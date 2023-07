Russland greift ukrainische Häfen an der Donau an. Von den Attacken, nur Meter entfernt von der NATO-Grenze, gehe eine "enorme Gefahr" aus, sagt Politikwissenschaftler Thomas Jäger. Der Machtanspruch Russlands im Schwarzen Meer betreffe auch EU-Mitglieder und mache die Lage in der Region zu "einer ganz heißen Situation".

+++ 12:32 Slowakei fordert Korridore für ukrainische Getreideexporte +++

Die Slowakei will die Ukraine dabei unterstützen, ihr Getreide auf den Weltmarkt zu exportieren. Dies dürfe aber nicht auf Kosten ihrer eigenen Landwirtschaft und ihres eigenen Lebensmittelmarkts gehen. Das sagt der slowakische Landwirtschaftsminister Jozef Bires der staatlichen Nachrichtenagentur TASR. Die Lösung sieht Bires in sogenannten Solidaritätskorridoren. Das sind wegen des Krieges ausgebaute Handelswege zwischen der EU und der Ukraine über Straßen, Schienen oder Flüsse. Ein Problem ist jedoch, dass der Export über diesen Weg verhältnismäßig teuer ist. "Die Slowakei bemüht sich, der Ukraine im Bereich der Infrastruktur maximal dabei zu helfen, dass die Transportbedingungen so einfach wie möglich sind und das Getreide dorthin kommt, wo es am meisten gebraucht wird", sagt Bires.

+++ 12:05 Nach Spionage-Berichten: Moldau fordert Abzug von russischem Botschaftspersonal +++

Die Regierung der osteuropäischen Republik Moldau fordert Russland auf, das Botschaftspersonal zu verkleinern. Sie reagiert damit auf Medienberichte über mutmaßliche Spionage. "Wir haben beschlossen, die Zahl der in der Republik Moldau akkreditierten russischen Diplomaten zu begrenzen", sagt Außenminister Nicolae Popescu laut moldauischen Medien bei einer Regierungssitzung. Am Montag hatten internationale Investigativmedien über illegale Abhöraktivitäten russischer Geheimdienstmitarbeiter in der Ex-Sowjetrepublik Moldau berichtet. Die russische Botschaft in der moldauischen Hauptstadt Chisinau soll den Medien zufolge bei diesen Abhöraktivitäten eine zentrale Rolle spielen. In dem Zusammenhang wurde der russische Botschafter Oleg Wasnezow am Dienstag von der Regierung in Chisinau vorgeladen.

+++ 11:32 Bericht: Briten tragen Mitschuld am Wagner-Aufschwung +++

Ein jahrzehntelanges Scheitern der britischen Regierung hat es dem Wagner-Netzwerk ermöglicht, zu wachsen, "seine Tentakel tief nach Afrika auszudehnen und gefährdete Länder auszubeuten", heißt es in einem kritischen Bericht des Sonderausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Vereinigten Königreichs. Der Bericht beschreibt den britischen Ansatz gegenüber privaten Militärunternehmen als selbstgefällig. Das Vereinigte Königreich habe Sanktionen gegen etwa halb so viele Mitglieder der Wagner-Gruppe verhängt wie die USA und die EU. Das Komitee legt dem Auswärtigen Amt in London eine Liste von 49 Wagner-Mitarbeitern vor, die die Regierung prüfen sollte.

+++ 11:02 Munz: Duma bereitet sich auf Konflikt mit der NATO vor +++

Russland braucht in der Ukraine mehr Soldaten. Um den Nachschub zu sichern, hebt Moskau die Altersgrenzen für Wehrpflichtige und Reservisten an. In der Duma spricht der Chef des Verteidigungsausschusses von Vorbereitungen auf einen "großen Krieg". ntv-Korrespondent Rainer Munz berichtet aus Moskau.

+++ 10:27 Schoigu in Nordkorea - zur Stärkung der Militärbeziehungen +++

Russlands Verteidigungsminister Schoigu ist zu einem mehrtägigen Besuch im Nachbarland Nordkorea eingetroffen. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlicht ein Video, das zeigt, wie Schoigu an einem Flughafen in der Hauptstadt Pjöngjang von einer nordkoreanischen Delegation begrüßt wird. Offizieller Anlass von Schoigus Reise ist der 70. Jahrestag des Endes im Koreakrieg. Zugleich heißt es aus Moskau: "Der Besuch wird zur Stärkung der russisch-nordkoreanischen Militärbeziehungen beitragen." Nordkorea wird verdächtigt, Russland in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Waffen zu unterstützen.

+++ 10:08 FDP-Verteidigungsexperte für Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern +++

Der FDP-Verteidigungsexperte Marcus Faber fordert die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Viele der 600 Marschflugkörper, die die Bundeswehr im Besitz habe, seien einsatzbereit, sagte Faber im RTL/ntv Frühstart. Anlass ist die stockende Gegenoffensive der Ukraine. "Deswegen wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, um zumindest mal einen Taurus zu geben, damit dieser Integrationsprozess stattfinden kann", sagt Faber. Die Flugkörper könnten helfen, die Logistikketten der russischen Armee zu unterbrechen und somit deren Munitionsversorgung zu stören.

+++ 09:37 London: Russische Schwarzmeerflotte bereitet sich auf Blockade vor +++

Nach dem Scheitern des Getreide-Deals "ändert die russische Schwarzmeerflotte ihre Stelltung", um eine Blockade der ukrainischen Häfen durchzusetzen, schreibt das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Geheimdienstbericht. Die russische Korvette "Sergej Kotow" wird demnach eingesetzt, um die Route zwischen dem Bosporus und Odessa zu überwachen. Nach Angaben des Ministeriums besteht die "realistische Möglichkeit", dass sie sich einer Flotte anschließt, die alle kommerziellen Frachtschiffe abfängt, die ukrainische Häfen anlaufen. Es bestehe nun "die Möglichkeit, dass Intensität und Ausmaß der Gewalt in der Region zunehmen", heißt es in dem Bericht.

+++ 09:09 FDP-Politiker für militärischen Schutz ukrainischer Getreideschiffe +++

Vor der Sitzung des neuen NATO-Ukraine-Rats kommt aus der FDP die Forderung nach militärischem Schutz für ukrainische Getreideschiffe auf dem Schwarzen Meer. "Das ist etwas, was ich für realistisch halte", sagt der Verteidigungspolitiker Marcus Faber RTL/ntv. Zu klären sei, welche Länder die Schiffe für mögliche Geleitzüge stellen könnten. Die Türkei habe erklärt, dass sie sich das unter Umständen vorstellen könne. "Ich finde, andere Schwarzmeernationen müssten sich da bekennen: Bulgarien, Rumänien." Sie würden für die Getreideschiffe ja auch ihre Hoheitsgewässer zur Verfügung stellen und hätten ohnehin Schiffe zur Kontrollen der eigenen Grenzen vor Ort. Bulgarien und Rumänien sind beide in EU und NATO. Einen Einsatz unter dem Dach der NATO hält Faber nicht für realistisch. Auch Deutschland könne sich nicht mit eigenen Schiffen beteiligen, da die Marine an der Grenze des Leistbaren sei. Die Anrainerstaaten seien zuerst in der Pflicht.

+++ 08:45 Richter: "Drohnen sollen Gamechanger für Gegenoffensive sein" +++

Ein riesiges Minenfeld zwingt die Ukraine zur Änderung ihrer Kriegstaktik. Dabei setzen die Streitkräfte vor allem auf Drohnen, wie ntv-Reporter Stephan Richter aus Odessa berichtet. Eine neue Raketenart soll weit bis hinter die russische Grenze fliegen können.

+++ 08:14 USA liefern "Black Hornet"-Drohnen an Ukraine +++

Das US-Verteidigungsministerium verspricht der Ukraine zusätzliche weitere Hilfsleistungen in Höhe von 400 Millionen US-Dollar. Darunter befinden sich Luftabwehrraketen und gepanzerte Fahrzeuge. Erstmals liefern die USA auch "Black Hornet"-Überwachungsdrohnen von Teledyne FLIR Defence, einem Teil von Teledyne Technologies.

+++ 07:20 Selenskyj spricht Warnung an eigenes Parlament aus +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj warnt in seiner täglichen Videobotschaft Beamte und Abgeordnete vor Korruption oder Verrat in Staatsangelegenheiten. "Ich möchte alle Abgeordneten, Beamten und alle, die im öffentlichen Dienst arbeiten, warnen", sagt er. "Wenn man tagelang nach Waffen für das Land sucht, wenn alle Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, ob es Artillerie, Raketen und Drohnen gibt, dann spürt man die moralische Stärke, die unsere Soldaten der Ukraine gegeben haben. Selenskyj werde nicht länger diejenigen tolerieren, die sich "aus irgendeinem persönlichen Interesse" weigern, die Gesetze zu unterstützen, die die Ukraine benötigt, um ihre lange Kampagne für eine EU-Mitgliedschaft zu beginnen. Zuvor war bekannt geworden, dass ein ehemaliger Parlamentarier wegen Verrat angeklagt wird.

+++ 06:34 ISW: Putin ließ Wagner-Aufstand einfach geschehen +++

Wladimir Putin hat nicht sofort auf den Aufstand der Wagner-Gruppe reagiert und es lokalen russischen Beamten überlassen, Entscheidungen über den Vorstoß der Gruppe auf Moskau zu treffen, berichtet das Institute for the Study of War (ISW) in seinem jüngsten Bericht. Russische Geheimdienste hätten mehrere Tage vor einer möglichen Rebellion gewarnt. Infolgedessen waren regionale russische Beamte gezwungen zu entscheiden, wie sie ohne direkte Anweisung des Kremls auf den Aufstand reagieren sollten. Viele lokale Sicherheits- und Militärbeamte beschlossen daraufhin, die Wagner-Konvois nicht aufzuhalten.

+++ 05:51 Russische Drohnen treffen Industrieanlagen bei Charkiw +++

Russische Streitkräfte greifen das Gebiet Charkiw mit Drohnen aus iranischer Produktion an, berichtet der Bürgermeister von Perwomaisk, Mykola Bakschijew, auf Telegramm. Infolge des Angriffs wurden Industrieanlagen beschädigt, ein großes Feuer sei demnach ausgebrochen.

+++ 04:35 Bundeswehrgeneral: Ukrainische Armee kann sich nur vorantasten +++

Brigadegeneral Christian Freuding sieht die ukrainischen Streitkräfte bei ihrer Gegenoffensive vor weiteren schweren Kämpfen. "Man muss ja nur mal auf die Karte blicken und da haben wir ein Kräfteverhältnis von ungefähr eins zu eins. Und eine neun Monate lang vorbereitete Verteidigung mit starken Geländeverstärkungen und seit einem halben Jahr vorbereiteten Minensperren. Das ist Realität", sagt der Leiter des Planungsstabes im Verteidigungsministerium. Für Vorstöße müsse eine örtlich und zeitlich begrenzte klare Kräfte-Überlegenheit erzeugt werden. "Und das begründet auch das sehr vorsichtige, um es unmilitärisch auszudrücken, tastende Vorgehen der Ukrainer, diese Stelle zu finden. Und das ist schwierig genug", sagt der Offizier, der auch die militärische Hilfe Deutschlands für die Ukraine koordiniert.

+++ 03:34 Verbündete sagen Ukraine 244 Millionen Dollar für Minenräumung zu +++

Die Ukraine wird nach Regierungsangaben von ihren Verbündeten rund 244 Millionen Dollar sowie Spezialausrüstung für die humanitäre Minenräumung im Land erhalten. Bis Ende des Jahres sollen zehn Minenräumgeräte des kroatischen Ingenieurbüros DOK-ING und zehn weitere von der Schweizer Firma Global Clearance Solutions eintreffen, teilt Wirtschaftsministerin Julija Swyrydenko mit. Auch internationale Partner haben Metalldetektoren und pyrotechnische Geräte sowie einzelne Minenräumkits und -ausrüstungen zugesagt. Je schneller potenziell verminte Flächen wieder nutzbar seien, desto schneller werde sich die Wirtschaft dort entwickeln, so Swyrydenko. Anfang Dezember schätzte das US-Außenministerium, dass in der Ukraine etwa 160.000 Quadratkilometer auf explosive Gefahren untersucht werden müssen. Das ist fast die Hälfte der Fläche von Deutschland.

+++ 02:44 Britische Abgeordnete fordern strikteres Vorgehen gegen Wagner +++

In Großbritannien dringen Abgeordnete auf ein schärferes Vorgehen gegen die russische Söldnertruppe Wagner. Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten kritisiert in einem Bericht die mangelnde Kohärenz im Umgang mit der Gruppe. Gezieltere Sanktionen gegen ein "Netz von Einrichtungen" der Wagner-Gruppe seien erforderlich, die Gruppe müsse als terroristische Organisation eingestuft und verboten werden. "Nach dem Putschversuch im vergangenen Monat ist die Zukunft des Wagner-Netzwerks ungewiss", sagt Alicia Kearns, Vorsitzende des Ausschusses. "Jetzt, wo das Netzwerk am verwundbarsten ist - und die Uhr tickt - ist es an der Zeit zu handeln."

+++ 01:19 Ex-US-Soldat in Ukraine verletzt +++

Ein Ex-US-Marineinfanteriesoldat, der 2022 in einem Gefangenenaustausch aus russischer Haft entlassen wurde, ist bei Kämpfen in der Ukraine verletzt worden. Trevor Reed habe an der Seite der Ukraine gekämpft und sei nun zur Behandlung seiner Verletzungen nach Deutschland geschickt worden, erklärt ein Sprecher des US-Außenministeriums. Den Transport habe eine Nichtregierungsorganisation organisiert. Reed sei "auf eigene Faust in die Ukraine gereist" und habe "keinerlei Aktivitäten im Auftrag der US-Regierung" ausgeführt, betont der Sprecher. Der Soldat war im April 2022 im Austausch gegen den in den USA wegen Drogenschmuggels zu 20 Jahren Gefängnis verurteilten russischen Piloten Konstantin Jaroschenko aus einem russischen Gefängnis freigekommen.

+++ 00:22 Selenskyj: Sicherheit der Schwarzmeerhäfen ist Schlüssel zu Frieden +++

Mit Blick auf den bevorstehenden NARO-Ukraine-Rat pocht der ukrainische Präsident Selenskyj auf eine Perspektive für Getreideexporte über die Häfen am Schwarzen Meer. "Die Welt weiß, dass die Sicherheit der Schwarzmeerhäfen der Schlüssel zu Frieden und Stabilität auf dem globalen Lebensmittelmarkt ist", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Auf die Bitte Selenskyjs hin kommen heute Vertreter der 31 NATO-Staaten und der angegriffenen Ukraine zu einem Austausch über die aktuelle Lage im Kriegsgebiet zusammen.

+++ 23:37 Neuer Konvoi: Wagner bringt erstmals "Schtschuka"-Panzerwagen nach Belarus +++

Ein weiterer Konvoi der Wagner-Gruppe hat Belarus erreicht. Der Konvoi bestehe aus mindestens 29 Fahrzeugen, berichtet die Beobachtergruppe Belarusian Hajun auf Telegram. Darunter sollen sich mehrere Sattelzugmaschinen und Bagger befinden sowie sechs schwere "Schtschuka"- oder "Pike"-Panzerwagen. Letztere werden von Wagner auch in Syrien und Afrika eingesetzt, nach Belarus bringe sie das Militärunternehmen jetzt offenbar zum ersten Mal, heißt es. Nach Angaben der Überwachungsgruppe bewegen sich die Fahrzeuge auf der Autobahn P43 und sind wahrscheinlich auf dem Weg zum Lager im Dorf Tsel in der Nähe der Stadt Asipovichy.

+++ 22:22 Russlands Verteidigungsminister Schoigu reist nach Nordkorea +++

In vielen Ländern ist er nicht sonderlich wohl gelitten, und auch im eigenen Land gehört er nicht zu den populärsten Politikern. Doch nun reist Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu ins Ausland. Er nimmt neben einer hochrangigen chinesischen Delegation an den großen Feierlichkeiten in Nordkorea anlässlich des Jahrestages des Endes des Koreakriegs teil. Eine russische Militärdelegation unter seiner Leitung traf in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ein, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilt. Er wird demnach von seinem nordkoreanischen Kollegen Kang Sun Nam am Flughafen willkommen geheißen. Russland ist eines der wenigen Länder, das freundschaftliche Beziehungen zu Pjöngjang hat.

+++ 21:58 Spionage-Vorwurf: Moldau bestellt russischen Botschafter ein +++

Nach Medienberichten über mutmaßliche Spionage durch Moskau bestellt das Außenministerium der Republik Moldau den russischen Botschafter ein. "Der Botschafter der Russischen Föderation in (der moldauischen Hauptstadt) Chisinau wird zum Außenministerium vorgeladen, um die entstandene Situation klarzustellen und zu erläutern", schreibt die Behörde des zwischen der Ukraine und Rumänien gelegenen Landes auf Telegram. Am Montag hatte das unabhängige Internetportal "The Insider" zusammen mit moldauischen Medien über russische Geheimdienstler berichtet, die vom Dach der russischen Botschaft in Chisinau aus illegale Abhöraktionen durchführen sollen.

+++ 21:24 Prigoschin soll in einem Hotel "Harem" von Jungfrauen gehabt haben +++

Mit seinem Putschversuch verliert Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin nicht nur seine luxuriösen Paläste, Geschäftszentren und sein Medienimperium. Wie das unabhängige russischsprachige Exil-Medium "The Insider" berichtet, gehörten zum Lebensstil des berüchtigten Vertrauten von Wladimir Putin auch Mädchen an der Schwelle zum Erwachsensein, die er in einem speziellen Hotel unterbringen ließ. Dem Bericht zufolge soll Prigoschin eine besondere Vorliebe für Jungfrauen haben. Seiner Theorie nach sollten diese helfen, das Altern zu verlangsamen. "The Insider" zitiert auch eine junge Frau, die mit 18 Jahren für 40.000 Rubel ihre Jungfräulichkeit an Prigoschin verkaufte. Es sei alles sehr schnell gegangen. Anschließend habe er ihr gesagt: "Sei netter."

