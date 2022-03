Die Evakuierung von Zivilisten aus der Stadt Mariupol ist gestoppt. Die Aktion sei "aus Sicherheitsgründen verschoben" worden, weil die russischen Truppen "weiterhin Mariupol und Umgebung bombardieren", teilt die Stadtverwaltung im Messengerdienst Telegram mit.

+++ 11:58 Kreml wirft Westen "wirtschaftliches Banditentum" vor +++

Russland sieht sich trotz der Sanktionen zahlreicher Länder nicht isoliert. "Russland ist nicht isoliert", sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. "Russland ist zu groß, als dass es durch die USA und die Europäische Union isoliert werden könnte." Die Welt sei viel größer als nur der Westen. Westlich orientierte Staaten verhielten sich gegenüber Russland wie Banditen. Auf dieses "wirtschaftliche Banditentum" werde Russland reagieren.

+++ 11:50 Ukrainische Behörden: 200.000 Menschen werden Mariupol verlassen +++

Die ukrainischen Behörden rechnen damit, dass mehr als 200.000 Menschen die Hafenstadt Mariupol in der Region Donezk während der Waffenruhe verlassen werden. Das sagte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk dem ukrainischen Portal "strana.news" zufolge. Für die Stadt Wolnowacha ging sie von 15.000 Menschen aus.

+++ 11:34 Unbewaffnete Zivilisten drängen russische Soldaten zurück +++

In der Innenstadt von Melitopol haben unbewaffnete Einwohner russische Soldaten zurückgedrängt. Auch Warnschüsse in die Luft halten die Ukrainer nicht davon ab. Das Video wird vom RTL/ntv-Verifizierungsteam als authentisch eingestuft. Dem Team zufolge handelt es sich um die Straße mit dem Namen "Helden der Ukraine“, die sich in der Innenstadt von Melitopol befindet.

+++ 11:27 Erdogan spricht mit Putin +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will heute mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin sprechen. Das kündigt ein Sprecher Erdogans türkischen Staatsmedien zufolge an. Die Türkei, die enge Beziehungen zu Russland und zur Ukraine unterhält, hat sich wiederholt als Vermittler angeboten.

+++ 11:13 Korridore für weitere Städte geplant +++

In der Ukraine sollen nach Angaben eines Beraters des Innenministers für weitere Städte humanitäre Korridore eingerichtet werden. Es werde mehr entsprechende Vereinbarungen mit Russland geben, sagt Anton Heraschtschenko. Durch solche Korridore wie für die eingekesselten Städte Mariupol und Wolnowacha sollen Zivilisten von russischen Truppen angegriffene Orte verlassen können.

+++ 11:02 Stadtrat: Feuerpause bei Mariupol wird nicht voll eingehalten +++

Die russischen Truppen halten die vereinbarte Feuerpause für den Abzug von Zivilisten aus der ukrainischen Stadt Mariupol dem dortigen Stadtrat zufolge nicht voll ein. Es gebe Gespräche mit der russischen Seite, um sicherzustellen, dass entlang der gesamten Evakuierungsroute die Waffen schwiegen, teilen die lokalen Behörden weiter mit.

+++ 10:58 Britisches Ministerium: Ukraine-Beschuss hat nachgelassen +++

Der Beschuss ukrainischer Ziele durch russische Luft- und Bodentruppen hat nach Einschätzung der britischen Regierung abgenommen. Das teilt das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Lagebericht unter Berufung auf Erkenntnisse des Militärgeheimdienstes mit. Die Ukraine halte weiter die wichtigen Städte Charkiw, Tschernihiw und Mariupol. Es gebe Berichte über Straßengefechte in Sumy, im Nordosten der Ukraine."Es ist sehr wahrscheinlich, dass alle vier Städte von russischen Kräften umstellt sind", heißt es in dem Bericht. Ferner rücken die russischen Truppen den britischen Erkenntnissen zufolge weiter auf die südukrainische Stadt Mykolajiw vor. Es sei aber möglich, dass diese Stadt umgangen werde, um sich auf den Vormarsch auf die Millionenmetropole Odessa zu konzentrieren.

+++ 10:43 Kreml: Offensive geht weiter +++

Russland setzt seine breite Offensive gegen die Ukraine fort. Das meldet die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau.

+++ 10:36 Fast 800 000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Polen eingetroffen +++

Nach Polen sind nach Angaben des Grenzschutzes seit dem Beginn des Kriegs mehr als 787.300 Menschen aus der Ukraine geflohen. Alleine gestern hätten 106.400 Flüchtlinge die Grenze passiert, teilt die Behörde mit. Dies sei der höchste Wert innerhalb eines Tages seit Kriegsausbruch, sagt Vize-Außenminister Pawel Szefernaker.

+++ 10:25 Ukrainisches Militär: Es wird "erbittert gekämpft" +++

Das ukrainische Militär liefert sich nach eigenen Angaben weiter schwere Gefechte mit russischen Truppen. Es werde "erbittert gekämpft, um ukrainische Städte von den russischen Besatzern zu befreien", heißt es in einem Bericht der Armee. Regionen und Städte wurden nicht genannt.

Ein Reporter von "Kyiv Independent" veröffentlichte ein Video, das den Abschuss eines russischen Hubschraubers zeigen soll. Diese Angabe ließ sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 10:07 RTL/ntv Trendbarometer: Mehrheit der Deutschen für Boykott russischer Energie +++

Laut einer aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv ist die Mehrheit (61 Prozent) der befragten Bundesbürger dafür, dass Deutschland und die EU auf Lieferungen von Gas, Öl und Steinkohle aus Russland verzichten - auch wenn dies zu höheren Preisen führen wird. Ein Viertel (25 Prozent) spricht sich gegen einen Verzicht auf Energielieferungen aus Russland aus. Eine sehr deutliche Mehrheit der Befragten (87 Prozent) findet es gut, dass Deutschland Geflüchtete aus der Ukraine derzeit ohne weiteres aufnimmt.

+++ 09:50 Verletzte Ukrainer sollen im gesamten Bundesgebiet verteilt werden +++

Die Bundesregierung bereitet sich darauf vor, verletzte und kranke Ukraine-Flüchtlinge auf Krankenhäuser im gesamten Bundesgebiet zu verteilen. "Zu den Verwundeten des Krieges kommen noch diejenigen, die ihre medizinische Versorgung verlieren", sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dazu zählten Krebspatienten und Dialyse-Patienten.

+++ 09:44 Russische Luftfahrtbehörde verlängert Flugverbote für russische Airlines +++

Wegen des Kriegs in der Ukraine verlängert Russland die Flugverbote im eigenen Land und auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Insgesamt elf Flughäfen im zentralen und südlichen Teil Russlands dürften bis 14. März nicht angeflogen werden, teilt die Luftfahrtbehörde Rosawiazija mit. Betroffen sind unter anderem Rostow, Krasnodar, Kursk, Woronesch und Simferopol auf der Krim.

+++ 09:31 Minister: Mehr als 66.000 Ukrainer aus Ausland zum Kampf zurückgekehrt +++

66.224 Ukrainer sind nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers Olexii Resnikow bislang in ihre Heimat zurückgekommen, um sich dem Kampf gegen das russische Militär anzuschließen. "So viele Männer sind in diesem Moment aus dem Ausland zurückgekehrt, um ihr Land gegen die Horde zu verteidigen", so Resnikow. "Das sind weitere zwölf Kampfbrigaden und motivierte Brigaden! Ukrainer, wir sind unbesiegbar."

+++ 09:19 CDU-Politiker: "Wir dürfen keine Kriegspartei werden" +++

Der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte hält es für richtig, der Ukraine Forderungen nach einer Nato-Flugverbotszone und nach Lieferung schwerer Waffen abzuschlagen. "Hier muss sehr wohl abgewogen werden, mit heißem Herzen, aber mit kühlem Verstand", sagte Otte im Deutschlandfunk. Der russische Angriff auf die Ukraine sei kein Nato-Bündnisfall. "Wir dürfen keine Kriegspartei werden."

+++ 09:10 Korridor in Mariupol nur wenige Stunden offen +++

Zivilisten in Mariupol dürfen seit 8 Uhr deutscher Zeit die von russischen Truppen eingekesselte Stadt verlassen. Dieser humanitäre Korridor werde um 13 Uhr wieder geschlossen, meldet die russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf örtliche Behörden.

+++ 09:03 ntv-Reporter: "Auch uns drohen hier 15 Jahre Haft" +++

Russlands Präsident Wladimir Putin hat mehrere Gesetze zur weiteren Einschränkung der freien Meinungsäußerung in Russland unterzeichnet, mit denen unabhängige Medienberichterstattung weiter beschnitten wird. Bis zu 15 Jahre Haft drohen demnach für die Verbreitung von angeblichen "Falschinformationen" über die russischen Streitkräfte. Davon sind auch die Reporter von ntv in Moskau betroffen.

+++ 08:52 PayPal ist in Russland nicht mehr verfügbar +++

PayPal setzt seinen Dienst in Russland aus. Der PayPal-Vorsitzende Dan Schulman verurteilte die russische Invasion der Ukraine. Das Unternehmen schließt sich vielen Finanz- und Technologiefirmen an, die nach Beginn des Krieges ihren Betrieb in Russland eingestellt haben.

+++ 08:38 Früherer Nato-General sieht geschwächte Moral der russischen Armee +++

"Die Lage für die Ukraine wird schwieriger", sagt der früheren Nato-General Egon Ramms in der ARD. Mit Blick auf den Zustand der russischen Streitkräfte sagt er: "Das ist nicht das, was man erwartet hat." Dies sei etwa bei "dieser Superkolonne" aus russischen Militärfahrzeugen sichtbar, die nach wie vor vor der ukrainischen Hauptstadt Kiew steht. Mittlerweile gebe es Erkenntnisse, "dass offensichtlich Teile der russischen Soldaten ihre Fahrzeuge verlassen haben und sich zu Fuß wieder in Richtung Norden in Bewegung gesetzt haben". "Offensichtlich lässt auch die Moral der russischen Soldaten zu wünschen übrig", so Ramms. Dafür gebe eine einfache Erklärung: "Wenn sie in die Ukraine geschickt werden unter dem Stichwort, wir machen da eine Übung, und sie feststellen, da wird scharf geschossen, dann ist das schon eine ziemlich ernüchternde Feststellung für die betroffenen Soldaten.“

+++ 08:31 Selenskyj spricht heute zu US-Senatoren +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will sich heute an den US-Senat wenden und um weitere Hilfe bitten. Die Konferenzschaltung ist für 15:30 deutscher Zeit geplant.

+++ 08:24 Einflussreicher EU-Parlamentarier fordert Importbeschränkungen für Öl und Kohle +++

Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, hat die Bundesregierung aufgefordert, die Einfuhr von Kohle und Öl aus Russland zu beschränken. Im "Tagesspiegel" bezeichnet der CSU-Politiker es als "absurd", dass der russische Präsident Wladimir Putin trotz der Sanktionen des Westens weiter "seine Kriegskasse durch eine höhere Nachfrage und höhere Preise füllen" könne.

+++ 08:07 Feuerpause in Mariupol und Wolnowacha +++

Das russische Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben eine Feuerpause für Mariupol und Wolnowacha im Osten der Ukraine angeordnet, damit Zivilisten aus den von russischen Streitkräften belagerten Städten herausgeholt werden können. Der Waffenstillstand gelte seit 8 Uhr deutscher Zeit, um humanitäre Korridore zu öffnen. Die Hafenstadt Mariupol mit einer halben Million Einwohnern sowie die Kleinstadt Wolnowacha mit rund 20.000 Einwohnern stehen seit Tagen unter dem Druck der russischen Armee.

+++ 08:00 Russland setzt Angriff auf ukrainische Städte fort +++

In der Ukraine gehen die Kämpfe am zehnten Tag der Invasion weiter. Russische Truppen konzentrieren sich nach ukrainischen Angaben darauf, die Hauptstadt Kiew und die zweitgrößte Stadt Charkiw einzukesseln. Zugleich ziele das russische Vorgehen darauf ab, im Süden eine Landbrücke zur annektierten Halbinsel Krim zu schaffen. Kiew wurde erneut angegriffen, aus dem Zentrum waren Explosionen zu hören.

+++ 07:46 Russisches Verteidigungsministerium: Waffenruhe in Mariupol +++

Rund um die ukrainische Stadt Mariupol ist eine Waffenruhe vereinbart worden. Das berichtet die Nachrichtenagengentur AFP und beruft sich dabei auf das russische Verteidigungsministerium. Damit solle es Zivilisten ermöglicht werden, die Stadt zu verlassen.

+++ 07:38 CNN: Kreml will 1000 weitere Söldner in die Ukraine schicken +++

Die russische Regierung will angeblich 1000 weitere Söldner in der Ukraine kämpfen lassen. Das berichtet der Sender CNN und beruft sich dabei auf US-Geheimdienstkreise. Die Söldner sollen "in den kommenden Tagen und Wochen" in der Ukraine eintreffen.

+++ 07:20 Johnson: Putin wird Städte in Schutt und Asche legen +++

Der britische Premier Boris Johnson rechnet damit, dass die russischen Streitkräfte in der Ukraine künftig noch aggressiver vorgehen werden. Der russische Staatschef Wladimir Putin werde "jetzt noch härter zuschlagen, weil er keinen Weg aus der Sackgasse sieht als die Zerstörung, das In-Schutt-und-Asche-Legen von unschuldigen europäischen Städten", sagt Johnson der "Welt am Sonntag". Der Regierungschef geht davon aus, dass Putin am Ende scheitern wird: "Die Fehlkalkulation darüber, wie die Ukrainer reagieren würden, macht es ihm unmöglich, dieses scheußliche Abenteuer zu einem praktischen Erfolg für sich zu machen."

+++ 07:09 Wirtschaftsweise: Inflationsrate kann auf sechs Prozent steigen +++

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer schließt eine Inflationsrate in Deutschland von bis zu sechs Prozent in diesem Jahr nicht aus. "Angesichts der durch die Krise vermutlich länger anhaltend hohen Energiepreise wird die Inflation in diesem Jahr sicher höher ausfallen, selbst eine fünf oder sechs vor dem Komma kann nicht ausgeschlossen werden“, sagt die Ökonomin der "Rheinischen Post". Außerdem werde der Aufschwung inn diesem Jahr deutlich schwächer ausfallen, als bisher vorhergesagt.

+++ 06:51 Samsung stoppt Lieferungen nach Russland +++

Samsung liefert keine Produkte nach Russland. "Aufgrund der geopolitischen Entwicklungen wurden die Auslieferungen nach Russland ausgesetzt", teilt der südkoreanische Elektronikriese mit. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine haben sich bereits zahlreiche internationale Unternehmen vom russischen Markt zurückgezogen, darunter auch Apple. Samsung hat laut der Nachrichtenagentur Bloomberg einen Anteil von rund 30 Prozent am russischen Smartphone-Markt.

+++ 06:46 Völkerrechtler: Putin wird wohl nicht wegen Ukraine-Kriegs vor Gericht stehen +++

Dass Wladimir Putin wegen des Ukraine-Kriegs auf der Anklagebank landet, ist nach Einschätzung des Völkerrechtsexperten Matthias Hartwig praktisch ausgeschlossen. Zwar habe Russland ohne Frage einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht begangen, sagte Hartwig der Nachrichtenagentur AFP. Der Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg sieht aber zahlreiche rechtliche Hindernisse für eine Strafverfolgung des russischen Staatschefs.

+++ 06:35 Elon Musk: "Bleibe stark, Ukraine" +++

Elon Musk solidarisiert sich mit der von Russland angegriffenen Ukraine. "Bleibe stark, Ukraine", twittert der Tesla-Gründer und ergänzt: Seine Sympathien gelten auch für diejenigen "großartigen Menschen in Russland" die diesen Krieg nicht wollen.

+++ 06:27 Pentagon: Russland hat bisher mehr als 500 Raketen abgefeuert +++

Die russische Armee hat dem US-Verteidigungsministerium zufolge seit Beginn der Invasion mehr als 500 Raketen abgefeuert. Derzeit würden russische Truppen versuchen, große Städte einzukreisen.

+++ 06:14 "Kreml-Fernsehen als Lüge zu bezeichnen, wäre eine Beleidigung von Lügen" +++

Die US-Journalistin Julia Joffe hat sich vergangene Nacht die Ukraine-Berichte im russischen Staatsfernsehen angesehen: Ihr Fazit: "Kreml-Fernsehen als Lüge zu bezeichnen, wäre eine Beleidigung von Lügen." Die in Russland geborene Journalistin nennt ein paar Beispiele. Unter anderem diese:

Die ukrainische Regierung werde als "Nazis" beschimpft

Das ukrainische Militär sei eine "nationalistische Formation"

Russische Soldaren würden in der Ukraine als "Befreier" begrüßt

Die russische Armee leiste humanitäre Hilfe, während die Ukrainer die Energieversorgung abstellten

Die Ukrainer seien für die Zerstörungen von Gebäuden verantwortlich, da sie ihre Artillerie in Wohngebieten aufstellten

Die ukrainische Armee wird als "Besatzer" bezeichnet

+++ 06:00 Hafenstadt Mariupol: Hoffnung auf humanitären Korridor +++

Der Bürgermeister der Hafenstadt Mariupol hofft, dass bald ein humanitärer Korridor aus der Stadt eingerichtet wird. Ukrainische Behörden arbeiteten daran, dass die strategisch wichtige Großstadt mit 440.000 Einwohnern einen solchen Korridor erhalte und für diese Zeit ein Waffenstillstand erklärt werde, so Wadym Boitschenko. Seit fünf Tagen leide die Stadt unter "unerbittlichen Angriffen" von russischer Seite. Von Bewohnern hieß es, dass sie praktisch weder Wasser, noch Strom, noch Gas hätten.

+++ 05:43 Handelsexperten befürchten weiteren Preisschub +++

Im deutschen Einzelhandel droht nach Einschätzung von Handelskennern durch den Ukraine-Krieg ein weiterer Preisschub. "Der Anstieg der Energiepreise und der Logistikkosten durch den Ukraine-Krieg wird sich bei den Menschen im Alltag bemerkbar machen - bei jedem Einkauf im Supermarkt oder beim Discounter", sagt der Geschäftsführer des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH), Boris Hedde, der dpa. Auch der Handelsexperte Robert Kecskes vom Marktforschungsunternehmen GfK warnt: "Durch den Konflikt wird der Druck, die Preise zu erhöhen, noch weiter steigen."

+++ 05:24 Migrationsforscher: Europa kann mit zehn Millionen Flüchtlingen rechnen +++

Der Migrationsforscher Gerald Knaus hält es für denkbar, dass insgesamt zehn Millionen Menschen aus der Ukraine flüchten werden. "Putins Kriegsführung in Tschetschenien hat dazu geführt, dass ein Viertel der Tschetschenen vertrieben worden sind. Darauf müssen wir uns einstellen", sagt Knaus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ein Viertel der Ukrainer entspräche zehn Millionen Menschen."

+++ 04:37 Ratingagentur Moody's senkt Kreditwürdigkeit der Ukraine +++

Die Ratingagentur Moody's senkt die Kreditwürdigkeit der Ukraine um zwei Stufen von B3 auf Caa2. Moody's versieht die Herabstufung mit einem negativen Ausblick - weitere Abstufungen könnten also folgen. Grund für die Entscheidung sei die "Intensivierung der russischen Militärinvasion in der Ukraine". Diese könne sich auf die Fähigkeit der Ukraine auswirken, ihren Schuldendienst zu leisten. Moody's hatte wegen des Kriegs in der Ukraine in dieser Woche bereits die Kreditwürdigkeit Russlands auf Ramschniveau gesenkt.

+++ 03:56 Bürgermeister: Hafen von Mariupol unter "Blockade" +++

Der strategisch wichtige Hafen von Mariupol steht nach Angaben von Bürgermeister Wadym Boitschenko nach tagelangen "rücksichtslosen" Angriffen unter russischer "Blockade". "Im Moment suchen wir nach Lösungen für die humanitären Probleme und nach möglichen Wegen, um Mariupol von der Blockade zu befreien", erklärt Boitschenko im Messengerdienst Telegram. "Unsere Priorität ist die Herstellung eines Waffenstillstands, damit wir die lebenswichtige Infrastruktur wiederherstellen und einen humanitären Korridor einrichten können, um Lebensmittel und Medikamente in die Stadt zu bringen", erklärt Boitschenko.

+++ 03:35 Separatisten in Luhansk melden Beschuss durch ukrainische Seite +++

Die ukrainische Armee soll binnen 24 Stunden dreimal zwei Siedlungen in der selbst ernannten Volksrepublik Luhansk (LNR) beschossen haben. Das berichtet die russische Agentur Tass mit Bezug auf Vertreter der LNR. Details zu möglichen Opfern oder Schäden gebe es noch nicht. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

+++ 02:51 Ukraine: Russland arbeitet an Einkreisung von Kiew und Charkiw +++

Russische Truppen setzen nach ukrainischen Armeeangaben ihre Offensive gegen die Ukraine mit Luftunterstützung und dem Einsatz von Hochpräzisionswaffen fort. Die Hauptanstrengungen der russischen Seite bestünden darin, die Städte Kiew und Charkiw zu umzingeln, heißt es in einem Bericht der ukrainischen Armee. Russische Truppen versuchen zudem weiter, die administrativen Grenzen der Regionen Luhansk und Donezk zu erreichen, um so einen Landkorridor von der von Russland annektierten Halbinsel Krim zu den Separatistengebieten zu schaffen.

+++ 02:08 Polen verhaftet spanischen Journalisten wegen Spionageverdacht +++

Polen hat einen spanischen Staatsangehörigen wegen des Verdachts festgenommen, Geheimdienstaktivitäten für Russland durchgeführt zu haben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die Behörden. Der Mann, der als Agent des russischen Militärgeheimdienstes (GRU) identifiziert wurde, wurde am Sonntagabend in Przemysl – nahe der polnischen Grenze zur Ukraine – festgenommen. Es heißt, der Verdächtige sei russischer Herkunft.

+++ 01:31 Ukrainische Zeitung veröffentlicht Liste russischer Gefangener +++

Die ukrainische Internetzeitung "Ukrajinska Prawda" hat eine Liste russischer Kriegsgefangener veröffentlicht. Als Quelle nennt das Medium "Gesprächspartner" in der ukrainischen Militärstaatsanwaltschaft. Auf der "vorläufigen", achtseitigen Liste befinden sich 116 Namen. Die meisten Inhaftierten seien 20 bis 30 Jahre alt, heißt es weiter. Sie trügen verschiedenste militärischer Ränge, vom einfachen Militärpersonal bis hin zu Zugführern, Mechanikern oder Aufklärern.

+++ 01:09 Selenskyj enttäuscht über NATO-Absage +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagiert mit Enttäuschung auf die Absage der NATO, eine Flugverbotszone über der Ukraine durchzusetzen. Damit habe die Allianz grünes Licht für eine weitere Bombardierung ukrainischer Städte und Dörfer gegeben, sagt Selenskyj in einer Videoansprache. Er wisse nicht, wen die NATO schützen könne, ob sie in der Lage sei, die eigenen Länder zu verteidigen. In der Ukraine werde Blut "für unser gemeinsames Europa, unsere gemeinsame Freiheit, unsere gemeinsame Zukunft" vergossen. Man könne sich davon nicht einfach mit Lieferungen von Diesel freikaufen.

+++ 00:28 Russische Oligarchen-Jacht in Italien festgesetzt +++

Italiens Polizei hat Medienberichten zufolge Güter russischer Oligarchen beschlagnahmt - darunter auch eine Luxusjacht. Die Guardia di Finanza habe das Boot "Lady M" des Russen im Hafen von Imperia in der nordwestitalienischen Region Ligurien festgesetzt, berichten die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos übereinstimmend. Demnach hat die Jacht einen geschätzten Wert von 65 Millionen Euro. In der Toskana sei zudem die Villa eines anderen Oligarchen konfisziert worden.

+++ 00:07 Kremlsprecher: Russland will Ukraine nicht aufteilen +++

Russland hat nach den Worten von Kremlsprecher Dmitri Peskow mit seinem Angriff nicht die Absicht, die Ukraine zu zerteilen. Vielmehr strebe Moskau Garantien für die eigene Sicherheit an, zitiert die Agentur Tass aus einem Interview Peskows mit dem Sender "Sky News Arabia". Peskow führt unter anderem "den zunehmenden Einfluss nazistischer Ideologie" in der Ukraine als Grund für den Kriegseinsatz auf. "Wir wollen sie (die Ukraine) von dieser Ideologie befreien." Daneben habe in der Ukraine der Ausbau von Nato-Infrastruktur zugenommen, und Russland betrachte dies als Bedrohung seiner Sicherheit.

+++ 23:30 Britisches Fernsehteam nahe Kiew beschossen +++

Ein Fernsehteam des britischen Senders Sky News ist in der Nähe von Kiew unter Beschuss geraten. Wie der Korrespondent auf der Website von Sky News berichtet, sei sein Team auf der Fahrt im Nordwesten von Kiew in der Nähe eines ukrainischen Kontrollpunkts unter schweren Beschuss aus automatischen Waffen geraten. Sowohl der Reporter als auch der Kameramann seien dabei getroffen worden, sie seien jedoch dank ihrer Schutzwesten ohne größere Verletzungen davongekommen. Später sei ihnen von ukrainischen Soldaten erklärt worden, sie seien von einem russischen Trupp beschossen worden.

+++ 23:05 Top-Beamtin der USA: Gefahr einer nuklearen Katastrophe bestand nicht +++

Trotz des Feuers an Europas größtem Kernkraftwerk in der Ukraine bestand nach Einschätzung einer Spitzen-Beamtin der US-Regierung nicht die Gefahr einer nuklearen Katastrophe. "In dieser besonderen Situation bestand nie die Gefahr einer nuklearen Katastrophe. Aber es ist klar, dass die Dinge schnell aus dem Ruder laufen können", sagt die Leiterin der Nationalen Verwaltung für Nukleare Sicherheit der USA, Jill Hruby, dem Sender CNN. Sie betont: "Es kann sehr schnell zu einer Eskalation kommen, und es ist, um es milde auszudrücken, eine schlechte Idee, rund um ein Atomkraftwerk zu kämpfen." Es habe bei den Kämpfen am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja in der Nacht zu Freitag nie die Gefahr einer Kernschmelze bestanden, sagt Hruby weiter. "Das Schlimmste, was in der letzten Nacht passiert ist, war die Übernahme des Kraftwerks und ein Feuer im Verwaltungsgebäude."

+++ 22:26 Macron kündigt Vorschläge für Atomanlagen an+++

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will "in den nächsten Stunden" konkrete Maßnahmen vorschlagen, um die Sicherheit der fünf ukrainischen Atomanlagen zu gewährleisten. Macron sei "äußerst besorgt" über die Risiken, die sich aus Russlands Invasion der Ukraine für die nukleare Sicherheit ergäben, erklärt der Elysée-Palast. Beide Seiten müssten eine Vereinbarung treffen, um gemeinsam die "Wahrung der Sicherheit" dieser Standorte zu gewährleisten, heißt es in der Erklärung weiter.

+++ 22:14 Johnson: "Putin wird jetzt noch härter zuschlagen" +++

Der britische Premier Boris Johnson warnt vor einer Eskalation des Kriegs in der Ukraine. "Putin wird jetzt noch härter zuschlagen, weil er keinen Weg aus der Sackgasse sieht als die Zerstörung, das In-Schutt-und-Asche-Legen von unschuldigen europäischen Städten", sagt Johnson der "Welt am Sonntag". Johnson schließt allerdings eine von der Ukraine ins Spiel gebrachte Flugverbotszone aus. "Die Logik ist, dass russische Flugzeuge abgeschossen werden. Und man sich damit in einer Logik der Konfrontation verfängt." Von Europa fordert Johnson, an einer gemeinsamen Energiepolitik zu arbeiten, um keine russische Versorgung mehr zu brauchen.

+++ 21:56 Bombardier kappt Verbindungen zu Russland +++

Der kanadische Flugzeugbauer Bombardier legt sämtliche Aktivitäten mit seinen russischen Kunden auf Eis. Dazu zähle die gesamte technische Unterstützung, teilt der in Montreal ansässige Konzern mit. Etwa fünf bis sechs Prozent seiner Auslieferungen gingen nach Russland. Das Unternehmen saß zuletzt auf einem Auftragsbestand von 12,2 Milliarden Dollar.

+++ 21:45 Russland beschränkt Zugang auch zu Twitter +++

Die russischen Behörden beschränken einem Medienbericht zufolge den Zugang zu Twitter. Das meldet die Agentur Tass. Interfax berichtet indes, dass Twitter blockiert worden sei. Die Medien- und Telekommunikationsaufsicht Roskomnadsor hatte zuvor das soziale Netzwerk Facebook blockiert.

+++ 21:35 Baerbock sieht "aggressives Machtstreben eines Mannes" als einzigen Grund für Krieg +++

Außenministerin Annalena Baerbock unterstreicht die Verantwortung Deutschlands und seiner Verbündeter, entschieden dem von Russlands Präsidenten Wladimir Putin befohlenen Angriffskrieg auf die Ukraine gegenzutreten. "Es gab keinen Grund für diesen Krieg - außer dem aggressiven Machtstreben eines Mannes", twittert die Grünen-Politikerin. "Aber es ist keine Größe, wenn man Schwächere überfällt, Städte bombardiert, Kinder sterben lässt." Die NATO könne allerdings nicht in das Kriegsgeschehen eingreifen, da sonst eine "grenzenlose Eskalation in ganz Europa" drohe. "Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. So sehr es uns das Herz zerreißt", so Baerbock.

+++ 21:21 USA schließen Importverbot für russisches Öl nicht aus +++

Als Reaktion auf Russlands Angriff auf die Ukraine schließt die US-Regierung ein mögliches Importverbot für russisches Öl explizit nicht aus. US-Außenminister Antony Blinken sagt nach Gesprächen in Brüssel auf die Frage nach solchen Energie-Sanktionen: "Nichts ist vom Tisch." Jeden Tag werde neu bewertet, wie die bisherigen Sanktionen umgesetzt würden und welche zusätzlichen Schritte in Frage kämen.

+++ 21:12 Moskau: Hochpräzisionswaffen eingesetzt +++

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu informiert UN-Generalsekretär António Guterres nach Angaben aus Moskau über die Ziele der "militärischen Spezial-Operation" in der Ukraine. Demnach habe Russland Hochpräzisionswaffen eingesetzt, um die militärische Infrastruktur des Landes außer Gefecht zu setzen. Schoigu beklagt zudem eine Militarisierung der Ukraine, die eine Bestrafungsaktion gegen die Bevölkerung im Südosten des Landes durchgezogen habe. Nach Darstellung Schoigus richtet das russische Militär in den von ihm kontrollierten Gebieten "humanitäre Korridore" ein, damit Zivilisten fliehen könnten.

+++ 20:45 Melnyk fordert von Berlin Patriot-Flugabwehr +++

Der ukrainische Botschafter in Berlin fordert von Deutschland die Lieferung von "schweren Waffen" und Patriot-Flugabwehrsystemen. "Diese Waffensysteme stehen auf der Liste, die wir gestern an die Bundesregierung geschickt haben", sagt Andrij Melnyk dem Sender "Welt". Man sei nun an einem Punkt, wo auch schwere Waffen geliefert werden müssten. "Jetzt ist auch ein Panzer für uns eine Defensivwaffe", so der Diplomat. Die Bundesregierung hat Kiew bislang 1000 Panzerfäuste und 500 Luftabwehrwaffen zur Verfügung gestellt, eine weitere Lieferung ist geplant.

+++ 20:27 Selenskyj: "Wenn wir fallen, fällt Europa" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wendet sich per Liveschalte an Zehntausende Demonstranten in mehreren europäischen Städten. In einer kurzen Ansprache ruft er die Menschen, die sich unter anderem in Frankfurt, Prag und Tiflis versammelt haben, zu einer Schweigeminute für die Opfer des Krieges auf. Zugleich bittet er um eine weitere Unterstützung der Ukraine und warnt eindringlich vor den Folgen des Krieges: "Wenn die Ukraine nicht standhält, wird Europa auch nicht standhalten. Wenn wir fallen, fällt Europa."

Selenskyj ruft Demonstranten in mehreren großen Städten zu einer Schweigeminute auf - und warnt Europa eindringlich. (Foto: dpa)

+++ 20:15 UN-Sicherheitsrat soll humanitäre Lage besprechen +++

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird sich am Montag erneut mit der humanitären Situation in der Ukraine beschäftigen. Noch ist unklar, ob eine vor allem von Frankreich ausgearbeitete Resolution zur Verbesserung der Lage zur Abstimmung vorgelegt wird. Hinter den Kulissen gibt es nach Informationen aus Sicherheitsratskreisen Spannungen zwischen den westlichen Verbündeten. Dabei soll es auch darum gehen, ob Russland namentlich erwähnt wird. Paris ist dem Vernehmen nach dagegen, um ein Veto Moskaus zu verhindern, das den Beschluss zum Scheitern bringen würde. Die USA dagegen wollen, dass Russland als Aggressor genannt wird. Bei dem Treffen am Montag handelt es sich bereits um die siebte Dringlichkeitssitzung des mächtigsten UN-Gremiums innerhalb von zwei Wochen.

+++ 20:01 Borrell: "Sieht aus, als wollten sie die Ukraine zerstören" +++

Der EU-Außenbeauftragten Josep Borrell prangert die russischen Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine an. "Es sieht aus, als wollten sie die Ukraine zerstören", sagt Borrell. Die Russen würden Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser und andere zivile Infrastruktur beschießen. Die humanitäre Lage vor Ort werde immer schlechter. Um den Menschen vor Ort zu helfen, fordert Borrell einen humanitären Korridor und dass Russlands Präsident Wladimir Putin humanitäre Hilfe ins Land lasse. Derzeit habe das Rote Kreuz keinen Zugang in das Land. Die Menschen bräuchten Lebensmittel und andere grundlegende Dinge, so der EU-Außenbeauftragte.

+++ 19:44 Blinken rechnet nicht mit schnellem Ende des Krieges +++

US-Außenminister Antony Blinken rechnet nicht mit einem baldigen Ende des Krieges. "Diese tragische Aggression wird nicht in Kürze vorüber sein", sagt er in Brüssel. Die USA und ihre europäischen Verbündeten müssten ihren Druck auf Russland aufrechterhalten, bis der Krieg beendet sei, so Blinken weiter.

+++ 19:30 Moskauer Behörde: Facebook in Russland blockiert +++

Die Medienaufsicht in Moskau blockiert das soziale Netzwerk Facebook in Russland. Es handele sich um eine Reaktion auf die Abschaltung mehrerer russischer Medien-Seiten bei Facebook, teilt die Behörde Roskomnadsor in Moskau mit. Zuvor waren schon mehrere unabhängige Medien abgeschaltet oder blockiert worden.

+++ 19:21 "Nowaja Gazeta" löscht alle Berichte über Ukraine-Krieg +++

Nach der Verabschiedung eines neuen russischen Gesetzes, das hohe Haftstrafen bei "Falschmeldungen" über die Armee vorsieht, löscht die unabhängige Tageszeitung "Nowaja Gaseta" im Internet ihre Berichterstattung über die Ukraine-Invasion. Informationen über den russischen Einmarsch in der Ukraine würden von der Website und von anderen Online-Auftritten "entfernt", heißt es."In der aktuellen Situation können wir Journalisten nicht gefährden", schreibt die Redaktion auf Twitter. Sie erklärt zudem auf Telegram, sie wolle "unter den Bedingungen einer Militärzensur" weiterarbeiten. Mit der "Nowaja Gazeta" zensiert Moskau die letzte bedeutende freie Zeitung Russlands. Der unabhängige Radiosender Echo Moskwy hatte am Donnerstag seine Auflösung bekanntgeben müssen, nachdem er wegen seiner Berichterstattung über die Invasion in der Ukraine mit einem Sendeverbot belegt worden war.

+++ 19:09 Europäische Investitionsbank beschleunigt Millionenkredit für Ukraine +++

Die Ukraine soll angesichts der russischen Invasion schneller an Geld von der Europäischen Investitionsbank kommen. Bereits in wenigen Tagen wird das Land 668 Millionen Euro an Notfallhilfen erhalten, wie die EIB mitteilt. Die Kredite standen der Ukraine bereits zu, hätten jedoch nach Angaben einer Sprecherin ursprünglich zu einem späteren Zeitpunkt ausgezahlt und für den Agrarsektor sowie kleine und mittlere Unternehmen ausgegeben werden sollen. Nun könne das Geld sofort etwa für medizinische Güter, Nahrungsmittel und Kraftstoff genutzt werden, heißt es in der Mitteilung. EIB-Präsident Werner Hoyer kündigt zudem an, dass die EIB zusätzlich Investitionen über insgesamt 1,3 Milliarden Euro beschleunigen wolle.

+++ 19:04 Russland für Treffen mit Kiewer Außenminister in Türkei +++

Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, Gennadi Gatilow, begrüßt den Vorschlag der Türkei, dort ein Treffen des russischen und des ukrainischen Außenministers zu arrangieren. Eine solche Begegnung während des diplomatischen Forums in Antalya zwischen dem 11. und 13. März zu planen, sei eine gute Idee, sagt Gatilow laut der russischen Nachrichtenagentur Ria.

Die vorangegangenen Entwicklungen lesen Sie hier.