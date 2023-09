In den Streit um die ukrainischen Getreide-Exporte könnte Bewegung kommen: Kurz nach seiner Ankunft im russischen Sotschi kündigt der türkische Staatschef eine "sehr wichtige" Mitteilung zum Getreide-Thema an, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Kremlchef Wladimir Putin hatte zuvor seinen Gast vor seiner Residenz in Sotschi am Schwarzen Meer in Empfang genommen, wie Fernsehbilder zeigten. Erdogan ist nach Russland gereist, um für eine Wiederbelebung des Abkommens zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide zu werben. Die Türkei hatte die Vereinbarung im Sommer 2022, die die russische Seeblockade ukrainischer Häfen beendete, auch im eigenen Interesse mitvermittelt. Mitte Juli hatte Russland das Abkommen ausgesetzt und seither gezielt die ukrainischen Exporthäfen beschossen.

+++ 12:04 Erdogan zu Treffen mit Putin im russischen Sotschi eingetroffen +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist in der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi eingetroffen. Dort will er mit Kreml-Chef Waldimir Putin zusammenkommen. Bei ihren Gesprächen dürfte es vor allem um eine Wiederbelebung des Getreideabkommens gehen, das den Export von ukrainischem Getreide und anderer Lebensmittel über das Schwarze Meer ermöglicht hatte. Das Abkommen war unter Vermittlung Ankaras und der UNO zustande gekommen und im Juli von Moskau aufgekündigt worden.

+++ 11:38 Munz: Was dafür spricht, dass Ukraine tatsächlich vorrückt +++





+++ 11:13 Kiew meldet Eroberungen bei Bachmut +++

Die ukrainische Armee hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums weitere Geländegewinne um die russisch kontrollierte Stadt Bachmut erzielt. Im Laufe der vergangenen Woche habe die Ukraine weitere drei Quadratkilometer im Umland der umkämpften Stadt im Osten des Landes zurückgewonnen, schrieb Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar auf Telegram. Insgesamt hätten ukrainische Soldaten seit dem Beginn der Gegenoffensive im Juni bereits 47 Quadratkilometer um Bachmut zurückerobert. Die russischen Truppen versuchen nach Maljars Angaben, südlich der umkämpften Stadt verlorene Gebiete durch Gegenangriffe zurückzugewinnen.

+++ 10:33 Detonation im NATO-Raum: Russische Drohnen laut Kiew auf rumänisches Gebiet abgestürzt +++

Bei den nächtlichen Angriffen Russlands auf die ukrainischen Scharzmeer-Häfen sind nach ukrainischen Angaben russische Drohnen in das angrenzende Staatsgebiet Rumäniens gefallen und dort explodiert. Das berichtet der ukrainische Grenzschutz. Unklar ist, ob es sich um fehlgeleitete Drohnen handelt oder um die Folge der ukrainischen Luftverteidigung, die zahlreiche Shahed-Drohnen noch in der Luft abgeschossen hat. Eine Bestätigung des Vorfalls von rumänischer Seite steht noch aus. Rumänien ist NATO-Mitglied. Die Militärallianz will eine direkte Auseinandersetzng mit Russland vermeiden, ist all ihren Mitgliedern aber im Angriffsfall zum Beistand verpflichtet.

+++ Update 11:20 Das rumänische Verteidigungsministerium bestätigt die Enschläge nicht. "Die von der Russischen Föderation durchgeführten Drohnenangriffe stellten keine direkte militärische Bedrohung für unser Staatsgebiet oder die rumänischen Hoheitsgewässer dar", teilte das Ministerium mit. +++

+++ 10:09 London: Rusland führt weiter Cyberkrieg gegen Ukraine +++

Russland setzt nach britischer Einschätzung auch seinen Cyberkrieg gegen die Ukraine fort. Die russische Hackergruppe "Sandworm" habe eine Schadsoftware namens "Infamous Chisel" eingesetzt, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Sie ermögliche den dauerhaften Zugriff auf kompromittierte Android-Geräte und das Abgreifen von Daten. Damit würden auch Anwendungen des ukrainischen Militärs ins Visier genommen. "'Infamous Chisel' wurde höchstwahrscheinlich mit dem Ziel eingesetzt, sensible militärische Informationen zu stehlen", teilten die Briten unter Berufung auf eine Analyse ihres National Cyber Security Centre (NCSC) mit, die vor wenigen Tagen erschienen war. "Diese Aktivität zeigt, dass Russland weiterhin Cyberfähigkeiten nutzt, um die Invasion in der Ukraine zu unterstützen."

+++ 09:40 "Es war mir eine Ehre": Verteidigungsminister reicht Rücktrittsgesuch ein +++

Der bisherige ukrainische Vertridigungsminister Oleksij Resnikow hat sich auf X, vormals Twitter, verabschiedet. "Ich habe mein Rücktrittsschreiben an Ruslan Stefanchuk übermittelt", schreibt Resnikow mit Blick auf den ukrainischen Parlamentspräsidenten. "Es war mir eine Ehre, dem ukrainischen Volk zu dienen und in den letzten 22 Monaten für die #UA-Armee [die ukrainische Armee; die Redaktion] zu arbeiten, der schwierigsten Zeit in der modernen Geschichte der Ukraine." Staatschef Wolodymyr Selenskyj hatte am Vorabend überraschend angekündigt, Resnikow zu ersetzen.

+++ 09:32 Neue Zahlen zu jüngsten Attacken: Ukraine wehrt 23 von 32 Drohnen ab +++

Die ukrainische Luftwaffe hat in der Nacht insgesamt 32 Shahed-Kampfdrohnen gezählt, mit denen Russland die Regionen Odessa und Dnipropetrowsk angegriffen hat. Die Luftwaffe, die Luftverteidigung am Boden sowie mobile Grenzverteidigungseinheiten haben demnach 23 dieser Drohnen abschießen können. Die Zahlen widersprechen etwas den Darstellungen aus beiden Oblasten. Die dortigen Militärverwaltungen zählten 17 abgeschossene Drohnen in Odessa sowie 7 in Dnipropetrowsk. Klar ist, dass einige dieser Kamikaze-Drohnen Schäden angerichtet haben, die Mehrheit aber abgewehrt werden konnte.

+++ 09:03 Video: ntv-Korrespondentin erklärt Resnikow-Entlassung +++





+++ 08:41 Nächtliche Angriffe auf Ukraine: Auch Dnipropetrowsk betroffen +++

Zusätzlich zu den gemeldeten Angriffen auf die Region Odessa werden auch aus der Industrieregion Dnipropetrowsk Angriffe gemeldet. Durch einen Treffer in einem Infrastrukturobjekt sei ein Brand ausgebrochen, teilte Militärgouverneur Serhij Lyssak auf seinem Telegram-Kanal mit. Nähere Angaben zu den Schäden machte er nicht. Sechs Drohnen seien abgeschossen worden. Tote und Verletzte soll es vorläufigen Angaben zufolge aber weder in der Region Odessa noch in Dnipropetrowsk gegeben haben.

+++ 08:20 Ukraine: Zehn russische Artilleriesysteme zerstört +++

Die ukrainischen Streitkräfte haben ihre Offensivbemühungen im Süden der Ukraine am Sonntag nach eigenen Angaben weiter fortgesetzt. Entlang der Melitopol-Achse seien Stellungen gefestigt und russische Kräfte beschossen worden. Die Ukraine hat demnach neun Luftangriffe auf Truppen-, Waffen- und Ausrüstungslager sowie fünf Luftangriffe auf russische Flugabwehrraketensysteme geflogen. Es seien zehn russische Artilleriesysteme und ein Flugabwehrraketensystem zerstört worden.

+++ 07:42 Neue Details zu nächtlichem Angriff: Getreideexport im Visier der Russen +++

Am Morgen werden immer mehr Details zu den nächtlichen russischen Angriffen auf den Südwesten der Ukraine bekannt. In der südlichen Region Odessa habe die ukrainische Luftwaffe 17 russische Drohnen abgeschossen, teilte der örtliche Gouverneur Oleg Kiper am Montag im Online-Dienst Telegram mit. In früheren Meldungen war von 22 abgefangenen Raketen die Rede. In der für den Getreideexport wichtigen Hafenstadt Ismajil richteten die Geschosse demnach etliche Schäden an. In mehreren Gebieten des Bezirks Ismajil seien "Lager- und Produktionsgebäude, landwirtschaftliche Maschinen und Ausrüstungen von Industrieunternehmen beschädigt" worden, erklärte Kiper weiter. Die Donau-Häfen an der Grenze zu Rumänien sind seit Russlands Ausstieg aus dem Getreideabkommen im Juli zu wichtigen Umschlagplätzen für ukrainische Getreideexporte geworden. Seit seinem Ausstieg griff Moskau verstärkt die ukrainische Hafeninfrastruktur am Schwarzen Meer und an der Donau an.

+++ 06:52 Ukrainische Armee zählt rund 80 Luftangriffe im Laufe eines Sonntags +++

Die russische Armee hat am gestrigen Sonntag einen Raketenangriff und 78 weitere Luftangriffe gegen das ukrainische Territorium verübt. Auf diese Zahl kommt der ukrainische Generalstab am Montag, dem 558. Tag des Krieges. Hinzukommen demnach 47 Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern. Zivilisten seien durch die Angriffe getötet oder verletzt worden, teilte die ukrainische Armeeführung mit, ohne genauere Angaben zu machen. Auch Wohn- und andere zivile Gebäude seien beschädigt worden.

+++ 06:25 Russische Drohnen terrorisieren erneut Hafenstadt Odessa +++

Erneut erleben die Menschen in der Hafenstadt Odessa und der umliegenden, gleichnamigen Region eine Nacht in Angst und Schrecken. In den frühen Morgenstunden griff Russland das Gebiet am Schwarzen Meer mit zahlreichen Drohnen an. Rund zwei Stunden war in dem Gebiet Alarm ausgerufen, Menschen sollten Schutz suchen. Die ukrainische Luftabwehr meldete, 22 von 25 Drohnen abgeschossen zu haben. Einige erreichten dennoch ihr Ziel und richteten Schäden am Getreidehafen Ismajil an. Verletzte oder gar Tote wurden zunächst nicht gemeldet.

+++ 05:45 Massiver Beschuss in Sumy: 137 Explosionen +++

Nach Angaben der ukrainischen Militärverwaltung von Sumy haben russische Truppen die Region im Nordosten des Landes in den vergangenen Stunden 20 Mal angegriffen. Es kam zu 137 Explosionen. Laut Kyiv Independent beschoss das russische Militär sieben Gemeinden, darunter Esman, Krasnopillia, Bilopillia, Khotin, Znob-Nowgorodske, Welyka Pysariwka und Swesa. Im Laufe des Tages wurden demnach mehrere Waffen gegen Sumy eingesetzt, darunter Mörser, Granaten, Artillerie und ungelenkte Luftraketen. Durch den Beschuss wurden in Bilopillia ein Privathaus und ein Nebengebäude zerstört.

+++ 04:46 Kreml-Armee vergibt Ehrung für Abschuss von Hyperschall-Raketen +++

Die russische Einheit, die in der Ukraine erstmals luftgestützte Hyperschallraketen vom Typ Kinshal abfeuerte, wird nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass mit staatlichen Auszeichnungen geehrt. "Das Flugzeug Su-34 hat die Kinshal-Hyperschallrakete während der speziellen Militäroperation eingesetzt", zitiert Tass Militärkreise. "Die erste Besatzung, die diese Aufgabe erfolgreich gemeistert hat, hat staatliche Auszeichnungen erhalten." Wann Russland die Hyperschallrakete in der Ukraine zum ersten Mal eingesetzt hat, ist nicht bekannt. Das ukrainische Militär erklärt, Russland verwende sie häufig.

+++ 03:54 Russland greift Getreideexporthafen an +++

Wenige Stunden vor dem Spitzen-Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan greift Russland nach Angaben der ukrainischen Behörden einen der wichtigsten Getreideexporthäfen des Landes aus der Luft an. Die ukrainische Luftwaffe forderte die Bewohner des Hafens von Ismajil nach Mitternacht auf, sich in Sicherheit zu bringen. Einige ukrainische Medien berichteten von Explosionen in der Gegend. Über das Ausmaß des Angriffs war zunächst nichts bekannt. Bereits am Sonntag waren die Donauhäfen in der Region Odessa Ziel russischer Luftangriffe.

+++ 02:55 Russland meldet Drohnenangriff auf Kursk +++

Russische Luftabwehrsysteme schießen nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zwei von der Ukraine gestartete Drohnen über der Oblast Kursk ab. Die Region liegt im Süden Russlands und grenzt an die Ukraine. Eine Stellungnahme der Ukraine liegt nicht vor. Die Regierung in Kiew äußert sich fast nie öffentlich zu Angriffen in Russland oder auf russisch kontrolliertem Gebiet in der Ukraine.

+++ 02:15 Kiew macht Druck wegen Taurus-Raketen +++

Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak bekräftigt die Forderung seines Landes nach einer baldigen Lieferung der Taurus-Marschflugkörper. "Es ist notwendig, Entscheidungen schneller und entschiedener zu treffen", sagt Podoljak der "Bild"-Zeitung. Es gebe "keine andere Möglichkeit, die russische Logistik und die Nachhut zu zerstören, also wird Taurus gebraucht", argumentiert er. Ziel sei nicht, "das russische Territorium anzugreifen", sondern "die Ressourcen der Besatzer zu zerstören".

+++ 01:17 "Auf was wartet Scholz?" Strack-Zimmermann drängt auf Taurus-Lieferung +++

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann kritisiert in der Diskussion um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine Bundeskanzler Olaf Scholz scharf. "Auf was wartet der Bundeskanzler in Gottes Namen?" schreibt Strack-Zimmermann am Abend in "X", vormals Twitter. Scholz "alleine blockiert diese Entscheidung innerhalb der Koalition. Das ist verantwortungslos", fügt sie hinzu.

+++ 00:25 In die Ukraine geflohen: Russischer Pilot ruft Kameraden zum Desertieren auf +++

Der russische Pilot eines Mi-8-Hubschraubers, der sich nach seiner Landung auf einem ukrainischen Flugplatz am 23. August der Ukraine ergeben hat, ruft laut der Informationsplattform Kyiv Independent auch andere russische Piloten auf, seinem Beispiel zu folgen. Ein Video zeigt die Landung des Hubschraubers in der Region Charkiw. Der russische Pilot Maksim Kuzminow wird darin von Mitarbeitern des ukrainischen Geheimdienstes in Empfang genommen. Die Szene ist in der Dokumentation "Downed Russian Pilots" zu sehen, die am Abend im ukrainischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Der Film enthüllt, wie die Landung geplant und durchgeführt wurde. "Wenn Sie das tun, was ich getan habe, werden Sie es überhaupt nicht bereuen. Sie werden für den Rest Ihres Lebens mit absolut allem versorgt sein", erklärt Kuzminov in dem Film. Berichten zufolge lieferte der Pilot "wertvolle Beweise über die russische Armeeluftfahrt, Kommunikationssysteme und das Flugplatznetz". Abschließend erklärt Kuzminov noch, dass es in der Ukraine keine Faschisten oder Nazis gebe.

+++ 23:18 Selenskyj spricht mit Macron über Pilotenausbildung in Frankreich +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagt, er habe mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine "sehr wichtige Vereinbarung über die Ausbildung unserer Piloten in Frankreich" getroffen. Er und Macron hätten auch darüber gesprochen, was Frankreich zum Schutz der Stadt Odessa und der dortigen Region beitragen könne, sagt Selenskyj in einer Videoansprache.

+++ 22:01 Verteidigungsministerium in Kiew beschließt Neuerungen, wer als wehrfähig gilt +++

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat eine geänderte Krankheitsliste genehmigt, die Ukrainer vom Militärdienst befreien. Wie "Ukrainian Military Pages" berichtet, wurden die Gesetzesänderungen am 18. August vorgenommen und traten am 25. August in Kraft. Ab sofort gelten Menschen mit klinisch geheilter Tuberkulose, Virushepatitis, langsam fortschreitenden Blutkrankheiten, Schilddrüsenerkrankungen mit geringfügigen Funktionsstörungen sowie HIV-positive, aber symptomlose Menschen als wehrfähig. Darüber hinaus wurden Menschen mit leichten psychischen Störungen, langsam fortschreitenden Erkrankungen des Zentralnervensystems und anderen in die Liste aufgenommen. Am 30. August kündigte Präsident Selenskyj eine Massenüberprüfung der Entscheidungen militärmedizinischer Kommissionen zur Ausstellung ärztlicher Bescheinigungen über Invalidität oder Untauglichkeit für den Militärdienst an.

