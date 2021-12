Die neue Bundesregierung ist mit der Ernennung durch den Bundespräsidenten im Amt. Nun folgt noch die Vereidigung durch die Bundestagspräsidentin. Die 16 Ressortchefs treten vor Bärbel Bas, die zuvor den Amtseid vorgelesen hatte, und sagen "Ich schwöre es" oder "Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe". Neun der Minister sprechen die religiöse Formel, sieben nicht.

Die Regierungsbildung ist damit abgeschlossen, die Ampel-Koalition kann die Arbeit aufnehmen. Am heutigen Nachmittag und morgen übergeben die scheidenden Minister ihre Häuser an die Nachfolgerinnen und Nachfolger. Merkel übergibt heute um 15 Uhr das Kanzleramt an Olaf Scholz.

+++ 13:41 Nordost-CDU nominiert Merkel für Bundesversammlung +++

Kanzlerin ist Merkel nun nicht mehr. Aber einen bundespolitischen Auftritt hat sie noch sicher: Die CDU-Landtagsfraktion von Mecklenburg-Vorpommern nominiert sie für die Bundesversammlung, die den nächsten Bundespräsidenten oder die nächste Bundespräsidentin wählt. Der Landtag wird in der kommenden Woche über die Nominierungen der Fraktionen entscheiden.

+++ 13:26 Özdemir fährt mit dem Fahrrad zur Minister-Ernennung +++

Mehrmals geht es heute zwischen Bundestag und Schloss Bellevue hin und her. Ein Minister nutzte aber nicht die Dienstlimousine, um zur Ernennung zu Bundespräsident zu Frank-Walter Steinmeier zu fahren, sondern das Fahhrad: Cem Özdemir. Auf dem Rückweg klemmte er sich die Ernennungsurkunde kurzerhand auf den Gepäckträger. Özdemir wird Landwirtschaftsminister - obwohl ihn viele Beobachter als Verkehrsminister gesehen haben.

+++ 13:10 Scholz macht am Freitag seine ersten Auslandsreisen +++

Noch in dieser Woche wird Kanzler Scholz seine ersten Auslandsreisen unternehmen: Am Freitag, dem 10. Dezember 2021, reist er laut Bundespresseamt zu seinen Antrittsbesuchen nach Paris sowie bei der EU und der NATO nach Brüssel. In Paris wird Scholz demnach von Präsident Emmanuel Macron mit militärischen Ehren empfangen. "Der erste Auslandsbesuch von Bundeskanzler Scholz ist Ausdruck der engen Verbundenheit und Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich", heißt es. Bilaterale, internationale und europäische Themen sollen im Mittelpunkt des Gesprächs stehen. In Brüssel wird Scholz dann die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sowie den Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, treffen. Am Abend wird der Kanzler in Brüssel mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg zusammentreffen.

+++ 12:54 Steinmeier mahnt Regierung, auch die "weniger Starken" einzubinden +++

In einer Ansprache vor den Mitgliedern der neuen Regierung ruft Steinmeier dazu auf, für gesellschaftlichen Zusammenhalt einzutreten. Eine Mehrheit der Wähler habe der Ampel-Koalition "ein Mandat für mutige Schritte des Wandels" gegeben. Wer mutig vorangehe, müsse aber auch Sorge dafür tragen, "dass die weniger Starken Schritt halten können, dass die Menschen, für die Veränderung Verlust bedeutet, auch Neues gewinnen können", so Steinmeier. SPD, Grüne und FDP hätten sich mit ihren Plänen in den Bereichen Klimaschutz, Digitalisierung, internationaler Handel und Migration "viel Fortschritt, viel Reform und viel Veränderung vorgenommen", sagt Steinmeier. Mit ihren Vorhaben wolle die Ampel-Koalition "aufs Neue den Beweis antreten: Unsere Demokratie lernt - sie kann Veränderung". Begleitet werde die Koalition bei der Umsetzung ihrer Vorhaben aber auch von der Frage: "Wie kann große Veränderung mit Demokratie und gesellschaftlichem Zusammenhalt in Einklang bleiben?"

+++ 12:37 Steinmeier ernennt die Ministerinnen und Minister +++

In Schloss Bellevue, dem Sitz des Bundespräsidenten, ernennt das Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier die Ministerinnen und Minister der neuen Regierung. Den Anfang machen Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen, der das Ressort Wirtschaft und Klimaschutz leiten wird, sowie der künftige Finanzminister Christian Lindner von der FDP.

+++ 12:28 Putin wünscht sich "konstruktive Beziehungen" zu neuer Regierung +++

Nach der Scholz-Wahl trudeln Glückwünsche aus aller Welt ein. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin meldet sich. Dieser strebt "konstruktive Beziehungen" zur neuen Bundesregierung an. "Wir setzen auf Kontinuität und darauf, dass sich konstruktive Beziehungen zwischen dem Präsidenten und dem neuen Kanzler einstellen", sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. Leicht wird das nicht. Die deutsch-russischen Beziehungen sind seit der Krim-Annexion und dem Beginn des Kriegs in der Ostukraine schwer belastet.

+++ 12:15 Klingbeil bei ntv: "Politik des Abwartens wird es mit Scholz nicht geben" +++

Lars Klingbeil ist Generalsekretär der SPD und gilt als einer der Kanzlermacher - dessen Strategie Olaf Scholz zum Wahlsieg und ins Kanzleramt brachte. Es sei ein "wahnsinnig besonderer Tag" für ihn, sagt Klingbeil ntv. Ich gebe zu, ich bin emotional sehr gerührt." Er denke darüber nach, was das für ein Ritt war die vergangenen Jahre. "Am 8. August 2020 haben wir das Fotoshooting mit Olaf Scholz gemacht und ihn dann zwei Tage später vorgestellt. Wer hat damals geglaubt an die SPD? Niemand hat geglaubt, dass wir in eine Regierung kommen", so Klingbeil.

Zu den fehlenden 15 Stimmen der Ampel-Parteien bei der Kanzlerwahl sagt Klingbeil: "Ja, wir haben nicht alle Stimmen bekommen, die die Ampel theoretisch hätte bekommen können. Vielleicht gab es auch die ein oder anderen, die noch nicht ganz so überzeugt sind. Aber das Votum ist deutlich: Olaf Scholz ist jetzt der nächste Kanzler, das zählt und er wird die anderen auch noch überzeugen in den nächsten vier Jahren."

Zu Vergleichen zwischen Scholz und Merkel äußert sich Klingbeil vorsichtig: "Ich glaube, jeder in der Position ist einzigartig. Da kann man nichts kopieren und imitieren." Mit der Politik des Abwartens sei nun Schluss, eine neue Dynamik sei nötig. "Der Koalitionsvertrag wird uns viel abverlangen. Wir habe auch gerade noch die Pandemie, die ist noch lange nicht vorbei. Eine Politik des Abwartens, das sage ich gar nicht wertend, das mag zur Zeit von Angela Merkel richtig gewesen sein, aber das wird es mit einem Kanzler Scholz nicht geben."

+++ 12:02 Scholz im Bundestag vereidigt +++

Kanzler Olaf Scholz leistet im Bundestag gegenüber Bundestagspräsidentin Bärbel Bas seinen Amtseid. Er verzichtet dabei auf die Formel "So wahr mir Gott helfe". Scholz ist aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Zuvor hatte er erstmals auf dem Kanzlerstuhl der Regierungsbank Platz genommen. Die Sitzung des Bundestages ist nun erneut unterbrochen - die Ministerinnen und Minister werden in der Zwischenzeit beim Bundespräsidenten ernannt.

Scholz auf dem Kanzlerstuhl. (Foto: dpa)

So lautet der Amtseid laut Artikel 56 Grundgesetz: "Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde."

+++ 11:55 Darum bekommt Scholz einen Korb mit Äpfeln +++

Viele Blumen bekommt Olaf Scholz nach seiner Wahl zum Bundeskanzler. Und einen Korb mit Äpfeln - Bio-Obst aus der deutsch-dänischen Grenzregion. "Ich habe ihm ein Körbchen Äpfel mitgegeben aus der Region", sagt dazu der SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler. "Vor Herrn Scholz liegen große Aufgaben, da kann er eine gesunde Stärkung sicher besser brauchen als Schnittblumen." Er habe Scholz eingeladen zur traditionellen Apfelfahrt auf der Flensburger Förde, die im Oktober stattfindet, so Seidler weiter. Seidler hat Scholz gewählt. Er sitzt für den Südschleswigschen Wählerverband (SSW), die Partei der dänischen und friesischen Minderheit, im Bundestag. Er ist der dort einzige Abgeordnete seiner Partei. Für den SSW gilt nicht die Fünf-Prozent-Hürde.

+++ 11:49 Schulze: "Wir müssen mehr für den Klimaschutz tun" +++

Die bisherige Umwelt- und künftige Entwicklungsministerin Svenja Schulze sagt bei ntv, ihr neues Ressort knüpfe "an das an, was ich bisher gemacht habe. Ich kann an Themen anknüpfen und nochmal meinen Horizont erweitern. Darauf freue ich mich sehr." Ihr Ministerium habe einen großen Etat, um international zu helfen. "Es geht um Solidarität. Wir haben viele Techniken und Möglichkeiten in Deutschland, Treibhausgase zu vermeiden. Das müssen wir auch international verbreiten". Zudem müsse Deutschland für gute Arbeitsbedingungen sorgen, "damit für das, was wir konsumieren, nicht woanders Kinder arbeiten müssen, da haben wir eine Verantwortung". Sowohl in Deutschland als auch international müsse mehr für den Klimaschutz getan werden. "Es reicht nicht, wenn wir nur etwas in Deutschland machen. Wir müssen auch hier zeigen wie es geht", sagt Schulze.

+++ 11:37 Schröder bei ntv: "Politische Erfahrung, um das Amt auszufüllen, hat Scholz genug" +++

Auch der letzte SPD-Kanzler begleitet Scholz' Wahl im Bundestag. Bei ntv sagt Gerhard Schröder: "Es ist ein guter Tag heute, für mich, für die SPD, aber auch für Olaf Scholz." Er glaube, Scholz werde eine sehr positive Rolle spielen in der Innen- und Außenpolitik. Vergleiche von Scholz mit sich selbst oder mit Kanzlerin Merkel lehnt Schröder aber ab. "Er ist eine ganz eigenständige Persönlichkeit", sagt der Altkanzler. Er werde das Amt so ausfüllen, wie es ihm entspricht. Zur Koalition aus SPD, Grünen und FDP sagt Schröder: "Es ist nie leicht, eine Konstellation dieser Art zu führen". Scholz habe aber Erfahrungen gemacht. "Politische Erfahrung, um das Amt auszufüllen, hat er genug." Die Koalition aus drei Parteien erfordere aber - anders als jene aus SPD und Grünen unter Schröder - ein erhöhtes Maß an Kommunikation.

+++ 11:28 Scholz auf Twitter: "Ich habe 'Ja' gesagt" +++

Scholz ist Hanseat und als solcher nicht als Stimmungskanone bekannt. Dass er aber Humor hat, zeigt er auf Twitter. "Ich habe 'Ja' gesagt", schreibt er auf Twitter zu seiner Wahl zum Bundeskanzler. Dazu gibt es ein Foto, auf dem er Glückwünsche und Blumensträuße der Fraktionen entgegennimmt.

+++ 11:17 Insgesamt 15 Ampel-Abgeordnete verweigern Scholz die Stimme +++

Nun ist auch klar, wie viele Abgeordnete der Ampel wegen Krankheit bei der Kanzlerwahl gefehlt haben. Es waren nach Angaben der Fraktionen insgesamt sechs - vier von der SPD, und je einer oder eine von Grünen und FDP. Zieht man diese Abgeordnete von der Ampel-Mehrheit ab, bleiben 410 Stimmen. Scholz erhielt bei der Wahl 395 Ja-Stimmen, mutmaßlich aus den Koalitionsfraktionen. 15 Abgeordnete verweigerten nach dieser Rechnung dem neuen Kanzler die Gefolgschaft. SPD-Vize Kevin Kühnert geht zumindest davon aus, dass die Abweichler nicht aus Reihen der SPD, sondern von FDP und Grünen kommen. Den Koalitionspartnern falle es naturgemäß schwerer, jemanden von einer anderen Partei zum Kanzler zu wählen, sagt er dem Sender Phoenix.

+++ 11:05 Chinas Präsident Xi gratuliert Scholz +++

Kaum ist Scholz offiziell Kanzler, kommen auch aus dem Ausland die ersten Glückwünsche. Der chinesische Präsident Xi Jinping übermittelt chinesischen Staatsmedien zufolge dem SPD-Politiker seine Glückwünsche in einem Telefonat. Xi erklärt, er sei bereit, zusammen mit Scholz auf eine Vertiefung des Vertrauens zwischen beiden Ländern hinzuarbeiten. Xi Jinping beschreibt China und Deutschland demnach als "umfassende strategische Partner". Beide hätten sich über die Jahre mit gegenseitigem Respekt behandelt und Gemeinsamkeiten gesucht, während Differenzen zurückgestellt worden seien, wird der Präsident zitiert.

"Alles Gute, lieber Olaf Scholz, zur Wahl als Bundeskanzler", schreibt EU-Ratschef Charles Michel auf Twitter. Er freue sich, zusammen an einem starken und unabhängigen Europa zu arbeiten. Zugleich dankt Michel, der als Ratschef die EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs leitet, der scheidenden Kanzlerin. "Mein Dank an dich, liebe Angela Merkel, für viele Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit."

+++ 10:53 Bundespräsident Steinmeier ernennt Scholz zum Bundeskanzler +++

Bundespräsident Steinmeier überreicht Scholz seine Ernennungsurkunde. Damit geht die Regierungsgewalt auf den neuen Kanzler über. "Herr Bundeskanzler, meinen ganz herzlichen Glückwunsch", sagt Steinmeier. Scholz fährt jetzt zurück zum Bundestag, wo er seinen Amtseid leistet.

+++ 10:52 Klingbeil: "Scholz ist für hanseatische Verhältnisse sehr berührt" +++

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil spricht gegenüber ntv.de von einem "emotionalen Tag". "Ich war sehr gerührt", sagt Klingbeil, der sich um den Parteivorsitz bewirbt. Auch beim neuen Kanzler Scholz merke man, "dass ihm das sehr nahe geht". "Er ist für hanseatische Verhältnisse sehr berührt", so Klingbeil.

+++ 10:42 Scholz in Schloss Bellevue angekommen +++

Jetzt geht es schnell: Scholz ist bereits in Schloss Bellevue angekommen, wo er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ernennungsurkunde erhält.

Übrigens, auch das ging schnell: Die Seite bundeskanzlerin.de heißt jetzt wieder bundeskanzler.de.

+++ 10:35 Jusos jubeln: "GroKo ist over!" +++

Nach der Verkündung des Wahlergebnisses nimmt Scholz die Glückwünsche der Fraktionen entgegen. Zuerst gratulieren SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus und der unterlegene Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Auf Twitter jubelt derweil der SPD-Nachwuchs über die neue Regierung: "GroKo ist over!", schreiben die Jusos, die schon vor vier Jahren der Großen Koalition aus Union und SPD kritisch gegenüberstanden.

+++ 10:19 Scholz zum Kanzler gewählt +++

Olaf Scholz ist vom Bundestag zum Kanzler der Bundesrepublik gewählt worden. Er erhält 395 Ja-Stimmen von 707 abgegebenen Stimmen. Die Ampel-Parteien haben zusammen 416 Mandate. Insgesamt hat der Bundestag 736 Abgeordnete, aber einige haben sich krank gemeldet. Mit Nein stimmen 303 Abgeordnete, es gibt 6 Enthaltungen, 3 Stimmen sind ungültig. Auf die entsprechende Frage von Bundestagspräsidentin Bas sagt Scholz, dass er die Wahl annehme.

Hier lesen Sie mehr dazu.

+++ 10:15 Scholz fehlen Stimmen - einige Abgeordnete sind krank +++

Laut Angaben von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich konnten einige Abgeordnete seiner Fraktion wegen Krankheit nicht an der Kanzlerwahl teilnehmen. "Ich muss hier schon sagen, dass auch einige Abgeordnete - und das ist nun mal die Situation insgesamt auch in Deutschland - erkrankt sind", sagt Mützenich dem Sender "Welt". "Sie sind entschuldigt, dürfen auch nicht hier in den Deutschen Bundestag kommen." Er sei aber dennoch "zuversichtlich, dass drei Parteien eben auch mit den anwesenden Abgeordneten einen Kanzler Olaf Scholz wählen". Der bisherige Bundesfinanzminister Scholz benötigt mindestens 369 Stimmen. Die Ampel-Parteien verfügen über 416 Mandate. Bei FDP und Grünen ist derzeit noch unklar, wie viele Mitglieder der Fraktionen wegen Krankheit nicht mit abstimmen konnten.

+++ 10:12 Für Scholz' Vater ist es ein besonderer Tag +++

Zu den Gästen von Olaf Scholz im Bundestag zählt nicht nur seine Frau Britta Ernst, sondern auch seine Eltern Christel und Gerhard. Letzterer geht davon aus, dass sein Sohn einen guten Job machen wird. "Er wird es mit Solidarität hinkriegen", sagt Gerhard Scholz kurz vor der Abstimmung. Für ihn als Vater sei es ein besonderer Tag. Die Eltern sitzen in der ersten Reihe der Besuchertribüne neben Ex-Kanzler Gerhard Schröder und seiner Frau So-yeon Schröder-Kim. Dahinter sitzen Scholz' Brüder Ingo und Jens.

Gerhard und Christel Scholz, die Eltern des designierten Kanzlers, im Bundestag. Hinten sitzen Altkanzler Schröder und seine Frau. (Foto: dpa)

+++ 10:01 Laschet würdigt "Respekt unter Demokraten" +++

Heute hätte er zum Kanzler gewählt werden können, doch er unterlag bei der Bundestagswahl Olaf Scholz. Am Tag der Kanzlerwahl lobt der scheidende CDU-Chef Armin Laschet vor allem den fairen Umgang miteinander. "Der heutige Tag mit der Wahl des Bundeskanzlers ist der demokratische Abschluss eines intensiven Wettbewerbs", twittert er. "Auch wenn wir für ein anderes Ergebnis gekämpft haben, können wir glücklich sein, dass in unserem Land der Respekt unter Demokraten so stark ist. Dies müssen wir bewahren." Dazu postet Laschet ein Foto der drei Kanzlerkandidaten im Wahlkampf, auf dem sie sich nach einem gemeinsamen Auftritt offenbar entspannt unterhalten und gemeinsam lachen.

+++ 09:53 Stimmabgabe abgeschlossen - jetzt wird ausgezählt +++

Nun haben alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas unterbricht die Sitzung zur Auszählung für etwa eine halbe Stunde. Für die Merkel-Nachfolge tritt nur ein Kandidat an: Olaf Scholz von der SPD. Seine Wahl gilt als sicher. Er wäre der vierte SPD-Kanzler nach Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder.

+++ 09:41 Namentlicher Aufruf der Abgeordneten abgeschlossen +++

Der namentliche Aufruf der Abgeordneten zur Stimmabgabe ist abgeschlossen. Noch haben aber nicht alle ihre Stimmzettel in die Wahlurnen geworfen. Wenn dies geschehen ist, wird ausgezählt. Das Ergebnis wird gegen 10:30 Uhr erwartet.

+++ 09:34 Experte: Scholz geht mit Kabinett ein Wagnis ein +++

Pandemie, Klimakrise, Russland: Neu-Kanzler Olaf Scholz bleibt angesichts der aktuellen Lage wohl wenig Zeit zur Einarbeitung. Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke ist der Ansicht, der SPD-Mann selbst bringe die nötige Erfahrung mit. Anders sehe es allerdings in seinem Kabinett aus.

+++ 09:23 Neuer Regierungssprecher übernimmt Twitter-Kanal +++

Überraschend ist es nicht: Steffen Hebestreit wird neuer Regierungssprecher und folgt damit auf Steffen Seibert. Dieser gibt nach eigenen Angaben den Twitter-Account des Regierungssprechers mit mehr als einer Million Followern an seinen "designierten Nachfolger" ab. Die bisherigen Tweets würden unter @RegSprecherStS archiviert, twittert Seibert.

Obacht: Auch wer dem jetzigen Regierungssprecher bereits auf Twitter folgt, muss laut Seibert dem Kanal nach der Übergabe trotzdem erneut folgen, denn er wird komplett zurückgesetzt.

Der ehemalige Journalist Hebestreit arbeitete bis zuletzt als Sprecher von Olaf Scholz. Zuvor war er sieben Jahre und vier Monate Mitglied in der Bundespressekonferenz, dem Verein der Hauptstadtjournalistinnen und -Journalisten. Von 2011 bis 2014 gehörte er dem Vereinsvorstand an. Er muss noch vom Kabinett als Sprecher bestätigt werden.

+++ 09:11 Neue Regierung kommt noch heute Abend zusammen +++

Das neue Bundeskabinett kommt noch heute Abend zu seiner konstituierenden Sitzung in Berlin zusammen. Das sagt der designierte Verkehrsminister Wissing. Neben Scholz sitzen 16 Ministerinnen und Minister am Kabinettstisch, acht Frauen und acht Männer. Eine Übersicht finden Sie hier:

+++ 09:02 Bundestags-Sitzung eröffnet - Merkel erhält langen Applaus +++

Bundestagspräsidentin Bas hat die Bundestagssitzung eröffnet. Zuerst begrüßt sie die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel, die von den Abgeordneten und Gästen langen Applaus erhält. Die Wahl von Olaf Scholz findet ohne Aussprache statt. Die Wahl ist geheim - die Abgeordneten werden einzeln aufgerufen und geben ihre Stimmen in der Abgeordnetenlobby ab. Zur Erinnerung: Scholz benötigt mindestens 369 Ja-Stimmen, um gewählt zu werden. SPD, Grüne und FDP verfügen zusammen über 416 Mandate.

+++ 08:59 Wissing will bei Elektromobilität zulegen +++

Der designierte Bundesverkehrsminister Volker Wissing will in Deutschland die Elektromobilität vorantreiben. "Deutschland lebt auch von einer Fahrzeugindustrie, die eine Chance auch in der Phase der Klimaneutralität braucht", sagt der FDP-Politiker in der ARD. "Wir müssen auch im Bereich Elektromobilität Marktanteile weltweit sichern." Doch eins sei klar: "Künftig muss es klimaneutral sein und zwar so schnell wie möglich." Wissing will auch beim Ausbau der Digitalisierung, für die sein Ministerium verantwortlich ist, zulegen. "Wir müssen den Ausbau der Infrastruktur jetzt vollenden, wir brauchen überall Glasfaser und wir brauchen schnellstmöglich ein Schließen der weißen Löcher im Mobilfunk", sagt Wissing. Dafür werde er die Koordination zwischen Bund und Länder verbessern.

+++ 08:45 Jetzt live bei ntv und ntv.de: Die Kanzlerwahl im Bundestag +++

Verfolgen Sie die Kanzlerwahl im Bundestag sowie Interviews und Studiogespräche hier live:

+++ 08:39 Pendeln zwischen Bundestag und Schloss Bellevue: So sieht der Tagesablauf aus +++

Nach diesem Blick auf Merkel schauen wir uns den heutigen Tagesablauf an:

Um 9 Uhr tritt der Bundestag zur Kanzlerwahl zusammen. Die Wahl ist geheim.

tritt der Bundestag zur Kanzlerwahl zusammen. Die Wahl ist geheim. Wird Scholz gewählt - mit mindestens 369 Ja-Stimmen -, erhält er gegen 10:30 Uhr in Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ernennungsurkunde. Damit geht die Regierungsgewalt auf den neuen Kanzler über.

in Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ernennungsurkunde. Damit geht die Regierungsgewalt auf den neuen Kanzler über. Dann fährt Scholz zurück in den Bundestag. Um 12 Uhr wird er von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas vereidigt.

wird er von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas vereidigt. Gegen 12:30 Uhr werden auf Vorschlag des Kanzlers die Bundesminister und -ministerinnen vom Bundespräsidenten ernannt - und anschließend im Bundestag vereidigt.

werden auf Vorschlag des Kanzlers die Bundesminister und -ministerinnen vom Bundespräsidenten ernannt - und anschließend im Bundestag vereidigt. Am Nachmittag um 15 Uhr will Angela Merkel das Bundeskanzleramt an Scholz übergeben. Auch die meisten neuen Ministerinnen und Minister werden im Laufe des Nachmittags zur Amtsübergabe an ihren Dienstsitzen empfangen.

+++ 08:32 Merkel arbeitet bis zuletzt - Telefonkonferenz mit Biden und Macron +++

Seit dem Zusammentritt des neuen Bundestags ist Merkel nur mehr geschäftsführend im Amt. Allerdings arbeitet sie trotzdem bis zuletzt. Heute Morgen gab es noch eine Pressemitteilung der Bundesregierung: Demnach hat Merkel gestern Abend an einer Telefonkonferenz mit dem US-Präsidenten, dem französischen Staatspräsidenten, dem Ministerpräsidenten Italiens und dem Premierminister Großbritanniens teilgenommen. "Sie besprachen sich im Nachgang der Videokonferenz von US-Präsident Biden mit dem russischen Präsidenten Putin", heißt es. Die Teilnehmer unterstrichen demnach ihre "uneingeschränkte Unterstützung für die Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine" und betonten, "dass Russland Spannungen abbauen und eine diplomatische Lösung suchen müsse", unter anderem im Rahmen des Normandie-Formats zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen. Vielleicht war das dann doch die allerletzte Amtshandlung der scheidenden Regierungschefin.

+++ 08:25 Altmaier: "Merkel wird Platz in den Herzen der Menschen behalten" +++

Würdigende Worte findet der scheidende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier für Merkel. Es gebe wenige Kanzler, die in der deutschen Geschichte herausgeragt hätten, darunter Adenauer, Brandt und Kohl, sagt Altmaier im "ntv Frühstart". "Ich glaube, dass Angela Merkel schon das Zeug hat, in dieser Reihe einen prominenten Platz zu bekommen." Sie sei nicht nur die erste Frau in dem Amt gewesen, sondern habe das Land auch durch eine ungewöhnlich schwierige Epoche geführt. "Sie hat dafür gesorgt, dass die Gesellschaft zusammenblieb." Spaltungstendenzen seien wesentlich geringer als in anderen Ländern Europas. "Das alles wird dazu beitragen, dass sie einen Platz in den Erinnerungen und den Herzen der Menschen behalten wird."

+++ 08:18 SPD- und Grünen-Fraktion sichern Scholz Unterstützung zu +++

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sichert dem designierten Kanzler Scholz die Unterstützung der größten Regierungsfraktion zu. Es handele sich um eine Beziehung auf Augenhöhe, weil Gesetze im Parlament beraten und beschlossen würden, sagt er in der ARD. Das wüssten auch die künftigen Ministerinnen und Minister.

Die neue Grünen-Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann betont die Geschlossenheit ihrer Fraktion zum Start der Ampel-Regierung. "Wir haben den klaren Auftrag, die Projekte aus dem Koalitionsvertrag zu realisieren", sagt sie der ARD. Sie habe keine Sorge, dass die Fraktion ein Abnicker-Gremium für Regierungsprojekte werde.

+++ 08:06 Merkel verfehlt Kohls Rekord um wenige Tage +++

Olaf Scholz beginnt heute seine Kanzlerschaft - und Angela Merkel wird als Regierungschefin abgelöst. Sie hat die zweitlängste Amtszeit der deutschen Geschichte geschafft. Geschlagen wird sie nur von ihrem politischen Ziehvater Helmut Kohl, und das auch nur um wenige Tage.

Blicken wir noch kurz zurück auf 16 Jahre Merkel. Einen ausführlichen Text über ihre Amtszeit in Zahlen finden Sie hier:

Und hier gibt es Amüsante Szenen aus ihrer langen Kanzlerschaft:

+++ 07:51 Große Mehrheit gibt Scholz höchstens vier Jahre als Kanzler +++

Laut einer Umfrage glauben fast zwei Drittel der Menschen nicht daran, dass Olaf Scholz länger als vier Jahre Bundeskanzler bleibt. 20 Prozent der Befragten rechnen damit, dass die von ihm geführte Ampel-Regierung vor der nächsten Bundestagswahl auseinanderbricht. Weitere 44 Prozent gehen davon aus, dass Scholz vier Jahre im Amt bleibt, aber dann nicht wiedergewählt wird. Nur 16 Prozent erwarten eine zweite Amtszeit des heute 63-Jährigen. Und gerade einmal 1,3 Prozent der Befragten trauen Scholz zu, so lange wie seine Vorgängerin Angela Merkel im Amt zu bleiben: 16 Jahre. Das findet das Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur heraus.

Was meinen Sie?

+++ 07:40 Brinkhaus: "Union muss sich an Rolle in der Opposition noch gewöhnen" +++

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus stellt der neuen Regierung eine konstruktive Opposition in Aussicht. "Wir werden die Dinge kritisieren, die falsch sind, aber die Dinge, die richtig sind, da werden wir auch mitmachen", sagte der CDU-Politiker am Dienstagabend in der ARD. Das gelte auch für die künftige Zusammenarbeit des Bundesrates - wo die Ampel-Parteien keine Mehrheit haben - mit dem Bundestag: "Wir machen da keine Blockadepolitik, sondern wir wollen das Land voranbringen." An die Rolle in der Opposition ohne Kanzlerin Merkel müsse sich die Union noch gewöhnen, sagt Brinkhaus. Aber erstmal werde man am Mittwoch gratulieren. "Und dann fangen wir nachmittags mit der Opposition an."

+++ 07:34 EZB-Chefin Lagarde erwartet "harte Arbeit" für EU +++

Auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, die Französin Christine Lagarde, hat Erwartungen an die neue Bundesregierung: Sie erwartet, dass Scholz sich für eine Stärkung der EU einsetzen wird. "Ich bin sicher, dass die neue Regierung unter seiner Führung weiter hart daran arbeiten wird, die europäische Integration voranzutreiben", sagt sie dem "Handelsblatt". Sie sei "sicher", dass Scholz ebenso "ruhig, gründlich und konzentriert" arbeiten werde wie die scheidende Kanzlerin Angela Merkel von der CDU.

Wie Scholz tickt, wie er arbeitet, das hat Sebastian Huld in diesem Porträt aufgeschrieben:

+++ 07:24 Altkanzler Schröder fordert von neuer Regierung "Respekt vor China" +++

Vor der Wahl von Olaf Scholz meldet sich der letzte SPD-Kanzler zu Wort: Gerhard Schröder, der von 1998 bis 2005 das Land regierte. Er fordert die künftige Bundesregierung zu außenpolitischer Kontinuität auf. "Das gilt gerade auch mit Blick auf unsere China-Politik", sagt Schröder den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Da solle sich Deutschland nicht in einen Kalten Krieg zwischen den beiden Großmächten China und USA hineinziehen lassen, so Schröder. Es sei "gut und richtig, wenn wir unsere Haltung selbstbewusst erläutern - aber bitte immer mit Respekt vor einem Land wie China", sagt Schröder. Zur künftigen Kanzlerschaft von Scholz sagt der Altkanzler, Olaf Scholz habe den Satz geprägt, wer bei ihm Führung bestelle, würde diese auch bekommen. "Das brauchen wir jetzt."

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Heute ist es soweit: Der SPD-Politiker Olaf Scholz wird zum neunten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Zugleich wird auch das Kabinett der Koalition aus SPD, Grünen FDP ernannt und vereidigt. Nach 16 Jahren endet damit auch die Amtszeit von Kanzlerin Angela Merkel, die zuletzt noch geschäftsführend im Kanzleramt saß. An dieser Stelle begleiten wir Sie durch den Tag, berichten über die aktuellen Ereignisse und versorgen Sie mit ein paar Details am Rande.