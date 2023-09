Die ukrainischen Streitkräfte haben die neuen Verluste auf russischer Seite veröffentlicht. Demnach sollen die Truppen des Kremls im Laufe des vergangenen Tages unter anderem 470 Soldaten (Vortag 340), vier Panzer und zwölf gepanzerte Fahrzeuge verloren haben. Auffällig ist, dass die Ukraine erneut eine hohe Anzahl an eliminierter Artillerie angibt: 38. Eine Größenzahl, die in letzter Zeit regelmäßig vermeldet worden ist. Viele Experten halten die Angaben zu Verlusten jedoch generell für übertrieben. Besonders zu Zeiten der russischen Sturmangriffe in Bachmut vor einigen Monaten hatte die Ukraine des Öfteren über 1000 eliminierte Soldaten im Laufe eines Tages gemeldet.

+++ 12:17 Bizarrer Kriegsalltag: Kind spendet Einnahmen aus Haar-Verkauf an Streitkräfte +++

Bizarrer Alltag in einem Land, das sich im Krieg befindet: Das ukrainische Verteidigungsministerium teilt auf X ein Bild eines siebenjährigen Mädchens beim Friseur, das seine Haare verkauft haben soll, um die Einnahmen den ukrainischen Streitkräften zu spenden. Insgesamt seien 3000 Hrywnja für die 75 Zentimeter zusammengekommen, was umgerechnet etwa 75 Euro entspricht. Dass Kinder in der Ukraine Geld für die Armee sammeln, ist dabei nicht ungewöhnlich. Ähnliche Berichte hat es seit Beginn der groß angelegten russischen Invasion des Öfteren gegeben. Sie verkaufen beispielsweise Nahrungsmittel wie Gebäck, Blumen oder auch ihr Spielzeug.

+++ 12:00 Trotz Wagner-Aufstand: Russland setzt wohl weiter auf Privatarmeen +++

Russland setzt nach dem Wagner-Aufstand der Einschätzung britischer Geheimdienstexperten zufolge weiterhin auf Freiwilligenverbände und Privatarmeen. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London hervor. Darauf weist demnach hin, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den früheren Wagner-Stabschef Andrej Troschew kürzlich mit der Aufstellung neuer Freiwilligenverbände beauftragt hat. Bei dem Treffen sei auch Vize-Verteidigungsminister Junus-bek Jewkurow dabei gewesen, der vor Kurzem zu Besuch in afrikanischen Staaten gesichtet worden sei. Russland sei "bereit, die Erfahrung von Veteranen zu nutzen, die ihre Loyalität und fortdauernden Einsatz im globalen Süden nachweisen können, aber wahrscheinlich mit einer größeren Kontrolle durch den Kreml", heißt es in der Mitteilung.

+++ 11:33 Erneute Drohnenattacken: Ukraine meldet Abschüsse +++

Die Ukraine hat nach Angaben von Militär- und Verwaltungsvertretern in der Nacht im Süden und in der Mitte des Landes 30 russische Drohnen abgeschossen. Insgesamt seien bei dem Angriff 40 Drohnen aus iranischer Produktion eingesetzt worden. 20 davon habe die Luftabwehr in der zentralukrainischen Region Winnyzja abgeschossen, weitere zehn bei Odessa und Mykolajiw im Süden des Landes.

+++ 10:59 Einwohner in besetztem Gebiet versteckten sie: Ukraine evakuiert Soldaten in Sonderoperation +++

Ukrainische Streitkräfte haben laut eigenen Angaben in einer Sonderoperation zwei Soldaten erfolgreich aus den von Russland besetzten Gebieten evakuiert. Diese sollen dort an Kämpfen teilgenommen haben, konnten sich aber schwer verwundet nicht ins von der Ukraine kontrollierte Gebiet retten. Anwohner hätten die beiden erfolgreich verstecken können, heißt es in einer Mitteilung auf Facebook. Eine Spezialeinheit der Seestreitkräfte habe die Fallschirmjäger mithilfe der Luftstreitkräfte und dem Verteidigungsnachrichtendienst zurückgeholt. Laut dem osteuropäischen Medium Nexta befanden sie sich eineinhalb Jahre lang auf vorübergehend von Russland besetztem Gebiet.

+++ 10:35 Ukraine will einer der größten Waffenproduzenten der Welt werden - mit russischem Vermögen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf einem Forum mit Vertretern internationaler Rüstungskonzerne in Kiew die Gründung einer Allianz der Verteidigungsindustrie verkündet. Basis der Vereinigung sei eine Erklärung, die bisher von 13 Waffenherstellern unterzeichnet worden sei, teilt Selenskyj in sozialen Netzwerken mit. Der Staatschef will die Ukraine zu einem der größten Waffenproduzenten der Welt machen. Priorität habe die Entwicklung einer modernen Verteidigungsindustrie. Hergestellt werden sollen demnach in Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen etwa Raketen, Drohnen und Artilleriegeschosse. Die Mitglieder der Allianz sollten gemeinsam mit der Ukraine ein Arsenal aufbauen. Das Land will künftig den Großteil der Rüstungsgüter selbst produzieren. Dafür werde die Ukraine einen speziellen Verteidigungsfonds einrichten. "Der Fonds wird mit den Dividenden von den staatlichen Verteidigungsaktiva und vom Gewinn aus dem Verkauf beschlagnahmter russischer Aktiva aufgefüllt", so Selenskyj.

+++ 10:13 Putin macht illegal annektierten ukrainischen Gebieten zum Jahrestag vollmundige Versprechen +++

Zum ersten Jahrestag der Annexion der vier ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk sichert Kremlchef Wladimir Putin einen Wiederaufbau der durch den russischen Krieg zerstörten Regionen zu. Es würden "Schulen, Krankenhäuser, Wohngebäude und Straßen, Museen und Denkmäler" wieder aufgebaut und neu errichtet, sagt Putin in einer Videobotschaft. Alle russischen Regionen leisteten dabei ihre "brüderliche Hilfe" beim Wiederaufbau. Putin hat unter Bruch des Völkerrechts und international nicht anerkannten Referenden mit den Besatzungschefs der vier Regionen am 30. September 2022 Verträge über die Aufnahme in die Russische Föderation unterschrieben. Die Ukraine führt weiter eine Gegenoffensive zur Befreiung der Gebiete von russischer Besatzung.

+++ 09:44 Wieder russische Drohnen auf NATO-Gebiet? Rumänien warnt seine Bevölkerung +++

In Rumänien ist möglicherweise erneut der Rest einer russischen Drohne abgestürzt. Militärs und Katastrophenschützer prüfen, ob sich ein entsprechender Hinweis eines Bewohners der Stadt Galati an der Grenze zur Ukraine bestätige, teilt das rumänische Verteidigungsministerium mit. In der vergangenen Nacht hat man demnach die Bevölkerung von Galati und der etwa 100 Kilometer davon entfernten Stadt Tulcea vor Flugkörpern gewarnt. Vorher habe das Radarsystem der rumänischen Armee wahrgenommen, dass es zu einer Verletzung des rumänischen Luftraums kommen könne, da sich ein Flugkörper von der Ukraine her auf Galati zubewege. Bis Samstagmorgen habe man in Galati keine Reste eines solchen Flugkörpers gefunden, die Suche werde aber fortgesetzt, hieß es weiter aus dem Ministerium.

+++ 09:21 EU berichtet über viele Probleme für geflüchtete ukrainische Kinder in Mitgliedsstaaten +++

Die EU-Agentur für Grundrechte (FRA) berichtet von Schwierigkeiten, mit denen viele ukrainische Kinder in den Europäischen Staaten konfrontiert seien. "Viele dieser Kinder leben in ständiger Ungewissheit. In ihrem kurzen Leben haben sie eine globale Pandemie, die gewaltsame Invasion ihres Landes und eine Reise in ein neues Land miterlebt. Sie wurden von Familienmitgliedern getrennt, mussten eine neue Sprache lernen, eine neue Kultur verstehen und neue Freundschaften schließen, ohne zu wissen, wie lange dieses unsichere Kapitel andauern wird", sagt FRA-Direktor Michael O'Flaherty in einer Mitteilung. Hinzu kämen Lernunterbrechungen, die viele wegen des Krieges erfahren mussten. Laut Angaben der Agentur sind von den 4 Millionen Vertriebenen, die vor dem Krieg aus der Ukraine in die EU geflüchtet sind, 1,3 Millionen Kinder.

+++ 08:45 Angeblicher "Terroranschlag" auf russisches Gebiet - Moskau meldet vereitelten Luftangriff +++

Russland will in der Nacht Luftangriffe aus der Ukraine abgewehrt haben. Es seien neun Geschosse eines Mehrfachraketenwerfers über der Region Belgorod von der Flugabwehr abgeschossen worden, meldet das Verteidigungsministerium aus Moskau auf Telegram. Ausgerechnet Russland, das das Staatsgebiet der Ukraine bereits seit fast zehn Jahren und davon seit über 1,5 Jahren in einer groß angelegten Invasion angreift, spricht dabei von einem versuchten "Terroranschlag auf Einrichtungen auf dem Gebiet der Russischen Föderation".

+++ 07:46 "Mach es nochmal" - Video zeigt deutschen Leopard-Panzer und US-Bradley mitten im Kampf +++

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat auf X ein Video geteilt, das die 47. Mechanisierte Brigade in Richtung Melitopol zeigen soll. "Leopard 2A6 und M2 Bradley decken die Infanterie", heißt es in der Beschreibung zu dem Clip. Ab Sekunde 41 ist zu sehen, wie ein Panzer schießt, bei dem es sich um den deutschen Leopard-Kampfpanzer handeln müsste. Bei Sekunde 28 schwenkt die Kamera für einen ganz kurzen Augenblick zu einem Gefährt, das der besagte Bradley-Schützenpanzer sein könnte. Nach dem Schuss vom mutmaßlichen Leopard feuern ukrainische Soldaten dessen Besatzung an. "Mach es nochmal", ist zu hören. Bei Minute 2:17 wird der Wunsch erfüllt und es kommt zu einem erneuten Schuss. Der Norden von Melitopol soll laut dem österreichischen Oberst Markus Reisner genau wie der Süden von Bachmut und der Norden von Mariupol zu den drei ukrainischen Hauptstoßrichtungen gehören.

+++ 07:09 Rumänien berichtet über russische Stör-Attacken - Warnung vor langfristiger NATO-Konfrontation +++

Russland stört laut Angaben aus Bukarest "aktiv und konstant" die GPS-Kommunikation von Schiffen in rumänischen Hoheitsgewässern. Das bringe die Gefahr von Kollisionen mit sich, sagt General Daniel Petrescu auf dem Euroatlantic Resilience Forum. Die NATO müsse sich laut ihm auf eine "langfristige Konfrontation mit dem Regime der Russischen Föderation vorbereiten." Es bestehe ein "ständiges Risiko von Zwischenfällen an der NATO-Grenze. Petrescu warnt vor Fehlschlägen von Drohnen oder Raketen, die rumänische Infrastruktur oder Handelsschiffe treffen könnten. Eine weitere Problematik seien Seeminen. In Rumänien sind in den vergangenen Wochen bereits Trümmerteile von Drohnen aus Russland entdeckt worden.

+++ 06:37 Boris Johnson will "erbärmliche, katastrophale Episode" zu Ende bringen +++

Auch von Ex-Briten-Premier Boris Johnson kommen erneut deutliche Worte zum Thema Waffenlieferungen. Im Gegensatz zu Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Eintrag von 06:14 Uhr) bezieht er sich jedoch nicht direkt auf die Taurus-Raketen. Beim Yalta European Strategy Forum fragt Johnson laut dem Medium Euromaidan: "Warum zögern wir? Wenn wir jetzt loslegen, retten wir Leben." Man würde "so vielen jungen Männern die entsetzlichen Verletzungen, die sie derzeit erleiden, ersparen". Den russischen Angriffskrieg bezeichnet der Ex-Premier als "erbärmliche, katastrophale Episode", die man zu Ende bringen müsse. Er könne es moralisch nicht verstehen, warum man verzögere. Zwar gebe der Westen am Ende immer, was nötig sei, aber er tue es Monate zu spät. "Lassen Sie uns einfach Gas geben, es auf den Punkt bringen, der Ukraine das geben, was sie benötigt, um so schnell wie möglich zu gewinnen", so Johnson, der seit längerer Zeit als vehementer Unterstützer der Ukraine und Freund von Selenskyj gilt.

+++ 06:14 Marie-Agnes Strack-Zimmermann: "Wir sollten Taurus nun umgehend liefern" +++

In der Debatte um eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine verstärkt FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann erneut den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz. "Wir sollten Taurus nun umgehend liefern, denn mit dem gezielten Einsatz der Marschflugkörper kann die ukrainische Armee den russischen Nachschub empfindlich stören", sagt Strack-Zimmermann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Sie warnt Scholz davor, mit der seit einem halben Jahr diskutierten Lieferung noch länger zu warten: "Jeder von uns wägt ab. Man kann aber auch durch zu langes Zögern Leid verlängern", erklärt Strack-Zimmermann. Die Frage, ob sie es für legitim hielte, wenn die Ukraine mit deutschen Marschflugkörpern russisches Territorium angreifen würde, bajahte Strack-Zimmermann: "Das Völkerrecht erlaubt der Ukraine auch, militärische Ziele auf dem Gebiet des russischen Aggressors anzugreifen. Völlig losgelöst davon, wo die Waffen hergestellt wurden und wer sie geliefert hat."

+++ 05:39 Anschlag auf Infrastruktur - Teilevakuierung in Westukraine +++

Die Behörden in der westukrainischen Region Winnyzja ordnen nach russischen Angriffen eine Teilevakuierung an. "Zum jetzigen Zeitpunkt besteht keine Notwendigkeit für eine allgemeine Evakuierung, abgesehen von der unmittelbaren Umgebung des Anschlags", heißt es auf der städtischen Internetseite. Laut Angaben des Gouverneurs der Region wurde eine Infrastruktureinrichtung durch einen russischen Angriff beschädigt. Welches Ziel getroffen wurde und welche Waffe verwendet wurde, ist unklar. In der Region Winnyzja gab es zuvor Berichte über Drohneneinsätze.

+++ 04:36 Stromversorgung unterbrochen - Russland berichtet über Angriff in Grenzregion +++

Der Gouverneur der an die Ukraine grenzenden russischen Region Brjansk, Alexander Bogomaz, macht die Ukraine für einen Angriff das Dorf Pogar verantwortlich. Welche Ziele dabei angegriffen worden sein sollen, sagt er nicht. Die örtliche Stromversorgung sei unterbrochen, über Verletzte sei nichts bekannt. In den letzten Wochen hatten russische Beamte immer wieder von Drohnenangriffen auf Brjansk berichtet.

+++ 02:05 Putin: Annektierte Regionen bekennen sich zu Russland +++

Laut Kreml-Chef Putin sprechen sich die Bewohner der von Moskau kontrollierten Regionen in der Ukraine für einen Anschluss an Russland aus. "Wie vor einem Jahr in den historischen Referenden haben die Menschen erneut bekräftigt, an der Seite Russlands zu stehen", behauptet Putin in einem etwas mehr als vier Minuten langen Video anlässlich des ersten Jahrestages der umstrittenen Ankündigung Russlands, Teile der Ukraine zu annektieren. Am 30. September 2022 wurden Teile von vier ukrainischen Regionen - Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja - nach Volksabstimmungen, die nach Angaben Moskaus mit überwältigender Mehrheit ausfielen, formell an Russland angegliedert. Westliche Länder weisen dies als bedeutungslose und illegale Annexion zurück.

+++ 23:48 Orban: Wissen nicht, wie groß das Territorium der Ukraine ist +++

Der ungarische Präsident Viktor Orban äußert Skepsis, dass die Europäische Union in absehbarer Zeit Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine führen wird – und begründet diese unter anderem mit Zweifeln an deren völkerrechtlich festgelegten Staatsgrenzen. "Wenn wir im Herbst in Brüssel über die Zukunft der Ukraine diskutieren, werden wir um die Frage nicht herumkommen, ob wir ernsthaft über die Mitgliedschaft eines solchen Landes nachdenken können", sagt Orban im staatlichen Rundfunk. "Können wir Verhandlungen mit einem Land aufnehmen, das sich in einem Territorialkrieg befindet? Wir wissen nicht, wie groß das Territorium dieses Landes ist, da es sich immer noch im Krieg befindet, und wir wissen nicht, wie groß seine Bevölkerung ist, da sie auf der Flucht ist", so der Präsident.

+++ 22:22 Russischer Blogger zu Haft und Berufsverbot verurteilt +++

Ein russischer Blogger ist zu mehr als acht Jahren Haft verurteilt worden, weil er einem Gericht zufolge "Falschinformationen" über Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine verbreitet haben soll. Alexander Nosdrinow sei "zu acht Jahren und sechs Monaten Haft in einer allgemeinen Strafkolonie verurteilt" worden, erklärt das Gericht in der russischen Stadt Krasnodar. Zudem sei der 38-Jährige mit einem vierjährigen Arbeitsverbot in den Medien belegt worden. Nosdrinow betrieb einen kleinen Youtube-Kanal. Im März 2022 wurde er festgenommen, nachdem die Ermittler ihn beschuldigt hatten, ein Foto von zerstörten Gebäuden mit der Bildunterschrift "Ukrainische Städte nach der Ankunft der Befreier" gepostet zu haben. Nosdrinows Ehefrau bestritt nachdrücklich die Veröffentlichung des Fotos.

+++ 21:28 Ukraine will eigene Flugabwehrsysteme bauen +++

Die von Russland angegriffene Ukraine plant den Bau eigener Flugabwehrsysteme. Diese Grundsatzentscheidung werde sehr bald umgesetzt, sagt der Leiter des Präsidialamtes in Kiew, Andrij Jermak. "Wir werden bald Spezialisten haben, die einen Plan für unsere eigene Produktion von allem, was wir brauchen, entwickeln werden, vor allem von Luftverteidigungswaffen." Zugleich brauche das Land weitere ausländische Flugabwehrsysteme mittlerer und großer Reichweite wie IRIS-T, NASAMS oder Patriot, sagt Jurij Ihnat, Sprecher der ukrainischen Luftwaffe. Nur dann werde es gelingen, das Land vor russischen Marschflugkörpern und Flugzeugen zu schützen. Die Ukraine verfügt nur noch über wenige Flugabwehrsysteme sowjetischer Bauart, für die auch die Munition knapp wird.

+++ 21:06 Stoltenberg zuversichtlich bei polnischer Militärhilfe +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigt sich zuversichtlich, dass Polen trotz Meinungsverschiedenheiten Wege finden werde, die Ukraine weiterhin militärisch zu unterstützen. Das Nachbarland hatte vergangene Woche erklärt, es werde nur die zuvor vereinbarten Waffenlieferungen an die Ukraine durchführen und sich stattdessen auf den Wiederaufbau seiner eigenen Waffenbestände konzentrieren. Das NATO-Mitglied Polen gilt eigentlich als einer der treuesten Verbündeten der Ukraine im Krieg mit Russland. Doch die Beziehungen zwischen den beiden Ländern haben sich nach Polens Entscheidung, das Einfuhrverbot für ukrainisches Getreide zu verlängern, verschlechtert.

+++ 20:28 Briten verhängen Sanktionen nach russischen "Scheinwahlen" in Ukraine +++

Nach den "Scheinwahlen" in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten gibt Großbritannien neue Sanktionen gegen fast ein Dutzend hochrangige russische Beamte und die Wahlkommission des Landes bekannt. Die elf Russen und die Wahlkommission hätten mit den in diesem Monat und im Oktober 2022 abgehaltenen Wahlen und Referenden "direkt gehandelt, um die Ukraine zu untergraben und ihre territoriale Integrität zu bedrohen", teilt das britische Außenministerium mit. Die sogenannten Wahlen werden von der Ukraine und ihren westlichen Verbündeten als "Scheinwahlen" kritisiert. Die Sanktionierten müssen mit dem Einfrieren ausländischer Vermögenswerte und Reisebeschränkungen rechnen.

+++ 19:59 Ein Jahr Annexion ukrainischer Gebiete: Tausende feiern in Moskau +++

Auf dem symbolträchtigen Roten Platz in Moskau haben zahlreiche Menschen den ersten Jahrestag der illegalen Annexion von vier ukrainischen Regionen durch Russland gefeiert. Tausende Menschen versammelten sich in der russischen Hauptstadt zu einem Konzert anlässlich der vor einem Jahr von Russland erklärten Annexion von Donezk, Luhansk, Saporischschja and Cherson. Viele schwenkten russische Flaggen, sangen und skandierten: "Russland", während eine große Leinwand mit dem Slogan "Ein Land, eine Familie, ein Russland" warb. Russland hatte im vergangenen Jahr trotz scharfer Verurteilung westlicher Staaten die Annexion der vier ukrainischen Regionen erklärt, kontrolliert bis heute jedoch keine der Regionen vollständig.





