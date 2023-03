Die russische Söldner-Gruppe Wagner ist nach Angaben ihres Gründers, Jewgeni Prigoschin, fast bis ins Zentrum der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut vorgedrungen. Prigoschins Umfeld veröffentlicht auf dem Kurznachrichtendienst Telegram ein Video, das Wagner-Söldner "praktisch im Stadtzentrum" von Bachmut zeigen soll. Die Aufnahmen seien von Donnerstagmorgen, erklärt Prigoschin. Zunächst war es nicht möglich, unabhängig den Ort der Aufnahme zu überprüfen. In dem Video sind uniformierte Männer zu sehen, die eine Wagner-Fahne auf einem halbzerstörten mehrstöckigen Gebäude hissen. Vom ukrainischen Generalstab hieß es zuletzt, das russische Militär rücke weiter auf Bachmut vor und stürme die Stadt. Die ukrainische Armee wehre die Angriffe aber weiter ab.

+++ 12:21 Russland: Ukrainische Saboteure in Region Briansk eingedrungen - Kreml spricht von Terror +++

Russland hat ein Eindringen von "Saboteuren" aus der Ukraine angeprangert und von einem "Terrorangriff" gesprochen. "Maßnahmen wurden ergriffen, um die Terroristen zu vernichten", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Präsident Wladimir Putin werde "laufend" über die Entwicklung der Lage unterrichtet. Russische Behörden und der Geheimdienst FSB hatten zuvor berichtet, eine Gruppe von ukrainischen "Saboteuren" sei in die Region Briansk an der Grenze zur Ukraine eingedrungen. Die russische Armee versuche, die "Saboteure" zu "eliminieren". Der Journalist Moritz Gathmann teilte auf Twitter ein Video, auf dem mutmaßlich Mitglieder eines ukrainisches Freiwilligenkorps vor einem Gebäude in der Region Briansk zu sehen sind.

+++ 11:34 Polen will bald weitere Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefern +++

Polen will der Ukraine in Kürze weitere Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 liefern. Die Lieferung der zugesagten Panzer werde innerhalb weniger Wochen erfolgen, sagt Regierungssprecher Piotr Müller laut der Nachrichtenagentur PAP. Nähere Angaben zum Termin machte er nicht. Polen will seinem Nachbarland im Rahmen einer internationalen Koalition insgesamt 14 Leopard A2 überlassen. Die ersten vier Panzer dieses Typs wurden der Ukraine vergangene Woche übergeben, am ersten Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskriegs. Zudem kündigte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki die Lieferung von 60 Kampfpanzern vom Typ PT-91 an, einer polnischen Weiterentwicklung des sowjetischen Panzers T-72.

+++ 11:13 Beschuss von Saporischschja - ntv-Reporterin: "Haben Explosionen gespürt" +++

Der Ort Saporischschja in der Nähe des größten Atomkraftwerks in Europa wird erneut Ziel von Angriffen. Bei dem Beschuss 40 Kilometer entfernt von der Front werden zwei Menschen getötet. ntv-Reporterin Alexandra Callenius berichtet über die Situation vor Ort sowie über die brenzlige Lage in Bachmut.

+++ 10:54 Blinken: G20-Treffen von Krieg in der Ukraine überschattet +++

Der Krieg in der Ukraine überschattet US-Außenminister Antony Blinken zufolge erneut das Treffen mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen der 20 größten Industrie- und Schwellennationen. Die G20 sollten ihre Forderung nach einem Ende des Krieges bekräftigen. Dies müsse des internationalen Friedens und der wirtschaftlichen Stabilität halber geschehen.

+++ 10:35 Lawrow: Westen macht G20-Arbeit zu einer Farce +++

Die Agenda des Treffens der G20-Außenminister in Indien sei zu einer Farce gemacht geworden, sagt der russische Außenminister Sergej Lawrow laut der russischen Nachrichtenagentur TASS. "Einige westliche Delegationen haben die Arbeit an der G20-Agenda zu einer Farce gemacht, da sie die Verantwortung für ihr wirtschaftliches Versagen auf die Russische Föderation abwälzen wollen", sagt Lawrow bei dem Treffen der Außenministerinnen und Außenminister in Neu Delhi.

+++ 10:16 Merz greift Wagenknecht wegen Ukraine-Zitat scharf an +++

Oppositionsführer Friedrich Merz greift in der Aussprache zur Regierungserklärung die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht scharf an. Die Aussage Wagenknechts im öffentlichen Fernsehen, es gebe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine Vergewaltigungen auf beiden Seiten, sei "zynisch, menschenverachtend, niederträchtig" und "beschämend für unser ganzes Land", sagt Merz im Deutschen Bundestag, ohne die Politikerin beim Namen zu nennen.

+++ 09:35 Scholz sagt Rüstungsindustrie Anzahlungen zu +++

Kanzler Olaf Scholz sagt der Rüstungsindustrie Hilfen zu, damit sie eine "laufende Produktion von wichtigen Waffen, Geräten und Munition" aufbauen kann. "Das erfordert langfristige Verträge und Anzahlungen, um Fertigungskapazitäten aufzubauen", sagt er im Bundestag. Man brauche eine schnelle, planbare und leistungsfähige Beschaffung von Rüstungsgütern für die Bundeswehr und andere europäische Armeen.

+++ 09:30 Scholz: China darf Russland keine Waffen liefern +++

Kanzler Olaf Scholz fordert China auf, sich für einen Frieden in der Ukraine zu engagieren. "Meine Botschaft an Peking ist klar: Nutzen Sie Ihren Einfluss in Moskau, um auf den Rückzug russischer Truppen zu drängen. Liefern Sie keine Waffen an den Aggressor Russland", sagt er im Bundestag. Man könne von China auch erwarten, mit den Hauptbetroffenen zu sprechen, nämlich der Ukraine und mit Präsident Wolodymyr Selenskyj. Es sei enttäuschend, dass China beim G20-Finanzministertreffen nicht zu einer Verurteilung des russischen Angriffs bereit gewesen sei.

+++ 09:17 Ukraine: Russland rückt weiter auf Bachmut vor +++

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs rückt das russische Militär weiter auf die Stadt Bachmut vor und "stürme die Stadt". Die ukrainische Armee wehre die Angriffe in Bachmut und an anderen Orten in der Region Donezk, die unter Beschuss gerieten, ab.

+++ 08:53 Grünen-Fraktionschefin Haßelmann: Waffenlieferungen an Ukraine "notwendig" +++

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann verteidigt die deutschen Waffenlieferungen an Kiew: "Niemand macht sich die Entscheidungen, die in diesen Tagen getroffen werden müssen, leicht, aber sie sind notwendig - so auch die Waffenlieferungen", sagte Haßelmann in der ARD. Innenpolitisch habe die Regierung die Folgen des Kriegs abfedern können, betonte Haßelmann weiter. Die Energie- und Versorgungssicherheit zu gewährleisten, sei nach der fossilen Abhängigkeit von Russland "keineswegs selbstverständlich" gewesen.

+++ 08:22 Baerbock zu Lawrow bei G20: "Beenden Sie diesen Krieg" +++

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wirft Russland vor, mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine auch die Arbeit der G20 lahmzulegen. Beim Treffen der Außenminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer sagt Baerbock nach Angaben aus Delegationskreisen: "Wir glauben an den Multilateralismus." An den russischen Außenminister Sergej Lawrow gewandt, sagt Baerbock demnach: "Beenden Sie diesen Krieg, beenden Sie die Verletzung der internationalen Ordnung." Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 07:43 London: Einsetzende Schlammperiode könnte Vorteil für Verteidiger von Bachmut sein +++

Die steigenden Temperaturen in der Ukraine könnten nach britischer Einschätzung einen Vorteil für die ukrainischen Verteidiger von Bachmut darstellen. Die steigenden Temperaturen führten zu schlammigen Bedingungen, welche die Bewegung im Gelände einschränkten, teilt das Verteidigungsministerium in London mit. Dies "verschafft den verteidigenden Kräften in der Regel einen gewissen militärischen Vorteil", heißt es in dem Bericht. Die Schlammperiode werde wohl Ende März ihren Höhepunkt erreichen. "Dies wird Bodenoperationen und die Fortbewegung schwerer gepanzerter Fahrzeuge im Gelände erschweren, insbesondere auf dem aufgewühlten Boden im Sektor Bachmut."

+++ 07:24 Ukraine: Zwei Tote bei Raketenangriff auf Saporischschja +++

Die Stadt Saporischschja im Süden der Ukraine wird in der Nacht von einer russischen Raketenattacke getroffen, berichtet die ukrainische Online-Nachrichtenseite The Kyiv Independent. Dabei seien drei Stockwerke eines Wohngebäudes beschädigt worden, heißt es unter Verweis auf Bürgermeister Anatoli Kurtev. Zwei Menschen seien bei dem Angriff ums Leben gekommen.

+++ 06:56 ISW: Kreml will Strafen für "Diskreditierung" von Kriegsteilnehmern verschärfen +++

Der Kreml erwägt nach Einschätzung des Institute for the Study of War (ISW) die Verschärfung der Strafen für die "Diskreditierung" von Teilnehmern des Krieges in der Ukraine, einschließlich "Freiwilliger". Als Freiwillige bezeichnet das russische Verteidigungsministerium irreguläre bewaffnete Formationen, insbesondere die Wagner-Gruppe. Laut ISW könnte die Verschärfung zum einen dem Wunsch von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin entsprechen, zum anderen aber darauf abzielen, Kritik von ultranationalistischen Bloggern an der Militärführung zu unterbinden. Das Strafmaß bei Verstößen soll bis zu fünf Millionen Rubel (etwa 62.000 Euro), fünf Jahre Straf- oder Zwangsarbeit oder 15 Jahre Gefängnis betragen.

+++ 06:19 Selenskyj: Haben "sehr schwierigen" Winter überlebt +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj preist sein Land angesichts systematischer russischer Angriffe auf Energieeinrichtungen und folgender Kälte und Dunkelheit dafür, einen "sehr schwierigen" Winter überlebt zu haben. "Wir haben diesen Winter überwunden", sagt Selenskyj in seiner täglichen Ansprache. "Es war eine sehr schwierige Zeit, und jeder Ukrainer hat diese Schwierigkeit erlebt, aber wir waren dennoch in der Lage, die Ukraine mit Energie und Wärme zu versorgen", so Selenskyj. Der Staatschef fügt hinzu, dass es immer noch "eine Bedrohung des Energiesystems" gebe.

+++ 06:04 Ukraine: Artillerie- und Luftangriff auf Großstadt Charkiw +++

Die ukrainische Armeeführung berichtet in ihrem täglichen Lagebericht von einer Serie russischer Artillerie- und Luftangriffe aus der Umgebung der ostukrainischen Großstadt Charkiw. Bei Raketenangriffen habe es auch zivile Opfer gegeben, hieß es. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Die ukrainische Flugabwehr habe in der Region zwei sogenannte Kamikaze-Drohnen aus iranischer Produktion abgeschossen.

+++ 05:39 Slowakei erwägt Lieferung von MiG-29-Kampfjets +++

Die Slowakei denkt eigenen Angaben zufolge darüber nach, der Ukraine zehn ihrer elf MiG-29-Kampfjets zu überlassen. Das sagt der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP. Am 11. Februar berichtete die slowakische Zeitung SME, dass der ukrainische Präsident Selenskyj die Slowakei um MiG-29-Kampfflugzeuge gebeten habe. Berichten zufolge soll die Slowakei die Jets bereits ausgemustert haben.

+++ 05:10 Baerbock trifft chinesischen Außenminister +++

Außenministerin Annalena Baerbock hat sich noch vor Beginn der Arbeitssitzungen beim Außenministertreffen der G20-Runde der führenden Wirtschaftsmächte in Indien mit ihrem neuen chinesischen Kollegen Qin Gang getroffen. Details über Inhalte und Ergebnisse der Unterredung in der Hauptstadt Neu Delhi sind bislang nicht bekannt. Es wurde aber erwartet, dass die Grünen-Politikerin Qin auf das von China zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine veröffentlichte Positionspapier anspricht.

+++ 22:24 China und Belarus fordern Friedensabkommen +++

China und Belarus fordern ein schnellstmögliches Friedensabkommen in der Ukraine. Chinas Präsident Xi Jinping und der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko haben bei einem Treffen in Peking zudem ihre tiefe Besorgnis über die Entwicklung des bewaffneten Konflikts zum Ausdruck gebracht, berichtet die staatliche belarussische Agentur Belta. Belarus und China seien daran interessiert, eine Eskalation der Krise zu verhindern, heißt es. Zudem seien sie bereit, sich für die Wiederherstellung von Frieden und Ordnung in der Region einzusetzen. Xi erklärte in einer im TV übertragenen Stellungnahme, China sei sehr daran interessiert, Vertrauen und Zusammenarbeit mit Belarus angesichts der instabilen internationalen Lage zu stärken.

+++ 22:07 Selenskyj: Truppen haben die Lage an den Fronten unter Kontrolle +++

Die Streitkräfte der Ukraine haben die Lage an den Fronten des Landes nach Einschätzung von Präsident Wolodymyr Selenskyj im Griff. "Wir haben jedes Gebiet an der Front unter Kontrolle", sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. Allerdings müssten die Menschen im Hinterland der Fronten weiterhin unter den russischen Angriffen leiden. "Bewusster Terror", sagte Selenskyj zu den russischen Artillerieangriffen auf Städte und Dörfer hinter den Fronten im Süden und Osten der Ukraine. Die ukrainischen Streitkräfte seien bemüht, mit ihrem Einsatz die Sicherheit für diejenigen Menschen wiederherzustellen, die diese ständigen russischen Angriffe erdulden müssten. "Jede Bewegung unserer Fahne nach vorne wird die Sicherheit unseres Volkes erhöhen."

+++ 21:42 Lawrow trifft vor G20 mehrere Amtskollegen +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow spricht vor dem G20-Treffen in Indien mit mehreren Amtskollegen. Informationen aus indischen Diplomatenkreisen zufolge traf Lawrow den indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar sowie die Ressortchefs Südafrikas und Brasiliens. Auch eine Begegnung mit dem chinesischen Außenminister Qin Gang ist demnach geplant. Neben den Treffen mit Amtskollegen aus den sogenannten Brics-Staaten sprach Lawrow den Diplomaten zufolge auch mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu.

+++ 21:10 Ukrainische Streitkräfte zu Bachmut: "Der Feind rückt weiter vor" +++

Russische Truppen rücken in der Region um Bachmut weiter vor. "Der Feind rückt weiter vor. Der Angriff auf die Stadt Bachmut geht weiter", postet der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte auf Facebook. Russische Einheiten bedrängen die Stadt bereits von drei Seiten. "Ukrainische Freiwillige, die Evakuierungen im Donbass durchführen, fahren nicht mehr nach Bachmut, schreibt der US-Korrespondent Neil Hauer auf Twitter. Nun bestehe eine direkte Bedrohung durch russische Panzerabwehrraketen (ATGM) auf der verbleibenden Straße in die Stadt.

+++ 20:50 US-Justizminister bezeichnet Prigoschin als "Kriegsverbrecher" +++

US-Justizminister Merrick Garland bezeichnet den Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, als "Kriegsverbrecher". Das US-Justizministerium helfe Kiew dabei, seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine mutmaßlich begangene Kriegsverbrechen zu untersuchen, sagte Garland in einer Anhörung des US-Senats - darunter auch Verbrechen, die der Gruppe Wagner zugeschrieben werden. "Herr Prigoschin, der diese Sache leitet, ist meiner Ansicht nach ein Kriegsverbrecher", sagte der Justizminister. Vielleicht sei es unangemessen, dies zu sagen, bevor alle Beweise vorlägen. "Aber ich denke, wir haben zu diesem Zeitpunkt mehr als genug Beweise, um mein Gefühl zu rechtfertigen", fuhr Garland fort. Was die Gruppe Wagner in der Ukraine anrichte, sei "unfassbar".

