Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trennt sich im Zuge seiner angekündigten "Personalprüfungen" von weiteren ranghohen Geheimdienstmitarbeitern. Laut einem Dekret entlässt der Staatschef Wolodymyr Horbenko als Vizechef des Geheimdienstes SBU. Zudem wurden in den vier Gebieten Sumy, Dnipropetrowsk, den Transkarpaten und Poltawa die Regionalchefs ausgetauscht. Außerdem entließ Selenskyj den SBU-Chef des Gebiets Schytomyr. Für den seit Ende Mai vakanten Posten im ostukrainischen Charkiw ernannte Selenskyj einen neuen Regionalchef.

+++ 12:26 Vor Putin-Besuch: Gazprom will mit iranischen Energieriesen kooperieren +++

Unmittelbar vor dem Besuch von Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Teheran schließt der Staatskonzern Gazprom mit dem Nationalen Iranischen Ölunternehmen NIOC einen rund 40 Milliarden US-Dollar schweren Kooperationsvertrag. Wie die Nachrichtenagentur des iranischen Ölministeriums, Shana, mitteilt, unterzeichneten die Chefs beider Konzerne bei einer Online-Zeremonie eine entsprechende Absichtserklärung. Demnach erhält das NIOC Unterstützung von Gazprom bei der Entwicklung von zwei Gas- und sechs Ölfeldern. Der russische Konzern werde auch am Abschluss von Flüssiggas-Projekten sowie beim Bau von Pipelines für den Gasexport beteiligt.

+++ 11:54 Skepsis in der SPD bei AKW-Laufzeitverlängerung +++

In der SPD baut sich Widerstand gegen eine mögliche Verlängerung der Laufzeiten der drei Atomkraftwerke auf. Nach der Parteichefin Saskia Esken äußert sich auch der Fraktionsvize Matthias Miersch skeptisch. "Alle Erkenntnisse zeigen bislang, dass eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke nicht bei der Kompensation von Gas hilft, gigantische Kosten entfacht und aus Sicherheitsgründen ausscheidet", teilt der SPD-Politiker mit. Es müsse dafür gesorgt werden, dass der hohe Gaspreis nicht auch den Strompreis in die Höhe treibe. Es sei absurd, wenn Strom aus Kohlekraftwerken und Erneuerbaren Energien genauso hoch vergütet werde wie Strom aus Gaskraftwerken.

+++ 11:37 Chemiebranche fordert gesellschaftlichen Kraftakt beim Gassparen +++

Die deutsche Chemiebranche sieht die zunehmend unsicheren Gaslieferungen aus Russland mit Sorge und ruft daher zu Einsparungen über die Branche hinaus auf. "Jetzt ist jeder gefordert. Für unsere Unternehmen gilt, dass wir aktuell noch einmal alles geben, um auch die allerletzten Gas-Einsparpotenziale zu heben", sagt Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands VCI. Es sei aber nicht mehr viel zu holen: "Weitere Einsparungen gehen nur über Drosselung oder Verzicht bei der Produktion." Um das zu vermeiden, müssten nun über die Industrie hinaus alle gesellschaftlichen Kräfte zur Einsparung von Gas beitragen.

+++ 11:13 Masala: Jetzt Ukraine helfen, bevor es zu spät ist +++

Der Militärexperte Carlo Masala ruft dazu auf, der Ukraine schnell und energisch beizustehen, um einen drohenden Erfolg des russischen Angriffskriegs zu verhindern. Jetzt sei "die Zeit, um nochmals 'All in' zu gehen, um eine konzertierte Anstrengung zu unternehmen, um der Ukraine bei der Verteidigung ihres Territoriums zu helfen", sagt der Politikprofessor der Bundeswehruniversität München im "Stern"-Podcast "Ukraine - die Lage". Masala warnt davor, dass im Herbst und Winter angesichts hoher Energiepreise die Solidarität in den westlichen Gesellschaften ebenso bröckeln könne wie die Widerstandskraft der vom Krieg unmittelbar betroffenen Ukrainer selbst.

+++ 10:53 "Früher oder später": Ukraine will russische Schwarzmeerflotte versenken +++

Die ukrainischen Streitkräfte bereiten sich offenbar darauf vor, die russische Schwarzmeerflotte zu versenken und die Krim zurückzuerobern. Der Süden des Landes sei durch die russischen Kriegsschiffe im Schwarzen Meer einer ständigen Bedrohung ausgesetzt, sagt der stellvertretende ukrainische Verteidigungsminister, Wolodymyr Havrylov, der britischen "Times". "Angesichts der neuen Technologien und Fähigkeiten, die wir erhalten, müssen wir dieser Bedrohung begegnen." Vor einem Angriff würden aber noch die eigenen Kapazitäten für Anti-Schiffsraketen erhöht und auf westliche Waffen mit größerer Reichweite gewartet. "Wir erhalten Anti-Schiffs-Kapazitäten und früher oder später werden wir diese Flotte ins Visier nehmen. Es ist unausweichlich, denn wir müssen die Sicherheit der Ukrainer garantieren."

+++ 10:37 Weichert: Geheimdienstler waren Selenskyj "teilweise nicht streng genug" +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist unzufrieden mit der Arbeit des eigenen Geheimdienstes und kündigt deshalb umfangreiche Entlassungen an. Geheimdienstchef Iwan Bakanow ist freigestellt. Über die Hintergründe berichtet ntv-Reporter Jürgen Weichert aus Lwiw.

+++ 10:18 Ukraine meldet Abwehrerfolg in Donezk +++

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben den russischen Vormarsch auf eine strategisch wichtige Stadt in der Region Donezk verhindert. Nach mehrtägigen Angriffen seien die russischen Truppen bei Awdijiwka zurückgedrängt worden, sagt der Chef der dortigen Militärverwaltung, Witali Barabasch. Awdijiwka liegt nördlich der Stadt Donezk auf dem Weg in die beiden weiterhin von der Ukraine kontrollierten Städte Kramatorsk und Slowjansk. Behauptungen Russlands, die Straße zwischen Awdijiwka und dem Ort Kostjantyniwka in Richtung Kramatorsk zu kontrollieren, seien demnach falsch.

+++ 09:57 Kühnert: Nord-Stream-Abschaltung trifft Deutschland härter als Putin +++

Nach den Worten von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert würde Deutschland ein dauerhafter Ausfall der Ostseepipeline Nord Stream 1 deutlich härter als Russlands Präsidenten Wladimir Putin treffen. Im Deutschlandfunk sagt er, dass völlig klar sei, dass die Gasversorgung für Deutschland keine Kleinigkeit sei, wie manche noch im März oder April geglaubt hätten. "Insofern müssen wir hier einfach eingestehen: Diese Maßnahme, ein Abschalten dieser Nord-Stream-1-Pipeline, würde uns härter treffen als Putin - und zwar sehr deutlich", sagt Kühnert. Es sei eine "traurige Wahrheit", dass Deutschland vorerst noch auf russisches Gas angewiesen sei, um im Winter massive Probleme für Haushalte und Industrie abzuwenden.

+++ 09:41 Medwedew: Frieden in der Ukraine zu russischen Bedingungen +++

Der Vize-Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, demonstriert Siegesgewissheit. Russland werde alle seine Ziele in der Ukraine erreichen, schreibt der frühere russische Präsident auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. "Es wird Frieden geben - zu unseren Bedingungen."

+++ 09:19 Expertin erklärt: Was steckt hinter Putins Reise in den Iran? +++

Erstmals seit dem russischen Angriff auf die Ukraine verlässt Putin Russland und reist in den Iran. Dort trifft er auch den türkischen Präsidenten Erdogan. Worum es bei dem Gipfel gehen dürfte, erklärt Osteuropa-Expertin Miriam Kosmehl.

+++ 08:58 Britischer Geheimdienst sieht russisches Militär vor wachsenden Problemen +++

Das russische Militär hat nach Einschätzung britischer Geheimdienste mit wachsenden Schwierigkeiten in der Ukraine zu kämpfen. Schon seit Beginn der Invasion habe Russland Probleme gehabt, die offensive Schlagkraft seiner Truppen aufrechtzuerhalten, erklärt das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdienstberichte. "Neben der starken Unterbesetzung haben die russischen Planer mit dem Dilemma zu kämpfen, ob sie Reserven in den Donbass verlegen oder sich gegen ukrainische Gegenangriffe im südwestlichen Cherson-Sektor verteidigen." Diese Probleme würden immer akuter. Auch wenn Russland weitere Geländegewinne erzielen könnte, komme der Vormarsch wahrscheinlich nur sehr langsam voran.

+++ 08:13 Gouverneur berichtet von massiven Angriffen auf ukrainische Großstadt Nikopol +++

Der Gouverneur des ukrainischen Gebiets Dnipropetrowsk, Valentyn Reznichenko, meldet einen massiven Beschuss der Stadt Nikopol durch die russischen Streitkräfte. Bis zu 40 Mal sei die südukrainische Großstadt in der vergangenen Nacht bombardiert worden, zitiert ihn das Portal The Kyiv Independent. Dabei seien zwei Industrieunternehmen in Brand gesteckt sowie Wohngebäude und Stromleitungen beschädigt worden. Über mögliche Opfer ist bislang nichts bekannt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 07:32 SPD-Politikerin Scheer fordert Energiesparbonus +++

In der Debatte um weitere Entlastungen fordert die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer, ein Belohnungssystem für das Energiesparen. "Jedes Gas, das wir jetzt nicht verbrauchen, geht in die Speicher und muss nicht zu teurem Weltmarktpreis eingekauft werden. Hier setzt auch das Modell des Energiesparbonus an, mit dem jede Energieeinsparung als Bonus zusätzlich belohnt wird", sagt Scheer der "Rheinischen Post". Auf diesem Weg könnten Entlastung und Einsparleistung im Vergleich zum Vorjahr miteinander verbunden werden. Der Energiesparbonus und weitere Vorschläge würden mit den Sozialpartnern bei der Konzertierten Aktion des Bundeskanzlers beraten werden. Mit Blick auf eine drohende Gasmangellage hält Scheer an der Priorisierung von besonders geschützten Kunden fest. "Zu Recht sind soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser und Privathaushalte besonders geschützt. Das ist Ausdruck von Daseinsvorsorge."

+++ 06:40 Energie-Experten sehen Stromnetz gut gewappnet - Sorgen wegen Frankreichs Atomkraft +++

Angesichts der Lieferengpässe beim Gas steht auch die Stromversorgung in Deutschland im kommenden Winter vor großen Herausforderungen. Energie-Experten zeigen sich aber eher zuversichtlich, dass das Netz der Belastungsprobe gewachsen sein wird. "Ich persönlich bereite mich nicht auf einen Blackout vor", sagt Tobias Federico, Geschäftsführer beim Beratungsunternehmen Energy Brainpool. Trotz der Abschaltung der letzten deutschen Kernkraftwerke zum Jahresende rechne er nicht mit großen Engpässen beim Strom - auch weil Steinkohlekraftwerke aus der Reserve geholt würden. Vorsichtiger gibt sich Thorsten Lenck von Agora Energiewende: "Nach unseren bisherigen Analysen ist es durchaus möglich, dass es im Winter in einigen Stunden knapp werden könnte." Sorgen machen den Experten vor allem die massiven Probleme Frankreichs mit seinen Atomkraftwerken. Im Nachbarland steht aktuell ein großer Teil der Reaktoren wegen der Entdeckung kleiner Risse im Notkühlsystem oder wegen Wartungsarbeiten still.

+++ 05:58 Gipfeltreffen in Teheran: Putin und Erdogan sprechen mit Irans Staatschef Raisi +++

Kremlchef Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan reisen heute zu einem Treffen mit Irans Präsident Ebrahim Raisi nach Teheran. Bei dem Gipfel sind offiziell Gespräche über eine Verbesserung der Lage im Bürgerkriegsland Syrien geplant. Nach Kremlangaben geht es allerdings um eine ganze Reihe von Fragen zur internationalen Politik, darunter der Krieg in der Ukraine. Vergangene Woche hatte eine Aussage eines hochrangigen US-Regierungsvertreters gesorgt, wonach es Hinweise darauf gebe, dass Moskau iranische Kampfdrohnen für den Krieg gegen die Ukraine erwerben wolle. Der Iran dementierte das umgehend und versicherte der Ukraine mit Nachdruck, die amerikanischen Behauptungen seien "grundlos".

+++ 04:47 US-Repräsentantenhaus gibt grünes Licht für NATO-Beitritte +++

Das US-Repräsentantenhaus unterstützt mit großer Mehrheit einen Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO. Am Montagabend (Ortszeit) stimmen die Abgeordneten mit 394 zu 18 Stimmen für eine entsprechende Resolution. Darin bringen sie ihre Unterstützung für die "historische Entscheidung" Finnlands und Schwedens zum Ausdruck und fordern alle NATO-Mitglieder auf, die Beitrittsprotokolle zügig zu ratifizieren. Nach Angaben aus Stockholm hat die Hälfte der NATO-Staaten der Norderweiterung des Verteidigungsbündnisses bereits zugestimmt. Jetzt ist besonderes Augenmerk darauf gerichtet, wie der Ratifizierungsprozess in der Türkei voranschreitet.

+++ 03:55 Ukraine: Russland bombardiert Städte im ganzen Land +++

Die russischen Streitkräfte bombardieren laut ukrainischen Angaben in der Nacht weiter Städte in der gesamten Ukraine. Mehr als 150 Bomben und Granaten seien auf die Region Sumy abgefeuert worden, schreibt Dmytro Schywytzki, Leiter der Militärverwaltung der Region bei Telegram. "Sie feuerten Mörser, Kanonen- und Raketenartillerie ab. Die Russen eröffneten auch das Feuer mit Maschinengewehren und Granatwerfern." Auch die Stadt Mykolajiw stehe unter Beschuss mit Streugeschossen, wie der Bürgermeister der Stadt, Oleksandr Senkewytsch, mitteilt. Mindestens zwei Menschen seien verletzt, Fenster und Dächer von Privathäusern beschädigt. In Odessa seien bei einem russischen Raketenangriff mindestens vier Menschen verletzt worden, Häuser seien niedergebrannt, berichtet ein Sprecher der Regionalverwaltung auf Telegram.

+++ 02:29 Grünen-Fraktionschefin Dröge bringt Gehaltsverzicht für Uniper-Vorstände ins Spiel +++

Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, spricht sich für Staatshilfen zugunsten des Gasimporteurs Uniper aus und bringt im Gegenzug einen möglichen Gehaltsverzicht der Vorstände ins Spiel. Uniper beziehe noch viel Gas aus alten Verträgen zu günstigeren Konditionen. "Wenn diese wegfallen, steigen auch die Preise für die Stadtwerke", sagt die Grünen-Politikerin der "Rheinischen Post". Die Bundesregierung prüfe gerade, wie sie Uniper stabilisieren könne. Auf die Frage, ob dafür die Dividenden ausfallen und die Vorstände auf einen Teil ihres Gehalts verzichten sollten, erklärt Dröge: "Grundsätzlich haben wir Grünen immer gesagt, dass Unternehmen, die umfangreiche staatliche Hilfen empfangen, auch einen Teil beitragen müssen. Das gilt auch für die Vorstände."

+++ 01:33 Russischer Oppositionssender TV Rain nimmt Betrieb wieder auf +++

Der kremlkritische russische Fernsehsender TV Rain nimmt sein Programm wieder auf. "Nach der erzwungenen Sendeunterbrechung im März ist es uns gelungen, das Team und die wichtigsten Prinzipien zu erhalten: Wie die letzten zwölf Jahre werden wir über Ereignisse und Erscheinungen ohne Zensur und Manipulation berichten", teilt der Sender auf seinem Youtube-Kanal mit, über den er am Abend seine Berichterstattung startet. "Wegen der in Russland erlassenen repressiven Gesetze waren wir gezwungen auszureisen und arbeiten jetzt außerhalb des Landes", teilt das Unternehmen mit. Die neue TV-Gesellschaft sei in Lettland gegründet worden, Studios sollen aber auch in Amsterdam, Tiflis und Paris aufgebaut werden.

+++ 00:18 Selenskyj telefoniert mit Bolsonaro +++

Brasiliens Präsident Bolsonaro vermeidet es seit Beginn des Krieges, Partei für die Ukraine zu ergreifen. Deren Präsident Wolodymyr Selenskyj telefoniert trotzdem mit ihm: "Ich habe über die Lage an der Front informiert. Die Bedeutung der Wiederaufnahme der ukrainischen Getreideexporte erörtert. Ich rufe alle Partner dazu auf, sich den Sanktionen gegen den Aggressor anzuschließen", schreibt Selenskyj auf Twitter. Brasiliens rechter Präsident Bolsonaro verfolgt in dem seit fast fünf Monaten andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nach eigenen Angaben eine Linie des "Gleichgewichts". Medienberichten zufolge ist Brasilien dabei, mit Russland neue Geschäfte über den Kauf von Diesel abzuschließen.

+++ 23:58 Fridays for Future: "Krisen werden gegeneinander ausgespielt" +++

Fridays for Future warnt davor, den Kampf gegen den Klimawandel wegen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs zu vernachlässigen. "Diese Krisen werden konstant gegeneinander ausgespielt", sagt die Sprecherin der Umweltorganisation, Linda Kastrup dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Dabei wird jedoch vergessen, wie eng alle diese Katastrophen miteinander vernetzt sind und wie nah beieinander die Lösungen liegen." Nur weil die Politik ihren Blick im Moment nicht auf die Klimakrise richte, sei diese nicht weniger gefährlich. Das zeigten aktuelle, durch den Klimawandel verursachte Katastrophen überall auf der Welt.

+++ 22:42 Selenskyj will weitere Geheimdienstmitarbeiter rauswerfen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will 28 weitere Mitarbeiter des ukrainischen Geheimdienstes SBU entlassen. Es gehe um unterschiedlich hohe Posten und Funktionen, "aber die Begründungen sind ähnlich: unbefriedigende Arbeitsergebnisse", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Dienstagabend. Am Vortag hatte er schon seinen Geheimdienstchef und Jugendfreund Iwan Bakanow sowie die Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa suspendiert. Er begründet das mit der zunehmenden Anzahl von Kollaborateuren in den Reihen der Behörden.

+++ 22:30 Bund lehnt Forderung nach Ukraine-Konferenz ab +++

Die Bundesregierung erteilt der Forderung nach einer "Nationalen Ukraine-Konferenz" eine Absage. Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann sagt, sie könne sagen, "dass wir zu allen Themen, die die Ukraine betreffen, ständig im Austausch sind, sowohl im parlamentarischen Raum als auch die Minister, das Verteidigungsministerium und so weiter". Hintergrund war ein Brief der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann an Bundeskanzler Olaf Scholz vom Samstag. Die FDP-Politikerin hatte darin verlangt, "die Karten auf den Tisch" zu legen und zu klären, was Deutschland aktuell für die von Russland angegriffene Ukraine leiste und was in den kommenden Wochen noch getan werden könne.





