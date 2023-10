Der Chef der israelischen Behörde für zivile Angelegenheiten in den besetzten Gebieten (Cogat), Ghasan Alyan, sagt in einem kurzen Videostatement, die Hamas habe "die Tore zur Hölle" geöffnet. Sie sei für die Entscheidung zuständig und man werde die Organisation zur Rechenschaft ziehen. Die Cogat-Behörde ist für die Einreise- und Arbeitsgenehmigungen für palästinensische Arbeiter aus dem Gazastreifen zuständig. Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

+++ 12:42 Iran: Werden "Kämpfern" bis zur Befreiung Palästinas beistehen +++

Der Iran begrüßt den Angriff der Palästinenser auf Israel. "Wir beglückwünschen die palästinensischen Kämpfer", sagt Rahim Safawi, ein Berater von Irans geistlichem und staatlichem Oberhaupt Ajatollah Ali Chamenei der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Insa. Der Iran werde ihnen bis zur Befreiung Palästinas und Jerusalems beistehen.

+++ 12:35 Klingbeil: "Israel kann sich auf Solidarität Deutschlands verlassen" +++

SPD-Chef Lars Klingbeil spricht seinerseits von schockierenden Bildern. "Dieser abscheuliche Terror der Hamas ist durch nichts zu rechtfertigen und muss sofort gestoppt werden. Israel kann sich auf die Solidarität Deutschlands verlassen", schreibt der bei X.

+++ 12:21 Mendel: Israel könnte zweite Front im Norden drohen +++

Der Hamas gelingt ein koordinierter Großangriff auf Israel. Das sei ein folgenschweres Versagen der israelischen Sicherheitsbehörden, meint Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Folglich reiche es nun nicht, die Angreifer zurückzudrängen. Gleichzeitig drohe Israel eine weitere Front.

+++ 12:11 Schweiz rät von Reisen nach Israel ab +++

Nach den Raketenangriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen auf Israel rät das Schweizer Außenministerium von Reisen nach Israel ab. "Bis zur Klärung der Lage wird von touristischen und anderen nicht dringenden Reisen nach Israel abgeraten", heißt es auf der Internetseite. "Eine Verschlechterung der Sicherheitslage ist nicht auszuschließen." Wer sich bereits dort aufhalte, solle Reisen innerhalb des Landes auf ein Minimum reduzieren. Die Regierung verurteilte die Angriffe. "Wir fordern eine sofortige Beendigung der Gewalt", schreibt das Außenministerium auf der Plattform X (früher Twitter).

+++ 11:56 "Im israelischen TV laufen verstörende Bilder" +++

Tausende Raketen fliegen aus Gaza auf Israel, vor allem aber die Angriffe am Boden überrumpeln die Armee. ntv-Reporterin Raschel Blufarb berichtet aus der Nähe der schweren Gefechte, wo Israel auch nach Stunden die Lage nicht unter Kontrolle hat.

+++ 11:45 Scholz: "Deutschland steht an Seite Israels" +++

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich nach den massiven Angriffen aus dem Gazastreifen solidarisch mit Israel. "Erschreckende Nachrichten erreichen uns heute aus #Israel. Der Raketenbeschuss aus Gaza und die eskalierende Gewalt erschüttern uns zutiefst. Deutschland verurteilt diese Angriffe der Hamas und steht an Israels Seite", schreibt er auf X (ehemals Twitter).

+++ 11:39 Mindestens 22 Israelis sollen bei Hamas-Angriffen getötet worden sein +++

Bei dem überraschenden Großangriff der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas aus dem Gazastreifen werden einem Medienbericht zufolge mindestens 22 Israelis getötet. Das berichtet der israelische Nachrichtensender N12 News unter Berufung auf den nationalen Rettungsdienst.

+++ 11:33 Russland will zwischen beiden Seiten verhandeln +++

Russland steht nach eigenen Angaben wegen der Eskalation im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern in Kontakt mit beiden Seiten und auch mit arabischen Ländern. "Es versteht sich von selbst, dass wir immer zur Zurückhaltung aufrufen", zitiert die Nachrichtenagentur Interfax Vize-Außenminister Michail Bogdanow.

+++ 11:27 Hisbollah-Miliz: Klares Zeichen gegen Normalisierung der Beziehungen +++

Die libanesische Hisbollah-Miliz bezeichnet den Hamas-Angriff auf Israel als Zeichen gegen eine Normalisierung der Beziehungen mit Israel. Der Hamas-Angriff sei eine "entschlossene Antwort auf Israels anhaltende Besatzung und eine Botschaft an diejenigen, die eine Normalisierung mit Israel anstreben", teilt die Islamisten-Miliz in einer Erklärung mit. Sie verfolge die Lage im Gazastreifen genau und stehe in "direktem Kontakt mit der Führung des palästinensischen Widerstands". Mehrere arabische Staaten hatten zuletzt eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel eingeleitet. Die Hisbollah hat selbst mehrere Kriege mit Israel geführt.

+++ 11:15 Netanjahu: Wir befinden uns im Krieg +++

Nach massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen befindet sich Israel nach den Worten von Regierungschef Benjamin Netanjahu "im Krieg" mit der militanten Palästinenserorganisation Hamas. "Wir befinden uns im Krieg, nicht in einem Einsatz oder in Gefechten, sondern im Krieg", erklärt Netanjahu. Er habe eine "umfassende Mobilisierung von Reservisten" angeordnet: "Der Feind wird einen beispiellosen Preis zahlen." Militante Palästinenser feuern seit dem Morgen tausende Raketen auf Ziele in Israel ab. Bei dem Raketenbeschuss und bei Kämpfen mit nach Israel eingedrungenen "Terroristen" werden nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen getötet.

+++ 11:12 Von der Leyen: Israel hat Recht auf Selbstverteidigung +++

Die Europäische Union verurteilt die Angriffe der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas und bekundet ihre Solidarität mit Israel. "Ich verurteile den von Terroristen der Hamas gegen Israel verübten Anschlag aufs Schärfste. Es handelt sich um Terrorismus in seiner verabscheuungswürdigsten Form", erklärt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf X (ehemals Twitter). Israel habe das Recht, sich gegen solche Angriffe zu verteidigen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärt, die EU "drücke ihre Solidarität mit Israel in diesen schwierigen Zeiten aus".

+++ 11:09 Hamas-Kämpfer nehmen Israelis als Geiseln +++

Palästinensische Kämpfer halten einem Bericht des TV-Senders Reshet 13 zufolge in der südisraelischen Stadt Ofakim israelische Geiseln fest.

+++ 11:00 Israelischer Lokalpolitiker soll getötet worden sein +++

Bei Kämpfen mit bewaffneten Angreifern aus dem Gazastreifen soll ein israelischer Lokalpolitiker getötet worden sein. Der Präsident des Regionalrats der israelischen Grenzorte nordöstlich des Palästinensergebiets, Ofir Liebstein, sei "bei einem Schusswechsel mit Terroristen" getötet worden, teilt der Regionalrat von Shaar Negev am Morgen mit. Die israelische Armee erklärt, ihre Soldaten kämpften in den Gegenden rund um den Gazastreifen "am Boden" gegen militante Palästinenser. "Es war ein kombinierter Bodenangriff, der über Gleitschirme, über das Meer und über den Boden erfolgte", sagt Militärsprecher Richard Hecht zu Reportern. "Gerade kämpfen wir an bestimmten Orten rund um den Gazastreifen. (...) Unsere Streitkräfte kämpfen jetzt am Boden." Es gebe Verletzte.

+++ 10:43 Baerbock: Hamas eskaliert die Gewalt +++

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verurteilt die Angriffe aus dem Gazastreifen gegen Israel aufs Schärfste. "Hamas eskaliert die Gewalt", schreibt die Grünen-Politikerin auf der Plattform X (früher Twitter). Gewalt und Raketen gegen Unschuldige müssten sofort aufhören. "Israel hat unsere volle Solidarität und das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Terror zu verteidigen."

+++ 10:39 Israel startet Gegenoperation "Eiserne Schwerter" +++

Bewaffnete Palästinenser dringen nach israelischen Armeeangaben über Land, See und Luft nach Israel ein. Der israelische Armeesprecher Richard Hecht sagt Journalisten, es gebe momentan Kämpfe mit israelischen Soldaten an vielen Orten im Umkreis des Gazastreifens. Darunter seien zwei Militärbasen, der Eres-Übergang zum Gazastreifen sowie mehrere Ortschaften. Es gebe Opfer auf israelischer Seite, man könne aber noch keine Zahlen nennen. Israelische Medien berichten von Geiselnahmen, dafür gibt es aber zunächst keine offizielle Bestätigung. Außerdem seien mehr als 2200 Raketen auf israelische Ortschaften abgefeuert worden. Hecht sagt, Israel habe als Reaktion auf die massiven Angriffe aus dem Palästinensergebiet die Operation "Eiserne Schwerter" gestartet.

+++ 10:29 Israels Armee in Kriegszustand versetzt +++

Nach massiven Angriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen auf Israel erklärt die israelische Armee den Kriegszustand. Das Militär reagiert damit auf Überraschungsangriffe militanter Palästinenser mit Hunderten von Raketen sowie das Eindringen bewaffneter Kämpfer aus dem Gazastreifen nach Israel. Nach unbestätigten Berichten gibt es dabei israelische Opfer. Aus Kreisen der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas-Organisation verlautet, es seien auch Israelis in den Küstenstreifen entführt worden.

+++ 08:31 Hamas will 5000 Raketen auf Israel abgefeuert haben +++

Militante Palästinenser feuern am Morgen Hunderte Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel ab. Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP aus dem von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Gebiet berichtet, werden die Raketen von zahlreichen Orten im Gazastreifen aus gestartet. Eine Frau wird nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes bei den Luftangriffen getötet. Die Hamas bekennt sich zu dem Raketenbeschuss. Im Süden und in Gegenden im Zentrum Israels lässt die Armee die Alarmsirenen erklingen. Auch in Jerusalem ertönen nach Angaben von AFP-Journalisten zwei Mal Sirenen. Der bewaffnete Arm der Hamas erklärt, die "Operation Al-Aksa-Flut" gegen Israel gestartet zu haben. Dabei habe die Gruppe mehr als 5000 Raketen auf Israel abgefeuert, sagt Mohammed Deif, der Chef Essedine-al-Kassam-Brigaden, in einer im Fernsehen abgespielten Audionachricht.

+++ 07:59 Rakete aus Gazastreifen trifft Haus in Tel Aviv +++

Bei den massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen wird auch ein Haus in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv getroffen. Ein Sprecher der israelischen Armee bestätigt dies, nachdem in der Stadt am Mittelmeer die Warnsirenen heulen. Ein Anwohner berichtet von einer schweren Explosion. Es ist unklar, ob es dabei Verletzte gibt.

+++ 06:04 Israelische Städte mit Raketen aus Gazastreifen angegriffen +++

Militante Palästinenser im Gazastreifen feuern am Morgen überraschend Raketen auf Ziele in Israel ab. In zahlreichen Städten des Landes heulen die Warnsirenen, wie die Armee mitteilt.