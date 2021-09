In einer Kantar-Umfrage für den "Focus" kann die Union ihren Rückstand zur SPD leicht verringern. CDU/CSU legen einen Punkt auf 21 Prozent zu. Die SPD büßt gegenüber der Vorwoche einen Punkt ein und kommt noch auf 25 Prozent. Die Grünen liegen an dritter Stelle mit 16 Prozent, ein Punkt weniger als zuletzt. AfD und FDP kommen jeweils auf elf Prozent, die Linke auf sieben Prozent.

Wo geht's lang? Merkel in Greifswald. (Foto: picture alliance/dpa)

+++ 13:43 Merkel in Greifswald: "Wollte noch mal Arrivederci sagen" +++

Für einen Überraschungsbesuch taucht die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel Greifswald auf. "Ich wollte noch mal Arrivederci sagen", sagte sie auf dem Wochenmarkt zu einer Blumenverkäuferin. Zuvor war die Regierungschefin zusammen mit ihrem Nachfolger als CDU-Direktkandidat für den Bundestag, Georg Günther, und dem CDU-Spitzenkandidaten zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, Michael Sack, durch die Fußgängerzone gegangen und hatte Geschäfte besucht. Sie wurde umringt von überraschten Passanten und verharrte immer wieder für Selfies.

+++ 13:20 Laschet-Nachfolge soll "nach Oktober" geklärt werden +++

Die Entscheidung über seine Nachfolge als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen soll nach Angaben von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet zu einem Zeitpunkt nach Oktober getroffen werden. "Ende Oktober wählen wir einen neuen Landesvorstand, danach entscheiden wir über unsere Aufstellung für die Landtagswahl", sagte Laschet dem Magazin "Focus". Ein konkretes Datum für seinen Rücktritt gebe es noch nicht. Wer auf den CDU-Vorsitzenden folgen wird, ist noch nicht klar. Als mögliche Nachfolger aus seiner Partei werden unter anderem Landesverkehrsminister Hendrik Wüst und Landesbauministerin Ina Scharrenbach gehandelt. "Es gibt mehrere Kandidaten und Kandidatinnen, die geeignet sind", sagte Laschet dem Magazin.

+++ 13:06 Bleibt Pinneberg das Wahl-Orakel? +++

Hält die Pinneberger Serie? Die Partei, die bei Bundestagswahlen den Wahlkreis Pinneberg gewinnt, hat seit Jahrzehnten auch den Bundeskanzler gestellt. Für die CDU geht am Sonntag Michael von Abercron ins Rennen, der 2017 die Nase vorn hatte. Für die SPD tritt der frühere schleswig-holsteinische SPD-Landesvorsitzende, Minister und Fraktionschef Ralf Stegner an, den es von der Landes- in die Bundespolitik zieht. Der Wahlkreis Pinneberg sei wirklich ganz besonders, findet Stegner. "Der einzige Wahlkreis in Deutschland mit einer Hochseeinsel, dem roten Felsen von Helgoland, und eben der einzige, für den seit 1953 gilt: Wer den Wahlkreis gewinnt, dessen Partei erobert auch das Kanzleramt", erklärte Stegner am Donnerstag. Das solle auch 2021 mit Olaf Scholz als Kanzler gelingen. "Also will und muss ich den Wahlkreis gewinnen." Stegner spricht von einer strammen Herausforderung angesichts des Vorsprungs von fast zehn Prozentpunkten, den von Abercron das letzte Mal hatte. "Die positive Resonanz für Olaf Scholz und mich lässt mich hoffen, dass das klappen wird."

+++ 12:39 Söder warnt vor Links-Koalition +++

Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder warnt erneut vor einem Linksruck nach der Bundestagswahl. "Denn klar ist: Liegt die SPD nur ein Mandat vorn, gibt es entweder eine Linkskoalition oder eine Ampel", sagte Söder am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Für die Union gehe es darum, auf den letzten Metern noch einmal um jedes Prozent zu rackern. "Es zählt nur das Gewinnen", sagte Söder. Es gebe nur eine Chance auf eine bürgerliche Mehrheit, auch auf Jamaika - wenn die Union die Wahl gewinne. Die Grünen würden mit einer Union, die auf Platz zwei ist, keine Mehrheit bilden, "sondern nur dann, wenn wir Nummer eins sind", sagte der CSU-Chef.



Der Countdown läuft, am Sonntag schlägt nach monatelangem Wahlkampf die Stunde der Wahrheit für die Parteien. Stimmen die Umfragen? Wird die SPD die Wahl gewinnen? Oder zieht die Union noch an der SPD vorbei? So spannend wie jetzt war es seit mindestens drei Wahlen nicht. Zugleich werden auch in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ein neues Abgeordnetenhaus und ein neuer Landtag gewählt. Im Wahl-Ticker auf ntv.de halten wir sie bis zur Wahl und darüber hinaus über alle großen und kleinen Entwicklungen auf dem Laufenden.