Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu bekräftigt bei einem Besuch in Minsk das Ziel einer engen militärischen Zusammenarbeit mit Belarus. Der Aufbau eines gemeinsamen Verteidigungsraums sei besonders wichtig mit Blick auf die sich verschärfende Konfrontation zwischen dem Westen und Russland, sagt Schoigu bei einem Treffen mit seinem Kollegen Viktor Chrenin. Es gebe bereits unter anderem eine gemeinsame Militärdoktrin und ein System der Luftverteidigung, so Schoigu. Russland hatte zuletzt Tausende Soldaten, Panzer und schwere Militärtechnik nach Belarus verlegen lassen - an die Grenze zur Ukraine. Die Regierung in Kiew sieht auch Belarus als Kriegspartei, weil das Land russischen Truppen seine Militärbasen für Angriffe auf die Ukraine überlassen hatte. Nach Darstellung von Minister Chrenin in Minsk haben Belarus und Russland mit der Vorbereitung eines neuen Militärmanövers für 2023 zum Schutz des Unionsstaates begonnen. Schoigu warf der NATO vor, ein gewaltiges System der kollektiven Verteidigung nahe der Grenzen zu Russland aufzubauen.

+++ 12:17 Acht Getreide-Frachter sollen Ukraine am Donnerstag verlassen +++

Oleksandr Kubrakov, der ukrainische Infrastrukturminister, kündigt via Twitter an, dass der Getreidekorridor voraussichtlich am 3. November wieder in Betrieb genommen wird. "Am Donnerstag, den 3. November, werden voraussichtlich 8 Schiffe mit landwirtschaftlichen Produkten den Getreidekorridor passieren. Wir haben eine Bestätigung von der @UN erhalten", schreibt er. Kubrakow fügt hinzu, dass die mit Getreide beladenen Schiffe am 2. November im Bosporus kontrolliert werden sollen. Amir Abdullah, der UN-Beamte, der die Schwarzmeer-Getreide-Initiative koordiniert, ist ebenfalls zuversichtlich, dass die Schifffahrt am 3. November wieder aufgenommen werden kann. "Die Exporte von Getreide und Lebensmitteln aus der Ukraine müssen fortgesetzt werden. Obwohl für den 2. November keine Schiffsbewegungen im Rahmen der #BlackSeaGrainInitiative geplant sind, erwarten wir, dass beladene Schiffe am Donnerstag auslaufen", twittert er.

+++ 11:51 Russische Soldaten fühlen sich "verarscht" - Armee will Sold nicht zahlen +++

Mehr als 100 mobilisierte Soldaten im russischen Tschuwaschien rebellieren im Ausbildungszentrum in Uljanowsk gegen die ausbleibende Bezahlung. Sie sollten demnach 195.000 Rubel, das entspricht rund 3100 Dollar, erhalten. Sie nehmen dazu ein Video mit ihren Forderungen an das Kommando und die Regierung auf. Ihr Appell an "die Bürger der Russischen Föderation" wird von der Menschenrechtsgruppe Gulagu.net veröffentlicht. Laut ihrer Erklärung weigern sich die mobilisierten Kämpfer, in der Ukraine Krieg zu führen, und "werden Gerechtigkeit walten lassen", bis sie den ihnen zustehenden Betrag erhalten haben. "Unser Staat weigert sich, uns die von unserem Präsidenten Wladimir Putin versprochene Entschädigung in Höhe von 195.000 Rubel zu zahlen! Warum sollten wir für diese Regierung Krieg führen und unsere Familien ohne Unterstützung zurücklassen?" In einem der Videos sagt ein mobilisierter Soldat, dass ihm der Militärkommissar bei seiner Einberufung eine Pauschalzahlung von 3100 Dollar zugesagt habe. "Aye, aye! Genau das haben sie uns auch gesagt!", rufen seine Kameraden. Daraufhin wird ihnen gesagt, dass ein entsprechender Gesetzesentwurf in Erwägung gezogen, aber nach einer Anhörung fallen gelassen worden sei. Die Mobilisierten rufen den Abgeordneten zu, sie sollten "ihre verdammten Parteikarten abgeben" und selbst in den Krieg in der Ukraine ziehen. Die Männer beschweren sich, dass die Behörden sie "verarscht" haben.

+++ 11:28 Russland beteiligt sich wieder an Getreide-Abkommen +++

Russland nimmt nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau seine Teilnahme an dem Getreideabkommen mit der Ukraine wieder auf. Vor wenigen Tagen steigt Russland aus dem Abkommen mit der Ukraine, der Türkei und der UN aus, nachdem es Angriffe ukrainischer Drohnen auf russische Schiffe und den Hafen von Sewastopol gegeben haben soll.

+++ 11:05 Russland startet laut Schoigu Einberufung von 120.000 Wehrpflichtigen +++

Laut Institute for the Study of War gibt der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu bekannt, dass 2700 Einberufungsausschüsse im ganzen Land mit der Einberufung von 120.000 Männern zur Wehrpflicht begonnen haben. Laut Schoigu ist die Mobilisierung in Russland abgeschlossen. Die Experten stellen fest, dass die russischen Rekrutierungsoffiziere weiterhin Männer mobilisieren, obwohl Schoigu zuvor das Ende der Mobilisierung und den Übergang zur Wehrpflicht am 28. Oktober angekündigt hatte. Lokale russische Medien berichten, dass Männer in den Städten Tjumen und St. Petersburg am 31. Oktober Mobilisierungsbescheide erhalten haben.

+++ 10:40 Bericht: Russische Generäle berieten schon Einsatz taktischer Nuklearwaffe +++

Hochrangige russische Militärs sollen kürzlich in Gesprächen erörtert haben, wann und wie Moskau eine taktische Nuklearwaffe in der Ukraine einsetzen könnte, berichtet die "New York Times". Das habe nach Angaben mehrerer hochrangiger amerikanischer Beamter zu erhöhter Besorgnis in Washington und den Hauptstädten der Verbündeten geführt. Präsident Wladimir Putin war dem Bericht zufolge nicht an den Gesprächen beteiligt, die vor dem Hintergrund der sich verschärfenden russischen Nuklear-Rhetorik und der Rückschläge auf dem Schlachtfeld geführt wurden. Doch die Tatsache, dass hochrangige russische Militärs die Gespräche überhaupt führten, alarmiert die Regierung Biden, denn sie zeigt, wie frustriert die russischen Generäle über ihre Misserfolge vor Ort sind, und deutet darauf hin, dass Putins verschleierte Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen möglicherweise nicht nur Worte sind. Amerikanische Beamte erklären jedoch, sie hätten keine Beweise dafür gesehen, dass die Russen Atomwaffen in Stellung bringen oder andere taktische Maßnahmen zur Vorbereitung eines Angriffs ergreifen würden.

+++ 10:18 Ukraine fängt in der Nacht nach eigenen Angaben 12 von 13 iranischen Drohnen ab +++

Die ukrainische Hauptstadt Kiew wird nach Behördenangaben auch in der Nacht zu Mittwoch beschossen. Die ukrainischen Streitkräfte fangen aber 12 von 13 Drohnen ab, die aus iranischer Produktion stammen, teilt Andrij Jermak, der Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, auf Telegram mit. "Wir sind derzeit im Gespräch über die Lieferung moderner Luftverteidigungssysteme, wir arbeiten jeden Tag daran."

+++ 09:50 Munz: "Gibt Machtkampf unter Putins Unterstützern" +++

Mit Sorge blickt man im Westen auf die Annäherungen zwischen Russland und dem Iran. Moskau benötigt offensichtlich Waffennachschub, für Teheran winkt Unterstützung für das eigene Atomprogramm. ntv-Reporter Rainer Munz blickt auf die Verhandlungen.

+++ 09:30 Selenskyj fordert dauerhaften Schutz für Getreide-Transporte +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert langfristigen Schutz für die Getreideexporte seines Landes über das Schwarze Meer. "Der Getreide-Korridor braucht zuverlässigen und langfristigen Schutz", erklärt Selenskyj in seiner täglichen Online-Botschaft. Russland müsse verstehen, "dass es eine harte, umfassende Antwort auf alle Maßnahmen erhalten wird, die unsere Nahrungsmittelexporte stören", fügt Selenskyj hinzu. Russland hatte am Samstag seine Teilnahme am Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide ausgesetzt und dies mit einem Drohnenangriff auf seine Schwarzmeerflotte auf der annektierten Halbinsel Krim begründet.

+++ 08:59 Ukraine meldet 800 gefallene Russen binnen 24 Stunden +++

Die Streitkräfte der Ukraine geben die russischen Verluste binnen 24 Stunden mit 800 an. Insgesamt seien seit Kriegsbeginn bereits 73.270 russische Soldaten in der Ukraine gefallen. Dazu kämen gut 2700 Panzer und mehr als 5500 gepanzerte Fahrzeuge. Die Zahl abgeschossener Flugzeuge und Helikopter liegt jeweils deutlich über 250. Das unabhängige Portal Oryx kommt auf deutliche geringere Verluste beim Kriegsgerät. Dort ist die Rede von 1417 Panzern und rund 2500 gepanzerten Fahrzeugen. Über Verluste an Soldaten gibt Oryx keine Auskunft.

+++ 08:38 "Kiewer sollen zu bestimmten Zeiten Licht ausschalten" +++

Russlands Angriffe auf die Energieversorgung stellen die Ukrainer vor große Herausforderungen. ntv-Reporterin Alexandra Callenius berichtet aus der Hauptstadt Kiew, wie die Menschen mit dem knappen Strom umgehen und sich auf den nahenden Winter vorbereiten.

+++ 08:19 Prigoschin gegen russische Militärdoktrin: Rücken täglich nur 200 Meter vor +++

Die russischen Truppen kommen bei ihren Angriffen in der Ukraine nach Einschätzung britischer Geheimdienste nur äußerst langsam voran. Das Verteidigungsministerium in London verweist auf Aussagen des Chefs der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, wonach seine Einheiten täglich 100 bis 200 Meter vorrückten. Prigoschin sagt zwar, dies sei in der modernen Kriegführung normal. Das britische Ministerium betont aber, die russische Militärdoktrin sehe Vorstöße von 30 Kilometern pro Tag vor. Zum Vergleich teilt die Behörde weiter mit: "Im Februar planten die russischen Streitkräfte einen 1000 Kilometer weiten Vormarsch durch die Ukraine innerhalb eines Monats. Im September erzielen die ukrainischen Einheiten Vorstöße von mehr als 20 Kilometern pro Tag." In der Region Charkiw leisten die russischen Truppen allerdings kaum Widerstand und fliehen größtenteils vor der Gegenoffensive.

+++ 07:57 Selenskyj und Macron vereinbaren zwei Treffen - Ukraine soll winterfest werden +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt seine diplomatischen Bemühungen um eine Lösung für die schwierige Energieversorgung fort. In seiner täglichen Videoansprache informiert er am Dienstag unter anderem über sein Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Im Mittelpunkt der Gespräche steht dabei vor allem die Sorge um die Energieversorgung in der Ukraine angesichts der fortgesetzten russischen Angriffe gegen die Energie-Infrastruktur des Landes. "Wir werden alles tun, um die Menschen in diesem Winter mit Strom und Wärme zu versorgen", sagt der ukrainische Staatschef. Mit Macron spricht Selenskyj über einen stärkeren Schutz gegen russische Raketen- und Drohnenangriffe. Daneben seien zwei Veranstaltungen vereinbart worden. "Die erste findet im Dezember in Frankreich statt: alle Herausforderungen des Winters objektiv zu betrachten, von Energie bis Finanzen, von Waffen bis zur Verteidigung des Himmels", sagt das ukrainische Staatsoberhaupt. "Und die zweite Veranstaltung besteht darin, Aufträge aus Frankreich zu sammeln und der Ukraine zu helfen."

+++ 07:35 Ukrainisches Einsatzkommando berichtet von 25 getöteten Russen +++

Das ukrainische Einsatzkommando "Süd" meldet, dass die ukrainischen Streitkräfte in den vergangenen 24 Stunden an der südlichen Frontlinie 25 russische Soldaten getötet und zahlreiches Kriegsgerät sowie elf gepanzerte Fahrzeuge zerstört haben. Das ukrainische Militär will außerdem drei Munitionsdepots in den Regionen Mykolajiw und Cherson zerstört haben.

+++ 07:16 Deutsche glauben immer öfter pro-russische Verschwörungsmythen +++

Die Zustimmungswerte zu pro-russischen Verschwörungserzählungen über den Angriffskrieg gegen die Ukraine steigen in Deutschland in den vergangenen Monaten deutlich - besonders hoch ist die Zustimmung in Ostdeutschland. Das geht aus einer repräsentativen Untersuchung des Centers für Monitoring, Analyse und Strategie (CEMAS) hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) exklusiv vorliegt. So glauben 12 Prozent, die Ukraine habe zusammen mit den USA geheime Biolabore zur Herstellung von Biowaffen betrieben - eine von staatlichen russischen Stellen verbreitete, aber nie belegte Behauptung. Im April stimmten dieser Aussage noch sieben Prozent der Befragten zu. Die CEMAS-Erhebung zeigt deutliche Unterschiede in der Bewertung pro-russischer Propaganda zwischen Ost- und Westdeutschland.

In Ostdeutschland stimmte demnach jeder Dritte der Aussage zu, die NATO habe Russland so lange provoziert, dass Russland in den Krieg ziehen musste. In Westdeutschland stimmten dem hingegen nur 16 Prozent zu. 14 Prozent der ostdeutschen Befragten glauben zudem, der Krieg in der Ukraine würde nur der Ablenkung von der Corona-Pandemie dienen. In Westdeutschland sind es sieben Prozent. Besonders hohe Zustimmungswerte erhalten pro-russische und verschwörungsideologische Aussagen vor allem von Wählerinnen und Wählern der AfD. Fast die Hälfte stimmt den beiden Aussagen zu, die Ukraine sei eigentlich Teil Russlands und Russland habe wegen Provokationen der NATO in den Krieg ziehen müssen. Die von CEMAS verwendeten Daten basieren auf einer bevölkerungsrepräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Bilendi & Respondi. Zwischen dem 3. und dem 11. Oktober 2022 wurden 2228 Personen für die Studie befragt.

+++ 06:58 USA schulen Ukrainer in Minenräumung +++

Das US-Außenministerium gibt am 1. November bekannt, dass es ein Minenräumungs-Schulungsprojekt mit dem amerikanischen Beratungs- und Ingenieurdienstleistungsunternehmen Tetra Tech Inc. gestartet hat. "Am 30. September vergab das Ministerium 47,6 Millionen Dollar an Tetra Tech, Inc. aus Pasadena, Kalifornien, um der Ukraine angesichts des brutalen russischen Angriffskrieges dringende humanitäre Hilfe bei der Minenräumung zu leisten", heißt es in der Pressemitteilung. Tetra Tech wird die ukrainische Regierung dabei unterstützen, ihre Kapazitäten zur Ortung und Beseitigung von Landminen, nicht explodierten und zurückgelassenen Kampfmitteln, improvisierten Sprengkörpern und anderen explosiven Gefahren in zivilen Gebieten zu stärken.

+++ 06:40 Schweden hält Stationierung von Atomwaffen nach NATO-Beitritt für möglich +++

Der neue schwedische Regierungschef Ulf Kristersson hat sich im Falle von Schwedens NATO-Mitgliedschaft offen für die Stationierung von Atomwaffen in seinem Land gezeigt. "Sie werden von mir genau die gleiche Antwort erhalten wie von der finnischen Ministerpräsidentin", sagt Kristersson bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seiner finnischen Kollegin Sanna Marin in Helsinki. "Wir haben beschlossen, dass wir uns für die Zukunft keine Türen verschließen wollen", antwortet diese zuvor auf die Frage, ob Schweden und Finnland Atomwaffen auf ihrem Boden akzeptieren würden. Es sei "ganz natürlich, dass Schweden und Finnland in diesen Fragen gemeinsam" handeln, sagt Kristersson. Sowohl Marin als auch Kristersson räumen jedoch ein, dass Vorbehalte "später" verhandelt werden könnten.

+++ 06:16 Scholz würdigt Erdogans Einsatz für Getreide-Abkommen +++

Bundeskanzler Olaf Scholz weist in einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erneut die Vorwürfe Russlands zurück, die Ukraine bereite den Einsatz einer "schmutzigen Bombe" vor. Scholz habe entsprechende "von Russland erhobene Anschuldigungen" als "haltlos" zurückgewiesen, erklärt das Bundeskanzleramt in einer Mitteilung über das Telefongespräch. Scholz habe gegenüber Erdogan zudem den türkischen Einsatz zur Fortsetzung ukrainischer Getreideexporte im Rahmen des Getreide-Abkommens gewürdigt. Scholz und Erdogan seien sich "einig" gewesen, dass "Russlands nukleare Rhetorik" unverantwortlich sei.

+++ 05:59 Wegen zerstörter Infrastruktur: 1000 Heizstellen in Kiew geplant +++

Die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ziehen nach Angaben des Bürgermeisters Vitali Klitschko wegen der russischen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur verschiedene Szenarien zur Versorgung der Bevölkerung in Betracht. "Das schlimmste wäre, wenn es überhaupt keinen Strom, kein Wasser und keine Fernwärme gäbe", schreibt Klitschko auf Telegram. "Für diesen Fall bereiten wir über 1000 Heizstellen in unserer Stadt vor." Die Standorte werden mit Generatoren ausgestattet und verfügen über einen Vorrat an lebensnotwendigen Dingen wie Wasser.

+++ 22:12 Türkei zuversichtlich: Getreideabkommen bleibt bestehen +++

Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar zeigt sich zuversichtlich, dass das von den UN und seinem Land vermittelte Getreide-Abkommen zwischen Russland und der Ukraine bestehen bleibt. Es gebe Fortschritte in der Frage, teilt er mit. Russland hatte am Wochenende das Abkommen nach Angriffen auf die Schwarzmeerflotte in Sewastopol ausgesetzt.

+++ 21:40 EU-Kommission sagt Hilfe für Wiederherstellung des ukrainischen Energienetzes zu +++

Nach einem Besuch in Kiew sagt die EU-Energiekommissarin Kadri Simson der Ukraine Hilfe bei der Wiederherstellung des angeschlagenen Energienetzes zu: "Russland hat in seinem Krieg gegen die Ukraine den Energiesektor zu einem Kampfschauplatz gemacht. Und an diesem Kampfschauplatz kämpft die EU neben der Ukraine", sagt die estnische Politikerin einer Mitteilung der EU-Kommission zufolge. Oberste Priorität sei es, Millionen von Familien in der Ukraine vor Kälte und Dunkelheit zu schützen. Laut der Brüsseler Behörde werden in den kommenden Tagen unter anderem die Kommission und das ukrainische Energieministerium zusammen eine Kampagne starten, um weitere Unterstützung aus dem Privatsektor zu mobilisieren. Schon jetzt hätten die EU, die EU-Staaten und private Unternehmen Energienotausrüstung im Wert mehrerer Millionen Euro geliefert. "Angesichts der eskalierenden Angriffe Russlands" müsse die Unterstützung jedoch verstärkt werden. Zur Instandsetzung von Laboren am Kernkraftwerk Tschernobyl stelle die EU 13 Millionen Euro bereit.

+++ 20:45 Boris Johnson: Putin wäre verrückt, wenn er in der Ukraine Atomwaffen einsetzen würde +++

In einem Interview mit Sky News sagt der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson, er glaube nicht, dass Wladimir Putin in der Ukraine eine Atomwaffe einsetzen werde. "Ich glaube nicht, dass er das tun wird, er wäre verrückt", so Johnson. Dies würde "den sofortigen Austritt Russlands aus dem Club der zivilisierten Nationen bedeuten".

