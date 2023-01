Mit seiner Neujahrsansprache macht Putin deutlich, dass er bereit ist, für den Krieg "jeden Preis" zu zahlen, meint Markus Kaim. Der Politikwissenschaftler erklärt aber auch, warum die Sorge vor einer nuklearen Eskalation keine ernsthafte Größe mehr ist.

+++ 11:38 Feiernder russischer Politiker in Mexiko erzeugt Ärger in der Heimat +++

Die Neujahrsgrüße eines in Mexiko feiernden Regionalpolitikers aus der russischen Grenzregion Kursk rufen in Russland angesichts des Kriegs in der Ukraine Ärger hervor. "Wie Tausende meiner Landsleute bin ich entrüstet über den Videogruß, den der Abgeordnete des Kursker Landtags, Maxim Wassiljew, aus Mexiko geschickt hat", schreibt der Kursker Gouverneur Roman Starowoit in seinem Telegramkanal. Er nennt den Luxus-Urlaub des Politikers in Kriegszeiten "unethisch". Wassiljew hatte in dem Video aus einer Strandbar "viel Geld und gute Laune" gewünscht, während er einen alkoholischen Cocktail und Krabben zu sich nahm. Derweil bekommt die an die Ukraine grenzende Region Kursk immer öfter selbst die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen das Nachbarland zu spüren. Tausende Kursker sind an der Front, der Tod von rund 100 wurde bereits offiziell bestätigt. Grenznahe Orte geraten regelmäßig unter Beschuss, im Dezember wurde der Flugplatz von Kursk von Drohnen attackiert. Angesichts dessen wurden in Russland Rücktrittsforderungen an Wassiljew laut.

+++ 11:03 Richter zu russischen Sprengfallen: "USA sehen bei Minen-Strategie Parallelen zum IS" +++

250.000 Quadratkilometer der Ukraine sind mittlerweile vermint, die USA sehen darin die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. ntv-Reporter Stephan Richter berichtet über die "katastrophalen Folgen". Derweil entpuppt sich die Weihnachts-Feuerpause als nicht mehr als leere Worte.

+++ 10:36 Explosion an Gasleitung in Luhansk angeblich Sabotage +++

Die Explosion einer Gasleitung im von Russland annektierten Gebiet Luhansk in der Ukraine ist nach Angaben der Besatzer auf Sabotage zurückzuführen. "Zum vorläufigen Grund: Wegen der Sprengung der Erdgasfernleitung mit 300 Millimeter Durchmesser am offenen Übergang über den Fluss Suchaja ist für 13.315 Kunden in neun Ortschaften die Gasversorgung ausgefallen", teilt der Zivilschutz der russischen Besatzungsmacht im Gebiet Luhansk in sozialen Netzwerken mit. In Luhansk herrscht derzeit starker Frost. Die Explosion ereignete sich bereits in der Nacht zum Sonntag. Das Feuer konnte erst am Morgen gelöscht werden. Tote und Verletzte gibt es nicht. Angriffe auf die soziale Infrastruktur der Gegenseite haben sich im Ukraine-Krieg seit dem Herbst deutlich verstärkt.

+++ 10:07 London: Russland bereitet sich an zwei Fronten auf ukrainische Gegenoffensive vor +++

Das russische Militär hat in den vergangenen Wochen seine Verteidigungsanlagen in der südöstlichen Oblast Saporischschja, insbesondere zwischen den Städten Wassiljewka und Orichiw, verstärkt, so das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Nachrichten-Update. Wie Russland an der Verbesserung der Verteidigungsanlagen gearbeitet hat, lasse darauf schließen, dass die Truppenführer wohl mit größeren ukrainischen Offensivaktionen in zwei Gebieten rechnen: entweder in der nördlichen Oblast Luhansk oder in Saporischschja. Ein größerer ukrainischer Durchbruch in Saporischschja würde die Funktionsfähigkeit der russischen "Landbrücke", die die russische Region Rostow mit der Krim verbindet, ernsthaft in Frage stellen; ein ukrainischer Erfolg in Luhansk würde Russlands erklärtes Kriegsziel der "Befreiung" des Donbass weiter untergraben, heißt es.

+++ 09:33 Selenskyj über angebliche Feuerpause: Welt hat gesehen, wie irreführend jede Aussage aus Moskau ist +++

Während des orthodoxen Weihnachtsfests wollte Russland angeblich die Waffen schweigen lassen. Doch während der Feuerpause meldet die Ukraine immer wieder Angriffe. Moskau behauptet, nur reagiert zu haben. Mit Auslaufen der Frist gehen die Angriffe unvermindert weiter.

+++ 08:46 Besatzungsverwaltung: Zwei Wärmekraftwerke durch ukrainischen Beschuss beschädigt +++

In den von Russland kontrollierten Teilen der ostukrainischen Region Donezk sind nach Angaben der dortigen Besatzungsverwaltung zwei Wärmekraftwerke durch ukrainischen Beschuss beschädigt worden. Nach ersten Informationen gehe dies auf Angriffe auf Suhres und Nowji Swit zurück, teilt die Verwaltung auf Telegram mit. Von ukrainischer Seite gibt es zunächst keine Stellungnahme. Allerdings äußert sich die Führung in Kiew fast nie zu Angriffen ihres Militärs auf russische Ziele.

+++ 08:03 Gouverneur von Donezk: Mindestens ein getöteter Zivilist und acht Verletzte in Bachmut +++

Pavlo Kyrylenko, der ukrainische Gouverneur im Oblast Donezk - einer der Regionen, die Russland annektiert hat, berichtet heute früh auf Telegram, dass bei russischem Beschuss in Bachmut in den vergangenen Tagen ein Zivilist getötet und acht weitere verletzt wurden. Die Zahlen dürften noch höher liegen, da es derzeit nicht möglich ist, Daten über die Opfer in den von Russland besetzten Gebieten Wolnowacha und Mariupol zu sammeln, so Kyrylenko weiter.

+++ 07:08 Bischof Ackermann: Freiheit und Demokratie sind immer bedroht +++

Der russische Angriff auf die Ukraine hat nach Ansicht des Trierer Bischofs Stephan Ackermann deutlich gemacht, dass Freiheit und Demokratie immer verteidigt werden müssen. "Freiheit und Demokratie waren nie eine Selbstverständlichkeit", sagt Ackermann. "Ich glaube, sie sind jetzt nicht bedrohter als vorher. Wir haben nur gedacht, sie sind nicht bedroht, und eine Art von Selbstverständlichkeit. Das sind sie aber nicht."

Ackermann begrüßt, dass die Bundeswehr künftig besser aufgestellt sein solle. "Sie muss gut ausgerüstet sein, sonst kann sie ihren Zweck nicht erfüllen." Wichtiger sei aber, dass man politische Sanktionen früher einsetze. Die Lektion des Ukraine-Kriegs sei: "Erstens wach zu sein, nüchtern zu sein mit Blick auf die politische Bewertung - und dann mit Sanktionen früher konsequent zu sein. Nur den Verteidigungsetat zu stärken, reicht nicht."

+++ 06:10 Göring-Eckardt und Kubicki für Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine +++

Nach der deutschen Zusage von "Marder"-Schützenpanzern an die Ukraine haben weitere Politiker die Lieferung deutscher "Leopard"-Kampfpanzer an die Ukraine gefordert. Bei der Zusage für "Marder"-Schützenpanzer "stehen zu bleiben, wäre falsch", sagt Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir sollten alles tun und liefern was möglich ist. Dazu gehören auch Leopard-Panzer", so die Grünen-Politikerin. FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki sagt den Funke-Zeitungen, es könne "vernünftig sein, nicht nur Marder- sondern auch Leopard-Panzer zu liefern". Es sei wichtig, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine aufrecht zu erhalten. Jeder weitere Schritt der Unterstützung für die Ukraine müsse jedoch eng mit den Nato-Partnern abgestimmt sein. Von einem Alleingang Deutschlands in dieser Frage halte er nichts, sagt Kubicki.

+++ 04:04 Russland erklärt Waffenruhe für beendet +++

Russland beendet die ausgerufene 36-stündige Weihnachts-Waffenruhe und kündigt erneut an, seine sogenannte "militärische Spezialoperation" bis zum Sieg über die Ukraine fortzusetzen. Bereits kurz nach Mitternacht hatte der Gouverneur der Region Charkiw über den Kurznachrichtendienst Telegram Bombenangriffe gemeldet.

+++ 02:35 Schmyhal: Ukraine hat weltweit größtes Minenfeld +++

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat nach Angaben des ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal ein 250.000 Quadratkilometer großes Minenfeld in seinem Land geschaffen. "Es ist derzeit das größte Minenfeld weltweit", sagt Schmyhal in einem Interview mit der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap. Das laut Schmyhal verminte Gebiet entspricht mehr als 40 Prozent der gesamten Landfläche der Ukraine.

+++ 01:15 Umfrage: Viele Deutsche sehen Panzerlieferungen skeptisch +++

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für die Zeitung "Bild am Sonntag" finden 49 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger die von der Bundesregierung geplante Lieferung von "Marder"-Panzern an die Ukraine falsch. 40 Prozent befürworten die Entscheidung, 11 Prozent sind sich unschlüssig oder machen keine Angabe. Die Frage, ob Deutschland der Ukraine auch Kampfpanzer liefern sollte, beantworten 50 Prozent der Befragten mit Nein, 38 Prozent sind dafür. Das Institut hatte im Auftrag der Zeitung am Freitag 1001 Bürger zu ihrer Meinung befragt.

+++ 00:04 Türkei: Bemühen uns um Waffenstillstand +++

Laut dem Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, bemüht sich die Türkei um einen langfristigen Waffenstillstand in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Das sagt er dem US-Sender CNN. Der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angeordnete Waffenstillstand habe nicht funktioniert, so Kalin. Er fügt hinzu, dass "keine der beiden Seiten bereit zu sein scheint, ihre Waffen niederzulegen und an den Verhandlungstisch zu kommen". Weder die Ukraine noch Russland können Kalin zufolge einen entscheidenden Sieg auf dem Schlachtfeld erringen. Die Türkei werde darum weiterhin daran arbeiten, einen längeren Waffenstillstand zu gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf das Kernkraftwerk Saporischschja, "das nach wie vor eine große Sicherheitsbedrohung für alle darstellt".

+++ 23:31 Charkiw meldet Explosionen +++

Kurz nach dem offiziellen Ende der von Kremlchef Wladimir Putin deklarierten Feuerpause melden die Behörden der Region rund um die ostukrainische Stadt Charkiw mehrere Explosionen. "Achtung an die Einwohner von Charkiw und der Region: Bleiben Sie in Schutzräumen. Die Besatzer schlagen wieder zu!", schreibt Gouverneur Oleh Synehubow auf Telegram. Ersten Informationen zufolge gebe es ein Todesopfer, heißt es von Synehubow weiter. Auch in den Gebieten Poltawa, Dnipropetrowsk, Saporischschja, Luhansk sowie auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim wird fast unmittelbar nach 22.00 Uhr MEZ Luftalarm ausgerufen.

+++ 22:55 Ukraine entzieht 13 orthodoxen Geistlichen die Staatsbürgerschaft +++

Wie ukrainische Medien berichten, hat Präsident Wolodymyr Selenskyj 13 Geistlichen der ukrainisch-orthodoxen Kirche die Staatsbürgerschaft entziehen lassen. Die Entscheidung soll bereits Ende Dezember getroffen worden sein. Um wen es sich dabei genau handeln soll, war zunächst aber nicht bekannt. Da das entsprechende Dekret persönliche Daten enthalte, sei es nicht veröffentlicht worden, heißt es. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche ist traditionell eng mit Russland verbunden und hatte sich erst mit dem russischen Einmarsch vom vergangenen Februar ganz von Moskau losgesagt. Angesichts des seit mehr als zehn Monaten andauernden russischen Angriffskriegs sieht die Führung in Kiew die Verbindungen der Kirche zu Russland als Gefahr für die Sicherheit des Landes.

+++ 22:00 Von Moskau deklarierte Feuerpause offiziell zu Ende +++

Die von Kremlchef Wladimir Putin über das orthodoxe Weihnachtsfest deklarierte Feuerpause ist abgelaufen. Russlands Präsident hatte das russische Verteidigungsministerium angewiesen, die Kampfhandlungen im Nachbarland von Freitagmittag 12 Uhr (Ortszeit/10 Uhr MEZ) bis Samstagabend 24 Uhr (Ortszeit/22 Uhr MEZ) einzustellen. Dennoch kam es nach ukrainischen Angaben zu Angriffen wie gestern und heute auf die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte den von russischer Seite verkündeten Waffenstillstand im Vorfeld als ein Täuschungsmanöver Moskaus zurückgewiesen. Nach Einschätzung britischer Geheimdienste gingen die Kampfhandlungen in der Ukraine auch in der orthodoxen Weihnachtszeit auf dem üblichen Niveau weiter. Das teilte das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Kurzbericht mit.

+++ 21:51 Ukraine setzt Opernsängerin Anna Netrebko auf Sanktionsliste +++

Die Ukraine hat 119 russische Künstler und andere Personen des öffentlichen Lebens auf eine Sanktionsliste gesetzt. Einer der international wohl bekanntesten Namen in dem vom ukrainischen Präsidialamt veröffentlichten Dekret ist die in Wien lebende und als kremlnah in die Kritik geratene Opernsängerin Anna Netrebko. Ihr sowie 118 weiteren Personen - darunter auch drei ukrainischen Staatsangehörigen - wird etwa, sofern vorhanden, Vermögen in der Ukraine gesperrt. Auf der Sanktionsliste stehen zudem unter anderen der bekannte russische Musiker Filip Kirkorow sowie Schauspieler und Regisseur Nikita Michalkow. (Mehr dazu auch im Eintrag um 18:58 Uhr)

+++ 21:23 Selenskyj: Putins deklarierte Waffenruhe ist gescheitert +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die von Kremlchef Wladimir Putin über das orthodoxe Weihnachtsfest deklarierte Feuerpause für gescheitert erklärt. "Die Welt konnte einmal mehr sehen, wie falsch Aussagen aus Moskau auf jeder Ebene sind", sagte der 44-Jährige in seiner Videobotschaft am Abend - kurz bevor der von Putin genannte Zeitraum der versprochenen Waffenruhe um 22.00 Uhr MEZ offiziell enden soll. "Sie haben irgendetwas von einem angeblichen Waffenstillstand gesagt, doch die Realität ist, dass russische Geschosse erneut Bachmut und andere ukrainische Positionen getroffen haben", sagte Selenskyj weiter. "Wieder einmal hat sich bestätigt: Nur die Vertreibung der russischen Besatzer von ukrainischem Land und die Beseitigung aller Möglichkeiten Russlands, Druck auf die Ukraine und ganz Europa auszuüben, wird die Wiederherstellung von Waffenstillstand, Sicherheit und Frieden bedeuten."

