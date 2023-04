Der Kreml in Moskau verfolgt die Veröffentlichung der geheimen US-Dokumente unter anderem zum Krieg in der Ukraine mit Interesse. "Die Leaks sind einigermaßen interessant, alle studieren, analysieren und erörtern sie breit", sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow. Auf die Frage zu einer möglichen Beteiligung russischer Stellen an der Veröffentlichung sagte der Kremlsprecher, dass er das nicht kommentieren könne. "Wir alle wissen doch, dass es hier wieder um diese Tendenz geht, Russland für alles, immer und überall zu beschuldigen und alles Russland anzuhängen", sagt Peskow. Diese Schuldzuweisung sei eine "verbreitete Krankheit", weshalb es da nichts zu kommentieren gebe.

+++ 12:51 CNN-Bericht: Ukraine musste nach Datenleck Pläne ändern +++

Nach dem Bekanntwerden von geheimen Dokumenten war die Ukraine dem US-Sender CNN zufolge gezwungen, Pläne für eine Gegenoffensive zu ändern. Das berichtet CNN unter Berufung auf eine Person aus dem näheren Umfeld von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Auf den Bericht angesprochen sagt sein Berater Mychailo Podoljak, die Strategie der Ukraine sei nicht geändert worden. Spezifische taktische Pläne stünden aber jederzeit unter Vorbehalt.

+++ 12:28 Lukaschenko fordert von Russland Garantien zur Verteidigung +++

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko fordert von Russland Garantien für den Fall, dass sein Land angegriffen wird. Russland solle Belarus verteidigen als sei es sein eigenes Territorium, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Belta. Lukaschenko hatte zuvor in Minsk den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu empfangen.

+++ 11:54 SPD-Politiker Roth fordert mehr Offenheit für Kampfjet-Lieferungen +++

Mit Blick auf die Forderung nach Kampfjets für die Ukraine wirbt der SPD-Politiker Michael Roth für eine größere Offenheit. "Wir haben aus guten Gründen immer gesagt, dass sich unsere militärische Unterstützung am Kriegsverlauf orientiert", sagt der Außenpolitiker dem digitalen Medienhaus Table Media. Ziel bleibe, dass die Ukraine diesen Krieg als freies, demokratisches und souveränes Land gewinne. "Dafür müssen wir sie so ausstatten, dass sie nicht nur in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen, sondern auch von Russland eroberte Gebiete zu befreien."

+++ 11:19 Geheimdokumente: Ukrainische Luftabwehr könnte einbrechen +++

Das ukrainische Luftverteidigungsnetz ist ein Schlüssel in der Abwehr des russischen Angriffskrieges. Noch kann die Ukraine die russische Luftwaffe mehrheitlich aus ihrem Luftraum fernhalten. Doch kürzlich geleakten US-Geheimdokumenten zufolge, die die "New York Times" ausgewertet hat, droht ohne massive Munitionslieferungen ein Zusammenbruch der ukrainischen Luftverteidigung. Die Flut von russischen Angriffen aus der Ferne habe an den Raketenvorräten Kiews gezehrt. Einige Bestände für bestimmte Luftabwehrsysteme sollen schon fast erschöpft sein. Bis zum 23. Mai werde die ukrainische Luftabwehr zum Schutz der Truppen an der Front "vollständig reduziert" sein, heißt es in einem Dokument. Russlands Kampfjets und Bomber, die bisher weitestgehend aus dem Krieg herausgehalten werden, könnten dann eingreifen, sagen hochrangige US-Beamte der "New York Times". Sie hätten die Möglichkeit, ukrainische Truppenstellungen und Artillerieziele gezielt anzugreifen und weiter ins Landesinnere vorzudringen, was den Kriegsverlauf verändern könnte.

+++ 10:42 Ukrainischer Generalstab: 60 Angriffe abgewehrt +++

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben des Generalstabs in Kiew seit Ostersonntag rund 60 russische Angriffe abgewehrt und auch sechs Drohnen abgeschossen. Am aktivsten sei der Gegner im Raum Donezk im Osten, teilt der Generalstab in Kiew mit.

+++ 10:14 Russland will Schutz der Grenze zu Finnland verstärken +++

Als Reaktion auf den NATO-Beitritt Finnlands kündigt Russland einen verstärkten Schutz der nordwestlichen Grenze des Landes an. Das erklärt der Kommandeur der russischen Luftverteidigungskräfte, Andrej Demin, gegenüber der Armeezeitung "Krasnaja Swesda", wie aus einem Bericht des russischen Exilmediums "Meduza" hervorgeht. "Am fünften April trat Finnland dem NATO-Block bei. Schweden bereitet sich auf den Beitritt zum Bündnis vor. Unter diesen Bedingungen arbeiten [Russlands] Luftabwehrtruppen an Fragen der Verteidigung der Staatsgrenzen im Nordwesten des Landes entsprechend der erhöhten Bedrohungslage", sagt Demin. Wie genau diese Maßnahmen aussehen werden, lässt er offen.

+++ 09:24 Ukrainischer Befehlshaber: Russland setzt in Bachmut auf "syrische Taktik" +++

Bei einem Besuch in der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut wirft der Befehlshaber der ukrainischen Landstreitkräfte, Oleksandr Syrskyi, den russischen Truppen die Kriegstaktik der "verbrannten Erde" vor. Das berichtet "Kyiv Independent" unter Berufung auf das Medienzentrum des ukrainischen Verteidigungsministeriums. "Der Feind ist auf die sogenannte syrische Taktik der verbrannten Erde umgestiegen. Er zerstört Gebäude und (militärische) Stellungen mit Luftangriffen und Artilleriebeschuss", wird der ukrainische Kommandeur vom Medienzentrum zitiert. Russland sei gezwungen gewesen, Spezialkräfte und Luftlandeeinheiten in Bachmut einzusetzen, weil das ukrainische Militär die Söldner der vor Ort eingesetzten Wagner-Gruppe "erschöpft" habe. "Die Verteidigung von Bachmut geht weiter. Die Situation ist schwierig, aber unter Kontrolle", so Syrskyi.

+++ 08:54 ntv-Reporterin Sharma: "Wichtige ukrainische Nachschubroute gefährdet" +++

Während viele Christen in der Ukraine Ostern feiern, setzt Russland seine Raketenangriffe auf das Land fort. Die Angriffe konzentrieren sich vor allem auf die Region Donezk. Über die aktuelle Lage berichtet ntv-Reporterin Kavita Sharma aus Kiew.

+++ 07:55 Ukraine meldet Beschuss auf Wohngebiete in Cherson +++

Ukrainischen Angaben zufolge hat Russland die Region Cherson in den vergangenen 24 Stunden 78 Mal beschossen. Das teilt der Gouverneur von Cherson, Oleksandr Prokudin, via Telegram mit. 17 Geschosse hätten die Regionalhauptstadt Cherson getroffen. Laut Prokudin haben die Angriffe der russischen Truppen auf Wohngebiete der Stadt gezielt. Todesopfer habe es keine gegeben.

+++ 07:28 Ukraine: Russland verschiebt Truppen nahe Bachmut +++

Die ukrainischen Streitkräfte melden russische Truppenverschiebungen unweit der schwer umkämpften Stadt Bachmut. Das oppositionelle belarussische Nachrichtenportal Nexta zitiert den Vertreter der ukrainischen Armee, Serhiy Cherevaty, auf Twitter, demnach reguläre russische Einheiten in die Nähe von Bachmut verlegt worden sind. Dort kämpfen bislang vor allem Söldner der Wagner-Gruppe.

+++ 06:56 ISW: "Russland setzt Religion als Waffe ein" +++

Dem US-Thinktank Institute for the Study of War (ISW) zufolge könnte Russland das bevorstehende orthodoxe Osterfest am 16. April instrumentalisieren, indem es zu einem Waffenstillstand aufruft, um ukrainische Gegenoffensiven zu verzögern. "Russland setzt die Religion weiterhin als Waffe ein, um die Ukraine auf der internationalen Bühne zu diskreditieren", schreiben die Forscher. Zugleich würde Russland selbst schwerwiegende Verstöße gegen die Religionsfreiheit in der besetzten Ukraine begehen. "Russische religiöse Verfolgungen sind wahrscheinlich auch Teil eines laufenden russischen kulturellen Völkermords und einer ethnischen Säuberungskampagne, die darauf abzielt, die Idee einer unabhängigen ukrainischen Nationalität oder einer ukrainisch-orthodoxen Kirche auszulöschen", heißt es.

+++ 06:06 Geleakte Geheimpapiere: Russen bekommen Prämie für zerstörte Panzer +++

Aus den kürzlich durchgesickerten Dokumenten von US-Geheimdiensten geht hervor, dass Russland seinen Truppen einen Bonus versprochen hat, wenn sie vom Westen gelieferte Panzer in der Ukraine beschädigen oder zerstören. Das berichtet die "New York Times", die die Dokumente eingesehen hat. Dem Bericht zufolge seien die Prämien Teil einer größeren Tranche von Initiativen, "die darauf abzielen, die russischen Verbände zu unterstützen und ihre Moral zu stärken, während sie um die Einnahme von Gebieten im Osten der Ukraine kämpfen". Die Dokumente besagen zudem, dass "Videos von zerstörten Panzern weit verbreitet werden, um das Vertrauen der Ukraine und des Westens zu schwächen und den russischen Truppen zu versichern, dass sie in der Lage sind, diese neuen Waffen zu besiegen", so das Blatt.

+++ 05:03 Faeser würde russischen Athleten Einreise verweigern +++

Innenministerin Nancy Faeser droht damit, russischen Sportlern die Einreise zu verweigern, sollten sie zu vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) zu Wettbewerben zugelassen werden. "Länder, in denen sportliche Großveranstaltungen stattfinden, sind nicht machtlos. Sie können über die Visaerteilung steuern, ob Russen tatsächlich teilnehmen können", sagt die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wenn wir in Deutschland internationale Wettbewerbe ausrichten, dann können wir entsprechend handeln. Wir werden hier immer mit klarer Haltung agieren." Eine Öffnung internationaler Wettbewerbe für Sportler aus Russland wäre "ein Schlag ins Gesicht der ukrainischen Athleten", betont Faeser. "Dem Kriegstreiber Putin eine Propaganda-Bühne zu bieten, würde alle Werte des Sports verraten."

+++ 04:00 Russen reißen Bahnhof von Mariupol ab: Platz für Logistikzentrum? +++

Russische Truppen sind dabei, den besetzten Hauptbahnhof von Mariupol und mehrere umliegende Gebäude abzureißen, die während der brutalen Belagerung der Stadt durch Russland fast zerstört wurden, erklärt der Berater des Bürgermeisters von Mariupol, Petro Andriuschtschenko, auf Telegram. Der Bahnhof werde abgerissen, angeblich "für den Bau eines großen Logistikzentrums", so Andriuschtschenko. Ein Video in Andriuschtschenkos Beitrag zeigt einen praktisch zerstörten Bahnhof, neben dem ein Baukran steht. Der Bahnhof von Mariupol wird von den russischen Streitkräften während der Belagerung von Mariupol von Februar bis Mai 2022 fast vollständig zerstört. Seit Mai 2022 steht die Stadt unter russischer Besatzung.

+++ 02:50 US-Geheimdienst-Dokumente: 43.000 Russen bis Februar in Ukraine gestorben +++

Nach Informationen des Senders CNN geben die kürzlich geleakten Dokumente von US-Geheimdiensten Zahlen von Todesopfern und Verletzten aufseiten der ukrainischen und russischen Streitkräfte preis. Einem der Dokumente zufolge hatten die russischen Streitkräfte bis Februar 189.500 bis 223.000 Verluste zu beklagen, darunter bis zu 43.000 Gefallene. Die Ukraine hingegen hatte 124.500 bis 131.000 Opfer zu beklagen, darunter bis zu 17.500 Gefallene, heißt es in dem Bericht.

+++ 01:16 Lehrerverband warnt: Geld für Integration ukrainischer Schüler fehlt +++

Der Deutsche Lehrerverband fordert mehr Unterstützung für Schulen bei der Integration geflüchteter ukrainischer Kinder und Jugendlicher. "Die Politik droht das Projekt einer gelungenen Integration der Schüler aus der Ukraine in den deutschen Schulen an die Wand zu fahren", warnt Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger in der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". "Wir brauchen dringend zusätzliche Unterstützung für Schulen, die besonders viele geflüchtete Schüler aufgenommen haben - sonst droht die Integration zu scheitern." Die große Mehrheit der Bundesländer lasse die Schulen bei der Bewältigung dieser Aufgaben weitgehend im Stich. Nach Erhebungen der Kultusministerkonferenz werden aktuell etwa 205.000 Schüler aus der Ukraine unterrichtet. "Wenn man davon ausgeht, dass ein zusätzlicher Schüler etwa 7000 bis 10.000 Euro an zusätzlichem Aufwand in Personal- und Sachkosten erfordert, hätten die Länder bis zu zwei Milliarden Euro in die Integration ukrainischer Schulkinder stecken müssen", sagt Meidinger.

+++ 23:45 Selenskyjs Oster-Botschaft: "Wir bringen die Niederlage des Bösen näher" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußert zu Ostern die Hoffnung, dass es in einem Jahr in der Ukraine Frieden gibt. In seiner am Abend verbreiteten Videobotschaft zeigt sich Selenskyj zuversichtlich, dass die Gebete um Frieden gehört würden. Jeder christliche Feiertag lehre sein Land, dass das Böse besiegt werden könne. "Wir bringen die Niederlage des Bösen näher." Selenskyj beklagt, dass Russland den Palmsonntag - an dem viele orthodoxe Christen der Einzug Jesu in Jerusalem feiern - mit neuen Raketenschlägen gegen die Ukraine begangen habe. In der Stadt Saporischschja im Süden der Ukraine schlägt nach Angaben des Präsidenten eine Rakete in einem Wohnhaus ein. Ein Mann und ein elf Jahres altes Mädchen seien dabei ums Leben gekommen. "So verbringt ein Terrorstaat den Palmsonntag", sagt Selenskyj.

+++ 22:20 Macron sieht Zeit für Verhandlungen noch nicht gekommen +++

Der französische Präsident Emmanuel Macron sieht noch keinen Raum für Verhandlungen im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. "Die Ukrainer leisten Widerstand und wir helfen ihnen", sagt er der französischen Zeitung "Les Échos" nach einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Die Zeit für Verhandlungen sei noch nicht gekommen, auch wenn diese vorbereitet werden und die Weichen gestellt werden müssten. "Ich denke, China macht die gleiche Feststellung wie wir, nämlich dass die Zeit heute militärisch ist. "

+++ 21:54 Russland soll bei Awdijiwka und Marjinka schwere Verluste erleiden +++

An der Frontlinie im Osten der Ukraine soll Russland schwere Verluste erleiden. Bei den Kämpfen um Awdijiwka und Marjinka verliere die russische Armee jeden Tag ungefähr zwei Kompanien, behauptet Oleksii Dmytrashkovskyi, Sprecher der Einsatzgruppe Tavria des ukrainischen Militärs, wie die ukrainische Online-Zeitung "Ukrainska Pravda" berichtet. Laut Dmytrashkovskyi sagten russische Gefangene, ihre Vorgesetzten hätten sie ohne jede Vorbereitung in den Kampf geschickt. Diese seien "nicht nüchtern genug". Auch seien Soldaten mitten in der Nacht aufgeweckt und unter Androhung von Waffengewalt zum Sturm auf die gegnerischen Stellungen geschickt worden.

+++ 21:30 NGO: Russe wollte angeblich für Ukraine kämpfen und wird zwangseingewiesen +++

Die russische Nichtregierungsorganisation OVD-Info berichtet über den Fall des Russen Sergey Kolin. Dieser sei vor einem Jahr festgenommen worden. Die Bürgerrechtsorganisation schreibt, das Bezirksgericht in der zentralrussischen Stadt Twer habe Kolin nun für unzurechnungsfähig erklärt. Er sei in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen worden. Den Angaben zufolge wurde ihm von den Ermittlern vorgeworfen, er habe sich der Legion "Freiheit Russlands" anschließen wollen. Die aus russischen Kämpfern bestehende Legion ist Teil des internationalen Freiwilligenkorps innerhalb der ukrainischen Armee. Zudem habe er unter anderem in Youtube-Videos seine Unterstützung für die ukrainische Seite in dem Konflikt ausgedrückt.

+++ 21:00 EU plant Konferenz zur Rückholung entführter Kinder +++

Die EU-Kommission will helfen, aus der Ukraine verschleppte Kinder in ihre Heimat zurückzuholen. "Gemeinsam mit Polen werden wir eine Konferenz veranstalten, um eine Initiative zur Rückführung dieser Kinder zu starten", twittert die EU-Kommission. Tausende Kinder seien von Russland entführt worden. Der Internationale Strafgerichtshof hat im März einen Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin und die russische Kinderrechts-Beauftragte Maria Lwowa-Belowa erlassen. Ihnen wird die Entführung von Kindern vorgeworfen. Russland bestreitet die Vorwürfe.

+++ 20:26 Fotos zeigen zerstörte Häuser und Krater in Saporischschja +++

Dies sind nur einige der zahlreichen Fotos, die an diesem Sonntag aus der Ukraine reinkommen: Während Protestanten und Katholiken Ostern feiern, feiern orthodoxe Christen in der Ukraine Palmsonntag, da den Daten für die Feste unterschiedliche Kalender zugrunde liegen. Währenddessen geht der Krieg weiter, bei dem es weitere Todesopfer und Verletzte gibt.

Palmsonntagsfeier in Kiew. (Foto: REUTERS)

In dem Dorf Bohojawlenka in der Oblast Donezk suchen eine Großmutter und ihre Enkelin im Keller ihres Hauses Schutz vor dem Beschuss. (Foto: dpa)

Saporischschja: ein Freiwilliger inspiziert die Überreste eines Wohnhauses nach russischen Raketenangriffen. (Foto: REUTERS)

Ein Krater und beschädigte Häuser in Saporischschja. Nach ukrainischen Angaben gab es zwei Tote in der Stadt. (Foto: AP)

Eine Frau blickt nach russischem Beschuss auf ihr zerstörtes Zuhause in ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka. (Foto: picture alliance / AA)

Dieses Fotos aus Bachmut wurde bereits gestern aufgenommen: Stiefel verwundeter ukrainischer Soldaten stehen nahe einer medizinischen Station an der Frontlinie. (Foto: dpa)

+++ 19:37 Seoul soll Umleitung seiner Granaten an Kiew befürchtet haben +++

Die "New York Times" berichtet über weitere Einzelheiten zu den mutmaßlich geleakten, geheimen des Dokumenten Pentagon. Dabei geht es um Artilleriegranaten, die Südkorea laut Medienberichten Ende letzten Jahres an die USA verkaufen wollte, die damit ihre Bestände auffüllen können. Aus den nun veröffentlichen Dokumenten gehe hervor, dass die südkoreanische Regierung besorgt gewesen sei, dass die Granaten nicht in US-Besitz verbleiben, sondern in die Ukraine umgeleitet würden. Südkorea vertritt die Position, keine tödlichen Waffen an Länder im Krieg zu liefern. Die "New York Times" schreibt, die Dokumente legten außerdem nahe, dass die USA südkoreanische Beamte ausspioniert hätten. Ein hoher Regierungsbeamter in Seoul erklärt dem Bericht zufolge, durch die Dokumente aufgeworfene Fragen sollten mit Washington besprochen werden.

+++ 19:00 Ukrainisches Militär: Rakete trifft Dorf nahe russischer Grenze +++

Das nordukrainische Dorf Hremjatsch liegt direkt an der Grenze zu Russland. Die ukrainischen Streitkräfte sagen, ein Flugzeug habe von russischem Gebiet aus eine Rakete auf das Dorf in der Oblast Tschernihiw abgefeuert. Russland habe auf die Infrastruktur der Siedlung gezielt. Laut dem Militär gab es am Mittag eine Explosion. Verletzte seien aber nicht gemeldet worden.

