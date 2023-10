Die Zahl der bei Angriffen islamistischer Hamas-Terroristen in Israel getöteten US-Amerikaner ist nach Angaben von US-Außenminister Antony Blinken auf mindestens 25 gestiegen. Man trauere über den "unermesslichen Verlust", sagte Blinken in Tel Aviv bei einem Presseauftritt mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Zuvor hatte Washington mindestens 22 Tote US-Staatsbürger gemeldet. Nach Angaben der US-Regierung von Mittwoch galten 17 US-Bürger als vermisst. Es war offen, ob sich diese Zahl mit der gestiegenen Zahl der Todesopfer mittlerweile verändert hat.

+++ 13:42 UN-Experten: Israels Angriffe auf Gazastreifen sind "Kollektivstrafe" +++

Bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen handelt es sich UN-Sonderberichterstattern zufolge um eine Kollektivstrafe. Die Gruppe von unabhängigen Experten verurteilte die Verbrechen, die die radikal-islamische Hamas an Israelis begangen habe. Israel habe aber seinerseits zu willkürlichen militärischen Mitteln gegen die palästinensische Bevölkerung des Gazastreifens gegriffen, heißt es in der Erklärung. Die Palästinenser lebten seit 16 Jahren mit einer rechtswidrigen Blockade und hätten bereits fünf große, brutale Kriege hinter sich, die nicht aufgearbeitet worden seien. "Das kommt einer Kollektivstrafe gleich." Es gebe keine Rechtfertigung für Gewalt gegen unschuldige Zivilisten - weder von der Hamas noch von israelischen Soldaten. "Das ist nach internationalem Recht verboten und ist ein Kriegsverbrechen."

+++ 13:22 Netanjahu: Hamas haben Menschen bei lebendigem Leib verbrannt +++

Die Pressekonferenz von US-Außenminister Antony Blinken mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu beginnt. Netanjahu zählt die Verbrechen der Hamas auf, darunter fallen das "Abschlachten ganzer Familien", das "Verbrennen von Menschen bei lebendigem Leib" und "Enthauptungen". Die Hamas sollte auf die gleiche Weise behandelt werden wie der Islamische Staat, sagt er.

+++ 13:04 Deutsche Botschaft organisiert Fähre von Israel nach Zypern +++

Für heute Nachmittag organisiert das Auswärtige Amt eine weitere Ausreiseoption über eine Fähre von Israel nach Zypern mit Plätzen für deutsche Staatsangehörige. Wie ntv aus dem Auswärtigen Amt erfuhr, wurden diese über die Krisenvorsorgeliste ELEFAND über die Details zu Buchung und Abreise informiert.

+++ 12:48 Erster Lufthansa-Sonderflug für Deutsche in Israel gestartet +++

Die Lufthansa hat damit begonnen, deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger aus dem von der islamistischen Hamas angegriffenen Israel nach Deutschland zu bringen. Ein erster Sonderflug startete nach Angaben des Auswärtigen Amts in Berlin am Donnerstag in Tel Aviv mit Ziel Frankfurt. An Bord seien 372 deutsche Staatsangehörige.

+++ 12:45 Größtes Krankenhaus in Gaza nimmt keine Patienten mehr auf +++

Nach den israelischen Luftangriffen im Gazastreifen kann das größte Krankenhaus in dem Küstengebiet nach palästinensischen Angaben keine Patienten mehr aufnehmen. Das Schifa-Krankenhaus in Gaza sei voll, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die Klinik verfügt über rund 500 Betten.

+++ 12:44 Entsetzte Soldaten führen durch den Horror von Be'eri +++

Eine der vom Hamas-Anschlag besonders schwer getroffenen Siedlungen ist das Kibbuz Be'eri. Israelische Soldaten können hier erst nach langen und zähen Kämpfen das Morden der radikalislamischen Kämpfer beenden. Nach dem Massaker führen sichtlich aufgebrachte Soldaten die Presse durch den Ort.

+++ 12:39 Gesundheitsministerium: 1354 Tote im Gazastreifen seit Samstag +++

Bei den israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen sind seit Samstag nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums 1354 Palästinenser getötet worden. 6049 Menschen seien verletzt worden.

+++ 12:24 Mittlerweile 5800 Deutsche auf Krisenvorsorgeliste der deutschen Botschaft +++

Offenbar melden sich immer mehr Deutsche bei der deutschen Botschaft in Tel Aviv, um sich auf die Krisenvorsorgeliste setzen zu lassen. Wie ntv.de am Dienstagabend aus dem Auswärtigen Amt erfuhr, befinden sich mittlerweile 5800 Personen darauf. Am Dienstagvormittag hatte der deutsche Botschafter Steffen Seibert gegenüber ntv noch von 4500 Menschen gesprochen. Später waren es 5000. Wer auf der Liste ist, erhält Informationen über die Lage im Land und insbesondere auch über Möglichkeiten, auszureisen - etwa mit den seit heute laufenden Direktflügen der Lufthansa. Einige Menschen sind bereits ausgereist. Das Auswärtige Amt half zunächst deutschen Schülern bei der Vermittlung von Flügen ins Ausland - beispielsweise mit Zwischenstopp Island. Am Dienstag fuhren 100 Deutsche mit von der Botschaft organisierten Bussen nach Jordanien, um von dort nach Deutschland zurückzufliegen. Ob alle, die auf der Liste stehen, auch ausreisen wollen ist unklar. Die Lufthansa hatte ihre Flüge nach Israel auf Drängen des Auswärtigen Amtes wieder aufgenommen.

+++ 12:10 Rotes Kreuz: Benzin für Generatoren im Gazastreifen geht aus +++

Der Treibstoff im Gazastreifen zum Betreiben von Generatoren reicht dem Roten Kreuz zufolge nur noch für ein paar Stunden. "Soweit wir wissen, gibt es noch Benzin für Generatoren wie in Krankenhäusern - aber wahrscheinlich nur noch für einige Stunden", sagt der Direktor für die Region Naher Osten, Fabrizio Carboni, vor der Presse. Die Stromversorgung im Gazastreifen ist am Mittwoch zusammengebrochen, nachdem das einzige Kraftwerk seinen Betrieb einstellen musste.

+++ 11:45 Siedler töten zwei Palästinenser im Westjordanland +++

Im Westjordanland haben dem dortigen Gesundheitsministerium zufolge israelische Siedler zwei Palästinenser getötet. Ein Vater und sein Sohn seien erschossen worden als die Siedler bei einer Beerdigung das Feuer eröffnet hätten, berichten Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters. Der Vorfall bei der Beerdigung von vier Palästinensern ereignete sich am Mittwoch in Kusra, in der Nähe der Stadt Nablus. Die Bestatteten waren von bewaffneten Siedlern und israelischen Soldaten getötet worden.

+++ 11:29 Jäger: "Gibt beunruhigende Zeichen der Hisbollah" +++

Israel bildet eine Notstandsregierung. Politikwissenschaftler Thomas Jäger betont, dass die Hamas damit in einem ihrer Ziele gescheitert ist. Eine Bodenoffensive wäre dennoch mit großem Risiko verbunden. Das Verhalten der Hisbollah in den vergangenen Stunden sei beunruhigend.

+++ 11:19 Bericht: Lufthansa-Hotline für Sonderflüge für Deutsche in Israel überlastet +++

Bei der Buchung der geplanten Sonderflüge für die in Israel gestrandeten Deutschen gibt es einem Medienbericht zufolge Probleme. Mehrere deutsche Staatsangehörige hätten am Mittwoch berichtet, dass die von der Lufthansa eingerichtete Hotline trotz mehr als hundert Anrufen nicht zu erreichen sei, meldete die "Süddeutsche Zeitung". Auch gebe es keine Warteschleife, sondern nur ein Besetztzeichen. Auch in Onlinenetzwerken gab es entsprechende Beschwerden. Die Fluggesellschaft arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, heiß es in dem "SZ"-Bericht unter Berufung auf das Auswärtige Amt.

+++ 10:58 Erster Lufthansa-Sonderflug für Deutsche unterwegs nach Israel +++

Ein Sonderflug der Lufthansa ist auf dem Weg nach Israel, um deutsche Staatsbürger im Rahmen einer vom Auswärtigen Amt organisierten Aktion nach Deutschland zu bringen. Der Flug aus Frankfurt sei in der Luft, er solle gegen 11.15 Uhr deutscher Zeit in Tel Aviv landen, heißt es aus dem deutschen Außenministerium. Nachdem einige Fluggesellschaften die Flüge eingestellt hätten, habe das Auswärtige Amt dafür gesorgt, dass nun doch wieder Sonderflüge der Lufthansa nach Israel flögen, heißt es weiter. Das Auswärtige Amt trage knapp die Hälfte der Kosten. Zugleich wird vom Außenministerium betont: "Wir arbeiten weiter an Ausreisemöglichkeiten - per Flugzeug, per Bus, per Schiff."

+++ 10:50 Berlin: Hamas-Verbote werden "schnellstmöglich" vollzogen +++

Das Bundesinnenministerium bereitet das Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland sowie das Verbot der Gruppierung Samidoun "sehr intensiv vor". Beide Verbote würden "schnellstmöglich" vollzogen, teilt ein Ministeriumssprecher in Berlin mit. Die Verbote seien "das eindeutige Signal, dass jede Solidarisierung und jede Unterstützung des Terrors der Hamas unterbunden wird", betont der Sprecher.

+++ 10:32 Minister: Kein Wasser, Strom und Treibstoff für Gaza ohne Rückkehr der Geiseln +++

Nach dem Hamas-Großangriff knüpft Israels Energieminister die Grundversorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen an die Freilassung der israelischen Geiseln in Hand der islamistischen Hamas. "Humanitäre Hilfe für Gaza? Kein Stromschalter wird umgelegt, kein Wasserhydrant geöffnet und kein Treibstofftransporter wird einfahren, bis die entführten israelischen Geiseln nach Hause zurückkehren. Humanitäre Hilfe für humanitäre Hilfe. Und niemand wird uns Moral predigen."

+++ 10:20 Iran und Syrien fordern Einigkeit bei Hilfe für Palästinenser +++

Die Präsidenten von Syrien und Iran rufen die islamischen Länder auf, sich auf eine Unterstützung für die Palästinenser zu einigen. "Islamische und arabische Länder sowie alle freien Menschen der Welt müssen eine gemeinsame Position erreichen, um die Verbrechen des zionistischen Regimes gegen das unterdrückte palästinensische Volk zu stoppen", sagt der iranische Präsident Ebrahim Raissi in einem Gespräch mit seinem syrischen Amtskollegen Baschar al-Assad. Als zionistisches Regime tituliert der Iran gewöhnlich Israel. Die beiden Präsidenten hätten am Telefon miteinander beraten, berichtet die iranische Nachrichtenagentur Nournews. Der Iran und Syrien sind langjährige Verbündete im Nahen Osten. Der Iran unterstützt zudem die israelfeindliche Hamas im Gazastreifen sowie die Hisbollah im Libanon. Belege, dass der Iran den Hamas-Angriff konkret und operativ unterstützt hat, gibt es Bundeskanzler Olaf Scholz zufolge derzeit nicht.

+++ 10:00 Irans Außenminister reist in den Libanon +++

Der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian wird in den Libanon reisen, um den israelisch-palästinensischen Konflikt zu besprechen. Das meldet die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf den iranischen Botschafter im Libanon. Der Iran unterstützt die im Libanon einflussreiche Hibollah-Miliz, die wie die Hamas ein Erzfeind von Israel ist. Aus dem Süden des Libanons wurden mehrfach Ziele in Israel angegriffen. Erst am Mittwoch reklamierte die Hisbollah den Beschuss eines israelischen Militärpostens für sich.

+++ 09:49 Roth fordert Ausweisung ausländischer Hamas-Unterstützer +++

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Michael Roth verurteilt die antisemitischen und Anti-israelischen Demos auf deutschen Straßen und fordert rechtliche Schritte: "Der liberale Rechtsstaat muss manches ertragen, aber nicht alles – nicht jeden Schwachsinn", so der SPD-Politiker im "ntv Frühstart".

+++ 09:36 Generalmajor Milo: Hamas bereitet sich auf langen Krieg vor +++

Die Frequenz des Raketenbeschusses durch die Hamas soll ein Zeichen dafür sein, dass sich die Terroristen auf einen langen Krieg vorbereiten. Das sagt der israelische Generalmajor Rafi Milo. "Wir haben das Verhalten der Hamas erkannt. Sie steuert den Beschuss in einer Weise, die für Wochen [der Kämpfe] gedacht ist. Sie ist auf eine Feuerrate von etwa 200 bis 400 Raketen pro Tag zurückgegangen, um sich einen sehr langen Kampf zu ermöglichen", sagt er. Laut Milo beschießt die Hamas das Zentrum Israels ein- oder zweimal am Tag, um viele Israelis unter der Bedrohung durch Raketenbeschuss zu halten.

+++ 09:22 Bundesregierung will Betätigungsverbot für Hamas erlassen +++

Die Bundesregierung will ein Vereins- und Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland erlassen. Das sagt Kanzler Scholz in einer Regierungserklärung. "Ein Verein wie Samidoun, dessen Mitglieder brutalste Terrorakte auf offener Straße feiern, wird in Deutschland verboten", sagt Scholz. "Unser Vereinsrecht ist ein scharfes Schwert. Und dieses Schwert werden wir als starker Rechtsstaat hier ziehen."

+++ 09:14 Scholz: Ohne Iran wäre Hamas-Angriff nicht möglich +++

Bundeskanzler Olaf Scholz macht den Iran mitverantwortlich für die Eskalation zwischen der Hamas und Israel. "Wir haben bisher zwar keine handfesten Belege dafür, dass Iran diesen feigen Angriff der Hamas konkret und operativ unterstützt hat", sagt er in einer Regierungserklärung. "Aber uns allen ist klar: Ohne iranische Unterstützung über die letzten Jahre wäre die Hamas zu diesen präzedenzlosen Angriffen auf israelisches Territorium nicht fähig gewesen."

+++ 09:10 Scholz: Schweigen der Autonomiebehörde ist beschämend +++

Kanzler Olaf Scholz kündigt an, dass der Angriff der Hamas auf Israel Konsequenzen für die deutsche Zusammenarbeit mit den Palästinensern haben wird. "Wo bleibt die klare Verurteilung der terroristischen Gewalt durch die Autonomiebehörde und durch ihren Präsidenten, Mahmud Abbas?", fragt Scholz. "Ihr Schweigen ist beschämend." Die gesamte Entwicklungszusammenarbeit in den palästinensischen Gebieten werde auf den Prüfstand gestellt, bis dahin würden keine neuen Hilfen gewährt. Im Gazastreifen werde das Leid und die Not der Zivilbevölkerung eher noch wachsen. "Auch dafür trägt die Hamas mit ihrem Angriff auf Israel Verantwortung", betont Scholz.

+++ 08:48 Zahl der in Gaza getöteten Palästinenser steigt auf über 1200, Israel beklagt 1300 Tote +++

Die Zahl der bei Luftangriffen Israels im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist auf mindestens 1203 gestiegen. Rund 5800 weitere Menschen seien verletzt worden, teilt das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Die Zahl der israelischen Todesopfer ist ebenfalls gestiegen und liegt laut Medienberichten bei 1300.

+++ 08:46 Hamas: Raketen auf Tel Aviv als Vergeltung +++

Die radikalislamische Hamas hat nach eigenen Angaben erneut Raketen auf Tel Aviv abgefeuert. Die Attacken seien eine Reaktion auf israelische Luftangriffe, die sich gegen Zivilisten in zwei Flüchtlingslagern gerichtet hätten, teilt die Palästinenserorganisation mit. Israel hatte am Morgen nach Berichten von AFP-Korrespondenten dutzende Luftangriffe in Richtung des Flüchtlingslagers Al-Schati und im Norden des Gazastreifens ausgeführt.

+++ 08:35 Rotes Kreuz bemüht sich um Freilassung von Geiseln der Hamas +++

Das Rote Kreuz will sich als Vermittler um die Freilassung der Geiseln in der Gewalt der radikalislamischen Hamas bemühen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) teilt mit, es stehe in Kontakt mit der Palästinenserorganisation und den israelischen Behörden. "Als neutraler Vermittler sind wir bereit, humanitäre Besuche durchzuführen, die Kommunikation zwischen Geiseln und Familienangehörigen zu erleichtern und eine eventuelle Freilassung zu ermöglichen", erklärt der IKRK-Regionaldirektor für den Nahen Osten, Fabrizio Carboni. Das IKRK rufe "beide Seiten auf, das Leiden der Zivilbevölkerung zu verringern".

+++ 08:20 Israel bittet Deutschland um Munition für Kriegsschiffe +++

Israel bittet Deutschland angesichts der Terrorangriffe der Hamas um Munition für Kriegsschiffe. Das sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius am Rande eines NATO-Treffens in Brüssel. Zudem sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unter anderem auch Blutkonserven und Schutzwesten angefragt worden seien. Über die Anfragen werde man sich mit den Israelis nun austauschen, sagt Pistorius. "Wir stehen an der Seite der Israelis."

+++ 08:06 Kfar-Asa-Überlebende berichten vom Angriff der Hamas +++

Zu den besonders schwer getroffenen Orten des Hamas-Angriffs auf Israel gehört das Kibbuz Kfar Asa. Die Terroristen ziehen lange Zeit ungestört mordend durch die Siedlung, töten ganze Familien. "Die absolute Hölle, die losgebrochen ist und alles zerstört hat, was wir kannten", sagen Überlebende.

+++ 07:57 Rotes Kreuz: Krankenhäuser in Gaza werden zu Leichenhallen +++

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz warnt davor, dass die "Krankenhäuser im Gazastreifen zu Leichenhallen" werden könnten, wenn sie während der israelischen Bombardierung der Enklave den Strom verlieren. Die humanitäre Krise im Gazastreifen spitzt sich rapide zu. Nach Berichten von Hilfsorganisationen und Gesundheitsbehörden wurden Hunderttausende von Menschen vertrieben. Es mangelt an Lebensmitteln, Wasser und Strom.

+++ 07:45 Israel entsendet Reservisten in Städte an der libanesischen Grenze +++

Die israelischen Verteidigungskräfte senden nach eigenen Angaben im Rahmen einer allgemeinen Truppenverstärkung im Norden Israels Reservisten in Städte an der Grenze zum Libanon. "Die Truppen führen verschiedene Verteidigungsaufgaben in den Städten durch, darunter Patrouillen und die Einrichtung von Straßensperren, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten", so das Militär.

+++ 07:32 Netanjahu kündigt Zerstörung der Hamas an +++

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu droht damit, alle Mitglieder der radikalislamischen Palästinenserorganisation zu töten. "Die Hamas, das ist der Islamische Staat, und wir werden sie zerquetschen und zerstören, wie die Welt den Islamischen Staat zerstört hat", sagt Netanjahu in seiner ersten Ansprache mit Mitgliedern des neuen sogenannten Kriegskabinetts. Jedes "Mitglied der Hamas ist ein toter Mann", versichert er. Verteidigungsminister Joav Gallant pflichtet dem Regierungschef bei, Israel werde "die Hamas vom Angesicht der Erde wischen".

+++ 06:54 Trump lobt "kluge" Hisbollah und wettert gegen Gallant +++

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump lobt die Terrorgruppe Hisbollah bei einer Wahlkampfveranstaltung in West Palm Beach als "sehr klug". Den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant bezeichnet er dagegen als "Idioten". Trump habe erfahren, dass Bidens Sicherheitsleute gesagt hätten, der Norden Israels sei die verwundbarste Stelle. "Ich sagte: 'Moment mal, die Hisbollah ist sehr klug. Sie sind alle sehr klug. Die Presse mag es nicht, wenn ich das sage." Er habe das schon vor Präsident Xi und China gesagt. Für seine Aussagen sei er von der Presse am nächsten Tag gescholten worden. Die Schuld für die Hisbollah-Angriffe gab Trump Verteidigungsminister Gallant. Israel habe einen Verteidigungsminister, der sagt: 'Ich hoffe, die Hisbollah greift uns nicht von Norden an.' Und am nächsten Morgen habe die Hisbollah angegriffen. "Wenn man diesem Idioten zuhört, muss man vom Norden aus angreifen, weil er sagt: 'Das ist unsere Schwachstelle.'"

+++ 06:30 Hamas: 15 Tote bei Luftangriff im Gazastreifen +++

Von der Hamas kontrollierte Medien melden 15 getötete Palästinenser. Sie seien bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen seien dabei auch verletzt worden. Zuvor hatte Israel mitgeteilt, dass im Gazastreifen ein großangelegter Angriff laufe.

+++ 06:22 Rettungshelfer zu Massaker in Israel: "Es waren Lastwagen voller Leichen" +++

Ein Rettungshelfer in Israel berichtet nach dem Massaker von Hamas-Terroristen von unvorstellbaren Szenen vor Ort. "Wir dachten, wir wären stark, wir dachten, wir hätten alles gesehen, aber wurden vom Gegenteil überzeugt", sagt Avigdor Stern. Der 39-Jährige ist einer von Hunderten Freiwilligen des Rettungsdienst Zaka, die seit Tagen im Grenzgebiet zum Gazastreifen helfen, die Toten vollständig zu bergen, um ihnen die letzte Ehre zu erweisen. Es seien so viele Tote gewesen, dass die Leichentüten nicht ausgereicht hätten. Sie mussten aus ganz Israel angefragt werden. "Es waren Lastwagen voller Leichen", beschreibt Stern die Szenen vor Ort. Er und seine Kollegen hätten schon viel gesehen - Opfer von Tsunamis, Erdbeben, Unfällen, Anschlägen, aber diese Dimension war eine, mit der niemand gerechnet habe. "Frauen, Männer, Kinder, Babys, ich kann das gar nicht erklären", sagt der Zaka-Helfer und zeigt ein Foto mit einem kleinen Leichensack. Darauf geschrieben steht "Baby".

+++ 05:29 Überlebender über Festival-Massaker: "Sah, wie Menschen neben mir explodierten" +++

Ein Überlebender des Massakers der islamistischen Hamas in Israel erzählt von der "grausamen Jagd" der Terroristen auf Besucher eines Musikfestivals. "Erst kamen die Raketen, ich blieb ganz ruhig und dachte, die werden sicher abgefangen, doch dann gingen die Schüsse los", sagt Noam Cohen. Sie seien einfach nur gerannt. Mit rund 20 weiteren jungen Leuten habe er es in einen Raketenschutz-Bunker geschafft. "Wir dachten, wir waren sicher." Doch der Alptraum habe dann erst begonnen. Der Bunker sei zu einer "Todesfalle" geworden, sagt Cohen. Mehrere Terroristen hätten Granaten in den vollen Bunker geworfen. "Ich sah, wie Menschen neben mir explodierten, immer und immer wieder, Leichenteile überall", beschreibt Cohen die Szenen. "Uns wurde klar, hier wollten die Terroristen uns haben, völlig ausgeliefert." Er sei ganz hinten gestanden, das habe ihn gerettet.

+++ 05:14 Antisemitismusbeauftragter sorgt sich um Schulen +++

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, befürchtet nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel wachsende anti-israelische Tendenzen an Schulen. "Ich habe die große Sorge, je weiter auch die israelische Antwort auf diesen terroristischen Anschlag voranschreitet, dass sich die Stimmung in den Schulen deutlich gegen Israel wenden wird", sagte Klein DPA. "Bereits jetzt gibt es ja schockierende Nachrichten von Schulen, wo sich Schüler palästinensische Fahnen umlegen, also diesen Konflikt in die Schulen hereintragen wollen." Das werde möglicherweise noch zunehmen.

+++ 05:02 Islamexperte befürchtet mehr Anti-Israel-Proteste +++

Nach vereinzelten Anti-Israel-Aktionen in Deutschland hat der Islamexperte Eren Güvercin davor gewarnt, dass derartige Geschehnisse in nächster Zeit zunehmen könnten. Demonstrationen, bei denen der Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel gefeiert wird, seien bislang eher im kleinen Rahmen. "Aber wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen und Wochen diese Demonstrationen hier in Deutschland zunehmen werden, auch größer werden", sagte der Autor, der auch Mitglied der Deutschen Islam Konferenz ist, der DPA.

+++ 04:31 Israels Luftwaffe setzt Angriffe auf Gaza fort +++

Das israelische Militär hat als Reaktion auf die Terrorattacken der islamistischen Hamas sein Bombardement im Gazastreifen fortgesetzt. Derzeit laufe ein großangelegter Angriff gegen zur Hamas gehörende Ziele im Gazastreifen, teilten die Streitkräfte in der Nacht auf Telegram mit. Israel hatte am Samstag in Reaktion auf die beispiellosen Terrorangriffe der Hamas mit den Luftschlägen begonnen. Dabei wurden im Gazastreifen bislang mindestens 1100 Menschen getötet und mehr als 5300 weitere Menschen verletzt.

+++ 02:23 Biden fordert von Israel "Regeln des Krieges" einzuhalten +++

US-Präsident Joe Biden hat Israel aufgefordert, nach den "Regeln des Krieges" zu handeln. "Ich kenne Bibi seit über 40 Jahren und habe eine sehr offene Beziehung zu ihm, ich kenne ihn gut", sagte Biden über den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, den er beim Spitznamen nannte. Es sei wirklich wichtig, dass Israel trotz all des Ärgers und des Frusts nach den Regeln des Krieges handele, so Biden in seiner Rede. "Und es gibt Regeln des Krieges", fügte er hinzu.

+++ 01:16 Israels Armee zählt 189 gefallene Soldaten +++

Unter den mehr als 1200 Todesopfern der Terrorattacken der Hamas in Israel sind nach Stand vom Mittwoch auch 189 Soldaten. Das teilte Israels Armee am Abend mit. Die weitaus meisten der bei den Großangriffen getöteten Menschen sind demnach Zivilisten.

+++ 00:23 Britischer Außenminister erlebt Raketenalarm +++

Der britische Außenminister James Cleverly erlebte bei seinem Besuch in Israel offenbar selbst einen Raketenalarm. "Heute habe ich einen Ausschnitt von dem gesehen, was Millionen jeden Tag erleben", schreibt er bei X (früher Twitter). Dort teilt er ein Video, auf dem mehrere Menschen unter Sirenengeheul in ein Gebäude laufen. Das Video wurde auf einem offiziellen Kanal Israels veröffentlicht. Während Cleverlys Besuch in Ofakim sei eine Sirene losgegangen, die vor einer Hamas-Rakete gewarnt habe, heißt es in dem israelischen Post. Eine Durchsage im Video warnt: "An alle, räumt den Bereich und geht rein!" Cleverly schreibt dazu, die Bedrohung durch Raketen der Hamas schwebe über jedem israelischen Mann, jeder Frau und jedem Kind. "Deswegen stehen wir Seite an Seite mit Israel."

+++ 23:55 Hamas lässt angeblich verschleppte Mutter mit Kindern frei +++

Die radikalislamische Hamas hat die Freilassung einer israelischen Geisel und ihrer beiden Kinder verkündet. "Eine israelische Siedlerin und ihre zwei Kinder wurden nach ihrer Festnahme bei den Zusammenstößen freigelassen", erklärten die Essedin-al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, am Mittwochabend. Ein im Anschluss im palästinensischen Fernsehsender Al-Aksa ausgestrahltes Video zeigte, wie sich eine Frau bei Tag mit zwei Kindern und drei bewaffneten Hamas-Kämpfern von einer mit Stacheldraht eingezäunten Zone entfernt. Die israelische Armee bestätigte die Freilassung auf AFP-Anfrage zunächst nicht.

+++ 22:58 Pro-Palästina-Demos auch in Frankfurt verboten +++

Nach Berlin sind propalästinensische Demonstrationen auch in Frankfurt am Main verboten worden. Das hessische Innenministerium habe die Versammlungsbehörde der Stadt Frankfurt angewiesen, die gegen Israel gerichteten Versammlungen zu verbieten, teilt die Behörde mit. Es lägen Hinweise auf bevorstehende Straftaten vor, heißt es zur Begründung. Bei den Veranstaltungen werde eine "erhebliche Gewaltbereitschaft" vermittelt. "Wir werden nicht zulassen, dass kaltblütige Morde an Juden auf öffentlichen Plätzen in Deutschland bejubelt werden", erklärt CDU-Innenminister Peter Beuth. Sollte es dennoch zu antiisraelischen Kundgebungen kommen, werde die Polizei dagegen einschreiten.

Die Ereignisse vom Vortag lesen Sie hier.