Maksym ist Mitglied eines der etlichen Minensuch-Teams in der Ukraine. Tag für Tag sucht er ehemalige russische Stellungen nach tödlichen Sprengfallen ab, jeder Schritt ein Risiko. Bis sämtliche umkämpfte Gebiete im Land von Minen und anderen Kampfstoffen befreit sind, vergehen wohl noch Jahre.

+++ 12:28 Ukraine wappnet sich für möglichen Angriff aus Belarus +++

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben am Donnerstagmorgen einen Kampfhubschrauber und ein Kampfflugzeug der russischen Armee abgeschossen. Via Telegram teilte die ukrainische Luftwaffe mit, Luftabwehr-Einheiten im Gebiet Cherson hätten einen Hubschrauber vom Typ Ka-52 gegen 8.00 Uhr abgeschossen, rund 40 Minuten später ein Flugzeug vom Typ Su-25. Britischen Geheimdiensten zufolge soll Russland mehr als ein Viertel seiner rund 90 Ka-52 in der Ukraine verloren haben. Von der Su-25, die für die Luftunterstützung von Bodentruppen konzipiert ist, dürfte Russland erheblich mehr zur Verfügung haben. Das seit den 70er Jahren gebaute Sowjetmodell wurde mehr als tausend Mal hergestellt, auch wenn hiervon viele Flieger ins Ausland gingen. Die russischen Truppen, die in Cherson westlich des Dnepr stationiert sind, stehen seit Wochen unter dem erheblichem Druck einer ukrainischen Offensive.

+++ 12:28 Ukraine wappnet sich für möglichen Angriff aus Belarus +++

Die ukrainische Armee habe ihre Kräfte an der Grenze zu Belarus verstärkt, teilt der Generalstab mit. Zwar gebe es gegenwärtig keine Anzeichen für einen Angriff aus Belarus, erklärt der führende ukrainische Militär Olexij Hromow. Es gebe aber Drohungen. "Wir reagieren darauf, wir haben unsere Truppen im Norden bereits aufgestockt." Zuletzt hatte Russland Tausende zwangsverpflichtete Rekruten nach Belarus gebracht und auch Belarus die Vorbereitungen für eine Mobilisierung der eigenen Landsleute vorangetrieben. Beobachter interpretierten diese Entwicklung als Versuch, die ukrainische Armee zum Abzug einiger Kräfte von den Fronten im Süden und Osten der Ukraine zu nötigen.

In diesem Container steckt die Hightech-Waffe.

+++ 11:42 Drohne abgeschossen: Bundeswehr testet erfolgreich Laserwaffe +++

Mit einer auf der Fregatte "Sachsen" installierten Laserwaffe hat die Bundeswehr erstmals eine Drohne vom Himmel geschossen. Nach umfangreichen Auswertungen bewerteten die an der Entwicklung beteiligten Rüstungsunternehmen MBDA und Rheinmetall den bereits im August in der Ostsee vor dem Truppenübungsplatz Putlos durchgeführten Test heute als Erfolg. "Es ist ein großer Schritt in Richtung einsatzfähiger Laserwaffen", teilten die beiden Unternehmen mit. Ein zukünftiges Hochenergielaser-Waffensystem für die Marine eignet sich demnach insbesondere zur Abwehr von Drohnen, Drohnenschwärmen oder angreifenden Schnellbooten im Nah- und Nächstbereich. Es könne aber auch leistungsfähiger ausgestattet und zur Zerstörung von Lenkflugkörpern oder Mörsergranaten eingesetzt werden. Die unter anderem von der Türkei, den USA, Israel Aserbaidschan, Russland und der Ukraine in Konflikten und Kriegen 'erfolgreich' eingesetzten Drohnen haben der Frage nach einer effizienten Drohnenabwehr neue Dringlichkeit gegeben. Rheinmetall und MBDA haben den Auftrag zur Entwicklung der Laserwaffe ein Jahr vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine erhalten.

+++ 11:06 Russland droht mit Abschuss westlicher Satelliten +++

Russland droht mit dem Abschuss kommerzieller westlicher Satelliten, wenn diese im Ukraine-Krieg genutzt werden. Sie seien dann legitime Ziele für Russland, sagte ein hochrangiger Beamter des russischen Außenministeriums bei den Vereinten Nationen (UN). Konstantin Woronzow, stellvertretender Direktor der Abteilung für Nichtverbreitung und Rüstungskontrolle des Ministeriums, warf den USA und ihren Verbündeten vor, den Weltraum zu nutzen, um die westliche Vorherrschaft durchzusetzen. Die Nutzung von Satelliten zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte sei ein "extrem gefährlichen Trend" und eine "Provokation", sagte er. Länder wie China, Russland oder die USA verfügen über technische Möglichkeiten, Satelliten im Orbit abzuschießen oder zu beschädigen. Woronzow erwähnte keine spezifischen Satellitenunternehmen, aber es ist bekannt, dass Tesla-Chef Elon Musk der Ukraine seinen seinen Starlink-Internetdienst zur Verfügung stellt.

+++ 10:55 Trauer um tote Freunde: ntv-Reporterin spricht mit befreiten Zivilisten im Donbass +++

Jampil im ostukrainischen Donezk ist eines von unzähligen zerstörten Dörfern. Doch auch hier harren noch immer Überlebende aus. Sie erinnern sich an ihre getöteten Nachbarn und ihre Freunde, die sie begraben haben. Wessen Geschosse ihr Dorf trafen, wissen sie nicht. Noch immer ist die Front nicht weit weg.

+++ 10:25 Ukraines Stromnetz nach russischen Angriffen zusätzlich beschädigt +++

Die von ukrainischen Stellen gemeldeten russischen Luftangriffe in der vergangenen Nacht haben offenbar die kritische Infrastruktur des Landes weiter beschädigt. Einrichtungen des Hauptnetzes des ukrainischen Energiesystems in den zentralen Regionen sei beschädigt worden. Weitere Einschränkungen der Stromversorgung seien möglich, teilte der Netzbetreiber Ukrenergo auf Telegram mit. Seit drei Wochen konzentrieren sich die russischen Angriffe auf die Ukraine auf Kraftwerke und Energienetze. Kiew wirft Moskau vor, in der kalten Jahreszeit eine humanitäre Katastrophe und neue Fluchtbewegungen Richtung Westeuropa provozieren zu wollen.

+++ 09:50 Nächtlicher Angriff: Russisches Öldepot im Donbass nach Feuer zerstört +++

In der Nacht brannte es lichterloh in Schachtarsk, einer Kleinstadt östlich von Donezk. Nach Angaben der von Russland gelenkten Volksrepublik Donbass hatten ukrainische Truppen Treibstofftanks in Schachtarsk beschossen. Aufnahmen aus der Nacht zeigen gigantische Flammen. Am Morgen danach sind auf einem auf Twitter verbreiteten Video ausgebrannte Tanks eines Zuges sowie beschädigte, umliegende Gebäude zu sehen. Auch die Schienen sind von der Hitze deformiert und offensichtlich unbrauchbar. Nach unbestätigten Angaben geschah der Angriff mit amerikanischen HIMARS-Raketen. Diese sind von hoher Treffgenauigkeit und Reichweite. Schachtarsk liegt tief im von Russland kontrollierten Gebiet und wäre mit einfacher Artillerie nicht zu erreichen.





+++ 09:31 Moskau-Korrespondent Munz: Kreml will "Kriegsstimmung herstellen" +++

In der Nacht fahren vor dem Gebäude des Föderationsrats in Moskau Militärfahrzeuge vor. Offiziell heißt es, es handle sich um eine Übung. Für ntv-Reporter Rainer Munz passt das zu dem Eindruck, der Kreml wolle eine Kriegsstimmung im eigenen Land unter dem Motto "wir gegen den Westen" herstellen.





+++ 09:09 Ukrainische Revanche? Russische Medien melden Drohnenangriff auf Krim-Kraftwerk +++

Nach übereinstimmenden russischen Medienberichten hat es in der Nacht auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim einen Drohnenangriff auf ein Kraftwerk gegeben. Die Angaben, wie sehr das Kraftwerk Balaklawa beschädigt wurde und ob der Betrieb aufrechterhalten werden kann, widersprechen sich dabei. Der Angriff auf das von Russland kontrollierte Territorium ähnelt der russischen Kampagne, in deren Rahmen Moskau seit Wochen systematisch die kritische Infrastruktur der Ukraine attackiert. Zahlreiche Kraftwerke der Ukraine sind seither außer Betrieb. In der Vergangenheit hatte die Ukraine wiederholt Ziele auf der Krim ins Visier genommen und damit Russlands Selbstdarstellung beschädigt, wonach der Kreml alles unter Kontrolle habe.

+++ 08:39 London: Kreml will mit neuer Personalentscheidung Kritik von Putin weglenken +++

Mit der Ernennung des Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin zum Regionalkoordinator im Krieg gegen die Ukraine will der Kreml nach britischer Einschätzung öffentliche Kritik von der Führung um Präsident Wladimir Putin ablenken. "Diese Maßnahme dürfte zu einer engeren Einbindung der Gebietsgouverneure in das nationale Sicherheitssystem Russlands führen", teilte das Verteidigungsministerium in London am Morgen unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Wegen der ukrainischen Militärerfolge war zuletzt in Russland deutliche Kritik auch an der politischen Führung laut geworden. Einen ähnlichen Ansatz habe der Kreml bereits während der Corona-Pandemie verfolgt, so das Ministerium. In Russland werden Probleme oft den örtlichen Behörden angelastet. Der Kreml tritt dann als Kümmerer auf. Sobjanin war am Montag von Regierungschef Michail Mischustin zum Koordinator ernannt worden.

+++ 08:17 Ukraine meldet Angriffe auf Kiewer Umland und neue Drohnen-Attacken +++

Die russische Armee hat nach Angaben ukrainischer Behörden in der vergangene Nacht im Umland der Hauptstadt Kiew aus der Luft angriffen. Eine Gemeinde sei beschossen worden, teilte Gouverneur Oleksij Kuleba auf Telegram mit, ohne den Ort zu nennen. Rettungskräfte seien dort im Einsatz. Einige der anfliegenden Geschosse seien abgefangen worden. Über dem Süden der Ukraine habe die russische Armee in den zwei Stunden vor Mitternacht mehr als 20 iranische Kampfdrohnen vom Typ Schahed-136 gestartet, teilte die ukrainische Luftwaffe am Morgen mit. 19 davon seien abgeschossen worden, die meisten über dem Gebiet Odessa. Diese Militärangaben waren nicht unabhängig überprüfbar.

+++ 07:50 Russische Berichte belegen Umsiedlung und Zwangsadoption ukrainischer Kinder +++

Ukrainische Vertreter und Menschrechtsorganisationen haben wiederholt die zwangsweise Umsiedlung und Adoption von Kindern aus von Russland besetzten Gebieten angeprangert. In russischen Berichten, die das Institute for the Study of War auswertete, werden diese Vorwürfe nun bestätigt, auch wenn die russische Darstellung abweicht. In russischen Medienberichten vom Freitag heißt es, die russische Kinderschutz-Beauftragte Maria Lwowva-Belowa habe ein aus dem von Russland besetzten und zerstörten Mariupol umgesiedeltes Kind adoptiert. Ihr zufolge wurden 31 Kinder der Stadt nach Russland umgesiedelt. Vertreter der Besatzungsverwaltung in Saporischschja teilten am Freitag mit, 500 Kinder der Region seien zur Erholung vom Krieg auf die von Russland annektierte Krim geschickt worden. Die Kinder würden dort im Rahmen von "Bildungsprogrammen" "neues Wissen" erhalten. Die Ukrainer werfen Russland schon länger vor, Kinder in besetzten Gebieten mit Propagandamethoden zu manipulieren.

+++ 06:57 Befreite Grenzregion Sumy meldet russischen Granat-Beschuss +++

Im nordöstlichen Oblast Sumy sind am Mittwoch mehrere aus Russland abgefeuerte Granaten eingeschlagen. Wie der Chef der Militärverwaltung von Sumy, Dmytro Schyvytskyi, am Mittwochabend auf Telegram mitteilte, schlugen über den Nachmittag insgesamt 18 Granaten in an der russischen Grenze gelegenen Ortschaften Yunakivka und Nova Sloboda ein. Es sei niemand verletzt worden. Die russischen Truppen hatten sich im Frühling wieder aus dem Oblast Sumy, östlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew, zurückgezogen. Seither beschießen beide Seiten entlang der Grenze immer wieder das gegnerische Territorium.

+++ 06:40 Berlin widerspricht Moskau: zweite Nord-Stream-2-Röhre nicht mehr zu gebrauchen +++

Entgegen der russischen Einschätzung geht die Bundesregierung nicht davon aus, dass eine der beiden Röhren der Pipeline Nord Stream 2 nach den Explosionen vom September noch intakt ist. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Sabotageakt mit starken Explosionen negative Auswirkungen auf beide Pipelinestränge hatte und die grundsätzliche technische Verfügbarkeit somit aktuell nicht mehr gegeben ist", heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage von AfD-Fraktionsvize Leif-Erik Holm. Darüber hinaus habe die Nord-Stream-2-Pipeline ohnehin die für ihren Betrieb notwendige Zertifizierung nicht erhalten und werde weiterhin nicht in Betrieb gehen können. Ihm erscheine es so, "als hoffe man in der Ampel geradezu, dass sich das Thema Gaslieferungen über Nord Stream mit den Anschlägen von selbst erledigt hat", kommentierte der AfD-Abgeordnete Holm.

+++ 06:20 Vereinte Nationen erwarten neues Getreideexport-Abkommen +++

Die Vereinten Nationen hoffen auf eine baldige Erneuerung des Abkommens für Getreide-Exporte zwischen der Ukraine und Russland. Er sei "noch relativ optimistisch, dass wir das hinbekommen werden", sagte der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Mittwoch. Das im Juli nach Vermittlungen der Türkei und der UNO unterzeichnete Abkommen läuft am 19. November aus. Die Ukraine gehört zu den weltweit größten Getreide-Exporteuren. Wegen Russlands Angriffskrieges gegen das Land waren monatelang alle Getreide-Exporte der Ukraine aus ihren Schwarzmeer-Häfen blockiert, was zu einer globalen Lebensmittelkrise beigetragen hat. Die durch das Abkommen ermöglichten Exporte werden in Istanbul kontrolliert. Ein zweites Abkommen erlaubt die Ausfuhr russischer Lebensmittel und Dünger trotz westlicher Sanktionen. Russland bemängelt, dass es trotz der Vereinbarung seine Produkte wegen der Sanktionen im Finanz- und Logistikbereich nicht verkaufen kann.

+++ 06:01 Australien entsendet Soldaten für Ausbildung ukrainischer Truppen +++

Australien will die Ausbildung von ukrainischen Truppen unterstützen und entsendet dafür 70 Soldaten nach Großbritannien. Außerdem liefert das Land 30 weitere gepanzerte Bushmaster-Fahrzeuge an die Ukraine. "Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Ukraine längerfristig unterstützt werden muss", sagt Verteidigungsminister Richard Marles dem Fernsehsender ABC. Die australischen Soldaten sollen im Januar in Großbritannien eintreffen. Sie werden sich an einer von Großbritannien geleiteten internationalen Trainingsübung beteiligen, aber nicht ins Kriegsgebiet gehen, so Marles.

+++ 05:33 Ukraine: 19 iranische Drohnen binnen zwei Stunden abgefangen +++

Russland setzt seine Drohnenangriffe auf die Ukraine unvermindert fort. Auf Telegram teilt die ukrainische Luftwaffe mit, dass von 22 bis 24 Uhr Ortszeit 17 iranische Kamikazedrohnen abgefangen worden seien. Zwei weitere Drohnen konnten demnach von anderen Einheiten des ukrainischen Militärs zerstört werden. Ziel der Drohnen waren laut Luftwaffe die Städte Mykolajiw (15), Odessa (3) und Winnyzja (1). "Die Waffen, die der Ukraine von ihren westlichen Partnern geliefert wurden, zeigen eine hohe Effektivität", heißt es. Die Angaben können nicht überprüft werden.

+++ 04:11 Selenskyj: Moskau blockiert 175 Lebensmittelfrachter +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisiert die seinen Angaben nach ungenügende Umsetzung des Getreideabkommens. Russland behindere die Ausfuhr ukrainischer Lebensmittel über den Seeweg, sagte er in seiner täglichen Videoansprache. 175 Schiffe stünden im Stau und warteten auf ihre Abfertigung, monierte der 44-Jährige. "Es ist offensichtlich, dass Russland beabsichtigt, die globale Nahrungsmittelkrise erneut zu verschärfen, um die Gefahr einer großen Hungersnot zurückzubringen." Die Worte richteten sich mutmaßlich vor allem an Regierungen in Afrika, um die die Ukraine derzeit verstärkt wirbt. "Es ist sehr wichtig, dass sie auf diesem Kontinent, auf dem der Einfluss des Kremls traditionell stark ist, die ukrainische Position hören und die volle Wahrheit darüber wissen, was wirklich passiert", betonte er.

+++ 02:21 Separatisten: Zwölf Treibstofflager bei Donezk nach ukrainischem Beschuss in Brand +++

In der von Russland besetzten Stadt Schachtarsk im Donbass stehen zwölf Treibstofflager in Brand. Ukrainische Truppen hätten die Reservoirs beschossen, berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Führung der selbsternannten Volksrepublik Donezk (DPR). Demnach werden Maßnahmen ergriffen, um eine Treibstoffknappheit zu verhindern. In dem seit acht Monaten andauernden russischen Angriff auf die Ukraine hatten zuletzt Angriffe auf die Energieinfrastruktur zugenommen. In der Ukraine sind deshalb regelmäßig Hunderttausende Menschen ohne Strom.

+++ 01:19 Frühere Präsidentschaftskandidatin Sobtschak flieht nach Litauen +++

Die russische Journalistin Xenia Sobtschak hält sich nicht länger in Russland auf. Wie aus Kreisen des litauischen Grenzschutzes verlautet, ist die Tochter von Anatoli Alexandrowitsch Sobtschak, dem politischen Ziehvater von Präsident Wladimir Putin, nach Litauen eingereist. Zuvor hatten die russische Nachrichtenagentur Tass sowie der staatliche Sender RT unter Berufung auf die Polizei von einem Erpressungsfall berichtet, in den Sobtschak verwickelt sein soll. Für eine solche Straftat drohen in Russland bis zu 15 Jahre Haft. Sobtschak hatte den russischen Angriff auf die Ukraine auf ihrem Youtube-Kanal mehrfach kritisiert. 2018 trat sie bei der Präsidentschaftswahl gegen Putin an.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 00:33 Vier weitere Panzerhaubitzen 2000 und zwei weitere Mehrfahrraketenwerfer MARS II ausgeliefert +++

Die Ukraine kann im Krieg gegen Russland auf weitere Waffen aus Deutschland setzen. Wie die Bundesregierung in ihrer aktuellen Übersicht von Militärleistungen mitteilt, wurden vier weitere Panzerhaubitzen 2000 und zwei weitere Mehrfahrraketenwerfer MARS II an die ukrainischen Streitkräfte übergeben. Diese hatten zuvor bereits 10 Haubitzen und drei MARS-II-Raketensysteme erhalten. Außerdem hat die Ukraine den Angaben zufolge zwei Überwasserdrohnen aus Deutschland erhalten.

MARS-II-Mehrfachraketenwerfer wiegen mit Munition an Bord etwa 26 Tonnen. (Foto: picture alliance/dpa)

Bereits gelieferte Hilfen In Vorbereitung/Durchführung

+++ 23:15 Selenskyj klagt über beispiellosen Terror gegen Energiesektor +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnet die russischen Luftangriffe als beispiellose Attacke auf die Energieversorgung seines Landes. "Russische Terroristen haben so schwierige Bedingungen für unsere Energiearbeiter geschaffen, dass niemand in Europa jemals zuvor so etwas gesehen oder erlebt hat", sagte er in seiner täglichen Videoansprache. Einmal mehr warnte er vor bevorstehenden Stromabschaltungen im ganzen Land und rief die Bevölkerung zum Energiesparen auf.

+++ 22:12 Meloni will Ukraine bei militärischer Verteidigung unterstützen +++

Die neue italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich hinter eine militärische Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland gestellt. Die einzige Möglichkeit, ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine zu erreichen, bestehe darin, Kiew dabei zu helfen, sich militärisch zu verteidigen, sagt Meloni im Senat vor einer Vertrauensabstimmung über ihre neu ernannte rechtsgerichtete Regierung. Die Waffenlieferungen Italiens an die Ukraine seien zwar nicht entscheidend für den Ausgang des Krieges, sagt Meloni. Sie seien aber unerlässlich für die Aufrechterhaltung der internationalen Glaubwürdigkeit Italiens.

+++ 21:55 Selenskyj sieht verbesserte Beziehungen zu Israel +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Austausch von Geheimdiensterkenntnissen mit Israel bekanntgegeben und von einem "positiven Trend" in den Beziehungen zwischen beiden Staaten gesprochen. "Wir sind also am Anfang der Zusammenarbeit, dies ist ein positiver Trend in den Beziehungen zu Israel", sagt Selenskyj. Die ausgetauschten Daten würden ukrainische Erkenntnisse über im Land eingesetzte iranische Drohnen bestätigen. "Die derzeit ausgetauschten Daten des Geheimdiensts bestätigen erneut, was unsere Dienste wussten: Russland hat bereits rund 400 iranische Drohnen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung eingesetzt", so Selenskyj. Seinen Angaben zufolge wurden 60 bis 70 Prozent der unbemannten Flugobjekte von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen.

+++ 21:16 Russland zeigt offenbar falsche Belege für Atomvorwürfe gegen Kiew +++

Mit offenbar falschen Fotos hat das russische Außenministerium versucht, den Eindruck zu erwecken, dass es Beweise für den Bau einer "schmutzigen" - also atomar verseuchten - Bombe in der Ukraine habe. Eines der Bilder, das auf dem englischsprachigen Twitter-Account des Ministeriums auftauchte, gehöre der slowenischen Agentur für radioaktive Abfälle und stamme aus dem Jahr 2010, berichtet die Internetzeitung "Ukrajinska Prawda". Mit "Entwicklung der 'schmutzigen Bombe'" ist das Foto überschrieben. Darin sind Elemente in Plastikbeuteln zu sehen, die mit dem Warnsymbol für Radioaktivität gekennzeichnet sind. Atomexperten der slowenischen Regierung haben das Bild als erstes wiedererkannt: Auf dem Foto seien Rauchdetektoren zu sehen, heißt es. Es sei für Präsentationen verwendet worden, teilt die slowenische Regierung per Twitter mit.

+++ 20:46 UN hoffen auf Verlängerung des Getreideabkommens +++

Nach Gesprächen in Moskau und Washington haben die Vereinten Nationen Hoffnung auf eine Verlängerung des Abkommens für den Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer. "Wir sind sehr daran interessiert, dass dies jetzt umgehend erneuert wird. Es ist wichtig für den Markt. Es ist wichtig für die Kontinuität. Und ich bin immer noch relativ optimistisch, dass wir das schaffen werden", sagt der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths. Ohne eine Erneuerung würde das Abkommen am 18. November auslaufen. Zuvor hatte Russland mehrfach damit gedroht, die wichtige Vereinbarung - unter der seit Ende Juli etwa neun Millionen Tonnen Getreide aus dem Kriegsland verschifft wurden - platzen zu lassen.

+++ 20:15 Russland könnte Vermögen in annektierten Regionen an russische Firmen übertragen +++

Vermögenswerte in den vier jüngst annektierten ukrainischen Regionen könnten nach Angaben des Präsidialamtes in Moskau an russische Unternehmen übertragen werden. Es sei offensichtlich, dass "aufgegebene Vermögenswerte" nicht inaktiv gelassen werden könnten, sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Die russische Regierung werde sich mit dem Problem befassen. Die Annexion der ukrainischen Regionen Luhansk und Donezk, die zusammen den industriell geprägten Donbass bilden, sowie von Saporischschja und Cherson wird international nicht anerkannt.

Die früheren Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg lesen Sie hier.