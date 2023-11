+++ 12:38 Geiseln kurz vor Freilassung: So will Israel die Kinder in Empfang nehmen +++

Die Geiseln in der Gewalt der Hamas sollen nach ihrer vereinbarten Freilassung in geschützten Räumen in Israel untergebracht werden. Die zunächst 13 Frauen und Kinder sollten dort die notwendige medizinische Behandlung und Unterstützung erhalten, teilt die israelische Armee mit. Nach dem ersten Empfang und der medizinischen Behandlung sollten sie in Krankenhäuser gebracht werden, wo sie ihre Familien treffen könnten. Die Freigelassenen sollen mit Hubschraubern in verschiedene Kliniken gebracht werden. Das Militär ruft die Öffentlichkeit und die Medien zu Geduld und Sensibilität auf. "Psychologen gehen davon aus, dass besonders die Kinder nach sieben Wochen Geiselhaft schwer traumatisiert sein könnten. Sie haben auch am 7. Oktober schlimmste Gewalt miterlebt. Das Militär veröffentlicht Bilder aus einem Hubschrauber mit farbigem Gehörschutz sowie von Spielecken mit buntem Spielzeug zur Aufnahme der Kinder. "Heute ist der Anfang vom Licht am Ende des Tunnels", heißt es in einem X-Post.

+++ 12:05 Was plant die Hamas? "Geisel-Deal ist ein Pulverfass" +++

Die Feuerpause hat begonnen, die Geisel-Freilassungen werden am Nachmittag erwartet. Doch noch ist nicht sicher, dass der Deal zwischen Israel und der Hamas auch wie vereinbart stattfindet. Das sagt Oberst a.D. und Krisenmanager Jörg Trauboth. Im ntv-Interview erklärt er, warum das Abkommen einem "Pulverfass" gleicht:

+++ 11:34 Palästinenser drängen zurück in den Norden: Berichte über Konfrontationen +++

Nach Beginn der Feuerpause könnte es im Gazastreifen zu Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und Zivilisten gekommen sein. Entgegen der Anordnung der Israelis, sich nicht in den Norden zu begeben, sollen sich dennoch viele Palästinenser auf den Weg gemacht haben. Das von der Terror-Organisation Hamas geführte Gesundheitsministerium behauptet, mehrere Personen seien durch Schüsse verletzt worden. In sozialen Netzwerken kursiert ein Video, dass Menschen zeigt, die eine Straße entlanglaufen. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Es könnte sich aber auch um Warnschüsse handeln, die Echtheit des Videos ist nicht bestätigt. Augenzeugen berichten außerdem, die Armee habe Tränengas eingesetzt. Ein israelischer Militärsprecher sagt, man prüfe die Berichte. Zuvor hieß es von der Armee, man werde unter keinen Umständen die Reise von Menschen aus dem Süden in den Norden erlauben. Ein Sprecher forderte die Menschen dazu auf, die mindestens viertägige Feuerpause dazu zu nutzen, sich mit notwendigen Vorräten zu versorgen. "Der nördliche Gazastreifen ist eine Kampfzone und es ist verboten, sich dort aufzuhalten."

+++ 11:09 Palästinenser: Israel lässt heute 39 Gefangene frei und bekommt 13 Geiseln der Hamas +++

Nach palästinensischen Angaben ist mit Israel vereinbart, dass Israel am Freitag 39 palästinensische Gefangene freilässt und die Hamas 13 ihrer Geiseln. Bei diesen 39 palästinensischen Gefangenen handle es sich um 24 Frauen und 15 männliche Teenager, erklärt ein Vertreter der Palästinenser.

+++ 10:49 Folgen der Hamas-Entführung: "Kindern ermöglicht man, Geisel-Erfahrung nachzuspielen" +++

Ein Deal zwischen Israel und der Hamas sieht die Freilassung Dutzender Geiseln vor, unter ihnen auch viele Kinder. Fast alle werden traumatisiert sein, wie der Psychotherapeut Georg Pieper im ntv-Interview erklärt. Für die Betroffenen seien nun vor allem zwei Schritte wichtig.

+++ 10:29 Ungewöhnliche Ruhe an der israelisch-libanesischen Grenze +++

Nach den schweren Angriffen der Hisbollah auf Israel gestern (Eintrag von 09:49 Uhr) soll es heute in den Morgenstunden eine angespannte Ruhe an der israelisch-libanesischen Grenze geben. Aus libanesischen Sicherheitskreisen heißt es, seit Inkrafttreten der Waffenruhe seien keine Angriffe der Hisbollah registriert worden. Weder das israelische Militär noch die Hisbollah im Libanon melden bislang militärische Vorfälle. Nach Angaben der Schiitenorganisation habe man allerdings israelische Kampfflugzeuge im libanesischen Luftraum gesichtet. Die Kämpfe an der israelisch-libanesischen Grenze werden in dem von Katar ausgehandelten Abkommen zur Feuerpause nicht erwähnt. Die Hisbollah ist nicht Teil der Vereinbarung und hat sich bisher nicht offiziell dazu geäußert. Israel will Medienberichten zufolge nur bei neuen Angriffen aus dem Libanon militärisch reagieren.

+++ 09:49 "Times of Israel" nennt Zahl der gefallenen Soldaten und spricht von heftigen Hisbollah-Attacken +++

Bis zum Beginn der Feuerpause mit der Hamas am Morgen (Eintrag von 06:02 Uhr) sind laut "Times of Israel" 70 Soldaten der israelischen Armee bei der Bodenoffensive im Gazastreifen gefallen. Die Hisbollah-Miliz aus dem Libanon soll gestern dutzende Raketen auf den Norden Israels abgefeuert haben, wie es in dem Bericht weiter heißt. Es sei eine der größten Raketenmengen gewesen, die seit dem Kriegsbeginn am 7. Oktober aus dem Land abgefeuert worden sind. Tausende Menschen hätten in den nördlichen Städten und Gemeinden in die Schutzräume eilen müssen.

+++ 09:30 Nach Inkrafttreten der Feuerpause: Laster aus Ägypten erreichen Gazastreifen +++

Nach dem Inkrafttreten einer Feuerpause im Gaza-Krieg werden nach Augenzeugenberichten erste Hilfslieferungen von Ägypten aus in den Gazastreifen gebracht. Über den Rafah-Grenzübergang im Süden des Küstenstreifens seien Lastwagen mit humanitären Hilfslieferungen gelangt. Auch der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Kahira News berichtet, dass erste Lieferungen über Rafah in den Gazastreifen unterwegs seien. Das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA will die Kampfpause nutzen, um dringend benötigte Hilfsgüter für die notleidende Zivilbevölkerung zu verteilen. Insgesamt sollen heute rund 200 Lastwagen mit Hilfsgütern und vier Lastwagen mit Treibstoff in den Gazastreifen gebracht werden - also deutlich mehr als zuletzt pro Tag. Die israelische Armee berichtet auf X, vier Tankwagen mit Treibstoff und vier Tankwagen mit Kochgas für den Betrieb der humanitären Infrastruktur seien von Ägypten über den Rafah-Übergang an humanitäre UN-Hilfsorganisationen im südlichen Gazastreifen übergeben worden.

+++ 08:58 Callenius zu wackligem Geisel-Deal: "Schüsse und Explosionen kurz nach Start der Waffenruhe" +++

Am frühen Freitagmorgen tritt die zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas beschlossene Waffenruhe in Kraft. Doch nur kurz danach sind Schüsse und Explosionen zu hören, wie ntv-Reporterin Alexandra Callenius berichtet. Der Geisel-Deal steht also auf wackligen Beinen.

+++ 08:19 Augenzeugen: Hunderte versuchen in den nördlichen Gazastreifen zu gelangen +++

Nach dem Beginn einer Feuerpause im Gaza-Krieg haben sich Augenzeugenberichten zufolge Hunderte palästinensische Binnenflüchtlinge auf den Weg gemacht, um in ihre Wohnorte zurückzukehren. Die Menschen wollten etwa in der Stadt Gaza und in anderen Teilen des nördlichen Gazastreifens nach ihren Häusern oder Wohnungen sowie ihren Angehörigen sehen, heißt es. Das israelische Militär warnt jedoch, es sei verboten, sich vom Süden in den Norden des Küstengebiets zu begeben (Eintrag von 07:40 Uhr). Fast sieben Wochen nach Kriegsbeginn sind im Gazastreifen UN-Angaben zufolge mehr als 1,7 Millionen Menschen, also rund drei Viertel der Bevölkerung, Binnenflüchtlinge. Etwa eine Million Menschen seien in UN-Einrichtungen im Gazastreifen untergekommen. Die massiven israelischen Luftangriffe haben vor allem im Norden für massive Zerstörung gesorgt, zahllose Häuser sind beschädigt oder zerstört.

+++ 07:40 Israelischer Armee-Sprecher spricht deutliche Warnung an Bewohner des Gazastreifens aus +++

Mit dem Inkrafttreten der Feuerpause veröffentlichen die israelischen Streitkräfte eine Mitteilung ihres Sprechers Avichay Adraee. Dieser teilt an Bewohner des Gazastreifens gerichtet mit: "Der Krieg ist noch nicht vorbei. Die humanitäre Pause ist vorübergehend. Der nördliche Gazastreifen ist ein gefährliches Kriegsgebiet und es ist verboten, sich nach Norden zu bewegen. Zu Ihrer Sicherheit müssen Sie in der humanitären Zone im Süden bleiben. Es ist nur möglich, vom Norden des Streifens über die Salah al-Din-Straße in den Süden zu gelangen. Die Bewegung von Bewohnern aus dem Süden des Streifens in den Norden ist nicht erlaubt und gefährlich."

+++ 07:02 Israelische Armee: Tunnel und Tunneleingänge am Al-Schifa-Krankenhaus zerstört +++

Die israelische Armee hat laut einem Bericht der "Jerusalem Post" vor der Feuerpause mit der Hamas Tunnel und Tunneleingänge am Al-Schifa-Krankenhaus zerstört. Die Streitkräfte sollen laut eines Sprechers am Vortag ihre Operationen im Gazastreifen fortgesetzt und die Vorbereitungen für den Waffenstillstand abgeschlossen haben.

+++ 06:34 Raketenalarm im israelischen Grenzgebiet auch nach Feuerpause +++

Auch nach Inkrafttreten einer Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gaza-Krieg gibt es im israelischen Grenzgebiet Raketenalarm. Die israelische Armee teilt mit, Warnsirenen würden in Gemeinden entlang des Gazastreifens heulen. Bei früheren Gaza-Kriegen hatte es zu Beginn von Waffenruhen beider Seiten immer wieder Verstöße gegeben.

+++ 06:02 Feuerpause in Kraft getreten +++

Eine vereinbarte Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist in Kraft getreten. Sie begann um 7 Uhr Ortszeit (6 Uhr MEZ) und soll mindestens vier Tage dauern. Eine Verlängerung auf bis zu zehn Tage ist möglich, wie das in dem Konflikt vermittelnde Golfemirat Katar mitteilt. Um 16 Uhr Ortszeit (15 Uhr MEZ) sollen im Zuge der Vereinbarung zwischen Israel und Hamas die ersten 13 im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freigelassen werden. Bei ihnen handelt es sich um Frauen und Kinder. Im Gegenzug sollen für jede Geisel drei palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Auch hier geht es um Frauen und Minderjährige. Die Kämpfe dauerten bis zuletzt an. Im israelischen Grenzgebiet gab es noch kurz vor Beginn der Waffenruhe Raketenalarm. Die israelische Armee hatte zuvor die Angriffe im Gazastreifen noch intensiviert und wird ihre Soldaten auch während der Kampfpause im Gazastreifen stationiert lassen.

+++ 04:36 Kurz vor dem Waffenstillstand wird noch gekämpft +++

In den Stunden vor dem vereinbarten Waffenstillstand gehen die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas nach offiziellen Angaben weiter. Unter anderem soll ein Krankenhaus in Gaza-Stadt bombardiert worden sein. Trotzdem soll der Waffenstillstand ab 7 Uhr Ortszeit (6 Uhr deutscher Zeit) für vier Tage eingehalten werden. "Dies werden komplizierte Tage sein und nichts ist sicher", sagt der israelische Militärsprecher Daniel Hagari. Der Sprecher des Außenministeriums in Katar sagt in Doha, dass ab 16 Uhr (15 Uhr deutscher Zeit) weitere Hilfsgüter in den Gazastreifen transportiert werden sollen.

+++ 03:41 Botschafter Prosor: "Das Ziel ist, dass alle Geiseln freikommen" +++

Angesichts eines bevorstehenden Austauschs von israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene bekräftigt Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, das Ziel, alle Geiseln aus den Händen der Hamas zu befreien. "Das Ziel und die Perspektive ist, dass alle Geiseln freikommen", sagt Prosor der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Bis es so weit ist, fordern wir, dass die Internationale Gemeinschaft und das Internationale Rote Kreuz Zugang zu allen Geiseln erhalten, Lebenszeichen sammeln und überprüfen, wie es den Geiseln unter gesundheitlichen und humanitären Gesichtspunkten geht."

+++ 02:26 Ägypten will Diesel und Gas in Gazastreifen liefern +++

Ägypten kündigt in einer Erklärung an, mit Beginn der Waffenruhe in Nahost am Freitag täglich 130.000 Liter Diesel und vier mit Gasflaschen gefüllte Lastwagen in den Gazastreifen liefern zu können.

+++ 01:38 Pro-palästinensische Demo vor US-Botschaft in Havanna +++

In Kuba demonstrierten Zehntausende Menschen vor der US-Botschaft in Havanna. Die Demonstration wird von Präsident Miguel Diaz-Canel angeführt. Die Demonstranten tragen palästinensische Fahnen und Spruchbänder und skandieren "befreit Palästina, Israel ist Völkermord", als sie an dem Gebäude der US-Botschaft vorbeilaufen. Das kommunistisch geführte Kuba ist seit Jahrzehnten ein starker Unterstützer palästinensischer Angelegenheiten. Das Land unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Israel.

Kubas Präsident und seine Frau banden sich sogar Palästinensertücher um. (Foto: AP)

+++ 00:22 Israel: Kontrolle über nördlichen Gazastreifen "ist der erste Schritt in einem langen Krieg" +++

Die Kontrolle über die nördliche Hälfte des Gazastreifens ist nach israelischer Darstellung nur die erste Etappe der Kampagne zur Zerstörung der radikalislamischen Hamas. "Die Kontrolle über die nördliche Hälfte des Gazastreifens ist der erste Schritt in einem langen Krieg", sagt der israelische Armeesprecher Daniel Hagari bei einer Pressekonferenz kurz vor Beginn der vereinbarten viertägigen Kampfpause. "Wir bereiten uns auf die nächsten Etappen vor." Zuvor hatte ein Sprecher des bewaffneten Hamas-Flügels in einer vom arabischen Fernsehsender Al-Dschasira ausgestrahlten Videoansprache zur Eskalation der Konfrontation mit Israel an allen Widerstandsfronten aufgerufen.

+++ 23:26 Neugeborene in Israel nach von Hamas angegriffenen Orten benannt +++

In Israel haben Dutzende Eltern ihre neugeborenen Kinder nach Orten benannt, die am 7. Oktober von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas angegriffen wurden. Wie das Innenministerium mitteilt, wurden mindestens 45 seither auf die Welt gekommene Babys nach dem nahe dem Gazastreifen gelegenen Kibbuz "Beeri" genannt. 49 Jungen und ein Mädchen bekamen demnach in Anlehnung an die angegriffenen Kibbuzim Nir Oz und Nahal Oz den Namen "Oz", der auf Hebräisch "Stärke" bedeutet. Acht weitere Neugeborene bekamen demnach den Namen Nir, drei Mädchen heißen Nova - in Gedenken an das gleichnamige Musikfestival in der Wüste Negev, das Hamas-Kämpfer attackiert hatten.

+++ 22:15 Palästinenser: Junge bei Zusammenstößen im Westjordanland getötet +++

Bei einer Auseinandersetzung mit Israels Armee im Westjordanland ist palästinensischen Angaben zufolge ein Zwölfjähriger getötet worden. Dem Jungen sei in die Brust geschossen worden, teilt das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Die Armee habe in dem Ort Beita südlich von Nablus eine Razzia durchgeführt. Das Kind sei zunächst ins Krankenhaus gebracht worden und dort später an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Demnach hätten israelische Einsatzkräfte aus nicht genannten Gründen auf den Jungen geschossen. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Israels Armee sagt, sie prüfe den Bericht.

+++ 21:43 Arzt spricht nach Angriff auf UN-Schule von mindestens 27 Toten +++

Bei einem Angriff auf eine von der UNO betriebene Schule im Gazastreifen sind nach Angaben eines palästinensischen Arztes mindestens 27 Menschen getötet worden. Mindestens 93 weitere Menschen seien in der Schule verletzt worden, erklärt der im Al-Awda-Krankenhaus in Dschabalia im Norden des Gazastreifens tätige Arzt. Er macht Israel für den Angriff verantwortlich. Die israelische Armee äußerte sich bislang nicht zu dem Vorfall.

+++ 21:06 Minister: Israels Armee wird noch zwei weitere Monate in Gaza kämpfen +++

Auch nach der angekündigten Feuerpause wird Israels Armee ihre intensiven Kämpfe im Gazastreifen nach Darstellung des israelischen Verteidigungsministers für mindestens zwei weitere Monate fortsetzen. Die Soldaten sollen sich während der kurzen Feuerpause, die laut dem Vermittlerstaat Katar am Freitagmorgen in Kraft treten soll, organisieren, Waffen nachliefern und sich für die kommenden Kämpfe vorbereiten, sagt Joav Galant israelischen Medien zufolge. Nach der "kurzen Atempause" werde die Armee weiter Druck machen, um mehr im Gazastreifen festgehaltene Geiseln nach Israel zurückzubringen. Nach Ende dieser intensiven Kämpfe wird es den Angaben zufolge auch weiterhin viele Einsätze im Gazastreifen geben, bis von dort aus keine militärische Bedrohung mehr ausgehe. Israels Armeesprecher Daniel Hagari sagt, die Kontrolle über den nördlichen Gazastreifen zu übernehmen, sei die erste Etappe in einem langen Krieg. Während der Feuerpause werde sich das Militär auf die Planung der nächsten Kampfphasen konzentrieren.

+++ 20:32 Nach Großangriff auf Israel: Auch BKA ermittelt gegen Hamas-Terroristen +++

Die Zahl der antisemitisch motivierten Straftaten in Deutschland ist seit dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel deutlich gestiegen. Seit dem 7. Oktober seien dem Bundeskriminalamt (BKA) 680 antisemitische Straftaten gemeldet worden, sagt BKA-Präsident Holger Münch bei der Herbsttagung seiner Behörde in Wiesbaden. Davon stünden mehr als 550 im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Münch sagt weiter, da auch deutsche Staatsbürger von den Angriffen der Hamas betroffen seien, ermittle das BKA im Auftrag des Generalbundesanwalts gegen unbekannte Hamas-Mitglieder wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Mordes und Geiselnahme.

