Eine erste Gruppe russischer Sträflinge ist dem Chef der Söldnergruppe Wagner zufolge nach dem Kampfeinsatz in der Ukraine begnadet und freigelassen worden. "Sie haben Ihren Vertrag erfüllt. Sie haben ehrenhaft gearbeitet, mit Würde", sagt Jewgeni Prigoschin in einem von der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti verbreiteten Video. Darauf ist zu sehen, wie Prigoschin zu einer Gruppe teils verletzter Männer spricht, deren Gesichter nur verschwommen zu sehen sind.

+++ 13:32 Moskauer Patriarch Kirill ruft zu Weihnachtswaffenruhe auf - Ukraine lehnt ab +++

Das einflussreiche Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche Patriarch Kirill hat zu einer Waffenruhe in der Ukraine während der orthodoxen Weihnacht aufgerufen. "Ich, Kirill, Patriarch von Moskau und ganz Russland, rufe alle Seiten, die an dem internen Konflikt beteiligt sind, dazu auf, das Feuer einzustellen und eine Weihnachtswaffenruhe vom 6. Januar um 12.00 Uhr bis 7. Januar um 24.00 Uhr herzustellen, damit die Gläubigen die Messen an Heiligabend und am Tag von Christi Geburt besuchen können", heißt es in einem Aufruf Kirills. Kiew lehnt das jedoch ab. "Es ist eine zynische Falle und ein Element der Propaganda", schreibt der Berater im Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, auf Twitter. Die russisch-orthodoxe Kirche sei auch keine Autorität in der weltweiten Orthodoxie und trete lediglich als "Kriegspropagandist" auf.

+++ 13:01 Ukrainischer Geheimdienstchef: Putin hat tödliche Krankheit +++

In einem Interview kündigt der Chef des ukrainischen Militärnachrichtendienstes eine Frühjahrsoffensive an, die die heißeste Phase des Krieges einläuten und die russischen Truppen schließlich komplett aus dem Land vertreiben soll. Zudem spricht der Geheimdienstler über eine angebliche Erkrankung Putins.

+++ 12:35 Putin: Ukraine muss Gebietsverluste für Gespräche akzeptieren +++

Die Ukraine muss dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zufolge Gebietsverluste hinnehmen, bevor es zu Gesprächen zwischen den beiden Ländern kommen kann. Dem Westen komme mit seinen Waffenlieferungen, Informationen und Ratschlägen eine zerstörerische Rolle zu, habe Putin dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in einem Telefonat gesagt, teilt das russische Präsidialamt mit. Russland sei zu einem Dialog mit der Ukraine bereit, diese müsse aber zunächst die bekannten Bedingungen erfüllen und die neuen "territorialen Realitäten" berücksichtigen.

+++ 11:57 Baerbock: Putin muss verstehen, sein Krieg ist zum Scheitern verurteilt +++

Außenministerin Annalena Baerbock will vor dem Hintergrund der angekündigten Lieferung französischer Spähpanzer an die Ukraine mit ihrem britischen Kollegen James Cleverly über zusätzliche Unterstützung für Kiew beraten. "Je eher (der russische Präsident Wladimir) Putin versteht, dass sein brutaler Angriffskrieg zum Scheitern verurteilt ist, desto schneller gibt es Hoffnung auf ein Ende des Kriegs", erklärt die Grünen-Politikerin vor der Abreise zu einem Besuch in der britischen Hauptstadt London. Sie wolle sich mit Cleverly noch enger austauschen, um den Ukrainern "mit Waffen, mit Winterhilfe und mit Sanktionen zur Seite zu stehen, damit sie den Krieg gewinnen und wie wir in Freiheit und Frieden leben können", kündigt Baerbock an.

+++ 11:29 NATO-Generalsekretär: "Es ist gefährlich, Russland zu unterschätzen" +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnt davor, Russland und die Ambitionen von Präsident Wladimir Putin zu unterschätzen. "Sie habe eine große Toleranz gezeigt, Verluste und Leid zu ertragen", sagt Stoltenberg bei einer Wirtschaftskonferenz in Norwegen. Es gebe keine Anzeichen, dass Putin seine Pläne oder Ziele in der Ukraine geändert habe. "Es ist gefährlich, Russland zu unterschätzen."

+++ 10:47 Erdogan ruft Putin zu "einseitiger Waffenruhe" auf +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ruft den russischen Staatschef Wladimir Putin auf, eine "einseitige Waffenruhe" in der Ukraine zu erklären. Während eines Telefongesprächs habe Erdogan gesagt, dass "Aufrufe zu Frieden und Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew von einer einseitigen Waffenruhe und einer Vision für eine faire Lösung" begleitet werden sollten, erklärt das türkische Präsidialamt. Der Kreml hatte zuletzt erklärt, es werde während der orthodoxen Weihnachtsfeiertage keine Feuerpause geben.

+++ 10:23 Russischer Parlamentschef droht Deutschland mit Enteignungen +++

Russlands Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin droht Deutschland mit Enteignungsmaßnahmen, sollte Berlin russisches Vermögen zum Wiederaufbau der Ukraine heranziehen. "Sobald diese Entscheidung getroffen ist, haben wir das Recht auf gleiche Handlungen in Bezug auf das Eigentum von Deutschland und anderen Staaten", schreibt Wolodin in seinem Telegram-Kanal. Vor Beginn des russischen Angriffskriegs zählten deutsche Unternehmen zu den größten Direktinvestoren in Russland.

+++ 09:54 London: Verlegung von Langstreckenbombern schwächt Moskau +++

Nach Einschätzung britischer Geheimdienste wird das russische Militär durch die Verlegung seiner Langstreckenbomber in den Osten Russlands geschwächt. Zusätzlicher Aufwand bei der Wartung und die größere Distanz zur Ukraine würden die begrenzten Flugstunden der alternden Langstreckenbomber des Typs Tu-95MS weiter verringern, heißt es im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Dennoch werde Moskau weiterhin in der Lage sein, vom Osten Russlands aus Angriffe mit aus der Luft gestarteten Marschflugkörpern auf die Ukraine durchzuführen, da die Waffen eine Reichweite von 5000 Kilometern hätten.

+++ 09:27 Ukrainische Wirtschaft schrumpft 2022 um 30 Prozent +++

Die Wirtschaft in der Ukraine ist wegen des russischen Einmarsches und des Krieges seit Februar im abgelaufenen Jahr so stark geschrumpft wie seit der Unabhängigkeit 1991 nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt sei nach einer vorläufigen Schätzung um 30,4 Prozent gesunken und damit geringer als erwartet, sagt Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko.

+++ 08:48 Ukraine: Mehr als 800 russische Soldaten getötet +++

Nach Angaben des ukrainischen Militärs sind am Mittwoch schätzungsweise mehr als 800 russische Soldaten getötet worden. Die meisten seien bei Kämpfen in der Region Donezk im Osten ums Leben gekommen, teilt das ukrainische Militär in seinem täglichen Bericht mit. Ein Flugzeug, ein Hubschrauber und drei Panzer der russischen Streitkräfte seien zerstört worden. Die russische Armee konzentriere sich auf eine Offensive im Bereich Bachmut, ihre Angriffe in den Bereichen Awdijiwka und Kupjansk seien erfolglos geblieben. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht verifiziert werden.

+++ 08:14 Auf unbestimmte Zeit: Kämpfe um Bachmut dauern an +++

In der zerstörten, aber von der Ukraine gehaltenen Stadt Bachmut gehen die erbitterten Kämpfe weiter. Die heftigen Gefechte würden wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit andauern, sagt ein hochrangiger Beamter der US-Regierung. Die russischen Streitkräfte machten jedoch zunehmend Fortschritte. "Die Kämpfe sind immer noch ziemlich erbittert", so der Beamte. "Ich denke, was wir in Bachmut sehen, sollten wir auch anderswo an der Front erwarten, dass die Kämpfe in den kommenden Monaten weitergehen werden."

+++ 07:34 Christen werfen Selenskyj politische Verfolgung vor +++

Immer mehr Christen beklagen gewaltsame Übergriffe und vor allem erniedrigende Razzien durch den ukrainischen Geheimdienst SBU, der russische Spione jagt. Staatschef Wolodymyr Selenskyj sieht die Verbindungen der Kirche zu Russland als Gefahr für die Sicherheit des um seine Unabhängigkeit kämpfenden Landes. "Es gibt kein Gold auf der Welt für Kreuze oder irgendetwas anderes, das den moralischen Rost der Beziehungen zu einem terroristischen Staat verdecken könnte", sagte er bei seinem Auftritt vor dem Parlament in Kiew zum Jahresende. Kiew sieht die ukrainisch-orthodoxe Kirche, mit 12 000 Priestern die größte Glaubensgemeinschaft im Land, von Agenten Moskaus durchsetzt.

+++ 06:49 "Nach Putin kommt Xi": FDP-Bundespolitiker reisen nach Taiwan +++

Führende Politiker der FDP-Bundestagsfraktion wollen mit einer gemeinsamen Reise nach Taiwan ein Signal der Unterstützung gegen militärische Drohungen aus China setzen. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping drohe mit einer militärisch erzwungenen Wiedervereinigung, warnt der FDP-Bundesvize und Erste Parlamentarische Geschäftsführer Johannes Vogel vor der Reise, die am Montag beginnen soll. Im neuen Systemwettbewerb müssten Autokraten ebenso ernst wie wörtlich genommen werden. Vogel sagte mit Bezug auf das Vorgehen Russlands gegen die Ukraine: "Denn nach Putin kommt Xi."

+++ 06:07 Luftalarm in vier ukrainischen Regionen +++

In der Nacht wird in vier ukrainischen Regionen Luftalarm ausgelöst, wie der offizielle Fliegeralarmdienst mitteilt. Sirenen ertönen in den Regionen Kropywnyzkyj, Dnipro, Tscherkassy und Poltawa.

+++ 04:51 CSU: Berlin muss Initiative für Panzer-Lieferungen starten +++

Die Bundestags-CSU fordert eine europäische Initiative der Bundesregierung, um gemeinsam mit Bündnispartnern Kampfpanzer westlicher Bauart an die Ukraine zu liefern. "Wir wollen, dass die Ukraine ihr Recht auf Selbstverteidigung wahrnehmen kann. Dafür braucht sie mehr schwere Waffen - auch Leopard-2-Panzer", sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. "Die Bundesregierung muss eine europäische Initiative zur gemeinsamen Abgabe von Kampfpanzern starten", verlangt er. Die Forderung findet sich auch in einem Beschlussentwurf für die am Freitag beginnende Klausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon.

+++ 00:59 USA erwägen Lieferung von Schützenpanzern an die Ukraine +++

Die US-Regierung erwägt die Lieferung von Schützenpanzern des Modells "Bradley" an die Ukraine. Die gepanzerten Kettenfahrzeuge verfügen laut US-Militär normalerweise über eine Kanone, ein Maschinengewehr sowie panzerbrechende Raketen. US-Präsident Biden bejaht die Frage eines Reporters, ob die Lieferung der Schützenpanzer in Betracht gezogen werde. Einzelheiten nennt er allerdings nicht und so bleibt unklar, welche Modellvariante des "Bradley" für Kiew infrage käme.

+++ 23:29 Selenskyj: Frankreichs Panzerlieferung hat Signalcharakter +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wertet die angekündigte Lieferung französischer Spähpanzer als wichtiges Signal auch an andere westliche Staaten. "Frankreich hebt die Verteidigungsunterstützung für die Ukraine auf ein neues Level und ich danke Präsident Macron für diese Führungsrolle", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Das sendet ein klares Signal an alle unsere Partner: Es gibt keinen rationalen Grund, weshalb Panzer westlicher Bauart bislang nicht an die Ukraine geliefert wurden."

+++ 21:53 Kiew: Dutzende Russen in Region Saporischschja getötet +++

Das ukrainische Militär berichtet über einen erfolgreichen Angriff auf Russlands Armee. In der besetzten Stadt Tokmak im südukrainischen Gebiet Saporischschja seien bei einer Attacke 80 russische Soldaten getötet oder verletzt worden, teilt der Generalstab in Kiew mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Ein Sprecher der russischen Besatzungsverwaltung von Saporischschja, Wladimir Rogow, behauptet, der ukrainische Angriff habe dem Kreiskrankenhaus von Tokmak gegolten. Es seien ein Militärarzt und mehrere Patienten getötet worden.

+++ 21:16 Neue ukrainische Kirche nutzt berühmtes Höhlenkloster für Weihnachtsgottesdienst +++

Im ukrainischen Kirchenstreit wird die neue Orthodoxe Kirche der Ukraine erstmals ihre Weihnachtsmesse im berühmten Kiewer Höhlenkloster abhalten. Metropolit Epifanij habe die Erlaubnis für die Feier des Weihnachtsgottesdiensts in der Mariä-Entschlafens-Kathedrale erhalten, teilt die Kirche mit. Der Gottesdienst werde gemäß dem Kalender der orthodoxen Kirchen am kommenden Samstag stattfinden. Zuvor war der Mietvertrag der konkurrierenden ukrainisch-orthodoxen Kirche für die Kathedrale zum Jahresende nicht verlängert worden. Diese ursprünglich mit dem Moskauer Patriarchat verbundene Kirche hatte bereits vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion das Klostergelände zur Nutzung übertragen bekommen. Das Höhlenkloster befindet sich im Staatsbesitz und gilt als das größte Heiligtum der osteuropäischen orthodoxen Kirchen.

+++ 20:17 Geheimdienst: Partisanen haben Militärzüge in Krasnojarsk gestoppt +++

Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes haben Partisanen in der russischen Region Krasnojarsk Militärkonvois auf der Transsibirischen Eisenbahn gestoppt. Dies sei mindestens der sechste Fall von Eisenbahnsabotage in Russland in diesem Jahr, teilt der Geheimdienst mit. Das ukrainische Militär geht davon aus, dass dies auf eine wachsende Widerstandsbewegung im Land hindeutet.

+++ 19:34 Geheimdienstchef: Ukraine plant Großoffensive im Frühjahr +++

Laut dem Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, plant Kiew im Frühjahr eine große Gegenoffensive. "Zu diesem Zeitpunkt werden wir die Befreiung von Gebieten erleben und der Russischen Föderation die letzten Niederlagen zufügen", sagt Budanow in einem Interview mit dem Sender ABC News. "Dies wird in der gesamten Ukraine geschehen, von der Krim bis zum Donbas." Ziel sei die Rückkehr zu den Grenzen von 1991, "so wie die Ukraine von allen Völkerrechtssubjekten anerkannt wurde", sagt Budanow.





