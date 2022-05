In der Diskussion in der Europäischen Union über einen Importstopp für russisches Öl gibt es nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell noch immer einige Schwierigkeiten. Er hoffe aber, dass diese spätestens beim Treffen der EU-Außenminister am 16. Mai beigelegt seien. Wenn sich die EU-Botschafter in dieser Woche nicht verständigen könnten, dann könnten die Minister und Ministerinnen versuchen, am kommenden Montag einen Durchbruch zu erzielen. Der härteste Kritiker des geplanten Ölembargos ist Ungarn.

+++ 12:50 Dobrindt: EU-Beitrittsprozess der Ukraine wird Jahre oder Jahrzehnte dauern +++

Ein EU-Kandidatenstatus für die Ukraine ist nach Ansicht von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt möglich. Allerdings bremst Dobrindt die Erwartung eines schnellen EU-Beitritts des Landes. "Einen schnellen Beitritt sehen wir an der Stelle nicht. Das wird sehr lange dauern", fügt er hinzu. Dobrindt spricht von "Jahren und Jahrzehnten".

+++ 12:32 Niederländischer Außenminister überraschend in Ukraine eingetroffen +++

Der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra ist zu einem unangekündigten Besuch in der Ukraine eingetroffen. Er war gemeinsam mit seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock am Morgen nach Kiew gereist, wie das Ministerium über Twitter mitteilt. Hoekstra soll auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi sowie Abgeordneten zusammentreffen. Hoekstra hatte am Morgen zunächst die Kiewer Vorstadt Irpin besucht und äußerte sich erschüttert über das Ausmaß der Verwüstung. "Dies kann nicht ungestraft bleiben", sagte er.

+++ 12:21 Kiew: Mehr als tausend ukrainische Soldaten im Asowstal-Werk - einige "schwer verletzt" +++

In dem von russischen Truppen belagerten Industriekomplex Asowstal in Mariupol befinden sich nach Angaben der ukrainischen Regierung noch mehr als tausend ukrainische Soldaten. "Hunderte sind verletzt", sagt die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk. Einige der Soldaten seien "schwer verletzt" und müssten "dringend" aus dem Stahlwerk herausgeholt werden, sagt Wereschtschuk. "Die Situation verschlimmert sich täglich." Das Asow-Stahlwerk ist die letzte Bastion des ukrainischen Militärs im zerstörten Mariupol.

+++ 12:03 Baerbock: "Die Täter zur Verantwortung ziehen" +++

Außenministerin Annalena Baerbock sichert der Ukraine Unterstützung bei der Aufklärung von Kriegsverbrechen während des russischen Angriffskrieges zu. "Wir sind es diesen Opfern schuldig, dass wir hier nicht nur gedenken, sondern dass wir die Täter zur Verantwortung bringen und ziehen", sagt die Grünen-Politikerin bei einem Besuch im Kiewer Vorort Butscha. "Das werden wir als internationale Gemeinschaft tun. Das ist das Versprechen, was wir hier in Butscha geben können und geben müssen", betont sie.

+++ 11:56 WHO: 3000 Tote in Ukraine wegen fehlender medizinischer Behandlung +++

In der Ukraine sind nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO mindestens 3000 Menschen gestorben, weil sie keinen Zugang zur Behandlung ihrer chronischen Krankheiten hatten. 40 Prozent der Haushalte hätten mindestens ein Mitglied, das eine dauerhafte Behandlung benötige, teilt Europa-Chef Hans Kluge mit, und nennt als Beispiel Aids und Krebs. Weil solche Patienten nicht mehr ausreichend versorgt werden könnten, seien sie ihren Erkrankungen erlegen. Dies habe bislang zu mindestens 3000 vermeidbaren vorzeitigen Todesfällen geführt. Zudem seien rund 200 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen dokumentiert, erklärt Kluge. Nur noch wenige Krankenhäuser funktionierten derzeit.

+++ 11:38 Ukrainischer Geistlicher richtet sich direkt an Putin +++

In einem neuen Appell bittet der hohe ukrainische Geistliche Onufrij Kremlchef Wladimir Putin um eine Rettung der Menschen aus dem Stahlwerk der Hafenstadt Mariupol. Putin solle sich wie ein Christ verhalten und die eingekesselten Zivilisten, die Kämpfer und Sicherheitskräfte auf von der Ukraine kontrolliertes Gebiet oder in Drittstaaten fliehen lassen. Ein vom Kreml gewähltes Vermittlerland könne die Mission führen, sagt der Vorsteher der größten ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats. Der Geistliche bittet Putin, der selbst der russisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats angehört, sich an seine Eltern zu erinnern, die einst in der von der deutschen Wehrmacht belagerten Stadt Leningrad (heute St. Petersburg) um ihr Leben gekämpft hätten.

+++ 11:16 US-Regierungsbeamter bezeichnet russischen Vorstoß im Donbass als "blutarm" +++

Die USA gehen davon aus, dass die russischen Streitkräfte zuletzt keine nennenswerten militärischen Erfolge im Donbass erzielen konnten. "Die Ukrainer widersetzen sich ihnen sehr effektiv", sagt ein Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums. Die russischen Bemühungen in der ostukrainischen Region beschreibt der Regierungsbeamte als "etwas blutarm".

+++ 10:55 Außenministerin Baerbock zu Besuch in Ukraine eingetroffen +++

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist als erstes deutsches Regierungsmitglied seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist. Die Grünen-Politikerin verschafft sich zunächst einen Eindruck in Butscha, einem Vorort der Hauptstadt Kiew, in dem russische Soldaten Gräueltaten an der Zivilbevölkerung begangen haben sollen.

Baerbock in Butscha. (Foto: REUTERS)

+++ 10:45 Deutsche Industrie besorgt wegen Cyberangriffen +++

Die deutsche Industrie warnt im Zusammenhang mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine vor Cyberangriffen auf Unternehmen in den sieben führenden westlichen Industriestaaten. "Die Wirtschaft der G7-Staaten ist in großer Sorge über die deutliche Zunahme schwerwiegender Cyberangriffe auf Unternehmen, kritische Infrastrukturen und staatliche Institutionen", teilt BDI-Präsident Siegfried Russwurm mit Blick auf die Tagung der G7-Digitalminister mit. Allein in Deutschland seien im vorigen Jahr fast 90 Prozent der Unternehmen von Cyberangriffen betroffen gewesen.

+++ 10:25 USA: Sanktionen schaden russischer Rüstungsindustrie +++

Dem US-Verteidigungsministerium zufolge mangelt es den russischen Streitkräften mittlerweile an präziser Munition. Russland habe "einen Großteil seiner präzisionsgelenkten Munition verbraucht", sagt ein Regierungsbeamter. Die russische Armee beschieße Mariupol derzeit mit einer Vielzahl von "dummen Bomben". Dem Beamten zufolge hat Russland Schwierigkeiten, die bereits verbrauchte Munition zu ersetzen, weil sich die Sanktionen und Exportkontrollen auch auf die Rüstungsindustrie auswirken.

+++ 09:56 Frankreich: Einigung über Ölembargo noch diese Woche möglich +++

Die Europäische Union kann sich nach Einschätzung Frankreichs noch in dieser Woche auf einen Stopp aller Ölimporte aus Russland verständigen. "Ich denke, wir könnten diese Woche eine Einigung erzielen", sagt Europa-Minister Clement Beaune dem Fernsehsender LCI. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron werde noch im Laufe des Tages mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban darüber sprechen. Ungarn ist der härteste Kritiker des geplanten Embargos für russisches Öl. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte am Montag, sie habe bei den Gesprächen mit Orban über dieses Vorhaben Fortschritte gemacht.

+++ 09:35 Gouverneur berichtet von massiven Angriffen auf Region Luhansk +++

In der Region Luhansk im Osten der Ukraine gab es dem Gouverneur Serhij Gaidai zufolge in den vergangenen 24 Stunden bis zum heutigen Morgen 22 Angriffe. Die russischen Streitkräfte hätten am Montag tagsüber massiv die Region beschossen. Am heutigen Morgen waren in mehreren ukrainischen Regionen Sirenen zu hören, die vor Luftangriffen warnten, darunter in Lukansk, Charkiw und Dnipro.

+++ 09:13 Schweden: NATO-Mitgliedschaft würde nordische Verteidigung stärken +++

Eine NATO-Mitgliedschaft Schwedens und Finnlands würde dem schwedischen Verteidigungsminister Peter Hultqvist zufolge eine gemeinsame Planung der Verteidigung im Rahmen des Bündnisses ermöglichen. Träten beide Länder der NATO bei, könnten sie die Stärken und Vorteile des anderen nutzen, einander vollständig ergänzen und Einsätze planen. "Wenn dem so ist, werden wir gemeinsam stärker", sagt er dem öffentlich-rechtlichen Hörfunk. Schweden hat bereits Verteidigungsabkommen mit seinen nordischen Nachbarn. Die regierenden Sozialdemokraten entscheiden am 15. Mai, ob sie ihren Widerstand gegen einen NATO-Beitritt aufgeben. Auch in Finnland wird ein NATO-Beitritt erwogen. Dänemark, Norwegen und Island sind bereits in dem Militärbündnis.

+++ 08:58 CDU-Politiker Otte: "Ein Dritter Weltkrieg steht nicht an" +++

Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Henning Otte, sieht derzeit nicht die Gefahr einer Ausweitung des Ukraine-Krieges. "Ein Dritter Weltkrieg steht nicht an, weil Russlands Kräfte schon in der Ukraine Probleme haben", sagt der CDU-Politiker im "Frühstart" von ntv. Dennoch macht Otte klar, dass sich der Konflikt noch lange hinziehen könnte. "Man darf sich keiner Illusion hingeben, dass Putin einlenkt. Sondern es muss deutlich werden, die Ukraine muss die russischen Kräfte weiter zurückdrängen."

+++ 08:49 USA berichten von Trainingserfolgen ukrainischer Soldaten +++

Die USA haben bislang 310 ukrainische Soldaten für den Umgang mit Haubitzen des Typs 5777 ausgebildet. Das sagt ein Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums. Mehr als 50 Ukrainer durchliefen derzeit einen Kurs. Die Vereinigten Staaten bilden Militärangehörige der Ukraine an mehreren Standorten außerhalb des Kriegslandes aus, unter anderem in Deutschland. Darüber hinaus, so der Regierungsbeamte, seien 15 ukrainische Soldaten für das mobile Luftabwehrradar Q-64 ausgebildet worden, im Falle des Mannschaftstransporters M113 seien es bislang 60 Ukrainer.

+++ 08:37 Ukraine: Russen bereiten weitere Angriffe im Donbass vor +++

Im Osten und im Süden der Ukraine verstärken sich die Kämpfe nach ukrainischen Angaben. Im Donbass bereiteten sich die russischen Truppen weiterhin auf Vorstöße in den Regionen Lyman und Sewerodonezk vor, teilt der ukrainische Generalstab mit. Das Asow-Stahlwerk in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol werde weiter mit Artillerie und aus der Luft angegriffen. In der östlichen Region Luhansk gebe es sehr heftige Kämpfe rund um Rubischne und Bilohoriwka, sagte zuletzt der Gouverneur Serhij Gajdaj. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP sahen zahlreiche Lkw mit Soldaten und schwerer Ausrüstung, die aus der Stadt Sewerodonezk herausfuhren, einer der letzten östlichen ukrainischen Bastionen. Dies könnte auf einen Rückzug der ukrainischen Truppen aus Teilen des Frontgebiets hindeuten.

+++ 08:16 Granaten und Haubitzen: USA berichten von Waffenlieferungen aus sieben Ländern +++

Den USA zufolge sind seit Sonntag 13 Waffenlieferungen aus sieben Ländern an Umschlagplätzen in der Region nahe der Ukraine eingetroffen. Das sagt ein Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums. Washington helfe dabei, die Lieferungen zu koordinieren. Aus welchen Ländern die Waffen kommen, sagt der Regierungsbeamte nicht. Es handelt sich den Angaben zufolge unter anderem um Granaten, Schrotflinten, Ersatzteile, Geländefahrzeuge, Generatoren und Haubitzen des Typs M777.

+++ 07:59 Video: Putins Medien eskalieren aggressive Propaganda +++

+++ 07:44 Bas fordert mehr Tempo bei EU-Beitritt der Ukraine +++

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas spricht sich nach ihrer Rückkehr aus der Ukraine für einen baldigen EU-Beitritt des von Russland angegriffenen Landes aus. Im ZDF sagt die SPD-Politikerin, sie hoffe anders als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, "dass es nicht Jahrzehnte braucht". Natürlich warteten auch andere Länder auf eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Verfahren und Zeitpläne müssten aber so beschleunigt werden, dass eine "echte Perspektive" daraus werde. Bas hatte am Wochenende die Ukraine besucht. Dem Sender RTL sagt sie, Präsident Wolodymyr Selenskyj habe deutlich gemacht, dass er sich einen beschleunigten EU-Beitritt wünsche. Die EU-Kommission will im Juni beurteilen, ob die Ukraine offizieller EU-Beitrittskandidat werden kann.

+++ 07:05 Ukraine: Seit Kriegsbeginn 98.864 Sprengsätze entschärft +++

Ukrainische Einsatzkräfte haben am Montag 327 Sprengsätze entschärft. Das teilt die ukrainische Regierung auf Facebook mit. Dafür seien 15 Hektar Land durchkämmt worden. Insgesamt beläuft sich die Zahl der entschärften Sprengsätze seit Kriegsbeginn demnach auf 98.864.

+++ 06:20 Frankreich und Mexiko beantragen Sitzung von UN-Sicherheitsrat +++

Der UN-Sicherheitsrat wird wahrscheinlich am Donnerstag eine weitere öffentliche Sitzung zum Krieg Russlands in der Ukraine abhalten. Frankreich und Mexiko beantragten Diplomaten zufolge die Sitzung, die sich mit der weiteren Verschlechterung der humanitären Lage in der Ukraine beschäftigen soll. Die beiden Staaten haben die UN-Organisation für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) und das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) um Berichte gebeten.

+++ 05:48 USA: Hinweise auf Verschleppung von Ukrainern nach Russland +++

Den USA liegen nach Darstellung des Verteidigungsministeriums Hinweise darauf vor, dass einige Ukrainer gegen ihren Willen nach Russland verschleppt wurden. Ministeriumssprecher John Kirby spricht von einem skrupellosen Vorgang. Eine russische Stellungnahme liegt nicht vor.

+++ 05:16 Ukrainische Journalisten werden mit Sonder-Pulitzer-Preis geehrt +++

Die Veranstalter der renommierten Pulitzer-Preise widmen den ukrainischen Journalisten wegen ihrer Berichterstattung über die russische Invasion in ihrem Heimatland einen Sonderpreis. Die Preis-Verwalterin Marjorie Miller lobte den "Mut, die Ausdauer und das Engagement der Journalisten in der Ukraine, während der gnadenlosen Invasion ihres Landes durch Wladimir Putin und seinen Propagandakrieg in Russland die Wahrheit zu berichten".

+++ 04:51 Russische Botschaften in Europa sollen offen bleiben +++

Die Botschaften Russlands in Europa werden laut einem Bericht der Nachrichtenagentur RIA nicht geschlossen. "Dies entspricht nicht unserer Tradition", sagt der stellvertretende russische Außenminister Alexander Gruschko RIA. "Wir glauben, dass die Arbeit der diplomatischen Vertretungen wichtig ist." Am Montag war der russische Botschafter in Polen von Demonstranten mit roter Farbe übergossen worden, als er anlässlich des Jahrestages des Sieges über Nazideutschland Blumen auf einem sowjetischen Friedhof niederlegen wollte.

+++ 04:09 Japan kündigt weitere Wirtschaftssanktionen gegen Russland an +++

Japan kündigt eine weitere Sanktionsrunde gegen Russland an. Die neuen Maßnahmen sehen das Einfrieren von Vermögenswerten weiterer Personen vor, sowie ein Exportverbot japanischer Spitzentechnologie-Produkte an russische Konzerne und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, teilt die Regierung mit.

+++ 03:27 Wirtschaftsweiser: 500.000 weniger Jobs bei Gas-Stopp +++

Der Wirtschaftsweise Achim Truger befürchtet einen Wirtschaftseinbruch, sollte der russische Staatschef Wladimir Putin Deutschland den Gashahn zudrehen. "Ein Ende der Gaslieferungen aus Russland würde nach den meisten Berechnungen eine tiefe Rezession auslösen. Eine halbe Million Jobs könnte verloren gehen", sagt der Ökonom der Zeitung "Rheinische Post". Die deutsche Industrie könnte "längerfristig schweren Schaden nehmen".

+++ 02:39 Biden: Putin weiß keinen Ausweg aus dem Krieg +++

Nach den Worten von US-Präsident Joe Biden sieht der russische Staatschef Wladimir Putin keinen Ausweg aus dem Ukraine-Krieg. Das Problem, das ihn jetzt beunruhige, sei, dass der russische Staatschef "im Moment keinen Ausweg weiß, und ich versuche herauszufinden, was wir dagegen tun können", sagte Biden. Putin sei ein sehr überlegter Mann und habe fälschlicherweise geglaubt, der Einmarsch in die Ukraine würde die NATO und die Europäische Union spalten.

+++ 02:11 Tote und Verletzte bei russischen Raketenangriffen auf Odessa +++

Bei russischen Raketenangriffen auf die ukrainische Hafenstadt Odessa werden in der Nacht mindestens ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt, berichtet die Agentur Unian unter Berufung auf die örtliche Militärführung. "Der Feind hält seinen psychologischen Druck aufrecht und setzt seine hysterischen Attacken gegen friedliche Zivilisten und die zivile Infrastruktur fort", heißt es. Die Stadt wird am Abend von zahlreichen Explosionen erschüttert, die sowohl auf Raketeneinschläge als auch die Luftabwehr zurückzuführen waren. Nach Medienberichten werden unter anderem ein Einkaufszentrum und ein Warenlager getroffen.

+++ 01:31 Angeblich noch Zivilisten im Werk Asowstal in Mariupol +++

Entgegen Berichten über die vollständige Evakuierung aller Zivilisten aus dem von russischen Truppen belagerten Werk Asowstal in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol sollen sich dort immer noch rund 100 Zivilpersonen aufhalten. Zudem hielten sich immer noch rund 100.000 Menschen in der schwer zerstörten Stadt auf, sagt der regionale Verwaltungschef Pawlo Kyrylenko. "Schwer zu sagen, wer von ihnen die Stadt verlassen will", wird er von der "Ukrajinska Prawda" zitiert.

+++ 00:38 Von der Leyen sieht bei Besuch in Ungarn "Fortschritte" im Streit um EU-Ölembargo +++

Im Ringen um ein EU-Ölembargo gegen Russland berichtet Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Budapest nach einem Treffen mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban von "Fortschritten". Das Gespräch sei "hilfreich gewesen, um mit den Sanktionen und der Energiesicherheit zusammenhängende Themen klarer zu machen", schreibt von der Leyen auf Twitter. "Wir haben Fortschritte gemacht, aber weitere Arbeit ist nötig." Ungarn ist stark von russischem Öl abhängig und blockiert bisher einen Beschluss der EU-Staaten über ein Ölembargo gegen Russland.

+++ 23:47 Ukraine: Russland setzt Hyperschallraketen gegen Odessa ein +++

Die russische Luftwaffe feuert am Abend nach Darstellung des ukrainischen Militärs mehrere Hyperschallraketen vom Typ Kinschal auf die Hafenstadt Odessa. Dabei werden mehrere "touristische Objekte" getroffen und mindestens fünf Gebäude zerstört, berichtete die "Ukrajinska Prawda". Auch ein Einkaufszentrum sei beschädigt, berichtet eine regionale Online-Seite. Zwei Menschen seien verletzt worden. Die Suche nach weiteren Opfern unter den Trümmern dauere an.

+++ 23:08 Grünen-Politiker Hermann gegen Lieferung schwerer Waffen an Ukraine +++

Baden-Württembergs grüner Verkehrsminister Winfried Hermann lehnt die Entscheidung der Ampel-Bundesregierung für eine Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ab. Er sei der Meinung, dass "mit mehr Waffen mehr Gewalt und Gegengewalt entstehen kann", sagt Hermann, der zum linken Flügel der Grünen gehört. Hermann räumt ein, es sei eine "Dilemmasituation, wo es keinen befriedigenden Ausweg gibt". Doch seine Meinung dazu sei: "Im Zweifel vorsichtig, eher nein." Er sei sich sicher: "Es ist nicht friedensförderlich." Panzer seien keine "Verteidigungsfahrzeuge". Hermann sagt, er wundere sich, wie die Stimmung in der Politik in der Frage der Waffenlieferungen innerhalb weniger Wochen "komplett gekippt" sei.

+++ 22:48 Biden unterzeichnet neues Gesetz für schnellere Waffenlieferungen an Ukraine +++

US-Präsident Joe Biden hat ein Gesetz unterzeichnet, das schnellere Waffenlieferung an die Ukraine ermöglichen soll. Biden unterschrieb am Montag im Oval Office des Weißen Hauses das Gesetz, das auf einem Programm aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs im Kampf gegen Nazi-Deutschland basiert. Die USA würden damit den Kampf der Ukraine unterstützen, "ihr Land und ihre Demokratie gegen Putins brutalen Krieg zu verteidigen", sagte Biden. Die Vorlage hatte den US-Kongress mit breiter, parteiübergreifender Mehrheit passiert. Das Gesetz gibt Biden mehr Vollmachten, Vereinbarungen mit der ukrainischen Regierung zur Lieferung von US-Waffen zu treffen.

