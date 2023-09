In den Ampel-Fraktionen wächst der Druck auf Kanzler Olaf Scholz, der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine zuzustimmen. Die Abgeordneten Andreas Schwarz von der SPD, Anton Hofreiter von den Grünen und Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP fordern eine stärkere Unterstützung der Ukraine bei der laufenden Gegenoffensive. "Insbesondere benötigt die Ukraine das Marschflugkörpersystem Taurus, das in den Beständen der Bundeswehr vorhanden ist, um die russische Kriegslogistik gezielt zu schwächen", schreiben sie in einem gemeinsamen Brief. Der Brief ist an Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius adressiert. Die Ukraine fordert seit längerem Taurus-Marschflugkörper. Scholz äußerte sich dazu bisher immer zurückhaltend - wohl, weil er Angriffe auf russisches Gebiet ausschließen will, wegen derer Russland Vergeltung üben könnte.

+++ 11:32 Ukraine erklärt Abschuss von russischem Flugabwehrsystem +++

Eigenen Angaben zufolge hat die Ukraine ein russisches Luftabwehrsystem vom Typ S-400 "Triumf" in der Nähe der Stadt Jewpatorija auf der Krim zerstört. Gegenüber Reuters erklärte eine ukrainische Quelle, Drohnen hätten das russisches "Triumf"-Luftabwehrsystem durch Angriffe auf dessen Radar und Antenne zunächst "blind" gemacht. Anschließend habe die Marine zwei ukrainische Neptun-Marschflugkörper auf die Abschussanlagen des Systems abgefeuert, so die Quelle. Die Neptun-Schiffsabwehrrakete wurde so modifiziert, dass sie auch Bodenziele angreifen kann, so Militäranalysten.

+++ 10:58 Munz: Putin macht zu Nordkorea "spannende" Ansage +++

Putin übt demonstrativ den Schulterschluss mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un. Öffentlich wird von dem Treffen fast nur, was es zu essen gab. Der Kremlchef selbst betont jedoch einen Aspekt, der für ntv-Korrespondent Rainer Munz als "spannendes" Zeichen nach Außen gemeint sein dürfte.

+++ 10:35 Lukaschenko trifft sich am Freitag mit Putin in Russland +++

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko reist am Freitag zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen Wladimir Putin nach Russland. Es gehe hauptsächlich um internationale Tagesordnungspunkte und lokale Themen, berichtet die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta.

+++ 10:03 Ukraine zerstört russisches Flugabwehrsystem auf der Krim +++

Die Ukraine hat nach Angaben aus ukrainischen Geheimdienstkreisen ein russisches Flugabwehrsystem auf der Krim zerstört. Das System sei in der Nähe der Stadt Jewpatorija stationiert gewesen und in der Nacht mit Drohnen und Raketen von dem ukrainischen Sicherheitsdienst und Marine angegriffen worden, sagt eine mit dem Vorgang vertraute Person des ukrainischen Geheimdienstes. Nach Angaben von Militärbloggern soll das System S-400 "Triumf" getroffen worden sein, das 1,2 Milliarden US-Dollar (1,17 Milliarden Euro) kosten soll. Russland teilt mit, über der 2014 annektierten Halbinsel in der Nacht elf Drohnen abgeschossen zu haben.





+++ 09:44 London: Ukraine macht "wichtigen" Schritt gegen Abhängigkeit von Russland bei Brennstoff für Kernkraftwerk +++

Das britische Verteidigungsministerium erklärte, dass die Betankung eines Reaktors im ukrainischen Kernkraftwerk Rivne mit westlichen Lieferungen einen wichtigen Schritt in der Abkopplung des ukrainischen Energiesektors von Russland darstelle. Am 10. September gab der staatliche ukrainische Kernenergiebetreiber Energoatom bekannt, dass ein Reaktor im Kraftwerk Rivne mit der ersten Charge Kernbrennstoff des Unternehmens Westinghouse Electric Sweden AB beladen wurde. Alle ukrainischen Kernkraftwerke beruhen auf sowjetischen Konstruktionen und wurden bis Februar 2022 von Russland mit Brennstoff versorgt. Da die Kernenergie etwa die Hälfte des ukrainischen Stroms deckt, sei der Erfolg von Energoatom bei der Installation westlicher Brennstoffe "ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur langfristigen Abkopplung der Ukraine von Russland", so London.

+++ 09:21 Ukraine: Russischer Angriff in Cherson tötet Sechsjährigen +++

Bei einem russischen Artillerieangriff in der Südukraine ist nach Angaben der Behörden ein Kind getötet worden. Ein sechsjähriger Junge sei durch russischen Beschuss in dem Dorf Nowodmytriwka in der Region Cherson ums Leben bekommen, teilte die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mit. Sein 13-jähriger Bruder und drei weitere Personen seien teils schwer verletzt worden. Die Granaten hätten ein Privathaus und das umliegende Grundstück getroffen.

Das ukrainische Militär meldete zudem neue russische Drohnenangriffe auf mehrere Regionen im Süden und Norden des Landes. Die Luftabwehr habe in der Nacht 17 von 22 russischen Drohnen abgeschossen. Dabei habe es sich um Kamikaze-Drohnen des iranischen Typs Schahed gehandelt. In der Region Dnipropetrowsk beschädigten laut Gouverneur Serhij Lyssak drei Drohnen mehrere Gebäude. Zudem sei ein Teil der Region in der Nacht von Artilleriebeschuss und Raketen getroffen worden.

+++ 08:48 Meterhohe Stichflamme: Gas-Pipeline in russischer Region Saratov fängt Feuer +++

In der russischen Region Saratov hat eine Gas-Pipeline Feuer gefangen. Das bestätigt der Leiter des örtlichen Katastrophenschutzes in der Region, Yuri Yurin auf seinem Telegram-Channel. In der Nähe des Dorfes Krasny Oktyabr im Bezirk von Saratov soll es zu einem Bruch mit Brand an einem Abschnitt der Hauptgasleitung "Peschanyi Umet - Storozhevka" gekommen sein. Verletzte gebe es demnach keine. Die Gasversorgung der Verbraucher sei in vollem Umfang gewährleistet, so Yurin und schreibt weiter: "Eine Sonderkommission werde die Ursachen des Unfalls ermitteln." Die Region Saratov liegt 820 Kilometer südöstlich von Moskau und ist etwa 570 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

+++ 08:32 Reporterin Sharma: "Russen erhöhen Druck auf Awdijiwka und Marjinka" +++

Die Ukraine erzielt immer wieder kleinere Erfolge an der südlichen Front. Von ihrem Ziel, einen Keil zum Asowschen Meer zu schlagen ist sie aber weit entfernt, wie ntv-Korrespondentin Kavita Sharma berichtet. Gleichzeitig erhöhen die Russen den Druck an der Front im Osten der Ukraine.

+++ 08:05 Moskau: Ukraine attackiert erneut russische Schiffe mit Seedrohnen +++

Das russische Militär habe am frühen Morgen fünf ukrainische Seedrohnen zerstört, berichteten russische Medien unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Sie hätten versucht, ein Patrouillenschiff im Schwarzen Meer anzugreifen. Das Ministerium erklärte, die unbemannten Boote seien bei der Abwehr des Angriffs auf die "Sergei Kotov" gegen 5 Uhr morgens "durch das Feuer der Standardwaffen des Schiffes zerstört" worden. Bereits am Mittwoch hatte das russische Militär drei unbemannte ukrainische Boote im Schwarzen Meer zerstört.

+++ 07:36 ISW: Militärblogger berichten von Rückzug russischer Truppen bei Bachmut +++

Die Ukraine macht Fortschritte an der Front bei Bachmut, schreibt das Institute for the Study of War (ISW) in seinem täglichen Lagebericht. Ein russischer Militärblogger habe behauptet, dass sich die russischen Streitkräfte aus mehreren nicht näher bezeichneten Stellungen in der Nähe von Klischtschiwka, etwa sieben Kilometer südwestlich von Bachmut zurückgezogen hätten. Sie hätten sich demnach in Verteidigungsstellungen hinter der Eisenbahnlinie östlich der Siedlung verschanzt. Die ukrainischen Streitkräfte haben in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder mit massiven Angriffen versucht, die Eisenbahnlinie für sich einzunehmen.

+++ 06:47 Erneute Explosion erschüttert Krim: Fotos zeigen riesigen Feuerball +++

Auf der Krim soll es in der Nacht eine große Explosion gegeben haben. Fotos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, zeigen einen riesigen Feuerball am Himmel. Die Explosion hat sich in der Hafenstadt Jewpatorija im Südwesten der von den Russen besetzten Halbinsel zugetragen. Der Standort konnte von RTL/ntv verifiziert werden.

In der Nacht soll die Ukraine laut Moskau die Krim mit mehreren Drohnen angegriffen haben. Die russische Luftabwehr habe elf ukrainische Drohnen zerstört, heißt es vom russischen Verteidigungsministerium. Zudem seien fünf ukrainische Seedrohnen abgefangen worden, die ein russisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer angegriffen hätten. Erst am Vortag hatten die ukrainischen Streitkräfte den Hafen von Sewastopol auf der Krim angegriffen, wo die russische Schwarzmeer-Flotte stationiert ist. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben ein russisches Landungsschiff und ein U-Boot getroffen.

+++ 06:14 Ukraine: Russland baut dritte Verteidigungslinie vor Tokmak aus +++

Die russischen Streitkräfte haben damit begonnen, die "dritte Verteidigungslinie" in den von Russland besetzten Gebieten der Oblast Saporischschja zu verstärken, sagt der im Exil lebende Bürgermeister von Melitopol, Iwan Fjodorow. Die Ukraine befindet sich an der Südfront bei Robotyne in Richtung Melitopol in der Offensive. Die russischen Streitkräfte haben damit begonnen, die "tiefe Rückseite" ihrer Verteidigung an der südlichen Frontlinie zu verstärken, auch wenn sie behaupten, die Gegenoffensive der Ukraine sei bereits gescheitert, so Fjodorow. Zu diesen Maßnahmen gehören neue Schützengräben um Polohy, das derzeit etwa 15 Kilometer von der Frontlinie entfernt ist, sowie Panzersperren und Straßensperren in Dörfern bei Tokmak. Tokmak liegt etwa 20 Kilometer südwestlich von Robotyne, einer Siedlung in Saporischschja, die Ende August befreit wurde. Die Ukrainer versuchen derzeit die erste Verteidigungslinie zu durchbrechen, sagt Oberst Markus Reisner ntv.de.

+++ 05:44 Bundesland legt neues Förderprogramm für Wiederaufbau in ukrainischer Partnerregion auf +++

Kommunen, Hochschulen, Vereine und Kultureinrichtungen in Nordrhein-Westfalen können für Wiederaufbauprojekte in der kriegszerstörten ukrainischen NRW-Partnerregion Dnipropetrowsk Förderung vom Land bekommen. Über ein neues Förderprogramm könnten ab sofort Projekte bezuschusst werden, die zum Wiederaufbau beitragen, teilt Europaminister Nathanael Liminski mit. Das Programm ist bis zum Ende des Jahres mit einem Volumen in Höhe von 180.000 Euro ausgestattet. Für zivilgesellschaftliche Projekte können bis maximal 20.000 Euro beantragt werden. Kommunen können bis zu 40.000 Euro Förderung erhalten. Antragsberechtigt sind alle gemeinnützigen, öffentlichen oder mildtätigen Organisationen mit Sitz in NRW. Koordiniert wird das Programm von der Gesellschaft Engagement Global, die im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) tätig ist.

+++ 05:19 Kiews Bürgermeister Klitschko in Berlin erwartet +++

Zur Besiegelung einer Städtepartnerschaft zwischen Berlin und der ukrainischen Hauptstadt wird Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko am Nachmittag in Berlin erwartet. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner empfängt Klitschko am Brandenburger Tor. Anschließend soll die gemeinsame Erklärung über die Partnerschaft im Roten Rathaus unterschrieben werden. Berlin unterhält bereits 17 Städtepartnerschaften. Die Partnerschaft mit der russischen Hauptstadt Moskau ist aber wegen des Kriegs derzeit eingefroren. Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD ist außerdem vereinbart, dass Tel Aviv in Israel Partnerstadt werden soll.

+++ 04:22 Russland: Ukrainische Drohnen in Regionen Brjansk und Belgorod abgewehrt +++

Russische Luftabwehreinheiten haben nach Angaben der russischen Streitkräfte in den südrussischen Regionen Brjansk und Belgorod ukrainische Drohnen abgeschossen. Fünf Drohnen seien über Brjansk und eine über Belgorod abgeschossen worden, berichteten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf örtliche Beamte und das Verteidigungsministerium. Beide Gebiete grenzen an die Ukraine.

+++ 03:09 Widersprüchliche Angaben zu Schäden an russischer Schwarzmeerflotte +++

Beim Angriff auf den Hafen von Sewastopol gibt es widersprüchliche Angaben über das Ausmaß der Zerstörung am Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Andrij Jussow vom ukrainischen Militärgeheimdienst bezeichnet die Schäden an einem großen russischen Landungsschiff und einem U-Boot in einem Fernsehkommentar als "beträchtlich". "Wir können jetzt sagen, dass (die Schiffe) höchstwahrscheinlich nicht mehr zu reparieren sind". Das russische Verteidigungsministerium bestätigt zwar Schäden an zwei in Reparatur befindlichen Militärschiffen. Die beiden Schiffe würden aber vollständig repariert und wieder in Dienst gestellt. Bei den beiden Schiffen handelt es sich einem ukrainischen Militärexperten zufolge um das Landungsschiff "Minsk" der Ropucha-Klasse und das Angriffs-U-Boot der Kilo-Klasse "Rostow am Don", das Kalibr-Marschflugkörper tragen kann.

+++ 01:52 Baerbock: Pilotenausbildung in Texas wichtig für Europas Sicherheit +++

Außenministerin Annalena Baerbock würdigt die Ausbildung deutscher Bundeswehrpiloten im US-Bundesstaat Texas als wichtigen Beitrag für die Sicherheit Deutschlands, Europas und der NATO. Ohne die Ausbildung auf dem gemeinsamen NATO-Stützpunkt "wären wir nicht in der Lage, die Sicherheit auch bei uns in Europa weiter zu verstärken", sagt die Grünen-Politikerin bei einem Besuch des Taktischen Ausbildungskommandos der Bundesluftwaffe im texanischen Wichita Falls. In Wichita Falls werden seit 1966 deutsche Jetpilotinnen und -piloten ausgebildet. 1981 wurde das Programm um Pilotenanwärterinnen und -anwärter weiterer NATO-Nationen erweitert.

+++ 00:39 Minister: Russlands Angriffe beschädigten 105 Hafen-Einrichtungen in 2 Monaten +++

Seit Russland im Juli aus dem Getreideabkommen mit der Ukraine ausgestiegen ist, haben Angriffe auf ukrainische Häfen 105 Hafen-Infrastruktureinrichtungen beschädigt oder teilweise zerstört. Das berichtet der "Kyiv Independent" unter Berufung auf den ukrainischen Infrastrukturminister, Oleksandr Kubrakow. Demnach seien aufgrund der Angriffe auf Häfen an der Donau und der russischen Blockade von Seehäfen die Getreideexporte nach Asien, Afrika und Europa um fast drei Millionen Tonnen pro Monat zurückgegangen, so der Minister. Kubrakow betont auf seiner Facebook-Seite, dass die Häfen "leistungsfähige Luftverteidigungssysteme" benötigten, weil die Folgen der Attacken sonst noch schlimmer werden könnten.

+++ 23:42 Russen verurteilen zwei ukrainische Soldaten zu langen Haftstrafen +++

Ein von Russland eingesetztes Gericht in der Ostukraine hat zwei ukrainische Soldaten zu langen Haftstrafen verurteilt. Wie das russische Ermittlungskomitee mitteilt, verurteilte das Gericht in der Region Donezk beide Männer wegen angeblicher Tötung von Zivilisten zu 29 Jahren Haft. Den beiden Soldaten wurde zur Last gelegt, auf ein Auto mit zwei unbewaffneten Zivilisten geschossen zu haben. Beide Insassen seien sofort tot gewesen, erklärt das Ermittlungskomitee, das in Russland für Fälle von schweren Verbrechen zuständig ist. Anschließend hätten die Soldaten auf der Straße auf zwei weitere unbewaffnete Zivilisten geschossen und einen von ihnen getötet. Ein dritter Asow-Soldat wurde den Angaben zufolge in Abwesenheit zu 24 Jahren Haft verurteilt. Ihm wurde zur Last gelegt, eine Verteilungsstelle für Hilfsgüter beschossen zu haben.

+++ 22:48 Selenskyj könnte nächste Woche in New York auf Lawrow treffen +++

UN-Generalsekretär António Guterres erwartet für die bevorstehende Generaldebatte der UN-Vollversammlung den ersten Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in New York seit Beginn des russischen Angriffskriegs. "Ich werde Präsident Selenskyj empfangen", sagt Guterres. Der 74-jährige Portugiese erwartet bei dem größten diplomatischen Treffen der Welt - zu dem auch der russische Außenminister Sergej Lawrow erwartet wird - allerdings keine politischen Durchbrüche. "Ich hätte gerne die Möglichkeit, zu vermitteln, um Friedensgespräche zu führen - aber ich denke, dass wir davon weit entfernt sind", so Guterres. Selenskyjs Teilnahme in New York wird seit Längerem weithin erwartet, der Ukrainer hat aber noch keine Reisepläne öffentlich angekündigt. Ab Montag werden mehr als 140 Staats- und Regierungschefs in der UN-Zentrale am New Yorker East River erwartet; die Debatte startet am Dienstag und geht eine Woche. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock werden zu der Veranstaltung anreisen. Mit Spannung wird erwartet, ob es am Rande der Debatte oder in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Mittwoch zu einem Aufeinandertreffen Selenskyjs mit Lawrow kommen könnte.

+++ 22:02 EU streicht drei russische Oligarchen von Sanktionsliste +++

Die Europäische Union hebt die wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verhängten Sanktionen gegen drei russische Unternehmer auf. Wie EU-Diplomaten bestätigen, wurden die Geschäftsleute Grigori Bereskin, Farchad Achmedow und Alexander Schulgin von der Sanktionsliste gestrichen. Die EU-Sanktionen gegen rund 1600 weitere Unternehmer und Institutionen wegen des Ukraine-Krieges werden dagegen um sechs Monate verlängert. Zu den Sanktionen gehören Einreisesperren und das Einfrieren von Konten. Mehrere russische Oligarchen hatten gegen ihre Aufnahme in die EU-Sanktionsliste geklagt.

+++ 21:20 Ungarn will Einfuhrstopp für ukrainisches Getreide beibehalten +++

Ungarn will zum Schutz seiner Landwirtschaft auch künftig verhindern, dass billiges ukrainisches Getreide ins Land strömt. Die Regierung ersuche deshalb die EU-Kommission, eine diesbezügliche, am 15. September auslaufende Regelung zu verlängern, sagt Kanzleramtsminister Gergely Gulyas auf einer Pressekonferenz in Budapest. Die Regelung erlaubt es den östlichen EU-Mitgliedern Ungarn, Polen, Slowakei, Rumänien und Bulgarien, ihre Märkte für Weizen, Mais, Raps und Sonnenblumen aus der Ukraine zu sperren. Zugleich macht Ungarns Regierung deutlich, dass sie eine Einfuhrsperre für ukrainische Agrarprodukte eigenständig zu verhängen gedenkt, falls die EU die gegenwärtige Regelung nicht beibehält. "Wenn es nötig ist, verlängern und erweitern wir das Einfuhrverbot für ukrainische Landwirtschaftsprodukte in eigenstaatlicher Kompetenz", teilt Landwirtschaftsminister Istvan Nagy auf seiner Facebook-Seite mit.

+++ 20:46 Kiew: Russen starten Sturmangriffe bei Awdijiwka und Marjinka +++

Das ukrainische Militär berichtet über verstärkte russische Angriffe an der Front im östlichen Gebiet Donezk. "Wenn wir über den Osten sprechen, dann hat sich die Situation in Marjinka und Awdijiwka verschärft", sagt Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar im ukrainischen Staatsfernsehen. "Die Russen haben dort den Beschuss erhöht. Darüber hinaus haben sie dort Sturmangriffe gestartet." Zugleich betont Maljar, die russische Armee versuche bereits seit rund einem Jahr vergeblich, die beiden Orte einzunehmen.

