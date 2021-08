+++ 13:20 Präsident Ghani mahnt Einhaltung von "Sicherheit" in Kabul an +++

Afghanistans Präsident Aschraf Ghani hat die Regierungstruppen aufgefordert, in der Hauptstadt weiterhin für "die Sicherheit aller Bürger" zu sorgen. Die Verbreitung von "Chaos" oder Plünderungen würden nicht geduldet, erklärte Ghani in einer Videobotschaft.

+++ 13:12 Diplomatenkreise: Ex-Innenminister Jalali soll Übergangsregierung leiten +++

Der ehemalige afghanische Innenminister und Botschafter in Deutschland, Ali Ahmad Jalali, ist Diplomatenkreisen zufolge im Gespräch, eine Übergangsregierung zu führen. Ob die Taliban Jalalis Ernennung zustimmen, sei noch nicht klar. Er gelte aber als Kompromisskandidat, der potenziell von allen Seiten akzeptiert werden könnte.

+++ 12:53 Albanien will afghanische Geflüchtete mit Ziel USA vorübergehend aufnehmen +++

Albanien will vorübergehend Geflüchtete aus Afghanistan aufnehmen, die in die USA wollen. Man habe sich nach einer entsprechenden Bitte der Vereinigten Staaten dazu bereiterklärt, teilt Ministerpräsident Edi Rama mit. Albanien werde eine solche Bitte seines großen Nato-Partners nicht ablehnen.

+++ 12:39 Österreich plant Hilfskonferenz für Afghanistans Nachbarländer +++

Österreich plant nach Angaben der Regierung Ende dieses Monats oder Anfang September eine Konferenz zur Unterstützung der zentralasiatischen Nachbarn Afghanistans. Die Hilfe vor Ort könne nur gemeinsam mit den Partnern vor Ort funktionieren, sagt Außenminister Alexander Schallenberg laut der Nachrichtenagentur APA. Konflikte und Instabilität in der Region würden früher oder später auf Europa und damit auch auf Österreich übergreifen. Österreich hielt bis zuletzt trotz der verschärften Sicherheitslage an Abschiebungen nach Afghanistan fest.

+++ 12:25 Taliban: Ausländer können Kabul verlassen +++

Ausländer können den Taliban zufolge die afghanische Hauptstadt Kabul verlassen, wenn sie dies wünschten. Andernfalls müssten sie sich in den kommenden Tagen bei von den Taliban eingerichteten Stellen registrieren lassen, sagt ein Taliban-Vertreter. Kabul sei eingeschlossen, der Flughafen bleibe aber in Funktion. Die Versorgung von Krankenhäusern werde nicht unterbunden. Mitglieder der afghanischen Armee könnten nach Hause gehen. Die Taliban hätten zum jetzigen Zeitpunkt Freuden-Schüsse als Siegeszeichen untersagt.

+++ 12:10 Grünen-Politiker: Bundesregierung behindert private Evakuierungsversuche +++

Der Grünen-Politiker Omid Nouripour wirft der Bundesregierung vor, private deutsche Initiativen zur Evakuierung von Menschen aus Afghanistan zu behindern. "Bei mir melden sich viele mit Rückgrat und Anstand, die helfen wollen. Firmen mit Flugzeugen, Piloten und viele mehr," sagt der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag. "Wenn die Bundesregierung kein Gefühl für Verantwortung hat, dann muss sie wenigstens formale Hindernisse sofort beseitigen, damit andere helfen können." Die Schlacht vor Kabul habe am Morgen begonnen. "Wenn nun Menschen sterben, weil sie uns Deutschen geholfen haben, dann hat diese Bundesregierung diese schlicht im Stich gelassen. Und dann trägt sie dafür die Verantwortung." Nach Angaben Nouripours hat allein die staatliche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), über die die Bundesregierung ihre Entwicklungshilfe organisiert, noch eine vierstellige Zahl von einheimischen Helfern vor Ort.

+++ 12:04 Italiens Ex-Premier Renzi: Afghanistan-Rückzug "historischer Irrtum" +++

Der frühere italienische Regierungschef Matteo Renzi hat den von US-Präsident Joe Biden eingeleiteten Rückzug der internationalen Truppen aus Afghanistan als "historischen Irrtum" kritisiert. "Ich respektiere, aber ich teile die Position Bidens nicht", sagte Renzi in einem Interview der römischen Tageszeitung "La Repubblica". Washington habe schon unter dessen Amtsvorgänger Donald Trump auf ein Abkommen mit den Taliban gesetzt, aber das sei mit jenen ausgeschlossen. "Ich weine, wenn ich an die Frauen Kabuls denke, denen alle Rechte weggenommen werden. Wie kann die freie Welt eine Niederlage eines solchen Ausmaßes hinnehmen", sagte Renzi.

+++ 11:57 Innenminister: Stadt Kabul wird nicht angegriffen +++

Afghanistans Hauptstadt Kabul wird dem amtierenden Innenminister Abdul Sattar Mirsakwal zufolge nicht angegriffen werden. Die Sicherheit der Stadt sei garantiert, sagte er in einem am Morgen veröffentlichten Video. Es sei die Vereinbarung getroffen worden, dass ein Machtwechsel friedlich erfolge. Mirsakwal rief die Menschen dazu auf, keiner Propaganda anheim zu fallen. "Die Leute brauchen sich keine Sorgen zu machen, die Stadt ist sicher", erklärte er. Jeder, der Unordnung in der Stadt verursache, werde in Übereinstimmung mit dem Gesetz behandelt. Auch der Verteidigungsminister Bismillah Chan Mohammadi erklärte in einer auf Facebook veröffentlichten Videoansprache, er als Vertreter der Streitkräfte garantiere die Sicherheit Kabuls. Die Menschen sollten nicht in Panik verfallen.

+++ 11:48 Afghanische Regierung kündigt "friedliche Machtübergabe" von Kabul an +++

Der afghanischen Innenminister hat eine "friedliche Machtübergabe" von Kabul an die radikalislamischen Taliban angekündigt. Taliban-Unterhändler sollen auf dem Weg zum Präsidentenpalast in Kabul sein, um eine "Machtübergabe" vorzubereiten. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP mit Verweis auf einen afghanischen Beamten.

+++ 11:21 Pakistan schließt wichtigen Grenzübergang zu Afghanistan +++

Pakistan hat angesichts des Vormarsches der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan einen wichtigen Grenzübergang zu seinem Nachbarland geschlossen. Innenminister Sheikh Rashid verkündete die Schließung des Grenzübergangs Torkham im Nordwesten Pakistans, ohne einen Termin für die Wiedereröffnung zu nennen. Die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem die afghanische Seite der Grenze nach der Eroberung von Dschalalabad nun unter der Kontrolle der Taliban stehe. Tausende Menschen säßen auf beiden Seiten der Grenze fest. Am Freitag hatte Pakistan nach Gesprächen mit den Taliban den für den Handel wichtigen Grenzübergang Chaman wieder eröffnet.

+++ 11:15 Russland will Botschaft vorerst nicht evakuieren +++

Russland will seine Botschaft in der afghanischen Hauptstadt vorerst nicht räumen. Eine Evakuierung sei nicht geplant, sagte der Afghanistan-Beauftragte des russischen Außenministeriums, Samir Kabulow, der Agentur Interfax. "Der Botschafter und unsere Mitarbeiter nehmen ihre Aufgaben in aller Ruhe wahr." Westliche Staaten beschleunigen dagegen ihre Bemühungen, eigenes Personal und afghanische Ortskräfte vor den militant-islamistischen Taliban in Sicherheit zu bringen. Auch die zentralasiatische Republik Kasachstan wies am Sonntag an, den Schutz eigener Diplomaten zu verstärken.

+++ 11:00 Augenzeugen: Chaotische Szenen in Kabul +++

In Kabul spielten sich chaotische Szenen ab. Es kam zu einer Schießerei vor einer Bank, wie ein Bewohner der Stadt sagte. Viele Menschen versuchten, ihr Erspartes abzuheben, Lebensmittel zu kaufen und zu ihren Familien heimzukehren. Ein Soldat aus Kabul sagte, seine gesamte Einheit habe die Uniformen abgelegt.

+++ 10:52 Taliban streben "friedlichen Einmarsch" an +++

Die Taliban-Führung hat eigenen Aussagen zufolge ihre Kämpfer angewiesen, nicht in die afghanische Hauptstadt Kabul vorzudringen. Die Einheiten sollten vielmehr an den Toren der Stadt Stellung beziehen, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung der Islamisten. Da die Hauptstadt Kabul eine große und dicht besiedelte Stadt sei, beabsichtigten die Taliban nicht, die Stadt mit Gewalt oder Krieg zu betreten. Man wolle vielmehr mit der anderen Seite über einen "friedlichen Einmarsch" in Kabul verhandeln.

+++ 10:32 Augenzeugen: Taliban dringen in Kabul ein +++

Taliban-Einheiten sind in die afghanische Hauptstadt Kabul vorgedrungen. Kämpfer der Islamisten seien in der Stadt, sagten Bewohner von Kabuler Außenbezirken der Nachrichtenagentur AFP. Ein Taliban-Sprecher erklärte hingegen, die Kämpfer hätten Anordnung, an den Toren der Stadt zu halten und nicht nach Kabul vorzudringen.

+++ 09:49 Taliban starten Angriff auf Kabul +++

In Afghanistan haben Kämpfer der radikalislamischen Taliban nach Angaben des afghanischen Innenministeriums ihren Angriff auf die Hauptstadt Kabul gestartet. Die Islamisten stießen von allen Seiten vor, teilte das afghanische Ministerium am Morgen mit. Die genaue Lage ist noch unklar.

+++ 08:47 Taliban: "kein Kriegszustand in Kabul" +++

Die militant-islamistischen Taliban wollen noch keine Entscheidung über einen militärischen Angriff auf die afghanische Hauptstadt getroffen haben. "Es wird später eine separate Entscheidung über Kabul geben", sagte der Sprecher der Taliban, Sabiullah Mudschahid, am Sonntag auf dpa-Anfrage. Die Bevölkerung solle sich sicher sein, dass die Taliban keinen Kriegszustand in Kabul wollten.

Die Taliban haben seit vergangenem Freitag in einem rasanten Vormarsch mehr als zwei Drittel der Provinzhauptstädte des Landes eingenommen. Sie sind dabei immer näher an die Hauptstadt Kabul herangerückt. Am Sonntagmorgen (Ortszeit) übernahmen sie mit Dschalalabad im Osten Afghanistans die vorletzte noch unter Regierungskontrolle stehende Großstadt.

Die Bundesregierung hat eine Rettungsmission der Bundeswehr für Montag angekündigt.

Hintergrund: Nach dem angekündigten US-Militärabzug hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan binnen weniger Wochen dramatisch verändert. Ausländische Truppen verlassen das Land. Westliche Staaten bemühen sich um eine Evakuierung ihrer diplomatischen Vertretungen. Zehntausende Afghanen, die in den vergangenen Jahren als Übersetzer oder einfache Ortskräfte für Militärs und Hilfs- oder Entwicklungsorganisationen tätig waren, fürchten um ihr Leben. Die Bundesregierung hat eine groß angelegte Rettungsmission angekündigt, die am 16. August anlaufen soll.