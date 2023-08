Schweden beschuldigt Russland, durch Desinformationskampagnen in arabischer Sprache die internationale Wahrnehmung der Koranverbrennungen in dem Land zu beeinflussen. Das berichtet der britische "Guardian". So sei von russischen Medien in Artikeln auf Arabisch behauptet worden, die schwedische Regierung unterstütze die Verbrennungen. Seit Ende Juni seien etwa eine Million ähnliche Beiträge in arabischer und anderen Sprachen verzeichnet worden. Dies könnte Teil eines Versuchs sein, Schwedens NATO-Beitritt zu blockieren, für den noch die Zustimmung der Türkei und Ungarns fehlt.

+++ 13:26 Russland gibt sich bei Schwarzmeer-Flotte selbstbewusst +++

Nach eigenen Angaben verfügt Russland über militärische und technische Möglichkeiten, um Sicherheit im Schwarzen Meer zu gewährleisten. Die russische Nachrichtenagentur TASS zitiert den stellvertretenden Außenminister Sergej Rjabkow entsprechend. In dieser Woche wurde ein russisches Kriegsschiff in der Nähe des russischen Hafens Noworossijsk und ein Tanker vor der Krim von ukrainischen Seedrohnen angegriffen.

+++ 13:04 Schwere Raketenangriffe setzen ukrainisches Getreide-Silo in Brand +++

Russlands nächtliche Raketenschläge haben nach ukrainischen Angaben auch ein Getreide-Silo in der Region Chmelnyzkij getroffen und in Flammen aufgehen lassen. Das meldet die staatliche ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform unter Verweis auf die örtliche Militärverwaltung. Ein Angestellter wurde demnach verletzt.

+++ 12:19 Nächtliche Angriffe fordern drei Todesopfer in Ukraine +++

Bei den russischen Angriffen auf Charkiw und Donezk in der Nacht sind drei Menschen ums Leben gekommen. Das berichten britische Medien unter Berufung auf Behörden vor Ort.

+++ 12:04 Russland: Haben ukrainische Luftwaffenbasen beschossen +++

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht ukrainische Luftwaffenbasen beschossen. Es seien Stützpunkte in den Regionen Riwne, Chmelnyzkyj und Saporischschja getroffen worden, zitiert die Nachrichtenagentur Interfax das Verteidigungsministerium in Moskau.

+++ 11:46 Moskauer Bürgermeister meldet feindliche Drohne in der Nähe - Flüge ausgesetzt +++

Laut dem Moskauer Bürgermeister, Sergej Sobjanin, ist eine feindliche Drohne beim Anflug auf die russische Hauptstadt von der Luftabwehr zerstört worden. Das Verteidigungsministerium erklärt, eine ukrainische Drohne sei über dem Bezirk Podolsk südlich der Hauptstadt abgeschossen worden. Der Moskauer Flughafen Wnukowo hat Flüge ausgesetzt, nach eigenen Angaben "aus Gründen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen".

+++ 11:15 ntv-Reporter in Ukraine: Selbst baldiger Waffenstillstand schwer vorstellbar +++

Im saudi-arabischen Dschidda werden mögliche Lösungen für den Krieg in der Ukraine besprochen, aber ein Frieden sei momentan kaum realistisch, berichtet ntv-Reporter Gordian Fritz aus Lwiw. In der Nacht habe es wieder "erhebliche Angriffe" mit russischen Raketen gegeben - die nicht unerwartet kamen:

+++ 10:31 Ranghoher russischer Kommandeur plaudert offenbar Opferzahl bei Fallschirmjägern aus +++

Der Oberbefehlshaber der russischen Luftlandetruppen soll in einer aufgezeichneten Ansprache verraten haben, dass 8500 Fallschirmjäger verwundet wurden und unmittelbar oder später in den Dienst zurückgekehrten. Das berichtet das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Update. Das Video wurde demnach kurz darauf gelöscht. Zwar habe er nicht erwähnt, wie viele getötet wurden oder nicht wieder arbeiten konnten. Die Angaben decken sich demnach aber mit Schätzungen, wonach mindestens die Hälfte der 30.000 Fallschirmjäger, die im vergangenen Jahr in die Ukraine geschickt wurden, getötet oder verwundet wurden.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 10:05 Immer mehr Ungediente lassen sich von Bundeswehr zu Reservisten ausbilden +++

Bei der Bundeswehr absolvieren deutlich mehr Ungediente eine Reservisten-Ausbildung als noch im vergangenen Jahr. Einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge wollten in diesem Jahr 482 Zivilisten Reservisten werden. Die Zahl der Interessenten hat sich im Vergleich zum Vorjahr demnach mehr als verdoppelt. Ein Grund dafür sei der russische Angriff auf die Ukraine, nach dem sich die Frage der Verteidigungsfähigkeit in Deutschland ebenfalls neu stellt. Die Ausbildung dauert 164 Stunden und erfolgt auch an der Waffe. Wer sie abgeschlossen hat, wird regelmäßig zu Wehrübungen eingezogen. Im Ernstfall würden die Reservisten Kasernen bewachen oder Verwundete transportieren. Auf der anderen Seite ist auch die Zahl der Kriegsdienstverweigerer deutlich gestiegen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 09:38 Politologe Jäger erläutert Stand des Friedensgipfels +++

Bei ihrem Treffen in Dschidda beraten fast 40 Staaten über die Umsetzung der "Friedensformel" von Selenskyj für eine Lösung des Ukraine-Konflikts. Wie die Ergebnisse einzuschätzen sind, analysiert Thomas Jäger. Zudem erklärt der Politologe, aus welchen zwei Gründen Saudi-Arabien nun in die Friedensbemühungen einsteigt:

+++ 09:17 SPD-Politiker fordert Taurus-Marschflugkörper für Ukraine +++

Auch aus der SPD kommt inzwischen die Forderung nach einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern aus Deutschland an die Ukraine, wie der "Spiegel" berichtet. "Die Gegenoffensive stockt, eine nennenswerte Luftwaffe zur Unterstützung hat die Ukraine nicht", sagte der SPD-Haushaltspolitiker Andreas Schwarz dem Magazin. "Da bleiben nur Lenkwaffen wie Taurus-Marschflugkörper, mit denen die ukrainische Armee die von den Russen angelegten Minenfelder überwinden und Territorium zurückerobern könnte." Die Bundesregierung ist hier zurückhaltend, weil die Geschosse auch russisches Territorium erreichen könnten.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 08:41 Ukraine feiert ihre Luftwaffe +++

Am heutigen Tag der ukrainischen Luftwaffe dankt Selenskyj deren Mitgliedern. Mehr als 14.000 Kampfeinsätze habe die Luftwaffe im Krieg bereits absolviert, erklärt der Präsident. Jeder sei eine Heldentat und ein Schritt Richtung Sieg.

+++ 08:06 Ukraine berichtet von zahlreichen russischen Luftangriffen +++

Russland hat nach ukrainischen Angaben in der Nacht zahlreiche Luftangriffe auf die Ukraine verübt. In mehreren Wellen seien insgesamt 70 Waffen unterschiedlicher Art eingesetzt worden, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Die ukrainische Luftabwehr habe 30 der 40 Marschflugkörper zerstört sowie alle 27 eingesetzten Schahed-Drohnen. Russland habe auch drei Hyperschallraketen Kinschal abgefeuert. Was oder wie viel beschädigt wurde, ist unklar. Eines der Hauptziele sei die Region Chmelnyzkyj gewesen, sagt ein Sprecher der Luftwaffe.

+++ 07:56 Ukraine meldet knapp 250.000 russische Gefallene und Verwundete +++

Seit Kriegsbeginn sind nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte schätzungsweise 249.700 russische Soldaten gestorben oder schwer verwundet worden. In den vergangenen 24 Stunden wurden demnach außerdem zehn weitere Drohnen zerstört, insgesamt bisher 4126.

+++ 07:23 Russland: Universität von Donezk durch Streumunition in Brand geraten +++

Die Universität von Donezk ist russischen Angaben zufolge bei einem ukrainischen Angriff mit Streumunition getroffen worden. Ein Gebäude sei dabei in Brand geraten, schreibt der von Russland eingesetzte Bürgermeister der Stadt, Alexej Kulemsin, auf Telegram. Da das Dach aus Holz bestehe, weite sich das Feuer schnell aus, erklärt der ebenfalls von Russland eingesetzte Krisenminister für die Region, Alexej Kostrubizki. Von der Ukraine liegt keine Stellungnahme vor. Beide Seiten dementieren, Zivilisten und zivile Infrastruktur anzugreifen.

+++ 07:02 Wahrzeichen Kiews erstrahlt mit neuem Wappen statt Sowjetsymbol +++

Nachdem das Sowjetemblem von der riesigen Mutter-Heimat-Statue in Kiew abmontiert wurde, nimmt der Dreizack, das Staatswappen der Ukraine, auf ihrem Schild offenbar Gestalt an. Die Frauenfigur ist 62 Meter hoch und damit die höchste Statue Europas sowie knapp 16 Meter höher als die Freiheitsstatue in New York. 1981 war der Museumskomplex mit der Statue anlässlich des Tags des Sieges über Hitlerdeutschland eingeweiht worden. Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sprach sich bei einer Umfrage eine deutliche Mehrheit der Ukrainer für die Entfernung der Sowjetsymbolik aus.

+++ 06:34 Russische Beamte verschleppen ukrainische Kinder unter Vorwand von Ferienlagern +++

Wie die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) in ihrer aktuellen Analyse berichtet, verschleppen weiterhin russische Beamte ukrainische Kinder aus den besetzten Gebieten nach Russland. So soll etwa ein hoher Beamter gestern in der Region Cherson 76 Kindern einen Urlaub in Lesnaja Skazka angeboten haben.

+++ 06:09 Russland soll gestohlenes Getreide über Krim und Mariupol transportieren +++

Laut einer neuen Analyse des ukrainischen Nationalen Widerstandszentrums müssen alle Landwirte in den von Russland besetzten Gebieten den Besatzern Weizen zu einem festen Preis liefern, der weit unter dem Marktpreis liegt. Das berichtet der "Kyiv Independent". Das in der Oblast Cherson gesammelte Getreide wird demnach über Häfen der annektierten Krim transportiert. Auch über die Hafenstadt Mariupol nähmen russische Truppen Getreide mit, dort seien Lastwagen in Richtung der Grenze zu Russland gesehen worden.

+++ 05:36 Oblast berichtet von Schäden nach Raketenangriff +++

Bei russischen Raketenangriffen in der Oblast Chmelnyzkyj im Westen der Ukraine sind nach Angaben der Verwaltung mehrere Gebäude beschädigt worden. Darunter seien Wohnhäuser, eine Kultureinrichtung und ein Geschäftsgebäude, heißt es von der Militärverwaltung auf Telegram. Genauere Ortsangaben werden nicht gemacht. Opfer habe es bei der Serie von Explosionen am Samstag nicht gegeben.

+++ 04:15 Selenskyj plant neue Schritte gegen Korruption +++

Der ukrainische Präsident kündigt eine neue Runde der institutionellen "Säuberung" an. "Wer auch immer eine Funktion ausübt, ein Militärkommissar, ein Abgeordneter oder ein Beamter, jeder darf nur für die Interessen des Staates arbeiten", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache. Nächste Woche werde man die Arbeit fortsetzen. Selenskyj nennt keine Einzelheiten, wer das Ziel sein könnte. Erst kürzlich hat er jedoch seine Empörung über die bei einer Prüfung der ukrainischen Rekrutierungszentren aufgedeckte Korruption geäußert. Kiew geht verstärkt gegen Korruption vor, um die Verhandlungen über einen Beitritt zur EU und zur NATO voranzutreiben.

+++ 02:01 Ukrainische Armee warnt vor Drohnen-Gruppen +++

Nach Angaben des ukrainischen Militärs hat Russland mehrere Gruppen von Angriffsdrohnen gestartet. Am späten Samstagabend meldet die Luftwaffe auf Telegram, die Drohnen bewegten sich über Mykolajiw in Richtung Nordosten. Berichte über mögliche Opfer oder Schäden gibt es bisher nicht.

+++ 00:29 Baerbock: Blick auf den Krieg ist außerhalb Europas ein anderer +++

"Jeder Millimeter Fortschritt in Richtung eines gerechten und fairen Friedens bringt ein Stück Hoffnung für die Menschen in der Ukraine", sagt Bundesaußenministerin Baerbock zur Konferenz im saudi-arabischen Dschidda zum Krieg. Der ukrainische Präsident Selenskyj habe "mit seiner Friedensformel dafür einen ganz entscheidenden Pfad aufgezeigt", sagt sie der "Bild am Sonntag". Selenskyjs Plan beinhaltet unter anderem den vollständigen Abzug der russischen Truppen von ukrainischem Territorium. Baerbock sagt, das Signal von Dschidda sei, dass der Krieg auch die Menschen in Afrika, Asien und Südamerika betreffe. Der Krieg habe Auswirkungen über Europa hinaus, von der Zukunft der internationalen Ordnung über Fragen der Energiesicherheit bis hin zu steigenden Getreidepreisen und der durch Russland so rücksichtslos verschlechterten weltweiten Nahrungsmittelversorgung. Der Blick auf den Krieg sei "aus Pretoria, Brasilia oder Peking ein anderer als aus Europa".

+++ 22:57 Ukraine meldet tödlichen Bombenangriff auf Bluttransfusions-Zentrum +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagt, eine russische Bombe habe am Abend ein Zentrum für Bluttransfusionen in der Stadt Kupiansk im östlichen Gebiet Charkiw getroffen. "Es gibt Tote und Verletzte", schreibt er auf seinem Telegram-Kanal.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Weitere Ereignisse des vorangegangenen Tages lesen Sie hier.