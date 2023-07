Zu den Drohnen-Angriffen in der Nacht werden weitere Einzelheiten bekannt. Das russische Militär habe 28 sogenannte Kamikaze-Drohnen gestartet, davon seien 26 von der Luftabwehr abgefangen worden, erklärt das ukrainische Militär. 24 Drohen seien auf Odessa gerichtet gewesen. Zwei Drohnen hätten ein Verwaltungsgebäude im Hafen getroffen. Ein Getreideterminal und ein weiterer Terminal in der Nähe des Hafens seien in Brand geraten. Alle Drohnen, die Richtung Kiew abgefeuert wurden, seien abgefangen worden, erklärt das Militär. Allerdings hätten herabstürzende Trümmer eine Reihe von Häusern im Raum Kiew beschädigt. Verletzte seien nicht gemeldet worden.

+++ 12:28 NATO-Einladung laut litauischem NATO-Botschafter vom Tisch +++

Die Ukraine wird nach Angaben des litauischen NATO-Botschafters beim Gipfel des Verteidigungsbündnisses in Vilnius keine Einladung in die westliche Allianz erhalten. Im litaunischen Radio erklärt Deividas Matulionis: "Aber es wird ein viel klareres Verfahren eingeführt, wie diese Einladung zustande kommen könnte, wenn die Bedingungen stimmen."

+++ 12:17 Kaim: "Türkei hat Blatt überreizt" +++

Wie kann eine Zukunft der Ukraine nach dem russischen Angriffskrieg aussehen? Die USA schlagen eine besondere Partnerschaft nach dem Vorbild Israel vor. Sicherheitsexperte Markus Kaim hält den Vorstoß Bidens für wenig realistisch. Mit Blick auf Erdogan sei nur zu ahnen, was im Vorfeld des NATO-Gipfels hinter den Kulissen abgelaufen sei.

+++ 12:11 Frankreich liefert Ukraine Langstreckenraketen +++

Frankreich wird der Ukraine Langstreckenraketen liefern. Damit könne sich das Land besser gegen den russischen Angriff verteidigen, begründet Präsident Emmanuel Macron die Entscheidung. "Ich habe beschlossen, die Lieferungen von Waffen und Ausrüstung zu erhöhen, um den Ukrainern die Fähigkeit zu geben, tiefgreifende Angriffe vorzunehmen und gleichzeitig an unserer Doktrin festzuhalten, die es der Ukraine ermöglicht, ihr Territorium zu verteidigen", sagt Macron bei seiner Ankunft beim NATO-Gipfel. Einzelheiten zur Anzahl oder Art der Raketen nennt Macron nicht. Im Mai bestätigte Großbritannien als erstes Land die Lieferung von Langstreckenraketen vom Typ "Storm Shadow".

+++ 12:05 Selensykyj will Biden und Scholz treffen +++

US-Präsident Biden will in Vilnius zu einem bilateralen Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Selenskyj zusammenkommen. Die beiden würden am Mittwoch über langfristige Sicherheitszusagen der USA für die Ukraine sprechen, erklären die USA. Auch ein Treffen von Selenskyj und Bundeskanzler Olaf Scholz ist nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen für Mittwoch geplant. Bereits an diesem nachmittag will Scholz mit dem türkischen Präsident Erdogan sprechen.

+++ 11:50 Zum deutschen Paket gehören 70 Panzer, Munition und Luftabwehr +++

Zum deutschen Waffenpaket für die Ukraine gehören verschiedene Panzer. Das gibt das Bundesverteidigungsministerium bekannt. Das Paket umfasst demnach 40 Marder-Schützenpanzer, 25 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 A5, fünf Bergepanzer. Außerdem liefert Deutschland der Ukraine zwei Startgeräte für das Flugabwehrraketen-System Patriot. Hinzu kommen unter anderem 20.000 Geschosse Artilleriemunition, 5000 Geschosse Nebelmunition, ein Aufklärungsdrohnensystem, weitere Aufklärungs- und Drohnenabwehrmittel und ein Sanitätsdienstpaket. Die Bundeswehr biete den NATO-Partnern zudem wöchentlich bis zu zwei Transportflüge an, erklärt das Ministerium. Das Paket "bedient die Prioritäten der Ukraine: Luftverteidigung, Panzer, Artillerie", schreibt Verteidigungsminister Boris Pistorius. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 11:40 Militärexperte: "Infrastruktur der NATO steht nicht" +++

Seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine produzieren auch die NATO-Staaten wieder mehr Munition und schweres Gerät. Nicht nur, aber vor allem zur Unterstützung der Ukraine. Könnte das Bündnis die Waffen auch mobilisieren, falls es einen Angriff gibt? Militärexperte Thomas Wiegold ist skeptisch.

+++ 11:32 Russischer Diplomat sieht höheres Risiko für direkten Konflikt +++

Die Politik der NATO gegenüber Russland erhöht nach Einschätzung des russischen Botschafters in Belgien, Alexander Tokowinin, das Risiko eines direkten Konfliktes. Die regionalen Verteidigungspläne, die die NATO auf ihrem Gipfel in Vilnius beschließen wolle, würden die Konfrontation des westlichen Militärbündnisses mit Russland angespannter und länger machen, zitiert die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Tokowinin.

+++ 11:03 Deutschland schnürt Waffen-Paket für fast 700 Millionen Euro +++

Deutschland liefert der Ukraine weitere Waffen und Munition im Wert von knapp 700 Millionen Euro. Das wird am Rande des NATO-Gipfels aus Regierungskreisen bekannt.

+++ 10:57 Russischer Militär laut Medienberichten in Krasnodar erschossen +++

Ein russischer Militär ist Medienberichten zufolge in Krasnodar erschossen worden. Es handelte sich um den stellvertretenden Leiter der Mobilisierungsabteilung der Großstadt im Süden Russlands, Stanislav Rzhitsky, schreibt unter anderem die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Zuvor sei er Kommandant der U-Boote "Krasnodar" und "Alrosa", berichtet das unabhängige russischsprachiges Internetportal "Meduza". Auf Rzhitsky sei gestern mehrmals geschossen worden. In einigen Berichten heißt es, Rzhitsky sei beim Joggen getötet worden. Über das Motiv ist bisher nichts bekannt. Ukrainische Medien bringen Rzhitsky unter anderem mit dem Raketenangriff auf die zentralukrainische Stadt Winnyzja in Verbindung, bei dem vor fast genau einem Jahr mehr als 20 Menschen getötet und Dutzende weitere Menschen verletzt wurden.

+++ 10:40 Schwedens NATO-Beitritt ist aus ungarischer Sicht nur noch Formalie +++

Ungarn bekräftigt, dass es den Beitritt Schwedens zur NATO unterstützt. Die entsprechende Ratifizierung sei "nur noch eine technische Angelegenheit", sagt Außenminister Peter Szijjarto. Die ungarische Regierung hat wiederholt erklärt, dass sie einer Zustimmung der Türkei zur Aufnahme Schwedens in das Militärbündnis folgen würde. Am Montagabend gab die Türkei ihre Blockade auf. Der Aufnahme eines neuen Mitgliedes müssen alle NATO-Staaten zustimmen. Ungarn und die Türkei sind die beiden letzten, deren Ratifizierung noch fehlt.

+++ 10:20 "Nikopols Wasserversorgung großteils zusammengebrochen" +++

Nikopol liegt auf der gegenüberliegenden Flussseite des besetzten Atomkraftwerkes Saporischschja. Beinahe täglich greifen russische Streitkräfte die Stadt an. Die humanitäre Lage für die verbliebenen Anwohner ist katastrophal, wie ntv-Korrespondentin Kavita Sharma schildert.

+++ 10:06 Ukraine erzielt US-Experten zufolge binnen Wochen fast so viele Bodengewinne wie Russland in Monaten +++

Die Ukraine hat seit Beginn ihrer Gegenoffensive vor fünf Wochen nach Einschätzung von US-Experten fast so viel Terrain befreit wie Russland in mehr als sechs Monaten erobert hatte. Seit dem 4. Juni habe das ukrainische Militär etwa 253 Quadratkilometer Land zurückerobern können, teilt das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) auf Grundlage eigener Daten mit. Im Vergleich dazu habe Russland während seiner am 1. Januar gestarteten Winteroffensive in sechs Monaten 282 Quadratkilometer erobern können, so das ISW.

+++ 09:39 Stoltenberg mahnt deutliches NATO-Signal an Ukraine an +++

Die Ukraine sollte nach Auffassung von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg jetzt ein deutliches Signal für eine Aufnahme in die transatlantische Allianz erhalten. "Die Ukraine ist einen langen Weg gegangen", sagt Stoltenberg vor Beginn des NATO-Gipfels in Vilnius. Daher sollte das Bündnis auf den sonst üblichen Membership Action Plan (MAP) zur Heranführung von Beitrittskandidaten in diesem Fall verzichten. "Die Ukraine ist sehr viel näher an der NATO, insofern sollte sich dies auch in den Entscheidungen widerspiegeln." Zudem sei es besonders wichtig, die weitere Versorgung der Ukraine mit Munition zu sichern.

+++ 09:26 Biden will Kampfjet-Verkauf an Türkei vorantreiben +++

US-Präsident Joe Biden wird in Absprache mit dem Kongress in Washington den Transfer von F-16-Kampfflugzeugen in die Türkei vorantreiben. Biden habe "klar zum Ausdruck gebracht, dass er den Transfer unterstützt", sagt der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, vor dem NATO-Gipfel. Am Montagabend hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Schwedens Antrag auf Beitritt zur NATO zugestimmt. Sein monatelanges Zögern in der Frage werten einige NATO-Partner als Druckmittel auf die USA, der Türkei die seit langem gewünschten F-16-Kampfflugzeuge zu liefern.

Litauens Präsident Nauseda (l) begrüßt US-Präsident Biden mit militärischen Ehren am Präsidentenpalast vor dem NATO-Gipfel in Vilnius. (Foto: dpa)

+++ 09:03 Schwerer Artilleriebeschuss auf Städte am Dnipro gemeldet +++

Der Gouverneur der Oblast Dnipropetrowsk, Serhiy Lysak, meldet schweren Artilleriebeschuss: In der Nacht sei die am Fluss Dnipro gelegene Stadt Nikopol angegriffen worden, schreibt er bei Telegram. Die nicht weit entfernte Gemeinde Marhanez sei in der Nacht gleich zwei Mal unter Beschuss genommen worden. Berichte über Verletzte gibt es bisher nicht.

+++ 08:34 Kiew berichtet nach Drohnenangriffen von geringen Schäden +++

Bei den Drohnenangriffen auf Kiew in der Nacht hat es laut Behördenangaben keine größeren Schäden gegeben. Fenster und Anbauten von Häusern seien beschädigt worden, zudem seien Wrackteile der Drohnen im Raum Kiew gefunden worden, heißt es vom Innenministerium. Über Verletzte wurde bisher nichts berichtet. Alle entdeckten Luftziele in Richtung Kiew seien zerstört worden, heißt es weiter. Unklar ist, um wie viele Drohnen es sich handelte. Auch die Hafenstadt Odessa wurde nach Angaben der örtlichen Verwaltung in der Nacht angegriffen. Die Luftverteidigung sei aktiviert worden, heißt es. Nähere Angaben dazu liegen nicht vor.

+++ 08:11 Kriegsparteien sprechen vom Verlust Hunderter Soldaten auf der jeweiligen Gegenseite +++

Die ukrainische Armee behauptet, dass sie innerhalb eines Tages rund 540 russische Soldaten ausgeschaltet hat. Insgesamt steige die Zahl der russischen Verluste somit auf etwa 235.020, schreibt der Generalstrab der ukrainischen Armee. Das russische Verteidigungsministerium gibt die Verluste auf der ukrainischen Seite zuletzt, in einem Bericht vom Sonntag, mit bis zu 550 an.

+++ 07:35 Im ntv-Trendbarometer ist jeder Fünfte für schnellen NATO-Beitritt der Ukraine +++

In Litauen startet der zweitätige NATO-Gipfel, die Ukraine hofft bei dem Treffen auf eine Beitrittseinladung zu dem Bündnis. Im ntv-Trendbarometer ist aktuell nur jeder Fünfte dafür, die Ukraine möglichst schnell in die NATO aufzunehmen. Die Hälfte der Befragten spricht sich in der Forsa-Umfrage hingegen für einen langfristigen Beitritt aus. Gut jeder Vierte (26 Prozent) lehnt eine Aufnahme der Ukraine in die NATO generell ab. Letzteres meinen vor allem Befragte im Osten Deutschlands (42 Prozent) und insbesondere AfD-Anhänger (65 Prozent). Somit haben sich die Einstellungen der Bundesbürger zu einer möglichen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine seit März nicht fundamental verändert. Mehr als Dreiviertel (76 Prozent) der Befragten lehnt den Vorschlag des SPD-Außenpolitikers Michael Roth ab, nur den Teil der Ukraine schnell in die NATO aufzunehmen, der zur Zeit von der ukrainischen Regierung und nicht von Russland kontrolliert wird. Nur 18 Prozent halten den Vorschlag für sinnvoll.

+++ 07:10 Denkfabrik sieht Widerspruch bei Kreml-Angaben zu Treffen mit Prigoschin +++

Das Treffen nach dem Wagner-Aufstand zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem Chef der Söldnertruppe, Jewgeni Prigoschin, steht der US-Denkfabrik Institute for the Study of War zufolge in Widerspruch zu früheren Angaben des Kremls. Am Montag erklärte der Kreml, das Treffen in Moskau sei am 29. Juni gewesen. Am 29. Juni habe Kreml-Sprecher Dmitri Peskow jedoch gesagt, ihm lägen keine Informationen über den Verbleib Prigoschins vor.

+++ 06:37 Ukraine meldet 48 Luftangriffe binnen eines Tages +++

Das ukrainische Militär meldet 48 russische Luftangriffe im Laufe des vergangenen Tages. Zudem hätten die russischen Truppen 60 Mal mit Mehrfachraketenwerfern auf Stellungen ukrainischer Soldaten sowie auf bewohnte Gebiete gefeuert. Das südukrainische Mykolajiw sei am Montag mit Raketen beschossen worden, schreibt der Generalstab der ukrainischen Armee. Im Osten konzentriere sich Russland bei seinen Kampfhandlungen auf die Richtungen Kupjansk, Lyman, Bachmut, Awdijiwka, Marjinka. Im Süden versuche Russland vor allem, das weitere Vorrücken der ukrainischen Truppen zu verhindern. Angaben zu Kämpfen an der Front lassen sich kaum überprüfen.

+++ 06:13 Zahl der Toten in Orichiw gestiegen +++

Die Zahl der Todesopfer in der Stadt Orichiw steigt nach dem Bombenangriff auf sieben, wie der Staatliche Dienst der Ukraine für Notfallsituationen mitteilt. Die Einsatzkräfte haben demnach am Montag drei weitere Leichen aus den Trümmern geborgen. Behördenangaben zufolge wurden 13 weitere Menschen verletzt. Zu dem Angriff in der südlichen Ukraine kam es demnach während der Verteilung von humanitärer Hilfe.

+++ 05:27 Ukraine: Weiterer Luftangriff auf Kiew abgewehrt +++

Die ukrainische Luftabwehr wehrt in der Nacht nach Angaben des Militärverwaltungschefs von Kiew, Serhij Popko, einen weiteren russischen Luftangriff auf die Hauptstadt ab. Angaben über mögliche Opfer oder Schäden liegen bisher nicht vor.

+++ 04:29 Russland kritisiert Solidarität der NATO mit Ukraine +++

Russland zeigt sich verärgert über die auf dem NATO-Gipfel erwartete Solidarität mit der Ukraine. "Es wird alles getan, um die öffentliche Meinung vor Ort auf die Zustimmung zu antirussischen Entscheidungen vorzubereiten, die in den kommenden Tagen in Vilnius getroffen werden", schreibt der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, auf dem Telegram-Kanal der Vertretung in Washington. Die USA trieben die NATO mit den erwarteten Beschlüssen in die "ungünstigste" Konfrontation mit Moskau. Auf dem Gipfel beraten die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder über eine engere Zusammenarbeit mit der Ukraine. Deren Präsident Selenskyj wird als Gast zu dem zweitägigen Gipfeltreffen erwartet.

+++ 03:19 Großbritannien will mehr Munition produzieren +++

Großbritannien baut vor dem Hintergrund der Lieferungen an die Ukraine die Produktionskapazität für Artilleriegeschosse aus. Das Rüstungsunternehmen BAE Systems erhalte neue Aufträge in Höhe von rund 222 Millionen Euro, teilt die britische Regierung mit. Die meisten NATO-Armeen verwendeten diese Munition standardmäßig. Durch den Vertrag mit BAE werden 100 neue Arbeitsplätze an Standorten in England und Wales geschaffen. Premierminister Rishi Sunak werde zudem auf dem NATO-Gipfel in Litauen ankündigen, dass die britische Produktionskapazität für 155-mm-Artilleriemunition um das Achtfache erhöht werde.

+++ 02:30 Biden wird Selenskyj während des NATO-Gipfels treffen +++

Im Rahmen des anstehenden NATO-Gipfels in Vilnius werden US-Angaben zufolge US-Präsident Biden und der ukrainische Präsident Selenskyj am Mittwoch zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammenkommen. Kiew fordert seit Wochen von der NATO eine formelle Einladung in das Militärbündnis. Biden lehnt dies derzeit ab, weil sich die Ukraine noch im Krieg befinde. Russland hatte im Februar 2022 seine groß angelegte Offensive auf das Nachbarland begonnen.

+++ 00:58 Polens Präsident Duda ist derzeit gegen Verhandlungen mit Putin +++

Der polnische Präsident Andrzej Duda schließt unter den gegenwärtigen Umständen Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Putin aus und wirft ihm einen menschenverachtenden Umgang mit den eigenen Truppen vor. "Für mich ist Wladimir Putin jemand, der strafrechtlich verfolgt wird und mit dem keine Verhandlungen zu führen sind", sagte Duda der "Bild"-Zeitung. Ändern würde er seine Auffassung nicht, "bevor Russland nicht den entschiedenen Willen zeigt, bei sich internationales Recht zu achten". Derzeit sei das aber nicht der Fall, so der polnische Präsident. Russland müsse damit beginnen, "seine Armee abzuziehen aus dem Staatsgebiet der Ukraine".

+++ 00:12 Habeck: "Schwedens Beitritt stärkt die NATO" +++

Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen begrüßt das Ende der Blockade des schwedischen NATO-Beitritts. Der Wirtschaftsminister sagte in Heidelberg am Rande einer Sommerreise, die Zustimmung zur Aufnahme von Schweden sei ein guter Schritt. "Er stärkt die NATO. Er folgt dem Wunsch der Schweden. Eine starke und vor allem europäisch starke NATO ist in Zeiten wie diesen ein wichtiger Pfeiler für die Sicherheitsarchitektur der Welt." NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte zuvor ein Ende der türkischen Blockade des Bündnisbeitritts von Schweden angekündigt.

+++ 23:32 Kristersson: "Das ist ein guter Tag für Schweden gewesen" +++

Schwedens Ministerpräsident Kristersson zeigt sich zufrieden mit der Einigung im NATO-Streit mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. "Das ist ein guter Tag für Schweden gewesen", sagt der Regierungschef in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Er sei sehr froh darüber, dass Erdogan, NATO-Generalsekretär Stoltenberg und er sich auf eine gemeinsame Erklärung einigen konnten, mit der man einen sehr großen Schritt zur formalen Ratifizierung des schwedischen NATO-Beitritts getan habe. Zugleich betont Kristersson, dass es sich bei den zwischen den Ländern vereinbarten Punkten von schwedischer Seite um langfristige Verpflichtungen handle.

+++ 22:45 Biden begrüßt Erdogans NATO-Kehrtwende +++

US-Präsident Biden begrüßt die Entscheidung der Türkei, ihre Blockade des schwedischen NATO-Beitritts aufzuheben. Er freue sich darauf, Schweden als 32. NATO-Mitglied willkommen zu heißen, sagte Biden in einer Stellungnahme des Weißen Hauses. Weiter teilte er mit, dass er nun bereit sei, mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammenzuarbeiten, um die Verteidigung und Abschreckung im euro-atlantischen Raum zu stärken. Die Türkei strebt seit langem eine Modernisierung ihrer Kampfjet-Flotte an. Sie hatte von den USA unter anderem den Verkauf von 40 amerikanischen F-16-Kampfjets gefordert. Biden hatte bereits am Sonntag deutlich gemacht, dass er im Rüstungsverkauf ein Mittel sehe, um die türkische Blockade des schwedischen NATO-Beitritts zu lösen.

+++ 22:23 Selenskyj: Ukraine wird nach Krieg in der NATO sein +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt sich vor Beginn des NATO-Gipfels in Vilnius zuversichtlich, dass das Land nach Ende des russischen Angriffskriegs Mitglied in dem Militärbündnis sein wird. "Auch wenn unterschiedliche Positionen geäußert werden, ist es immer noch offensichtlich, dass die Ukraine es verdient, im Bündnis zu sein. Nicht jetzt – jetzt ist der Krieg, aber wir brauchen ein klares Signal", sagte Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten täglichen Videobotschaft. "Die Mehrheit der Allianz ist eindeutig für uns." Das müsse der Gipfel in Vilnius bestätigen. "Wir arbeiten noch an der Formulierung, also an den konkreten Worten einer solchen Bestätigung, aber wir verstehen bereits, dass die Ukraine dem Bündnis beitreten wird. Wir arbeiten daran, den Algorithmus für den Beitritt so klar und schnell wie möglich zu gestalten", sagte Selenskyj. Einmal mehr betonte er auch, dass der Kampf der Ukraine im Sinne des Westens sei. Die Sicherheit der Ostflanke der NATO hänge von der Ukraine ab.

+++ 22:08 Australien stationiert Militärflugzeug und Soldaten in Deutschland +++

Australien beteiligt sich mit einem Militärflugzeug und bis zu 100 australischen Soldaten und zivilen Mitarbeitern an der Versorgung der Ukraine mit militärischer und humanitärer Hilfe. Das Flugzeug vom Typ E-7A Wedgetail soll die multinationalen Logistik-Hubs für die Ukraine überwachen, für sechs Monate in Deutschland stationiert werden und im europäischen Luftraum operieren. Das kündigte der australische Premierminister Anthony Albanese nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin an. Bei der E-7A handelt es sich um eine für die Einsatzleitung und Überwachung ausgebaute Boeing 737, die knapp 34 Meter lang ist und eine Reichweite von 7040 Kilometern hat. Die Stationierung zeige, "dass Australien sich für die Aufrechterhaltung einer auf Regeln basierenden internationalen Ordnung einsetzt", sagte Albanese. "Dieser Beitrag ist sehr bedeutend." Der Premierminister dankte Deutschland dafür, die australischen Soldaten aufzunehmen.

