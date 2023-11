+++ 12:32 Ausbildung von Ukrainern an F-16 beginnt in Rumänien +++

In Rumänien beginnt die Ausbildung von ukrainischen Piloten an Kampfjets des amerikanischen Typs F-16. Rumäniens Verteidigungsminister Angel Tilvar und seine niederländische Amtskollegin Kajsa Ollongren eröffneten heute in der Luftwaffenbasis Borcea, 150 Kilometer östlich von Bukarest, das Europäische F-16-Trainings-Zentrum (EFTC). Die Niederlande stellen für das Programm, an dem auch rumänische Piloten teilnehmen, 12 bis 18 Kampfjets zur Verfügung. Wann die Ukraine tatsächlich die Kampfflugzeuge einsetzen kann, ist unklar. Geschätzt wird, dass das Training der Piloten mindestens sechs Monate dauert.

+++ 12:18 Putin lässt Wahltermin wohl am 13. Dezember verkünden +++

In einem Monat dürfte bekannt gegeben werden, dass Putin sich am 17. März für weitere sechs Jahre als Präsident bestätigen lassen will: Die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldet, die Präsidentschaftswahlen "könnten" auf den 17. März 2024 gelegt werden. Diese "könnte" das russische Parlament am 13. Dezember bekannt geben. Putin ist bereits seit 24 Jahren an der Macht, zwischendurch formal als Ministerpräsident, weil die russische Verfassung damals nur zwei Amtszeiten in Folge zuließ. Die Verfassung hat Putin mittlerweile ändern lassen - jetzt erlaubt sie ihm, bis 2036 Präsident zu bleiben.

+++ 11:52 Baerbock: "Putin freut sich zu früh" +++

Außenministerin Baerbock äußert sich am Rande eines EU-Treffens in Brüssel mit großer Sorge über die Lage im Nahen Osten. Trotz des Gewaltausbruchs sei es wichtig, weiter eine Zwei-Staaten-Lösung voranzutreiben. In ihrer Stellungnahme bekräftigt sie zudem, dass die Hilfen für die Ukraine nicht nachlassen werden: "Putin freut sich zu früh angesichts der dramatischen Lage weltweit. Denn wir werden unsere Unterstützung für die Ukraine nicht nur weiterfahren - wir werden sie weiter ausbauen und erhöhen."

+++ 11:30 100. Frachter passiert humanitären Korridor im Schwarzen Meer +++

Seit dem Ende des Getreideabkommens haben 100 Schiffe den von der Ukraine eingerichteten humanitären Korridor genutzt. Das schreibt die Botschafterin der USA in Kiew, Bridget Brink, auf dem sozialen Netzwerk X (früher Twitter). Russland war Mitte Juli aus dem Getreideabkommen ausgestiegen. Es hatte der Ukraine trotz des russischen Angriffskrieges den Transport von Getreide über das Schwarze Meer ermöglicht. Die Ukraine öffnete Anfang August dann von mehreren Schwarzmeerhäfen aus Seewege für Handelsschiffe - ungeachtet der russischen Ankündigung, nach dem Auslaufen des Abkommens jedes Schiff aus der Ukraine oder mit dem Ziel Ukraine im Schwarzen Meer ins Visier zu nehmen.

+++ 11:19 Ukrainischer Geheimdienst nimmt mutmaßliche Spione fest +++

Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU nimmt zwei Personen fest, die verdächtigt werden, russische Angriffe auf Kiew und Tscherkassy unterstützt zu haben. Der Mann und die Frau sollen durch Angriffe verursachte Schäden fotografiert und versucht haben, die Koordinaten von ukrainischen Luftabwehrsystemen herauszufinden, darunter auch die von Patriot-Stellungen.

+++ 10:48 Russland: Berichte über "Umgruppierung" in Cherson sind "Provokation" +++

Die staatlichen russischen Nachrichtenagenturen Ria Nowosti und Tass haben Nachrichten über eine "Umgruppierung" russischer Truppen in der ukrainischen Region Cherson gelöscht. Das berichtet das russische Exil-Medium Meduza. Meldungen über eine Umgruppierung seien falsch, erklärt das russische Verteidigungsministerium. Beim Versenden der Nachricht handele es sich um eine "Provokation". Die Agenturen hatten ihre Berichte am Montagmorgen verschickt. Tass gab an, die Nachricht "fälschlicherweise" veröffentlicht zu haben. Die Gegend am Dnipro ist schwer umkämpft: Berichten zufolge hat die ukrainische Armee Brückenköpfe auf der östlichen Seite des Dnipro errichtet.

+++ 10:04 Ukraine baut sowjetische Luftabwehrsysteme für US-Raketen um +++

Die Ukraine hat alte sowjetische Luftverteidigungssysteme so modifiziert, dass sie US-Raketen abfeuern können. Das sagt der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, im ukrainischen Radio. Auf einem Übungsgelände in den USA seien mit umgebauten Buk-M1-Flugabwehrraketensystemen gute Ergebnisse erzielt worden, so Ihnat.

+++ 09:39 Ex-Wagner-Söldner sollen nach Cherson versetzt worden sein +++

Einige ehemalige Wagner-Söldner sollen in ein Lager in der Nähe der ukrainischen Stadt Skadowsk im besetzten Teil der Region Cherson verlegt worden sein. Das meldet das Nationale Widerstandszentrum der ukrainischen Regierung unter Berufung auf Informationen aus dem proukrainischen Untergrund, wie der "Kyiv Independent" schreibt. Dem Bericht zufolge stehen den einstigen Wagner-Kämpfern weder Transportmittel noch persönliche Schutzausrüstung oder andere notwendige Ausrüstungsmittel zur Verfügung. Das russische Militärkommando entscheide derzeit über den weiteren Einsatz der Kämpfer. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin war im August bei einem Flugzeugabsturz unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Zwei Monate zuvor hatte er einen Aufstand gegen das russische Verteidigungsministerium angeführt und dann abgeblasen.

+++ 09:14 Chmiel: Russen verlagern Offensive in Region Donezk +++

Mit aller Macht wirft sich die russische Armee gegen die ukrainischen Verteidigungsstellungen in Awdijiwka. Nach massiven Verlusten sieht es nun so aus, als würde Russland die Strategie leicht abändern, wie ntv-Reporter Marc Chmiel berichtet. Derweil rüstet sich die Ukraine für einen harten Winter.

+++ 08:57 Ukraine: Kalibr-Angriffe von russischen Schiffen aus derzeit nicht möglich +++

Die Sicherung des Seewegs für Getreidefrachter von Odessa aus gilt als einer der wichtigsten jüngsten Erfolge der ukrainischen Armee im Abwehrkampf gegen Russland. Gleichzeitig hat die Ukraine es geschafft, dass zuletzt keine Raketenangriffe mehr von Schiffen aus gegen die Ukraine erfolgen konnten: Wegen des ukrainischen Drucks hat Russland die dafür nötigen Schiffe nach Osten verlegt, an den russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk. Dort könnten jedoch keine Kalibr-Marschflugkörper verladen werden, sagt ein Sprecher der ukrainischen Marine im ukrainischen Fernsehen. Zum Aufladen müssten die russischen Schiffe nach Sewastopol fahren, den Hafen auf der Krim. "Und das ist zu gefährlich für sie", so der Sprecher.

+++ 08:25 Zahlreiche russische Angriffe bei Awdijiwka +++

Die ukrainischen Streitkräfte haben am Sonntag nach ukrainischer Darstellung die meisten russischen Angriffe in Richtung Marinka und Awdijiwka in der Region Donezk abgewehrt. Das teilt der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Morgen mit. In Richtung Marinka wehrten ukrainische Streitkräfte demnach 24 russische Angriffe ab. Bei Awdijiwka, das russische Truppen immer noch einzukreisen versuchen, wehrten ukrainische Truppen 17 Angriffe ab. Russland hat seit Anfang Oktober die Angriffe auf Awdijiwka im Osten der Ukraine verstärkt.

+++ 08:11 USA wollen bei APEC-Gipfel auch für Russland guter Gastgeber sein +++

Ungeachtet der Bemühungen um eine Isolation Moskaus wegen des Ukraine-Krieges wollen die USA beim APEC-Gipfel in San Francisco auch für die russische Delegation ein "guter Gastgeber" sein. Das Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) dauert bis zum 17. November, die russische Delegation wird vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Alexej Owerschuk angeführt, wie Matt Murray vom US-Außenministerium der Nachrichtenagentur AFP sagt. Owerschuk werde "als Leiter der Delegation" behandelt und könne "in vollem Umfang" an den Veranstaltungen in dieser Woche teilnehmen. Eine Teilnahme des russischen Präsidenten Putin ist wegen der Sanktionen, die Washington nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verhängt hatte, nicht möglich.

+++ 07:04 ISW meldet Geländegewinne der Russen im Nordosten +++

Das Institute for the Study of War meldet auch "geringfügige" Geländegewinne der Ukraine in der Region Cherson am linken (östlichen) Ufer des Dnipro, etwa 30 Kilometer nordöstlich der Stadt Cherson in der Nähe der Ortschaft Krynky. Im Nordosten, an der Front zwischen Kupjansk, Swatowe und Kremina machten die Russen dem ISW zufolge bestätigte Geländegewinne. Im umkämpften Bachmut habe es Angriffe von beiden Seiten gegeben, aber keine bestätigten Geländegewinne.

+++ 06:46 ISW: Ukraine verstärkt Angriffe im Hinterland +++

Die Ukraine scheint ihre Angriffe auf russische Militär- und Logistikziele hinter der Front zu verstärken. Das schreibt die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) in seinem aktuellen Lagebericht über die Situation in der Ukraine. Die Angriffe würden sowohl auf russische Ziele in der besetzten Ukraine als auch in Russland durchgeführt. Für seine täglichen Berichte wertet das ISW öffentlich zugängliche Quellen aus. Aktuell schreibt das Institut, der ukrainische Militärgeheimdienst habe mitgeteilt, dass ukrainische Partisanen am 11. November ein russisches Militärhauptquartier im besetzten Melitopol in der Oblast Saporischschja angegriffen und dabei mindestens drei Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdienstes und der russischen Nationalgarde getötet hätten.

+++ 06:15 Scholz-Interview in Heilbronn wird in Kiew aufmerksam verfolgt +++

Ein Interview von Bundeskanzler Scholz in einer deutschen Regionalzeitung erregt Aufsehen in Kiew: Der "Kyiv Independent" berichtet über einen Auftritt des Kanzlers bei einer Veranstaltung der "Heilbronner Stimme", wo Scholz sich über Verhandlungen mit Putin äußerte. Russland müsse dazu gezwungen werden, einen Schritt zurück zu machen, sagte er dort nach einem Bericht der baden-württembergischen Zeitung. Er habe in der Vergangenheit mit Putin Gespräche geführt und werde dies auch künftig wieder tun. Aber: "Für Verhandlungen braucht es einen entscheidenden Schritt von Russland." Das sei der Rückzug von Truppen.

Der "Kyiv Independent" weist darauf hin, dass die Verbündeten der Ukraine sich bislang offiziell nicht für Verhandlungen mit Russland außerhalb der "Friedensformel" von Präsident Selenskyj ausgesprochen hätten. Die Friedensformel sieht im Kern einen Abzug von russischen Truppen aus der Ukraine vor, bevor Kiew Verhandlungen mit Moskau beginnen würde.

Scholz sagte der "Heilbronner Stimme" auch, Waffenlieferungen stünden so lange auf dem Plan wie nötig. Im "Kyiv Independent" wird darauf verwiesen, dass Deutschland nach den USA der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine ist. Viele westliche Alliierte, darunter die USA, hätten allerdings bei ihrer Hilfe für das von Russland überfallene Land angefangen zu schwanken.

+++ 04:05 EU-Außenminister beraten über Sicherheitsgarantien für Kiew +++

Die Außenminister der 27 EU-Staaten beraten am heutigen Montag in Brüssel über die Krisen im Nahen Osten und in der Ukraine. Beim Thema Ukraine soll weiter darüber beraten werden, wie langfristige Sicherheitszusagen für das von Russland angegriffene Land aussehen könnten. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba nimmt per Video zugeschaltet teil.

+++ 02:33 Selenskyj schwört Landsleute auf den Winter ein +++

Die Ukrainer müssen sich nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj angesichts des nahenden Winters auf eine neue Welle russischer Angriffe auf die Infrastruktur einstellen. "Wir haben fast die Hälfte des Novembers hinter uns und müssen uns darauf vorbereiten, dass der Feind die Zahl der Drohnen- und Raketenangriffe auf unsere Infrastruktur erhöhen könnte", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Russland bereitet sich auf die Ukraine vor. Und hier in der Ukraine sollte die ganze Aufmerksamkeit auf die Verteidigung gerichtet sein, auf die Reaktion auf Terroristen, auf alles, was die Ukraine tun kann, um den Winter zu überstehen und die Fähigkeiten unserer Soldaten zu verbessern".

+++ 00:30 Kiew: Kreml-Truppen bestürmen Marjinka +++

In der Ostukraine dauern die schweren Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee und den russischen Invasoren nach Angaben der Militärführung in Kiew weiter an. Einem Bericht des ukrainischen Generalstabs vom Abend zufolge waren die russischen Angriffe um die nur wenige Kilometer westlich der Industriestadt Donezk gelegenen Ortschaft Marjinka zuletzt besonders intensiv. An diesem Frontabschnitt fand demnach mit 20 Gefechten rund ein Drittel aller Kämpfe der vergangenen 24 Stunden statt. Die nördlich von Donezk gelegene - und ebenfalls heftig umkämpfte - Ortschaft Awdijiwka griffen die Russen in dem Zeitraum demnach nur halb so häufig an.

+++ 23:20 Ukraine: Russen verstärken Angriffe auf Bachmut +++

Russische Streitkräfte haben ihre Angriffe in der Nähe des besetzten Bachmut im Oblast Donezk intensiviert, während sie versuchen, die Kontrolle über nahegelegene Stellungen zu übernehmen, berichtet der Befehlshaber der Bodentruppen Oleksandr Syrskyi. Die ukrainischen Streitkräfte wehren russische Angriffe in der Region ab, sagt der Generaloberst in einem Telegram-Beitrag.

+++ 22:15 Ukrainische Delegation reist in die USA - während Republikaner Hilfen blockieren +++

Eine ukrainische Delegation unter der Leitung von Wirtschaftsministerin Julia Swyrdenko ist laut dem Leiter des Präsidialamts, Andrij Jermak, in den USA eingetroffen. Jermak, selbst Teil der Delegation, plant demnach, an Treffen im Weißen Haus, im Kongress und in Denkfabriken teilzunehmen und mit NGO-Vertretern zu sprechen. "Die Friedensformel von Präsident Selenskyj, die Stärkung der ukrainischen Verteidigung, umfassende Zusammenarbeit und viele andere wichtige Themen" werden ihm zufolge auf der Tagesordnung stehen. Der Besuch der Delegation findet zu einem Zeitpunkt statt, wo eine von Biden eingeforderte 61,4 Milliarden US-Dollar Hilfe für die Ukraine auf der Kippe steht. Grund dafür sind Einwände von republikanischen Kongressabgeordneten.

