Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, rechnet mit einer jüngeren und vielfältigeren Fraktion nach der Bundestagswahl. "Ich gehe davon aus, dass die Hälfte neue Abgeordnete sein werden", sagt Schneider am Rande einer SPD-Wahlkampfveranstaltung in Erfurt. Es werde wohl sehr viele junge Abgeordnete geben, und die Fraktion werde vielfältiger sein als bisher. "Wir haben viele Kandidaten auch mit Migrationshintergrund. Es wird nicht mehr so homogen, sondern heterogener sein. Ich halte das für einen Gewinn." Bestätigten sich die Umfragewerte der SPD im Wahlergebnis, werde es auch eine größere SPD-Fraktion sein, so Schneider.

+++ 12:40 "Times" über Ära Merkel: "Viele werden ihren sturen, rationalen Pragmatismus vermissen" +++

Die Bundestagswahl interessiert auch ein internationales Publikum, unter anderem weil nach 16 Jahren die Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel endet. Die Londoner "Times" würdigt die Arbeit Merkels mit folgenden Worten: "Das Beste, was man über ihre Art der Staatsführung sagen kann, ist, dass sie geholfen hat, Europa durch eine Reihe von Krisen zu steuern. Insbesondere war sie maßgeblich daran beteiligt, in nächtlichen Gipfeltreffen eine Reihe von Rettungspaketen zu schnüren." Trotz all ihrer Schwächen verlasse sie ihr Amt mit einer Zustimmungsrate, um die sie jeder Regierungschef der Welt beneiden würde. "Viele werden ihren sturen, rationalen Pragmatismus vermissen, nicht zuletzt, wenn die nächste Krise kommt." Über Merkels vielleicht größtes Vermächtnis schreibt die "Times", sie habe den Aufstieg Deutschlands nach der Wiedervereinigung zu einer unbestrittenen Vormachtstellung in Europa geleitet, "doch die Partner des Landes in der ganzen Welt wünschten sich eine stärkere deutsche Führung. Leider gibt es kaum Anzeichen dafür, dass ihr Nachfolger dies tun wird."

+++ 12:12 SPD hat an mehr als drei Millionen Türen geklopft - Spitzenreiter Kühnert +++

Die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer der SPD haben nach Angaben der Partei an mehr als drei Millionen Haustüren im Land geklopft oder geklingelt. Im Bundestagswahlkampf sei die SPD nach aktuellem Stand an insgesamt 3.011.485 Haustüren unterwegs gewesen, teilt Generalsekretär Lars Klingbeil mit. Er sei sehr zufrieden mit dem "leidenschaftlichen Wahlkampf der mehr als 400.000 SPD-Mitglieder". Spitzenreiter beim Tür-zu-Tür-Wahlkampf ist nach Angaben der Partei SPD-Parteivize Kevin Kühnert, der in seinem Wahlkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg gemeinsam mit seinen Unterstützerinnen und Unterstützern an über 50.000 Türen geklingelt habe. Auf Platz zwei stehe Annika Klose, die im Wahlkreis Berlin-Mitte an 35.000 Türen geklopft habe. Die Bronzemedaille holte sich demnach Andreas Philippi, der mit seinem Team in Göttingen 22.000 Haushalte abgeklappert habe.

+++ 11:42 Experte: Wird CDU Zweiter, bleibt nur eine Koalition +++

Jüngste Umfrageergebnisse deuten auf eine schwierige Regierungsbildung hin, rein rechnerisch jedenfalls könnten viele Bündnisse möglich werden. Politik-Experte Albrecht von Lucke aber erklärt, warum doch alles ganz schnell gehen könnte und wie kleine Faktoren jetzt den Unterschied machen.

+++ 11:13 Walter-Borjans klärt auf, wo sich Esken und er versteckt haben +++

Im gegenwärtigen Wahlkampf wird der SPD von den politischen Gegnern, aber auch einzelnen Medien vorgeworfen, sie würden die Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans "verstecken". Die beiden würden nur wenig Präsenz zeigen und kaum Talkshow-Auftritte absolvieren. Der implizierte Vorwurf: Die Sozialdemokraten schmücken sich mit dem als gemäßigt, nüchtern auftretenden Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und verschleiern eine als linker aufgefasste Politik der Parteivorsitzenden. In einem ironischen Tweet greift Walter-Borjans diese Vorwürfe auf und klärt auf, wo er und Esken die ganze Zeit gesteckt hätten: in einem Restaurant-Keller. Dort speisten die beiden am gestrigen Abend augenscheinlich mit Scholz und Generalsekretär Lars Klingbeil.

+++ 10:49 Kubicki und Habeck werben noch einmal im Norden um Stimmen +++

Die Parteien gehen heute auch in Schleswig-Holstein in den Wahlkampfendspurt zur Bundestagswahl. Landesweit werben Politiker um Stimmen, auch im Haustürwahlkampf bis in den Abend hinein. Die CDU hat für den späten Vormittag zum Wahlkampfabschluss mit Spitzenkandidat Johann Wadephul nach Eckernförde eingeladen. SPD-Spitzenkandidat Sönke Rix tritt bei einer Abschlusskundgebung in Kiel am Nachmittag auf. In der Landeshauptstadt bemüht sich auch Grünen-Spitzenkandidatin Luise Amtsberg um Unterstützung. Bundesparteichef Robert Habeck wird am Abend an einem Wahlkampfstand in Flensburg erwartet. FDP-Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki ist in Brunsbüttel und Itzehoe unterwegs. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren war die CDU im Norden mit 34,0 Prozent stärkste Kraft vor der SPD mit 23,3 Prozent.

+++ 10:23 Expertin zu Koalitionen: "Es laufen Vorbereitungen hinter verschlossenen Türen" +++

Angela Merkels Abtritt sorgt für ein historisches Novum und trägt mit zur Unentschlossenheit der Wähler bei, erklärt Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele im ntv-Interview. Trotzdem, oder gerade deshalb, dürfte die Wahlbeteiligung hoch ausfallen. Die Koalitionsfindung hingegen wird wohl schwierig.

+++ 09:59 De Maizière trauert Ministeramt nach und stänkert gegen Seehofer +++

Ex-Innenminister Thomas de Maizière haderte mit seinem Amtsnachfolger Horst Seehofer. Als er nach der Wahl 2017 nicht mehr Innenminister sein sollte, sei ihm das sehr schwergefallen, sagt der CDU-Politiker im Gespräch mit dem "Spiegel". Er habe sich vorstellen können, dass sein Kollege und Freund Joachim Herrmann von der CSU Innenminister werden möchte, dieser habe aber im Laufe der Koalitionsgespräche nicht mehr gewollt. "Damals gab es auch - jetzt lüfte ich mal ein Geheimnis - die Idee, dass Annegret Kramp-Karrenbauer zur Hälfte der Legislaturperiode das Ministerium von mir übernimmt", sagt de Maizière. Beide Lösungen wären für ihn nachvollziehbar gewesen. "Aber dass Horst Seehofer für dieses Amt infrage kommen würde, war mir schlicht unvorstellbar", so der Christdemokrat. Seehofer habe damals wenig mit Fragen der inneren Sicherheit zu tun gehabt. Sein Abschied aus dem Bundestag, der mit diesem Wahlwochenende vollzogen ist, falle ihm vergleichsweise leicht, sagt de Maizière. "Ich habe mich ja freiwillig und bewusst entschieden, nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren. Ich bleibe ein politischer Mensch und sehe den Abschied eher als einen Wandel denn als eine Zäsur."

+++ 09:45 Häufige Grundfragen zur Wahl geklärt +++

Die anstehende Bundestagswahl ist in aller Munde und betrifft jeden. Dennoch geht manche scheinbar naheliegende Frage schnell unter. Drei im Netz häufig thematisierte Probleme werden hier geklärt: Kann man ohne Wahlschein wählen? Was bewirken ungültige Stimmen? Und was genau wird eigentlich gewählt?

+++ 09:34 Grüner Landesfinanzminister skeptisch bei Vermögenssteuer +++

Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz hat Bedenken gegenüber einer Vermögenssteuer. "Die Vermögenssteuer steht in unserem Wahlprogramm - ich persönlich sehe sie allerdings skeptisch", sagt der Grünen-Politiker der "Wirtschaftswoche". Sein Bundesland habe beispielsweise viele inhabergeführte Unternehmen. "Bei denen würde eine Vermögenssteuer an die Substanz gehen, das finde ich schwierig." Zudem schätze er den Verwaltungsaufwand für die Steuerbehörden bei der Erfassung der Vermögen als relativ hoch ein.

+++ 08:58 Sonneborn hält Scholz für "gefährlicher" als Laschet +++

Martin Sonneborn, Bundesvorsitzender von "Die Partei", äußert sich kurz vor der Bundestagswahl am Sonntag kritisch zu Olaf Scholz und Armin Laschet. "Ich glaube, dass Laschet und Scholz beide hervorragende CDU-Kanzler wären", sagt Sonneborn dem Nachrichtenportal "t-online.de". Scholz halte er für gefährlicher, weil dieser seine Arbeit unter dem Deckmantel der SPD führen würde. CDU-Kanzlerkandidat Laschet sei der Harmlosere von beiden - "auch wenn er moralisch nicht weniger bankrott ist". Außerdem kritisiert Sonneborn Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Mittlerweile sehe ich Merkel sehr kritisch." Zwar schätze er ihre uneitle und wenig aufgeregte Art, doch habe sie mit ihrer Politik ein System gefördert, dass die Europäische Union an ihre Grenzen bringe. "Ich sehe, dass sie sich mit osteuropäischen Oligarchen eingelassen hat, um die Interessen deutscher Unternehmen zu sichern", sagt Sonneborn. "Und das ist ein Vorwurf, den man ihr machen muss."

+++ 08:39 Mehr als 4200 Straftaten mit Wahlkampf-Zusammenhang +++

Im Zusammenhang mit dem Wahlkampf haben die Sicherheitsbehörden einem Medienbericht zufolge bislang mehr als 4200 Straftaten registriert. Die "Welt am Sonntag" beruft sich dabei auf eine Umfrage unter den Bundesländern, wobei einzig Hessen keine konkreten Zahlen genannt habe. Demnach handele es sich vor allem um Sachbeschädigungen, insbesondere an Wahlplakaten. Aber auch Gewaltdelikte, Propagandadelikte und Beleidigungen seien verzeichnet worden. Der Zeitung zufolge sind nicht nur Straftaten im Vorfeld der Bundestagswahl enthalten, sondern auch Fälle im Zusammenhang mit anderen Wahlkämpfen wie in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Dort werden an diesem Sonntag parallel zum Bundestag die Landesparlamente neu gewählt.

+++ 08:08 Diese Schlagzeilen wünschen sich Scholz und Laschet am Montag +++

Morgen Abend steht fest, wer als Sieger oder Siegerin aus einem monatelangen, kräftezehrenden Wahlkampf hervorgeht. Laut aktueller Umfragen können sich die CDU/CSU um Kandidat Armin Laschet sowie die SPD um Olaf Scholz die besten Chancen dafür ausrechnen, die Bundestagswahl zu gewinnen. Von der "Bild"-Zeitung wurden die beiden vorab gefragt, welche Zeitungs-Schlagzeile sie am Montag gerne lesen würden. Scholz formuliert es etwas sperrig: "Die Bürgerinnen und Bürger haben Olaf Scholz einen Auftrag gegeben, der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden." Laschet bringt es dagegen so auf den Punkt: "Laschet gewinnt die Bundestagswahl!"

+++ 07:46 Hoher Briefwahlanteil in NRW erwartet +++

Wenige Tage vor der Bundestagswahl haben Millionen von Menschen in Nordrhein-Westfalen bereits abgestimmt - per Briefwahl. Mehrere große Städte berichten von einer deutlich gestiegenen Nachfrage im Vergleich zu bisherigen Wahlen. In einigen Städten haben mehr als 40 Prozent aller Wahlberechtigten die erforderlichen Unterlagen beantragt. "Die Zahlen sind bereits jetzt Rekord", teilt ein Sprecher der Stadt Köln mit. Die Wahlleiterin gehe insgesamt von einem Briefwahlanteil von bis zu 60 Prozent aus.

+++ 07:28 Mehr als zwei Drittel der Deutschen halten Bundestag für zu groß +++

Mehr als zwei Drittel der Deutschen halten den Bundestag mit seinen jetzt schon 709 Mitgliedern für zu groß. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sagen 71 Prozent, dass dem Parlament zu viele Abgeordnete angehören. 11 Prozent sagen, sie halten die Anzahl der Sitze für genau richtig. Nur 3 Prozent meinen, der Bundestag müsse vergrößert werden. Letzteres wird mit der Bundestagswahl aber voraussichtlich passieren - Grund dafür ist das deutsche Wahlsystem. Wahlrechtsexperten gehen davon aus, dass die Zahl der Abgeordneten noch einmal zunehmen wird. Sie schließen selbst ein Anwachsen auf mehr als 1000 Abgeordnete nicht aus.

+++ 07:12 Giffey: "Hoffe, dass der Volksentscheid keine Mehrheit bekommt +++

Der Sonntag wird ein Superwahltag in Berlin. Neben der Bundestagswahl und der Wahl zum Abgeordnetenhaus, können die Berliner entscheiden, ob sie die Enteignung von Großvermietern befürworten oder nicht. Franziska Giffey, die als SPD-Spitzenkandidaten für das Amt der regierenden Bürgermeisterin antritt, hat dazu eine klare Meinung: "Ich hoffe, dass wir nicht ernsthaft über Enteignungen diskutieren müssen", so die SPD-Politikerin im RTL/ntv-Frühstart.

+++ 06:57 Greenpeace fordert nach der Wahl härteren Kurs beim Klimaschutz +++

Die Umweltorganisation Greenpeace fordert die Bundestagsparteien auf, sofort nach der Bundestagswahl eine härtere Klimaschutzpolitik zu verfolgen. "Mit der Bundestagswahl muss sofort eine neue Dynamik im Klimaschutz entfaltet werden", sagt Greenpeace-Deutschland-Chef Martin Kaiser der "Rheinischen Post". Deutschland müsse auf der Weltklimakonferenz in Glasgow im November eine Linie vertreten, die das 1,5-Grad-Ziel bei der Erderwärmung "zur Richtschnur aller Entscheidungen" macht, so Kaiser. Die dann voraussichtlich noch geschäftsführende alte Bundesregierung müsse diese Linie in enger Abstimmung mit den Parteien vereinbaren, die über eine neue Regierungskoalition verhandeln. "Die Bundesregierung muss in Glasgow ihren Widerstand aufgeben und gemeinsam mit anderen Industrieländern den globalen Kohleausstieg bis 2030 unterstützen und das Ende des Neuverkaufs von Verbrennungsmotoren weltweit ab 2030 mit beschließen", fordert Kaiser.

+++ 06:23 Umfrage: Unternehmen würden bei Vermögenssteuer Investitionen senken +++

Die Mehrheit der deutschen Unternehmen würden bei einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer oder einer Vermögensabgabe ihre Investitionen senken. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Ifo-Instituts im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe laut einem Vorabbericht in Teilen vorliegt. Demnach geben 48,8 Prozent der Unternehmen an, im Falle einer neuen Abgabe ihre Investitionen senken zu wollen. Weitere 10,4 Prozent würden sogar komplett aufhören, zu investieren. Nur 2,4 Prozent der Unternehmen würden ihre Investitionen erhöhen.

+++ 05:37 Wahlforscher: Nächster Bundestag könnte über 900 Abgeordnete zählen +++

Der nächste Bundestag, der an diesem Sonntag gewählt wird, könnte nach Berechnungen des Wahlforschers Robert Vehrkamp mehr als 900 Abgeordnete groß werden. Auf der Basis des letzten ZDF-"Politbarometers" vor der Wahl vom Donnerstag berechnete der Fachmann von der Bertelsmann Stiftung eine Bandbreite von 672 bis 912 Mandaten. In einem mittleren Szenario kommt er auf 810 Abgeordnete. Derzeit zählt der Bundestag 709 Abgeordnete und ist damit schon so groß wie nie zuvor.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 04:44 Umfrage: Mehrheit wird Merkel als Kanzlerin nicht vermissen +++

Mehr als die Hälfte der Deutschen rechnet einer Umfrage zufolge damit, dass sie Angela Merkel als Kanzlerin nicht vermissen werden. Entsprechend äußerten sich 52 Prozent in der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen". Auf die Frage "Werden Sie Angela Merkel nach ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin vermissen?" antworteten sie mit "Nein, auf keinen Fall" oder "Eher nein". 38 Prozent äußerten dagegen die Erwartung, dass ihnen die CDU-Politikerin als Kanzlerin fehlen wird. 10 Prozent äußerten sich unentschieden.

+++ 03:50 Grüne erwarten Aufblähung des Bundestags auf mehr als 830 Mandate +++

Die Grünen erwarten eine Aufblähung des Deutschen Bundestags in der kommenden Legislaturperiode auf mehr als 830 Mandate. "Es tritt nach der Wahl voraussichtlich genau das ein, wovor wir immer gewarnt haben: Der Bundestag wächst nach unseren Berechnungen auf vermutlich über 830 Mandate an, weil sich insbesondere die CSU, aber auch CDU und SPD gegen eine grundlegende Wahlrechtsreform gestemmt haben", sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann, der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "Alle unsere Warnungen wurden in den Wind geschlagen. Das ist beunruhigend, weil man um die Akzeptanz und die Arbeitsfähigkeit des nächsten, überdimensionierten Bundestags fürchten muss. Die Verantwortung für dieses Debakel tragen Union und SPD", sagte Haßelmann.

+++ 02:45 Wohlfahrtsverband fordert radikalen Kurswechsel in Mietenpolitik +++

Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert von der künftigen Bundesregierung einen "radikalen Kurswechsel in der Mieten- und Wohnungspolitik". Das sagte der Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Unser Verband hält dabei auch die Vergesellschaftung von Wohneigentum, wie sie auch die Verfassung ermöglicht, für ein durchaus legitimes Mittel, um den horrenden Mietpreissteigerungen etwas entgegenzusetzen." Hohe Mieten seien inzwischen vielerorts zu einem echten Armutsrisiko und der Wohnungsverlust zur existenziellen Bedrohung geworden. Es sei völlig unzumutbar, wenn zum Beispiel Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung oder pflegebedürftige Personen zur Aufgabe ihrer Wohnung gezwungen würden und damit ihr gesamtes soziales Umfeld verlören. "Jeder Mensch hat nicht nur das Recht auf eine Wohnung, sondern muss auch ein Recht darauf haben, dort wohnen zu bleiben, wo er lebt."

+++ 01:46 Panne in Quizshow: Sender zeigt Laufband mit fiktiver Hochrechnung +++

Bei einem Test zur Vorbereitung des Wahlsonntags hat Das Erste versehentlich ein Hochrechnungs-Laufband in sein Programm eingeblendet. Das Laufband mit fiktiven Hochrechnungszahlen sei für wenige Sekunden während der Quizsendung "Gefragt - Gejagt" zu sehen gewesen, teilte ein Sprecher mit. Zuvor hatte die "Bild" berichtet. Der Leiter des ARD-Sendezentrums Das Erste, Holger Lichtenthäler, erklärte: "Es war ein technischer Test des Wahlcrawls, der in der Vorbereitung auf den Wahlsonntag im inaktiven Sendebereich gemacht werden sollte, aufgrund eines Schaltfehlers aber on air ging. Es war ein Versehen, für das wir um Entschuldigung bitten."

+++ 00:42 Bundeswahlleiter Thiel: Am Sonntag wählen gehen +++

Zwei Tage vor der Bundestagswahl appelliert Bundeswahlleiter Georg Thiel an alle Wahlberechtigten, ihre Stimme abzugeben. "Wahlen sind die Grundlage unserer Demokratie. Eine hohe Wahlbeteiligung ist dabei wesentlich für die demokratische Legitimation des neuen Deutschen Bundestages", sagte Thiel laut Mitteilung. "Ich rufe deshalb alle Wahlberechtigten dazu auf, sich für unsere Demokratie einzusetzen und ihre Stimme bei der diesjährigen Bundestagswahl abzugeben." Vom Wahlrecht Gebrauch zu machen sei die wichtigste Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, wie sich Deutschland künftig entwickle. Die Wahllokale haben am Sonntag von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

+++ 23:45 Merkel unterstreicht Bedeutung des Zwei-Prozent-Ziels der NATO +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel warnt davor, die Selbstverpflichtung der NATO-Staaten, zwei Prozent für Verteidigung auszugeben, infrage zu stellen. Dies würde ihren Worten zufolge die Sicherheitszusammenarbeit Deutschlands mit Partnern schwächen. "Wer wird mit uns noch vertrauensvoll zusammenarbeiten, wenn wir uns nicht an der Zwei-Prozent-Ziel halten?", sagt sie auf dem Wahlkampf-Abschluss von CDU und CSU in München. Sogar ärmere NATO-Staaten gäben mehr für ihre Sicherheit aus, fügt sie hinzu und kritisiert die Positionen von SPD, Grünen und Linken. "Keiner kann das verstehen."

+++ 23:08 Scholz: Steuersenkung für hohe Einkommen unsolidarisch +++

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz weist Forderungen von Union und FDP nach Steuersenkungen zurück. Durch die Corona-Pandemie werde der Bund bis Ende nächsten Jahres etwa 400 Milliarden Euro neue Schulden gemacht haben, sagt Scholz bei der Abschlusskundgebung der SPD in Köln. Deutschland werde etwa zehn Jahre benötigen, "bis wir da wieder rauswachsen". Wer wie Union und FDP meine, höhere Einkommen bräuchten "jetzt mal dringend eine Steuersenkung", der könne "nicht rechnen, der versteht nichts von Finanzen, der handelt auch unsolidarisch".

+++ 22:27 Merkel ruft CDU und CSU zu gemeinsamem Schlussspurt auf +++

Kanzlerin Angela Merkel hat CDU und CSU zu einem gemeinsamen Schlussspurt bis zur Bundestagswahl an diesem Sonntag aufgerufen. Es gebe "viele Menschen, die entscheiden sich immer recht spät". Deswegen seien "alle noch einmal aufgerufen, diese Stunden zu nutzen", um die Wahl zu gewinnen.

+++ 21:54 Scholz: Werden Mietenmoratorium durchsetzen +++

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will in angespannten Wohnungsmärkten den Mietpreisanstieg bei bestehenden Wohnungen dämpfen. "Wir brauchen da eine Begrenzung, ein Moratorium, und das werden wir auch durchsetzen", sagt Scholz bei der Abschlusskundgebung der SPD in Köln. Er werde ein "Bündnis für Wohnen" ins Leben rufen, damit jedes Jahr 400.000 Wohnungen neugebaut würden, davon 100.000 Sozialwohnungen.

Die früheren Entwicklungen lesen Sie hier.