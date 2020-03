Mit Ute Bergner lässt sich eine der fünf FDP-Abgeordneten entschuldigen. Ihr Fehlen dürfte keine Auswirkungen auf die Wahl haben, da die Liberalen sich weder durch Ja-Stimmen noch durch Enthaltungen an der Abstimmung beteiligen wollen. Damit sind 89 Abgeordnete anwesend, Ramelow braucht zur absoluten Mehrheit 45 Stimmen, kommt mit Rot-Rot-Grün aber nur auf 42 Mandate.

+++ 14:03 Plenarsitzung ist eröffnet +++

Landtagspräsidentin Birgit Keller eröffnet die Plenarsitzung. Nach einer Begrüßung der Anwesenden gedenkt Keller der Morde in Hanau vor zwei Wochen. "Dieser rechtsextremistische Anschlag hat uns alle bis aufs Mark erschüttert", sagt sie. Durch das Land ziehe sich eine "Blutspur des Hasses", die eine "Schande für unsere Gesellschaft" sei. Die Abgeordneten erheben sich für eine Gedenkminute.

+++ 14:01 Plant Höcke das nächste Wahlmanöver? +++

Wieso deutet Björn Höcke an, er könne in einem Wahlgang nicht antreten? Womöglich geht es darum, Nervosität in den Reihen der anderen Parteien hervorzurufen, dass Ramelow ausschlaggebende Stimmen von der AfD bekommt. Das könnte CDU-Abgeordneten motivieren, doch Ramelow zu wählen - und so das AfD-Gezeter von den "Blockflöten" der CDU bestätigen.

+++ 13:55 Jetzt im Livestream: Die Ministerpräsidentenwahl in Erfurt +++

+++ 13:51 FDP will wohl doch im Plenarsaal bleiben +++

Wie der Kollege Elmar Otto vom MDR berichtet, will die FDP doch nicht zur Wahl den Saal verlassen. Bliebe ihr, wenn sie sich nicht enthalten will, den Stimmzettel ungültig zu machen.

+++ 13:40 Höcke kündigt taktische Kandidatur an +++

Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke will erst ganz kurzfristig entscheiden, ob er in allen drei Durchgängen bei der Ministerpräsidentenwahl im Landtag antritt. "Wir entscheiden nach jedem Wahlgang, wie wir vorgehen", sagte Höcke der "Augsburger Allgemeinen". "Wir ziehen uns dann zu Beratungen zurück." Damit besteht die Möglichkeit, dass die 22 AfD-Abgeordneten aus taktischen Gründen für den Linke-Kandidaten Bodo Ramelow stimmen. Ramelow will aber nicht Regierungschef werden, wenn die AfD-Stimmen ausschlaggebend sind.

+++ 13:30 CDU enthält sich bei Probeabstimmung komplett +++

Die Thüringer CDU-Fraktion hat sich bei einer geheimen Probeabstimmung geschlossen für eine Enthaltung bei der Ministerpräsidentenwahl ausgesprochen. Die anwesenden 20 Abgeordneten hätten einstimmig dafür votiert, sich am Nachmittag in allen drei Wahlgängen zu enthalten, teilte die Fraktion mit. Damit würde voraussichtlich Ramelow mit einfacher Mehrheit zum Regierungschef gewählt.

+++ 13:20 Klöckner wirft Ramelow "DDR-Verklärung" vor +++

Auch die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner fordert ihre Erfurter Parteifreunde auf, weder der AfD noch der Linken eine Stimme zu geben. Weil man Höcke ablehne, könne die CDU nicht automatisch Bodo Ramelow bei der Wahl zum Ministerpräsidenten unterstützen könne. Ramelow stehe mit seiner Partei "für eine DDR-Verklärung, für den Austritt aus der Nato oder für ein anderes Gesellschaftssystem". "Das ist nicht mit unserem Programm der breiten gesellschaftlichen Mitte vereinbar", fügte Klöckner hinzu.

+++ 13:06 Kemmerich: "Wir wählen weder Ramelow noch Höcke" +++

Der geschäftsführende Ministerpräsident Thomas Kemmerich lässt keinen Raum für Zweifel: "Wir bleiben dabei - wir wählen weder Ramelow noch Höcke", schreibt er auf Twitter. Seine Fünf-Mann-Fraktion hat angekündigt, bei der Ministerpräsidentenwahl den Plenarsaal zu verlassen. Damit soll die Ablehnung der beiden Kandidaten ausgedrückt werden.

+++ 12:52 Lieberknecht: Schließe CDU-Stimmen für Ramelow nicht aus +++

Ramelows Amtsvorgängerin an der Spitze des Freistaats, Christine Lieberknecht, geht davon aus, dass der 64-Jährige auch mit Stimmen aus der CDU gewählt wird. "Die CDU hat ja eine Aussage getroffen, dass sie Bodo Ramelow nicht als Fraktion wählen würde", sagte sie laut dem Sender RBB.

Das ersetze aber nicht das Votum eines jeden einzelnen Abgeordneten, der nach der Thüringer Landesverfassung und auch in der Wahlkabine allein seinem Gewissen verpflichtet sei. "Und ich schließe mal nicht aus, dass einzelne Abgeordnete dann doch sagen, sicher, Bodo Ramelow ist nicht unser Wunschkandidat, aber die Situation ist so, wie sie ist - verfahren genug über die ganzen letzten Monate - und wir geben ihm doch unsere Stimme." Sie fände das "jedenfalls das klügste Szenario".

+++ 12:42 Ramelow stellt sich notfalls in allen Wahlgängen +++

Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow hat der CDU-Fraktionsspitze mitgeteilt, dass er "erforderlichenfalls in allen drei Wahlgängen antreten" werde. "Heute ist nicht der Tag parteipolitischer Prinzipienreiterei, sondern der Tag, an dem die Abgeordneten der Thüringer Landtags dafür sorgen müssen, dass wieder verlässlich regiert werden kann in Thüringen", schreibt der Linke-Politiker in seinem Internettagebuch.

Bislang hatte Ramelow sich fest davon überzeugt gezeigt, bereits im ersten Wahlgang gewählt zu werden, obwohl seiner rot-rot-grünen Minderheitskoalition vier Stimmen zur nötigen absoluten Mehrheit fehlen. Er rechnete mit einzelnen Überläufern vor allem aus der CDU-Fraktion, die sich inzwischen mit Linken, SPD und Grünen auf einen Stabilitätspakt bis zu Neuwahlen im kommenden Jahr einigten.

+++ 12:35 CDU-Fraktionschef empfiehlt Enthaltung +++

CDU-Fraktionschef Mario Voigt hat seinen Abgeordneten bei der Wahl eine Enthaltung in allen drei Wahlgängen empfohlen. "Wir werden uns an die vereinbarten parlamentarischen Verfahrensregeln halten, damit auch in einem Landtag ohne Regierungsmehrheit die politische Stabilität gewahrt und zentrale Aufgaben erledigt werden können", twitterte er.

Er verwies auf die staatspolitische Verantwortung aller Abgeordneten. "So kann Thüringen wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen, ohne dass wir gegen unsere politischen Grundüberzeugungen verstoßen", erklärte Voigt mit Blick auf den Beschluss der Bundes-CDU, der eine Zusammenarbeit mit Linken und AfD untersagt.

+++ 12:29 Unveränderte Gemengelage +++

Die Ausgangslage hat sich seit der ersten Wahl nicht verändert: Linke, SPD und Grüne wollen mit Bodo Ramelow den Regierungschef stellen - haben aber keine eigene Mehrheit. Sie kommen auf lediglich 42 der 90 Mandate. Sie sind also auf Stimmen der anderen Fraktionen angewiesen oder auf ausreichend Enthaltungen im dritten Wahlgang. Dann gewinnt, wer die meisten Stimmen hat.

+++ 12:17 Erste Wahl zog einige Ämterverluste nach sich +++

Das Debakel in Erfurt kostete bereits mehrere Spitzenpolitiker das Amt. Wenige Tage nach dem Ereignis kündigte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug von allen Parteiämtern an. Die CDU wählt nun am 25. April eine neue Spitze. Bundeskanzlerin Angela Merkel berief den Ostbeauftragten Christian Hirte ab. Er hatte nach der Wahl allen Beteiligten gratuliert.

In Thüringen legte nach langem Hin und Her CDU-Landes- und Fraktionschef Mike Mohring seine Ämter nieder. An der Spitze der Fraktion im Landtag folgte ihm sein langjähriger Rivale Mario Voigt. Die Parteispitze wird noch vor dem Bundesparteitag am 28. März neu gewählt - als Kandidat wird Christian Hirte gehandelt.

+++ 12:00 Neuer Wahl-Anlauf ab 14 Uhr +++

In Thüringen unternimmt der Landtag in der Landeshauptstadt Erfurt ab 14 Uhr einen erneuten Anlauf, einen Ministerpräsidenten zu wählen. Der erste Versuch am 5. Februar endete in einem politischen Desaster. Als Resultat politischer Blauäugigkeit, parteiinternen Vorgaben und mangelnden Mehrheiten wurde unverhofft der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit den Stimmen seiner Fraktion, denen der CDU und der AfD Ministerpräsident des Freistaats - der Dammbruch mit Ansage war perfekt. Einen Tag später trat er nach massivem öffentlichen Druck zurück.

Der Thüringer Landtag überträgt die Sitzung live.