Russlands Präsident Wladimir Putin ist nach Kreml-Angaben zu einem neuen Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz über den Krieg in der Ukraine bereit. Bisher habe Scholz nicht angerufen oder Berlin eine solche Initiative für ein Gespräch angestoßen, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow. Er reagiert auf Äußerungen des Kanzlers, mit Putin zu gegebener Zeit sprechen zu wollen. "Es ist notwendig zu reden", sagte Peskow. "Präsident Putin bleibt offen für Dialog, verfolgt dabei aber natürlich das grundlegende Ziel des Schutzes der Interessen unserer Bürger."

+++ 12:58 Bundesregierung verurteilt belarussische Atomwaffen-Ankündigung +++

Die Bundesregierung verurteilt die Ankündigung des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko, russischer Atomwaffen in sein Land zu verlegen. "Die von Lukaschenko behauptete Verlegung russischer taktischer Nuklearwaffen nach Belarus ist ein weiterer durchsichtiger Versuch der nuklearen Einschüchterung durch Russland", sagt der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. "Wir weisen dies entschieden zurück." Lukaschenko hatte am Vortag nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau gesagt, dass die angekündigte Verlegung der Waffen in das Land bereits begonnen habe.

+++ 12:42 Gouverneur von Belgorod spricht von mehrstündigem Beschuss +++

Die an die Ukraine grenzende Region Belgorod im Süden Russlands wurde in den vergangenen 24 Stunden von ukrainischem Artilleriefeuer angegriffen, berichtet AFP. Die Stadt Graivoron in Belgorod, etwa sieben Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, stand mehrere Stunden lang unter Beschuss. Dabei wurden vier Häuser, ein Geschäft, ein Auto, eine Gasleitung und eine Stromleitung beschädigt, wie der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, in den sozialen Medien mitteilt. Fünf Bezirke wurden wiederholt von Drohnen, Mörsern und Artillerie angegriffen, und das Dorf Kozinka wurde nach Angaben von Wjatscheslaw Gladkow mehr als 130 Mal beschossen. Die Angriffe auf die Grenzregion erfolgten zu einem Zeitpunkt, als Kiew erklärt, es bereite sich auf eine größere Gegenoffensive gegen die Moskauer Streitkräfte vor. Gladkow berichtete nicht über Verletzte bei den Angriffen.

+++ 12:22 Asselborn räumt Irrtümer bei Einschätzung Russlands ein +++

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn räumt Irrtümer westlicher Politiker bei der Einschätzung der Politik Russlands ein. "Ich glaube, dass wir einfach nicht wahrhaben wollten in großen Teilen Europas, dass Russland jetzt auf der falschen Schiene ist", sagt er im Podcast "Wortwechsel" der Zeitung "Luxemburger Wort" mit Blick auf die Annexion der Krim durch Russland im Frühjahr 2014. "Und dass diese Schiene nicht gebremst wird, sondern immer weiterführt zu diesem barbarischen Krieg (gegen die Ukraine), der dann im Februar letzten Jahres ausgebrochen ist", fährt er fort.

+++ 11:58 Medwedew: Verhandlungen mit Ukraine nur ohne Selenskyj +++

Russland ist zu Verhandlungen mit der Ukraine nur bereit, wenn deren Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht mehr im Amt ist. Anderenfalls seien sie "unmöglich", sagt der Vize-Vorsitzende des russischen Nationalen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. "Alles endet immer in Verhandlungen, und das ist unvermeidlich. Aber solange diese Leute an der Macht sind, wird sich für Russland die Lage im Hinblick auf Verhandlungen nicht ändern", sagt der Ex-Präsident mit Blick auf die Selenskyj-Regierung. Medwedew ist der Stellvertreter von Präsident Wladimir Putin an der Spitze des Nationalen Sicherheitsrates, der die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik Russlands bestimmt.

+++ 11:35 Selenskyj: Ein Toter und 15 Verletzte bei Angriff auf Klinik +++

Bei dem russischen Raketenangriff auf ein Krankenhaus in der ostukrainischen Stadt Dnipro ist mindestens ein Mensch getötet worden. Nach derzeitigem Stand seien 15 weitere Menschen verletzt worden, teilt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram mit. Rettungsarbeiten seien im Gang, schreibt er zu Videoaufnahmen von einem schwer beschädigten Gebäude, aus dem Rauch aufsteigt. "Russische Terroristen bestätigen einmal mehr ihren Status als Kämpfer gegen alles Menschliche und Ehrliche."

+++ 10:58 Öl-Depot in Charkiw bei nächtlichem Angriff getroffen +++

Bei den nächtlichen russischen Angriffen ist nach ukrainischen Angaben ein Öllager am Stadtrand von Charkiw getroffen worden. Es sei ein Feuer ausgebrochen, teilt das Präsidialamt in Kiew mit. Das Lager sei zweimal getroffen und Pumpanlagen beschädigt worden. Charkiw ist die Hauptstadt der gleichnamigen Region und liegt im Nordosten der Ukraine. Russische Streitkräfte haben in der Nacht zu Freitag auch die Hauptstadt Kiew und die Stadt Dnipro angegriffen. Die ukrainische Luftwaffe hat erklärt, sie habe zehn russische Raketen abgefangen, die vom Kaspischen Meer aus abgefeuert worden seien. Zudem seien 23 Angriffsdrohnen des iranischen Typs Schahed sowie zwei Aufklärungsdrohnen zerstört worden.

+++ 10:38 London: Ukraine-Krieg beschleunigt "Paramilitarisierung" in Russland +++

Nach Ansicht britischer Geheimdienstexperten beschleunigt der russische Angriffskrieg die Verbreitung paramilitärischer Gruppen in Russland. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London zum Krieg in der Ukraine am Freitag hervor. Demnach ist in Russland schon seit 20 Jahren ein Anwachsen paramilitärischer Verbände außerhalb der eigentlichen Streitkräfte zu beobachten. Doch die russische Invasion in der Ukraine habe diese "Paramilitarisierung" noch einmal "dramatisch beschleunigt", heißt es.

+++ 10:20 Munz: Medwedew-Friedensplan kann nicht umgesetzt werden +++

In einem Telegram-Beitrag skizziert Russlands Ex-Präsident Medwedew eine Friedensformel: Die Ukraine muss zwischen dem Westen und Russland aufgeteilt werden. Das Angebot gehöre "ins Reich der Propaganda-Fantasie", sagt Russland-Experte Rainer Munz.

+++ 09:59 ISW: Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus soll militärische Kontrolle über Minsk verstärken +++

Die Stationierung russischer taktischer Nuklearwaffen auf weißrussischem Territorium ist Teil einer langjährigen Bemühung, Russlands faktische militärische Kontrolle über das Land zu zementieren, schreibt das Institut für Kriegsstudien in seiner jüngsten Einschätzung. Es sei "außerordentlich unwahrscheinlich", dass der russische Präsident Wladimir Putin die in Weißrussland stationierten Atomsprengköpfe in der Ukraine oder anderswo einsetzen werde, heißt es in dem Bericht. "Russland hat bisher keine Atomwaffen in Weißrussland stationiert, und es ist höchst unwahrscheinlich, dass ihre mögliche Stationierung eine russische Eskalation einleitet", so die Einschätzung der ISW-Experten.

+++ 09:38 Meeresdrohne rast in russisches Schiff im Schwarzen Meer +++

Das russische Aufklärungsschiff "Ivan Khurs" wurde laut Moskau angegriffen. Ein Video der russischen Armee soll zeigen, wie sich das Schiff erfolgreich gegen unbemannte Schnellboote zur Wehr setzt. Die Ukraine widerspricht: Eine Meeresdrohne soll ihr Ziel erreicht haben.

+++ 09:15 Medwedew: Präventivschlag, falls Ukraine Atomwaffen erhält +++

Der russische Spitzenpolitiker Dmitri Medwedew droht mit einem Präventivschlag für den Fall, dass der Westen der Ukraine Atomwaffen zur Verfügung stellen sollte. "Es gibt unumstößliche Gesetze des Krieges. Wenn es um Atomwaffen geht, muss es einen Präventivschlag geben", sagt er mehreren russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Medwedew war früher Präsident Russlands und gilt als enger Vertrauter des jetzigen Staatschefs Wladimir Putin. Er ist dessen Stellvertreter im Vorsitz des Nationalen Sicherheitsrates - des Gremiums, das die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik Russlands bestimmt.

+++ 08:55 "Gegenoffensive könnte anders aussehen als gedacht" +++

Ein Berater von Präsident Selenskyj verkündet, dass die lang erwartete ukrainische Gegenoffensive bereits laufe. Diese könnte jedoch anders aussehen als bisher angenommen. Zu den Hintergründen berichtet ntv-Korrespondent Jürgen Weichert aus Dnipro.

+++ 08:30 Ukrainischer Generalstab veröffentlicht Zahlen zu russischen Verlusten +++

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte meldet, dass Russland seit Beginn seiner umfassenden Invasion 205.720 Soldaten in der Ukraine verloren hat, 460 davon noch am vergangenen Tag. Dem Bericht zufolge hat Russland außerdem 3796 Panzer, 7435 gepanzerte Kampffahrzeuge, 6161 Fahrzeuge und Treibstofftanks, 3384 Artilleriesysteme, 570 Mehrfachraketenwerfer, 328 Luftabwehrsysteme, 310 Flugzeuge, 296 Hubschrauber, 2910 Drohnen und 18 Boote verloren.

+++ 08:15 Mehrere Gebäude bei Angriff auf Dnipro beschädigt, ein Mensch verletzt +++

Bei dem nächtlichen Angriff auf Dnipro werden ein Privathaushalt, zwei Privatunternehmen und eine Tankstelle beschädigt, ein Transportunternehmen wiederum schwer beschädigt und ein Tankstellenangestellter verletzt, schreibt der Leiter der Militärverwaltung der Region, Serhiy Lysak, auf Telegram. Zuvor hatten die Luftabwehrkräfte fünf Marschflugkörper und sechs Shaheds über der Region Dnipro abgeschossen.

+++ 07:55 Kiew wehrt Drohnenhagel mit deutschen Gepard-Panzern ab +++

Die ukrainische Luftabwehr berichtet, insgesamt 36 Shahed-Kamikazedrohnen mit Kurs auf Kiew abgewehrt zu haben. Die dafür zuständige Einheit operiert mit deutschen Gepard-Panzern. Auf deren Panzerung werden die zerstörten Ziele vermerkt.

+++ 07:32 Erstmal keine Importbeschränkungen für die Ukraine +++

Die Europäische Union stimmt zu, die Beschränkungen für Importe aus der Ukraine für ein weiteres Jahr auszusetzen, nachdem sie ein von einigen EU-Ländern aufgrund von Bauernprotesten gegen niedrige Preise verhängtes Importverbot abgewehrt hat, berichtet Reuters. Zelenskiy bedankt sich bei der EU für die Verlängerung und verspricht, auf die Erfüllung der EU-Standards hinzuarbeiten, die für eine Mitgliedschaft in dem 27 Nationen umfassenden Block erforderlich sind.

+++ 07:10 Trümmer von über Kiew abgeschossenen russischen Luftzielen beschädigen Einkaufszentrum und Wohnhaus +++

Trümmer von Zielen, die von der Kiewer Luftabwehr über der Hauptstadt während eines russischen Luftangriffs in der Nacht abgeschossen wurden, beschädigen das Dach eines Einkaufszentrums und eines Wohnhauses in zwei Bezirken, sagt ein Kiewer Beamter. Im Obolon-Bezirk der Stadt beschädigen Trümmerteile ein Einkaufszentrum, verursachen aber weder einen Brand noch größere Zerstörungen. Im zentralen Schewtschenkiwski-Bezirk der Stadt fallen Trümmer auf ein Haus und beschädigen das Dach und ein Fenster, heißt es weiter.

+++ 06:46 Kiew meldet Abschuss aller russischen Ziele beim jüngsten Luftangriff auf die Hauptstadt +++

Kiewer Beamte erklären, die Luftabwehr der Stadt habe in der Nacht zum 26. Mai beim 13. russischen Luftangriff auf die Stadt seit Anfang Mai alle russischen Ziele abgeschossen. Der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew, Serhii Popko, erklärt auf Telegramm, dass der Angriff von strategischen Bombern des Typs Tu-95 Tu-95MS aus der Region des Kaspischen Meeres und wahrscheinlich mit Marschflugkörpern des Typs X-101/555 durchgeführt worden sei. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden in Kiew keine Verletzten oder Schäden gemeldet. Informationen über etwaige Opfer oder Zerstörungen werden noch ermittelt, sagt Popko.

+++ 06:26 Olaf Scholz möchte zu "gegebener Zeit" wieder mit Wladimir Putin sprechen +++

Bundeskanzler Olaf Scholz stellt die Wiederaufnahme des persönlichen Kontakts zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Aussicht. "Mein letztes Telefonat ist schon einige Zeit her. Ich habe aber vor, zu gegebener Zeit auch wieder mit Putin zu sprechen", sagt Scholz dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Mit Blick auf die Streitigkeiten innerhalb der Bundesregierung pochte Scholz auf einen Stilwechsel zwischen den Koalitionspartnern. Zum Ukraine-Krieg sagt Scholz der Zeitung, Voraussetzung für einen "fairen Frieden" sei der Rückzug russischer Truppen. Auf die Frage, ob dazu auch der Rückzug von der seit 2014 russisch besetzten Halbinsel Krim gehöre, sagt Scholz, es sei "nicht unsere Sache, anstelle der Ukraine zu formulieren, welche Vereinbarungen sie treffen will".

+++ 06:05 Japan verurteilt Atomwaffenstationierung in Belarus +++

Japan will zusätzliche Sanktionen gegen Russland verhängen und verurteilt Russlands Stationierung von Atomwaffen in Belarus. Dem Vorsitzenden des japanischen Kabinetts, Hirokazu Matsuno, zufolge würde die Stationierung der Waffen die Situation rund um die Invasion der Russen in der Ukraine weiter verschärfen. "Als einziges Land, das während des Krieges unter Atombombenabwürfen zu leiden hatte, akzeptiert Japan niemals Russlands nukleare Bedrohung, geschweige denn deren Einsatz", sagt Matsuno auf einer Pressekonferenz.

+++ 05:47 Erneut Luftalarm in Kiew +++

In Kiew ist in der Nacht erneut Luftalarm ausgelöst worden. Die ukrainische Hauptstadt war schon in den vergangenen Wochen unter anderem mit Drohnen angegriffen worden. Auch in zentralen Regionen des Landes wurden die Menschen aufgerufen, sich in Schutzunterkünfte zu begeben. In den westlichen Gebieten blieb die Nacht ruhig.

+++ 05:11 Bidens Sicherheitsberater: Wollen nicht, dass US-Waffen für Angriffe in Russland verwendet werden +++

Die USA haben der Ukraine nach eigenen Angaben noch einmal deutlich gemacht, dass sie Angriffe mit amerikanischen Waffen auf russischem Boden nicht unterstützen. Die Regierung von Joe Biden habe Kiew daran erinnert, dass die gelieferte Ausrüstung ausschließlich für die Verteidigung von ukrainischem Territorium verwendet werden darf, sagt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, John Kirby, im Gespräch mit CNN. "Wir haben von den Ukrainern versichert bekommen, dass sie diese Wünsche respektieren." Ob private Kämpfer, etwa die Partisanen, die kürzlich in der Grenzregion Belgorod operierten, amerikanische Waffensysteme auf dem freien Markt kaufen und nutzen, könne er nicht bestätigen.

+++ 04:15 Medwedew rechnet mit jahrzehntelangem Krieg +++

Wie die russische Nachrichtenagentur RIA berichtet, könnte der Krieg in der Ukraine nach Aussagen des russischen Ex-Präsidenten Dmitri Medwedew Jahrzehnte dauern. Wie Medwedew im Gespräch mit der Agentur erklärt, könnte es "drei Jahre Waffenstillstand geben, dann wieder zwei Jahre Konflikt und dann wird sich alles wieder wiederholen". Der ehemalige Präsident und stellvertretender Vorsitzender von Putins Sicherheitsrat hat sich der Agentur zufolge im Rahmen eines Besuchs in Vietnam zum Thema geäußert.

+++ 03:34 Chinesischer Sondergesandter für Ukraine zu Besuch in Moskau +++

Der chinesische Sondergesandte für die Ukraine, Li Hui, wird im Laufe des Tages in Moskau erwartet. Er werde Gespräche mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und dessen Stellvertreter Michail Galusin führen, teilt das Außenministerium in Moskau mit. Li war zuvor im Rahmen einer Europareise unter anderem nach Kiew und Berlin gereist. Er ist von Peking damit beauftragt, nach einer politischen Lösung im Ukraine-Konflikt zu suchen. Li war früher Botschafter in Moskau.

+++ 02:51 Sicherheit für Europa: Ex-Ministerpräsident Jazenjuk pocht auf NATO-Mitgliedschaft der Ukraine +++

Die einzige Möglichkeit, die Sicherheit des europäischen Kontinents zu gewährleisten, sei die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO. Das sagt der Vorsitzende des Kiewer Sicherheitsforums Arsenij Jazenjuk bei einer Veranstaltung in der Hauptstadt der Ukraine. "Ich unterstütze strategische Gewissheit", zitiert ihn die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine. "Es ist absolut klar, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss. Es ist völlig klar, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist und vor Gericht gestellt werden muss. Es ist absolut klar, dass es keine andere Möglichkeit gibt, die Sicherheit des ukrainischen Volkes und des gesamten europäischen Kontinents zu gewährleisten, außer durch die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO.", Jazenjuk war von 2014 bis 2016 Ministerpräsident des Landes.

+++ 01:55 Russland droht erneut mit Ende von Getreideabkommen +++

Russland droht das bestehende Getreideabkommen über den sicheren Export aus drei ukrainischen Schwarzmeerhäfen in Kriegszeiten nicht über den 17. Juli hinaus verlängern zu wollen. Für ein Fortbestehen des Abkommens müssten erst bestimmte Forderungen erfüllt werden, wie das russische Außenministerium erklärt. Konkret handelt es sich dabei um die Wiederinbetriebnahme einer Pipeline, die russisches Ammoniak zum ukrainischen Schwarzmeerhafen Pivdennyi transportiert, sowie die Wiederanbindung der russischen Landwirtschaftsbank Rosselkhozbank an das internationale Zahlungsnetzwerk SWIFT.

+++ 00:39 US-Regierung verhängt Sanktionen gegen Wagner-Chef in Mali +++

Die USA verhängen gegen den örtlichen Chef der berüchtigten russischen Söldnergruppe Wagner in Mali wegen mutmaßlichen Waffenschmuggels für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine Sanktionen. Die örtliche Wagner-Gruppe unter der Leitung von Iwan Alexandrowitsch Maslow "könnte versuchen, ihre Bemühungen zum Erwerb von Militärausrüstung, die in der Ukraine eingesetzt" werden soll, über Mali und andere Länder zu steuern, erklärt das US-Finanzministerium. Die paramilitärische Söldnergruppe des russischen Geschäftsmanns und Kreml-Vertrauten Jewgeni Prigoschin könnte demnach falsche Papiere benutzen, um den Erwerb und den Transport von Minen, unbemannten Luftfahrzeugen sowie Radar- und Abwehrsystemen für den Einsatz in der Ukraine auf diese Weise zu verschleiern.

+++ 23:43 EU: China soll Russland vom Abzug aus der Ukraine überzeugen +++

Die Europäische Union fordert Peking auf, auf einen Rückzug Russlands aus der Ukraine hinzuwirken. Die EU erwarte von China, dass es an einem "sofortigen und bedingungslosen Abzug aller russischer Streitkräfte und der gesamten Militärausrüstung" vom gesamten Gebiet der Ukraine arbeite, teilt das Büro des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Brüssel mit. Zuvor hatte Borrells Stellvertreter, Enrique Mora, den chinesischen Sondergesandten für die Ukraine, Li Hui, zu Gesprächen über eine politische Lösung im Ukraine-Krieg empfangen. Am Freitag wird Li im Rahmen seiner Europareise zu einem Besuch in Moskau erwartet.

+++ 22:46 Selenskyj fordert seine Truppen auf, mehr Kriegsgefangene zu nehmen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymir Selenskyj ruft seine Truppen auf, mehr russische Soldaten gefangen zu nehmen. "Jeder an der Front sollte daran denken: Je mehr russische Kriegsgefangene wir nehmen, desto mehr unserer Leute werden zurückkehren", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Er begrüßt einen Gefangenenaustausch am Donnerstag, bei dem 106 ukrainische Militärangehörige von der russischen Seite übergeben worden seien. Sie hätten im Gebiet der inzwischen fast völlig zerstörten Stadt Bachmut gekämpft, so Selenskyj. Darunter seien acht Offiziere. Viele der zurückgekehrten Militärs hätten zuvor als vermisst gegolten.

+++ 22:15 US-Generalstabschef: F-16-Kampfjets keine "Wunderwaffen" +++

Die der Ukraine in Aussicht gestellten F-16-Kampfjets sind nach den Worten von US-Generalstabschef Mark Milley keine "Wunderwaffen". "Manchmal werden bestimmte Dinge mit dem Etikett versehen, dass dies oder jenes die Wunderwaffe sein wird. Es gibt keine Wunderwaffen", sagte Milley nach Video-Beratungen der internationalen Kontaktgruppe zur Koordinierung von Militärhilfe für das von Russland angegriffene Land. Die Kampfjets des US-Typs F-16 seien dies nicht - und andere Waffen auch nicht.

+++ 21:42 Bericht: Staatsanwälte in den Niederlanden beschlagnahmen Land von Putins Ex-Schwiegersohn +++

Niederländische Staatsanwälte haben laut einer Recherche des "Guardian" und den zwei Medienorganisationen "Project" und "Follow the money" ein Grundstück in der Nähe von Amsterdam beschlagnahmt, das dem ehemaligen Schwiegersohn von Wladimir Putin gehört. Das Grundstück in Duivendrecht laufe auf den Namen Jorrit Faassen, einem niederländischen Geschäftsmann, der mit Maria Woronzowa, der älteren Tochter des russischen Präsidenten, verheiratet war. Dem Bericht zufolge geht aus einem Eintrag im niederländischen Grundbuch hervor, dass das Grundstück am 12. Mai von der Staatsanwaltschaft wegen Finanz-, Wirtschafts- und Umweltdelikten beschlagnahmt wurde. Die Behörde ist für die Durchsetzung der Einhaltung der Sanktionen verantwortlich. Aus niederländischen Katasterunterlagen gehe hervor, dass das Grundstück im Rahmen einer strafrechtlichen Untersuchung beschlagnahmt wurde.

+++ 21:18 Transporteur für russisches Öl: Lloyd's kassiert Zertifizierung für indische Tanker-Firma +++

Der Schiffdienstleister Lloyd's Register kündigt an, ab dem 3. Juni die Zertifizierung für 21 Schiffe des indischen Unternehmens Gatik Ship Management zurückzuziehen. In einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters wird auf die Sanktionen zum Handel mit russischem Öl verwiesen. Eine Gatik-Stellungnahme liegt nicht vor. Die Firma ist seit dem Beginn des Krieges zu einem wichtigen Transporteur für russisches Öl geworden. Konzerne wie Lloyd's bieten Dienste wie Seetauglichkeitsprüfungen und Zertifizierungen an, die für den Abschluss von Versicherungen und das Einlaufen in Häfen notwendig sind.

+++ 20:50 Russland: Zwei US-Bomber über Ostsee abgefangen +++

Russland hat nach eigenen Angaben durch die Entsendung zweier Kampfjets zwei US-Bomber an der "Verletzung" der russischen Staatsgrenze über der Ostsee gehindert. Das Verteidigungsministerium im Moskau teilte mit, es habe die Maschinen vom Typ Su-27 und Su-35 losgeschickt und "die Luftziele als zwei strategische B-1B-Bomber der US-Luftwaffe" identifiziert. "Die Verletzung der Staatsgrenze wurde verhindert", erklärte das Ministerium. Nach dem Einsatz seien die russischen Kampfflugzeuge "sicher zu ihrem Luftwaffenstützpunkt zurückgekehrt". Nach Angaben Moskaus handelt es sich bereits um den zweiten Vorfall dieser Art in nur einer Woche. Am Dienstag soll demnach ein russischer Kampfjet zwei Bomber der US-Luftwaffe über der Ostsee abgefangen haben.

Die früheren Entwicklungen lesen Sie hier.