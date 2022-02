Der Großteil der beim Vorstoß auf Kiew beteiligten russischen Streitkräfte ist nach britischen Angaben rund 30 Kilometer vom Zentrum der ukrainischen Hauptstadt entfernt. Das ukrainische Militär leiste im ganzen Land Widerstand, teilt das Verteidigungsministerium in London auf Basis neuer Geheimdienstinformationen mit. Russland habe bisher nicht die Kontrolle über den ukrainischen Luftraum erlangt. "Die russischen Verluste werden wahrscheinlich schwer sein und größer als erwartet oder vom Kreml zugegeben", heißt es.

+++ 12:31 Selenskyj: Kiew und Umgebung unter Kontrolle +++

Die Ukraine hat nach Darstellung ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj russische Angriffe im Großraum Kiew erfolgreich abgewehrt. "Wir haben uns behauptet und wehren feindliche Angriffe erfolgreich ab", sagt Selenskyj heute auf Facebook. Zwar werde in vielen Regionen der Ukraine weiter gekämpft. Es sei aber "die ukrainische Armee, die Kiew und wichtige Städte rund um die Hauptstadt kontrolliert". Der Staatschef wirft Russland erneut vor, zivile Ziele angegriffen zu haben. "Der Feind hat alles gegen uns eingesetzt: Raketen, Kampfflugzeuge, Drohnen, Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge, Fallschirmjäger." Jedoch sei es der russischen Armee nicht gelungen, den Widerstand der Ukrainer zu brechen.

+++ 12:09 Bundeswehrverband fordert Sofortprogramm für Ausrüstung der Truppe +++

Als Reaktion auf die Ukraine-Krise hat der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner, ein Sofortprogramm zur Verbesserung der Ausrüstung der Truppe gefordert. Nötig ist aus seiner Sicht auch eine Aufstockung des Verteidigungsetats. "Warten ist nicht mal mehr die zweitbeste Option", sagt Wüstner heute im ZDF. "Wir haben im Bereich Munition, Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge, Ersatzteile massive Probleme." Die Politik müsse jetzt "endlich aufwachen". Das gelte nicht nur für die strategische Neuausrichtung in der Russlandpolitik, sondern auch für die Aufstellung der Bundeswehr.

+++ 11:58 Russland: Brauchen keine diplomatischen Beziehungen zum Westen +++

Russland will nach eigenen Angaben den Angriff auf die Ukraine trotz der internationalen Sanktionen fortsetzen, bis die von Präsident Wladimir Putin gesteckten Ziele erreicht sind. Die Sanktionen würden die Regierung nicht von ihrem Kurs abbringen, teilt der Vizevorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats und frühere Präsident, Dmitri Medwedew, mit. Sein Land brauche keine diplomatischen Beziehungen zum Westen. Es sei an der Zeit, "die Botschaften zu verschließen", schreibt er auf dem russischen Online-Netzwerk VK.

+++ 11:41 Ukraine-Flüchtlinge erreichen Berlin +++

Die UN erwarten, dass an die zwei Millionen Ukrainer vor dem Krieg im Land flüchten werden, die ersten sind nun in Berlin angekommen. Bislang sind im Berliner Ankunftszentrum etwa 75 Menschen angekommen, sagt Sascha Langenbach vom Berliner Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF). "Wir erwarten in den kommenden Tagen wesentlich mehr." Für die Menschen sei es eine sehr bedrückende Situation. Die Fassungslosigkeit über das, was in der Heimat passiere, sei "fast spürbar zum Greifen". In Berlin verstärkt sich das Landesamt mit Menschen, die Russisch oder Ukrainisch sprechen. Es gebe zudem "sehr viel Hilfsangebote".

+++ 11:29 Polen zählt 100.000 Flüchtlinge aus Ukraine +++

Polen hat seit dem russischen Angriff auf die Ukraine rund 100.000 Flüchtlinge aus dem Nachbarland gezählt. Allein seit heute Morgen seien 9000 Menschen aus der Ukraine über die Grenze gekommen, teilt Polens Regierung mit.

Hilfsorganisationen versorgen ankommende Ukraine-Flüchtlinge in Warschau mit Lebensmitteln. (Foto: imago images/ZUMA Wire)

+++ 11:18 Russland verbietet Medien Begriffe wie "Invasion" +++

Die russische Medienaufsicht hat den einheimischen Medien die Begriffe "Angriff", "Invasion" oder "Kriegserklärung" für den Überfall auf die Ukraine untersagt. Derartige Begriffe sollten aus ihren Berichten gelöscht werden, ebenso wie alle Hinweise auf von den russischen Streitkräften getöteten Zivilisten, erklärt die Behörde. "Wir betonen, dass nur offizielle russische Quellen über aktuelle und zuverlässige Informationen verfügen.", Russland nennt seinen Großangriff "militärische Sonderoperation" zur "Friedenssicherung". Die Medienaufsicht beschuldigt zehn unabhängige Medien, falsche Informationen über den Beschuss ukrainischer Städte und den Tod von ukrainischen Zivilisten zu verbreiten. Sollten sie sich weigern, entsprechende Berichte zu löschen, werde der Zugang zu den Medien beschränkt und es drohten hohe Geldstrafen.

+++ 10:53 Ukrainische Behörden: 198 zivile Opfer, darunter drei Kinder +++

Bei Angriffen der russischen Streitkräfte sind nach Angaben der ukrainischen Behörden bislang 198 Zivilisten getötet worden. Unter den Todesopfern seien drei Kinder, erklärt der ukrainische Gesundheitsminister Viktor Ljaschko heute. Zudem seien 1115 Menschen verletzt worden, darunter 33 Kinder. Diese Angaben lassen sich von unabhängiger Seite kaum überprüfen.

+++ 10:47 Korvette zur Stärkung der NATO-Nordflanke aufgebrochen +++

Die Korvette "Erfurt" ist am Samstagvormittag von Wilhelmshaven aus zur Verstärkung der NATO-Nordflanke aufgebrochen. Angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine schickt die Deutsche Marine die zusätzliche Korvette, die sich dem Marineverband "Standing Nato Maritime Group 1" anschließen wird. Dieser Verband ist vor allem für die Kontrolle und den Schutz wichtiger Seewege im Nordatlantik sowie in der Nord- und Ostsee zuständig.

+++ 10:32 Ökonomen für Abkopplung Russlands von SWIFT +++

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges plädieren Ökonomen dafür, Russland vom Banken-Informationssystem Swift abzuschneiden. "Wir müssen handeln, um glaubwürdig zu bleiben", sagt Veronika Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat, dem RND. "Auf welche weitere Eskalationsstufe will man denn noch warten?" Ein Ausschluss Russlands vom Swift-System sei zwar angesichts dann drohender Engpässe und Preissteigerungen bei Öl und Gas einschneidend. "Aber das Szenario wurde vorbereitet und ist handhabbar", wird die Ökonomin zitiert. Ähnlich äußert sich der Direktor des arbeitgebernahen Institutes der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther. "Stoppt man Swift, bricht alles zusammen - das konnte man im Iran beobachten. Anders ist Putin aber womöglich nicht zu bremsen", sagt Hüther der Funke Mediengruppe. Grimm hat gestern schon auf Twitter für eine SWIFT-Abkopplung plädiert.

10:17 Niederlande und Tschechien liefern Ukraine Waffen +++

Die Niederlande wollen 200 Luftabwehrraketen an die Ukraine liefern. Die Raketen vom Typ "Stinger" sollen so schnell wie möglich bereitgestellt werden, erklärt die Regierung. Die Niederlande haben Anfang des Monats zugesagt, unter anderem Gewehre, Munition, Radarsysteme und Minensuchroboter an die Ukraine zu liefern. Auch Tschechien kündigt an, Waffen und Munition im Wert von 7,6 Millionen Euro an die Ukraine zu liefern. Dabei handele es sich um Maschinengewehre, Sturmgewehre und andere leichte Waffen.

+++ 09:58 Ukrainischer Botschafter wirft Schwesig Heuchelei vor +++

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk gilt als sehr meinungsfreudig. "Die Heuchelei ist zum Kotzen", kommentiert er eine Solidaritätsbekundung von Manuela Schwesig. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hat ein Foto des blau-gelb angestrahlten Landtags getwittert, das sei ein wichtiges Zeichen für Solidarität mit der Ukraine. Schwesig galt noch bis vor wenigen Tagen als harte Befürworterin der Gas-Pipeline Nord Stream 2, die von Russland durch die Ostsee nach Lubmin führt und die Ukraine als Transit-Land umgeht.

+++ 09:44 Klitschko: 35 Verletzte aus der Nacht +++

Bei den nächtlichen Kämpfen in Kiew wurden Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge Dutzende Menschen verletzt. Bis zum Morgen seien 35 Verletzte gezählt worden, darunter zwei Kinder, sagt Klitschko. Es ist unklar, ob er sich dabei ausschließlich auf Zivilisten bezieht. Klitschko sagt, dass es derzeit keine größere russische Militärpräsenz in Kiew gebe. Allerdings seien Gruppen von Saboteuren aktiv.

+++ 09:35 Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich heute mit den Regierungschefs Polens und der baltischen Staaten, um über den Ukraine-Krieg zu beraten. +++

+++ 09:28 Selenskyj fordert EU-Aufnahme für Ukraine +++

Angesichts des russischen Angriffs fordert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Aufnahme seines Landes in die Europäische Union. "Es ist ein entscheidender Moment, um die langjährige Diskussion ein für alle Mal zu beenden und über die Mitgliedschaft der Ukraine in der #EU zu entscheiden", twittert Selenskyj heute. Er habe mit EU-Ratspräsident Charles Michel über "weitere wirksame Hilfe" sowie den "heldenhaften Kampf der Ukrainer für ihre freie Zukunft" diskutiert. Eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine gilt bisher als ausgeschlossen. Ein solcher Schritt dürfte nach Ansicht von Experten eine Einigung mit Russland unmöglich machen.

+++ 09:17 ntv-Reporter aus Ukraine: Schicksalstag für Kiew +++

“Die ukrainischen Truppen in Kiew haben in der vergangenen Nacht offenbar allen Angriffen standgehalten”, bilanziert ntv-Reporter Stephan Richter heute Morgen. Bis gestern hat er noch aus der Hauptstadt berichtet. Trotz der Widerstandskraft der Ukraine geht Richter aber davon aus, “dass es wirklich nur eine Frage der Zeit ist, bis Kiew fällt und bis die russischen Truppen den Präsidenten Selenskyj auch gefunden haben”. Es werde der schicksalhafteste Tag für Kiew. Der ntv-Reporter und sein Kamerateam haben gestern 12 Stunden gebraucht, um aus Kiew ins 280 Kilometer entfernte Winnyzja zu kommen. Die Straßen Richtung Westen seien total verstopft gewesen, Zehntausende Menschen seien mit bis zum Anschlag bepackten Autos unterwegs. “Es ist die blanke Angst, die sie rausgetrieben hat”, sagt Richter, Flüchtende “waren auch mit dem Fahrrad oder auf bloßen Füßen unterwegs”.

+++ 08:56 Ukrainischer Präsidentenberater: Lage in Kiew unter Kontrolle +++

Die ukrainische Regierung hat die Lage in der Hauptstadt Kiew nach eigenen Angaben unter Kontrolle. Die russischen Angreifer versuchten aber, möglichst große Zahlen von Militärtechnik und Streitkräften in die Stadt zu bringen, sagt Präsidentenberater Mychajlo Podolak. In der Stadt seien russische Saboteure aktiv, gegen die ukrainische Sicherheitskräfte erfolgreich vorgingen. In den Außenbezirken kämpfen demnach ukrainische Truppen gegen die russischen Angreifer. "Sowohl in der Stadt selbst als auch am Stadtrand von Kiew ist die Situation unter Kontrolle", erklärt Podolak.

+++ 08:39 Bislang 35.000 Flüchtlinge in Polen eingetroffen +++

In Polen sind nach Regierungsangaben bislang Zehntausende Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. "In den vergangenen 24 Stunden haben 35 000 Menschen die polnisch-ukrainische Grenze in Richtung Polen überquert", sagt Vize-Innenminister Pawel Szefernaker im polnischen Fernsehen. Nach seinen Angaben handelt es sich hauptsächlich um Frauen mit Kindern sowie Männer im nichtwehrfähigen Alter. Auf der ukrainischen Seite der Grenze hätten sich lange Staus gebildet. Polen sei in der Lage, täglich bis zu 50 000 Flüchtlinge aus der Ukraine an der Grenze abzufertigen.

+++ 08:25 Video zeigt Angriff auf Kiewer Wohnhochhaus +++

Bei schweren Angriffen russischer Truppen ist ein Hochhaus in der Hauptstadt Kiew getroffen worden, das erklärt Bürgermeister Witali Klitschko. Mindestens vier Etagen auf einer Seite des Hauses wurden dabei zerstört, die Rakete hat das Gebäude zwischen dem 18. und dem 21. Stockwerk getroffen. Über mögliche Opfer gibt es derzeit noch keine Angaben. Inzwischen kursiert im Netz auch ein Video zum Raketeneinschlag. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geht es mittlerweile um die Kontrolle der Hauptstadt.

Über vier Stockwerke reicht der Raketeneinschlag. Angaben zu Verletzten gibt es nicht. (Foto: picture alliance/dpa/AP)

+++ 08:04 Moskau meldet Einnahme von Küstenstadt +++

Russische Truppen haben die Kontrolle über die ukrainische Kleinstadt Melitopol im Südosten des Landes übernommen. Das teilt der Sprecher des Verteidigungsministeriums heute Morgen in Moskau mit. Die Stadt liegt in der Nähe des Asowschen Meeres, die Kämpfe dort begannen bereits gestern Mittag. Russische Einheiten seien zunächst in Asow am Asowschen Meer gelandet, heißt es. Sie hätten sich dann in Marsch gesetzt und schließlich "ohne Widerstand" Melitopol besetzt.

+++ 07:49 Behörden in Kiew warnen vor Straßenkämpfen +++

Die ukrainischen Behörden in Kiew warnen angesichts des russischen Einmarsches vor Straßenkämpfen in der Hauptstadt. "Auf den Straßen unserer Stadt laufen jetzt Kampfhandlungen. Wir bitten darum, Ruhe zu bewahren und maximal vorsichtig zu sein", heißt es heute Früh in einer Mitteilung. Wer in einem Bunker sei, solle dort bleiben. Im Fall von Luftalarm sollten die Menschen den nächsten Bunker aufsuchen. Die Stadt veröffentlicht eine Karte dazu. "Wenn Sie zuhause sind, dann gehen sie nicht ans Fenster, gehen sie nicht auf die Balkone." Die Menschen sollten sich etwa auch abdecken, um sich vor Verletzungen zu schützen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die ukrainische Armee gestern aufgefordert, die Waffen niederzulegen. Das zeichnet sich nicht ab, auch in der Nacht wurde heftig gekämpft.

+++ 07:36 Selenskyj in Kiew: "Ich bin hier" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj meldet sich heute Morgen in einem neuen Video aus der Hauptstadt Kiew und sagt Russland den Kampf an. Die ukrainische Armee werde die Waffen nicht niederlegen, sie werde sich verteidigen, sagt er auf der Straße in Kiew. Er wünsche "allen einen guten Morgen", sagt der ukrainische Staatschef, wirkt selbst übernächtigt. Er wolle kursierende Falschnachrichten widerlegen, wonach er das Land verlassen habe. "Ich bin hier." Das Land müsse verteidigt werden. "Ruhm der Ukraine!"

+++ 07:22 Kämpfe auch an Schwarzmeerküste +++

Kämpfe werden von ukrainischer Regierungsseite auch aus der Nähe der ukrainischen Städte Mariupol, Cherson, Mykolajiw und Odessa im Küstengebiet des Schwarzen Meeres gemeldet. "Schwere Kämpfe finden in der Nähe von Mariupol statt", sagt Präsidialamtsberater Mychailo Podoljak bei einem Briefing. "Aber es besteht keine Chance, dass Mariupol kapituliert oder eingenommen wird."

+++ 06:57 Wissing rechnet mit Cyberattacken auf Infrastruktur +++

Digitalminister Volker Wissing hält auch Cyberattacken auf die deutsche Infrastruktur für möglich. "Wir haben derzeit keine konkreten Hinweise, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist damit zu rechnen", sagt der FDP-Politiker der "Welt am Sonntag". Man beobachte, "dass die russische Propaganda und Desinformation im Zuge des Ukraine-Konflikts zunehmen. Wir sind vorbereitet, wachsam und jederzeit handlungsfähig." Die ukrainische Regierung bittet Hacker um Hilfe, um kritische Infrastrukturen zu schützen und russische Truppen im Cyberspace auszuspionieren. Eine entsprechende Anfrage der Regierung sei in Hackerforen aufgetaucht, sagen zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

+++ 06:39 Luftangriffe auf Ostukraine gemeldet +++

Aus dem Osten der Ukraine werden Luftangriffe gemeldet. Gebiete in der Nähe der Städte Sumy, Poltawa und Mariupol seien aus der Luft attackiert worden, teilt das ukrainische Militär mit. Vom Schwarzen Meer aus seien Marschflugkörper auf die Ukraine abgefeuert worden.

+++ 06:20 Biden bewilligt 350 Millionen Dollar Militärhilfe für Ukraine +++

US-Präsident Joe Biden bewilligt 350 Millionen Dollar an Militärhilfe für die Ukraine. Biden weist das Außenministerium in einem Memorandum an, die Mittel freizugeben, die im Rahmen des Foreign Assistance Acts bereitgestellt werden.

+++ 06:18 Augenzeugen: Schüsse in Kiewer Regierungsviertel +++

In der Nähe des Regierungsviertels in Kiew sind Augenzeugen zufolge Schüsse zu hören. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gestern Abend angegeben, er rechne mit einem Großangriff der russischen Streitkräfte auf die Hauptstadt. "Heute Nacht werden sie eine Erstürmung versuchen", sagt er in einer Videobotschaft. In der Nacht meldet das Militär, es habe mehrere russische Angriffe auf die Hauptstadt abgewehrt.

+++ 05:58 Meta-Konzern verbietet Russland Anzeigen +++

Facebooks Mutterkonzern Meta verbietet russischen Staatsmedien weltweit, Anzeigen zu schalten und die Plattform zum Geldverdienen zu nutzen. "Diese Änderungen haben bereits begonnen und werden bis zum Wochenende andauern", twittert der Leiter der Sicherheitsabteilung bei Facebook, Nathaniel Gleicher. Das Unternehmen teilt außerdem mit, russische Staatsmedien weiterhin kennzeichnen zu wollen.

+++ 05:39 Russische Luftlandeoperation auf Militärflughafen bei Kiew +++

Mit einer Luftlandeaktion versuchen russische Truppen dem Anschein nach, den Militärflughafen Wassylkiw südlich von Kiew unter ihre Kontrolle zu bringen. Bei den heftigen Kämpfen seien ukrainische Soldaten getötet und verletzt worden, sagt die Bürgermeisterin der Kleinstadt, Natalija Balassynowytsch, ukrainischen Medien. Es seien viele russische Fallschirmjäger gelandet. "Wir haben Verluste. Wir haben viele Verletzte. Es sind leider 200", sagt sie. Der Luftwaffenstützpunkt liegt etwa 40 Kilometer vom Kiewer Zentrum entfernt. Am Donnerstag hatte es einen ähnlichen Landeversuch auf dem Flugplatz Hostomel nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt gegeben, der aber nach Kiewer Armeeangaben abgewehrt wurde.

+++ 05:21 Russische Banken versprechen Normalbetrieb trotz Sanktionen +++

Von westlichen Sanktionen betroffene russische Banken haben ihren Kunden versichert, dennoch weiterhin normal funktionieren zu können. Gemeinsam werde am "ununterbrochenen Betrieb des gesamten Finanzmarktes" gearbeitet, erklären die Banken Sberbank, VTB, Alfa Bank und Otkrytie. "Wir haben genügend Liquidität (...), es gibt keine Beschränkungen für Bargeldabhebungen, weder an Geldautomaten noch in Bankfilialen". "Inmitten der Sanktionen koordinieren wir unsere Arbeit und sorgen gemeinsam mit der Zentralbank für einen ununterbrochenen Betrieb", heißt es. AFP-Reporter berichten allerdings von langen Schlange vor Bankfilialen in Moskau.

+++ 04:49 Ukraine: Angriffe auf Kaserne westlich von Kiew +++

Russische Truppen haben eine Kaserne der ukrainischen Streitkräfte im Westen von Kiew beschossen. Das teilt die ukrainische Armee mit. Der Angriff sei zurückgeschlagen worden. Die Kaserne liegt etwa sieben Kilometer vom Zentrum der Millionenstadt entfernt und liegt in der Stoßrichtung des russischen Vormarsches auf die ukrainische Hauptstadt.

+++ 04:31 Japan und USA wollen Bündnis stärken +++

Japan und seine Schutzmacht USA wollen ihre Sicherheitsallianz angesichts des russischen Einmarschs in die Ukraine verstärken. Die Außenminister der beiden Staaten stimmen in einem Telefongespräch darin überein, dass die Abschreckungs- und Reaktionsfähigkeiten des bilateralen Bündnisses verbessert werden müssten, berichte die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf das Außenministerium in Tokio.

+++ 03:45 Ukrainische Armee: Angriff auf wichtige Stellung in Kiew abgewehrt +++

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben einen Angriff russischer Streitkräfte auf eine ihrer Stellungen in Kiew abgewehrt. Der nächtliche Angriff habe einem Posten auf der Kiewer Siegesstraße gegolten erklären die ukrainischen Landstreitkräfte auf ihrer Facebook-Seite. Die Siegesstraße ist eine Hauptverkehrsader der Hauptstadt. Nähere Angaben zum Ort der Gefechte macht die Armee nicht.

+++ 02:54 Gefechte am Stadtrand von Kiew +++

Vom Stadtrand der ukrainischen Hauptstadt Kiew werden Schüsse und Kämpfe gemeldet. Russische Truppen versuchen, das Heizkraftwerk Nr. 6 anzugreifen, teilt ein Amt für Behördenkommunikation mit. Die ukrainische Armee verteidige sich. Das Kraftwerk liegt im äußersten Nordosten der Millionenstadt auf dem rechten Ufer des Flusses Dnipro. Auch von anderen Stellen auf dem rechten Ufer gibt es Berichte über Explosionen und Schüsse aus automatischen Waffen.

+++ 02:37 Twitter pausiert Werbung in Ukraine und Russland +++

Der Kurznachrichtendienst Twitter setzt Werbeanzeigen auf seiner Plattform in der Ukraine und in Russland aus. Man wolle so sicherstellen, dass wichtige Informationen zur öffentlichen Sicherheit hervorgehoben würden und die Werbung nicht davon ablenke, so das Unternehmen.

+++ 02:07 Russische Taktik gibt Geheimdiensten Rätsel auf +++

Die bisherige Taktik der russischen Streitkräfte gibt westlichen Nachrichtendiensten Rätsel auf. Die Zahl der bei dem Einmarsch in die Ukraine eingesetzten Soldaten sei bislang deutlich niedriger als erwartet, sagt ein ranghoher Vertreter in Brüssel. Die Gründe seien völlig unklar. Zu den bislang kommunizierten Opferzahlen beider Seiten äußert sich der Geheimdienstvertreter sehr kritisch. "Ich glaube, dass die Zahlen sehr niedrig sind", sagt er zu Angaben vom Freitagabend, nach denen die Ukraine bislang erst rund 140 und Russland etwa 450 Soldaten verloren hat. "Mein Gefühl ist, dass es wahrscheinlich noch viel mehr Verluste gibt."

+++ 01:26 Kiew bittet IWF um weitere Finanzhilfen +++

Die Ukraine hat angesichts des russischen Einmarsch zusätzliche Unterstützung beim Internationalen Währungsfonds (IWF) angefragt. Die Regierung in Kiew habe zusätzlich zum laufenden 2,2 Milliarden Dollar schweren Hilfsprogramm weitere Nothilfen beantragt, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgieva. Der IWF werde "die Ukraine auf jede uns mögliche Weise unterstützen". Das laufende Darlehensprogramm endet planmäßig im Juni. Derweil stuften internationale Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit der Ukraine stark herunter.

+++ 00:56 Ukraine: Haben russisches Flugzeug mit Fallschirmjägern abgeschossen +++

Die ukrainischen Streitkräfte nehmen für sich in Anspruch, ein militärisches russisches Transportflugzeug vom Typ Iljuschin Il-76 abgeschossen zu haben. An Bord seien russische Fallschirmjäger gewesen, twitterte der ukrainische Generalstabschef Walerij Saluschnyj. Als Absturzstelle nannte er die Stadt Wassylkiw südlich der Hauptstadt Kiew. Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar. Das ukrainische Luftwaffenkommando teilte mit, die russische Armee versuche, in Wassylkiw Fallschirmtruppen abzusetzen. Es gebe schwere Kämpfe.

Die IL-76 ist ein schweres Transportflugzeug. (Foto: picture alliance/dpa/Russian Defence Ministry)

+++ 00:42 Großbritannien sperrt Luftraum für russische Privatjets +++

Großbritannien hat seinen Luftraum für russische Privatflugzeuge gesperrt. "Ich habe unser Verbot in Großbritannien verschärft, damit kein russischer Privatjet im britischen Luftraum fliegen oder landen kann - mit sofortiger Wirkung", verkündete Verkehrsminister Grant Shapps. Das Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei rechtswidrig und "jeder, der von Russlands Aggression in der Ukraine profitiert, ist hier nicht willkommen", erklärte Shapps. Großbritannien ist seit Jahren ein bevorzugtes Ziel russischer Oligarchen und ihrer Familien. Die Regierung von Premierminister Boris Johnson sieht sich Vorwürfen ausgesetzt, zu zögerlich gegen die russischen Gelder an den britischen Finanzmärkten und im Immobiliensektor des Landes vorzugehen.

+++ 00:26 Bulgarien sperrt Luftraum für russische Flugzeuge +++

Das EU- und Nato-Land Bulgarien sperrt seinen Luftraum für russische Flugzeuge in Solidarität mit der Ukraine. Das seit Mitternacht geltende Flugverbot betrifft alle Luftfahrtmittel mit Lizenzen, die von der Russischen Föderation erteilt wurden, wie das Verkehrsministerium in Sofia weiter mitteilte. Das südosteuropäische Land verbietet danach Abflüge, Landungen sowie Überflüge russischer Flugzeuge. Gesperrt für sie ist auch der Luftraum über Bulgariens Hoheitsgewässer.

+++ 00:11 Russland will Melitopol eingenommen haben - Ukraine: Stadt ist umzingelt +++

Russische Kräfte sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums in die ukrainische Kleinstadt Melitopol eingedrungen. Das meldet die russische Staatsagentur Ria Nowosti. Demnach sind russische Einheiten erst in Asow am Asowschen Meer gelandet, hätten sich in Marsch gesetzt und schließlich "ohne Widerstand" Melitopol besetzt. Von ukrainischer Seite hieß es, die Stadt sei umzingelt und kleine Gruppen russischer Soldaten in die Stadt eingedrungen. Diese versuchten nun, die kritische Infrastruktur zu besetzen, sagte der Leiter der Regionalverwaltung von Saporischschja, Oleksandr Staruch, in einer Videobotschaft, wie die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform meldet.

+++ 23:49 Resolution gegen Russlands Einmarsch scheitert im UN-Sicherheitsrat +++

Eine gegen Russlands Einmarsch in die Ukraine gerichtete Resolution scheitert im UN-Sicherheitsrat. Moskau legt bei der Abstimmung im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen in New York wie erwartet ein Veto gegen den Text ein - China enthält sich.

+++ 23:36 Selenskyj erwartet russischen Sturm auf Kiew +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet in der Nacht den Ansturm der russischen Armee auf Kiew. In einer Erklärung ruft er die Bevölkerung zur entschlossenen Verteidigung der Hauptstadt auf. "Das Schicksal des Landes entscheidet sich gerade jetzt", sagt er.

+++ 23:05 Pentagon: Russische Truppen landen bei Mariupol +++

Die russische Armee bringt nach US-Erkenntnissen nahe der ukrainischen Großstadt Mariupol von See aus Soldaten und Gerät mit amphibischen Kriegsschiffen an Land. Solche Schiffe brauchen zum Landen keinen Hafen. Auf die Frage, ob er Informationen zu einem solchen Angriff bei Mariupol habe, sagt Pentagonsprecher John Kirby: "Wir glauben, dass so ein Angriff heute ausgeführt wird." Die USA hätten aber keine genauen Informationen zum Fortschritt des Einsatzes, sagt Kirby. Die umkämpfte Industriestadt Mariupol liegt am Asowschen Meer, das über die Straße von Kertsch mit dem Schwarzen Meer verbunden ist. Mariupol liegt auch unweit der von russischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ostukraine.

+++ 22:40 Britischer Geheimdienst: Russland will ukrainische Regierung ersetzen +++

Das Ziel Russlands in der Ukraine ist nach Einschätzung des britischen Militärgeheimdienstes, "die Kontrolle über die Bevölkerung zu sichern und die Regierung auszutauschen". Das sagt der Geheimdienstverantwortliche Jim Hockenhull in einem von der britischen Regierung veröffentlichten Statement. "Russische Truppen rücken weiter auf zwei Achsen in Richtung Kiew vor", erklärt Hockenhull darin. "Ihr Ziel ist, die Hauptstadt zu umzingeln, die Kontrolle über die Bevölkerung zu sichern und die Regierung auszutauschen." Es gebe Luftangriffe überall in der Ukraine. Neben Kiew seien die Städte Tschernihiw und Charkow bombardiert worden. "Die ukrainischen Streitkräfte leisten weiter entschlossenen Widerstand, mit Schwerpunkt auf die Verteidigung der Städte im ganzen Land."

+++ 22:27 Kiew bestätigt Gespräche über Verhandlungen mit Moskau +++

Die Ukraine und Russland verhandeln über Ort und Zeit für ein Gespräch, wie ein Sprecher des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mitteilt. Die Regierung in Kiew sei bereit, über eine Waffenruhe und Frieden zu sprechen.

+++ 22:19 Kreml verhöhnt Sanktionen gegen Putin als "Zeichen von Ohnmacht" +++

Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow sind nach Auffassung der russischen Regierung Ausdruck "absoluter Ohnmacht" des Westens. Mit diesen Worten zitiert die Nachrichtenagentur RIA eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau.

+++ 22:08 USA lehnen russisches Verhandlungsangebot "mit vorgehaltener Waffe" ab +++

Russlands Angebot für mögliche Friedensverhandlungen mit der Ukraine stellt nach Einschätzung des US-Außenministeriums kein wirkliches Bemühen um eine diplomatische Lösung des Konflikts dar. "Diplomatie mit vorgehaltener Waffe ist keine wirkliche Diplomatie, das ist erzwungene Diplomatie, das ist Erpressung unter dem Anschein diplomatischer Nettigkeiten", sagte der Sprecher des Ministeriums, Ned Price. Russland habe seit Wochen nur vorgetäuscht, mit der internationalen Gemeinschaft verhandeln zu wollen, während der Einmarsch in die Ukraine vorbereitet worden sei. Die USA würden sich in keiner Weise an diplomatischen Gesprächen beteiligen, die unter vorgehaltener Waffe stattfänden, sagte Price weiter.

+++ 21:52 Ukraine meldet Raketenbeschuss auf Hafenstadt Odessa +++

Russische Soldaten haben nach ukrainischen Angaben die Region um die Hafenstadt Odessa an der Schwarzmeer-Küste mit Raketen beschossen. Es seien am Freitag mehrere Raketen vom Meer aus auf Grenzschutzanlagen abgefeuert worden, teilte der Grenzschutz von Odessa mit. Betroffen sei auch Infrastruktur in der Region Mykolajiw. Mehrere Beobachtungsposten seien beschädigt worden. Befürchtet wird, dass russische Truppen nach Odessa vorrücken könnten - eine strategisch wichtige Stadt.

+++ 21:41 Ukraine will in Israel mit Russland verhandeln +++

Nach einem Bericht der "New York Times" könnten die von Russland angebotenen Verhandlungen mit der ukrainischen Regierung in Israel stattfinden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll in einem Telefonat mit dem israelischen Premier Naftali Bennett darum gebeten haben, dass Israel bei Verhandlungen als Gastgeber und Vermittler auftritt. Der Kreml hatte Minsk als Ort für Verhandlungen vorgeschlagen, was Kiew abgelehnt haben soll, mutmaßlich weil Belarus Verbündeter Russlands im Krieg gegen die Ukraine ist. Der Gegenvorschlag Warschau scheint von Russland abgelehnt worden zu sein. Polen ist NATO-Mitglied und pflegt sehr belastete Beziehungen zu Russland. Israel ist Heimat vieler Juden mit Familienbande in Russland und der Ukraine und pflegt gute Beziehungen zu beiden Ländern.

+++ 21:32 Auch USA wollen Putin persönlich bestrafen +++

Nachdem die EU und Großbritannien Sanktionen gegen Wladimir Putin und Sergej Lawrow verhängt haben, planen die USA nach Berichten von CNN und "New York Times", ebenfalls Schritte gegen den russischen Präsidenten zu unternehmen. Offiziell ist nicht bekannt, ob Putin Vermögen in Europa oder den USA hat, das eingefroren werden könnte.

+++ 21:15 Ukraine Außenminister warnt vor russischem Plan unter falscher Flagge +++

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba warnt vor einer russischen Aktion zur "Entmenschlichung" der Ukraine vorgeworfen. "Nach Geheimdienstinformationen plant Russland eine massive Operation unter falscher Flagge, um die Ukrainer zu "entmenschlichen" und die Ukraine angeblicher unmenschlicher Handlungen zu beschuldigen", schreibt Kuleba auf Twitter. Einmal mehr wirft er zudem Russland vor, Zivilisten und Kindergärten anzugreifen. Diese Informationen konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

+++ 20:54 Bulgariens Regierungschef: Russland "sieht einer Tankstelle mit Raketen ähnlich" +++

Der bulgarische Ministerpräsident Kiril Petkow hat die politische und wirtschaftliche Kraft Russlands beim EU-Gipfel in Brüssel relativiert: "Solltet ihr auf der Weltkarte auf Russland als Teil der Weltwirtschaft schauen, werdet ihr sehen, dass es sehr klein ist. Russland hat Erdöl, Gas und Waffen und sieht einer Tankstelle mit Raketen ähnlich."

+++ 20:30 Deutschland stationiert Kompanie in der Slowakei +++

Deutschland wird nach Angaben von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht eine Kompanie in der Slowakei stationieren. Das ist eine militärische Einheit mit im Schnitt 150 Soldaten. Die Slowakei hatte im Rahmen der NATO einen von Deutschland geführten NATO-Gefechtsverband erbeten, wie es ihn in Litauen schon gibt.

+++ 20:24 Kiews Bürgermeister Klitschko berichtet von Detonationen +++

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat die Einwohner der ukrainischen Hauptstadt vor einer "sehr schwierigen Nacht" gewarnt. "Die Situation ist bedrohlich für Kiew - ohne Übertreibung", schrieb er am Freitagabend im Nachrichtenkanal Telegram. Russische Truppen seien in der Nähe der Millionenmetropole. Die Brücken der Stadt seien mit Soldaten gesichert. Es gebe Checkpoints nicht nur an den Stadtgrenzen. "Ich danke den Einwohnern der Stadt für ihre Bereitschaft, die Hauptstadt und das Land (...) zu verteidigen." Klitschko zufolge gab es am Abend fünf Explosionen im Abstand von drei bis fünf Minuten.

+++ 20:09 EU-Energieminister planen Krisentreffen für Montag +++

Die EU-Energieminister kommen am Montag zu einem Krisentreffen in Brüssel zusammen. Für Deutschland wird Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck in Brüssel erwartet. Thema der Gespräche ist nach Angaben einer Kommissionssprecherin die Energiesituation in Europa angesichts des russischen Einmarschs in die Ukraine. Die EU ist stark von russischem Gas abhängig und es wird befürchtet, dass der Konflikt die Gaspreise weiter hochtreiben oder dass Russland Gaslieferungen in die EU ganz stoppen könnte. Ein möglicher Ausschluss Russlands vo SWIFT-System könnte Rohstofflieferungen zusätzlich erschweren.

+++ 19:56 Gefechte halten an in Kiew +++

Die ukrainische Hauptstadt geht in ihre dritte Kriegsnacht nach dem Überfall durch die russischen Streitkräfte. In den sozialen Medien kursieren zahlreiche authentisch scheinende Handyvideos von Bewohnern Kiews, die Gefechts- und Explosionslärm zeigen. Es ist schon länger dunkel in Kiew, die Stromversorgung scheint nicht eingeschränkt. Live-Kameras zeigen, dass die Straßen nicht nur menschenleer sondern auch ohne Autoverkehr sind.

+++ 19:42 EU und Großbritannien setzen Putin und Lawrow auf Sanktionsliste +++

Großbritannien und die EU haben direkte Sanktionen gegen Präsident Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow beschlossen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bezeichnete die Entscheidung als "wichtigen Schritt". Bisher seien die einzigen von der EU sanktionierten Staatschefs der syrische Präsident Baschar al-Assad und der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko gewesen. Nach Informationen von EU-Diplomaten hatten Deutschland und Italien zunächst gezögert, den Sanktionen gegen Putin und Lawrow zuzustimmen. Auch Großbritannien will in Kürze direkte Sanktionen gegen Putin und Lawrow verhängen.

Die vorangegangenen Entwicklungen lesen Sie hier.