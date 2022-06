Russland hat den USA "feindliche Handlungen" vorgeworfen und Gegenmaßnahmen angekündigt. Die USA betonten zwar stets ihr Interesse an der Aufrechterhaltung diplomatischer Beziehungen, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, in Moskau. "Auf der anderen Seite kommt man nicht umhin festzustellen, dass solche Äußerungen durch immer feindlichere Handlungen der amerikanischen Seite durchkreuzt werden." Sacharowa behauptete, dass die - zu Moskaus Ärger - vom EU-Land Litauen verhängten Transitbeschränkungen für Russlands Ostsee-Exklave Kaliningrad auf "offensichtliche Anregung und Vorgabe" der USA erlassen worden seien. Insgesamt gebe es allen Grund zur Annahme, dass die USA "aus einer Position der Stärke heraus" mit Russland zu sprechen versuchten, kritisierte Sacharowa. "Wir werden entsprechende Schlussfolgerungen ziehen und notwendige Maßnahmen ergreifen", sagte sie.

+++ 12:30 Baerbock: Russland nutzt Hunger in der Welt als "Kriegswaffe" +++

Außenministerin Annalena Baerbock hat die internationale Staatengemeinschaft zum entschlossenen Kampf gegen die sich verschärfende Hungerkrise in der Welt aufgerufen. "Es werden über 44 Milliarden Euro dieses Jahr gebraucht, die erst zur Hälfte finanziert sind", sagte die Grünen-Politikerin. Die Lage sei hochdramatisch. 345 Millionen Frauen, Kinder und Männer seien weltweit von Nahrungsmittelknappheit bedroht. "Es ist eine Hungerkrise, die sich wie eine lebensbedrohliche Welle vor uns auftürmt." Die Gründe dafür seien zum Teil nicht neu und zum Beispiel im Klimawandel und in den Folgen der Corona-Pandemie zu suchen. "Aber erst Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat aus einer Welle einen Tsunami gemacht", sagte Baerbock. "Russland nutzt Hunger ganz bewusst als Kriegswaffe und macht die ganze Welt zur Geisel." Die Außenministerin äußerte sich zusammen mit Entwicklungsministerin Svenja Schulze und Agrarminister Cem Özdemir vor einer internationalen Konferenz zur Ernährungssicherheit in Berlin.

+++ 12:08 Masala: Kalter Krieg 2.0 wird deutschen Wohlstand schmälern +++

Der Militärexperte Carlo Masala sieht die Welt am Beginn eines neuen Kalten Krieges, der auch den Wohlstand der Deutschen schmälern wird. Masala sagte im stern-Podcast "Ukraine - die Lage": "Wir werden zu einer Art Kalter Krieg 2.0 in den nächsten Jahren kommen." Er verwies auf die Erklärung der sogenannten BRICS-Staaten. Diese Länder - Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika - wollen ihre Kooperation vertiefen. Es zeige sich "der Anfang einer globalen Blockbildung, auf die wir uns zubewegen werden". Das werde auch ökonomische Konsequenzen haben: "Wir werden uns mit Wohlstandsverlusten abfinden müssen." Nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers von der Bundeswehruniversität München wird Deutschland nicht wie bislang vom internationalen Handel profitieren können: "Das alte System des Produzierens, des Wirtschaftens, des Gewinne machen - das wird in der Zukunft nicht mehr so sein."

+++ 11:44 Scholz und US-Präsident Biden reden am Sonntag unter vier Augen +++

Am Sonntag beginnt im bayerischen Elmau der G7-Gipfel unter deutschem Vorsitz. Schon am Vormittag will der gastgebende Bundeskanzler Olaf Scholz mit US-Präsident Joe Biden zu einem bilateralen Gespräch zusammenkommen. Der Krieg in der Ukraine dürfte dabei im Zentrum stehen, aber nicht das einzige Thema bleiben: Auch die Energiekrise, die hohe Inflation und Lieferkettenprobleme sowie der gemeinsame Kampf gegen Pandemie und Klimakrise dürften Biden und Scholz gleichermaßen umtreiben.

+++ 11:19 Vormarsch geht weiter: Russen erobern zwei Siedlungen in Luhansk +++

Im ostukrainischen Gebiet Luhansk haben russische und prorussische Kämpfer eigenen Angaben zufolge die Siedlungen Hirske und Solote erobert. Die Luhansker Separatisten zeigten am Freitag das Hissen einer sowjetischen Flagge auf dem Gebäude der Stadtverwaltung von Solote, das südlich der umkämpften Großstadt Lyssytschansk liegt. Eine Bestätigung der ukrainischen Seite gab es zunächst nicht. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass russische Truppen das Gebiet rund um die beiden Siedlungen eingeschlossen haben. Unklar blieb, ob zumindest Teile der ukrainischen Einheiten sich rechtzeitig zurückziehen und somit retten konnten. Im Gebiet Luhansk kontrollieren ukrainische Truppen nur noch die Großstadt Lyssytschansk. Auch dort sind russische Soldaten allerdings schon bis an den Stadtrand vorgedrungen.



+++ 10:56 Reportage von Ukraine-Front: "EU oder nicht - was wir wollen, ist Wasser" +++





+++ 10:31 Partisanen-Krieg gegen Kollaborateure: Mann in besetztem Cherson getötet +++

Im südukrainischen Gebiet Cherson ist ein Mitarbeiter der russischen Besatzungsverwaltung bei einem Anschlag getötet worden. Russischen Medienberichten zufolge detonierte eine Bombe im Auto des Mannes. Details waren zunächst nicht bekannt. In dem besetzten Gebiet kam es in den vergangenen Tagen mehrfach zu Anschlägen auf ukrainische Überläufer. Nach dem Einmarsch in die Ukraine vor vier Monaten besetzten russische Truppen im Süden den Großteil der Gebiete Cherson und Saporischschja.

Nachtrag von 11:10 Uhr: Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, handelt es sich bei dem Todesopfer um Dmitri Sawlutschenko, Chef des Ressorts Familie, Jugend und Sport der militärisch-zivilen Verwaltung.

+++ 10:12 Preise senken: Belgien schlägt EU-Energieblock beim Gas-Kauf vor +++

Der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo fordert einen gemeinsamen Energie-Einkauf der EU-Länder und Preisobergrenzen für Gas, um eine größere Krise im Winter zu vermeiden. "Wir müssen einen Energieblock bilden. Wenn wir alle auf uns allein gestellt sind, werden wir auch allein untergehen", sagt De Croo vor der Fortsetzung des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel. "Wir müssen anfangen, Energie gemeinsam zu kaufen, wir müssen Preisobergrenzen einführen, und wir müssen gemeinsam Pläne machen, um durch den Winter zu kommen."

+++ 10:00 Vorletzte Stadt in Luhansk fällt +++

Kurz bevor Tausende ukrainische Soldaten in Sjewjerodonezk von russischen Truppen eingekesselt werden, ordnet Kiew den Rückzug aus der Stadt an. ntv-Reporterin Nadja Kriewald berichtet über die Lage vor Ort - und dass nun wohl auch bald die letzte Stadt in Luhansk fallen wird.

+++ 09:50 Habeck: "Putin will, dass sich unser Land zerlegt" +++

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wirft dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, mit hohen Gaspreisen Unsicherheit in Deutschland schüren zu wollen. Dies sei "der beste Nährboden für einen Populismus, der unsere liberale Demokratie von innen aushöhlen soll", sagt der Grünen-Politiker dem "Spiegel". Diese Strategie dürfe nicht aufgehen. Die Menschen in Deutschland trügen die hohen Preise und die hohe Inflation mit großer Geschlossenheit. "Putin will, dass sich unser Land zerlegt. Aber wir zerlegen uns nicht", sagt Habeck. Angesichts der reduzierten Gaslieferungen aus Russland warnte er erneut vor einer engen Versorgungslage im Winter: "Wenn das Gas nicht ausreicht, müssten bestimmte Industriebereiche, die Gas benötigen, abgeschaltet werden."

+++ 09:28 Barley: "Ukraine im Moment in keinem Bereich beitrittsfähig" +++

Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, die Sozialdemokratin Katarina Barley, tritt beim EU-Kandidatenstatus für die Ukraine auf die Euphoriebremse: "Es ist noch ein sehr langer Weg und es sind noch viele Reformen vorzunehmen", sagte Barley im ntv-"Frühstart". "Die Ukraine ist im Moment in keinem der drei Bereiche beitrittsfähig" sagte Barley und warnte vor einem überhasteten Aufnahmeprozess der Ukraine: "Wir haben bereits keine guten Erfahrungen damit gemacht, wenn man Kandidaten aufnimmt die noch nicht soweit sind."

+++ 09:04 Briten: russische Armee setzt Söldner-Kampfpiloten ein +++

In seinem täglichen Briefing berichtet der britische Geheimdienst, dass die russische Söldner-Firma Wagner dem russischen Militär auch Kampfpiloten für den Einsatz in der Ukraine zur Verfügung stellt. Der Dienst beruft sich unter anderem auf Angaben der Ukraine, die den Piloten eines abgeschossenen Flugzeugs verhört haben soll. Die Wagner-Piloten sollen Modelle des älteren Bombers Su-25 einsetzen. Der britische Geheimdienst deutet das als Hinweis darauf, dass die russische Armee Probleme habe, ausreichend qualifiziertes Flugpersonal zu mobilisieren.



+++ 08:15 Vier Tote: Russische Armee verliert Militärtransporter durch Absturz +++

Beim Absturz eines Transportflugzeugs des Militärs in Russland sind nach Angaben der Behörden vier Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine stürzte in der Region Riasan rund 200 Kilometer südöstlich von Moskau ab, wie die örtlichen Behörden nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass mitteilten. Fünf Menschen wurden demnach verletzt. Es soll sich um einen Übungsflug ohne Fracht gehandelt haben. Die Besatzung habe ein Problem mit dem Motor bemerkt und habe landen wollen, gab das Verteidigungsministerium in einer Erklärung bekannt. Beim Auftreffen auf dem Boden sei die Maschine dann teilweise zerschellt. Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine Transportmaschine vom Typ Iljuschin Il-76.

+++ 07:46 Ukraine zieht sich aus Sjewjerodonezk zurück +++

Nach wochenlangem erbittertem Widerstand gegen die russischen Angreifer muss sich die ukrainische Armee aus der strategisch wichtigen Stadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes zurückziehen. Der Rückzug der ukrainischen Truppen sei angeordnet worden, teilte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, im Onlinedienst Telegram mit. Die russischen Einheiten hatten die Stadt zuletzt schon fast vollständig eingenommen.

+++ 07:21 Ukraine beginnt ersten Vergewaltigungsprozess gegen russischen Soldaten +++

Bereits am gestrigen Donnerstag hat in Kiew der erste Vergewaltigungsprozess gegen einen Soldaten der russischen Invasoren begonnen. Wie der englischsprachige Dienst der Nachrichtenagentur Reuters berichtet, ist der 32-jährige Soldat Michail R. in Abwesenheit angeklagt. Er soll am 9. März im Dorf Bochdaniwka, nordöstlich von Kiew, einen Mann aus nächster Nähe erschossen und danach dessen 33-jährige Frau wiederholt sexuell missbraucht haben. Ein an der Vergewaltigung beteiligter zweiter Soldat konnte bislang nicht identifiziert werden. Der Prozess findet zur Wahrung der Privatsphäre der Geschädigten nicht-öffentlich statt. Einem Staatsanwalt zufolge wird in der Ukraine derzeit in etwa 50 ähnlichen Fällen ermittelt. Er gehe aber von einer deutlich höheren Zahl von Fällen sexueller Gewalt aus.

+++ 07:04 Lindner weist Vorschlag eines "Kriegssoli" zurück +++

Bundesfinanzminister Christian Lindner weist die Forderung seines baden-württembergischen Amtskollegen Danyal Bayaz nach einem "Kriegssoli" zurück. Massive Steuererhöhungen wie ein "Kriegssoli" seien geeignet, die wirtschaftliche Entwicklung auszuhebeln, warnt Lindner. "Wir brauchen mehr Wachstumsimpulse, mehr Gründungen, mehr Überstunden, um unseren Wohlstand zu sichern. Steuererhöhungen würden die Stärkung der Wirtschaftslage sabotieren", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Wegen der großen Belastung durch Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie hält Bayaz Steuererhöhungen nach der Krise für unvermeidbar. "Warum nicht so etwas wie einen Kriegssoli in so einer schwierigen Zeit", hatte der Grünen-Politiker im SWR gesagt.

+++ 06:39 Duma-Abgeordneter fordert Angriff auf US-Botschaft in Kiew +++

Die Lieferung von Mehrfachraketenwerfern aus den USA an die Ukraine soll aus Sicht eines Abgeordneten der russischen Staatsduma mit einem Angriff auf die US-Botschaft in Kiew vergolten werden. "Meine Position ist, dass es notwendig ist, das Regierungsviertel in Kiew zu zerstören", sagte Juri Schwejtkin, stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsauschusses, nach Angaben der russischen Seite lenta.ru. Das System HIMARS verändere wegen seiner großen Reichweite die Situation. Russland müsse deshalb auch die Waffen liefernden Staaten selbst ins Visier nehmen. Die US-Regierung hatte nach eigenen Angaben die HIMARS-Lieferung von der Zusicherung abhängig gemacht, dass damit nicht russisches Territorium beschossen wird.

+++ 06:12 Video zeigt: Ukraine setzt bewaffnete Drohnen gegen russische Minen ein +++

Der erste konventionelle Landkrieg zweier europäischer Staaten seit Jahrzehnten zeigt, wie vielfältig moderne Technik zum Einsatz kommt. Insbesondere die Ukraine zeigt sich kreativ im Umgang mit Drohnen. Ein auf Twitter veröffentlichtes Video, das sich hier nicht verifizieren lässt, soll zeigen, wie Drohnen auch bei der Minenräumung helfen können. Die bewaffnete Drohne bringt in dem Video russische Panzerminen zur Explosion, wie der Account "Ukraine Weapons Observer" erläutert.





+++ 05:36 Ukrainische Politikerin warnt Flüchtlinge vor schneller Rückkehr +++

Aus der Ukraine kommen Warnungen vor einer übereilten Rückkehr der etwa fünf Millionen Kriegsflüchtlinge, die in Europa aufgenommen wurden. "Es gibt zwei wesentliche Voraussetzungen: Wir müssen Mittel und Wege finden, die zerstörte Infrastruktur zumindest teilweise wieder aufzubauen. Und es braucht da, wo sie hingehen, ein funktionierendes Raketenabwehrsystem - so wie es jetzt mehr oder weniger für Kiew existiert", sagte Olena Sotnyk, Beraterin von Vize-Regierungschefin Olha Stefanischyna, nach Gesprächen in Berlin. Als weitere Voraussetzung nannte Olena Haluschka, Vorstandsmitglied der ukrainischen Organisation Anticorruption Action Centersei, die Räumung von Minen und versteckten Sprengfallen in Gebieten, die die ukrainische Seite von der russischen Armee wieder zurückerobert hat.

+++ 05:05 Städtetag fordert Plan für Wiederaufbau der Ukraine +++

Der Deutsche Städtetag fordert eine Gesamtstrategie zum Wiederaufbau der Ukraine. Er appelliere dazu an die Bundesregierung und die EU-Kommission, sagte der Präsident des Städtetags und Münsteraner Oberbürgermeister, Markus Lewe, der Deutschen Presse-Agentur. Dabei müssten "alle politischen Ebenen einschließlich der Städte" beteiligt werden. "Wir stehen fest an der Seite der Menschen in der Ukraine. Die deutschen Städte wollen deshalb den Wiederaufbau der Ukraine aktiv unterstützen", sagte der CDU-Politiker. Im Moment stünden noch Solidaritätsmaßnahmen und humanitäre Hilfe im Vordergrund. "Aber es laufen schon Planungen für den Wiederaufbau - für Schulen, Krankenhäuser, Wohnungen, Verkehrsverbindungen und vieles mehr. Städte können einen wichtigen Beitrag zum Wiederaufbau leisten." Vor Kriegsbeginn habe es etwa 75 Städte-Partnerschaften oder -Freundschaften deutscher und ukrainischer Städte gegeben.

+++ 04:33 Kiew klagt vor Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen Russland +++

Kiew hat laut "Kyiv Independent" offiziell beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) Klage gegen Russland eingereicht, um "ein Ende der massiven und schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen" zu erreichen, die durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine verursacht wurden. Der Schritt hat wohl vor allem symbolischen Charakter, da das russische Parlament am 7. Juni zwei Gesetzentwürfe verabschiedet hat, die die Zuständigkeit des EGMR in dem Land beenden.

+++ 04:19 Hessische Behörden registrieren Straftaten gegen Russen +++

Hessischen Sicherheitsbehörden sind in den ersten beiden Monaten nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mehrere Straftaten gegen Russen oder russische Gemeinschaften bekannt geworden. Die Zahl der Straftaten liegt im niedrigen zweistelligen Bereich, wie aus einer Antwort von Innenminister Peter Beuth auf eine Kleine Anfrage der AfD hervorgeht. Die Daten beziehen sich auch auf Straftaten gegen russischstämmige Menschen oder Gemeinschaften. "Darüber hinaus wurden durch die hessische Polizei relevante Objekte mit russischem Bezug landesweit erhoben", heißt es in der Antwort. Bei besonders exponierten Objekten sei nach dem Kriegsbeginn am 24. Februar angemessener Schutz initiiert worden.

+++ 03:37 Bürgermeister: Mariupol steht "am Rande einer epidemiologischen Katastrophe" +++

Der Bürgermeister der zerstörten ukrainischen Stadt Mariupol, Wadym Bojtschenko, erklärte laut "Kyiv Independent", die von Russland annektierte Stadt stehe "am Rande einer epidemiologischen Katastrophe", in der sich bereits Infektionskrankheiten ausbreiteten. Zu diesen könnten demnach auch tödliche Infektionen wie Cholera und Ruhr gehören. Der Stadtverwaltung zufolge liegen 9000 Tonnen Müll in den Straßen. Mariupol sei "ein echtes Ghetto", in dem unhygienische Bedingungen das Leben der verbliebenen Bewohner gefährden.

+++ 03:12 DIW-Energieexpertin fordert Stopp von Gasheizungseinbau +++

"Ab sofort sollten keine neuen Gasheizungen mehr eingebaut werden", fordert die Energieexpertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Eine Abwrackprämie für alte Gasheizungen sei ebenso sinnvoll wie ein Wärmepumpen-Sofortprogramm, sagt sie der "Funke Mediengruppe". Der Ausbau erneuerbarer Energien und das Energiesparen seien die wichtigsten Hebel, um die Gaslücke zu stopfen. Industrie und Haushalte sollten zudem Prämien fürs Gassparen zu zahlen. Die Förderung der Gas-Kraftwärmekopplung sei dagegen "absurd".

+++ 02:28 Selenskyj schimpft über israelische Sanktionsverweigerung +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisiert Israels Weigerung, wegen des Ukraine-Krieges Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Er könne die Haltung Israels gegenüber Russland nur schwer verstehen, sagt Selenskyj in einer an Studenten der Hebräischen Universität Jerusalem gerichteten Videoansprache. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hielt sich mit Kritik an Russland zurück und verhängte keine Sanktionen gegen Russland, um die Beziehungen zu Moskau nicht zu gefährden. Außenminister Jair Lapid hingegen bezeichnete die russische Invasion wenige Tage nach dem 24. Februar als "Verletzung der Weltordnung". Israelischen Beobachtern zufolge waren die widersprüchlichen Aussagen abgestimmt, um so Israels Neutralität zu wahren.

+++ 01:47 "27 Mal Ja!" Scholz gratuliert zur Aufnahme als EU-Beitrittskandidat" +++

Bundeskanzler Olaf Scholz gratuliert der Ukraine und Moldau zur Aufnahme in den Kreis der EU-Beitrittskandidaten. "27 Mal Ja!", schreibt Scholz auf Twitter. "Der Europäische Rat begrüßt zwei neue Beitrittskandidaten zur EU. Auf gute Zusammenarbeit in der europäischen Familie!" Zuvor hatten sich die Staats- und Regierungschefs in Brüssel einstimmig dafür ausgesprochen, die beiden Länder zu Beitrittskandidaten zu erklären. Scholz hatte schon Tage vor der Entscheidung bei einem Besuch in Kiew dafür geworben.

+++ 01:05 Johnson verspricht Hilfe bei Minenräumung +++

Der britische Premierminister Boris Johnson signalisiert eine Bereitschaft seines Landes, an der Räumung von Seeminen vor der Küste der Ukraine zu helfen. Er wolle zwar keine technischen und militärischen Einzelheiten nennen, sagt Johnson der Nachrichtenagentur Reuters während eines Besuchs in Ruanda. Allerdings könne aus den bereits erfolgten Maßnahmen geschlossen werden, "dass wir auf jeden Fall auf einer technischen Ebene mit ihnen sprechen, um bei der Minenräumung bei Odessa zu helfen". Zudem stehe Großbritannien mit Expertise für Unterstützung bei der Versicherung von Seefracht bereit.

+++ 00:21 Verurteilter russischer Soldat legt Berufung ein +++

Der im ersten ukrainischen Kriegsverbrecherprozess zu lebenslanger Haft verurteilte russische Soldat geht gegen seine Verurteilung vor. Der 21-Jährige habe Berufung eingelegt, sagte sein Anwalt am Donnerstag der ukrainischen Nachrichtenseite 24tv. Ein Gericht in der ukrainischen Hauptstadt Kiew hatte es vor einem Monat als erwiesen angesehen, dass der Panzersoldat Wadim Sch. am 28. Februar einen unbewaffneten 62 Jahre alten Zivilisten erschoss. Der Soldat hatte zuvor ein Geständnis abgelegt. Für die Ukraine war der Prozess erst der Beginn der Aufarbeitung zahlloser mutmaßlicher Kriegsverbrechen seit Beginn der russischen Invasion vor vier Monaten.

+++ 23:37 Netzagentur: Volle Gasspeicher reichen nur für zweieinhalb Monate +++

Bei komplett gefüllten Gasspeichern würde Deutschland ganz ohne Lieferungen aus Russland zweieinhalb Monate auskommen. Das sagt der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, im ZDF. Das gelte für einen durchschnittlich kalten Winter. Daraus folge, Deutschland brauche zusätzliche Lieferanten und müsse auch Gas einsparen.

+++ 22:54 Landes-Finanzminister hält Steuererhöhungen für unvermeidbar +++

Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz hält wegen der großen Belastung durch Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie Steuererhöhungen nach der Krise für unvermeidbar. "Warum nicht so etwas wie einen Kriegssoli in so einer schwierigen Zeit", fragt der Grünen-Politiker in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg". Die Ampel habe in ihrem Koalitionsvertrag zwar Steuererhöhungen ausgeschlossen. "Ich glaube, in einer akuten Krise ist das auch gefährlich." Aber wenn diese Krise mal vorbei sei, müsse die Frage beantwortet werden, wer die Rechnung für die Hilfspakete und das Sondervermögen für die Bundeswehr bezahle. Das gehe nur mit Steuererhöhungen. "Da kommt man am Ende des Tages meines Erachtens nicht drumherum."

+++ 22:30 Habeck: "Völliger Gas-Lieferstopp zu befürchten" +++

Wirtschaftsminister Robert Habeck hält es für möglich, dass Russland nach dem Wartungsintervall der Gaspipeline Nord Stream 1 gar kein Gas mehr liefert. Auf die entsprechende Frage sagt er im RTL Nachtjournal: "Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich befürchte es nicht." Das Argument technischer Probleme sei vorgeschoben, es handele sich um eine politische Maßnahme aus Moskau. "Und wer weiß schon, was die nächste politische Maßnahme ist. Also, sorgenfrei bin ich da nicht." Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, dass sich die Gasrechnungen verdreifachten, sagt Habeck: "Das ist nicht auszuschließen (...) ja, das ist im Bereich des Möglichen." Es komme eine Preiswelle auf Deutschland zu, die faktisch nicht mehr abzuwenden sei.

+++ 22:05 Habeck: Gasdrosselung belegt Wirkung der Sanktionen +++

Die reduzierten Lieferungen von russischem Gas können nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auch als Zeichen für wirksame Sanktionen gegen Russland interpretiert werden. "Es ist richtig, Putin bekommt Geld durch den Verkauf fossiler Energien, aber er kann sich davon immer weniger kaufen, weil der Westen so viele Güter sanktioniert hat", erklärt Habeck in RTL Direkt laut einer Mitteilung des Senders. "Und weil er sich mit diesem Geld nichts mehr kaufen kann, sagt er: Dann brauche ich das Geld nicht mehr, und ich reduziere das Gas. Das ist auch ein Zeichen, dass die Sanktionen höchst wirksam sind."

+++ 21:37 Frankreich stellt sich auf schwankende Gaslieferungen ein +++

Frankreich bezieht weiterhin Gas aus Russland, rechnet aber mit schwankenden Liefermengen. "Wir befinden uns heute in einer Situation, in der wir russisches Gas erhalten", sagte Energieministerin Agnes Pannier-Runacher dem Radiosender BFM. Die gelieferten Mengen würden aber je nach der Versorgung der europäischen Nachbarländer mit dem Energieträger variieren.

+++ 21:05 Airbus schichtet Titan-Lieferungen aus Russland um +++

Der Chef der Airbus-Rüstungssparte rechnet noch mit einer längeren Chipknappheit. Das Thema werde die Branche noch zwei Jahre begleiten, sagt Mike Schöllhorn in Berlin. Die Luftfahrtbranche sei später betroffen als die Autoindustrie, und der militärische Bereich wegen geringer Stückzahlen nochmal später, "aber irgendwann trifft es uns auch". Die Branche habe in der Vergangenheit außerdem Titan aus Russland bezogen. "Hier orientieren wir uns um auf andere Quellen, das wird dieses Jahr noch dauern", sagt Schöllhorn. Für das laufende Jahr verfüge sein Unternehmen allerdings noch über genügend Bestände. Die Rüstungssparte bei Airbus galt lange als Sorgenkind. Nach der russischen Invasion in der Ukraine wird mit einem höheren Wachstum bei den staatlichen Rüstungsausgaben gerechnet.

+++ 20:30 USA wollen Kiew weitere Waffen schicken +++

Die USA planen, der Ukraine weitere Rüstungsgüter im Wert von 450 Millionen Dollar zu liefern. Das sagen zwei Vertreter der US-Regierung Reuters. Einer der beiden sagt, die Militärhilfen sollten noch im Laufe Tages bekannt gegeben werden. Darunter seien vier Raketenwerfer vom Typ HIMARS.

