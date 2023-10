Die EU-Außenminister kommen am Dienstag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell ruft das Treffen wegen der Lage in Nahost ein, wie er auf der Plattform X (früher Twitter) mitteilt.

+++ 12:18 Drohnenbilder zeigen Festivalgelände nach Hamas-Angriff +++

In der Negev-Wüste nahe des Gazastreifens töten Hamas-Angreifer mindestens 260 Menschen, die dort ein Festival besuchen. Auf Drohnenbildern ist das zerstörte Gelände nach der Attacke zu sehen. Ein anderes Video zeigt die Evakuierungsversuche durch israelische Sicherheitskräfte kurz vor dem Massaker.

+++ 12:01 Gaza-Bewohner: "Die Bomben hören nicht auf, nicht einmal für eine Minute" +++

Unter ständigem israelischem Beschuss sei die Nacht beispiellos gewesen, sagt ein Bewohner des Gazastreifens, dem arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. "Wir haben kaum geschlafen. Die Situation war erschreckend." Die israelische Armee hätte ganze Häuserblocks mit schlafenden palästinensischen Familien, Moscheen, Geschäfte und Wohngebiete ins Visier genommen, sagt der Palästinenser. "Ich glaube, dass dies erst der Anfang ist, denn die Bomben haben seit 10 Stunden nicht aufgehört, nicht einmal für eine Minute."

+++ 11:48 Israel riegelt Gaza ab: "Kein Strom, keine Lebensmittel, kein Treibstoff" +++

Israel hat eine komplette Abriegelung des Gazastreifens angeordnet. "Es wird keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben", sagt Verteidigungsminister Joav Galant. "Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und handeln entsprechend."

Israels Verteidigungsminister: Joav Galant. (Foto: picture alliance/dpa/GPO)

+++ 11:34 Masala fürchtet blutige Wochen: "Es werden viele Geiseln sterben" +++

Sicherheitsexperte Carlo Masala sieht in der Attacke der Hamas auf Israel nicht weniger als eine historische Zäsur: "Das ist das israelische 9/11 und auch das israelische Pearl Harbor, denn der Angriff ist bis tief nach Israel hinein erfolgt", erklärt der Politologe von der Universität der Bundeswehr in München im Gespräch mit ntv. Für die israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas hat er wenig Hoffnung: Bisher habe sie alle Vermittlungsversuche verweigert, sagt Masala. "Es werden viele Geiseln sterben."

+++ 11:23 Mehrere Explosionen: Luftalarm in Jerusalem und Tel Aviv +++

Gegen Mittag Ortszeit werden aus dem Gazastreifen Dutzende Raketen auf Israel abgefeuert. In Jerusalem und im Großraum Tel Aviv ertönen Sirenen. In Jerusalem berichten Medien von Explosionen kurz nach dem Luftalarm. Das israelische Fernsehen berichtet, eine Rakete sei auf offenem Gebiet nahe Tel Aviv eingeschlagen. Bislang gibt es keine Meldungen über Verletzte.

+++ 11:06 Hamas: 493 Tote in Gaza +++

Die Zahl der Todesopfer bei den israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen ist nach palästinensischen Angaben auf mindestens 493 gestiegen. 2751 Menschen seien verletzt worden, teilt das Gesundheitsministerium in dem von der Extremisten-Organisation Hamas beherrschten Palästinenser-Gebiet mit.

+++ 10:51 Israel mobilisiert 300.000 Reservisten - so viele wie nie zuvor +++

Israel mobilisiert wegen des Kriegs mit der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Palästinenserorganisation Hamas rund 300.000 Reservisten. Dies sei die größte Mobilisierung in der israelischen Geschichte in so kurzer Zeit, bestätigt ein Armeesprecher.

+++ 10:44 Jäger: Irans Dementi "ist ziemlich unglaubwürdig" +++

Der Iran macht kein Geheimnis daraus, die Hamas zu unterstützen, bestreitet aber Verbindungen zu den Angriffen auf Israel. Thomas Jäger stellt dazu "widersprüchliche Aussagen" fest. Im Gespräch mit ntv erklärt der Politologe außerdem, warum sich in dem aktuellen Krieg auch ein "saudi-arabisch-iranischer Konflikt" widerspiegelt.

+++ 10:19 Armeesprecher: Israel hat Kontrolle wiedererlangt +++

Der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, sagt, Israel habe die Kontrolle über alle Ortschaften und es gebe derzeit keine Kämpfe innerhalb Israels. Allerdings sei es möglich, dass sich immer noch Hamas-Kämpfer auf israelischem Territorium aufhalten. "Die Kontrolle wurde in allen Gemeinden erreicht, aber es könnte immer noch Terroristen in der Gegend geben", so Hagari. "Panzer und Flugzeuge werden die Grenzübergänge sichern, wir haben die Evakuierung der Grenzbewohner zum Gazastreifen fast abgeschlossen, Sderot wird jedoch noch nicht evakuiert."

+++ 10:00 Katar bemüht sich um Gefangenenaustausch +++

Nach Angaben der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua versucht Katar, ein schnelles Abkommen über einen Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas herbeizuführen. Eine Hamas-Quelle sagt der Nachrichtenagentur, dass der katarische Vorschlag die Freilassung von Frauen vorsieht, die von der Hamas festgehalten werden. Im Austausch solle Israel inhaftierte Palästinenserinnen freilassen. Dem Bericht zufolge unterstützen die USA die Initiative.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 09:28 Drei Evakuierungsflüge mit Polen aus Israel in Warschau gelandet +++

Polens Luftwaffe hat die ersten polnischen Staatsbürger aus Israel in Sicherheit gebracht. Nach der Landung einer Regierungsmaschine in den frühen Morgenstunden seien nun auch zwei Militärtransportmaschinen vom Typ Hercules auf dem Flughafen in Warschau gelandet, teilt Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak mit.

+++ 09:20 UN: Mehr als 123.000 Menschen im Gazastreifen vertrieben +++

Seit Beginn des massiven Großangriffs der radikalislamischen Hamas auf Israel sind nach UN-Angaben im Gazastreifen mehr als 123.000 Menschen vertrieben worden. Mehr als 123.538 Menschen hätten ihre Häuser "aus Angst, aus Sorge um ihren Schutz und wegen der Zerstörung ihrer Häuser" verlassen, erklärt das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten (Ocha). Mehr als 73.000 Flüchtlinge seien in Schulen untergebracht.

+++ 09:06 USA gehen von Bodenoffensive "in den nächsten 24 bis 48 Stunden" aus +++

Vertreter der US-Regierung gehen davon aus, dass die israelische Regierung in den nächsten 24 bis 48 Stunden einen Bodenangriff in den Gazastreifen starten wird. Das berichtet die "Washington Post". Das Votum des israelischen Kabinetts, den Kriegszustand auszurufen, erlaube eine solch umfassende Operation.

+++ 08:56 Weichert: Israel hat "Wahl zwischen Pest und Cholera" +++

Hamas-Kämpfer "attackieren, entführen und ermorden" auch am Abend und in der Nacht Menschen auf israelischem Boden, wie ntv-Reporter Jürgen Weichert aus Aschkelon berichtet. Laut offiziellen Angaben sollen seit dem Beginn der Angriffe über 100 Personen verschleppt worden sein. Um sie zu befreien, werden in Israel zwei Optionen diskutiert.

+++ 08:30 Merkel nennt Hamas-Angriff auf Israel "barbarisch" +++

Altkanzlerin Merkel sagt in einer schriftlich verschickten Erklärung: "Ich verurteile die terroristischen Angriffe der Hamas auf den Staat Israel auf das Schärfste. Sie sind menschenverachtend und barbarisch. Meine Gedanken und meine Solidarität sind beim israelischen Volk und der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, die die Sicherheit des Staates Israel verteidigen. Die Erklärungen des Bundeskanzlers sowie der Vorsitzenden von SPD, CDU/CSU, Bündnis90/Die Grünen und FDP vom 8. Oktober 2023 finden meine volle Unterstützung."

+++ 08:26 Bangkok bestätigt Tod von zwölf Thailändern durch Hamas +++

Bei dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel sind nach Angaben aus Bangkok auch zwölf thailändische Staatsbürger getötet worden. Die thailändische Botschaft in Israel habe durch die Arbeitgeber der Opfer von deren Tod erfahren, teilt die Sprecherin des thailändischen Außenministeriums, Kanchana Patarachoke, mit. Die Regierung bereite die Evakuierung ihrer Landsleute vor.

+++ 08:21 Minister: Regierung muss "Differenzen beiseitelegen" +++

Wirtschafts- und Industrieminister Nir Barkat hat die Regierung Israels zum Zusammenhalt aufgerufen. "Israel befindet sich im Krieg und dies ist die Zeit für eine Regierung der nationalen Einheit. In einer so komplexen Zeit müssen wir unsere Differenzen beiseitelegen und uns gegen den Feind vereinen, der uns zerstören will", sagte Barkat laut "Haaretz". Er betonte, Kämpfer "aus allen Teilen der israelischen Gesellschaft ziehen in den Kampf für den Staat Israel". Diese müssten mit einer Einheitsregierung unterstützt werden, "die das gesamte Volk präsentiert". Das Kabinett der rechtsreligiösen Regierung um Chef Benjamin Netanjahu ist seit Wochen zerstritten.

+++ 08:00 Mehr als 2300 Israelis in Krankenhäusern +++

Seit Kriegsbeginn wurden 2382 verwundete Israelis in Krankenhäuser gebracht, 22 davon in kritischem, 345 in ernstem Zustand. Das teilt das israelische Gesundheitsministerium mit.

+++ 07:39 Armeesprecher: Noch sieben bis acht Orte in Israel umkämpft +++

Zwei Tage nach dem Überraschungsangriff der Hamas auf Israel sind nach Angaben der israelischen Armee etliche grenznahe Ortschaften weiterhin schwer umkämpft." Wir kämpfen immer noch", sagt Armeesprecher Richard Hecht am Montagmorgen. Es gebe "zwischen sieben und acht" offene Kampfschauplätze im Grenzgebiet zum Gazastreifen, "an denen wir immer noch gegen Terroristen kämpfen".

+++ 07:16 "Tödlichster Angriff gegen Juden seit dem Holocaust" +++

Die US-Sonderbeauftragte für Antisemitismus, Deborah Lipstadt, eine der renommiertesten Holocaust-Gelehrten der Welt, bezeichnet die Hamas-Angriffe als "den tödlichsten Angriff gegen Juden seit dem Holocaust". Es gebe keine Rechtfertigung für den "abscheulichen, barbarischen Terrorismus gegen israelische Zivilisten" und den Massenmord.

+++ 07:05 Israelische Armee: Mehr als 500 Hamas-Ziele im Gazastreifen getroffen +++

48 Stunden nach Beginn des Angriffs der radikalislamischen Hamas auf Israel hat die israelische Armee nach eigenen Angaben hunderte Ziele im Gazastreifen ins Visier genommen. Über Nacht hätten "Kampfjets, Hubschrauber, Flugzeuge und Artillerie der israelischen Armee mehr als 500 terroristische Ziele der Hamas und des Islamischen Dschihad im Gazastreifen getroffen", erklärt die israelische Armee.

+++ 07:01 Kämpfe gegen Hamas-Terroristen in Kibbuz nahe Gaza +++

Noch immer halten sich Eindringlinge der Hamas in Israel auf. Israelische Soldaten hätten am Sonntagabend im Kibbuz Be'eri gegen 70 Terroristen gekämpft, meldet die Zeitung "Haaretz" am Morgen. Der Kibbuz liegt wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Die israelische Armee vermutet in der Gegend einen Tunnel, der in den Gazastreifen führt. Aus dem Kibbuz Kfar Aza werden derweil Zusammenstöße mit sieben Terroristen, aus dem Kibbuz Nirim mit sechs Terroristen gemeldet.

+++ 06:43 Bericht: Iran hat Angriff zusammen mit Hamas organisiert +++

Der Iran hat einem Bericht zufolge den Angriff auf Israel gemeinsam mit der Hamas organisiert und am vergangenen Montag final abgesegnet. Das berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf ranghohe Mitglieder der Hamas selbst. Mitglieder der schiitischen Hisbollah-Miliz aus dem Libanon, die ebenfalls vom Iran unterstützt wird, sollen die Darstellung bestätigt haben. Demnach haben Offiziere der iranischen Revolutionsgarden den Großangriff auf Israel gemeinsam mit der Hamas seit August in der libanesischen Hauptstadt Beirut vorbereitet. Ein Sprecher der iranischen Vertretung bei den UN wies die Darstellung zurück. Er erklärte, der Iran unterstütze den Angriff, habe ihn aber nicht organisiert.

+++ 06:10 Israel: Hamas benutzt Zivilisten als Schutzschilde +++

Die islamistische Hamas benutzt nach Angaben der israelischen Armee Zivilisten als "menschliche Schutzschilde". Zudem verstecke die Hamas im Gazastreifen terroristische Infrastruktur in zivilen Gebieten. In einer mit Fotos versehenen Auflistung von "Kriegsverbrechen der Hamas" führten die IDF an, dass die Hamas Leichen schände und verstümmele, absichtlich Zivilisten töte, entführe und als Geiseln halte.

+++ 05:56 Laschet für Munitionslieferungen an Israel +++

Ex-CDU-Chef Armin Laschet spricht sich für Munitionslieferungen an Israel aus, sollte das Land darum bitten. Bei einem Mangel an militärischen Gütern in Israel sollte Deutschland "jede notwendige materielle Unterstützung" leisten, sagt der ehemalige NRW-Ministerpräsident dem Medienhaus Table.Media. Zugleich fordert Laschet eine Überprüfung aller Hilfsgelder für den Gazastreifen. Im EU-Parlament gebe es eine "latent unreflektierte Sympathie für die Palästinenser", welche oftmals blind für extremistische Tendenzen sei. Die EU und die Bundesregierung müssten ihre humanitäre und entwicklungspolitische Unterstützung so zuschneiden, "dass Gelder nicht für Terrorismus gegen Israel missbraucht werden", fügte er hinzu.

+++ 05:40 Weitere Airlines stoppen Flüge nach Tel Aviv +++

Nach mehreren internationalen Fluggesellschaften - United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines und Air France - stellt nun auch die chinesische Hainan Airlines ihre Flüge nach Tel Aviv ein. Auch die Lufthansa hat zunächst bis einschließlich Montag alle Flüge von und nach Israel bereits ausgesetzt.

+++ 05:05 Iran bestreitet aktive Rolle bei Hamas-Angriff +++

Der Iran bestreitet jegliche Verbindung zu den Anschlägen in Israel. "Wir unterstützen Palästina nachdrücklich, aber wir sind nicht an der palästinensischen Antwort beteiligt, da diese nur von Palästina selbst getroffen wird", erklärt die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen (UN). "Die entschlossenen Maßnahmen Palästinas sind eine völlig legitime Verteidigung gegen sieben Jahrzehnte unterdrückerischer Besatzung und die abscheulichen Verbrechen des illegitimen zionistischen Regimes." Der Erfolg der Hamas-Operation sei dem Überraschungsmoment zu verdanken, was sie zum "größten Versagen" der israelischen Sicherheitsorganisationen mache.

+++ 04:25 "Feinde Israels wollen morden": Gewerkschaft der Polizei verlangt mehr Schutz +++

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert einen verstärkten Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland. "Die Attacken in Israel machen einen verstärkten Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland nötig. Spätestens seit den Angriffen in Paris und dem Anschlag in Halle ist klar, dass Feinde Israels in Europa sehr aktiv sind und morden wollen. Das gilt es um jeden Preis zu verhindern", sagt der stellvertretende GdP-Vorsitzende Sven Hüber der "Rheinischen Post". "Wir sollten daher den Schutz auch auf jüdische Einrichtungen ausweiten, die bislang keinen Schutz erhalten haben." Zudem müsse die Bundesregierung prüfen, ob in Deutschland bestehende Vorfeldorganisationen der Hamas oder der Hisbollah verboten werden könnten. Es brauche klare Signale, dass solche Netzwerke, die die Terroranschläge vom Wochenende und die Schändung der Leichen israelischer Bürger feierten, in Deutschland nicht geduldet würden.

+++ 03:55 Israels Luftwaffe bombardiert Hamas-Zentralen +++

Die israelische Luftwaffe hat nach den verheerenden Angriffen der islamistischen Hamas weitere Ziele im Gazastreifen bombardiert. Man habe unter anderem ein Gebäude angegriffen, in dem Angehörige der Hamas untergebracht waren, teilen Israels Verteidigungskräfte (IDF) am frühen Morgen in ihrem Kanal im Nachrichtendienst Telegram mit. Zugleich seien mehrere Kommandozentralen der Hamas attackiert worden, darunter eine von Mahmad Kaschta, einem hochrangigen Mitglied der Marine. Die IDF habe ferner eine operative Einrichtung der Hamas ins Visier genommen, die sich in einer Moschee in der Stadt Dschabalia befunden habe, heißt es.

+++ 03:20 Palästina-Fans demonstrieren in New York +++

Einen Tag nach dem Großangriff der Hamas auf Israel solidarisieren sich bei einer Demonstration in New York tausende Menschen mit den Palästinensern. Die Teilnehmer der Kundgebung in Manhattan schwenkten palästinensische Flaggen und zogen vom Times Square in die Nähe des israelischen Konsulats und des Sitzes der Vereinten Nationen. "Was wir gestern gesehen haben, war der Ausbruch der Menschen in Gaza aus ihrem Freiluftgefängnis", sagt der Demonstrant Munir Atalla, der einer palästinensischen Unterstützergruppe angehört. Er verurteilt die israelische Siedlungspolitik und die Blockade des Gazastreifens. In Manhattan versammelten sich derweil Hunderte Menschen zu einer pro-israelischen Demonstration.

+++ 02:50 Hamas verurteilt US-Schützenhilfe +++

Die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe Hamas verurteilt die Entsendung von US-Kriegsschiffen und Kampfflugzeugen in die Region sowie die Lieferung von US-Munition an Israel. Die Ankündigung der USA sei eine "tatsächliche Beteiligung an der Aggression gegen unser Volk", sagt der Hamas-Sprecher Hazem Kassem. Die Gruppe werde sich nicht einschüchtern lassen.

+++ 02:20 Militär: Kämpfe im Süden Israels dauern an +++

Zur Sicherheitslage in Israel berichtet Oberstleutnant der Reserve Jonathan Conricus von andauernden Kämpfen im Süden des Landes. Es könne noch ein paar Stunden dauern, bis die letzten Terroristen besiegt seien. Das Militär gehe davon aus, dass ungefähr 1000 Terroristen an dem Überfall auf israelisches Gebiet beteiligt gewesen seien. Mehr als 700 Israelis seien getötet werden. Die Zahl könnte jedoch ansteigen, da es eine hohe Anzahl an Verletzten gebe.

+++ 01:55 Washington bestätigt Tod von mehreren US-Bürgern +++

Bei dem Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel sind nach Angaben der Regierung in Washington auch US-Bürger getötet worden. Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA bestätigte den Tod "mehrerer US-Bürger" und sprach den Opfern und ihren Familien sein Beileid aus. Weitere Details nannte er nicht. CNN berichtet, es handele sich um drei US-Bürger, die in den israelischen Gebieten nahe der Grenze zu Gaza starben.

+++ 01:30 Auch US-Bürger verschleppt? Opferzahl steigt auf 700 +++

Seit Beginn des Angriffs der radikalislamischen Hamas auf Israel sind in dem Land nach Angaben der israelischen Armee mehr als 700 Menschen getötet worden. Mehr als 2100 Menschen wurden zudem verletzt, wie die Streitkräfte am Morgen im Onlinedienst X, vormals Twitter, mitteilen. Zuvor hatte die israelische Regierung erklärt, dass mehr als hundert Menschen von der Hamas als Geiseln gehalten würden. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, es sei davon auszugehen, dass auch deutsche Staatsbürger unter den Entführten seien. Die US-Regierung prüft Berichte, wonach auch US-Bürger verschleppt wurden.

+++ 00:50 Nicht einstimmig: UN-Sicherheitsrat verurteilt Angriff auf Israel +++

Zahlreiche Mitglieder des UN-Sicherheitsrats verurteilen bei einer Dringlichkeitssitzung in New York den massiven Angriff der Palästinenserorganisation auf Israel. Die Reaktion erfolgt jedoch nicht einstimmig, wie der US-Botschafter bei der UNO, Robert Wood, nach der Sitzung betont. "Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, welche die Angriffe der Hamas verurteilt haben. Aber es sind offensichtlich nicht alle", erklärt Wood, ohne Staaten wie Russland explizit zu nennen.

+++ 00:27 UN-Sicherheitsrat: USA verlangen Verurteilung von Hamas-Terror +++

Die USA rufen den UN-Sicherheitsrat zu einer geschlossenen Reaktion gegen den Hamas-Angriff auf Israel auf. "Ich erwarte von den anderen Ratsmitgliedern eine scharfe Verurteilung dieser abscheulichen Terrorakte gegen das israelische Volk und seine Regierung", sagt der stellvertretende US-Botschafter bei der UNO, Robert Wood, bei einer Dringlichkeitssitzung des höchsten UN-Gremiums.

+++ 23:47 Wohnhaus in Aschkelon von Rakete getroffen +++

In Tel Aviv und anderen Städten Israels heulen die Sirenen: In der Stadt Aschkelon nahe dem Gazastreifen wurde israelischen Medienberichten zufolge ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen. Ob auch Menschen verletzt wurden, ist derzeit unklar.

+++ 23:15 Erneut Raketenalarm im Großraum Tel Aviv +++

Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel gibt es im Großraum Tel Aviv und anderen Städten des Landes am späten Abend wieder Raketenalarm. In der Küstenmetropole waren Explosionen zu hören, von denen die meisten vermutlich durch das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome ausgelöst wurden. Zuvor heulten unter anderem in südlich von Tel Aviv gelegenen Orten die Warnsirenen.

Die Ereignisse vom Vortag lesen Sie hier.