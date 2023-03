Der Kreml hat die von Polen und der Slowakei angekündigten Kampfjetlieferungen an die Ukraine als Eskalation kritisiert. "Es versteht sich, dass diese Technik im Rahmen der militärischen Spezialoperation der Vernichtung unterliegt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Die Kampfjets können aus Sicht von Peskow den Kriegsverlauf nicht ändern. Sie würden der Ukraine und dem ukrainischen Volk nur zusätzliche Not bescheren, so der 55-Jährige. "Das ist nur noch ein Beispiel dafür, wie eine ganze Reihe von Mitgliedsländern der NATO ihre direkte Beteiligung am Konflikt erhöht", kommentierte Peskow Mitteilungen über die geplanten Waffenlieferungen.

+++ 11:59 Ukrainischer Soldat: Situation in Bachmut ist schwierig, aber stabil +++

"Wie verteidigen unsere Position ziemlich effektiv" - so schildert ein ukrainischer Soldat namens Myron die Situation im schwer umkämpften Bachmut. Trotz konstanter Angriffe von russischer Seite könne man die eigenen Posten noch gut halten.

+++ 11:20 Kreml will Getreideabkommen nur um 60 Tage verlängern +++

Der Kreml bleibt bei seiner früheren Erklärung, das Schwarzmeergetreideabkommen um 60 Tage verlängern zu wollen. Damit bestätigt Russland frühere Erklärungen des Außenministeriums. Die Ukraine fordert dagegen eine vollständige Verlängerung. Das Abkommen, das in Kürze ausläuft, sieht eine Verlängerung von mindestens 120 Tagen vor.

+++ 10:43 Slowakei schickt Ukraine 13 Kampfjets des Typs MIG-29 +++

Die Slowakei schickt 13 Kampfjets des Typs MIG-29 in die Ukraine. Das erklärte Premier Eduard Heger via Twitter. Am Donnerstag hatte Polen bereits angekündigt, vier solcher Flugzeuge zu liefern.

+++ 10:28 Shoigu ehrt Piloten nach Kollision mit US-Dohne mit Auszeichnung +++

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat die Piloten der Su-27-Flugzeuge geehrt, die in den Drohnenzwischenfall über dem Schwarzen Meer verwickelt waren. Augenturmeldungen zufolge bekamen die Piloten staatliche Auszeichnungen für die "Verhinderung der Verletzung der Grenzen des Sondereinsatzgebietes durch die amerikanische MQ-9 Reaper-Drohne" verliehen. Die US-Drohne war nach der Kollision abgestürzt. Der Zwischenfall und der nachfolgende Disput befeuerten Sorgen vor einer Eskalation zwischen Washington und Moskau.

+++ 10:01 Belgien liefert Ukraine 240 Militärlastwagen +++

Belgien will 240 Volvo-Militärlastwagen an die Ukraine übergeben, wobei die erste Lieferung bereits nächste Woche verschickt werden soll, berichtete die belgische Zeitung "De Standaard" am Donnerstag. Das ukrainische Militär werde die LKWs für den Transport von Truppen und Ausrüstung an die östliche Frontlinie nutzen, so die Zeitung. "Der Fokus liegt oft auf Waffenlieferungen, aber die ukrainischen Einheiten warten auch wirklich auf diese Lastwagen. In einem Konflikt ist die Logistik mindestens genauso wichtig wie die Waffen", wird das belgische Verteidigungsministerium zitiert.

Ein wesentlicher Vorteil der Volvo-Fahrzeuge besteht darin, dass sie relativ leicht zu reparieren und zu warten sind, so dass die ukrainischen Soldaten keine zusätzliche Ausbildung benötigen, um sie zu benutzen oder grundlegende Reparaturen durchzuführen. Belgien wolle neben der Lieferung von LKWs auch 100 Ausbilder für die Ausbildung des ukrainischen Militärs entsenden.

+++ 09:28 London: Russland macht Fortschritte in Bachmut +++

Beim Kampf um die ostukrainische Stadt Bachmut haben nach Einschätzung britischer Geheimdienste russische Kräfte Fortschritte gemacht. In den vergangenen Tagen hätten einige Einheiten der russischen Armee sowie Söldner der Wagner-Gruppe westlich des Flusses Bachmutka Fuß gefasst, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Zuletzt habe der Fluss die Front markiert. Ukrainische Kräfte würden den Westen der Stadt weiter verteidigen.

Im Gegensatz zu Bachmut würde Russland aber am Rest der Front so wenige Angriffe durchführen wie lange nicht mehr. "Dies liegt höchstwahrscheinlich daran, dass die russischen Streitkräfte die Kampfkraft der eingesetzten Formationen vorübergehend so stark dezimiert haben, dass selbst lokale Offensivaktionen derzeit nicht nachhaltig sind", hieß es in London. Vermutlich sollten die Vorstöße wieder aufgenommen werden, wenn Personal und Munitionsvorräte aufgefüllt sind. "So lange werden die Kommandeure wahrscheinlich gezwungen sein, zwischen der Durchführung von Offensivoperationen und der Durchführung einer zuverlässigen Verteidigung der gesamten Front zu wählen", so das britische Ministerium weiter.

+++ 08:46 Jets aus Polen "werden ukrainische Schlagkraft erhöhen" +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj verspricht schon jetzt die Zurückeroberung des besetzten Mariupols. Dabei könnten die Kampfjets helfen, die Polen jetzt an das Nachbarland liefert. Diese würden punktuell einen deutlichen Unterschied machen, wie ntv-Reporter Stephan Richter unterstreicht.

+++ 08:13 Präsident Xi besucht kommende Woche Russland +++

Chinas Präsident Xi Jinping wird in der kommenden Woche Russland besuchen. Auf Einladung von Kreml-Chef Wladimir Putin werde Xi von Montag bis Mittwoch Russland einen Staatsbesuch abstatten, teilte das chinesische Außenministerium mit. Nach Angaben des Kreml soll es in den Gesprächen vor allem um eine Vertiefung der "strategischen Zusammenarbeit" zwischen beiden Staaten gehen.

+++ 08:05 Weißes Haus nennt Gespräch zwischen Xi und Selenskyj "eine gute Sache" +++

Das Weiße Haus unterstützt eigenen Angaben zufolge Gespräche zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Das wäre eine "gute Sache", sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, zu einem Bericht, wonach der ukrainische Staatschef zum ersten Mal seit dem Einmarsch des mit China verbündeten Russlands mit Xi sprechen will. "Wir unterstützen den Kontakt und haben ihn unterstützt". Gleichzeitig warnte er Peking jedoch vor einer "einseitigen" Betrachtung des Konflikts. Bisher gibt es keine Bestätigung für einen Anruf Xis bei Selenskyj. Allerdings telefonierten der chinesische Außenminister Qin Gang und sein ukrainischer Amtskollege Dmytro Kuleba am Donnerstag miteinander.

+++ 07:26 Dänemark: Westliche Verbündete diskutieren über Lieferung von Kampfjets +++

Die Ankündigung Polens, Kampfjets in die Ukraine zu liefern, löst eine Debatte unter den westlichen Verbündeten aus. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte am Donnerstag im dänischen Fernsehen TV2, westliche Staaten würden über die Entsendung von Kampfjets in die Ukraine diskutieren. "Das ist etwas, was wir in der Gruppe der verbündeten Länder diskutieren. Es ist ein großer Wunsch der Ukraine", sagte sie.

Dänemark sei "offen" für die Idee, Kampfflugzeuge in die Ukraine zu schicken, um deren Kriegsanstrengungen gegen die russische Invasion zu unterstützen, sagte die dänische Verteidigungsministerin laut dem staatlichen Sender DR. Man schließe nicht aus, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt notwendig sein könnte, den Beitrag von Kampfjets zu prüfen, hieß es. Die dänische Luftwaffe hat nach Angaben der Streitkräfte seit den 1970er Jahren 77 F-16-Kampfjets gekauft. Lokalen Medienberichten zufolge sind derzeit rund 30 von ihnen im Einsatz.

+++ 06:51 ISW: FSB traut wohl russischem Militär nicht +++

Der russische Föderale Staatssicherheitsdienst (FSB) scheint zu versuchen, in die russische Verteidigungsindustrie (DIB) einzudringen, und zwar in einer Weise, die an die Verstrickung des KGB mit dem sowjetischen Militärapparat erinnert. Das schreibt das Institute for the Study of War (ISW) in seinem täglichen Update. Demnach hätten ukrainische Experten FSB-Markierungen auf vielen russischen Waffenkomponenten gefunden, die ukrainische Streitkräfte zerstört oder auf dem Schlachtfeld erbeutet hätten. Diese Markierungen seien nicht nur auf Ausrüstungsgegenständen wie Panzern, sondern auch auf Mikroschaltkreisen der Waffen. Die Ukraine schloss daraus, dass der FSB der russischen Militärführung nicht traut und dementsprechend Inspektionen russischer Ausrüstung durchführt.

+++ 06:11 Wagner-Chef vermutet Kreml-Verschwörung gegen Söldnertruppe +++

Der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, vermutet eine Kreml-Verschwörung zur Untergrabung und "Neutralisierung" der Wagner-Gruppe. Laut Informationen der Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) habe eine Presseanfrage erhalten, in der ein von Wladimir Putin und dem Sekretär des russischen Sicherheitsrates angeführtes Komplott zur Untergrabung und "Neutralisierung" der Wagner-Gruppe aufgedeckt wurde. Demnach hätten die Journalisten Prigoschin gefragt, ob er von angeblichen Gesprächen zwischen Putin und dem Sekretär des Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, über die Zukunft der Wagner-Gruppe wisse.

+++ 04:07 Estland und Litauen kündigen weitere Militärhilfe an +++

Die baltischen Staaten Estland und Litauen werden der Ukraine weitere Militärhilfe leisten. Die estnische Regierung beschließt die Lieferung von halbautomatischen Gewehren, Scharfschützengewehren, Visieren, Ferngläsern, Munition, individueller und spezieller Ausrüstung, Patrouillenbooten und Wärmebildkameras. Litauens neues Hilfspaket umfasst 155-Millimeter-Munition, Fahrzeuge und Truppenverpflegung, schreibt Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas auf Twitter. Damit steigt Estlands Militärhilfe nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Tallinn auf einen Gesamtwert von fast 400 Millionen Euro. Litauens Militärhilfe soll bald 450 Millionen Euro erreichen.

+++ 03:00 China ruft zu Friedensverhandlungen auf +++

China ruft die Ukraine und Russland auf, möglichst schnell Friedensverhandlungen aufzunehmen. China hoffe, dass alle Parteien Zurückhaltung übten, die Friedensgespräche so bald wie möglich wieder aufnähmen und auf den Weg zu einer politischen Lösung zurückkehrten, sagt Außenminister Qin Gang laut chinesischer Nachrichtenagentur Xinhua bei einem Telefonat mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba. Peking sei besorgt, dass die Krise eskalieren und außer Kontrolle geraten könnte und werde weiterhin eine konstruktive Rolle bei der Beendigung der Feindseligkeiten und der Wiederherstellung des Friedens spielen.

+++ 01:40 Selenskyj verspricht Befreiung von Mariupol +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt die Rückeroberung der Stadt Mariupol und ein Kriegsverbrechertribunal gegen Russen an. "Der Tag wird kommen und wir werden Mariupol befreien", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Zugleich erinnert der 45-Jährige an den russischen Luftangriff vor einem Jahr auf das Theater in der damals schwer umkämpften Hafenstadt, in dem zu der Zeit viele Zivilisten Unterschlupf gefunden hatten. "Russische Bomben zerstörten das Theater in Mariupol", sagt der ukrainische Staatschef. Bis heute sei nicht klar, wie viele Menschen ums Leben gekommen seien.

+++ 00:53 Russland will U-Boote mit Hyperschallraketen ausrüsten +++

Die russische Kriegsmarine will ihre U-Boote mit modernen Hyperschallwaffen ausrüsten. "Es möge niemand daran zweifeln, dass wir das machen", sagt der Chef der Kriegsmarine, Nikolai Jewmenow, gegenüber der Armeezeitung "Krasnaja Swesda". Einen Zeitpunkt für die Umrüstung der U-Boot-Flotte auf die neuen Raketen nannte der Admiral nicht. Seinen Angaben nach sind derzeit etwa zehn U-Boot-Typen im Dienst, die vier unterschiedlichen Generationen angehörten. Die modernen Lenkwaffen vom Typ Kalibr seien auf U-Booten der zweiten Generation getestet worden. "Und heute können alle im Dienst befindlichen U-Boote damit ausgerüstet werden, darunter auch die strategischen U-Boot-Kreuzer".

+++ 22:06 Umfrage: Mehrheit der Schweizer erstmals für Annäherung an NATO +++

In der neutralen Schweiz hat sich seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine die Meinung zur Verteidigungspolitik gedreht. Laut einer Umfrage im Auftrag des Verteidigungsministeriums, die heute veröffentlicht wurde, ist erstmals mehr als die Hälfte der Bevölkerung für eine Annäherung ihres Landes an das transatlantische Militärbündnis NATO. Demnach stimmten im Januar 55 Prozent solch einer Strategie zu, 10 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. 53 Prozent vertraten die Meinung, dass die Neutralität es zulasse, die militärische Verteidigung der Schweiz zusammen mit der NATO zu planen. Jedoch sprachen sich weiterhin zwei Drittel der Befragten gegen einen Beitritt zur NATO aus. Die Zustimmung zur Neutralität der Schweiz ist laut der Umfrage mit 91 Prozent zwar weiterhin sehr hoch, dennoch ist dieser Wert um sechs Prozentpunkte gesunken.

+++ 21:35 Bericht: Chinesische Unternehmen sollen Sturmgewehre und Schutzausrüstung an Russland geliefert haben +++

Während Peking heute erneut Kiew und Moskau zu Friedensverhandlungen aufgerufen hat, ist ein Bericht der Nachrichtenseite "Politico" erschienen, der sich um Waffen-Lieferungen chinesischer Unternehmen an Moskau dreht. Demnach wurden mindestens 1000 Sturmgewehre sowie andere Ausrüstung, die für militärische Zwecke verwendet werden könnten, geliefert. Darunter auch Drohnenteile und Körperschutz, heißt es. "Politico" beruft sich auf Ihnen vorliegende Handels- und Zolldaten, die den Export nach Russland belegen sollen. Diesen Daten zufolge ist es zwischen Juni und Dezember 2022 zu diesen Lieferungen gekommen. Ob die Ausrüstung im Ukraine-Krieg genutzt wurde, ist nicht bestätigt.

"Politico" konkretisiert, dass der chinesische Waffenkonzern China North Industries Group Corporation Limited, die Gewehre im Juni 2022 an das russische Unternehmen Tekhkrim geschickt haben soll. Dabei soll es sich um Sturmgewehre des Typs CQ-A gehandelt haben, die ein Nachbau des US-amerikanischen M16-Gewehrs sind. Laut "Politico" wickelt Tekhkrim Geschäfte mit dem russischen Staat und Militär ab. Die Gewehre sollen in den Dokumenten als "zivile Jagdgewehre" gekennzeichnet worden sein. Die Zolldaten würden nicht zeigen, dass Peking eine große Menge an Waffen an Moskau verkauft, schreibt "Politico". Allerdings werfe die Lieferung von "Dual Use"-Ausrüstung, also Gegenstände, die zivil als auch militärisch eingesetzt werden, Fragen zu Pekings Involviertheit auf.

+++ 21:00 "Wir gehen in die Grauzone": Ukrainische Einheit jagt Saboteure im Grenzgebiet +++

Im russisch-ukrainischen Grenzgebiet in der Region Charkiw platzieren russische Truppen immer wieder Minen und andere Sprengfallen. ntv begleitet einen ukrainischen Aufklärungstrupp bei der nächtlichen Jagd nach den Saboteuren in der Grauzone.

