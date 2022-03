Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) mindestens 136 Zivilisten getötet worden, darunter 13 Kinder. Zudem seien 400 verletzt worden. "Die tatsächliche Zahl ist wahrscheinlich viel höher", sagt eine Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros (OHCHR). 253 der Opfer habe es in den Regionen Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine gegeben.

+++ 12:24 Gazprom meldet Rückgang der Gasexporte um ein Drittel +++

Der russische Energieriese Gazprom teilt mit, dass seine Erdgasexporte außerhalb der Länder der ehemaligen Sowjetunion im Zeitraum Januar-Februar binnen Jahresfrist um rund ein Drittel gesunken sind. Die Gasproduktion in den ersten beiden Monaten des Jahres sei weitgehend unverändert geblieben.

+++ 12:17 EU-Parlament: Russland ist ein "Schurkenstaat" +++

Das Europäische Parlament stuft Russland wegen der Invasion in der Ukraine als "Schurkenstaat" ein und fordert weitere Sanktionen gegen die Regierung in Moskau. Dies geht aus einem Entwurf für eine Entschließung hervor, die die Parlamentarier in einer Dringlichkeitssitzung verabschieden wollen. Eine Mehrheit dafür gilt als sicher. Zu der Sitzung soll auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zugeschaltet werden.

+++ 12:13 Ungarn unterstützt EU-Mitgliedschaft der Ukraine +++

Ungarn setzt sich für eine zügige Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union ein. "Wir fordern die Brüsseler Institutionen dringlichst dazu auf, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen", erklärt der ungarische Außenminister Peter Szijjarto in einem Video. Die EU möge der Ukraine den EU-Kandidatenstatus zuerkennen und Beitrittsverhandlungen mit dem von Russland angegriffenen Land beginnen, fügt er hinzu.

+++ 12:07 NATO: Entsenden keine Truppen in die Ukraine +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg schließt eine Beteiligung des Militärbündnisses am Ukraine-Krieg erneut entschieden aus. "Die NATO wird keine Truppen in die Ukraine entsenden oder Flugzeuge in den ukrainischen Luftraum verlegen", sagt der Norweger bei einem Besuch auf dem polnischen Luftwaffenstützpunkt Lask. "Die NATO wird sich nicht an dem Konflikt beteiligen."

+++ 11:55 Lawrow wirft Kiew Atom-Ambitionen vor +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wirft der Ukraine eine Bedrohung der internationalen Sicherheit vor. Die Regierung in Kiew wolle eigene Atomwaffen, sagt Lawrow per Videolink vor der Ständigen Abrüstungskonferenz in Genf. Auf dem ukrainischen Territorium befänden sich noch sowjetische Nukleartechnologie und die Mittel, so bestückte Waffen abzuschießen, sagt Lawrow der englischen UN-Übersetzung zufolge. "Wir müssen auf diese reale Gefahr reagieren." Lawrow verlangt, dass US-Atomwaffen vom Gebiet der NATO-Partner abgezogen werden. Der russische Außenminister verurteilt zudem die ukrainische Regierung, die er als "Neonaziregime" bezeichnet. Diese begehe "Kriegsverbrechen". Russland habe nicht schweigen können beim Leiden der Bewohner des Donbass. Er wiederholt das erklärte Ziel Russlands, die Ukraine zu "demilitarisieren" und "entnazifizieren".

+++ 11:45 Selenskyj bezeichnet Angriffe auf Charkiw als Staatsterrorismus +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnet die Angriffe auf die Stadt Charkiw als russischen Staatsterrorismus. Er fügt hinzu, dass die Ukraine ihre Botschafter aus Kirgisistan und Georgien abziehe. Selenskyj würdigt zudem besonders die "Heldentaten" der Ärzte in seinem Land: "Haltet durch", ruft er ihnen zu. "Ihr rettet Leben in diesen fünf Tagen, und ich bin jedem einzelnen davon von Herzen dankbar."

+++ 11:28 Ukrainisches Parlament: Belarussische Truppen dringen in Ukraine ein +++

Belarussische Truppen sollen ukrainischen Angaben zufolge in die Ukraine eingedrungen sein. Wie das Parlament twittert, sind demnach die Soldaten in die Region Tschernihiw vorgerückt. Die Angaben lassen sich derzeit unabhängig nicht überprüfen. Belarus' Präsident Alexander Lukaschenko hatte zuvor mitgeteilt, dass er keine Pläne habe, sich an der russischen "Militäroperation" in der Ukraine zu beteiligen.

+++ 11:23 Italien will EU-Schuldengrenzen wegen Ukraine-Krieg +++

Italien will die Verschuldungsobergrenzen in der Europäischen Union wegen des Ukraine-Kriegs länger ausgesetzt halten. Außerdem soll es einen EU-Sonderfonds geben, um Staaten zu helfen, die indirekt besonders stark von den Sanktionen gegen Russland getroffen werden. Die Vorschläge gehen aus einer Beschlussvorlage für das Parlament hervor, über die noch heute abgestimmt werden soll.

+++ 11:14 Moskau greift an "bis gesetzte Ziele erreicht sind" +++

Russland bestätigt die Fortsetzung des Angriffs gegen die Ukraine. "Die Gruppierung der Streitkräfte der Russischen Föderation führt weiterhin eine Spezial-Militäroperation durch, bis die gesetzten Ziele erreicht sind", sagt Verteidigungsminister Sergej Schoigu der Agentur Interfax zufolge. Das Wichtigste sei, Russland "vor der militärischen Bedrohung durch westliche Länder zu schützen, die versuchen, das ukrainische Volk im Kampf gegen unser Land einzusetzen", sagt Schoigu. Russland besetze nicht das Territorium der Ukraine.

+++ 11:06 Selensky will sich in Ansprache "an die Welt richten" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt heute per Videoschalte an einer Sondersitzung des Europaparlaments zu dem russischen Angriff auf sein Land teil. Das kündigt EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola bei Twitter an. Selenskyj sowie der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk wollen sich demnach virtuell in Ansprachen "an die Welt richten". Die Brüsseler Debatte beginnt um 12.30 Uhr.

+++ 10:59 Draghi zu noch schärferen Sanktionen bereit +++

Italien ist laut Ministerpräsident Mario Draghi bereit, weitere Strafmaßnahmen gegen Russland mitzutragen. Oligarchen könnten unter anderem noch stärker ins Visier genommen werden.

+++ 10:54 Schweizer Minister: Nord Stream 2 entlässt alle Angestellten +++

Der Betreiber der russischen Pipeline Nord Stream 2 mit Sitz im steuergünstigen Schweizer Kanton Zug kündigt nach Angaben von Wirtschaftsminister Guy Parmelin allen Angestellten. 140 Menschen seien betroffen, sagt Parmelin im Westschweizer Fernsehen. Das Unternehmen habe für diesen Dienstag um ein Treffen mit Vertretern der Kantonsbehörden gebeten, berichtet der Sender. Die USA hatten vergangene Woche Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG verhängt und damit weitere Geschäfte mit dem Unternehmen untersagt.

+++ 10:48 Bundeswehr-Kampfjets sichern polnischen Luftraum +++

Kampfflugzeuge der Bundeswehr sichern den polnischen Luftraum, wie die Luftwaffe mitteilt. Auf Twitter ist zudem das Foto eines startenden Kampfjets zu sehen. Weitere Angaben werden nicht gemacht.

+++ 10:42 Generalinspekteur stellt Bundeswehr auf tiefgreifende Veränderungen ein +++

Generalinspekteur Eberhard Zorn bereitet die Bundeswehr auf tiefgreifende Veränderungen vor. Der rücksichtslose Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen die Ukraine habe eine neue Realität geschaffen, schreibt Deutschlands ranghöchster Soldat an die Truppe. Er weist auf laufende und künftige Schritte zur Verstärkung der NATO-Ostflanke hin, wie die Beteiligung an einem Kampfverband in der Slowakei. Von besonderer Bedeutung sei nun auch der "Grundbetrieb", schreibt Zorn und weist auf Munitionsdepots, Sanitäts-, Logostik- und Führungseinrichtungen hin.

+++ 10:34 Taekwondo-Weltverband entzieht Putin Schwarzen Gürtel +++

Nach der Aberkennung der Ehrenpräsidentschaft durch den Judo-Weltverband verliert Russlands Präsident Wladimir Putin eine weitere Auszeichnung eines Sportverbandes. Der Taekwondo-Weltverband entzieht dem 69-Jährigen den 2013 ehrenhalber verliehenen Schwarzen Gürtel. Zugleich verurteilt der Verband scharf "die brutalen Attacken" auf unschuldige Leben in der Ukraine. Diese richteten sich unter anderem gegen die Werte von Respekt und Toleranz.

+++ 10:21 Bürgermeister: Mariupol unter Dauerbeschuss +++

Die ukrainische Hafenstadt Mariupol steht ihrem Bürgermeister zufolge unter ständigem Beschuss. Dabei sei Infrastruktur sowie Schulen und Häuser zerstört worden, sagt Wadym Boitschenko im ukrainischen Fernsehen. "Es gibt viele Verletzte. Es wurden Frauen und Kinder getötet." Wohngebiete würden seit fünf Tagen angegriffen. Russland greife mit Artillerie und aus der Luft an, sagt der Bürgermeister der im Süden der Ukraine gelegenen Stadt.

+++ 10:16 Kiew: Russlands Ziel ist klar - "Massenpanik, zivile Opfer und zerstörte Infrastruktur" +++

Einem Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge nimmt Russland bewusst Wohngebiete und Innenstädte unter Beschuss. "Russlands Ziel ist klar - Massenpanik, zivile Opfer und zerstörte Infrastruktur."

+++ 10:09 Russische Milliardäre stemmen sich gegen EU-Sanktionen +++

Die russischen Milliardäre Michail Fridman und Petr Aven wollen die gegen sie erhobenen EU-Sanktionen anfechten. "Michail Fridman und Petr Aven (…) sind zutiefst schockiert über die nachweislich falschen Behauptungen in der EU-Verordnung", mit denen die Sanktionen gegen sie gerechtfertigt werden sollen, lassen die Geschäftsleute mitteilen. Die Vorwürfe seien "fadenscheinig und unbegründet". Die EU hatte Aven als "einen der engsten Oligarchen von Wladimir Putin" bezeichnet. Fridman wurde als ein "führender russischer Finanzier und Förderer von Putins innerem Kreis bezeichnet".

+++ 10:04 Ukraine will in Deutschland Korvetten und U-Boote bestellen +++

Die Ukraine will nach Angaben des ukrainischen Botschafters in Deutschland, Andreij Melnyk, Waffen in Deutschland bestellen. "Wir wollen bei deutschen Rüstungsfirmen etwa Korvetten und U-Boote bestellen", sagt Melnyk dem Nachrichtenportal t-online. Konkrete Gespräche darüber seien bis vor wenigen Tagen unmöglich gewesen, weil es eine "politische Blockadehaltung" gegenüber Waffenlieferungen an die Ukraine gegeben habe. Sein Land benötige auch stationäre Luftabwehrsysteme. "Deutschland liefert diese Systeme nach Ägypten, also warum nicht an uns?"

+++ 09:51 München entlässt Chefdirigent von Philharmonikern wegen Putin-Nähe +++

Oberbürgermeister Dieter Reiter entlässt den Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker, Waleri Gergijew, wegen dessen Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Gergijew habe sich trotz Aufforderung, sich eindeutig und unmissverständlich von dem Krieg gegen die Ukraine zu distanzieren, nicht geäußert, begründet Reiter den Schritt.

+++ 09:47 Lukaschenko: Beteiligen uns nicht an Militäroperation +++

Belarus hat nach eigenen Angaben keine Pläne, sich an der russischen Militäroperation in der Ukraine zu beteiligen. Dies sagt Präsident Alexander Lukaschenko der staatlichen Nachrichtenagentur Belta zufolge. Vorwürfe, russische Truppen griffen die Ukraine von belarussischem Territorium aus an, weist er zurück.

+++ 09:41 Paris: Führen Wirtschafts-Krieg gegen Russland +++

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire erklärt, es werde mit den Sanktionen ein Wirtschaftskrieg gegen Russland geführt. Man werde den Zusammenbruch der russischen Wirtschaft herbeiführen, sagt Le Maire dem Sender France Info. Auch gewöhnliche Russen hätten unter den Sanktionen zu leiden. Er werde die Situation in Russland auch mit dem französischen Energiekonzern Totalenergies besprechen.

+++ 09:39 SPD-Generalsekretär Kühnert räumt "Logik des Militärischen" ein +++

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert geht davon aus, dass seine Fraktion den Kurs von Kanzler Olaf Scholz zur Aufrüstung der Bundeswehr geschlossen unterstützt. Er sei zwar selbst überzeugt, dass es zu viele Waffen auf der Welt gebe und in vielen Konflikten nicht alles auf diplomatischem Weg versucht werde, sagt Kühnert in der ARD. Aber ausgerechnet den Menschen im schwer umkämpften Charkiw zu sagen: "Bei euch fangen wir mit der Abrüstung an", das sei falsch. Es gebe Situationen, in denen "die Logik des Militärischen" als letzte Instanz genutzt werden müsse.

+++ 09:28 Ukrainischer Ex-Bundesliga-Profi Woronin nennt Krieg "Horrorfilm" +++

Der ehemalige Bundesliga-Profi Andrej Woronin ist für die Solidarität und Unterstützung für sein Heimatland Ukraine dankbar. "Die ganze Welt unterstützt unser Land. Auch Leute in Russland stellen sich gegen Putin", sagt der in Odessa geborene Woronin der "Bild"-Zeitung. Seit Tagen gehe es ihm richtig schlecht, so Woronin. Es sei alles so unwirklich wie ein Film. "Aber ein Horrorfilm. Ich habe kaum noch Worte." Er sei stolz auf sein Land. "Wir werden weiter kämpfen. Und wir werden gewinnen. Aber der Preis ist so hoch." Woronin war bis zur Invasion Russlands in die Ukraine Co-Trainer des russischen Fußballvereins Dynamo Moskau, verließ das Land dann aber.

+++ 09:08 Bericht: Schröders Mitarbeiter schmeißen hin +++

Altkanzler Gerhard Schröder verliert offenbar einen engen Vertrauten, seinen langjährigen Büroleiter Albrecht Funk, sowie drei weitere Büromitarbeiter. Dies berichtet das Portal "The Pioneer". Sie sollen sich mit Schröder über dessen fehlende Distanzierung von Russlands Präsident Wladimir Putin überworfen und gekündigt haben. Schröder hatte erst kürzlich der Ukraine "Säbelrasseln" vorgeworfen.

+++ 08:41 Rakete schlägt im Zentrum von Charkiw ein +++

In der Stadt Charkiw im Osten der Ukraine gibt es nach ukrainischen Angaben erneut schwere russische Angriffe. Das Außenministerium veröffentlicht ein Video, das einen Raketeneinschlag direkt auf dem zentralen Freiheitsplatz zeigt. Zu sehen ist eine gewaltige Explosion vor dem Verwaltungsgebäude, nachdem dort kurz vor dem Einschlag noch fahrende Autos zu sehen waren. Genauere Hintergründe sind noch nicht bekannt.

+++ 08:30 Designierter FDP-Generalsekretär für EU-Beitrittsgespräch mit Ukraine +++

Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai spricht sich für Beitrittsverhandlungen der EU mit der Ukraine aus. "Für mich ist die Ukraine immer ein europäisches Land gewesen", sagte er im "ntv Frühstart". Ich würde das begrüßen, gerade jetzt in dieser Situation auch ein Zeichen zu setzen gegenüber den Menschen in der Ukraine."

+++ 08:20 Kiew bietet russischen Soldaten bei Waffenniederlegung Amnestie und 5 Millionen Rubel +++

Das ukrainische Verteidigungsministerium bietet russischen Soldaten bei einer Niederlegung der Waffen eine Amnestie an. "Wir bieten russischen Soldaten die Wahl: in einem ungerechten Krieg zu sterben oder eine volle Amnestie und 5 Millionen Rubel Vergütung. Wenn sie die Waffen niederlegen und sich freiwillig ergeben", schreibt das Ministerium bei Twitter und Facebook.

+++ 08:03 Allein in Polen 350.000 Flüchtlinge +++

Seit der russischen Invasion der Ukraine sind inzwischen 350.000 Menschen von dort nach Polen gekommen. Dies teilt der stellvertretende polnische Innenminister Maciej Wasik im Rundfunk mit. Allein in den vergangenen 24 Stunden hätten 100.000 Menschen die Grenze überquert. "Insgesamt gab es seit Donnerstag bereits 350.000 Flüchtlinge."

+++ 07:43 Dutzende ukrainische Soldaten im Nordosten getötet +++

Mehr als 70 ukrainische Soldaten sind bei der Bombardierung eines Militärstützpunkts in der nordöstlichen Stadt Ochtyrka getötet worden. Dies teilt der Gouverneur der Oblast Sumy auf Facebook mit.

+++ 07:28 Russland pumpt weiter Erdgas durch die Ukraine nach Europa +++

Russland liefert nach eigenen Angaben weiter Erdgas durch die Transitleitungen in der Ukraine nach Europa. Die Auslastung der Pipeline bleibe auf hohem Niveau, meldet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Daten des russischen Staatskonzerns Gazprom. Demnach sollen heute 109,3 Millionen Kubikmeter Gas nach Europa geliefert werden, etwas mehr als am Montag. Im Westen wird befürchtet, dass Russland wegen der beispiellosen Sanktionen gegen das Land nach dem Angriff auf die Ukraine den Gashahn abdrehen könnte. Die Energiegroßmacht hatte hingegen betont, auch in größten Krisen stets zuverlässig geliefert zu haben.

+++ 07:18 Russland will Soldaten als Veteranen einstufen +++

Die in der Ukraine kämpfenden russischen Soldaten sollen nach dem Willen des Verteidigungsministeriums in Moskau als Veteranen gelten. Die Staatsagentur Tass zitiert aus einem entsprechenden Gesetzentwurf. Die Militärs können dann etwa mehr Rente und Gutscheine für eine Rehabilitation bekommen. Sie hätten zudem Urlaubsvorteile und könnten zum Beispiel einfacher Prothesen bei Kriegswunden erhalten. Das Verteidigungsministerium schätzt dem Bericht zufolge die Kosten für das laufende Jahr auf umgerechnet fast 43 Millionen Euro. Die Führung in Moskau bezeichnet den Krieg gegen die Ukraine als "Sonder-Militäroperation".

+++ 07:14 FDP-Energiepolitiker fordern Maßnahmen für sichere Gasversorgung +++

Die FDP-Bundestagfraktion fordert zusätzliche Maßnahmen, um die Unabhängigkeit Deutschlands von den Gaslieferungen Russlands voranzutreiben. So soll auch eine Trennung von Gaslieferung und dem Betrieb von Gasspeichern geprüft werden, berichtet die "Welt" unter Berufung auf ein Papier der Arbeitsgruppe für Klimaschutz- und Energiepolitik der Bundestagsfraktion. Um eine krisensichere Gasversorgung zu gewährleisten, müsse demnach der Anteil jedes einzelnen Lieferantenstaates zudem auf unter 30 Prozent des Bedarfs gedrückt werden. "Kein Land darf so mächtig sein, dass es nach Belieben substanziellen Einfluss auf den deutschen Gaspreis und die Versorgungssicherheit hat", heißt es.

+++ 07:00 Russland verlegt Ost-Truppen näher an Europa heran +++

Russland verlegt einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax zufolge Truppen aus dem äußeren Osten Russlands näher an Europa heran. Die militärischen Einheiten würden Übungen in der Provinz Astrachan im Südwesten an der Grenze des asiatischen und des europäischen Teils des Landes abhalten, zitiert die Agentur das zuständige Militärkommando. Die Truppen würden vor allem die Verlegung von militärischen Einheiten über große Entfernungen üben.





+++ 06:46 US-Filmstudios boykottieren Putin +++

Die US-Unterhaltungsriesen Disney und Sony Pictures wollen wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ihre neuen Filme vorerst nicht in russischen Kinos zeigen. "Angesichts der unprovozierten Invasion der Ukraine und der tragischen humanitären Krise setzen wir den Kinostart von Filmen in Russland aus", erklärt Disney. Disney und Sony reihen sich damit in eine wachsende Liste von ausländischen Unternehmen ein, die sich angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine vom russischen Markt zurückziehen.

+++ 06:39 Rheinmetall: Können Bundeswehr Ausrüstung für 42 Milliarden Euro liefern +++

Der deutsche Rüstungskonzern kann der Bundeswehr derzeit Ausrüstung im Wert von 42 Milliarden Euro liefern. Das sagt Unternehmenschef Armin Papperger dem "Focus". "Wir haben für das Ministerium aktuell Listen aufgestellt, was kurzfristig verfügbar wäre. Wir als Rheinmetall könnten in kurzer Zeit Ausrüstung im Wert von 42 Milliarden Euro liefern", so Papperger. Rheinmetall könne innerhalb von zwölf Monaten logistische Fahrzeuge liefern, innerhalb von 18 Monaten Radfahrzeuge und innerhalb von 24 Monaten auch Kettenfahrzeuge.

+++ 06:26 Informationsdienst: Mariupol weiter unter ukrainischer Kontrolle +++

Die südukrainische Hafenstadt Mariupol ist nach staatlichen Angaben vom frühen Morgen unter der Kontrolle der ukrainischen Armee. Wegen eines Luftangriffs sei die Stadt in der Region Donezk jedoch fast ohne Stromversorgung, meldet der staatliche Informationsdienst der Ukraine unter Berufung auf den Bürgermeister der Stadt. Es gebe auch Internet- und Mobilfunkausfälle. Am Montag war die Stadt heftig umkämpft.

+++ 06:22 Truppen melden Verluste aufseiten der Gegner +++

Die Truppen beider Seiten melden jeweils massive Verluste in den Reihen des Gegners. Die russischen Truppen hätten sich weitere 16 Kilometer in der ostukrainischen Region Luhansk ins Landesinnere bewegt, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Seit Beginn der "Spezialoperation" seien mehr als 1000 Objekte militärischer Infrastruktur zerstört worden, darunter mehr als 300 Panzer. Das ukrainische Militär in Kiew meldet, es seien seit Kriegsbeginn mehr als 5000 russische Soldaten getötet und 191 Panzer vernichtet worden. Nach ukrainischen Angaben wurden je 29 russische Hubschrauber und Flugzeuge zerstört.

+++ 06:13 Ukrainische Armee: Russische Kampfflugzeuge abgeschossen +++

Die ukrainische Armee vermeldet den Abschuss mehrerer russischer Kampfflugzeuge. Insgesamt seien bei Luftangriffen fünf russische Kampfflugzeuge und ein Hubschrauber abgeschossen worden, wie die "Ukrainska Pravda" unter Berufung auf das ukrainische Verteidigungsministerium schreibt. Auch die ukrainische Luftwaffe meldet diese Zahl. Die Informationen lassen sich nicht unabhängig prüfen. Die Abschüsse auf die Kampfflugzeuge seien während der Luftangriffe auf Wassylkiw und Browary im Kiewer Umland erfolgt, heißt es. Auch ein Marschflugkörper und ein Hubschrauber seien in der Nähe von Kiew abgeschossen worden.

+++ 06:04 Facebook-Konzern und Tiktok blockieren russische Staatsmedien in EU +++

Nach Schritten der EU zum Verbot der russischen Staatsmedien RT und Sputnik greifen der Facebook-Konzern Meta und die Video-App Tiktok durch. Sie schränken in der Europäischen Union den Zugang zu Inhalten von RT und Sputnik ein. Facebooks Politik-Chef Nick Clegg schreibt in der Nacht bei Twitter zur Begründung, man habe entsprechende Anfragen von mehreren Regierungen und der EU erhalten. Zu Meta gehört neben der Facebook-Plattform auch die Foto- und Video-App Instagram.

+++ 05:47 Kommunen rechnen mit mehr als 100.000 Flüchtlingen in Deutschland +++

Der Städte- und Gemeindebund rechnet mit einem starken Zustrom an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine nach Deutschland. Zunächst würden die Flüchtlinge die Nachbarstaaten Polen oder Rumänien erreichen. "Es ist aber davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit möglicherweise deutlich mehr als 100.000 Menschen am Ende auch in Deutschland ankommen werden", sagt Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem "Handelsblatt".

+++ 05:15 Montgomery: Angst vor Atomkrieg ernst nehmen und Hilfe anbieten +++

Der Vorsitzende des Weltärztebundes ruft dazu auf, sich auch um die Kriegsangst in der deutschen Bevölkerung zu kümmern. "Wichtig ist, dass man Menschen mit Kriegsangst ernst nimmt und ihre Gefühle nicht kleinredet", sagte Frank Ulrich Montgomery den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die Angst vor einem Atomkrieg ist keine völlig irreale Angst. Es bringt deswegen auch nichts, nur mit rationalen Gegenargumenten zu kommen." Man müsse über die akuten Ängste sprechen

+++ 04:45 Elon Musks Starlink-Geräte in der Ukraine eingetroffen +++

Eine Lieferung von Endgeräten für den Satelliteninternetdienst Starlink von Elon Musk trifft in der Ukraine ein. "Starlink - hier. Danke", schreibt der ukrainische Digitalminister Mychailo Fedorow auf Twitter an Musk. "Bitte", antwortet der Gründer des Weltraumunternehmens SpaceX und des Elektroautobauers Tesla über dieselbe Plattform. Fedorow hatte Musk am Samstag angesichts des russischen Angriffs um Unterstützung gebeten. Starlink betreibt ein Netzwerk von mehr als 2000 Satelliten, das den Internetzugang in Gebieten ermöglichen soll, die nicht per Kabel ans weltweite Netz angeschlossen sind.

+++ 04:11 Auch Australien unterstützt Ukraine mit Waffen +++

Die australische Regierung will die Ukraine mit militärischer Ausrüstung und humanitärer Hilfe in Höhe von insgesamt 105 Millionen australischer Dollar, rund 68 Millionen Euro unterstützen. Zwei Drittel der Gelder würden für "tödliche und nicht-tödliche Ausrüstung zur Verteidigung" aufgewendet, sagt Premierminister Scott Morrison. Um welche Waffen und welche andere Ausstattung es sich genau handele, will der Regierungschef nicht sagen. "Aber wir sprechen von Raketen und Munition, wir sprechen davon, die Ukraine bei der Verteidigung ihres Landes zu unterstützen." Das Material soll in Zusammenarbeit mit der NATO geliefert werden.

+++ 03:38 Angriffe auf Charkiw und Kiew dauern an +++

Die Angriffe Russlands auf das ostukrainische Charkiw und die Hauptstadt Kiew gehen auch in der Nacht weiter. Nach Aussagen von Charkiws Bürgermeister, Ihor Terechow, sprenge das russische Militär dort Umspannwerke, wie die Agentur Ukrinform schreibt. Dadurch soll es zu Problemen bei der Strom- und Wasserversorgung kommen. Die Nachrichtenagentur Unian berichtet, die oberen Stockwerke zweier Hochhäuser seien zerstört worden. Die Informationen lassen sich nicht unabhängig prüfen. Die russischen Truppenbewegungen auf die Hauptstadt Kiew sollen ebenfalls weitergehen. Die Lage bleibe angespannt, schreibt der ukrainische Generalstab auf seiner Facebook-Seite. In der südukrainischen Stadt Cherson soll nach Angaben des staatlichen Informationsdiensts der Ukraine ebenfalls ein Angriff begonnen haben.

+++ 03:21 Satellitenbilder: Russischer Konvoi vor Kiew länger als angenommen +++

Ein russischer Militärkonvoi, der sich auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zubewegt, soll rund 64 Kilometer lang sein. Das zeigen Satellitenbilder, die die Nachrichtenagentur Unian veröffentlicht. Damit sei die Kolonne länger als bisher angenommen. Sie bestehe aus Panzern und anderen militärischen Fahrzeugen und erstrecke sich vom Flughafen Hostomel im Nordwesten Kiews bis zum Dorf Prybirsk, das zwischen Kiew und Tschernobyl liegt.

+++ 03:05 Weißes Haus: Putin "einer der größten Einiger der NATO" +++

Der russische Angriff auf die Ukraine führt nach Einschätzung der US-Regierung zu einem Schulterschluss innerhalb der NATO und anderer westlicher Verbündeter. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, nennt Putin "einen der größten Einiger der Nato in der modernen Geschichte". Sie fügt bei einer Pressekonferenz hinzu: "Was Sie hier sehen, ist ein geeintes Europa, ein geeinter Westen, eine geeinte NATO, die sich gegen die von Präsident Putin angeführte Aggression und Invasion wehren." Natürlich würde man bevorzugen, wenn Moskau deeskalierende Schritte unternehme.

+++ 02:35 Bürgermeister: Tote und Verletzte in Charkiw +++

Beim Beschuss der ostukrainischen Stadt Charkiw sollen mehrere Menschen gestorben und verletzt worden sein. In einer Videobotschaft auf Facebook spricht Charkiws Bürgermeister, Ihor Terechow, von neun Toten und 37 Verletzten. Außerdem seien 87 Wohngebäude durch den russischen Beschuss beschädigt worden. Die Informationen lassen sich nicht unabhängig prüfen. "Der heutige Tag hat gezeigt, dass das nicht einfach Krieg ist. Das ist die Ermordung von uns, dem ukrainischen Volk."

+++ 01:54 UN rechnet mit bis zu vier Millionen Flüchtlingen +++

Angesichts des russischen Einmarschs in die Ukraine planen die Vereinten Nationen für eine mögliche Versorgung von bis zu vier Millionen Flüchtlingen. Wenn es keinen sofortigen Stopp der Kampfhandlungen gebe, würden die Menschen weiter fliehen, sagt UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi. Bislang seien bereits rund 520.000 Menschen aus der Ukraine in umliegende Länder geflüchtet - darunter Polen, Ungarn, Rumänien, die Slowakei und auch Russland. Grandi bedankt sich bei den Regierungen und den Menschen der aufnehmenden Länder. Er habe so einen raschen Anstieg der Zahl von Flüchtlingen selten gesehen, sagt Grandi weiter.

+++ 06:53 Raketenangriff zerstört drei Wohngebäude bei Kiew +++

Mehrere Gebäude sollen bei einem Raketenangriff in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew am Abend zerstört worden sein. Ein Wohnheim sowie zwei fünfstöckige Wohnhäuser seien in den Städten Wasylkiw, Bila Zerkwa im Südwesten Kiews sowie in der Siedlung Kalyniwka in Nordwesten der Stadt zerstört worden, wie die "Ukrainska Pravda" unter Berufung auf das Innenministerium schreibt.

+++ 01:07 Bericht über große Verluste in der Region Sumy +++

Bei einem Angriff in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine soll es zu großen Verlusten auf beiden Seiten gekommen sein. Das ukrainische Anti-Korruptions-Portal Antikor schreibt von möglicherweise 70 Toten auf ukrainischer Seite und einer großen Zahl von Opfern auf russischer Seite. Russische Artillerie habe eine Militäreinheit getroffen. Unter den Trümmern würden Leichen geborgen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Nach Angaben der Agentur Unian will die ukrainische Armee in der Region Sumy rund 100 russische Militärfahrzeuge zerstört haben.

+++ 00:25 USA lehnen Einrichtung von Flugverbotszone über Ukraine ab +++

Die US-Regierung lehnt die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine ab. Präsident Joe Biden habe sehr deutlich gemacht, dass er nicht die Absicht habe, US-Truppen in einen Krieg mit Russland zu schicken, sagt die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Eine Flugverbotszone wäre ein Schritt in diese Richtung, denn diese müsste entsprechend umgesetzt werden. "Sie würde die Entsendung von US-Militär erfordern, um sie durchzusetzen, was einen direkten Konflikt, einen potenziell direkten Konflikt und einen potenziellen Krieg mit Russland bedeuten würde, an dem wir uns nicht beteiligen wollen", sagt Psaki.

+++ 00:13 Selenskyj: "Das Böse muss gestoppt werden" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert den Ausschluss Russlands aus dem UN-Sicherheitsrat. "Ein Staat, der Kriegsverbrechen an Zivilisten begeht, kann nicht Mitglied des UN-Sicherheitsrates sein", sagt er in einer Videobotschaft. "Hier ist die Ukraine. Hier ist Europa. Hier ist das Jahr 2022. Das mit Raketen, Bomben und Artillerie bewaffnete Böse muss sofort gestoppt werden. Wirtschaftlich zerstört. Um zu zeigen, dass die Menschheit sich selbst verteidigen kann, so Selenskyj weiter.

+++ 23:56 Generalstab: Belarussische Truppen Richtung Ukraine unterwegs +++

Das ukrainische Militär geht davon aus, dass belarussische Truppen in Richtung der Ukraine unterwegs sind. "Einige Einheiten der kampfbereitesten Formationen der belarussischen Streitkräfte haben begonnen, sich zur Staatsgrenze der Ukraine in Richtung Wolhynien zu bewegen", schreibt der ukrainische Generalstab auf Facebook. Wolhynien ist eine Region im Nordwesten der Ukraine. Bereits in der Nacht zu Montag hatte es Spekulationen gegeben, dass Belarus sich in Kürze offiziell mit Soldaten in den Krieg Russlands gegen die Ukraine einschalten könnte.

+++ 23:11 Auch Putins Sprecher von EU-Sanktionen betroffen +++

Von den EU-Sanktionen gegen Russland ist auch der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow, betroffen. Dies geht aus einer Liste von 26 Personen hervor, die im EU-Amtsblatt veröffentlicht wird. Ebenfalls aufgelistet sind Igor Setschin, Chef der staatlichen Ölgesellschaft Rosneft, sowie sein Kollege von Transneft, Nikolai Tokarew.

+++ 22:56 Pentagon: Russland liegt wohl "hinter Zeitplan" bei Ukraine-Angriff +++

Die US-Regierung geht davon aus, dass Russland bei seinem Angriff auf die Ukraine "hinter dem Zeitplan zurückliegt". Die russischen Soldaten seien auf Widerstand gestoßen, mit dem sie nicht gerechnet hätten, sagt Pentagon-Sprecher John Kirby. "Wir glauben, dass sie ein paar Tage hinter dem zurückliegen, was sie erwartet haben." Allerdings sei es gefährlich, da etwas hineinzuinterpretieren oder etwas zu prognostizieren, warnt Kirby.

+++ 22:29 Nach Putins Drohung: USA ändern ihre Alarmstufe nicht +++

Nach der Ankündigung Russlands, als Warnung an den Westen seine Abschreckungswaffen in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen, sehen die USA keine Veranlassung für eine Änderung der eigenen Verteidigungsbereitschaft. "Wir bewerten die Anordnung von Präsident Putin und sehen derzeit keinen Grund, unsere eigene Alarmstufe zu ändern", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Montag in Washington.

+++ 22:18 Shell will Beteiligung an Nord Stream 2 beenden +++

Der britisch-niederländische Öl-Konzern Shell will seine Anteile an allen Joint Ventures mit dem russischen Energie-Riesen Gazprom verkaufen. In einer Mitteilung an die Londoner Börse erklärte Shell. es werde seinen 27,5-Prozent-Anteil an dem Öl- und Gasprojekt Sachalin-2 im Fernen Osten Russlands abstoßen. Zudem werde es seine 50-prozentige Beteiligung an dem Ölfeld Salim in Westsibirien und an dem Gydan-Erkundungsprojekt auf der gleichnamigen Halbinsel im Nordwesten Sibiriens beenden. Shell habe zudem die Absicht, seine Beteiligung an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu beenden. Shell ist eines von fünf Energieunternehmen, das an der umstritten Pipeline zwischen Russland und Deutschland beteiligt ist.

+++ 22:11 Bundeswehr beginnt Aufklärungsflüge über der Ostsee +++

Inmitten der wachsenden Spannungen mit Russland wird die Bundeswehr Aufklärungsflüge über dem Ostsee-Raum beginnen. Dabei würden spezialisierte Tornado-Maschinen eingesetzt sowie der Seefernaufklärer P3C Orion der Marine, so die deutsche Nato-Delegation. Die Tornados gehören zum Taktischen Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann! in Jagel (Schleswig-Holstein).

+++ 21:56 Umfrage von RTL und ntv: 78 Prozent für Waffenlieferungen in Ukraine und Aufrüstung +++

Drei von vier Menschen in Deutschland - jeweils 78 Prozent - befürworten die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine und auch die Aufrüstung der Bundeswehr. Nur wenige, nämlich 16 Prozent, finden beides falsch, wie eine Forsa-Umfrage vom Montag im Auftrag von RTL und ntv ergab. Eine Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union fände die Hälfte der Deutschen gut. Einen Nato-Beitritt der Ukraine finden nur 45 Prozent der Befragten gut.

+++ 21:52 Staatsanwalt am Internationalen Staatsgerichtshof für Ermittlungen +++

Der Staatsanwalt am Internationalen Staatsgerichtshof, Karim Khan, kündigt an, das Gericht zur Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Vorwurfs von Kriegsverbrechen in der Ukraine aufzufordern.

+++ 21:44 Kreml: USA weisen zwölf Diplomaten aus +++

Die Vereinigten Staaten haben nach Darstellung der russischen UN-Vertretung zwölf Diplomaten in New York zu unerwünschten Personen erklärt. Diese Mitarbeiter in der russischen UN-Vertretung müssten das Land bis zum 7. März verlassen, sagt UN-Botschafter Wassili Nebensja. Die Vereinigten Staaten würden damit ihre "Verpflichtungen im Gastlandabkommen grob verletzen." Tatsächlich besitzen zumindest einige Diplomaten, die bei den Vereinten Nationen in New York arbeiten, besonderen Schutz, weil die UN eine internationale Organisation sind, zu der alle Mitgliedsländer Zugang haben müssen. Ein Sprecher des US-Außenministeriums bestätigte den Vorgang zunächst nicht.

Update: Die USA bestätigen die Ausweisung. Sie werfen den Diplomaten Spionage vor.

+++ 21:34 Russland setzt Angriffe trotz Friedensgesprächen fort +++

Ungeachtet erster Friedensgespräche greift Russland weiter Ziele in der Ukraine an. Nach einer ersten Verhandlungsrunde zwischen Unterhändlern Russlands und der Ukraine gibt es in der Hauptstadt Kiew und in Charkiw mehrere Explosionen.

+++ 21:23 US-Geheimdienste: Derzeit keine unmittelbare Gefahr für Putin +++

Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Senat, Mark Warner, sagt, er sehe keine unmittelbare Gefahr für die Regierung von Präsident Wladimir Putin. In Russland ist es in mehreren Städten zu kleineren Protesten gegen die Invasion der Ukraine gekommen. Zudem machen sich die Sanktionen bemerkbar.

+++ 21:16 Acht Länder fordern EU-Beitritts-Verhandlungen mit Ukraine +++

Die Präsidenten von acht ost- und zentraleuropäischen Staaten fordern, der Ukraine sofort den Status eines Beitrittskandidaten zur EU zuzubilligen und Beitritts-Verhandlungen zu beginnen. "Wir, die Präsidenten der EU-Mitgliedsstaaten Republik Bulgarien, Tschechische Republik, Republik Estland, Republik Lettland, Republik Litauen, Republik Polen, Slowakische Republik und Republik Slowenien sind der festen Überzeugung, dass die Ukraine eine sofortige EU-Beitrittsperspektive verdient", heißt es in einem offenen Brief.

+++ 21:07 EU droht Moskau mit weiteren Sanktionen +++

Europa und seine Verbündeten sind bereit zu weiteren Sanktionen gegen Moskau. Das teilt der Elysée-Palast in Paris nach einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen, Rumänien, den USA, Kanada und Japan sowie Vertretern der EU und der Nato mit. "Weitere Sanktionen" könnten "in den kommenden Tagen" verhängt werden, so die französische Präsidentschaft.

Die vorangegangenen Entwicklungen lesen Sie hier.