Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, verteidigt die beginnenden Bodeneinsätze der israelischen Armee im Gazastreifen. Im RTL/ntv Frühstart sagt Seibert: "Israel ist in einer Situation, in der es gezwungen ist, seine Bevölkerung zu verteidigen." Das Selbstverteidigungsrecht Israels würde dabei auch bedeuten, "dass Israel alles tun muss, um zu verhindern, dass so ein unvorstellbar grauenvoller Überfall je wieder passieren kann." Der Botschafter weist dabei auch darauf hin, dass das nicht nur mit Luftangriffen von außen zu machen sei, "daher war damit zu rechnen, dass israelische Truppen in den Nordteil des Gazastreifens eindringen. Das beginnen sie jetzt zu tun und jede Nacht bringt da eine gewisse Weiterung."

+++ 12:04 Plünderungen in Gaza zeigen "Level der Verzweiflung" +++

Tausende Menschen verschaffen sich im Gazastreifen Zugang zu Lagern mit Hilfsgütern. Nach Angaben des zuständigen Hilfswerks entwenden sie vor allem Mehl, Hygiene- und Waschartikel. Eine Sprecherin des UNRWA sieht in den Vorfällen ein direktes Ergebnis der sich verheerend entwickelnden humanitären Lage.

+++ 11:37 Antisemitische Attacke auf Flughafen: Menschen sollen auf Telegram aufgewiegelt worden sein +++

Nach gewaltsamen antijüdischen Protesten in der muslimisch geprägten russischen Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus haben Behörden gezielte Destabilisierungsversuche beklagt. Das zentrale russische Ermittlungskomitee teilte in Moskau mit, die Menschen seien über Telegram-Kanäle zu gewaltsamen Protesten aufgerufen worden und hätten dann "Pogrome" begangen. Eine wütende Menge war laut Behörden am Sonntag in den Flughafen der dagestanischen Hauptstadt Machatschkala eingedrungen und gewaltsam gegen Menschen, die mit einem Flugzeug aus Israel angekommen waren, vorgegangen. Bei den gewaltsamen Übergriffen waren Behörden zufolge 20 Menschen verletzt worden, darunter auch mehrere Polizisten. Nach Angaben des Innenministeriums wurden etwa 60 Menschen vorübergehend festgenommen. Der internationale Teil des Flughafens wurde wegen der Zerstörungen an der Infrastruktur vorübergehend stillgelegt, er soll in der Nacht zum Dienstag wieder geöffnet werden.

+++ 11:17 Zeugenbericht: Israelische Panzer in Stadtrand von Gaza eingedrungen +++

Israelische Panzer sind nach Berichten von Augenzeugen in ein Viertel am Rand von Gaza-Stadt eingedrungen. "Dutzende" Panzer rückten in den Stadtteil Al-Seitun ein und blockierten die wichtigste Straße zwischen dem Norden und dem Süden des Gazastreifens, wie Augenzeugen am Morgen der Nachrichtenagentur AFP schilderten. "Sie haben die Salaheddin-Straße abgeschnitten und schießen auf jedes Auto, das dort fährt", sagte ein Zeuge. Die Panzer und die israelische Luftwaffe beschossen die wichtige Verkehrsachse demnach auf einer Länge von einem Kilometer. Die Straße sei von großen Kratern übersät und nicht mehr befahrbar.

+++ 10:46 Munz: Putin hat Israel auf eine Stufe mit Nazis gestellt +++

Im Nordkaukasus häufen sich Übergriffe gegen Juden. In Dagestan gipfelt die aufgeheizte Stimmung in der Erstürmung eines Flughafens durch einen antijüdischen Mob. ntv-Korrespondent Rainer Munz spricht von einer "Pogromstimmung" und sieht den russischen Präsidenten in der Verantwortung.

+++ 10:24 Wegner: "Hass auf unseren Straßen zeigt, dass wir in Deutschland ein Problem haben" +++

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner fordert vor dem Hintergrund israelfeindlicher Attacken eine Debatte über Integration. "Der Hass auf unseren Straßen, die Angriffe gegen jüdische Einrichtungen und der offene Antisemitismus zeigen ganz eindeutig, dass wir in Deutschland ein Problem haben", sagte Wegner der "B.Z." Und weiter: "Wenn Jugendliche sich von Extremisten instrumentalisieren lassen, obwohl sie hier aufgewachsen sind und oft einen deutschen Pass haben, läuft etwas gewaltig schief. Wir werden neu und anders über Integration sprechen müssen", sagte Wegner weiter. "Jeder, der in Deutschland lebt, muss wissen, dass wir eine offene und vielfältige Gesellschaft sind", sagte Wegner. "Hass, Antisemitismus und israelfeindliche Hetze haben hier keinen Platz. Diese Werte müssen wir besser ermitteln und notfalls mit dem Rechtsstaat konsequent durchsetzen."

+++ 10:02 Ex-Sicherheitsberater rechnet damit, dass Hamas-Zerschlagung bis zu ein Jahr dauern könnte +++

Netanjahus Versprechen, die Hamas zu zerstören und aus dem Gazastreifen zu vertreiben, sei zu groß, um schnell abgeschlossen zu werden, sagte Yaakov Amidror, ein angesehener Wissenschaftler am Jewish Institute for National Security of America und ehemaliger nationaler Sicherheitsberater gegenüber der "Financial Times". "Das Ziel ist kein taktisches Ziel, das wir morgen erreichen werden", sagte er und fügte hinzu, dass er mit einer Dauer der Operation zwischen sechs Monaten und einem Jahr rechne. "Was Sie sehen, ist Vorsicht auf taktischer Ebene - warum sollten wir mehr Soldaten als nötig verlieren? - und das Verständnis, dass das Ziel so groß ist, dass es in der nächsten Woche sowieso nicht erreicht werden kann."

+++ 09:41 Palästinensisches Ministerium: Vier Tote bei Gefechten im Westjordanland +++

Bei Gefechten mit dem israelischen Militär in der Stadt Dschenin im Westjordanland sind in der Nacht nach palästinensischen Angaben vier Menschen getötet worden. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah weiter mitteilte, feuerte eine israelische Drohne auch eine Rakete auf das Dach eines Hauses ab. Die israelische Zeitung "Jerusalem Post" berichtete, die Armee sei gegen bewaffnete Mitglieder militanter Palästinenserorganisationen vorgegangen. Auch sei Sprengstoff sichergestellt worden. Nach Angaben der palästinensischen Behörden führte israelisches Militär in der Nacht auch wieder in mehreren Städten des Westjordanlandes Razzien durch. Ob und wie viele Menschen festgenommen wurden, war zunächst nicht bekannt.

+++ 09:22 Haus im israelischen Netivot von Hamas-Rakete getroffen +++

In der südlichen Stadt Netivot ist laut "The Times of Israel" eine Rakete in einem Mehrfamilienhaus eingeschlagen. Dem Rettungsdienst zufolge hat es aber keine Verletzten gegeben haben. Das Haus soll leer gestanden haben. Es sei aber ein großer Schaden entstanden. Wie die israelischen Online-Zeitung wurden heute Morgen 30 Raketen aus Gaza auf Netivot abgefeuert.

+++ 08:45 Bericht: Israelische Luftangriffe zielen auf zwei Armeeposten in Syrien +++

Lokalen Medienberichten zufolge haben die israelischen Luftangriffe in Syrien zwei Armeeposten gegolten (siehe 23:30 Uhr). Die Razzien in der südwestlichen Stadt Daraa führten zu "einigen materiellen Verlusten", sagte das syrische Staatsfernsehen. Dies geschah, nachdem das israelische Militär sagte, Raketen seien aus Syrien abgefeuert worden. "Vor Kurzem hat ein IDF-Flugzeug als Reaktion auf Starts aus Syrien in Richtung israelisches Territorium am frühen Sonntag militärische Infrastruktur auf syrischem Territorium getroffen", teilte das israelische Militär mit.

+++ 08:29 "Hören immer wieder Gefechtslärm" an Libanon-Grenze +++

Einzelne Kämpfe an der Grenze zum Libanon im Norden Israels gibt es seit Wochen. Aktuell scheinen sich die Gefechte in der Region zu intensivieren, wie ntv-Reporterin Kavita Sharma vor Ort berichtet. Auch einen großen Brand habe es in der Nacht gegeben.

+++ 08:04 Bericht: Begrenzter Einmarsch hilft IDF, ihren Feuerkraftvorteil gegen Hamas zu nutzen +++

In einem Bericht der "Financial Times" wird der scheinbar begrenzte erste Einmarsch der Bodentruppen Israels beleuchtet. Dabei werden aktuelle und ehemalige Beamte befragt, die erklären, Israel wolle seinen Feuerkraftvorteil gegenüber der Hamas maximieren und seine eigenen Verluste minimieren. Gleichzeitig werde versucht, andere Gegner nicht in den Krieg hineinzuziehen. Auf taktischer Ebene bedeutete dies eine geringere Fläche als erwartet, sodass Bodentruppen leichter mit Luftunterstützung versorgt werden können. Dies sei eine entscheidende Deckung für den Vormarsch in Teilen des nördlichen Gazastreifens, wo die Hamas sich jahrelang auf einen Angriff vorbereitet habe, heißt es von einer mit Israels Schlachtplänen vertraute Person. "Wir gehen kein Risiko ein", sagte Amir Avivi, ehemaliger stellvertretender Kommandeur der Gaza-Division des israelischen Militärs. "Wenn unsere Soldaten manövrieren, tun wir das mit massiver Artillerie, wobei 50 Flugzeuge über uns hinweg alles zerstören, was sich bewegt." Beamte gehen davon aus, dass die Kämpfe in Gaza intensiv sein werden: Die Hamas hat sich auf städtische Kämpfe vorbereitet und ein riesiges Tunnelnetz mit dem Spitznamen "Gaza-Metro" gebaut, das dabei hilft, Kämpfer und Waffen unentdeckt zu bewegen. Die militante Gruppe verfügt außerdem über ein Arsenal an Panzerabwehrwaffen und improvisierten Sprengkörpern. Eyal Hulata, der bis Anfang des Jahres Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates Israels war, fügte hinzu: "Wenn das israelische Militär stillsteht, ist es verwundbarer. Deshalb sieht man sie in langsamer, aber konstanter Bewegung und sehr vorsichtig bei der Sicherung der Orte, an denen sie sich bereits befinden."

+++ 07:31 Die Hisbollah behauptet, eine israelische Drohne nahe der Grenze abgeschossen zu haben +++

Die libanesische militante Gruppe Hisbollah hat nach eigenen Angaben eine israelische Drohne abgeschossen. Die vom Iran unterstützte Miliz, die von den USA als Terrorgruppe eingestuft wird, sagte, sie habe die Drohne am Sonntagnachmittag mit einer Boden-Luft-Rakete abgeschossen. Die Drohne habe sich in der Nähe der israelischen Grenze zum Südosten des Libanon befunden und sei auf israelischem Territorium abgeschossen worden, sagte die Hisbollah.

Hintergrund: Militante der Hisbollah, die mit der Hamas gemeinsame Ziele verfolgen, waren seit dem 7. Oktober immer wieder mit IDF-Truppen im Norden Israels zusammengestoßen.

+++ 07:13 IDF: Dutzende Hamas-Terroristen bei Bodenoperation getötet - 600 Ziele angegriffen +++

Laut dem Sprecher des israelischen Militärs, Daniel Hagari, wurden die Bodenoperationen im nördlichen Gazastreifen über Nacht fortgesetzt, wobei Truppen Dutzende Hamas-Mitglieder töteten. Nach Angaben des IDF seien dabei Terroristen getötet worden, die sich in Gebäuden im Gazastreifen verbarrikadiert haben und versuchten Truppen anzugreifen. Während einer der Vorstöße hätten Bodentruppen die Luftwaffe angewiesen einen Drohnenangriff auf einen Hamas-Stützpunkt durchzuführen, bei dem Hagari zufolge mehr als 20 Hamas-Terroristen getötet wurden. Bei einem weiteren Vorfall traf laut IDF ein Kampfflugzeug eine Abschussposition für Panzerabwehrraketen und eine Reihe von Hamas-Mitgliedern, die von Bodentruppen in der Nähe der Al-Azhar-Universität in Gaza-Stadt identifiziert wurden. Laut dem IDF-Sprecher Hagari sind am vergangen Tag Angriffe gegen rund 600 Hamas-Ziele im Gazastreifen durchgeführt worden, darunter gegen Waffenlager, Verstecke und Stützpunkte.

+++ 06:55 Russische Sicherheitskräfte nehmen 60 Menschen nach antiisraelischem Sturm auf Flughafen fest +++

In Russland wurden nach Protesten am Flughafen Dagestan 60 Menschen festgenommen. Hunderte antiisraelische Demonstranten stürmten das Gebäude, das in einem überwiegend muslimischen Gebiet Russlands liegt, nachdem ein Flug aus Tel Aviv eingetroffen war. Staatsmedien sagten während der Proteste, dass mehrere jüdische Menschen am Flughafen in sicheren Schutz gebracht werden müssten. Nach Angaben lokaler Behörden wurden mindestens 20 Menschen verletzt, bevor die Einsatzkräfte den Protest am Flughafen Machatschkala eindämmten. Darunter seien Polizisten und Zivilisten.

+++ 06:34 Israelische Armee veröffentlicht Fotos vom Bodeneinsatz +++

Die israelische Armee hat Fotos von ihrem Bodeneinsatz am Wochenende veröffentlicht. Immer mehr Bodentruppen, flankiert mit Kampfpanzern und Kampfflugzeugen, stoßen im Gazastreifen gegen die Hamas vor. Laut dem Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, weiten die Streitkräfte ihren Einsatz schrittweise aus. Er sagte bei einer Pressekonferenz am Vortag, die IDF führe weiterhin "Massenluftangriffe" durch, um ihre Streitkräfte zu schützen und Hamas-Ziele zu "zerstören". "Der Bodeneinsatz ist komplex und birgt Gefahren - wir werden aus der Luft, vom Meer und vom Land aus alles tun, was wir können, um die Sicherheit unserer Streitkräfte zu gewährleisten", sagt er.

+++ 06:13 Israels Botschafter fordert mehr deutsche Unterstützung in der UN +++

Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, appelliert an die Bundesregierung, sich in internationalen Organisationen stärker für Israel einzusetzen. "Seit Jahren reflektiert zum Beispiel das Abstimmungsverhalten Deutschlands in der UN nicht das besondere Verhältnis unserer beider Staaten", sagt Prosor der Zeitung "Rheinischen Post". Er wünsche sich mehr Unterstützung in internationalen Gremien. "Auch kann Deutschland uns in der EU mehr helfen." Für Israel sei das "unheimlich wichtig. Denn Israel wird dämonisiert und delegitimiert. Und das seit Jahren." Israel sei ein demokratischer Staat, nur werde er oft behandelt, als sei er keiner.

+++ 05:25 Medien: Zwei Palästinenser in Dschenin getötet +++

Zwei Palästinenser sind laut der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA bei Razzien der israelischen Armee in der Stadt Dschenin im Westjordanland getötet worden. Etwa hundert Militärfahrzeuge sowie Bulldozer seien in die Stadt eingedrungen, schreibt WAFA. Die Al-Kassam-Brigaden der Hamas erklären, sie bekämpften israelische Streitkräfte in der Stadt unter anderem mit Sprengsätzen, wie "The Times of Israel" berichtet. Die israelischen Armee macht bislang keine Angaben.

+++ 03:36 Israel beschießt offenbar Norden des Gazastreifens +++

Israelische Luftangriffe treffen laut palästinensischen Medienberichten Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser Shifa und Al-Kuds in Gaza-Stadt. Auch im Grenzgebiet östlich der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens kommt es zu Gefechten zwischen militanten Palästinensern und israelischen Truppen, berichten palästinensische Medien. Weder die Hamas noch das israelische Militär äußeren sich auf Anfrage zu den Kämpfen. Im Internet veröffentlichte Bilder zeigen israelische Soldaten, die tief im Gazastreifen eine israelische Flagge schwenken, was auf einen möglichen Versuch hindeutet, die Hauptstadt des Gazastreifens zu umzingeln, zwei Tage nachdem die israelische Regierung eine Ausweitung der Bodenangriffe an der Ostgrenze des Landes angeordnet hat. Reuters kann die Berichte und Bilder zunächst nicht unabhängig bestätigen.

+++ 03:07 von der Leyen zu Judenhass: Wehret den Anfängen +++

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt der "Bild"-Zeitung, Jubel für Terrorismus, Antisemitismus oder Gewalt gegen Minderheiten sei niederträchtig und habe keinen Platz in Europa. "Unsere offenen demokratischen Gesellschaften sind Europas große Stärke. Offenheit macht aber auch verwundbar. Deswegen müssen wir den Anfängen wehren, wo immer sich Hass gegen Andersdenkende zeigt, ob im Netz oder auf unseren Straßen."

+++ 02:20 Bislang größter Tageskonvoi mit Hilfsgütern erreicht Gaza +++

Ein Konvoi aus fast drei Dutzend Lastwagen mit Hilfsgütern ist einem israelischen Medienbericht zufolge in den abgeriegelten Gazastreifen gelangt. Wie die israelische Nachrichtenseite Ynet unter Berufung auf Beamte am ägyptischen Grenzübergang Rafah berichtet, überquerten 23 Lastwagen mit humanitärer Hilfe die Grenze zum Gazastreifen. Insgesamt hätten damit an dem Tag 33 Lastwagen das Gebiet erreicht. Seit Kriegsbeginn ist es der bisher größte Tageskonvoi. Dennoch reicht dies nach Angaben von Hilfsorganisationen immer noch nicht aus, um die mehr als 2,2 Millionen Einwohner im Gazastreifen zu versorgen.

+++ 00:54 Gallant: Hamas spielt "Psychospiele" +++

Israel wirft der Hamas im Zusammenhang mit den von ihr verschleppten Geiseln "Psychospiele" vor. "Die Hamas nutzt zynisch diejenigen aus, die uns lieb sind", sagt Verteidigungsminister Joav Gallant zu Angehörigen der Entführten. "Die von der Hamas verbreiteten Geschichten sind Teil ihrer Psychospiele", sagt Gallant laut einer von seinem Büro veröffentlichten Erklärung. Er bezieht sich damit offensichtlich auf eine Hamas-Erklärung vom Samstag, wonach die radikale Organisation alle Geiseln freilassen werde, wenn im Gegenzug alle palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

+++ 23:30 Israel beschießt Stellungen in Syrien +++

Israels Armee hat nach eigenen Angaben als Reaktion auf Raketenangriffe Ziele in Syrien beschossen. Ziel sei der Abschussort der Flugkörper gewesen, teilt das Militär mit. Die Raketen landeten demnach auf offenem Gelände. Welche Gruppierung für den Abschuss aus Syrien verantwortlich war, ist unklar. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilt mit, dass an der Grenze mehrere Stellungen angegriffen wurden. Augenzeugen berichten von Schüssen und Explosionen.

+++ 22:56 Jordanien bittet USA um Patriot-Raketen +++

Der enge US-Verbündete Jordanien hat nach eigenen Angaben Washington gebeten, Patriot-Luftabwehrsysteme in Jordanien zu stationieren. Damit solle die Verteidigung der Grenzen in einer Zeit erhöhter regionaler Spannungen und Konflikte gestärkt werden, sagt ein Armee-Sprecher im staatlichen Fernsehen.

+++ 22:36 Israel: Russland muss Sicherheit von Juden gewährleisten +++

Nach antijüdischen Vorfällen fordert Israel die russischen Behörden zum Schutz seiner Staatsbürger auf. Zuvor hatte ein antisemitischer Mob den Flughafen Machatschkala in der Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus gestürmt, weil dort eine Maschine aus Tel Aviv gelandet war. Es werde erwartet, "dass die russischen Strafverfolgungsbehörden die Sicherheit aller israelischen Bürger und Juden gewährleisten und entschlossen gegen Randalierer und wilde Aufwiegelung gegen Juden und Israelis vorgehen", teilen das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sowie das israelische Außenministerium gemeinsam mit.

+++ 21:59 Israel ruft jetzt "dringend" zum Verlassen von Nord-Gaza auf +++

Israel ruft die Bewohner des nördlichen Gazastreifens nun ausdrücklich "dringend" dazu auf, sich in den Süden zu begeben. "Das dient ihrer persönlichen Sicherheit", sagte der Militärsprecher Daniel Hagari. "Wir betonen heute, dass dies ein dringender Aufruf ist." Nähere Angaben zur Bodenoffensive Israels machte der Sprecher nicht.

+++ 21:43 Biden fordert mehr humanitäre Hilfe sofort +++

US-Präsident Joe Biden ruft zu einer deutlichen Erhöhung der humanitären Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen auf. In einem Telefonat mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu forderte er, dass die Versorgung des Gazastreifens mit Hilfsgütern "deutlich und sofort" erhöht werden müsse. Nur so könne der Bedarf der Zivilbevölkerung gedeckt werden, sagte der Präsident laut einer Erklärung des Weißen Hauses. Zudem telefonierte Biden mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Dabei kamen die beiden Staatschefs den Angaben zufolge überein, "die Lieferung von Hilfe in den Gazastreifen von heute an und auf kontinuierliche Art zu beschleunigen und zu erhöhen". Zudem betonten sie "die Wichtigkeit, das Leben von Zivilisten zu schützen und das humanitäre Völkerrecht einzuhalten".

+++ 21:13 Neun weitere Geiseln identifiziert, jetzt 239 +++

Die Zahl der bekannten im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln steigt weiter. Man habe bis Sonntag die Familien von 239 Entführten informiert, sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari am Abend. Das sind neun mehr als am Vortag. Es werde erwartet, dass die Zahl noch weiter nach oben gehen könnte. Unter den Geiseln seien auch ausländische Arbeiter, sagte Hagari. Das thailändische Außenministerium sprach von 19 Entführten mit thailändischer Staatsbürgerschaft. Insgesamt sind Bürger von 25 Staaten unter den Entführten. Mindestens zwölf haben laut israelischen Angaben die deutsche Staatsbürgerschaft. Die vier von der Terrororganisation Hamas bereits freigelassenen Geiseln sind nach Militärangaben bei den jetzt genannten 239 nicht mit eingerechnet.

+++ 20:55 Scholz verteidigt Enthaltung von UN-Resolution +++

Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigt die deutsche Enthaltung bei der Abstimmung über die Gaza-Resolution in der UN-Vollversammlung verteidigt. Deutschland habe "hart daran gearbeitet, einen Beschluss der Vollversammlung der Vereinten Nationen zu erreichen, der der Situation gerecht wird", sagte Scholz am Sonntag bei seinem Besuch in Nigeria. "Als uns das nicht gelungen ist, haben wir uns der Stimme enthalten." Es sei in den Verhandlungen vor allem darum gegangen, nicht außer Acht zu lassen, "dass es sich um eine Aggression handelte, eine brutale mörderische Aggression der Hamas, die viele Menschen, Kinder, Babys, Großväter und Großmütter getötet hat", betonte Scholz. "Das kann nicht akzeptiert werden, und wir werden Israel ganz deutlich dabei unterstützen, seine eigene Sicherheit zu verteidigen."

+++ 20:16 Russischer Mob versucht zu Flugzeug aus Tel Aviv durchzudringen +++

Im muslimisch geprägten Nordkaukasus kommt es verstärkt zu Übergriffen auf jüdische Menschen. In Machatschkala in Dagestan dringt eine Menschenmenge in den Flughafen ein, weil dort eine Maschine aus Tel Aviv gelandet war. Zahlreiche Menschen laufen auf das Flugfeld. Der Flugplatz wird vorübergehend geschlossen, ankommende Flugzeuge auf andere Flughäfen umgeleitet. Schon am Samstag umringte eine Menge aufgebrachter Menschen ein Hotel in der Stadt Chassawjurt in Dagestan, weil es das Gerücht gab, dort seien Flüchtlinge aus Israel untergebracht. Dutzende Männer drangen in das Hotel ein, um angeblich die Pässe der Hotelgäste zu kontrollieren. Die Polizei riegelte das Hotel ab. Im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern halten die russischen Muslime zu ihren palästinensischen Glaubensbrüdern.



+++ 19:53 Lindner: Hatte mit Enthaltung zu UN-Resolution nichts zu tun +++

FDP-Chef Christian Lindner ist in die Entscheidung über die Enthaltung Deutschlands zur UN-Resolution zum Krieg zwischen Israel und Hamas nicht eingebunden gewesen. "Ich hatte mit Frau Baerbock noch keine Gelegenheit zu sprechen, welche Abwägungen zu diesem Abstimmungsverhalten geführt haben", sagte er in der ARD. Ohne direkt auf das deutsche Abstimmungsverhalten in New York einzugehen, fügte Lindner hinzu: "Ich nehme nur wahr, dass die Hamas das Votum feiert und Israel stark kritisiert." Unabhängig von der Entscheidung bei der UNO wolle er "ausdrücklich für die Bundesregierung klarstellen, wir stehen an der Seite Israels", sagte der FDP-Chef weiter. "Wir wissen, dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung hat."

+++ 19:23 Israel bestellt russischen Botschafter ein +++

Israel bestellt nach einem Besuch von Vertretern der islamistischen Hamas in Moskau den russischen Botschafter ein. Anatoli Wiktorow sei ins Außenministerium vorgeladen worden, teilt ein Sprecher des israelischen Außenministeriums in Tel Aviv mit. Ihm sei deutlich gemacht worden, dass Israel das "Fehlen einer eindeutigen und klaren Verurteilung der Hamas-Terrororganisation durch Moskau" als schwerwiegend erachte. Die Hamas-Vertreter als Gäste zu empfangen, vermittle "eine Botschaft der Legitimität des Terrorismus gegen Israelis." Diplomaten des russischen Außenministeriums waren am Donnerstag in Moskau mit Hamas-Repräsentanten zusammengekommen. Dabei sei über die Freilassung ausländischer Geiseln gesprochen worden, hieß es aus dem russischen Ministerium. Zudem sei die Evakuierung russischer und anderer ausländischer Staatsbürger aus dem Gazastreifen Thema gewesen.

+++ 18:59 35.000 demonstrieren in Madrid für Waffenruhe +++

Etwa 35.000 Menschen demonstrieren in Madrid für eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. "Die ganze Welt fordert eine sofortige Waffenruhe", sagte bei der Kundgebung die spanische Arbeitsministerin Yolanda Díaz vom Linksbündnis Sumar. Viele Teilnehmer der Kundgebung in der Hauptstadt schwenkten palästinensische Fahnen und forderten in Sprechchören immer wieder "Freiheit für Palästina". Die spanischen Behörden gaben die Teilnehmerzahl in Madrid mit 35.000 an. Auch in Valencia gingen mehrere pro-palästinensische Demonstranten auf die Straße.

+++ 18:35 Erneut Raketenbeschuss aus dem Libanon auf Israel +++

Mehrere Raketen sind nach Angaben der israelischen Armee erneut aus dem Libanon auf Israel abgefeuert worden. Rund zehn Raketen seien in israelisches Gebiet eingedrungen, teilt die Armee mit und kündigt Gegenangriffe an. Am späten Nachmittag hatte die Armee bereits den Abschuss von neun Raketen aus dem Libanon gemeldet. Als Reaktion sei auf den Ort des Raketenstarts geschossen worden, wobei unter anderem Abschussrampen getroffen worden seien. Unklar ist noch, welche Gruppierung im Libanon verantwortlich ist.

