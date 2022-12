Indiens Ministerpräsident Narendra Modi schließt einem Agenturbericht zufolge ein persönliches Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in diesem Jahr aus. Grund sei die kaum verhüllte Drohung Putins, im Krieg gegen die Ukraine gegebenenfalls auch Atomwaffen einzusetzen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Beide Staatschefs halten üblicherweise einmal pro Jahr ein Gipfeltreffen ab.

+++ 12:13 Reise zu Gipfel ins Ausland - Munz: "Putin will zeigen: 'Ich bin dabei'" +++

Kreml-Chef Wladimir Putin reist heute nach Kirgisistan, um am Gipfel der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) teilzunehmen - sie besteht aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion, für Russland ein politisch und wirtschaftlich wichtiger Raum. Laut ntv-Korrespondent Rainer Munz demonstriert Putin mit seiner Reise: "Ich bin dabei." Und zwar ganz unabhängig vom Kriegsverlauf in der Ukraine.

+++ 11:38 Erdogan: Spreche mit Putin und Selenskyj über Getreide-Abkommen +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigt neue Gespräche mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an. Er wolle am Sonntag mit Putin über eine Stärkung des Abkommens für den Export von Getreide aus ukrainischen Schwarzmeer-Häfen sprechen. Auch mit Selenskyj wolle er darüber sprechen. Erdogan kündigt dies in einer Rede auf einer Konferenz in Istanbul an, zu der auch Selenskyj per Videolink zugeschaltet war. Das Getreide-Abkommen ist von der Türkei und den Vereinten Nationen (UN) vermittelt worden.

+++ 11:05 Bericht: USA planen weitere Sanktionen gegen Russland und China +++

Die USA wollen einem Medienbericht zufolge heute weitere Sanktionen gegen Russland und China verhängen. Die Maßnahmen richteten sich gegen Menschenrechtsverstöße beider Länder, Russlands Einsatz iranischer Drohnen im Krieg gegen die Ukraine sowie Pekings Unterstützung mutmaßlich illegalen Fischfangs im Pazifik, berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit dem Sachverhalt vertraute Regierungskreise. Demzufolge richten sich die Sanktionen gegen ranghohe Mitglieder von Regierung, Militär und Wirtschaft, denen die USA Menschenrechtsverstöße und Korruption vorwerfen.

+++ 10:56 US-Magazin kürt Putin zum "Loser" des Jahres +++

Das US-Magazin "Politico" kürt Russlands Staatschef Wladimir Putin zum "Loser" (deutsch: "Verlierer") des Jahres unter den einflussreichsten Menschen Europas. "Sein groß angelegter Angriff auf die Ukraine begann fast so schnell zu scheitern, wie er begonnen hatte", heißt es zur Begründung. Und die spätere Teilmobilmachung Hunderttausender habe dazu geführt, dass Männer im wehrfähigen Alter das Land verließen. Statt Russland zurück zu alter Größe zu führen, habe Putin es "auf den Status eines drittklassigen Landes zurückgeworfen", so das harsche Urteil des Magazins.

+++ 10:21 ntv-Reporter: In der Ukraine "Gebiet viermal so groß wie die Schweiz" vermint +++

Bereits seit 2014 sind große Gebiete in der Ukraine mit Minen übersät. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj prangert den "Minen-Terror" Russlands an. ntv-Reporter Jakob Paßlick ordnet in Kiew ein, welche schier unlösbare Dimension das Problem mittlerweile hat.

+++ 10:16 "Zeitenwende" ist das Wort des Jahres 2022 +++

"Zeitenwende" ist das Wort des Jahres 2022. Das gibt die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden bekannt. Der Begriff bezeichnet allgemein einen Übergang in eine neue Ära und wurde von Bundeskanzler Olaf Scholz im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine prominent benutzt.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 10:08 Gouverneur: Fünf tote Zivilisten nach russischen Angriffen in Region Donezk +++

Bei den gestrigen russischen Angriffen auf die Oblast Donezk wurden fünf Zivilisten getötet, wie der Gouverneur der Oblast Donezk, Pawlo Kyrylenko, in seiner morgendlichen Bilanz der Opferzahlen mitteilt. Drei wurden demnach in der belagerten Stadt Bachmut, einer in Torezk und ein weiterer in Netailovo getötet. Zwei weitere wurden verletzt, sagte Kyrylenko laut dem "Guardian".

+++ 09:47 Deutsche Industrie will Beteiligung bei Betrieb von F-35-Jets +++

Die deutsche Industrie will bei der Wartung und Instandhaltung der für die Luftwaffe geplanten US-Tarnkappenjets F-35 beteiligt werden. Für die Unternehmen heiße es jetzt, "an die gewohnt partnerschaftliche Arbeit" mit der Luftwaffe, dem Verteidigungsministerium und dem Beschaffungsamt BAAINBw anzuknüpfen und beim Betrieb der neuen Waffensysteme zu unterstützen, teilte der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) mit. Die Bundesregierung will in den USA 35 Tarnkappenjets kaufen. Ab 2027 soll ein Betrieb von Deutschland aus beginnen. Die Tarnkappenjets ersetzen dann die überalterte Tornado-Flotte.

+++ 08:53 London: Russland setzt nach wochenlanger Pause wieder iranische Drohnen ein +++

Erstmals seit drei Wochen gibt es wieder offizielle Berichte über russische Angriffe mit iranischen Drohnen in der Ukraine. Das geht aus dem neuesten Lagebericht der britischen Geheimdienste hervor, die täglich vom Londoner Verteidigungsministerium veröffentlicht werden. Der Einsatz der Flugkörper müsse noch verifiziert werden, aber es sei wahrscheinlich, dass Russland seinen Vorrat von mehreren Hundert Drohnen der Typen Shahed-131 und 136 - sogenannte Kamikazedrohnen -erschöpft und nun einen Nachschub erhalten habe. Mehrere Drohnen sollen in den vergangenen Tagen von den ukrainischen Streitkräften abgeschossen worden sein. Zuletzt waren am 17. November entsprechende Abschüsse gemeldet worden.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 08:27 Ukraine beschießt russische Kontrollpunkte und Munitionsdepots +++

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben zuletzt acht russische Kontrollpunkte und zwei Munitionsdepots angegriffen. Wie der "Kyiv Independent" twittert, erfolgten in den vergangenen 24 Stunden Angriffe auf elf Gebiete, in denen russische Truppen, Waffen und militärische Ausrüstung konzentriert seien. Der ukrainische Generalstab bestätigte demnach, dass das ukrainische Militär am 7. Dezember mehrere russische Stellungen in der Oblast Saporischschja beschoss, wodurch den Angaben zufolge 240 russische Soldaten verwundet wurden.

+++ 08:00 Es muss besser werden: Bundesnetzagentur-Chef Müller ruft zum Gaseinsparen auf +++

Angesichts zuletzt schlechterer Werte ruft der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, erneut dazu auf, 20 Prozent des normalen Gasverbrauchs einzusparen. "Die Gasspeicher sind so gut gefüllt wie eigentlich selten zuvor", sagt Müller im ARD-Morgenmagazin. "Aber wir müssen im Blick behalten, der Winter kann lange dauern. Wir wissen nicht ganz genau, wie es in unseren Nachbarländern aussieht, notfalls müssen wir da aushelfen." Nachdem im sehr milden November mehr gespart worden sei, seien die Werte zuletzt nicht mehr so gut gewesen. "Wir haben nur noch 13 Prozent gespart", so Müller. Das müsse besser werden. Deutschland bekomme derzeit Gas über Norwegen, Belgien, die Niederlande und aus Frankreich, demnächst wohl auch über die neuen Flüssiggasterminals. "Aber das ist viel weniger als wir in den Vorjahren aus Russland in die Pipeline bekommen haben. Und darum werden wir die Speicher entleeren, und wir müssen die Speicher für den übernächsten Winter wieder befüllen."

+++ 07:37 Bericht: USA stellen weiteres Militärequipment im Wert von 275 Millionen Dollar zur Verfügung +++

Die USA schicken offenbar zusätzliche Militärhilfe in Höhe von 275 Millionen Dollar an die Ukraine, darunter große Mengen an Munition und Hightech-Systemen, die zur Erkennung und Bekämpfung von Drohnen eingesetzt werden können. Das berichtet die US-Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf mit der Sache vertraute US-Beamte. Demnach umfasse das jüngste Hilfspaket unter anderem 80.000 Schuss Munition für Haubitzen und eine nicht genannte Menge an Munition für das High Mobility Artillery Rocket System, bekannt als HIMARS.

+++ 07:10 Experten: Russland stationiert mehr Militärgerät am AKW Saporischschja +++

Nach Darstellung ukrainischer Beamte stocken die russischen Streitkräfte ihre militärische Ausrüstung rund um das Kernkraftwerk Saporischschja auf. Wie die US-Experten des Institute for the Study of War (ISW) in ihrem täglichen Lagebericht schreiben, stellte die ukrainische Atomenergiebehörde Energoatom am Donnerstag fest, dass russische Truppen mehrere Mehrfachraketenwerfer unter anderem in die Nähe des Reaktors Nr. 6 verlegt hätten. Demnach planten die Russen höchstwahrscheinlich, die Waffensysteme für den Beschuss von Ortschaften im Gebiet Dnipropetrowsk einzusetzen. Die Aussagen bestätigen die Einschätzung der US-Experten, wonach auf früheren Aufnahmen zu sehen gewesen sei, dass die russischen Streitkräfte militärische Ausrüstung, einschließlich Munition, gepanzerte Mannschaftstransporter, Flugabwehrkanonen und andere Waffen auf dem Gelände des Atomkraftwerks gelagert haben. Neue Ausrüstungslieferungen könnten dem ISW zufolge ein Versuch des Kremls sein, die anhaltenden Spekulationen russischer Kriegsblogger über einen möglichen russischen Rückzug aus dem AKW zu beschwichtigen.

+++ 06:43 Botschafter: Viktor Bout erlebte "physischen und moralischen Druck" im Gefängnis +++

Der russische Waffenhändler Viktor Bout war nach Angaben des russischen Botschafters in den USA, Anatoli Antonow, im US-Gefängnis starkem physischen und moralischen Druck ausgesetzt. "Es ist für einen normalen Menschen schwer vorstellbar, unter welch schweren Bedingungen russische Bürger in US-Gefängnissen festgehalten werden", sagt der Diplomat in einer von der Botschaft veröffentlichten Videoansprache an Bout, über die die russische, staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtet. "Wir sind uns des starken physischen und moralischen Drucks bewusst, dem Sie ausgesetzt waren. Und Sie haben ihn mit Würde ertragen." Was damit konkret gemeint ist, wird in dem Bericht nicht ausgeführt.

+++ 06:08 ISW: Kreml hält an ursprünglichen Zielen in der Ukraine fest +++

Der Kreml hat nach einer Analyse des Institute for the Study of War (ISW) seine Maximalziele in der Ukraine wahrscheinlich noch nicht aufgegeben, auch wenn Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag zum ersten Mal zugab, dass Moskaus derzeitiges territoriales Ziel darin bestehe, vier teilweise besetzte ukrainische Oblaste vollständig einzunehmen. Als Antwort auf die Frage eines Journalisten nach den ursprünglichen Kriegszielen des Kremls habe Peskow erklärt, eines der Hauptziele der russischen "militärischen Spezialoperation" sei der "Schutz der Bewohner der Südostukraine und des Donbass". Peskow wies dem US-Thinktank zufolge auch darauf hin, dass es keine Gespräche über die Annexion neuer Gebiete gebe, die derzeit nicht unter russischer Teilbesetzung stünden, da noch "eine Menge Arbeit zu tun" sei, um die Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson vollständig zu besetzen. Peskow bekräftigte demnach aber dennoch, dass der Kreml nach wie vor seine ursprünglichen Ziele der "Entmilitarisierung" und "Entnazifizierung" in der Ukraine verfolge.

+++ 05:08 USA planen Sanktionen gegen Vertreter russischer Rüstungskonzerne +++

Die USA wollen laut Angaben von US-Regierungsbeamten heute neue Sanktionen gegen Russland verhängen. Die Sanktionen sollen sich vor allem gegen eine Reihe von Vertretern russischer Rüstungsunternehmen richten, die an der Weitergabe iranischer Drohnen an Russland beteiligt seien, sagen die Insider der Nachrichtenagentur Reuters zufolge.

+++ 04:07 Waffenhändler Bout in Moskau gelandet +++

Nach seinem spektakulären Häftlingsaustausch gegen die US-Basketballerin Brittney Griner ist der russische Waffenhändler Viktor Bout in seinem Heimatland gelandet. Der auch als "Händler des Todes" bezeichnete 55-Jährige wurde am Flughafen von Moskau von seiner Familie in Empfang genommen, wie im staatlichen Fernsehen zu sehen ist. "Sie haben mich mitten in der Nacht geweckt und mir gesagt, ich solle meine Sachen packen", berichtet Bout über seine Freilassung. Er habe keine genauen Informationen erhalten. "Aber ich bin jetzt hier, das ist das Wichtigste." Bout saß in den USA seit mehr als zehn Jahren im Gefängnis, er war wegen seiner Waffengeschäfte zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Im Gegenzug zur Freigabe des 55-Jährigen durch Washington ließ Moskau die US-Basketballerin Griner nach monatelanger Haft ausreisen.

+++ 02:59 Energie-Versorgung womöglich schlechter als im Test angenommen +++

Die Versorgungslage mit Strom in Deutschland ist einem Medienbericht zufolge möglicherweise schlechter als der zweite vom Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegebene Stresstest ergeben hat. In einem internen Vermerk aus dem baden-württembergischen Umweltministerium vom 2. Dezember, aus dem die "Bild"-Zeitung zitiert, heißt es, dass die französischen Kernkraftwerke, die Deutschland mit versorgten, weniger Strom generierten als bisher angenommen. Laut dem Papier seien die AKW-Ausfälle in Frankreich das größte Problem für die Energie-Versorgung hierzulande. Sie brächten nur 33 von 61 möglichen Gigawatt Leistung. Der zweite Stresstest war aber von mindestens 40 Gigawatt ausgegangen.

+++ 01:13 Ukraine meldet schwere Kämpfe in Donezk +++

Nach Angaben der ukrainischen Militärführung beschießen russische Streitkräfte zivile Infrastruktur in den Städten Kupjansk und Zolotschiw in der nordöstlichen Region Charkiw sowie in Otschakiw in der Region Mykolajiw mit Artillerie. Der Gouverneur der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, sagt in einem Fernsehinterview, die heftigsten Kämpfe fänden in der Nähe der Städte Bachmut und Awdiiwka statt. Die gesamte Frontlinie stehe unter Beschuss und die russischen Truppen versuchten auch, in die Nähe von Lyman vorzudringen, das im November von den ukrainischen Streitkräften zurückerobert worden war. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

+++ 00:06 Selenskyj beklagt anhaltende Gefahr durch russische Minen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt die Gefahr durch russische Minen auf ukrainischem Territorium. "Das ist die Form des russischen Terrors, mit der wir noch jahrelang zu kämpfen haben", sagt er in seiner täglichen Videobotschaft. Er beschuldigt Russland, die Minen absichtlich als tödliche Gefahr auch für Zivilisten hinterlassen zu haben. Er sei sich deshalb sicher, dass Minen-Terror einer der Anklagepunkte gegen Russland nach dem Krieg sein werde, sagt der 44-Jährige.

+++ 23:17 Bericht: Kremlnahe Milliardäre machen Geschäfte in Lettland +++

Trotz der von der EU verhängten Sanktionen gegen Russlands Elite machen zwei als kremlnah geltende Milliardäre einem Medienbericht zufolge weiter gute Geschäfte in Lettland. "Die Unternehmen in Riga kontrollieren sie sowohl persönlich als auch über Strohmänner", berichtet das unabhängige Internetportal The Insider. Dem Bericht zufolge geht es um die Milliardäre Iskander Machmudow und Andrej Bokarew, die unter anderem die russische Armee ausrüsten. In Lettland besitzen die beiden unter anderem eine Maschinenbaufabrik in Riga. In Russland wiederum sind sie Partner bei großen Kohle- und Industriebetrieben. Nach Angaben von The Insider rüsten sie bis heute russische Kriegsschiffe mit Dieselmotoren aus.

+++ 22:16 Ukraine exportiert 17 Millionen Tonnen Getreide über Solidaritätswege +++

Über infolge des russischen Angriffskriegs ausgebaute Handelswege sind nach Angaben der EU-Kommission bislang mehr als 17 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine exportiert worden. Hinzu kämen weitere Produkte wie Treibstoff, Tierfutter, Dünger oder humanitäre Hilfe, die über diese Wege transportiert worden seien, sagt EU-Verkehrskommissarin Adina Valean. Die ukrainischen Schwarzmeerhäfen waren im Zuge des Krieges lange blockiert. Die sogenannten Solidaritätskorridore waren im Mai eingerichtet worden, um Alternativen zu Ausfuhren über das Schwarze Meer zu etablieren. Mit mehr Material wie Waggons, Binnenschiffen oder LKW, mehr Personal und weniger Bürokratie sollten bestehende Handelswege ausgeweitet und über neue Wege Abhilfe geschaffen werden.

+++ 21:48 "Unpatriotische Blamage": Trump wettert gegen Gefangenenaustausch +++

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump bezeichnet den aufsehenerregenden Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA als "unpatriotische Blamage". "Warum wurde der ehemalige Marinesoldat Paul Whelan nicht in diese völlig einseitige Transaktion einbezogen?", fragt Trump in einem Post auf dem von ihm mitgegründeten Netzwerk "Truth Social". Whelan wurde 2018 in Russland verhaftet und wegen angeblicher Spionage verurteilt. Die US-Regierung versicherte, weiter über Whelans Freilassung zu verhandeln. Die Wahl sei gewesen, Brittney Griner oder niemanden freizubekommen, sagte die Sprecherin des Weißen Haus, Karine Jean-Pierre. "Es gab im Moment keine Möglichkeit, Paul nach Hause zu bringen."

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 21:23 Russische Granaten schlagen in Donezker Gebiet ein +++

Russische Truppen haben die Stadt Torezk im Gebiet Donezk mit Artillerie beschossen, sagt der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Pawlo Kyrylenko. Russische Granaten zerstörten und beschädigten mindestens 12 Häuser. Bei dem Angriff wurde eine Person getötet und zwei verletzt.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.