Die NATO rechnet im Frühjahr mit einer neuen russischen Offensive. "Russland versucht, diesen Krieg zumindest für kurze Zeit einzufrieren (...), um dann im Frühjahr eine größere Offensive zu starten", sagt Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einer Veranstaltung der "Financial Times" in Brüssel. Der Kreml wolle den Winter nach NATO-Erkenntnissen nutzen, um seine Truppen neu aufzustellen und Waffen zu reparieren. Zu den mutmaßlich ukrainischen Drohnenangriffe in Russland sagt Stoltenberg, die Militärallianz habe darüber keine weiteren Informationen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte über die Sache am Dienstag mit dem Sicherheitsrat seines Landes beraten. Die Ukraine bestreitet die Angriffe.

+++ 12:57 Angriffe auf russische Flugplätze: "Drohnen kamen laut Ex-Luftabwehrchef nicht aus Ukraine" +++

Die Angriffe auf Flugplätze tief in Russland sorgen in Moskau für Kritik und Spekulationen. Während sich das russische Verteidigungsministerium heftigen Vorwürfen ausgesetzt sieht, meldet sich der Ex-Chef der Luftabwehr mit einer ganz eigenen Theorie zu Wort. ntv-Korrespondent Rainer Munz berichtet.

+++ 12:38 Merkel gesteht Fehler ein: "Hätten schneller auf die Aggressivität Russlands reagieren müssen" +++

Altkanzlerin Angela Merkel räumt Versäumnisse bei der Abschreckungspolitik gegenüber Russland ein. "Wir hätten schneller auf die Aggressivität Russlands reagieren müssen", sagt Merkel der Wochenzeitung "Die Zeit" mit Blick auf die Besetzung der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014. Damals hatten sich die NATO-Staaten darauf verständigt, zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. "Deutschland hat das Zwei-Prozent-Ziel trotz Erhöhung nicht erreicht", bedauert Merkel. "Und auch ich habe nicht jeden Tag eine flammende Rede dafür gehalten." Die Genehmigung für den Bau der deutsch-russischen Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 hält die damalige Kanzlerin rückblickend aber nicht für einen Fehler. Ein Verbot des Projekts hätte "das Klima mit Russland gefährlich verschlechtert", so die CDU-Politikerin. Zudem sei die Abhängigkeit von russischem Gas nicht allein ein Resultat des gemeinsamen Pipeline-Projekts. Sie sei in erster Linie darauf zurückzuführen, dass weniger Gas aus Norwegen, Großbritannien und den Niederlanden geliefert worden sei.

+++ 12:22 92.740 russische Soldaten laut Ukraine bereits gefallen +++

Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums sind seit Beginn des Krieges im Februar 92.740 russische Soldaten "eliminiert" worden. Binnen eines Tages kamen demnach 540 weitere Opfer hinzu. Des Weiteren seien nunmehr 2935 russische Panzer, 5909 gepanzerte Fahrzeuge, 1923 Artillerie-Systeme und 1601 Drohnen zerstört worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Russland hält sich mit eigenen Verlustzahlen zurück.

+++ 11:54 Bewohner kehren angeblich zahlreich nach Mariupol zurück +++

Zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner, die Mariupol im Laufe der massiven Kampfhandlungen im Frühjahr verlassen hatten, sind angeblich in die Stadt zurückgekehrt. Das sagt der amtierende Chef der selbsternannten Donezker Volksrepublik (DVR), Denis Puschilin, in einem Interview mit der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass. Es gebe Staus in der Stadt, was auf positive Entwicklungen hindeute. "Viele Einwohner sind in die Stadt zurückgekehrt, und die Märkte haben wieder geöffnet." Die Behörden hätten ihr Bestes getan, um die obdachlos gewordenen Stadtbewohner in Notunterkünften unterzubringen. "In den Notunterkünften gibt es alles, was sie brauchen", so Puschilin weiter. Darüber hinaus würde der Wohnungsbau in der Stadt fortgesetzt.

+++ 11:30 ntv-Reporter: "Neue Ukraine-Drohne könnte bis nach Moskau fliegen" +++

Mit mutmaßlich sowjetischen Drohnen wird der Krieg tief ins russische Hinterland gebracht. Auch wenn Kiew sich offiziell nicht zu den Angriffen auf drei Flugplätze bekennt, könnten die Schläge erst der Anfang sein, berichet ntv-Korrespondent Jakob Paßlick aus Kiew.

+++ 11:15 Rosneft meldet Ausfall von 850 Millionen Euro wegen deutscher Treuhandverwaltung +++

Der russische Ölkonzern Rosneft beziffert den Verlust wegen des Vorgehens der Bundesregierung gegen seine Tochterunternehmen in Deutschland auf umgerechnet rund 850 Millionen Euro. Die "Übertragung der Vermögenswerte des Konzerns in Deutschland" an die Bundesnetzagentur habe zu einem Ausfall von 56 Milliarden Rubel im dritten Quartal geführt, erklärt Rosneft. In den ersten neun Monaten des Jahres habe der Konzern unterm Strich dennoch knapp neun Milliarden Euro Gewinn gemacht.

+++ 10:57 Polen wirft Bundesregierung bei Patriots-Angebot Vertrauensbruch vor +++

In Hin und Her um das deutsche Angebot von Patriot-Luftabwehrsystemen wirft Polen der Bundesregierung einen Vertrauensbruch vor. "Der grundlegende Fehler der deutschen Seite bestand darin, dass sie mit dem Angebot der Patriot-Systeme an die Medien gegangen ist, bevor die Verhandlungen beendet waren", sagt Vize-Außenminister Marcin Przydacz dem öffentlich-rechtlichen Sender TVP. Zuvor hatte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak bekannt gegeben, sein Land werde die deutschen Flugabwehrsysteme nun doch annehmen. Vor zwei Wochen hatte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht in einem Interview öffentlich gemacht, dass Deutschland Polen die Patriots zum Schutz seines Luftraums anbiete. Blaszczak hatte dies zunächst begrüßt, es wurde auch eine Vereinbarung getroffen. Kurz darauf düpierte die nationalkonservative PiS-Regierung Berlin mit dem Vorschlag, die Flugabwehrsysteme statt nach Polen in die Westukraine zu verlegen. Dies ist problematisch, da die Ukraine im Gegensatz zu Polen nicht Mitglied der NATO ist.

+++ 10:27 Krieg treibt Deutschland zur Kohle +++

In Reaktion auf den Krieg wird Kohle für die Energieversorgung in Deutschland immer wichtiger. Im Sommer-Quartal kletterte die Einspeisung von Kohlestrom auf Jahressicht um 13,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Damit stammte der ins Netz eingespeiste Strom zwischen Juli und September zu über einem Drittel (36,3 Prozent) aus Kohlekraftwerken, während es im dritten Quartal 2021 nur 31,9 Prozent waren. Trotz hoher Gaspreise stieg auch die Stromerzeugung aus Erdgas: Sie war 4,5 Prozent höher als im Vorjahresquartal und machte 9,2 (Vorjahresquartal: 8,8) Prozent des eingespeisten Stroms aus. Damit wurde erstmals seit dem Frühjahr 2021 wieder mehr Strom aus Erdgas erzeugt als im jeweiligen Vorjahreszeitraum. Wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine versucht Deutschland sich von den enormen Energielieferungen aus Russland unabhängiger zu machen. Dies fällt vor allem bei Gas schwer. Deshalb setzt die Ampelkoalition wieder stärker auf Kohle und Atomstrom.

+++ 10:10 Studie: Europa überholt erstmals USA bei Hilfszusagen für Ukraine +++

Europa hat mit seinen Finanzhilfen für die Ukraine einer Studie zufolge erstmals seit Kriegsbeginn die USA überholt. Die EU-Länder kommen zusammen mit den EU-Institutionen auf knapp 52 Milliarden Euro an militärischer, finanzieller und humanitärer Hilfe, wie aus der Untersuchung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hervorgeht. Die von den USA gemachten Zusagen summieren sich demnach auf knapp 48 Milliarden Euro. Wesentlicher Grund für die Veränderungen sei ein von der EU für 2023 beschlossenes und 18 Milliarden Euro schweres Paket an finanzieller Unterstützung für die Ukraine.

+++ 09:39 Sechs Tote bei Angriff auf russisch besetztes Donezk +++

Bei einem Angriff auf die von russischen Truppen besetzte Stadt Donezk sind laut Behördenangaben sechs Menschen gestorben. Moskau wirft der Ukraine vor, das annektierte Gebiet zu beschießen. Kiew dementiert jedoch, Zivilisten ins Visier zu nehmen.

+++ 09:13 London: Russland baut Verteidigungspositionen in Region Belgorod aus +++

Nach britischen Geheimdienstinformationen hat Russland vor kurzem damit begonnen, seine Verteidigungspositionen entlang der Grenze zur Ukraine und tief im Inneren der Region Belgorod auszubauen. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den das Verteidigungsministerium täglich twittert. Demnach gab der Gouverneur von Belgorod am gestrigen Dienstag bekannt, dass er lokale "Selbstverteidigungseinheiten" aufstellen werde. Mindestens seit April 2022 werde in Belgorod über das Errichten von Gräben berichtet. Bei den neuen Anlagen handele es sich aber wahrscheinlich um kompliziertere Systeme, die "mechanisierte Angriffe" abwehren sollen. Es besteht laut den britischen Geheimdienstlern die realistische Möglichkeit, dass die Behörden Verteidigungsvorbereitungen auf russischem Territorium fördern, um patriotische Gefühle zu wecken. Das deute wiederum darauf hin, dass einige russische Entscheidungsträger zu Unrecht glaubten, dass eine realistische Bedrohung durch ukrainische Streitkräfte bestehe.

+++ 08:40 Moskau erwägt drei Antworten auf Preisobergrenze für Öl +++

Russlands Führung diskutiert Medienberichten zufolge drei mögliche Reaktionen auf die vom Westen eingeführte Preisobergrenze für russisches Öl.

Als eine Variante gelte ein komplettes Verbot für russische Ölgesellschaften, den Rohstoff an Länder zu verkaufen, die die Preisobergrenze unterstützen, meldet die Wirtschaftszeitung "Wedomosti". Konkret sind das Staaten der EU und der G7-Gruppe der führenden westlichen Industrienationen. In diesem Fall werde dann auch der indirekte Kauf über Drittländer blockiert. Als weitere Variante gelte ein Verbot für Verträge, in denen die Preisobergrenze festgeschrieben wird. In dem Fall sei es unerheblich, welches Land als Käufer auftrete. Als mögliche Gegenmaßnahme werde auch über eine Rabattgrenze diskutiert. Das bedeute, dass Verkäufer der russischen Ölsorte Urals nicht mehr als einen noch zu bestimmenden Prozentsatz an Rabatt gegenüber dem Weltmarktpreis für die Nordseesorte Brent geben könnten. Traditionell wird Urals an den Märkten mit einem Abschlag gegenüber Brent gehandelt.

+++ 08:15 Nächtliche Drohnen- und Raketenangriffe gemeldet - drei Verletzte +++

Die ukrainische Luftabwehr hat nach Angaben des örtlichen Gouverneurs acht Drohnen, die in der Nacht auf die Oblast Dnipropetrowsk gefeuert wurden, abgeschossen. Zudem sollen die russischen Streitkräfte zwei Gemeinden mit Mehrfachraketenwerfern und schwerer Artillerie angegriffen haben. Wie der "Kyiv Independet" berichtet, habe es keine Verletzten gegeben. Auch in der Oblast Saporischschja griff die russische Armee mit Drohnen und Raketen zwei Gemeinden an. Laut dem Gouverneur der Region wurden bei einem Angriff drei Menschen verwundet, darunter ein 15-jähriges Mädchen.

+++ 07:41 Russischer Blogger Igor Girkin beobachtet "Krise der strategischen Planung" an der Front +++

Der frühere russische Militärkommandant und inzwischen prominente Militärblogger Igor Girkin soll nach einem fast zweimonatigen Einsatz in der Ukraine zu Telegram zurückgekehrt sein. Wie der US-Thinktank Institute for the Study of War (ISW) berichtet, schildert Girkin in dem Nachrichtendienst seine erfolglosen Bemühungen, sich bei verschiedenen Einheiten zu registrieren und ihnen beizutreten. Er habe sich schließlich illegal einem Bataillon in der sogenannten Donezker Volksrepublik angeschlossen. Der Blogger schlussfolgert in seinen Ausführungen über seine Zeit an der Front, dass die russischen Streitkräfte eindeutig an einer "Krise der strategischen Planung" leiden. Vielmehr verließen sich die Truppen auf "taktische Trägheit" und richteten sich nicht auf ein breiteres strategisches Ziel aus. Girkin weist dem ISW zufolge auch darauf hin, dass es dem Kreml nicht gelingen werde, mit seinen Raketenabwürfen auf die kritische Energieinfrastruktur in der Ukraine Proteste auszulösen, und dass das Winterwetter die ukrainischen Streitkräfte nicht vom Vormarsch abhalten werde. Seine Telegram-Ausführungen dürften laut den Analysten die Spannungen zwischen der russischen Militärführung und der Blogger-Gemeinschaft verschärfen und die Zersplitterung innerhalb der ultranationalistischen Gemeinschaft wieder anheizen.

+++ 07:09 Bericht: Belarus verlegt Ausrüstung und Truppen +++

Belarus will im Laufe des Mittwochs und Donnerstags militärische Ausrüstung und Streitkräfte verlegen, um seine "Reaktion auf den Terrorismus zu überprüfen". Das berichtet der "Guardian" unter Berufung auf die staatliche Nachrichtenagentur BelTA. Für die Übung sollen demnach Waffenimitate verwendet werden. Die Ukraine befürchtet seit Monaten, dass Belarus und Russland einen gemeinsamen Überfall auf die ukrainische Nordgrenze planen könnten, obwohl Minsk wiederholt erklärt hat, es werde nicht in den Krieg eintreten.

+++ 06:58 Zentralrat: Juden und Muslime als Brücke für Ukraine-Flüchtlinge +++

Der Zentralrat der Juden betont die Leistung der jüdischen und muslimischen Gemeinden bei der Aufnahme der vielen Geflüchteten aus der Ukraine. "Nicht nur in der ersten Phase des Ankommens, sondern auch danach, können jüdische und muslimische Gemeinden eine Brücke für das Zusammenleben in Deutschland bilden", sagt Zentralratspräsident Josef Schuster. Viele Juden und Muslime in Deutschland hätten in der eigenen Familie eine Migrations- oder Fluchtgeschichte. "Sie wissen, was die Menschen, die aus der Ukraine hier ankommen, brauchen, damit eine gute Integration gelingen kann", fügt Schuster hinzu.

+++ 06:25 ISW: Kreml versucht Mobilisierungs-Gerüchte wieder einzufangen +++

Der Kreml ist nach Einschätzung des Institute for the Study of War (ISW) derzeit bemüht, die wachsende Besorgnis in der russischen Gesellschaft in den Griff zu bekommen. Wie der US-Thinktank in seinem täglichen Lagebericht schreibt, weist Moskau etwa die aufkeimenden Gerüchte über eine zweite Mobilisierungswelle vehement zurück. Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow habe die Russen direkt aufgefordert, sich auf die Mitteilungen des russischen Verteidigungsministeriums und des Präsidenten zu verlassen und die auf sozialen Medien wie Telegram veröffentlichten "provokativen Nachrichten" über eine zweite Mobilisierungswelle zu ignorieren. Peskows Erklärung zielt den Experten zufolge wahrscheinlich darauf ab, den wachsenden Einfluss sowohl der russischen Opposition als auch der kriegsbefürwortenden Telegram-Kanäle zu diskreditieren. Gleichzeitig habe Präsident Wladimir Putin ein Gesetz unterzeichnet, um zu unterdrücken, dass sich mobilisierte Männer und ihre Familien über Probleme bei der Mobilisierung beschweren. So werden zukünftig Kundgebungen in Regierungsgebäuden, Universitäten, Schulen, Krankenhäusern, Häfen, Bahnhöfen, Kirchen und Flughäfen verboten.

+++ 05:57 Autor Andruchowytsch: "Für Russland wird dieser Krieg eine vernichtende Katastrophe" +++

Der ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowytsch glaubt an einen Sieg der ukrainischen Truppen. "Die einzige Prognose ist, dass die Ukraine in diesem Krieg siegt." Wann und wie und unter welchen Umständen das sein werde, könne er nicht sagen. "Aber für Russland wird dieser Krieg eine vernichtende Katastrophe sein." Der 62-jährige Andruchowytsch lebt in der westukrainischen Stadt Iwano-Frankiwsk. Im November besuchte er während einer Lesereise nach Kiew, Poltawa und Charkiw auch Soldaten an der Front. Andruchowytsch wird am 10. Dezember mit dem renommierten Heine-Preis der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet. Der Romanautor ("Radio Nacht"), Essayist und Lyriker setzt sich nach Angaben der Jury "leidenschaftlich für den europäischen Gedanken ein und vertritt die Identität der Ukraine als Kulturnation".

+++ 03:46 US-Kongress verständigt sich auf 800 Millionen Dollar für Ukraine +++

Das US-Repräsentantenhaus und der Senat verständigen sich auf einen Entwurf für den Verteidigungshaushalt für 2023 in Höhe von 858 Milliarden Dollar. Der neue National Defense Authorization Act (NDAA) enthält unter anderem 800 Millionen Dollar zur Unterstützung der Ukraine. Die Summe liegt 500 Millionen Dollar über dem Antrag von Präsident Joe Biden zu Beginn dieses Jahres. Es wird erwartet, dass der NDAA für das Haushaltsjahr 2023 noch in diesem Monat vom Senat und dem Repräsentantenhaus abgesegnet wird.

+++ 02:44 Ukraine: Benötigen Abwehrsysteme für Energieanlagen +++

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal ruft angesichts der russischen Raketenangriffe auf die Energieversorgung zu weiterer Unterstützung auf. "Wir brauchen zwei Dinge, um eine humanitäre Katastrophe und eine neue große Flüchtlingswelle zu vermeiden", sagt Schmyhal den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Zunächst einmal sind dies moderne Luftverteidigungs- und Raketenabwehrsysteme, über die westliche Länder einschließlich Deutschland verfügen. Die zweite betrifft Ausrüstung und Ressourcen für die Wiederherstellung beschädigter Energieanlagen." Russland habe rund die Hälfte aller Energieanlagen in der Ukraine beschädigt.

+++ 01:43 Diplomaten: Kreml bestellt Hunderte Drohnen und Raketen vom Iran +++

Russland soll Diplomaten zufolge erneut Hunderte Drohnen und ballistische Raketen aus dem Iran bestellt haben. "Wir wissen, dass der Iran plant, seine Lieferungen von unbemannten Flugkörpern und Raketen an Russland in erheblichen Mengen zu erhöhen", teilen Kreise bei den Vereinten Nationen in New York mit. Moskau wolle damit dem akuten Mangel an militärischem Nachschub begegnen. Es handle sich um mehrere Hundert Geschosse und Hunderte Drohnen. "Ich glaube nicht, dass sie schon versandt wurden, aber sie stehen eindeutig in den Auftragsbüchern", heißt es aus New York.

+++ 00:53 USA: Haben Ukraine nicht zu Angriffen in Russland ermutigt +++

Nach den mutmaßlich ukrainischen Drohnenangriffen auf Militärstützpunkte in Russland erklärt die US-Regierung, sie habe Kiew nicht zu Angriffen auf Russland "ermutigt" oder "befähigt". Außenminister Antony Blinken sagt: "Wir haben die Ukrainer weder ermutigt noch befähigt, innerhalb Russlands anzugreifen." Es sei jedoch wichtig, zu verstehen, "was die Ukrainer tagtäglich durch die anhaltende russische Aggression erleben". Nach russischen Angaben wurden bei den Drohnenangriffen am Montag auf drei Stützpunkte in Zentralrussland drei Menschen getötet und zwei Flugzeuge beschädigt. Kiew hat sich bislang nicht dazu geäußert.

