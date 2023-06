Der russische Verteidigungsminister hat dazu aufgerufen, mehr Panzer herzustellen, "um den Bedarf der russischen Streitkräfte in der Ukraine zu decken", nachdem Kiew eine Gegenoffensive mit westlichen Waffen gestartet hat. Sergej Schoigu besuchte eine Militärfabrik in Westsibirien und betonte die Notwendigkeit, "die erhöhte Produktion von Panzern aufrechtzuerhalten", so das Verteidigungsministerium.

+++ 11:52 Russland: Angriff auf Druschba-Pipeline abgewehrt +++

Die russische Luftverteidigung hat nach Behördenangaben in der Nacht einen ukrainischen Angriff auf die Durschba-Ölpipeline abgewehrt. Drei ukrainische Militärdrohnen seien zerstört worden, teilt der Gouverneur der an die Ukraine grenzenden russischen Oblast Brjansk mit. Der Angriff habe einer Pumpstation gegolten.

+++ 11:20 Ukrainer: Russische Luftwaffe setzt Gegenoffensive zu +++

An mehreren Abschnitten der Front liefern sich ukrainische Soldaten heftige Kämpfe mit den russischen Invasoren. Sie erzielen offenbar auch Erfolge, von denen Kreml-Chef Putin genervt sein soll. Dessen Luftstreitkräfte sind für die Verteidiger die größte Gefahr, berichten die Ukrainer.

+++ 10:47 Kreml knüpft Akkreditierung westlicher Medien an deren "Verhalten" +++

Der Kreml knüpft die Akkreditierung von Journalisten, die für westliche Medien arbeiten, an Bedingungen. Die Entscheidung über eine Zulassung zu großen Foren in Russland werde abhängig vom "Verhalten" westlicher Medien getroffen, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur Tass Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Derzeit läuft in St. Petersburg das Internationale Wirtschaftsforum. Journalisten aus Ländern, die Russland als unfreundlich bezeichnet, erhielten keine Akkreditierung.

+++ 10:20 ntv-Reporter: "Nur 25 Prozent der ukrainischen Brigaden im Einsatz" +++

Die ukrainische Gegenoffensive läuft und erzielt punktuelle, "taktische" Erfolge. Die sind nicht nur militärisch wichtig, sondern auch für die Stimmung in der "kriegsmüden" Bevölkerung, wie ntv-Reporter Stephan Richter erklärt. Es ist jedoch möglich, dass die Ukraine ihre Vorstöße noch ausweiten kann.

+++ 09:50 NATO richtet Zentrum zum Schutz von Unterwasserpipelines ein +++

Aus Sorge vor russischen Sabotageakten eröffnet die NATO ein neues Zentrum zum Schutz gefährdeter Unterwasserpipelines und -kabel. Die Verteidigungsminister geben grünes Licht für das neue Zentrum in Northwood im Nordwesten Londons, da die mutmaßlichen Angriffe auf die Nord-Stream-Pipelines weiterhin ungeklärt sind. Generalleutnant Hans-Werner Wiermann, Leiter einer Sondereinheit, die sich mit dem Thema befasst, sagt, dass sich die Bedrohung weiterentwickelt" und dass Russland kritische Unterwasserinfrastrukturen kartiert hat. Es besteht die Sorge, dass Russland Unterseekabel und andere kritische Infrastrukturen angreifen könnte.

+++ 09:04 London: Russland verschafft sich mit zusätzlichen Kampfhubschraubern einen vorübergehenden Vorteil +++

Britische Geheimdienstinformationen deuten darauf hin, dass die russischen Truppen im Süden vorübergehend die Luftüberlegenheit erlangt haben, da mit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive zusätzliche Kampfhubschrauber dort stationiert wurden. Nach Angaben der "Jewropeiska Prawda" geht dies aus dem Geheimdienstbericht des britischen Verteidigungsministeriums über den russisch-ukrainischen Krieg hervor. Nachrichtendienstliche Analysten stellen fest, dass Russland seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive im Süden des Landes zusätzliche Kampfhubschrauber stationiert hat. Insbesondere sollen Satellitenbilder vorliegen, die den Standort von mehr als 20 zusätzlichen russischen Kampfhubschraubern auf dem Flughafen von Berdiansk zeigen.

+++ 08:24 Zwei Tote und 25 Verletzte in der Region Cherson durch russischen Beschuss +++

Beim russischen Beschuss der Region Cherson wurden kürzlich zwei Menschen getötet und 25 weitere verletzt, berichtet die regionale Militärverwaltung. Demnach haben die russischen Truppen zivile Siedlungen unter Beschuss gesetzt. Neben Wohngebieten und Siedlungen seien auch Gebäude von Bildungs-, Verwaltungs- und Handelseinrichtungen getroffen worden.

+++ 07:42 Ukrainischer Generalstab: Russland soll neue Regeln für die Behandlung verwundeter Soldaten formuliert haben +++

Laut ukrainischem Generalstab soll das Besatzungskommando neue Regeln für die Behandlung verwundeter Soldaten formuliert haben. Demnach sollen nur Offiziere zwecks Behandlung evakuiert werden. Wer einen geringeren Rang hat, muss in den besetzten Gebieten bleiben - unabhängig davon, wie schwer und komplex die Verletzungen sind. Um das durchzusetzen, erhöhen die Besatzer die Zahl der Betten in den von ihnen als Militärkrankenhäuser genutzten Einrichtungen.

+++ 07:09 Estland unterstützt Sondertribunal für Verbrechen der russischen Aggression gegen die Ukraine +++

Das estnische Parlament schreibt in einer Erklärung, dass es die Einrichtung eines Sondertribunals zur Verfolgung von Beamten in Russland unterstützt, die das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine geplant und begangen haben. In der Erklärung, die von 85 Abgeordneten verabschiedet wurde, wird die Einrichtung eines internationalen Sondertribunals für das Verbrechen der Aggression unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen gefordert. "Das Verbrechen der Aggression ist das höchste internationale Verbrechen, das die Ursache für alle anderen in der Ukraine begangenen Verbrechen ist", heißt es in einer Presseerklärung.

+++ 06:28 Jüdische Konföderation der Ukraine antwortet auf Putins Bemerkung, Selenskyj sei "nicht jüdisch" +++

Die Jüdische Konföderation der Ukraine (JCU) reagiert auf die Bemerkung des russischen Machthabers Wladimir Putin, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj "nicht jüdisch" sei, obwohl der ukrainische Präsident einen jüdischen Hintergrund habe. "Wolodymyr Selenskyj ist eine Führungspersönlichkeit, die seinem Volk und der ganzen Welt ein Beispiel an Mut gegeben hat", heißt es in der Erklärung. Selenskyj ist nicht nur ein Held des jüdischen Volkes, sondern auch der gesamten politischen ukrainischen Nation, "zu der natürlich auch die Juden gehören".

+++ 05:58 Im russisch besetzten Mariupol droht Fahrerstreik +++

Nach Angaben des Nationalen Widerstandszentrums des ukrainischen Militärs wollen die Fahrer des städtischen Wasserversorgungsunternehmens in Mariupol streiken. Sie sollen wohl zwei Monate nicht bezahlt worden sein. Das Zentrum berichtet zudem, dass in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine ein Mangel an männlichen Arbeitskräften herrscht, insbesondere an "Bergleuten, Metallurgen, Ingenieuren, Bauarbeitern, Schlossern, Fahrern, Ärzten und anderen Fachkräften".

+++ 05:14 Chef der UN-Atombehörde kommende Woche in Moskau +++

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wird einem russischen Medienbericht zufolge kommende Woche nach Russland reisen. Rafael Grossi werde in Moskau erwartet, meldet die Nachrichtenagentur Interfax.

+++ 03:58 Treffen afrikanischer Staatschefs mit Putin steht an +++

Nach ihrem Besuch in der Ukraine reist die Friedensdelegation afrikanischer Staats- und Regierungschefs weiter nach Russland. In St. Petersburg ist am heutigen Samstag ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant. Die Delegation, zu der der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa und Senegals Staatsoberhaupt Macky Sall gehören, will die Kriegsparteien zu Verhandlungen bewegen und eine Reihe vertrauensbildender Maßnahmen vorschlagen. Ein Thema werden auch Getreidelieferungen nach Afrika sein. Der Kontinent ist von dem Krieg in der Ukraine stark betroffen, weil er die Preise für Getreide und andere Nahrungsmittel in die Höhe getrieben und Hungersnöte verschlimmert hat.

+++ 02:14 Selenskyj: Jeder zurückeroberte Meter von größter Bedeutung +++

Jeder Meter, den ukrainische Streitkräfte zurückeroberten, sei von größter Bedeutung, sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Video-Ansprache nach einem Treffen mit hochrangigen Militärkommandeuren. "Das Wichtigste ins unser Vormarsch."

+++ 00:54 "Russische Einflussnahme": Abgeordnete beschließen in Polen Änderung von umstrittenem Gesetz +++

Nach heftiger Kritik aus Washington und Brüssel wird in Polen das Gesetz zur Einsetzung einer umstrittenen Untersuchungskommission zu "russischer Einflussnahme" noch einmal überarbeitet. Das von der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) kontrollierte Abgeordnetenhaus brachte am Abend eine veränderte Version des Ende Mai verabschiedeten Gesetzestextes auf den Weg. Die neue Version hebt die vorgesehene zehnjährige Sperre von öffentlichen Ämtern auf, die für Menschen gelten sollte, welche nach dem Urteil der Kommission "unter russischem Einfluss" stehen. Diese ursprüngliche Regel richtete sich offensichtlich gegen die Opposition. Kritiker sahen darin unter anderem den Versuch der PiS-Partei, Oppositionsführer Donald Tusk vor der Parlamentswahl im Herbst politisch auszuschalten.

+++ 23:49 Insider: Stoltenberg bleibt vermutlich NATO-Chef +++

Jens Stoltenberg bleibt voraussichtlich ein weiteres Jahr NATO-Generalsekretär. Das sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen Reuters. Stoltenberg ist seit neun Jahren im Amt und soll eigentlich im September zurücktreten. Der Norweger genieße eine breite Unterstützung in dem westlichen Militärbündnis und sei ein erfolgreicher NATO-Chef, sagt ein anonym bleiben wollender Informant. "Die Administration (von Präsident Joe Biden) hat sich mit dem Gedanken angefreundet, dass Stoltenberg ein weiteres Jahr im Amt bleibt", sagt ein hochrangiger Mitarbeiter der US-Regierung, der ebenfalls anonym bleiben wollte. "Es sieht nicht so aus, als gäbe es im Moment einen Konsens innerhalb der Allianz über seine Nachfolge." Biden sei der Ansicht, dass Stoltenberg in einer schwierigen Zeit hervorragende Arbeit geleistet habe.

+++ 22:13 Bericht: Ukrainische Truppen nehmen täglich fünf bis zehn Kriegsgefangene +++

Einem Bericht der "Kyiv Post" zufolge nimmt das ukrainische Militär seit Beginn der Offensive im Donbass und in der Region Saporischschja täglich fünf bis zehn russische Soldaten gefangen. Innerhalb einer Woche seien sogar mehr als 70 russische Kriegsgefangene registriert worden. Nach Durchsicht von 31 Videos, die von den ukrainischen Streitkräften zur Verfügung gestellt wurden, stellte das Medium fest, dass sich die meisten der russischen Soldaten ergaben, als die Kiewer Infanterie ihre Stellungen überrannte.

+++ 21:44 "Verstehe ich nicht wirklich": Selenskyj skeptisch bei afrikanischer Friedensinitiative +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt sich skeptisch über eine Friedensinitiative afrikanischer Staaten. Zu dem Plan mehrerer afrikanischer Präsidenten am Samstag nach Moskau weiterzureisen, sagt er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Kiew: "Es ist ihre Entscheidung. Ob das vernünftig ist, verstehe ich nicht wirklich." Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa erklärt, man wolle mit Putin über die Charta der Vereinten Nationen sprechen. Die dort festgeschriebene territoriale Unversehrtheit der Staaten müsse respektiert werden.

