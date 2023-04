Der Chef der russischen Söldnereinheit Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat wegen der hohen Verluste aufgrund mangelnder Versorgung mit dem Abzug seiner Truppen aus der umkämpften Stadt Bachmut in der Ukraine gedroht. "Jeden Tag haben wir stapelweise tausend Leichen, die wir in den Sarg packen und nach Hause schicken", sagte Prigoschin in dem bereits erwähnten Interview mit dem russischen Militärblogger Semjon Pegow. (Eintrag von 09:53) Die Verluste seien wegen der fehlenden Artilleriemunition fünfmal so hoch wie nötig, klagte er. Er habe einen Brief an Verteidigungsminister Sergej Schoigu verfasst, um schnellstens Nachschub zu erhalten. "Wird das Munitionsdefizit nicht aufgefüllt, sind wir gezwungen - um nicht nachher wie feige Ratten zu rennen - uns entweder organisiert zurück zu ziehen oder zu sterben", sagte der 61-Jährige.

+++ 13:36 Polen beschlagnahmt Schule auf Gelände der russischen Botschaft +++

Die polnische Regierung hat ein Schulgebäude, das zur russischen Botschaft gehört, in Warschau beschlagnahmt. Das Gebäude werde "künftig der Stadtverwaltung von Warschau gehören", sagte ein Sprecher des polnischen Außenministeriums. Demnach handelt es sich um eine "Beschlagnahmung durch einen Gerichtsvollzieher" im Namen der Stadtverwaltung. Die Polizei erklärte lediglich, dass sie bei dem Verfahren "assistiere", äußerte sich jedoch nicht näher. Der russische Botschafter in Polen, Sergej Andrejew, sprach von einem "illegalen Akt". Die Beschlagnahmung sei "ein Eindringen in eine diplomatische Einrichtung", sagte er der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Andrejew kündigte eine "Reaktion" an, über die in Moskau entschieden werde. Der Botschafter wies zudem darauf hin, dass Lehrer und Mitarbeiter auf dem Schulgelände wohnten. Der Schulbetrieb auf dem Gelände der Botschaft solle weitergehen.

+++ 13:11 Gouverneur: Zwei Drohnen haben Treibstoff-Lager getroffen +++

Treibstoff-Lager in Sewastopol auf der Krim ist nach Angaben von Gouverneur Michail Raswoschajew von zwei Drohnen getroffen worden. Der Brand sei mittlerweile gelöscht worden. Der Ministerpräsident der von Russland installierten Krim-Regierung, Sergej Aksjonow, teilt mit, die Luftabwehr habe zwei Drohnen über der 2014 annektierten Halbinsel abgeschossen. In Sewastopol ist die russische Schwarzmeer-Flotte stationiert.

+++ 12:41 Papst Franziskus dankt Ungarn für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge +++

Papst Franziskus hat den Ungarn für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge während des Krieges gedankt und sie aufgefordert, allen Bedürftigen zu helfen. Am zweiten Tag seines Besuchs traf er Flüchtlinge und Menschen, die in Armut leben.Einige trugen ihm ihre Lebensgeschichten vor. Unter ihnen war auch ein Ukrainer, der im Mai 2022 mit Frau und fünf Kindern vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtet war. "Ich bin froh, hier unter euch zu sein", sagte der Pontifex vor den Menschen. Er bedankte sich zudem bei der ungarischen Kirche dafür, dass sie "so viele Flüchtlinge aufgenommen hat, die aus der Ukraine stammen". Er bezog sich dabei auf die vorgetragene Geschichte des ukrainischen Flüchtlings, der von der "Gastfreundschaft und Freundlichkeit der Ungarn" sprach. Die Flüchtlingspolitik der ungarischen Regierung ist in Europa umstritten. Ungarns Gesetze stehen oftmals im Widerspruch zu internationalem und EU-Recht. Grundsätzlich ist es Schutzsuchenden, die ungarisches Gebiet erreicht haben, nicht möglich, um Asyl anzusuchen. Ukrainer können wegen der für sie geltenden Visumsfreiheit in der EU regulär einreisen. Für sie ist Ungarn jedoch so gut wie immer nur Durchzugsland.

+++ 12:01 Ukrainisches Außenministerium: Getreideimporte-Beschränkung "kategorisch inakzeptabel" +++

Das Außenministerium der Ukraine teilt mit, es habe an polnische und EU-Vertreter in der Ukraine Notizen weitergegeben, in denen es die Begrenzung ukrainischer Getreideimporte als "kategorisch inakzeptabel" beschrieb. Das Ministerium sagte: Solche Beschränkungen, unabhängig von ihrer Begründung, stehen nicht im Einklang mit dem Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der EU und den Grundsätzen und Normen des EU-Binnenmarkts. Für die sofortige Wiederaufnahme der Ausfuhren von ukrainischen Agrargütern nach Polen, Rumänien, Ungarn, die Slowakei und Bulgarien sowie für die Fortsetzung der ungehinderten Ausfuhren in andere EU-Mitgliedsstaaten liegen alle rechtlichen Grundlagen vor. Es kommt einen Tag, nachdem die Europäische Kommission erklärt hat, sie habe eine grundsätzliche Einigung mit fünf osteuropäischen Mitgliedstaaten im Streit über Agrarimporte aus der Ukraine erzielt.

+++ 11:27 Russische Streitkräfte greifen Dorf in der Nähe von Kramatorsk an +++

Russische Streitkräfte haben das Dorf Malotaraniwka in der Nähe von Kramatorsk in der Ostukraine angegriffen. Das berichtet der oppositionelle belarussische Nachrichtenkanal Nexta. Demnach wurden zwei Menschen verletzt. Die Eroberung der Großstädte Slowjansk und Kramatorsk gehört zu den Zielen Moskaus, schließlich würden sie dann das ganze Donezker Gebiet kontrollieren. Dafür müssten sie aber erst Bachmut erobern.

+++ 10:57 Südkoreas Präsident: "Beobachten die Situation auf dem Schlachtfeld genau" +++

Seoul erwägt seine Optionen, wenn es darum geht, Waffen in die Ukraine zu schicken, sagte der südkoreanische Präsident Yoon Suk-Yeol. "Wir beobachten die Situation auf dem Schlachtfeld in der Ukraine genau und werden geeignete Maßnahmen ergreifen, um die internationalen Normen und das Völkerrecht aufrechtzuerhalten", sagte er im Rahmen seines US-Besuchs bei einer Rede an der Harvard Universität. Yoon sagte weiter, die russische Invasion sei eine Verletzung des Völkerrechts und der Rechte der Ukrainer. "Wir sollten beweisen, dass solche Versuche niemals erfolgreich sein werden, um weitere Versuche in der Zukunft zu verhindern."

+++ 10:28 ntv-Reporter: Einige ukrainische Städte "vollkommen schutzlos" +++

Die Ukraine fordert mehr Flugabwehrsysteme. Bei russischen Angriffen waren am Freitag 21 Raketen abgefangen worden, zwei erreichten ihr Ziel und kosteten über 20 Menschen das Leben. In einigen Städten wird sogar jede Rakete zu einer tödlichen Gefahr, wie ntv-Reporter Gordian Fritz berichtet.

+++ 09:53 "Werden aufhören zu existieren": Wagner-Chef Prigoschin erstaunt mit Aussage über Söldnergruppe +++

Die russische Söldnergruppe Wagner, die den Bachmut-Angriff anführt, könnte bald aufhören zu existieren, warnt nun ihr Gründer Jewgeni Prigoschin. In einem Interview mit dem russischen Kriegsblogger Semjon Pegow sagte der Wagner-Chef: "Wagner wird in kurzer Zeit aufhören zu existieren. Wir werden Geschichte sein, kein Grund zur Sorge, solche Dinge passieren." Ob er diese Aussage ernst meint, ist unklar. Prigoschin hatte sich zuvor wiederholt über fehlende Munition beschwert. Allerdings scherzte er noch Anfang der Woche, dass die Söldner aufhören werden, Bachmut zu beschießen, damit die ukrainischen Streitkräfte US-Journalisten die Stadt zeigen könnten.

+++ 09:21 Ukrainischer Generalstab: Russische Streitkräfte haben am Vortag 580 Soldaten verloren +++

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte gibt in einem Update an, dass Russland seit Beginn seiner umfassenden Invasion am 24. Februar letzten Jahres 190.040 Soldaten in der Ukraine verloren habe. Diese Zahl umfasst 580 Opfer, die die russischen Streitkräfte demnach am vergangenen Tag erlitten haben. Dem Bericht zufolge verlor Russland nun insgesamt 3.697 Panzer, 7.184 gepanzerte Kampffahrzeuge, 5.836 Fahrzeuge und Treibstofftanks, 2.908 Artilleriesysteme, 543 Mehrfachraketensysteme, 294 Luftverteidigungssysteme, 308 Flugzeuge, 294 Hubschrauber, 2.471 Drohnen und 18 Boote.

+++ 08:56 Verdächtige Schiffe aus Marokko: Spanien checkt Ölimporte auf Spuren, die nach Russland deuten +++

Die spanische Regierung hat eigenen Angaben zufolge eine Untersuchung möglicher Importe von Dieselkraftstoff aus Russland über Drittländer eingeleitet. Bei einer ersten Untersuchung seien alle Papiere in Ordnung gewesen, erklärte Energieministerin Teresa Ribera. Doch auch beim kleinsten Verdacht sei es "notwendig zu verifizieren, ob die importieren Produkte vom angezeigten Ort oder aus einem anderen Land kommen", fügte sie hinzu. Die Europäische Union hat die Einfuhr russischen Rohöls und russischer Erdölprodukte infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine untersagt. Experten und Öl-Unternehmen vermuten jedoch, dass russischer Dieselkraftstoff über Drittstaaten nach wie vor in EU-Mitgliedsländer geliefert wird. Die spanische Zeitung "El Mundo" berichtete, dass seit Jahresbeginn mindestens zwei Schiffe verdächtigt wurden, russische Kraftstoffe aus Marokko nach Spanien gebracht zu haben.

+++ 08:22 London: Neuste Angriffswelle galt wohl ukrainischen Reserveeinheiten und Militärgütern +++

Die neusten russischen Angriffe deuten laut britischem Geheimdienst auf eine Abkehr von Moskaus Einsatz von Langstreckenraketen hin. Die Angriffswelle umfasste demnach weniger Raketen als im Winter und es ist dazu unwahrscheinlich, dass sie auf die Energieinfrastruktur der Ukraine abzielte. Es bestehe die realistische Möglichkeit, dass Russland versuchte, ukrainische Reserveeinheiten und Militärgüter abzufangen, die kürzlich an die Ukraine geliefert wurden, heißt es in dem Bericht. Russland betreibe ein ineffizientes Zielverfahren und priorisiere militärische Vorgaben gegenüber der Verhinderung von Kollateralschäden, einschließlich ziviler Todesfälle.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 07:44 Vater im attackierten Uman: "Will meine Kinder finden, lebend oder tot" +++

In dem zerstörten Wohnhaus in Uman suchten Rettungskräfte weiter nach Verschütteten. Unterstützt wurden sie von Einwohnern, unter ihnen der 33-jährige Dmytro. "Ich will meine Kinder finden, lebend oder tot", sagte er der Nachrichtenagentur AFP. "Sie sind unter den Trümmern." Bei der ersten größeren russischen Angriffswelle in der Ukraine seit Wochen sind mindestens 26 Menschen getötet worden, darunter fünf Kinder. Am schwersten von den Angriffen getroffen wurde am Vortag die Stadt Uman im Zentrum des Landes. Dort wurden nach Behördenangaben mindestens 23 Bewohner eines Hochhauses getötet, darunter vier Kinder. Zum ersten Mal seit Monaten wurde auch die Hauptstadt Kiew mit Marschflugkörpern beschossen, hier gab es keine Opfer.

+++ 07:20 Moskauer gedenken ukrainischen Opfern an Denkmal +++

Am Denkmal für die ukrainische Dichterin und Dramatikerin Lessja Ukrajinka haben in Moskau Menschen Blumen niedergelegt sowie Zettel mit der Aufschrift "Uman.Dnipro", wie der oppositionelle belarussische Nachrichtenkanal Nexta auf Twitter berichtet. Demnach war aber recht schnell die Polizei vor Ort. Bereits im Januar als es eine russische Attacke auf ein Wohngebäude in Dnipro gab, haben Menschen Blumen zum Monument zu Ehren der berühmten Ukrainerin gebracht.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 06:57 Bericht: Ex-Linke Chefin Hennig-Wellsow für Waffenlieferungen +++

Die frühere Bundesvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, hat sich einem Medienbericht zufolge für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. "Wenn ich der Ukraine das Recht zubillige, sich gegen einen Aggressor zu verteidigen, dann muss ich ihr die nötigen Mittel geben", sagte die Bundestagsabgeordnete der "Thüringer Allgemeinen". Die 45-Jährige war zwischen Ende Februar 2021 und April 2022 Bundesvorsitzende der Linken. Zuvor war sie viele Jahre lang Landespartei- und Fraktionschefin der Linken in Thüringen.

+++ 06:34 ESC-Teilnehmer der Ukraine müssen bei Konzert in den Luftschutzkeller +++

Kurz vor dem geplanten Auftritt im Hauptbahnhof in Kiew wurde das Pop-Duo Tvorchi am Vortag vom Ertönen des Luftalarms in den Keller gezwungen. "Es ist, was es ist", sagte Musiker Andrij Huzuljak nach dem Heulen der Sirenen, "wir glauben an unsere Luftabwehr". Sänger Jeffery Kenny ist solche Unterbrechungen bereits gewohnt: "Wir müssen immer nach unten kommen und versuchen, uns in Sicherheit zu bringen." Das Duo vertritt die Ukraine mit ihrem Lied "Heart of Steel" (Herz aus Stahl) beim ESC in Liverpool im kommenden Monat. Das Entwarnungssignal kam dann noch rechtzeitig und Tvorchi konnte noch ein Überraschungskonzert in der Eingangshalle des Kiewer Bahnhofs geben.

Hat doch noch geklappt: Musik-Duo Tvorchi tritt während einer Spendenaktion im Hauptbahnhof in Kiew auf. (Foto: picture alliance/dpa/AP)

+++ 06:04 Drohnenangriff? Treibstofftank auf Krim in Brand +++

Auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist in der Hafenstadt Sewastopol ein Treibstofftank in Brand geraten - vermutlich durch einen Drohnenangriff. Das berichtet Gouverneur Michail Raswoschajew nach Angaben der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass auf Telegram. Es handle sich um einen Brand der Alarmstufe vier - "der schwersten von allen möglichen", schrieb der Gouverneur weiter. Demnach brennt eine Fläche von 1000 Quadratmetern. Zivile Einrichtungen seien nicht bedroht. Angaben zu Verletzten gibt es derzeit nicht. Derzeit seien 18 Löschzüge im Einsatz. Die Eindämmung des Feuers könne wegen der Größe noch viele Stunden dauern, fügte Raswoschajew noch hinzu. Die Ukraine hat mehrfach angekündigt, die 2014 annektierte Krim von russischer Besatzung zu befreien. In verschiedenen Teilen der Halbinsel kommt es im Zuge von Russlands Angriffskrieg gegen das Nachbarland zu Zwischenfällen mit Drohnen, teils mit schweren Schäden, Verletzten und auch Toten. Russland sieht sich gezwungen, den militärischen Aufwand zur Verteidigung der Krim deutlich zu erhöhen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 05:33 Russland soll Zwangsumsiedlungen im besetzten Horliwka planen +++

Die ukrainische Armee wirft Russland vor, die Zwangsumsiedlung von weiteren Kindern im Osten der Ukraine zu planen. Es gehe um Kinder in der besetzten Großstadt Horliwka, erklärt laut dem Nachrichtenportal "Kyiv Independent" das Nationale Widerstandszentrum des ukrainischen Militärs. Horliwka liegt in der Nähe der ebenfalls von Russland besetzten Stadt Donezk. Dem Bericht zufolge sollen alle Schulkinder am Ende des Schuljahres unter dem Vorwand der "Evakuierung" zusammen mit ihren Eltern zwangsumgesiedelt werden. Wohin sie gebracht werden sollen, sei nicht klar.

+++ 04:47 EU sendet Signal an Moldau – und Russland +++

Angesichts von Spannungen zwischen Moskau und Chisinau haben die EU-Länder einen gesetzlichen Rahmen für mögliche Sanktionen gegen Personen geschaffen, deren Handlungen Moldau zu destabilisieren drohen. Als Beispiel nennt der Europäische Rat eine Behinderung demokratischer Prozesse, einschließlich Wahlen, oder einen Versuch, die staatliche Ordnung auch mit Gewalt zu stürzen. Zu den möglichen Sanktionen gehören etwa ein Einreiseverbot in die EU sowie das Einfrieren von Vermögen. "Als eines der Länder, die am meisten von den Konsequenzen der illegalen russischen Invasion in die Ukraine betroffen sind, sehen wir zunehmende und andauernde Versuche, Moldau zu destabilisieren", sagt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Der Sanktionsrahmen sei ein "wichtiges politisches Signal der EU-Unterstützung für Moldau in dem derzeitigen schwierigen Kontext". Russland weist die Vorwürfe zurück.

+++ 03:45 Botschafter bittet um mehr Waffen für Offensive +++

Kurz vor der erwarteten Frühjahrsoffensive der Ukraine werden dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, zufolge vor allem mehr Flugabwehrsysteme gebraucht. "Weitere Flugabwehrsysteme wie Iris-T, Patriot und Gepard werden am dringlichsten benötigt", sagt Makeiev der Funke Mediengruppe. Für die Offensive brauche man aber auch gepanzerte Fahrzeuge, Panzer und Artilleriesysteme. Makeiev lobt die bisherigen Waffenlieferungen aus Deutschland. Bislang hat Deutschland unter anderem 18 Kampfpanzer Leopard 2A6 mit Munition an die Ukraine verschickt. Hinzu kamen 40 Marder-Schützenpanzer sowie 34 Gepard-Flakpanzer.

+++ 01:43 Ukraine: Frau bei Granatenangriff getötet +++

Im Süden der Ukraine hat es nach Behördenangaben ein Todesopfer und drei weitere Verletzte gegeben. Die russische Armee habe den Ort Biloserka mit Granaten beschossen, erklärt die regionale Militärverwaltung der Oblast Cherson. Das Krankenhaus und mehrere Wohnhäuser seien getroffen worden. Die Leiche einer 57-Jährigen sei unter den Trümmern ihres Hauses gefunden worden.

+++ 00:17 Selenskyj fordert Waffen als Antwort auf russische Raketenangriffe +++

Nach den jüngsten russischen Raketenangriffen auf Wohnhäuser in der Stadt Uman fordert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr Waffen zum Schutz des Landes. "Flugabwehr, eine moderne Luftwaffe, ohne die eine effektive Luftraumverteidigung unmöglich ist, Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge. Alles, was notwendig ist, um unseren Städten, unseren Dörfern Sicherheit zu bieten, sowohl im Hinterland als auch an der Front", sagt der 45-Jährige in seiner täglichen Videoansprache. Selenskyj erinnert in seiner Rede daran, dass durch den russischen Raketenangriff in der Stadt Uman mindestens 23 Menschen, darunter vier Kinder, ums Leben gekommen sind. Auch im Gebiet Dnipropetrowsk seien eine Mutter und ihre dreijährige Tochter durch russischen Beschuss getötet worden. Dabei habe die ukrainische Flugabwehr eine weit höhere Anzahl ziviler Opfer verhindert, indem sie 21 von 23 Raketen abfing.

+++ 22:15 Tschechien und Slowakei wollen Ukraine in der EU und NATO +++

Die Staatsoberhäupter von Tschechien und der Slowakei unterstützen bei einem gemeinsamen Kiew-Besuch die Beitrittsambitionen der Ukraine sowohl zur EU als auch zur NATO. "Die Mitgliedschaft der Ukraine in EU und NATO ist für uns keine Frage, ob, sondern wann", schreibt der neue tschechische Präsident Petr Pavel auf Facebook nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova versichert: "Es ist mir eine Ehre, Ihnen unsere Unterstützung auszudrücken, Präsident Selenskyj." Mit der Ukraine verbinde man eine gemeinsame Zukunft, schreibt sie ebenfalls auf Facebook.

+++ 21:40 EU-Kommission: Streit über ukrainische Agrarimporte beigelegt +++

Die EU-Kommission verkündet eine grundsätzliche Einigung im Streit über den Transport von ukrainischem Getreide durch fünf Mitgliedsländer. Vize-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis schreibt auf Twitter, die Vereinbarung berücksichtige die Sorgen der Bauern in der Ukraine wie auch in den benachbarten EU-Staaten. Erfasst worden seien Weizen, Mais, Raps und Sonnenblumenkerne. Zu dem Abkommen gehöre ein Hilfspaket im Wert von 100 Millionen Euro für Landwirte. Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumänien und die Slowakei hatten Beschränkungen für die ukrainischen Transporte verhängt aus Sorge, die Lieferungen aus der Ukraine könnten auf ihren Märkten landen und ihren Bauern die Preise verderben.

+++ 21:01 Russland und Indien wollen Militärpartnerschaft vertiefen +++

Bei einem Treffen der russischen und indischen Verteidigungsminister vereinbaren beide Staaten nach Angaben der Regierung in Neu-Delhi eine Vertiefung ihrer militärischen Zusammenarbeit. Einzelheiten werden nach dem Gespräch von Sergej Schoigu und Rajnath Singh nicht bekannt. Indien ist der weltgrößte Rüstungsimporteur und erhält fast die Hälfte seiner Militärgüter aus Russland. Allerdings hat der Ukraine-Krieg zu Lieferungsverzögerungen geführt.

Die Entwicklungen des Vortags lesen Sie hier.