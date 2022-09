Erfolg oder Misserfolg der Russen im Ukrainekrieg wird maßgeblich davon abhängen, ob die Mobilisierung für die Truppen erfolgreich ist, so analysiert es Militärexperte Thomas Wiegold auf ntv. An der Frontlinie müssten Lücken gestopft werden, Einheiten mit vielen Verlusten müssten ausgewechselt und aufgefüllt werden. Daher geht es laut Wiegold nicht darum, mehr Kampfkraft an der Front zu haben, sondern ausgefallene Kräfte zu ersetzen.

+++ 12:19 Russland meldet 50 Prozent abgegebene Stimmen +++

Die russische Militärverwaltung in den besetzten ukrainischen Gebieten meldet für die Oblast Luhansk abgegebene Stimmen von 50 Prozent der Bevölkerung bei dem derzeit laufenden Schein-Referendum. In den Städten Lyssytschansk, Sjewjerodonezk und Rubizne wollen die Besatzer 41 bis 46 Prozent der Bevölkerung bereits befragt haben. Nachdem im Zuge der russischen Eroberung der Gebiete viele Menschen fliehen mussten, gibt es jedoch keine Informationen, wie viele Bewohnerinnen und Bewohner überhaupt noch vor Ort sind. Die russischen Truppen haben die Städte weitgehend zerstört.

+++ 11:53 Medusa: Kreml will bald Grenzen für Wehrfähige schließen +++

Die russischen Behörden bereiten sich laut einem Bericht des unabhängigen kreml-kritischen Portals "Medusa" darauf vor, die Grenzen für Männer im Mobilisierungsalter zu schließen. Das sagte eine dem Kreml nahestehende Quelle dem Portal. Ihm zufolge ist das wahrscheinlichste Datum der Einführung des Verbots der 28. September, zuvor sollten die Referenden in den russisch besetzen Gebieten abgewartet werden. Das vergangene Woche beschlossene Gesetz zur Teil-Mobilisierung sieht bereits vor, dass rekrutierungsfähige Männer nicht ins Ausland reisen sollen. Bisher werden sie an den russischen Grenzen jedoch nicht an einer Ausreise gehindert.

+++ 11:31 Prothesen-Trägerin protestiert in Moskau gegen Krieg: "Wollt ihr so wie ich werden? +++

Ein unverifiziertes Video zeigt eine Rollstuhlfahrerin, der ein Bein amputiert wurde, bei ihrem sehr persönlichen Protest gegen die Teilmobilmachung in Russland: Sie packt ein Schild aus mit der Aufschrift: "Wollt ihr so wie ich werden?" Die Szene soll sich in Moskau abspielen, binnen kürzester Zeit ist die junge Frau umringt von Sicherheitskräften.

+++ 11:18 Nach Kriegsäußerungen sagt Roger Waters Konzerte in Polen ab +++

Seine Äußerungen gegen Waffenlieferungen an die Ukraine sorgten im August für Empörung, besonders im Nachbarland Polen: Roger Waters, Mitbegründer der legendären Rockband Pink Floyd, hat nun laut einem Spiegel-Bericht Konzerttermine für Krakau im April kommenden Jahres abgesagt. Gründe dafür gibt Waters' Management nicht an. Ein Zusammenhang mit der breiten Kritik an Waters, der im Sommer in einem Interview sagte, es sei ein "großes Verbrechen", wie US-Präsident Biden das "Feuer in der Ukraine" schüre, und wenn Biden wolle, sei der Krieg "morgen beendet", liegt nahe. Im September lieferte sich Waters einen öffentlichen Schlagabtausch im Internet mit der Ehefrau des ukrainischen Präsidenten, Olena Zelenska.

+++ 10:40 Munz: Proteste vom Samstag sind Erfolg der Opposition +++

Zwar waren weniger Menschen als Anfang der Woche auf der Straße, aber in 32 Städten hat es auch am Samstag Proteste gegen die Teilmobilmachung in Russland und den Krieg gegen die Ukraine gegeben. ntv-Korrespondent Rainer Munz wertet das als Erfolg der Opposition. Seine Erfahrung aus dem Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern: Viele Russen trauen sich nicht, ihre Ablehnung des Krieges öffentlich zu machen. Die Strafen für die Teilnahme an Protesten sind drakonisch.

+++ 10:08 Deutschland hilft ukrainischen Kindern mit 10 Millionen Euro +++

Deutschland unterstützt Schulkinder in der Ukraine mit weiteren 10 Millionen Euro. Entwicklungsministerin Svenja Schulze kündige die Hilfe gestern per Videobotschaft auf dem New Yorker Global Citizen Festival an. Das Geld soll in die UN-Organisation Education Cannot Wait fließen, die vom Krieg in der Ukraine betroffene Mädchen und Jungen unterstützt und ihnen einen durchgängigen Zugang zu Bildung und psychosozialer Unterstützung ermöglicht.

+++ 09:43 Videos zeigen bewaffnete Stimmensammlertrupps +++

Mit Blick auf die Schein-Referenden in den russisch besetzten Gebieten von Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson kursieren nicht verifizierte Videos im Internet, die Stimmeneinsammler begleitet von bewaffneten Kräften zeigen sollen. Die hastig beschlossenen und nun durchgeführten Referenden finden Berichten zufolge unter starkem Zwang statt. Unter anderem wird Menschen, die nicht abstimmen möchten, mit dem Verlust des Arbeitsplatzes gedroht.

+++ 09:02 Ukraine: Russen attackieren Stadtzentrum von Odessa +++

Die ukrainische Seite meldet russische Angriffe auf das Zentrum der Hafenstadt Odessa. Nach dem Bericht eines dortigen Kommandeurs soll Russland mit Selbstmorddrohnen auf das Stadtzentrum gezielt und dabei mehrfach ein Verwaltungsgebäude getroffen haben. Eine der Drohnen sei von der ukrainischen Flugabwehr abgeschossen worden.

+++ 08:32 Russen kreieren Schimpfwort für Mobilisierung +++

Für die Teilmobilisierung, die in Russland seit Anfang der Woche gilt, hat die Bevölkerung bereits ein neues Wort kreiert. "Mogilisazija" ist eine Mischung aus den Begriffen "Mobilisierung" und "Grab". In der kritischen Reaktion auf die Rekrutierung von 300.000 Zivilisten zeigt sich die Überzeugung vieler Russen, nur "Kanonenfutter" zu sein für die Ziele eines Kriegs, an denen selbst die Berufsarmee scheitert. Es werde wohl noch eine Weile dauern, aber dann könne die Proteststimmung im Land noch deutlich zunehmen, glaubt der Politologe Abbas Galljamow.

Am Samstag meldeten NGOs mehr als 700 Festnahmen bei Antikriegs-Demonstrationen. (Foto: picture alliance/dpa/TASS)

+++ 07:57 Russland: Für annektierte Gebiete würde Atomdoktrin gelten +++

Nach einer möglichen Annexion der Regionen Cherson und Saporischschja in der Ukraine würde die russische Atomdoktrin auch für die annektierten Gebiete gelten. Das hat Außenminister Sergej Lawrow vor den UN in New York erklärt. Die Doktrin rechtfertigt einen atomaren Schlag als Reaktion auf einen Angriff, der die "weitere Existenz des Staates gefährdet". Dieser kann auch konventionell geführt sein. Ein Einsatz nuklearer Waffen ist außerdem möglich, wenn verlässliche Informationen vorliegen, dass ein feindlicher Angriff erfolgen soll.

+++ 07:25 Russland meldet ukrainische Angriffe in Donezk +++

Die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti meldet ukrainische Angriffe in weiteren von Russland besetzten Gebieten. Im Zentrum der Stadt Donezk hat demnach eine Granate ein Hochhaus in der Nähe des Regierungsgebäudes getroffen. Außerdem meldet man auf russischer Seite Einschläge von NATO-155-mm-Granaten und Beschuss von Getreidespeichern. Demgegenüber meldet die ukrainische Seite massive Angriffe auf die Stadt Saporischschja. Das Regionalzentrum sei erneut Ziel eines massiven Raketenbeschusses gewesen.

+++ 06:41 Ukraine beantragt UN-Sicherheitsratssitzung +++

Mit Blick auf die Schein-Referenden, die derzeit in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine abgehalten werden, um eine vorgetäuschte Legitimation für eine Annexion zu erhalten, beantragt die Ukraine eine Sondersitzung des UN Sicherheitsrates. Russland müsse "verantwortlich gemacht werden für seine weiteren Versuche, die international anerkannten Grenzen der Ukraine zu verschieben", schreibt der Sprecher des Außenministeriums auf Twitter. Es sei ein Bruch mit dem Völkerrecht.

+++ 05:23 Termin für Annexion steht angeblich schon fest +++

Noch bis zum 27. September laufen in den teilweise besetzten Gebieten der Ukraine die Scheinreferenden über einen Beitritt zu Russland. Nach Informationen der russischen Agentur Tass will Russland danach schnell Fakten schaffen: Schon am 30. September könne die Annexion erfolgen, berichtet Tass unter Berufung auf eine Quelle in der Staatsduma. Für den gleichen Tag sei eine Ansprache von Kreml-Chef Wladimir Putin vor der Föderationsversammlung geplant, meldet "Kyiv Independent".

+++ 02:53 Rund 750 Festnahmen bei Protesten in Russland +++

Mehr als 700 Menschen werden in Russland bei Protesten gegen die angeordnete Teilmobilmachung festgenommen. Das Menschenrechtsportal ovd.info berichtet am Abend von landesweit 747 Festnahmen in insgesamt 32 Städten. Es handele sich nur um die namentlich bekannten Männer und Frauen, es könnten noch deutlich mehr Menschen in Gewahrsam sein, heißt es. Die russische Polizei geht gegen die verbotenen Anti-Kriegs-Proteste teils mit brutaler Gewalt vor, wie Videos in den sozialen Netzwerken zeigen. Augenzeugen berichten auch vom Einsatz von Elektroschockern.

+++ 01:15 Keine Waffenlieferung - Selenskyj "schockiert" über Israel +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußert in einem Interview mit französischen Reportern Unverständnis über Israels Weigerung, seinem Land Raketenabwehrsysteme zu liefern. "Ich weiß nicht, was mit Israel passiert ist. Ich bin ehrlich und offen gesagt - ich stehe unter Schock, weil ich nicht verstehe, warum sie uns keine Luftverteidigung geben konnten", sagte er. Zelenskij hatte die Waffen bereits kurz nach Kriegsbeginn im Februar angefordert. Zelenskijs Kommentare fallen schärfer aus als noch im März, als er Israel für seine Zurückhaltung bei der Lieferung von Waffen tadelte. Damals hatte sich Israel unverbindlich geäußert und mitgeteilt, es würde der Ukraine so gut wie möglich helfen. Israel hat die russische Invasion verurteilt, scheut sich jedoch davor, Beziehungen zu Moskau zu belasten. Im benachbarten Syrien hält Russland eine Machtposition inne. Israelische Streitkräfte greifen dort häufig pro-iranische Milizen an.

+++ 23:59 Russland hält Erweiterung des UN-Sicherheitsrates für denkbar +++

Russlands Außenminister Sergej Lawrow zeigt sich offen für Änderungen an der Zusammensetzung des UN-Sicherheitsrates. Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen müsse sich an die Realitäten in der Welt anpassen und zugunsten von Ländern aus Lateinamerika, Afrika und Asien erweitert werden, sagt Lawrow bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Vor allem Brasilien und Indien seien aus Sicht Moskaus durch ihre weltweit wichtige Rolle würdige Kandidaten dafür, ständige Mitglieder zu werden, fügt er an. Gegenüber einer Veränderung von Entscheidungsprozessen in dem Gremium äußert er aber Vorbehalte: "Wir sind auch besorgt über die Bemühungen von Ländern, die die Vorrechte des Sicherheitsrates untergraben", so Lawrow. Das Thema der Ausweitung des UN-Sicherheitsrats hat spätestens seit der Rede von US-Präsident Joe Biden vor der Vollversammlung am Mittwoch an Fahrt aufgenommen. Was Lawrow sonst noch sagte, lesen Sie hier.

+++ 22:53 Selenskyj ruft Russen zur Fahnenflucht auf +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wendet sich in seiner abendlichen Videoansprache explizit an Russen, und fordert sie auf, sich der Teilmobilmachung zu entziehen. "Vor dieser verbrecherischen Mobilmachung wegzulaufen ist besser, als verstümmelt zu werden und sich dann vor Gericht verantworten zu müssen, weil man sich an einem Angriffskrieg beteiligt hat", sagt er auf Russisch. Zugleich bietet er an, dass sich russische Soldaten freiwillig in Kriegsgefangenschaft begeben könnten. Dort würden sie zivilisiert behandelt. Mit Blick auf die hohen Strafen für Fahnenflüchtige in Russland sagt Selenskyj, dass niemand erfahren werde, unter welchen Umständen die Soldaten aufgeben.

+++ 22:15 Lawrow wirft Westen "groteske" Angst vor Russland vor +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow behauptet, die westlichen Staaten hätten eine "groteske" Angst vor Russland. "Die offizielle Russophobie im Westen ist beispiellos, das Ausmaß ist grotesk", sagt er bei der UN-Generaldebatte in New York. Die Staaten schreckten dabei nicht davor zurück, "Russland zu zerstören". Zudem beschuldigt Lawrow die USA, durch Sanktionen die gesamte Welt zu ihrem Hinterhof machen zu wollen.

+++ 21:35 UN-Sicherheitsrat soll zu Scheinreferenden tagen +++

Der UN-Sicherheitsrat soll sich mit den Scheinreferenden in russisch besetzten Gebieten der Ostukraine beschäftigen. Das Treffen des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen wird Diplomatenangaben zufolge von den USA und Albanien beantragt und soll am Dienstagnachmittag Ortszeit (21 Uhr deutscher Zeit) in New York stattfinden. Die Ukraine hatte zuvor in einem Brief an den Rat eine entsprechende Sitzung gefordert. In der Ukraine wird seit Freitag in den vier russisch besetzten Gebieten Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja in Scheinreferenden über einen Beitritt zu Russland abgestimmt. UN-Generalsekretär António Guterres hatte eine mögliche Annexion der Gebiete zuletzt als Verletzung des Völkerrechts bezeichnet.

+++ 21:02 Russland bestätigt Autoschlange an Grenze zu Georgien +++

Die russischen Behörden bestätigen nach der Ankündigung einer Teilmobilmachung eine "erhebliche" Zunahme an aus Russland kommenden Autos an der Grenze zu Georgien. "Es gibt einen erheblichen Andrang privater Fahrzeuge", erklärt das Innenministerium der russischen Grenzregion Nordossetien. "Um die 2300" Fahrzeuge warteten darauf, einen Grenzübergang zu passieren, heißt es weiter. Die Äußerungen sind die erste offizielle Bestätigung einer russischen Behörde über einen Anstieg von Ausreisen. Der Kreml hatte am Donnerstag Berichte über eine Flucht wehrfähiger Russen als "falsch" abgetan.

Autos stehen Schlange, um von Russland nach Georgien einzureisen. (Foto: IMAGO/SNA)



