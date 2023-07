Infolge eines russischen Raketenangriffs auf die ukrainische Stadt Sumy sind offiziellen Angaben zufolge zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien 20 weitere verletzt worden, teilte der Stadtrat mit. Ein Gebäude der technischen Berufsschule wurde schwer bschädigt, wie auf Fotos ukrainischer Behörden zu sehen ist.

+++ 11:58 Jäger: Drohnenangriffe auf Moskau sollen "Krieg ins Bewusstsein rufen" +++

Moskau meldet den Einschlag von Drohnen im Geschäftsviertel und beschuldigt Kiew. Doch wie zieht die Ukraine einen Nutzen aus den Angriffen? Politologe Thomas Jäger erklärt, dass es nicht um militärische Ziele geht, sondern um eine Nachricht an die russische Öffentlichkeit.

+++ 11:28 Ukraine: Russland hat mehr als 4200 Panzer verloren +++

Der ukrainische Generalstab beziffert die russischen Verluste seit Beginn des großangelegten Angriffskrieges auf 245.700 Soldaten. Demnach verloren Moskaus Streitkräfte seit dem 24. Februar 2022 unter anderem 4.205 Panzer, 8.178 gepanzerte Kampffahrzeuge, 7.275 Fahrzeuge und Treibstofftanks, 4.795 Artilleriesysteme, 698 Mehrfachraketensysteme, 459 Luftverteidigungssysteme und 315 Flugzeuge verloren. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 10:50 Kiew: Ukrainische Truppen bei Bachmut weiter auf dem Vormarsch +++

Die ukrainischen Truppen bei Bachmut sind nach eigenen Angaben weiterhin auf dem Vormarsch. "In Richtung Bachmut behalten die Verteidigungskräfte weiterhin die Initiative, üben Druck auf den Feind aus, führen Angriffe durch und erobern unser Land Stück für Stück zurück", sagt der Sprecher der Ostgruppe der ukrainischen Streitkräfte Serhiy Cherewaty. Laut seinen Angaben wurden am gestrigen Tag 44 russische Soldaten getötet und 118 verletzt. Zudem seien ein Panzerabwehrraketenkomplex sowie drei feindliche Feldlager mit Munition zerstört worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 10:08 Moskau: Ukrainischer Angriff mit 25 Drohnen auf Krim abgewehrt +++

Russische Streitkräfte haben nach Angaben aus Moskau in der Nacht einen ukrainischen Angriff mit 25 Drohnen auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim abgewehrt. 16 Drohnen seien durch die "Luftabwehr zerstört, die restlichen neun durch "elektronische Kampfführung neutralisiert" worden, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. Es habe keine Opfer gegeben.

+++ 09:27 Ukraine: Zwölf russische Kriegsschiffe im Schwarzen Meer aktiv +++

Zwölf russische Kriegsschiffe befinden sich laut der Ukraine derzeit im Schwarzen Meer im Einsatz. Die Sprecherin des ukrainischen Einsatzkommandos Süd, Nataliya Gumenyuk, teilt mit, dass der Sturm über dem Meer derzeit nachlasse, was es Russland erlaube, seine Flotte wieder einszusetzen. Nach ihren Angaben dient der derzeitige Einsatz der russischen Schiffe hauptsächlich der Sammlung von Aufklärungsdaten.

+++ 08:40 Satellitenbild zeigt Wagner-Lager in Belarus +++

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums haben sich wahrscheinlich mehrere tausend Söldner der Gruppe Wagner in einem Lager im belarussischen Tsel niedergelassen. Das Ministerium beruft sich auf Satellitenbilder vom 19. Juli, auf denen etwa 200 Zelte und 300 Fahrzeuge zu sehen sind. Dabei soll es sich vorwiegend um Kleinbusse und Lastwagen handeln.

+++ 07:54 ISW: Russische Kriegsblogger versammeln sich hinter Kreml-Narrativ +++

Teile der russischen Kriegsbloggerszene scheinen sich nach Ansicht der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) hinter den narrativen Bemühungen des Kremls zu versammeln, die ukrainische Gegenoffensive als gescheitert darzustellen. Die ukrainischen Verluste werden zunehmend überbewertet, gleichzeitig werde weniger über die Verluste und Herausforderungen Russlands berichtet, schreibt das ISW. Zuvor ging das Institut bereits davon aus, dass der Kreml seine Politik in Bezug auf die Berichterstattung über den Krieg wahrscheinlich ändern werde, um die Möglichkeiten einer erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive herunterzuspielen.

+++ 07:05 Kiew: Russen verstärken Propaganda auf der Krim +++

Die russischen Besatzer auf der Krim verstärken nach ukrainischen Behördenangaben ihre Propagandabemühungen unter jungen Menschen. Wie das Zentrum des Nationales Widerstandes meldet, fand auf der Halbinsel kürzlich ein "Forum junger Fachkräfte" unter Beteiligung von 120 Studenten statt. Demnach wurde die Veranstaltung von der Agentur für Jugendangelegenheiten der Russischen Föderation organisiert. Das Hauptziel habe darin bestanden, die "Integration junger Menschen aus der gesamten Krimregion in den sozialen und kulturellen Raum der Russischen Föderation zu vertiefen".

+++ 06:17 Putin: Rückzug aus Getreidedeal bringt uns steigende Gewinne +++

Russische Unternehmen profitieren nach den Worten von Präsident Putin von dem Rückzug seines Landes aus dem Abkommen über Getreideexporte aus der Ukraine. Aufgrund der dadurch gestiegenen Marktpreise stiegen auch die Gewinne russischer Getreidexporteure. Daran beteilige Russland die ärmsten Länder der Welt in Form von kostenlosen Getreidelieferungen, sagt Putin. Russland hat das von UN und Türkei im vergangenen Jahr vermittelte Getreideabkommen für Exporte über das Schwarze Meer Mitte Juli aufgekündigt und seitdem wiederholt ukrainische Hafenanlagen beschossen.

+++ 05:53 Ukrainischer Energieminister zuversichtlich für Energieversorgung +++

Der ukrainische Energieminister, Herman Haluschtschenko zeigt sich zuversichtlich, was die Stromversorgung für den kommenden Winter betrifft. In einem Fernsehinterview sagt Haluschtschenko, er könne jetzt noch keine Einzelheiten nennen, aber das Land baue so viel Energie auf, wie es noch nie zuvor getan habe. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Symbiose aller Maßnahmen dazu führen wird, dass wir die Versorgung während der Heizperiode zuverlässig sicherstellen können." Das Ausmaß neuer russischer Angriffe sei zwar schwer vorhersehbar, die Ukraine werde aber in der Lage sein, Reparaturen durchzuführen.

+++ 04:43 Moskau von Drohnen angegriffen +++

Moskau ist erneut zum Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Zwei Drohnen seien in der Nacht abgeschossen worden, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin schreibt bei Telegram: "Ukrainische Drohnen haben heute Nacht angegriffen." An zwei Bürogebäuden sei die Fassade leicht beschädigt worden. Es gebe aber keine Todesopfer oder Verletzte. Der Flughafen Moskau-Wnukowo im Südwesten der russischen Hauptstadt wurde laut Tass vorübergehend für Abflüge und Ankünfte geschlossen.

+++ 03:50 Putin bestreitet ukrainische Gebietsgewinne +++

Russlands Präsident Putin weist Berichte über ukrainische Vorstöße an der Front zurück. "Nein, es gibt keine größeren Veränderungen", sagt der Kremlchef auf einer Pressekonferenz. "Natürlich wurde der Feind überall gestoppt und zurückgedrängt." Das ukrainische Militär hatte hingegen erst kürzlich die Befreiung des Dorfes Staromajorske im Südosten des Landes gemeldet. Auch bei Bachmut im Osten soll es demnach Vorstöße geben.

+++ 02:56 Saudi-Arabien plant Friedenskonferenz +++

Saudi-Arabien lädt zu einer Friedenskonferenz für die Ukraine ein. Wie es aus Diplomatenkreisen heißt, sind zu dem Treffen neben der Ukraine und westlichen Ländern auch Entwicklungs- und Schwellenländer wie Brasilien eingeladen. Die Konferenz soll am kommenden Wochenende in der Stadt Dschidda am Roten Meer abgehalten werden, Russland nimmt nicht daran teil. Den Angaben zufolge werden unter anderem Großbritannien und Japan erwartet. Im Juni hatten bereits ähnliche Gespräche in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen stattgefunden.

+++ 01:30 Putin begründet Repression in Russland mit Ukraine-"Konflikt" +++

Der russische Präsident Putin rechtfertigt die zunehmende Repression gegen kritische Stimmen im Land mit dem "bewaffneten Konflikt" gegen die Ukraine. Auf die Frage eines Journalisten zur Festnahme zweier Regierungskritiker in einer Pressekonferenz sagt Putin wörtlich: "Wir schreiben das Jahr 2023 und die Russische Föderation ist in einen bewaffneten Konflikt mit einem Nachbarn verwickelt. Und ich denke, wir müssen eine bestimmte Haltung gegenüber den Menschen einnehmen, die uns im Inland Schaden zufügen." Jeder müsse "bestimmte Regeln befolgen", damit wir "erfolgreich sind, auch in einem Konfliktgebiet", so Putin weiter.

+++ 00:53 Zwei Menschen sterben bei Angriff auf Saporischschja +++

Die Ukraine meldet zwei Tote bei einem russischen Raketenangriff auf die südukrainische Stadt Saporischschja. Bei den Toten handle es sich um einen Mann und eine Frau, teilt der Sekretär des Stadtrats, Anatolij Kurtjew, mit. Eine weitere Frau wurde demnach verletzt. Durch die Druckwelle der Detonation seien Fenster eines Hochhauses, einer Bildungseinrichtung sowie eines Supermarkts zerstört worden. Auch im nordöstlichen Gebiet Sumy berichten die Behörden von einem russischen Raketenangriff, von dem ebenfalls eine Bildungseinrichtung betroffen sein soll.

+++ 23:24 Putin zeigt sich offen für afrikanische oder chinesische Friedensinitiative +++

Auf einer Pressekonferenz beim Afrika-Gipfel in St. Peterburg erklärt der russische Präsident Putin erneut, dass er zu Gesprächen über die Ukraine bereit sei. Grundlage könne eine afrikanische oder eine chinesische Friedensinitiative sein. Solange die ukrainische Gegenoffensive anhalte, sei ein Waffenstillstand aber schwer umzusetzen, behauptet Putin. Dass Russland seine Truppen nicht aus den besetzten Gebieten abziehen wird, hat der Kreml bereits mehrfach klargemacht. Die Ukraine müsste bei einem wie auch immer gearteten Friedensplan also der völkerrechtswidrigen Besatzung beziehungsweise Abtretung zustimmen.

+++ 22:18 IAEA: Reaktor 5 im AKW Saporischschja auf Kaltabschaltung umgestellt +++

Das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja hat die geplante Umstellung seines Reaktorblocks 5 auf Kaltabschaltung abgeschlossen und gleichzeitig Reaktorblock 4 auf Heißabschaltung umgestellt. Wie IAEA-Generaldirektor Rafael Grosso sagte, sei das notwendig, um Wartungsarbeiten durchzuführen.

+++ 21:59 Kiew: Russisches Militär versucht Landkorridor zur Krim zu halten +++

Die russischen Streitkräfte konzentrieren sich darauf, die Kontrolle über den Landkorridor zur besetzten Krim in den Oblasten Cherson und Saporischschja aufrechtzuerhalten, wie das Militärische Medienzentrum des ukrainischen Verteidigungsministeriums bei Telegram mitteilt. Die Route führt durch die Oblasten Cherson und Saporischschja im Südosten der Ukraine und verbindet Städte im Süden Russlands auf dem Landweg mit der seit 2014 besetzten Krim. Das Militärische Medienzentrum berichtet zudem, dass die russischen Streitkräfte bemüht sind, Angriffe auf ihre Flotte zu verhindern und Marinestützpunkte im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer zu sichern.

+++ 21:32 Ukraine meldet Angriff auf Brücke zur Krim +++

Im Zuge ihrer laufenden Gegenoffensive hat die Ukraine eigenen Angaben zufolge einen erfolgreichen Angriff auf eine Brücke zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim durchgeführt. Am Morgen habe man die Tschonhar-Brücke, die die Krim mit dem auf dem Festland gelegenen Gebiet Cherson verbindet, attackiert und beschädigt, teilte die Abteilung für strategische Kommunikation der ukrainischen Armee mit. Der russische Besatzungschef von Cherson, Wladimir Saldo, hatte zuvor zwar ebenfalls von ukrainischen Raketenangriffen auf die Eisenbahnstrecke berichtet, allerdings behauptet, alle zwölf Geschosse seien abgewehrt worden. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Die Tschonhar-Brücke, die unter anderem eine wichtige Nachschubroute für die russische Armee ist, war bereits im Juni von den Ukrainern angegriffen und beschädigt worden.

+++ 20:43 Saudi-Arabien plant internationale Ukraine-Konferenz +++

Saudi-Arabien plant einem Zeitungsbericht zufolge eine internationale Konferenz zur Lage in der Ukraine. Unter den erwarteten hochrangigen Repräsentanten von bis zu 30 Staaten seien auch Vertreter der Ukraine, westlicher Länder sowie aus Schwellenländern wie Indien und Brasilien, berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Diplomaten. Das treffen am 5. und 6. August in der Stadt Dschidda geplant.

+++ 19:55 Ukrainisches Militär bekommt 24 Drohnen gespendet +++

Freiwillige hätten dem ukrainischen Militär 24 Drohnen gespendet. Das teilt der Leiter der Regionalverwaltung von Donezk, Pavlo Kyrylenko, mit. Demnzufolge bestehe die Charge aus Kamikaze-Drohnen. Die Waffen wurden von einem militärischen Unterstützungsprojekt namens "Time X" zur Verfügung gestellt. "Unsere Verteidiger haben jetzt 24 Drohnen erhalten, und das ist erst der Anfang", schrieb Pavlo Kyrylenko laut einem Bericht von "Sky News" auf Telegram. "Jeder weiß, wie wichtig hochwertige Drohnen an vorderster Front sind, und deshalb unternehmen wir große Anstrengungen, um solche Drohnen an vorderster Front zu halten."





Weitere Ereignisse des vorangegangenen Tages lesen Sie hier.