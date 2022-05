Die selbsternannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine wollen ein Referendum zum Beitritt Russlands abhalten. Allerdings soll dieses erst nach der Besetzung des gesamten Gebietes durch russische Truppen stattfinden. Dies sagt der Anführer der Separatistenregion Donezk, Denis Puschilin, der russischen Nachrichtenagentur "Ria Nowosti". "Die Ergebnisse eines solchen Referendums sind ziemlich offensichtlich, ziemlich klar." Jedoch sei es sinnvoll, dies erst durchzuführen, "nachdem wir die verfassungsmäßigen Grenzen der 'Volksrepubliken' Donezk und Luhansk2 erreicht haben. Alles zu seiner Zeit."

+++ 12:12 "Wenn wir das Kommando haben ..." - Kadyrow droht Polen +++

Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow nimmt Polen ins Visier. "Die Ukraine ist eine abgeschlossene Sache. Mich interessiert Polen", sagt er in einem Video. "Nach der Ukraine, wenn wir das Kommando haben, zeigen wir euch in sechs Sekunden, wozu wir fähig sind." Die Polen sollten besser ihre Waffen niederlegen und Söldner zurückziehen. "Und bittet offiziell um Verzeihung für das, was ihr unserem Botschafter angetan habt", so Kadyrow weiter. Der russische Botschafter in Polen war am "Tag des Sieges" von Demonstranten mit roter Farbe überschüttet worden.

+++ 11:55 NATO-Chef: "Kriege sind unberechenbar" +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg lobt die Stärke der ukrainischen Armee. "Was wir gesehen haben, war natürlich der Mut und die Professionalität der ukrainischen Soldaten, der politischen Führung unter Präsident Selenskyj und der einfachen Ukrainer", sagt er im Interview mit der polnischen Zeitung "Rzeczpopolita". Eine Prognose über die Dauer des Krieges wagt er nicht: Kriege seien "unberechenbar. Und niemand kann mit Sicherheit sagen, wann und wie dieser Krieg enden wird."

+++ 11:41 Scholz: Putin hat alle strategischen Ziele verfehlt +++

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich erneut überzeugt davon, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine nicht gewinnen wird. "Schon jetzt hat er alle seine strategischen Ziele verfehlt", sagt Scholz in seiner Rede zum Abschluss der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. "Eine Einnahme der gesamten Ukraine durch Russland scheint heute weiter entfernt als noch zu Beginn des Krieges. Mehr denn je betont die Ukraine ihre europäische Zukunft."

+++ 11:23 Russland zeigt Bilder von Start einer Iskander-K-Rakete +++

Das russische Verteidigungsministerium zeigt Aufnahmen, auf denen der Start einer Rakete vom Typ Iskander-K zu sehen ist. Die ballistische Kurzstrecken-Rakete sei auf ein nicht näher bezeichnetes "militärisches Ziel" in der Ukraine gerichtet, meldet die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Die russischen Truppen haben Iskander-K-Raketensysteme gegen ukrainische Städte, Munitionsdepots und andere militärische Ziele eingesetzt.

+++ 10:58 Deutsche Fregatte soll NATO-Nordflanke stärken +++

Um die Nordflanke der NATO mit abzusichern, ist die deutsche Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" nun unterwegs. Das Kriegsschiff soll in den nächsten Monaten auch Teil der schnellen Eingreiftruppe des Militärbündnisses werden, wie das Marinekommando mitteilt. An Bord der fast 140 Meter langen Fregatte, die von Wilhelmshaven aus aufbrach, sind rund 220 Soldaten, darunter Besatzungsmitglieder aus der Slowakei. Dazu gehören außerdem eine Facharztgruppe sowie Marineflieger mit zwei Bordhubschraubern.

+++ 10:44 Habeck sieht engen Korridor für Einigung auf Ölembargo +++

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält eine Einigung auf ein Ölembargo trotz des Widerstands der ungarischen Regierung weiterhin für möglich. Der Grünen-Politiker macht aber zugleich deutlich, dass er den Zeitraum für Verhandlungen für begrenzt hält. Mit Blick auf die Tage vor dem nächsten EU-Gipfel Anfang kommender Woche sagte Habeck: "Ich nehme an, das ist der Korridor, wo entweder eine Einigung zu erzielen ist oder man sich andere Instrumente überlegen muss." Habeck äußert zudem Verständnis für Vorbehalte gegen das Ölembargo. "Die Staaten haben unterschiedliche Versorgungssituationen, das ist hinzunehmen."

+++ 10:18 Soldat aus Sibirien: Russische Behörden haben mich unfair behandelt +++

Ein russischer Soldat beklagt im "Guardian" die fehlende Vorbereitung auf den Krieg in der Ukraine. Der 21-Jährige, der 45 Tage in ukrainischer Kriegsgefangenschaft verbrachte und dann ausgetauscht wurde, berichtet der britischen Zeitung von seinem Einsatz. "Viele der jungen Leute konnten sich nicht einmal vorstellen, dass wir in den Krieg ziehen würden. Sie haben uns erst im allerletzten Moment davon erzählt, in der Nacht vor der Invasion", sagt er. "Letztendlich ist es wirklich nicht fair, wie die russischen Behörden mich behandelt haben. Ich wurde völlig unvorbereitet in die Ukraine geschickt." Während der Gefangenschaft habe er alle Gefühle unterdrückt und nicht versucht, über sein Leben nachzudenken. "Aber jetzt habe ich fürchterliche Träume, ich kann kaum schlafen." Nun suche er nach Wegen, die Armee zu verlassen. "Ich will nur noch nach Hause", so der Soldat aus Sibirien.

+++ 10:04 Russische Notenbank senkt Leitzins von 14 auf 11 Prozent +++

Die russische Notenbank lockert erneut ihre Geldpolitik. Der Leitzins werde um 3,0 Prozentpunkte auf 11,0 Prozent reduziert, teilt die Zentralbank in Moskau mit. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einer Zinssenkung auf 11,5 Prozent gerechnet. Die Notenbank stellt weitere Senkungen in diesem Jahr in Aussicht. Es ist die dritte Zinssenkung in Folge.

+++ 09:57 Kiew berichtet von fast 30.000 getöteten russischen Soldaten +++

Die Zahl der getöteten russischen Soldaten liegt nach ukrainischen Angaben fast bei 30.000. Laut dem Generalstab der Armee starben seit Beginn des russischen Angriffskriegs rund 29.600 Soldaten. Außerdem soll Russland in den vergangenen drei Monaten unter anderem 1315 Panzer, 13 Kriegsschiffe und mehr als 600 Artilleriesysteme verloren haben. Hinzu kommen den Angaben zufolge Tausende weitere Fahrzeuge.

+++ 09:34 Verwaltung in Cherson zahlt Gehälter in Rubel +++

Die Russifizierung der ukrainischen Region Cherson schreitet voran. In der von Russen besetzten Gegend sollen Beamte ab Juni in Rubel bezahlt werden, wie die Agentur Ria Nowosti berichtet. Sie bezieht sich dabei auf Aussagen des Leiters der Bezirksverwaltung, Andrej Klotschko. Parallel zum Rubel soll die ukrainische Währung Hrywnja noch eine Weile bestehen. "Versorgungsunternehmen akzeptieren Zahlungen sowohl in Rubel als auch in Hrywnja unter Verwendung eines dualen Währungssystems", sagt Klotschko. Um seine Herrschaft in den eroberten Gebieten im Süden der Ukraine zu festigen, kündigte Moskau am Mittwoch an, die Bewohner der Regionen Saporischschja und Cherson in einem vereinfachten Verfahren mit russischen Pässen auszustatten. Kiew nennt dies ein "kriminelles" Verhalten.

+++ 09:18 Separatist Puschilin drängt auf rascheren russischen Militäreinsatz +++

Der Anführer der pro-russischen Separatistenregion Donezk, Denis Puschilin, fordert eine Beschleunigung des russischen Militäreinsatzes im Donbass. Die ukrainische Regierung habe die Wasserversorgung wichtiger Städte im Norden der Region blockiert, sagt er der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti zufolge. Daher müsse der Einsatz der russischen Truppen vorangetrieben werden.

+++ 08:51 London: "Bemerkenswerte taktische Fehlschläge" der russischen Luftlandetruppen +++

Der britische Geheimdienst sieht "schwere Verluste" bei den russischen Luftlandetruppen. Diese seien seit Beginn des Kriegs an mehreren "bemerkenswerten taktischen Fehlschlägen" beteiligt, schreibt das Verteidigungsministerium in London. "Dazu gehören der Versuch eines Vorstoßes auf Kiew über den Flugplatz Hostomel im März, die seit April ins Stocken geratenen Fortschritte auf der Isjium-Achse und die jüngsten gescheiterten und kostspieligen Überquerungen des Flusses Siwerskji Donez." Die russische Doktrin sieht dem Bericht zufolge vor, die Luftlandetruppen mit einigen der anspruchsvollsten Operationen zu betrauen. Die 45.000 Mann starke Einheit, die überwiegend aus professionellen Vertragssoldaten bestehe, sei so bei Einsätzen eingesetzt worden, die besser für schwerere gepanzerte Infanterie geeignet seien. Ihre gemischte Leistung spiegelt laut dem Bericht ein strategisches Missmanagement und "das Versagen Russlands bei der Sicherung der Luftüberlegenheit wider".

+++ 08:33 Tass berichtet von 8000 ukrainischen Kriegsgefangenen in Luhansk und Donezk +++

In den von Russland unterstützten Separatisten-Gebieten Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine werden einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge rund 8000 ukrainische Kriegsgefangene festgehalten. "Es gibt viele Gefangene", zitiert Tass den Vertreter der selbst ernannten und international nicht anerkannten "Volksrepublik" Luhansk, Rodion Miroschnik. "Natürlich gibt es mehr von ihnen auf dem Territorium der Volksrepublik Donezk, aber wir haben auch genug, und jetzt liegt die Gesamtzahl irgendwo in der Größenordnung von 8000. Das ist viel, und buchstäblich Hunderte kommen jeden Tag hinzu."

+++ 08:08 "Schlächter von Mariupol": Tausende aus Ukraine nach Russland gebracht +++

Etwa 19.000 Menschen sind nach russischen Angaben innerhalb von 24 Stunden aus der Ukraine nach Russland gebracht worden. Dies berichtet die russische Agentur Tass und zitiert den Generaloberst Michail Misinzew vom russischen Verteidigungsministerium. "Trotz aller von Kiew errichteten Hindernisse wurden in den letzten 24 Stunden 18.927 Menschen, darunter 2.058 Kinder, aus gefährlichen Gebieten der Donbass-Republiken und der Ukraine in die Russische Föderation evakuiert, ohne dass die ukrainischen Behörden daran beteiligt waren", sagt Mikhail Misinzew, der das russische Hauptquartier für die "Koordinierung humanitärer Maßnahmen" in der Ukraine leitet. Misinzew gilt als "Lieblingsgeneral" von Präsident Wladimir Putin. Der ukrainische Diplomat Olexander Scherba nennt ihn auch "Schlächter von Mariupol".

+++ 07:30 Was sagt Scholz heute in Davos? +++

Bundeskanzler Olaf Scholz nimmt heute am Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos teil und wird dort um 11 Uhr eine Rede vor dem Plenum des Treffens halten. Dabei dürfte interessant werden, was Scholz zur deutschen Ukraine-Politik sagt. Dem Kanzler wird von vielen Seiten eine schlechte Kommunikation und Zögerlichkeit vorgeworfen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte den westlichen Ländern bei seiner Rede gestern mangelnde Einigkeit bei ihrer Unterstützung im Krieg gegen Russland vorgeworfen. Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger hatte diese Woche in Davos vorgeschlagen, die Ukraine solle Russland die 2014 annektierte Krim überlassen.

+++ 07:11 Israel gegen Lieferung von Panzerabwehrraketen +++

Israel lehnt ein Ersuchen der USA ab, Berlin die Lieferung von Panzerabwehrraketen an die Ukraine zu gestatten, die in Deutschland mit israelischer Technologie unter israelischer Lizenz hergestellt wurden. Dies berichtet die Nachrichtenseite Axios unter Berufung auf amerikanische und israelische Beamte. Die Frage der Waffenlieferungen ist demnach eine der letzten politischen Differenzen zwischen den USA und Israel, wenn es um den Krieg geht. Unter dem Druck der Biden-Regierung habe Israel zwar seine Politik gegenüber Moskau angepasst und allmählich eine pro-ukrainische Position eingenommen. Bislang setze Israel jedoch auf die Lieferung von nicht tödlicher Militärausrüstung - wie etwa Schutzhelme und Schutzwesten - an die Ukraine.

+++ 06:54 Ungarn will mit Sondersteuer Militär ausbauen +++

Ungarn kündigt eine Sondersteuer auf Zusatzgewinne durch die vom Ukraine-Krieg verursachten Preiserhöhungen an. In einem Video erklärt Regierungschef Viktor Orban, dass die neue Steuer "Banken, Versicherungen, Supermärkte, Handels- und Energieunternehmen, Telekommunikationsunternehmen und Fluggesellschaften" betreffen werde. Mit dem Geld soll der Ausbau des Militärs sowie die Deckelung von Energie- und Wasserpreisen finanziert werden. Der Krieg und die "Brüsseler Sanktionspolitik" gegen Russland hätten zu einem "Preisanstieg" geführt, der zusammen mit den steigenden Zinsen "den Banken und multinationalen Konzernen zusätzliche Gewinne beschert".

+++ 06:31 Russen kaufen deutlich mehr Antidepressiva +++

Russen geben deutlich mehr Geld für Antidepressiva aus. Dies berichtet die russische Wirtschaftszeitung Wedomosti. Demnach gaben Russen von Februar bis April 2022 mehr als 2 Milliarden Rubel für den Kauf von Antidepressiva aus. Das sei 2,1-mal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im März gaben sie dem Bericht zufolge 1 Milliarde Rubel für Antidepressiva aus - das Dreifache vom März vergangenen Jahres.

+++ 05:56 Strack-Zimmermann: Darf nicht sein, dass die Welt Deutschland als "Bremser und Loser" sieht +++

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, will eine Bestandsaufnahme des sogenannten Ringtausches zur Unterstützung der Ukraine mit Waffen. Mit Partnerländern, die der Ukraine Waffen aus sowjetischer Produktion überließen, müssten klare Absprachen für Ersatz getroffen werden, sagt die FDP-Politikerin. "Es darf nicht sein, dass am Ende des Krieges die Welt Deutschland als kompletten Bremser und Loser empfindet, nur weil wir nicht in der Lage sind, zu organisieren und zu kommunizieren", so Strack-Zimmermann. Deutschland habe humanitäre Hilfe organisiert und militärisches Material und Waffen von hohem Wert geliefert. "Der Kanzler hat die Fäden in der Hand und kann die Puppen entsprechend tanzen lassen. Ich versuche zu verstehen, warum er das nicht macht. Aus Überzeugung, oder wegen seiner Partei?"

+++ 04:55 Kiew: Russland greift mehr als 40 Städte im Donbass an +++

Nach Angaben des ukrainischen Militärs treiben die russischen Streitkräfte ihre Großoffensive im Donbass voran. "Die Besatzer beschossen mehr als 40 Städte in den Regionen Donezk und Luhansk und zerstörten oder beschädigten 47 zivile Einrichtungen, darunter 38 Häuser und eine Schule. Infolge dieses Beschusses starben fünf Zivilisten und 12 wurden verwundet", teilen die ukrainischen Streitkräfte auf Facebook mit. Die ukrainische Armee habe zehn feindliche Angriffe abgewehrt, vier Panzer und vier Drohnen zerstört und 62 "feindliche Soldaten" getötet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt, die russischen Truppen seien in einigen Teilen des Ostens "uns zahlenmäßig weit überlegen".

+++ 04:28 Deutsche Bahn will mehr Getreide aus der Ukraine transportieren +++

Die Deutsche Bahn (DB) will die Ukraine stärker beim Getreideexport unterstützen. "Angesichts der drohenden Hungersnot in Teilen der Welt und des enormen Bedarfs, Millionen von Tonnen ukrainisches Getreide in die Welt zu exportieren, werden wir als DB Cargo in Abstimmung mit dem Bund weitere Aufträge und Zugfahrten organisieren", sagt DB-Cargo-Chefin Sigrid Nikutta den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Wir tun alles, was wir als Unternehmen aus sozialer Verantwortung heraus tun können." Zurzeit fahre DB Cargo mit Tochtergesellschaften in Polen und Rumänien mehrere Züge täglich mit Getreide an verschiedene Seehäfen. "Nun geht es darum, diese Agrarexporte auszuweiten. Ziel sind tragfähige Verbindungen bis an die Seehäfen der Nordsee und des Schwarz- und Mittelmeeres."

+++ 03:35 Schweiz will Gelder von Janukowitsch-Vertrauten Ukraine zukommen lassen +++

Die Schweiz will die Ukraine bei der Einziehung von nach der ukrainischen Revolution 2014 eingefrorenem Vermögen unterstützen. Konkret geht es dabei um 100 Millionen Schweizer Franken (97 Millionen Euro) des ehemaligen ukrainischen Abgeordneten Jurij Iwanjuschtschenko und seiner Familie. Iwanjuschtschenko war ein enger Vertrauter des pro-russischen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, der 2014 nach einer pro-europäischen Revolution gestürzt wurde. Das Schweizer Bundesverwaltungsgericht wird laut einer Mitteilung des Bundesrats entscheiden, ob die Voraussetzungen für eine Einziehung der Gelder erfüllt sind. Falls dies der Fall ist, werden die Vermögenswerte an die Ukraine zurückgegeben

+++ 02:49 Noch rund 1,2 bis 1,5 Millionen Flüchtlinge in Polen +++

Nach aktuellen Schätzungen halten sich noch rund 1,2 bis 1,5 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im benachbarten Polen auf. Für einen Teil der insgesamt gut 3,5 Millionen eingereisten Menschen sei Polen nur ein Transitland auf dem Weg in den Westen Europas gewesen, sagt Blazej Pobozy vom Innenministerium in Warschau dem Sender Radio Olsztyn. Andere seien in ihre Heimat zurückgekehrt, weil sich der russische Angriffskrieg derzeit auf den Donbass und den Süden der Ukraine konzentriere. Pobozy stützt seine Schätzung unter anderem auf die Zahl der Ukrainer, die in Polen eine nationale Identifikationsnummer beantragt haben. Die sogenannte Pesel-Nummer muss bei Aufenthalten von mehr als zwei Monaten Dauer verpflichtend beantragt werden.

+++ 01:48 Hafen von Mariupol laut Moskau wieder in Betrieb +++

Der Hafen in der von russischen Truppen eroberten südukrainischen Stadt Mariupol hat nach Angaben Moskaus seinen Betrieb wieder aufgenommen. "Die Minenräumungs- und Entmilitarisierungseinsätze am Hafen sind abgeschlossen", sagt der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Mehr als 12.000 Rüstungs- und "gefährliche explosive Gegenstände" seien eingesammelt worden. Der Hafen von Mariupol war vor dem Ukraine-Konflikt der zweitwichtigste des Landes.

+++ 00:58 Russland: Italienischer Friedensplan ist Fantasterei +++

Russland hat einen italienischen Friedensplan für die Ukraine zurückgewiesen. Der Plan sei eine "Fantasterei", sagt die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. "Man kann nicht mit der einen Hand die Ukraine mit Waffen beliefern und mit der anderen Hand Pläne für eine friedliche Lösung der Situation vorlegen", fügt sie hinzu. Der italienische Außenminister Luigi Di Maio hatte den Plan vergangene Woche in groben Zügen vorgestellt und bei einem Besuch in New York mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, erörtert. Das russische Präsidialamt hatte erklärt, es habe die Initiative nicht gesehen, hoffe aber, sie auf diplomatischem Weg zu erhalten.

+++ 00:29 Selenskyj: Es wird immer noch zu viel Rücksicht auf Russland genommen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft die Weltgemeinschaft auf, sich eindeutiger auf die Seite seines von Russland angegriffenen Landes zu stellen. In seiner Videoansprache, die auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht wurde, zeigt er sich enttäuscht auch von den Beratungen beim Weltwirtschaftsforum in Davos. "Egal, was der russische Staat tut, es gibt jemanden, der sagt: Lasst uns seine Interessen berücksichtigen", sagt Selenskyj. Auch in Davos sei es so gewesen. "Und das trotz Tausender russischer Raketen, die die Ukraine treffen. Trotz Zehntausender getöteter Ukrainer. Trotz Butscha und Mariupol". Russland tue dies mitten in Europa. Selenskyj kritisiert in diesem Zusammenhang den früheren US-Außenminister Henry Kissinger. Auch dieser hatte gesagt, dass ein Frieden für die Ukraine wohl nur mit Gebietsabtretungen an Russland zu erreichen sei.

+++ 22:29 Ukrainische Polizei setzt im Osten Tote in Massengrab bei +++

In der umkämpften ostukrainischen Stadt Lyssytschansk beerdigt die örtliche Polizei mindestens 150 Menschen in einem Massengrab. Das teilt der Gouverneur des Gebietes Luhansk, Serhij Hajdaj, auf seinem Telegram-Kanal mit. Die Polizei müsse in der Notsituation viele Aufgaben übernehmen, auch die von Bestattern, schreibt er. In dem Grab würden Opfer des russischen Beschusses beigesetzt und auch Menschen, die eines natürlichen Todes gestorben seien. Ein Video zeigt, wie die Leichen in weißen Säcken, jeder mit dem Namen versehen, in eine Grube geworfen wurden. Nach dem Krieg sollten die Toten ordentlich beigesetzt werden, verspricht der Gouverneur.

+++ 22:40 Heftiger Beschuss auf Großstadt Sjewjerodonezk dauert an +++

Der schwere russische Beschuss auf die ostukrainische Großstadt Sjewjerodonezk haben nach Angaben des Kiewer Generalstabs den ganzen Tag über angedauert. Die Stadt und Orte im Umfeld würden mit Artillerie und aus der Luft angegriffen, teilt die ukrainische Militärführung mit. Sjewjerodonezk und das benachbarte Lyssytschansk sind die letzten großen Städte, die im Gebiet Luhansk noch von ukrainischen Truppen gehalten werden. Russland will das Gebiet vollständig erobern, um es der sogenannten Volksrepublik Luhansk zuzuschlagen. Diese hatte Moskau wenige Tage vor dem Angriff auf die Ukraine als unabhängigen Staat anerkannt - genauso wie die Volksrepublik Donezk.

+++ 22:22 Selenskyj will Visumspflicht für Russen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj tritt für eine Visumspflicht für Russen bei der Einreise in die Ukraine ein. Er stellt sich hinter eine entsprechende Online-Petition, die seit Februar auf knapp 27.000 Unterschriften kam. "Vor dem Hintergrund der umfassenden russischen Aggression ist die angesprochene Frage wichtig und dringend", schreibt er. Er sehe die Notwendigkeit, die Kontrolle über die Einreise russischer Bürger auf das Territorium der Ukraine zu verstärken. Die Regierung unter Ministerpräsident Denys Schmyhal wurde mit einer Regelung beauftragt. Zwischen der Ukraine und Russland gilt grundsätzlich Visumsfreiheit. Allerdings gab es schon in den vergangenen Jahren Beschränkungen für die Einreise von Russen in die Ukraine, viele Einzelpersonen hatten Einreiseverbot.

