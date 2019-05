+++ 13:44 Beteiligung an Europawahl wächst deutlich +++

In vielen Staaten Europas zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab, als bei vergangenen Europawahlen.

In Ungarn hatten um 11.00 Uhr rund 17,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, wie die Wahlkommission in Budapest mitteilte. Vor fünf Jahren waren es zur selben Zeit nur 11,5 Prozent gewesen.

In Frankreich gaben bis 12 Uhr 19,27 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie das Innenministerium auf Twitter schrieb. 2014 hätten bis zu dieser Uhrzeit rund 15,70 Prozent abgestimmt.

In der Slowakei zeichnet sich eine Wahlbeteiligung von 20 Prozent ab. Das wäre die bisher höchste Beteiligung, die es dort jemals bei einer Europawahl gegeben hat. Vor fünf Jahren gingen nur 13 Prozent der slowakischen Stimmberechtigten zur Wahl.

In Rumänien lag die Wahlbeteiligung nach einer Zwischenbilanz deutlich über der vor fünf Jahren. Sechs Stunden nach Öffnung der Wahllokale hatten bis 12.00 Uhr 19,75 Prozent der Wähler abgestimmt - 2014 waren es bis zu dieser Uhrzeit nur 12,4 Prozent.

Auch aus Zypern wurden bessere Zwischenstände zur Wahlbeteiligung gemeldet als vor fünf Jahren. Dort gingen bis zum Mittag der Wahlkommission zufolge 19 Prozent wählen - das war ein Prozentpunkt mehr als vor fünf Jahren zu dieser Zeit.

In Kroatien waren es bis 11.30 Uhr 9,9 Prozent - zwei Prozentpunkte mehr als 2014 zur selben Zeit.

In Lettland, wo bereits am Samstag abgestimmt worden war, lag die Beteiligung nach Angaben der Wahlkommission in Riga bei 33,51 Prozent - und damit ebenfalls leicht höher als 2014 (30,24 Prozent).

+++ 13:09 Wahlbeteiligung in Bremen deutlich höher +++

Bei der Landtagswahl in Bremen haben bis zum Mittag viele Bürger ihre Stimmen abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag rund vier Stunden nach Öffnung der Wahllokale bei 20,2 Prozent und damit deutlich höher als vor vier Jahren, wie die Landeswahlleitung am Sonntag mitteilte. Damals hatten zum selben Zeitpunkt nur 14,2 Prozent der Stimmberechtigten gewählt. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung 2015 bei 50,2 Prozent.

+++ 12:06: Maltesischer Regierungschef sieht absolute Mehrheit für Sozialdemokraten +++

Die sozialdemokratische Regierungspartei auf Malta hat nach Aussage von Ministerpräsident Joseph Muscat bei der Europawahl den größten Wahlerfolg in der Geschichte des Landes eingefahren. Die Labour-Partei habe um die 55 Prozent der Stimmen bekommen, etwa 45.000 Stimmen mehr als die konservative Nationalist Party, sagte Muscat dem Fernsehsender TVM. "Es ist ein Votum gegen diejenigen, die Menschen mit Problemen Angst machen, die nicht existieren", sagte Muscat.

Amtliche Ergebnisse sollten auf Malta wie in den anderen EU-Ländern erst nach der Schließung der letzten EU-Wahllokale in Italien (23.00 Uhr) bekannt gegeben werden.

Nach Schließung der deutschen Wahllokale um 18 Uhr werden am Abend erste Prognosen aus allen 28 EU-Staaten zur Verteilung der 751 Mandate im EU-Parlament veröffentlicht (ab etwa 19.30 Uhr).

Mit Spannung wird in Deutschland auch der Ausgang der Bürgerschaftswahl in Bremen erwartet. Im kleinsten deutschen Bundesland muss die seit mehr als 70 Jahren allein oder in Koalitionen regierende SPD nach Umfragen mit starken Stimmverlusten rechnen. Die oppositionelle CDU kann dort auf einen Regierungswechsel hoffen.

Zudem finden in zehn Bundesländern Kommunalwahlen statt. Vor allem in den östlichen Bundesländern gilt das als wichtiger Stimmungstest für die Landtagswahlen im Herbst.