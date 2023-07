Die Ukraine könnte vor der Lieferung weiterer westlicher Waffen stehen. Darauf deutet ein Tweet von Andrij Yermak, dem Leiter des ukrainischen Präsidialamts, hin. "Es wird mehr Waffen geben", schrieb Yermak. "Die Hoffnungen des Feindes auf eine Überlegenheit werden an der Realität scheitern, die antirussische Koalition ist stark und wird dies mit wichtigen Entscheidungen erneut unter Beweis stellen."

+++ 12:13 Mehrere EU-Staaten lehnen Getreide-Import aus Ukraine ab +++

Fünf osteuropäische Staaten werden gemeinsam die Europäische Union auffordern, den Importstopp für ukrainisches Getreide über die bislang geltende Frist bis zum 15. September hinaus zu verlängern. Das sagt der ungarische Landwirtschaftsminister Istvan Nagy Reuters. Dadurch sollen Verwerfungen auf den eigenen Agrarmärkten vermieden werden. Neben Ungarn wollen seinen Worten nach auch Polen, Rumänien, die Slowakei und Bulgarien den Importstopp für Weizen, Mais, Rapssamen und Sonnenblumenkerne aufrechterhalten.

+++ 11:44 Jäger: Putin bringt sich mit Getreide-Boykott um afrikanische Unterstützer +++

+++ 11:19 Luftangriffe auf Odessa: "Es war eine höllische Nacht" +++

Am Tag nach den jüngsten massiven Luftangriffen auf die Ukraine wird das Ausmaß erst allmählich erkennbar. "Es war eine höllische Nacht", sagte der Sprecher der zuständigen Militärverwaltung, Serhij Bratschuk. Informationen zu Opfern und Schäden würden folgen. Der Angriff auf Odessa sei "sehr stark, wirklich massiv" gewesen, sagte Bratschuk weiter. In der Region um die Hafenstadt konnte die Ukraine weniger russische Geschosse abwehren als sonst. Das ging aus der Statistik der Luftwaffe hervor. Sie meldete, 37 von 63 feindlichen Objekten seien zerstört worden. Russland hatte die Angriffswelle auf Schwarzmeerhäfen am Dienstag als massive Vergeltung für Zerstörungen an der Kertsch-Brücke zur besetzten Krim bezeichnet.

+++ 10:59 Moskau-Korrespondent Munz: "Gärende Konflikte" in Russlands Armee +++





+++ 10:40 Selenskyj-Berater: Russlands Angriff auf Odessa zielt auf Getreide-Exporte +++

Der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mykhailo Podolyak, hält die nächtlichen Luftangriffe auf die Hafenstadt Odessa für "Schläge gegen das weltweite Nahrungsmittelprogramm". Podolyak schrieb auf Twitter: "Das Hauptziel besteht darin, die Möglichkeit der Verschiffung ukrainischen Getreides zu zerstören." Die Angriffe hätten sich gegen Getreide-Terminals und andere Hafenanlagen gerichtet. Der Angriff "spiegelt ganz klar die Haltung Russlands gegenüber der 'Ernährungssicherheit', afrikanischen Ländern, der UN und den Aussichten auf weltweiten Hunger wider", schrieb Podolyak. Er forderte eine Verurteilung dieser Attacken durch die Vereinten Nationen.





+++ 10:20 Ukraine nennt Großbrand auf Krim "erfolgreichen Einsatz" +++

Nach dem Feuer auf einem Militärgelände auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim hat die Ukraine von einem "erfolgreichen Einsatz" gesprochen. "Auf der besetzten Krim wurde ein erfolgreicher Einsatz ausgeführt. Der Feind verheimlicht das Ausmaß des Schadens und die Zahl der Verluste", erklärte der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow. Russische Medien berichteten von Explosionen und einem brennenden Munitionslager. Russische Behörden bestätigten die Berichte zunächst nicht, ordneten aber die Evakuierung von 2000 Menschen aus umliegenden Dörfern an.

+++ 09:32 London: Russische Truppen stehen am Fluss Dnipro vor Dilemma +++

Die russischen Besatzungstruppen in der Ukraine sind nach Einschätzung britischer Militärexperten am südlichen Lauf des Flusses Dnipro mit einem Dilemma konfrontiert. Seit Anfang Juli gebe es dort heftigere Kämpfe, hieß es im täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London. Neben schweren Gefechten am östlichen Flussufer um einen kleinen ukrainischen Brückenkopf seien auch Inseln im Dnipro-Delta umkämpft. "Beide Seiten nutzen kleine, schnelle Motorboote und die Ukraine hat erfolgreich taktische, unbemannte Einweg-Fluggeräte eingesetzt, um einige russische Boote zu zerstören." Russland sei nun mit dem Dilemma konfrontiert, ob es auf diese Bedrohungen reagiere und die Kräfte am Dnipro zulasten der bereits ausgedünnten Einheiten im Oblast Saporischschja verstärke, die mit der ukrainischen Gegenoffensive konfrontiert seien.

+++ 08:59 Feuer auf Militärgelände: Brand führt zu Teilsperrung der wichtigsten Krim-Straße +++

Zu dem Brand auf einem russischen Militärgelände auf der annektierten Halbinsel Krim gibt es weitere Informationen: Die angekündigte Evakuierung von rund 2000 Menschen betreffe vier Dörfer, teilte Verwaltungschef Sergej Aksjonow auf Telegram mit. Ein Teil der wichtigsten Straße über die Halbinsel von Simferopol nach Kertsch im Osten der Halbinsel sei gesperrt worden; der Verkehr werde örtlich umgelenkt. Betroffen war demnach die Region um die Stadt Stary Krym im Osten der Krim. Aksjonow äußerte sich nicht zur Ursache des Feuers. In sozialen Netzwerken wurden vielfach Videos geteilt, die angeblich den Brand zeigen sollen. Zu hören war die Explosion von Munition. Die Ukraine hat mehrfach russische militärische Ziele auf der Krim angegriffen und strebt eine Rückeroberung der Halbinsel an.

+++ 08:23 Nach Aus von Getreideabkommen: Russland greift Odessa massiv an +++

Die ukrainische Hafenstadt Odessa ist in der Nacht massiv von Russland angegriffen worden. Russland habe vom Schwarzen Meer aus 16 Marschflugkörper vom Typ Kalibr sowie acht Marschflugkörper vom Typ X-22 mit Hilfe eines Kampfbombers vom Typ Tu-22 abgefeuert. Bei der in mehreren Angriffswellen erfolgten Attacke seien zudem sechs Oniks-Marschflugkörper, ein X-59-Lenkflugkörper sowie 23 Kampfdrohnen eingesetzt worden. Nach ukrainischen Angaben gelang es der Luftabwehr, 13 Kalibr-Raketen, den X-59 und 23 Drohnen abzuwehren. Russland zielte demnach auf Infrastruktur- und Militäreinrichtungen. Odessa ist wichtig für den ukrainischen Getreideexport. Moskau will ein Abkommen zu dessen Regelung nicht verlängern.

+++ 07:30 Erneute Drohnen-Angriffe auf Kiew: Luftabwehr erfolgreich +++

Russland hat in der Nacht erneut Kiew mit Shahed-Drohnen attackiert. Alle Drohnen seien von der Luftabwehr identifiziert und abgeschossen worden, teilte die Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadtregion mit. Zur Zahl der russischen Drohnen äußerte sich das ukrainische Militär nicht. Ein Augenzeuge berichtete, er habe Explosionen gehört und Rauch in der Nähe von Kiew aufsteigen sehen. Meldungen über Verletzte oder größere Schäden wurden bislang nicht bekannt.

+++ 06:49 Brand auf Militärgelände auf der Krim - Tausende Menschen werden evakuiert +++

Nach einem Brand auf einem militärischen Gelände auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim müssen 2000 Menschen aus der näheren Umgebung evakuiert werden. Betroffen seien die Einwohner von vier Ortschaften, teilt der örtliche Gouverneur Sergej Axjonow per Telegram mit. Wegen des Feuers sei die Autobahn Tawrida gesperrt worden. Die ukrainische Nachrichtenagentur RBC-Ukraine berichtet, es sei zu Explosionen auf dem militärischen Gelände gekommen.

+++ 06:13 Benelux-Staaten planen weitere Panzer-Lieferungen an die Ukraine +++

Belgien, die Niederlande und Luxemburg planen, bald M113-Schützenpanzer in die Ukraine zu schicken, um die Gegenoffensive zu unterstützen. Die Fahrzeuge würden von der Industrie beschafft und aufgearbeitet, heißt es in einem Statement. Über die Menge und den Zeitplan für die Lieferung ist jedoch nichts bekannt. Es soll aber "in den nächsten Monaten" geschehen.

Die ukrainischen Streitkräfte setzen bereits M113-Panzer ein, wie hier in der Nähe von Bachmut. (Foto: IMAGO/Le Pictorium)

+++ 03:41 Fünf Zivilisten bei Raketenbeschuss in Donezk verletzt +++

Bei einem russischen Angriff auf ein Dorf im ostukrainischen Gebiet Donezk sind am Abend fünf Menschen verletzt worden, darunter auch zwei Kinder. Die beiden Jungen im Alter von einem und 13 Jahren hätten im Hof eines Wohnhauses gespielt, berichtete das Internetportal Ukrajinska Prawda unter Berufung auf örtliche Behörden. Der Angriff sei wohl mit Raketenwerfern erfolgt.

+++ 02:24 Odessa unter Beschuss +++

Die ukrainischen Luftabwehrsysteme sind nach Angaben des Gouverneurs der Region die zweite Nacht in Folge gegen einen russischen Luftangriff auf die Hafenstadt Odessa im Einsatz. "Bleiben sie von Fenstern fern, schießen Sie nicht und geben Sie keine Informationen über die Luftverteidigungskräfte preis", sagt Gouverneur Oleh Kiper auf Telegram. Im gesamten östlichen Teil der Ukraine herrscht seit kurz nach Mitternacht Luftalarm.

+++ 00:57 Selenskyj sucht Unterstützung in Afrika +++

Nach dem Aus für den Getreidedeal versucht der ukrainische Präsident Selenskyj, Afrika auf die Seite seines Landes zu ziehen. Er habe einer Reihe von afrikanischen Medien ein Interview gegeben, berichtet Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. "Wir haben (...) insbesondere über die Situation beim Getreideexport und die russische Aggression gegen die globale Ernährungsstabilität gesprochen", sagt er. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird in Afrika weniger scharf kritisiert als in den westlichen Industrienationen. An den Sanktionen gegen Russland beteiligen sich afrikanische Staaten nicht. "Eine Preisexplosion würde unweigerlich zu politischen und Migrationskrisen führen, insbesondere in afrikanischen und asiatischen Ländern. Offensichtlich versucht die russische Führung nun, diese Krisen zu provozieren", betont Selenskyj.

+++ 23:40 "Volksrepublik"-Milizen sollen in Isjum Kriegsverbrechen begangen haben +++

Bei der Besetzung der ukrainischen Stadt Isjum waren von Russland befehligte Milizen der selbsternannten "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk offenbar an schweren Menschenrechtsverletzungen beteiligt. Zu diesem Schluss kommt das britische Centre für Information Resilience, wie der "Guardian" berichtet. In einer Untersuchung nennt die Organisation vier Einheiten, die während der sechsmonatigen Besetzung Zivilisten und Kriegsgefangene misshandelt und einige auch getötet haben sollen. Die Einheiten seien in Schulen und Kindergärten einquartiert gewesen und hätten von Moskau den Auftrag erhalten, Kontrollpunkte zu errichten und ukrainische Gefangene zu bewachen, heißt es.

+++ 22:16 US-Militär: Ukrainische Gegenoffensive keineswegs gescheitert +++

Das US-Militär tritt der Vorstellung entgegen, die Gegenoffensive der Ukraine sei gescheitert. Dies sei keineswegs der Fall, erklärt Generalstabschef Mark Milley: "Es ist weit davon entfernt, gescheitert zu sein. Ich denke, es ist viel zu früh, um so eine Einschätzung abzugeben." Es werde noch viele Kämpfe geben. "Und ich bleibe bei dem, was wir zuvor gesagt haben: Es wird lang dauern. Es wird schwer werden. Es wird blutig sein." Es seien verschiedene Szenarien für die ukrainischen Vorstöße vorhergesagt worden. Auf dem Papier sei es aber anders als in der Realität, in der komplexe Minenfelder, Stacheldraht und russische Schützengräben überwunden werden müssten. "Der echte Krieg ist unberechenbar."

+++ 21:54 Maljar: Ukraine gewinnt bei Kupjansk die Initiative zurück +++

Die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar ist der Ansicht, dass "die feindliche Offensive in Richtung Kupjansk derzeit erfolglos ist". In diesem Gebiet hat Russland seine Truppen stark aufgestockt. "Die Kämpfe gehen weiter, aber die Initiative ist bereits auf unserer Seite", schreibt sie auf Telegram. Ukrainischen Angaben zufolge soll Russland "mehr als 100.000 Mann, mehr als 900 Panzer, mehr als 555 Artilleriesysteme und 370 MLRS" in Richtung Lyman-Kupjansk" verlegt haben. Die Region wurde bei der überraschenden Gegenoffensive der Ukraine im Gebiet Charkiw im September 2022 befreit.

+++ 21:24 Südafrika sucht Wege, Putin nicht verhaften zu müssen +++

Südafrika sucht nach Wegen, den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf einem Gipfeltreffen im August nicht verhaften zu müssen. Das Land ist beim kommenden Gipfel des Staatenbundes aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika (BRICS) Gastgeber. Dazu werden deren Staatschefs erwartet, also auch Putin. Der Internationale Strafgerichtshof (ICC) hat gegen den russischen Präsidenten wegen Kriegsverbrechen aber einen Haftbefehl ausgestellt. Südafrika als ICC-Mitglied wäre deshalb verpflichtet, Putin beim Erscheinen auf dem Gipfel zu verhaften. Wie aus einer veröffentlichten Vorlage eines örtlichen Gerichts hervorgeht, hat Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa deshalb den ICC gebeten, Putin nicht verhaften zu müssen, da dies "einer Kriegserklärung" gleichkäme. Ramaphosa äußerte sich dabei zu einer Klage der Opposition, die ihn zwingen will, Putin beim Betreten des Landes zu verhaften.

+++ 21:00 Afrikanische Union bedauert Russlands Ausstieg aus Getreideabkommen +++

Die Afrikanische Union (AU) bedauert die Entscheidung Russlands, das Abkommen zur Ausfuhr ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer auslaufen zu lassen. "Ich bedauere die Aussetzung der Schwarzmeer-Getreide-Initiative, die die Afrikanische Union schon sehr früh unterstützt hat", schreibt AU-Kommissionspräsident Moussa Faki Mahamat auf Twitter. Er fordert alle Beteiligten auf, "die Probleme zu lösen, um die Wiederaufnahme des sicheren Transports von Getreide und Düngemitteln aus der Ukraine und Russland in bedürftige Regionen, einschließlich Afrika, zu ermöglichen".

