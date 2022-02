Das ukrainische Parlament billigt in erster Lesung einen Gesetzentwurf, der Privatpersonen das Tragen von Schusswaffen und das Handeln zur Selbstverteidigung erlaubt. "Die Verabschiedung dieses Gesetzes liegt voll und ganz im Interesse des Staates und der Gesellschaft", erklären die Verfasser des Gesetzentwurfs. Das Gesetz sei aufgrund "bestehender Bedrohungen und Gefahren für die Bürger der Ukraine" erforderlich.

+++ 11:47 Transatlantik-Koordinator: Stopp von Pipeline kommt viel zu spät +++

Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung kritisiert das lange Festhalten an der Gaspipeline Nord Stream 2. "Ich frage mich ernsthaft: Warum musste man so lange warten, bis es jetzt zum Krieg in der Ostukraine kommt", sagt Peter Beyer von der CDU im Fernsehsender Phoenix. Der formale Stopp am Dienstag sei viel zu spät gekommen. "Ich hätte mir schon zu einem viel früheren Zeitpunkt nicht nur gewünscht, sondern es auch für sachlich richtig gehalten, wenn man sich politisch dazu positioniert hätte", so Beyer. Auch jetzt noch vermeide die Bundesregierung eine politische Aussage und verstecke sich hinter einem administrativen Verwaltungsvorgang.

+++ 11:26 Ukrainischer Sicherheitsrat kündigt Ausnahmezustand an +++

Der ukrainische Sicherheitsrat kündigt die Ausrufung des Ausnahmezustands für das ganze Land an. Das beziehe sich zunächst auf die kommenden 30 Tage, sagt der Sekretär des Sicherheitsrates, Olexij Danilow. Möglich seien dann unter anderem Ausgangssperren. Auch verstärkte Polizeipräsenz und das Recht auf willkürliche Kontrollen von Personen und Autos wären damit zulässig. Die Zustimmung des Parlaments steht noch aus, gilt aber als sicher.

+++ 11:24 London geht russischen Nachrichtenkanal an +++

Die britische Medienaufsicht wird laut Außenministerin Liz Truss den russischen Nachrichtenkanal RT (Russia Today) unter die Lupe nehmen. "Beim Thema Russia Today bin ich der Meinung, dass er regelmäßig Propaganda und Fake News verbreitet." Er werde de facto vom russischen Staat gesteuert, sagt Truss in einem Radio-Interview. RT teilt mit, Truss scheine sich in Sachen der Behörden einzumischen, die eigentlich unabhängig seien.

+++ 11:12 Manchester United sagt Flug mit Aeroflot ab +++

Manchester United wird nach übereinstimmende Medienberichten vorerst nicht mit der russischen Fluglinie Aeroflot fliegen. Wie das Online-Magazin "The Athletic" und die "Daily Mail" berichten, hat Man United wegen der jüngsten Entwicklungen am Dienstag kurzfristig seinen Flug mit Aeroflot nach Madrid zum Achtelfinalhinspiel der Champions League bei Atlético abgesagt und statt dessen einen Charterflug genommen. Der englische Fußball-Rekordmeister fliegt normalerweise immer mit der russischen Airline zu Fußballspielen im europäischen Wettbewerb. Aeroflot gilt als offizieller Partner des Vereins.

+++ 10:53 Mehr als 1000 Explosionen binnen 24 Stunden +++

Im Konfliktgebiet in der Ostukraine registrieren internationale Beobachter erneut mehr als 1000 Explosionen binnen 24 Stunden. Besonders betroffen ist nach einem Bericht der Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die Region Luhansk mit 1224 "Verstößen gegen den Waffenstillstand", darunter 1149 Explosionen. In der Region Donezk liegt die Zahl bei 703 Verstößen, darunter 332 Explosionen, wie die OSZE in der Ukraine mitteilte. Die Zahlen sind seit Tagen hoch.

+++ 10:42 Kiew sanktioniert Hunderte Russen +++

Das ukrainische Parlament stimmt Sanktionen gegen 351 russische Personen zu, darunter auch Abgeordnete der Duma, die für die Anerkennung der abtrünnigen Provinzen Luhansk und Donezk votiert haben. Demnach dürfen die Betroffenen nicht mehr in die Ukraine einreisen und auch keine Vermögenswerte in dem Land mehr erwerben.

+++ 10:22 Kiews Außenminister: "Schlagt mehr drauf" +++

Die Ukraine fordert vom Westen härtere Sanktionen gegen Russland. Die Maßnahmen müssten gegen die Wirtschaft des Landes und den inneren Kreis von Präsident Wladimir Putin gerichtet sein, schreibt Außenminister Dmytro Kuleba auf Twitter. "Schlagt mehr drauf. Schlagt hart. Schlagt jetzt."

+++ 10:13 Ukrainer sollen Russland verlassen +++

Die ukrainische Regierung ruft alle Landsleute dazu auf, Russland zu verlassen. Das Außenministerium in Kiew veröffentlicht einen entsprechenden Hinweis, nach dem auch vor Reisen nach Russland gewarnt wird.

+++ 09:59 Ukraine beruft Reservisten ein +++

Die Ukraine beginnt mit der Einberufung von Reservisten. Laut einer Erklärung der Streitkräfte sind Reservisten im Alter von 18 bis 60 Jahren betroffen. Die maximale Dienstzeit betrage ein Jahr. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Einberufung am Dienstag per Dekret angeordnet, eine generelle Mobilmachung aber ausgeschlossen.

+++ 09:51 London: Keine verifizierten Beweise für Einmarsch +++

Nach den Worten der britischen Außenministerin Liz Truss ist es noch immer ungewiss, ob russische Truppen bereits in den Donbass eingerückt sind oder nicht. "Wir haben noch keine verifizierten Beweise dafür, dass dies stattgefunden hat", sagt sie LBC Radio auf die Frage, ob der Einmarsch bereits stattgefunden hat.

+++ 09:40 Meinungsforscher: Russen werden Putin nicht verdammen +++

Der Chef des unabhängigen russischen Meinungsforschungsinstituts Lewada-Zentrum, Denis Volkov, rechnet mit einem leichten Anstieg der Zustimmungswerte für Russlands Präsidenten Wladimir Putin nach der Anerkennung der sogenannten "Volksrepubliken" in der Ostukraine. "Ich denke, es wird nicht von Dauer sein, aber es kann einen Effekt haben", zitiert die unabhängige russischsprachige Internetzeitung "Meduza" den Soziologen. Die Russen würden einen kurzen Krieg wie in Georgien 2008 ertragen. Sollte sich der Konflikt allerdings in die Länge ziehen, könnten die Zustimmungswerte für die politische Führung absacken. Laut Volkov wird dies den Kreml jedoch nicht beeinflussen: "Natürlich gucken sie sich die Umfragen an, aber was Putin in der Außenpolitik macht, macht er nicht für die Umfragen, sondern weil er es sich leisten kann. Die Gesellschaft wird ihn nicht verdammen, und seine Umfragewerte werden nicht ernsthaft einbrechen."

+++ 09:17 Peking: Sanktionen keine Lösung +++

Die chinesische Regierung hat nach eigener Darstellung Sanktionen noch nie für den besten Weg zur Lösung von Problemen gehalten. Das sagt ein Sprecher des Außenministeriums in Peking auf die Frage, ob China sich den Sanktionen westlicher Länder anschließen werde. China hoffe, die relevanten Parteien versuchten, die Probleme durch Dialog beizulegen, ruhig zu bleiben und sich in Zurückhaltung zu üben.

+++ 09:03 Vize-Kommissionspräsidentin der EU: Putin muss erster auf Sanktionsliste sein +++

Der russische Präsident Wladimir Putin sollte nach den Worten der Vize-Präsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, ebenfalls mit Sanktionen belegt werden. "Wladimir Putin sollte der erste auf der Liste sein", schreibt sie der tschechischen Zeitung "Hospodarske Noviny" zufolge in einem Gastbeitrag. Es sei ein Fehler, ihn auszuschließen. Mit Blick darauf, dass die EU-Außenminister gegen Putin selbst keine Strafmaßnahmen angekündigt haben, erklärt Jourova: "Es ist immer eine Frage, ob es eine professionelle Kunst der Diplomatie oder Schwäche ist. Ich würde es als Letzteres sehen."

+++ 08:48 FDP-Politikerin: Putin ließe sich von deutschen Waffen "bestimmt nicht" abschrecken +++

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, will weiterhin Gesprächsbereitschaft mit Russland zeigen. "Wir werden, ob wir wollen oder nicht, immer eine Tür des Gesprächs offen lassen", sagte die FDP-Politikerin im ZDF. Das sei angesichts des Auftretens des russischen Präsidenten Wladimir Putin zwar kaum vorstellbar, aber man müsse unter allen Umstünden einen Krieg in Europa verhindern. Waffenlieferungen an die Ukraine schloss Strack-Zimmermann weiter aus. "Wir haben es hier mit einer russischen Armee zu tun, die inzwischen mit 190.000 Mann die Ukraine umzingelt hat (...). Sie können mir glauben, dass Putin sich von einigen Waffen, die wir möglicherweise liefern könnten, bestimmt nicht abschrecken ließe", sagte sie. Wichtiger sei es, wirtschaftlich an der Seite der Ukraine zu stehen.

+++ 08:25 Gabriel gibt Nord Stream 2 nicht den "Hauch einer Chance" +++

Ex-Außenminister Sigmar Gabriel sieht für die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 keine Zukunft mehr. "Ich war immer ein Befürworter des Projekts, weil ich auch an die Friedensdividende in der Wirtschaftspolitik geglaubt habe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Projekt noch Realität wird, es sei denn, es geschehen Wunder und es gibt eine Verständigung mit Russland, aber danach sieht es ja nicht aus", sagt der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Er glaube nicht, dass Nord Stream 2 "den Hauch einer Chance hat". Selbst wenn die Krise noch bewältigt werden könnte, müssten Deutschland und Europa die Energiebeziehungen neu regeln.

+++ 08:10 Weber: Müssen mit "Krieg und Besetzung" der Ukraine rechnen +++

Der EVP-Fraktionsvorsitzende Manfred Weber rechnet mit einer russischen Invasion der Ukraine. Dass der russische Präsident Wladimir Putin die Separatistengebiete im Osten auch auf Territorium anerkannt habe, das bisher unter ukrainischer Kontrolle war, "deutet darauf hin, dass es jetzt zur militärischen Eskalation kommt", sagt der CSU-Politiker im ZDF. "Wie weit er dann gehen will, weiß keiner, aber wir müssen mit dem schlimmsten Szenario rechnen - dass es wirklich zum Krieg und zur Besetzung der Ukraine kommt."

+++ 07:58 Putin hält Interessen Russlands für "nicht verhandelbar" +++

Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnet die Interessen seines Landes als nicht "verhandelbar". Gleichzeitig erklärt sich der Kreml-Chef zur Suche nach "diplomatischen Lösungen" bereit, wie er in einer Videoansprache sagt. "Unser Land ist immer offen für einen direkten und ehrlichen Dialog, für die Suche nach diplomatischen Lösungen für die komplexesten Probleme", betont Putin. Seine Ansprache hält er anlässlich des Tages des Verteidigers des Vaterlandes, einem Feiertag in Russland. Er lobt die Gefechtsbereitschaft der russischen Armee und kündigt an, Russland werde weiter an hochmodernen Waffensystemen arbeiten. Diese seien "wirklich die Waffen der Zukunft, die das Kampfpotenzial unserer Streitkräfte deutlich erhöhen".

+++ 07:48 Kiew: Fast 100 Beschüsse und ein Toter an einem Tag +++

Im Osten der Ukraine werden nach Angaben des ukrainischen Militärs in den vergangenen 24 Stunden ein Soldat getötet und sechs weitere verletzt. Auf seiner Facebook-Seite teilt das Militär mit, es habe in dem Zeitraum 96 Beschüsse durch die pro-russischen Separatisten gegeben. Am Tag zuvor seien es 84 gewesen. Die Separatisten hätten unter anderem schwere Artillerie und Grad-Raketensysteme eingesetzt.

+++ 07:25 Ukrainischer Militär: "Stärkste Waffe" sind Partisanen +++

Ein pensionierter ukrainischer General warnt Russland davor, dass es "niemals" die Ukraine besiegen könne, "wenn das ukrainische Volk motiviert ist". "Die russische Armee hat bessere Waffen und technische Ausrüstung als wir, also können wir Schlachten oder Feldzüge verlieren", sagt Serhiy Kryvonos dem britischen "Guardian". Kryvonos war General von Spezialeinheiten, stellvertretender Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates und organisiert demnach derzeit Waffentrainings zur Vorbereitung auf einen Volksaufstand. "Schauen Sie sich die Erfahrungen in Afghanistan an. Es konnte nicht von der Sowjetunion, den USA oder dem Vereinigten Königreich gehalten werden", sagt er. "Sie konnten die Taliban nicht schlagen, weil sie gut motiviert waren. Ihre stärkste Waffe waren ihre Partisanen, tagsüber Zivilisten, dann griffen sie nachts zu Waffen, um zu schießen oder eine Bombe in der Straße zu vergraben."

+++ 06:55 Taiwans Präsidentin ruft zu Wachsamkeit auf +++

Vor dem Hintergrund der eskalierenden Krise in der Ukraine ruft Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen zu erhöhter Wachsamkeit mit Blick auf militärische Aktivitäten vor der eigenen Haustür auf. Zwar betonte Tsai bei der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates zur Ukraine-Krise, dass sich die Situation Taiwans und der Ukraine grundlegend unterscheide. Dennoch warnt sie, dass "externe Kräfte" die Krise nutzen könnten, um die Moral der taiwanischen Gesellschaft zu beeinflussen. Taiwan müsse sich vor einem "Informationskrieg" und "Falschinformationen" schützen.

+++ 06:35 Kaminer: Russland ist Gefahr für Weltfrieden +++

Der Schriftsteller Wladimir Kaminer ("Russendisko") sieht in seiner früheren Heimat Russland aktuell eine internationale Bedrohung. "Zurzeit ist Russland eine große Gefahr für die europäische Sicherheit und für den Weltfrieden", sagt Kaminer in Berlin. "In einer Situation, wo das politische Personal nicht abgewählt werden kann, kann es durchaus passieren, dass dieses politische Personal, in unserem Fall nur ein Mann, dann ein Eigenleben entwickelt mit irgendwelchen politischen Zielen, die nicht mehr den Interessen seines Landes, seines Volkes oder dem Wohlstand seiner Gesellschaft dienen."

+++ 06:23 Expertin: Britische Sanktionen sind "ein Witz" +++

Die britischen Sanktionen gegen mehrere russische Oligarchen sind nach Ansicht einer Expertin nicht zielführend. Die drei ins Visier genommenen Putin-Verbündeten seien in Großbritannien nur wenig aktiv, sagte Elisabeth Schimpfössl von der London School of Economics. "Das ist ein Witz. Das signalisiert den Oligarchen hier, dass nichts passiert, und dass das Lobbying der letzten Tage geglückt ist", so Schimpfössl. Premierminister Boris Johnson hatte am Dienstag angekündigt, Sanktionen gegen fünf russische Banken und drei extrem reiche russische Staatsbürger zu verhängen. Bei den sanktionierten Oligarchen handelt es sich um Gennadi Timtschenko sowie Boris und dessen Neffe Igor Rotenberg, drei enge Verbündete von Russlands Präsident Wladimir Putin. Die Geschäftsbeziehungen der Oligarchen reichen in Großbritannien bis in die höchsten Kreise von Politik und Gesellschaft.

+++ 06:10 Habeck nennt Nord Stream 2 "einen Klumpen Risiko" +++

Nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wäre es klüger gewesen, die Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland nicht zu bauen. Europa brauche eine vielfältige Energielandschaft und nicht "einen Klumpen Risiko durch die Ostsee". Man habe sich zu lange der Illusion hingegeben, dass "die Pipeline nur wirtschaftspolitisch zu betrachten ist". Energiepolitik sei aber immer "auch Sicherheitspolitik und geopolitisch zu beurteilen", sagte Habeck. Am Dienstag stoppte die Bundesregierung das Genehmigungsverfahren für die seit Langem umstrittene Pipeline.

+++ 05:57 Auch Japan schließt sich Sanktionen an +++

Japan schließt sich ebenfalls den Sanktionen gegen Russland wegen Moskaus Eskalation in der Ukraine-Krise an. Seine Regierung werde Visa für Vertreter der beiden Separatistenregionen Donezk und Luhansk auf Eis legen und ihr Vermögen einfrieren, erklärt der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida. Zudem werde man den Güteraustausch mit den beiden Regionen sowie die Ausgabe und den Handel mit russischen Anleihen in Japan verbieten. Damit schließt sich Japan seiner Schutzmacht USA und Europa an, die ebenfalls mit einem Paket an Strafen auf die jüngste Eskalation Moskaus reagieren.

+++ 05:33 Historiker: Putin nutzt Geschichtsmythen für seine Zwecke +++

Nach Ansicht des Jenaer Osteuropa-Historikers Joachim von Puttkamer instrumentalisiert der russische Präsident Wladimir Putin in der Ukraine-Krise geschichtliche Bezüge für seine nationalistischen Bestrebungen. "Es ist eine Mobilisierung historischer Mythen für nationalistische Zwecke", sagt von Puttkamer. Dabei sei es gar nicht neu, dass Putin der Ukraine die eigene historische Staatlichkeit und damit die Existenzberechtigung als souveräner Staat abspreche. "Er meint es wohl ernst", sagt von Puttkamer mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen. Eine unabhängige Ukraine sei für Putin offenbar ein "historischer Irrtum", den er korrigieren wolle.

+++ 05:08 Ukrainischer Botschafter fordert weitere Sanktionen +++

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, ruft die Bundesregierung zu umfassenden Sanktionen gegen Russland und zur Lieferung defensiver Waffen auf. Er begrüße, dass die Bundesregierung das Zertifizierungsverfahren für Nord Stream 2 zumindest ausgesetzt hat. "Aber die Ukrainer fürchten, dass diese richtige - längst überfällige - Entscheidung allein heute nicht mehr ausreichen wird, um den Kremlchef vom Kriegspfad abzubringen", sagt Melnyk der "Rheinischen Post". "Es müssen noch heute weitere schmerzhafte Strafmaßnahmen eingeführt werden."

+++ 04:21 Auch Australien verhängt Sanktionen gegen Russland +++

Australien schließt sich anderen westlichen Staaten an und verhängt ebenfalls finanzielle Sanktionen gegen Russland. Dabei gehe es speziell um gezielte Reiseverbote und finanzielle Bestrafungen für Mitglieder des russischen Sicherheitsrates sowie umfassende Sanktionen für die von Moskau anerkannten Regionen Donezk und Luhansk, teilt Premierminister Scott Morrison mit.

+++ 03:35 Ukraine lobt US-Sanktionen: "Schmerzhaft" für Russland +++

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba begrüßt die Sanktionen der USA gegen Russland. "Die Sanktionen, die heute angekündigt wurden, richten sich gegen Russland und sind sehr spezifisch. Sie sind schmerzhaft", sagt er.

+++ 03:06 Kuba: Europa schürt das Feuer +++

In der Ukraine-Krise stellt sich Kuba hinter Russland. In einem Bericht über Russlands Anerkennung der Separatistengebiete in der Ostukraine heißt es bei Granma, der Zeitung der Kommunistischen Partei Kubas: "Der Kreml agiert sehr zurückhaltend und ruft zu einer friedlichen Lösung auf, während Europa die Flammen anfacht und das Feuer schürt."

+++ 02:13 UN-Generalsekretär Guterres: Kein Genozid in der Ostukraine +++

UN-Generalsekretär Antonio Guterres weist die Äußerung von Präsident Wladimir Putin zurück, dass in der Ost-Ukraine ein Völkermord an Russen begangen würde. "Ich glaube nicht, dass dies der Fall ist", sagt Guterres auf die Frage nach Putins Aussage. Nach internationalem Recht gilt als Völkermord die Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise auszulöschen.

+++ 01:37 Neue Satellitenbilder zeigen Stationierung russischer Einheiten in Belarus +++

Neu aufgenommene Satellitenbilder zeigen weitere militärische Aktivitäten Russlands in der Nähe der Grenze zur Ukraine. Das in den USA ansässigen Unternehmen Maxar Technologies meldet die Stationierung von mehr als 100 Militärfahrzeugen und Dutzenden von Truppenzelten im südlichen Belarus im Grenzgebiet zur Ukraine. Auch ein neues Feldlazarett sei bei einer Militärgarnison im Westen Russlands errichtet worden.

+++ 01:03 Weißes Haus: Vorerst keine Pläne für Treffen von Biden und Putin mehr +++

Angesichts der jüngsten Eskalation Moskaus in der Ukraine-Krise plant das Weiße Haus vorerst kein persönliches Treffen von US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin. "Derzeit ist das sicher nicht geplant", sagt Bidens Sprecherin Jen Psaki in Washington. Biden sei grundsätzlich offen für Diplomatie und Gespräche auf höchster Ebene. Aber aktuell, da Putin die Invasion eines souveränen Landes vorantreibe, sei nicht der richtige Zeitpunkt dafür.

+++ 00:40 Baltenstaaten begrüßen Verlegung von US-Truppen +++

Estland, Lettland und Litauen begrüßen die Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, zusätzliche Truppen und Militärausrüstung in die baltischen Staaten zu verlegen. Die sei eine "sehr gute und starke Botschaft", sagt die estnische Außenministerin Eva-Maria Liimets. In Lettland würdigen Staatspräsident Egils Levits, Regierungschef Krisjanis Karins und Außenminister Edgars Rinkevics den Schritt Washingtons. Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda bezeichnet die Entscheidung als "entscheidend in der aktuellen Sicherheitslage". "Je stärker die östliche Nato-Flanke ist, desto sicherer ist ganz Europa", twittert er.

+++ 00:08 USA warnen Russland vor weiteren Sanktionen +++

Die US-Regierung könnte ihre neuen Sanktionen gegen Russland nach Angaben eines führenden Vertreters des Weißen Hauses noch dramatisch verschärfen. Die Finanzsanktionen gegen zwei russische Staatsbanken, die zusammen eine Bilanzsumme von rund 85 Milliarden US-Dollar hätten, seien nur der Anfang, sagt der Beamte nach Angaben. Falls Russland weiter gegen die Ukraine vorgehe, sei "keine russische Finanzinstitution sicher".

+++ 23:38 USA verlegen Kampfjets und Hubschrauber nach Osteuropa +++

Als Reaktion auf das russische Vorgehen gegen die Ukraine verlegen die US-Streitkräfte in Deutschland stationierte Kampfjets und Kampfhubschrauber nach Osteuropa. Wie ein US-Verteidigungsvertreter mitteilt, sollen bis zu acht Kampfjets vom Typ F-35 von Deutschland aus an Standorte "entlang der NATO-Ostflanke" verlegt werden. Außerdem würden 20 in Deutschland stationierte US-Kampfhubschrauber vom Typ AH-64 ins Baltikum gebracht. Darüber hinaus werden rund 800 US-Soldaten eines Infanterie-Bataillons von Italien aus in die baltischen Staaten geschickt, während zwölf weitere AH-64-Hubschrauber von Griechenland nach Polen verlegt werden. Mit den Verlegungen sollten "unsere NATO-Verbündeten beruhigt" und "jede potenzielle Aggression gegen NATO-Mitgliedstaaten" verhindert werden, zitiert die Nachrichtenagentur AFP die namentlich nicht genannte Quelle.

+++ 22:58 US-Außenminister Blinken sagt Treffen mit Lawrow ab

Angesichts der jüngsten Eskalation durch Moskau sagt US-Außenminister Antony Blinken ein geplantes Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow ab. Mit Blick auf das Vorgehen Moskaus habe es keinen Sinn, an dem ursprünglich für diesen Donnerstag in Genf angesetzten Gespräch festzuhalten, sagt Blinken in Washington.

+++ 22:54 Selenskyj kündigt Teilmobilmachung von Reservisten an +++

Vor dem Hintergrund der Bedrohung durch Russland kündigt der ukrainische Präsident Selenskyj eine Teilmobilmachung von Reservisten an, schließt eine Generalmobilmachung aber aus. "Wir müssen operativ die Armee und andere militärische Formationen auffüllen", sagt er. Er kündigt zudem ein Treffen mit den 150 wichtigsten Unternehmern an und fordert alle Geschäftsleute auf, im Lande zu bleiben.

+++ 22:30 EU-Sanktionen treten am Mittwoch in Kraft +++

Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland sollen nach Angaben des derzeitigen EU-Ratsvorsitzes bereits an diesem Mittwoch in Kraft treten. Die noch notwendigen technischen und rechtlichen Überprüfungen würden über Nacht erfolgen, teilt die französische Präsidentschaft mit.

+++ 21:55 Sigmar Gabriel unterstützt Stopp für Nord Stream 2 +++

Ex-Außenminister Sigmar Gabriel sagt in der Sendung RTL direkt: "Wer mit Krieg in Europa spielt und bewaffnet in ein Land einfällt, der muss auch einen Preis dafür zahlen." Der Stopp von Nord-Stream-2 habe auch Folgen für Deutschland. "Ich glaube, da darf sich keiner was vormachen, wir haben ohnehin schon hohe Energiepreise, das wird uns auch selber treffen, aber wir müssen jetzt mal zeigen, was uns der Frieden in Europa wert ist und ich finde, da darf man nicht zurückschrecken!"

+++ 21:35 Bericht: Russische Diplomaten verbrennen Akten vor Abzug aus Ukraine +++

Auf sozialen Medien kursieren Filmaufnahmen, die zeigen sollen, wie Mitarbeiter der russischen Botschaft in Kiew und des russischen Konsulats in Odessa Dinge - möglicherweise Akten - verbrennen. Auch der ukrainische Sender TSN berichtet darüber, allerdings auch nur unter Berufung auf Berichte von Anwohnern und Journalisten in sozialen Netzwerken.

Das russische Außenministerium hatte zuvor angekündigt, sein diplomatisches Personal aus dem Nachbarland abzuziehen. Die russischen Vertretungen in der Ukraine würden "zeitnah" evakuiert, um "das Leben und die Sicherheit" der Diplomaten zu schützen, so das Außenministerium in Moskau. Russische Diplomaten in der Ukraine hätten Drohungen erhalten, zudem habe es "wiederholte Angriffe" auf die russische Botschaft in Kiew und Konsulate in anderen Städten gegeben. "Die Ukraine ist in tiefes Chaos geraten."

+++ 21:11 EU verhängt noch keine Sanktionen gegen Putin +++

Gegen Wladimir Putin persönlich werden trotz seiner Verantwortung für die jüngste Eskalation gegen die Ukraine vorerst keine EU-Sanktionen verhängt. "Herr Putin ist nicht auf der Liste der Sanktionierten", bestätigt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach einem Sondertreffen der EU-Außenminister in Paris. Man habe so entschieden, weil es die Notwendigkeit gebe, weitere Maßnahmen in Reserve zu haben.

+++ 20:59 Biden: Wir wollen nicht gegen Russland kämpfen +++

Biden kündigt an, die USA würden die Ukraine weiter mit defensiven Waffen unterstützen. Außerdem würden die US-Truppen in Estland, Lettland und Litauen verstärkt. "Lassen Sie mich das deutlich sagen, dies sind vollkommen defensive Unternehmungen unsererseits. Wir haben nicht die Absicht, gegen Russland zu kämpfen." Zusammen mit den Alliierten wollten die USA aber eine klare Botschaft aussenden, "dass wir jeden Inch NATO-Territoriums verteidigen werden".

+++ 20:45 Biden "weiter offen für Diplomatie" +++

Der US-Präsident zeigt weiter offen für eine diplomatische Lösung. "Wir werden Russland nach seinen Taten und nicht nach seinen Worten beurteilen", sagt er. "Die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten und Partner sind weiterhin offen für Diplomatie. Wenn sie ernst gemeint ist." Ob er bereit sei, Putin zu treffen, sagt Biden nicht. Einem möglichen Treffen hatte er am Wochenende unter der Bedingung zugestimmt, dass Russland nicht in die Ukraine einmarschiert.

+++ 20:33 Biden kündigt Sanktionen gegen russischen Finanzsektor an +++

Biden sagt weiter, die Strafmaßnahmen würden sich gegen zwei große Banken, gegen den Handel mit russischen Staatsanleihen und gegen Unterstützer des russischen Präsidenten richten. "Sie haben Anteil an der korrupten Politik des Kreml und sie sollten Anteil an den Strafen haben."

Ein Ziel sei, es dem russischen Staat zu erschweren, Schulden aufzunehmen. Die Sanktionen würden auch den USA weh tun, sagt Biden. "Die Freiheit zu verteidigen, wird auch uns etwa kosten. Wir müssen das offen sagen." Er werde Vorsorge treffen, dass die Folgen für die US-Wirtschaft und die US-Bürger so gering wie möglich ausfallen.

+++ 20:26 Biden: Das war der Anfang einer russischen Invasion +++

"Das ist der Anfang einer russischen Invasion in die Ukraine", sagt Biden im Weißen Haus. "Wer in Gottes Namen, glaubt Putin, gibt ihm das Recht, sogenannte neue 'Länder' auf einem Territorium anzuerkennen, das seinem Nachbarn gehört?" Der US-Präsident kündigt erste Sanktionen gegen Russland an, die eng mit den Verbündeten abgesprochen seien. Mache Russland weiter, werde es weitere Sanktionen geben. Er glaube weiterhin, dass Russland eine breit angelegte Operation gegen die Ukraine plane, so Biden. "Ich hoffe, ich habe Unrecht."

+++ 20:19 Russland nimmt diplomatische Beziehungen zu "Volksrepubliken" auf +++

Russland nimmt nach der Anerkennung der "Volksrepubliken" in der Ostukraine diplomatische Beziehungen mit den Regionen auf. Wie das russische Außenministerium mitteilt, will Russland die Zusammenarbeit mit den Gebieten Donezk und Luhansk ausbauen. Ziel sei "Frieden, die Stabilität in der Region und die Stärkung der Sicherheit".

+++ 19:50 Verfassungsschutz warnt vor Cyberattacken aus Russland +++

Der Verfassungsschutz warnt angesichts der aktuellen Spannungen mit Russland vor massiven russischen Cyberangriffen auf deutsche Ziele. Die Verfassungsschutzbehörden in den Bundesländern hätten deshalb bereits in der vergangenen Woche im Rahmen des Wirtschaftsschutzes "nachdrücklich" empfohlen, Schutzmaßnahmen in der eigenen IT-Infrastruktur zu verstärken, sagt der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, dem "Handelsblatt".

+++ 19:23 Reporterin berichtet von Explosionen in Ostukraine +++

In Luhansk und Donezk kämpfen seit Jahren Pro-Europäer gegen Pro-Russen. Nun, sagen Soldaten, sei die militärische Unterstützung durch Russland offiziell, sonst habe sich nicht viel verändert, berichtet ntv-Reporterin Kavita Sharma aus einem Dorf direkt an der Frontlinie.

+++ 18:56 Scholz wirft Putin Bruch des Völkerrechts vor +++

Bundeskanzler Scholz wirft dem russischen Präsidenten Putin einen Bruch des Völkerrechts vor. Die Situation "war ernst und ist ernst", sagt er RTL. Putins Vorgehen gefährde die staatliche Souveränität der Ukraine. "Wenn in Europa jetzt alle anfangen in Geschichtsbüchern zu blättern, wo früher mal Grenzen verlaufen sind, dann haben wir eine sehr unfriedliche Zeit vor uns", so Scholz. Putin habe sein Vorhaben offenbar schon lange vorbereitet, wie man jetzt sehe.

"Wir sind auch in der Lage, noch weitere Sanktionen zu beschließen, wenn das passiert, was man angesichts des Militäraufmarsches nicht ausschließen kann, nämlich, dass es tatsächlich zu einer vollständigen militärischen Invasion der Ukraine seitens Russlands kommt", sagt Scholz mit Blick auf eine mögliche russische Invasion in die Ukraine.

+++ 18:50 EU will es dem Kreml "so schwer wie möglich machen, seine aggressive Politik zu finanzieren" +++

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nennt die Entscheidung Putins, die Rebellengebiete Luhansk und Donezk anzuerkennen, "unrechtmäßig und inakzeptabel". Russland habe die Krise verursacht und sei für die Eskalation verantwortlich. Das Sanktionspaket der EU sei "eine deutliche Antwort auf die erneuten Rechtsverstöße des Kremls". Man wolle es dem Kreml "so schwer wie irgend möglich machen, seine aggressive Politik zu finanzieren".

+++ 18:39 Russland evakuiert Botschaft in Kiew +++

Russland will "in naher Zukunft" sein Botschaftspersonal aus der ukrainischen Hauptstadt abziehen. Das meldet die russische Agentur Ria Novosti. Es sei die erste Priorität, Leben und Sicherheit des Botschaftspersonals zu schützen, teilt das russische Außenministerium mit. Gemeint sind angebliche Bedrohungen durch die Ukraine, für die es in der Realität keine Hinweise gibt.

+++ 18:18 Außenminister der EU-Staaten stimmen Sanktionen gegen Russland zu +++

Die EU verhängt neue Sanktionen gegen Russland. Die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten stimmen bei einem Sondertreffen in Paris einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission und des Auswärtigen Dienstes zu. Die Strafmaßnahmen sollen noch in dieser Woche nach Abschluss technischer Vorbereitungen in Kraft treten.

+++ 17:58 Putin stellt Forderungen an die Ukraine +++

Von der Ukraine fordert Putin eine teilweise Demilitarisierung, einen Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft und die Anerkennung der Krim als russisch. Das Minsker Abkommen, das die Grundlage für den Friedensprozess für die Ostukraine war, erklärt er für erledigt. Die Differenzen zwischen Kiew und den Separatisten müssten in Verhandlungen beigelegt werden. Zugleich räumt Putin ein, dass dies im Moment unmöglich sei.

Dann behauptet er noch, die Ukraine strebe eine nukleare Bewaffnung an. Der Frage, ob er russische Truppen in die Separatistengebiete schicken werde, weicht Putin aus: Er habe nicht gesagt, dass er die Truppen "sofort" nach dieser Pressekonferenz losschicken werde.

+++ 17:44 Es geht Putin um mehr als die Rebellengebiete +++

In einer Pressekonferenz im Kreml sagt Putin, Russland erkenne die "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk in den Grenzen an, die diese in ihren Verfassungen beschreiben. Das sind die Grenzen der Bezirke Luhansk und Donezk, die deutlich größer sind als die Rebellen-Region in der Ostukraine. Russland unterstützt damit einen Anspruch der Separatisten auf ein Gebiet, das aktuell die ukrainische Armee kontrolliert.

+++ 17:37 NATO warnt vor großem Angriff auf Ukraine +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnt vor einem "groß angelegten Angriff" Russlands auf die Ukraine. Das Militärbündnis beobachte einen fortgesetzten russischen Truppenaufmarsch und Vorbereitungen für einen solchen Angriff, sagt Stoltenberg nach einer Sitzung des NATO-Ukraine-Komitees in Brüssel. Es sei die gefährlichste Lage für Europa innerhalb einer Generation.

+++ 17:31 Weißes Haus kündigt Statement von Biden an +++

US-Präsident Joe Biden will sich heute um 19.00 Uhr MEZ zum Konflikt mit Russland äußern, teilt das Weiße Haus mit. Die US-Regierung hatte bereits zuvor angekündigt, am Dienstag weitere Maßnahmen gegen Russland verkünden zu wollen.

Die vorangegangenen Entwicklungen lesen Sie hier.