Liveticker zum Brexit-Showdown +++ 13:44 Johnson will Neuwahlen am 15. Oktober +++ Von Gudula Hörr

Der britische Premierminister Boris Johnson schlägt vorgezogene Neuwahlen für den 15. Oktober vor. Wenn Oppositionsführer Jeremy Corbyn ein Gesetz gegen die Strategie seiner Regierung in den Brexit-Verhandlungen unterstütze, müsse die britische Bevölkerung "ihre Sichtweise" zum Ausdruck bringen können, sagt der Tory-Chef in der hitzigen Parlamentsdebatte. Für das Ansetzen vorgezogener Neuwahlen benötigt Johnson eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Unterhaus. Ob er diese bekommt, ist alles andere als klar.

+++ 13:38 Großbritannien flirtet mit Rezession +++

Die britische Wirtschaft rückt im August näher an eine Rezession heran, während die Ungewissheit über den Brexit zunimmt. Der Einkaufsmanagerindex PMI für den Dienstleistungssektor fällt auf 50,6 Punkte von 51,4 im Vormonat. Ein Wert über 50,0 deutet auf eine Expansion hin, während ein Wert unter diesem Wert eine Kontraktion signalisiert.Die britische Wirtschaft ist im zweiten Quartal geschrumpft, als die Unternehmen angesichts der wachsenden Unsicherheit über den Brexit ihre Investitionen zusammenstrichen. Ein weiteres Quartal mit sinkender Leistung würde die Wirtschaft in eine Rezession stürzen.

+++ 13:29 Corbyn: Es gibt keine Verhandlungen mit der EU +++

Labour-Chef Jeremy Corbyn wehrt sich gegen Vorwürfe, dass die Opposition Verhandlungen mit der EU unterminiere, indem sie einen No Deal ausschließen wolle. Dies könne gar nicht der Fall sein, weil es gar keine Verhandlungen mit der EU gebe. Die Sicht teilen im übrigen auch etliche Beobachter. "Es gibt keine ernsthaften Verhandlungen mit der EU", sagt auch der Großbritannien-Experte Stefan Schieren n-tv.de. Tatsächlich wolle London nur den Eindruck erwecken, tätig zu sein, um nachher zu verkünden, dass Brüssel sich nicht bewegt habe. Johnsons Absicht sei vielmehr, "diesen No Deal unter allen Umständen durchzudrücken. Erst damit ist das Ziel erreicht, das die Hardliner anstreben: nämlich vollkommene Freiheit von jeder Beschränkung seitens der EU."

+++ 13:10 Unterhaus grillt Johnson in Fragestunde +++

Es ist seine erste Fragestunde als Premierminister im Unterhaus - und es könnte seine letzte sein: Boris Johnson stellt sich den Abgeordneten. Dabei hat er keine guten Karten. Die hauchdünne Mehrheit hat seine Regierung gestern bereits verloren. Der Tumult auf den grünen Bänken im Unterhaus ist noch lauter als gewöhnlich, während Johnson sich in Sachen Brexit selbstsicher gibt.

+++ 12:57 Labour glaubt Johnson kein Wort +++

Tumult und Drama: Die Unterhaus-Sitzung gestern war ein großes Spektakel. (Foto: dpa)

Die oppositionelle Labour-Partei hegt Zweifel daran, dass Premierminister Boris Johnson tatsächlich am 15. Oktober eine Neuwahl abhalten will. "Wenn er den 15. Oktober nennt, dann kann ich Ihnen sagen, dass die Abgeordneten in allen Oppositionsparteien und einige der Konservativen ihm nicht glauben", sagt der Brexit-Beauftragte Keir Starmer in der BBC. Labour will erreichen, dass ein Brexit ohne ein Abkommen mit der EU vom Tisch ist, bevor das Parlament neu gewählt wird. "Wir wollen eine Parlamentswahl, aber wir wollen nicht nach der Pfeife von Premierminister Johnson tanzen." Es gehört zum Privileg des Premierministers, den Wahltag festzulegen - was in der Brexit-Frage essenziell ist. Sollte er die Wahl nach dem 31. Oktober abhalten, müsste das Parlament wieder wahlkampfbedingt pausieren und könnte möglicherweise einen No-Deal-Brexit nicht mehr verhindern.

+++ 12:50 Gericht lehnt Klage gegen Parlamentszwangspause ab +++

Ist die mehrwöchige Zwangspause des britischen Parlaments rechtens? Das oberste schottische Zivilgericht lehnt eine Klage dagegen ab. Das Gericht fühlt sich für diese Streitfrage nicht zuständig, wie britische Medien berichten. Geklagt hatten etwa 75 Parlamentarier. Sie sehen in der von Premier Boris Johnson erwirkten wochenlangen Schließung des Unterhauses vor dem Brexit am 31. Oktober eine unzulässige Einschränkung des Parlaments. Am Donnerstag soll der Fall auch vor dem High Court in London verhandelt werden. Der Klage hat sich auch der ehemalige konservative Premierminister John Major angeschlossen.

+++ 12:44 EU arbeitet weiter mit Johnson zusammen +++

Die EU-Kommission will weiter mit der Regierung von Premierminister Boris Johnson zusammenarbeiten. Trotz des jüngsten Hin und Hers und obwohl Johnson die Paralamentsmehrheit verloren habe, habe Großbritannien eine Regierung, sagt eine Kommissionssprecherin. Man sei bereit, mit ihr zu kooperieren, Johnson bleibe Ansprechpartner für Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

+++ 12:30 Unterhaus fordert Johnson heraus +++

Die neue Brexit-Staffel nach der Sommerpause beginnt furios. Gestern forderten Opposition und Tory-Rebellen den britischen Premierminister Boris Johnson heraus und erzwangen gegen dessen Willen einen Gesetzentwurf. Dieser soll einen No-Deal-Brexit Ende Oktober verhindern und eine weitere Verschiebung des EU-Austritts um drei Monate durchsetzen. Heute wollen die Abgeordneten darüber abstimmen. Sollten sie erfolgreich sein, will Johnson Neuwahlen ansetzen. Dafür braucht er allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Parlament.

Die hauchdünne Regierungsmehrheit von einer Stimme hat er gestern verloren: Während der Debatte lief der Tory-Abgeordnete Philip Lee im wahrsten Sinne des Wortes zur Opposition über. Und da es dann offenbar auch nicht mehr darauf ankam, ließ Johnson außerdem die 21 Tory-Rebellen, die gegen einen No Deal gestimmt haben, aus der Fraktion ausschließen - unter ihnen viele altgediente Parteimitglieder. Diese werfen Johnson nun "Säuberungen" vor.