligen sich daran auch Länder wie China, Indien und die Mongolei sowie mehrere Ex-Sowjetrepubliken, allen voran Belarus. Russland will so in Zeiten schwerster Spannungen mit dem Westen den Schulterschluss zu anderen Ländern demonstrieren.

+++ 03:00 US-Geheimdienst: Russland mangelt es an Soldaten +++

Russland kann dem US-Geheimdienst zufolge nicht genug Soldaten für den Krieg in der Ukraine mobilisieren. "Das russische Militär leidet unter erheblichem Mangel an Soldaten in der Ukraine", sagt ein mit der Angelegenheit vertrauter Mitarbeiter des US-Geheimdienstes unter der Bedingung der Anonymität. Das russische Verteidigungsministerium versuche, Streitkräfte anzuwerben, "unter anderem, indem es verwundete Soldaten zwingt, wieder in den Kampf zu ziehen, indem es Personal von privaten Sicherheitsfirmen anwirbt und indem es Wehrpflichtigen Prämien zahlt". Es lägen glaubwürdige Berichte vor, dass Russland "wahrscheinlich auch verurteilte Kriminelle gegen Begnadigungen und finanzielle Entschädigungen rekrutieren wird". Der russische Präsident Wladimir Putin stockte vergangene Woche per Dekret die russischen Truppen von 1,9 Millionen auf 2,04 Millionen Soldaten auf.

+++ 01:20 USA beschlagnahmen russisches Flugzeug +++

Die USA setzen ein 45 Millionen Dollar teures Flugzeug des russischen Energiekonzerns PJSC Lukoil fest. "Das US-Gericht für den südlichen Bezirk von Texas hat die Beschlagnahmung genehmigt", teilt das US-Justizministerium mit. Das Flugzeug sei in Russland ein- und ausgeflogen und habe damit gegen die Sanktionen des US-Handelsministeriums gegen Russland verstoßen.

+++ 00:29 Selenskyj berät Lage erneut mit Militärführung +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat binnen weniger Tage zum zweiten Mal mit den Chefs von Armee, Geheimdienst und Polizei beraten. Die Militärs hätten Bericht erstattet zur Entwicklung an der Front, sagt Selenskyj in Kiew. Details wolle er nicht nennen. "Ich sage nur eins: Ich möchte im Namen unserer Aufklärung all unseren Leuten danken, die uns im Süden des Landes kräftig unterstützen, vor allem auf der Krim." Der Geheimdienst sei dankbar für die Hinweise und wolle sie maximal nutzen, sagt er in seiner abendlichen Videoansprache.

+++ 23:25 Selenskyj-Berater: "Es wird keine schnellen Erfolge geben" +++

Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj warnt vor der Erwartung, dass es bei der Gegenoffensive schnelle Siege geben werde. Es sei ein sehr langsamer Prozess, da man ukrainische Verluste vermeiden wolle, sagt Oleksyj Arestowytsch. "Es müssen so viele Ukrainer wie möglich wieder nach Hause kommen", ergänzt er in einem auf Youtube veröffentlichten Video. "Es wird keinen schnellen Erfolg geben ... ein schneller Erfolg bedeutet immer viel Blut."

+++ 22:27 Pentagon sieht Fortschritte der Ukraine im Süden +++

Die Vereinigten Staaten sehen einige Fortschritte des ukrainischen Militärs bei ihrer Offensive gegen Russland im Süden des Landes. "Uns sind ukrainische Militäroperationen bekannt, die eine gewisse Vorwärtsbewegung gemacht haben, und aus der Region Cherson wissen wir, dass russische Einheiten in einigen Fällen zurückfallen", sagt Pentagon-Sprecher Pat Ryder. Mit Blick auf militärtaktische Überlegungen wollte er aber nicht ins Detail gehen. Die USA würden weiter sicherstellen, dass die Ukraine alle Kapazitäten hat, um sich gegen die russischen Streitkräfte zu verteidigen.

