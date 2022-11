Der Kreml weist Gerüchte über einen angeblich bevorstehenden Abzug russischer Truppen aus dem besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja zurück. "Es sollte nicht nach irgendwelchen Zeichen gesucht werden, wo keine sind und keine sein können", sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Auch die russische Besatzungsverwaltung des im September völkerrechtswidrig annektierten Gebiets Saporischschja spricht von Falschinformationen. Am Wochenende hatte der Chef des ukrainischen Atomkonzerns Enerhoatom, Petro Kotin, einen baldigen Abzug des russischen Militärs aus dem AKW in Aussicht gestellt.

+++ 13:57 Kamjanka - Ukrainer kehren in Dorf zurück, das es nicht mehr gibt +++

Monatelang liegt das ukrainische Dorf Kamjanka genau an der Front. Als russische Truppen in den Ort einfallen, werden viele Einwohner verschleppt. Durch ständigen Beschuss und wildernde Soldaten bleibt kein Haus unbeschadet. Nach ihrer Rückkehr fehlt den Menschen jegliche Lebensgrundlage.

+++ 13:37 Klitschko verspricht Kiewern Weihnachtsbäume - aber ohne Licht +++

Die Kiewer Stadtverwaltung verspricht ihren Bürgern die Aufstellung von Weihnachtsbäumen - ungeachtet der anhaltenden russischen Raketenangriffe und der andauernden Stromausfälle. "Wir dürfen (Kremlchef Wladimir) Putin nicht erlauben, unser Weihnachten zu stehlen", sagt Bürgermeister Vitali Klitschko in einem bei der ukrainischen Nachrichtenagentur RBC erschienenen Interview. Zwar werde auf Weihnachtsmärkte und Ähnliches in Kriegszeiten verzichtet, doch wenigstens festlich geschmückte Tannenbäume sollen die Kiewer bekommen. Bezahlt würden diese von Unternehmern, sagte Klitschko. Mit der Festbeleuchtung könnte es allerdings Probleme geben. Der ehemalige Box-Weltmeister räumte ein, dass es aufgrund der zahlreichen Schäden im Energiesektor bis zum Frühjahr noch zu Stromausfällen in Kiew kommen könne.

+++ 13:11 Kujat: Ukraine und USA geht die Munition aus +++

Der ehemalige Vorsitzende des NATO-Militärausschusses Harald Kujat kritisiert die "selbsternannten Experten", wenn sie den Sieg der Ukraine über Russland schon in greifbarer Nähe wähnten, als ahnungslos. Der Ukraine, aber auch den USA gehe die Munition aus, sagt er bei ntv. Putin dagegen habe bisher nur einen begrenzten Teil seiner Streitkräfte eingesetzt und werde den Winter nutzen, neue Munition zu produzieren, Truppen zu reorganisieren und die nächste Offensive vorbereiten.

+++ 12:42 Ukraine rechnet mit neuer russischer Raketenangriffswelle +++

Die Ukraine warnt davor, dass Russland eine neue Angriffswelle auf die Energie-Infrastruktur des Landes vorbereite. Nach Angaben einer Armeesprecherin wurde kürzlich ein russisches Kriegsschiff mit Raketen an Bord ins Schwarze Meer verlegt. "Dies deutet darauf hin, dass Vorbereitungen im Gange sind", erklärt die Sprecherin. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Beginn der Woche von einem solchen Angriff geprägt sein wird." Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Ukrainer bereits am Sonntagabend in seiner Fernsehansprache vorgewarnt, dass Russland neue Luftangriffe vorbereite. Moskaus Streitkräfte würden ihr Programm der systematischen Angriffe so lange weiter betreiben, wie sie über Raketen verfügten, sagte Selenskyj. Der Staatschef fügte hinzu, dass sich die Armee und der gesamte Staat auf die Angriffe vorbereite - auch mit den westlichen Partnern.

+++ 12:26 Klitschko zu Selenskyj-Streit: Innenpolitik, wenn Krieg vorbei ist +++

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ruft im Konflikt mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zur Einheit auf. "Wenn der Krieg vorbei ist, dann kann man Innenpolitik spielen", sagt der 51-Jährige in einem Interview mit der Nachrichtenagentur RBK-Ukraine. Die Einigkeit aller sei jedoch für den ukrainischen Sieg nötig.

+++ 11:41 Moskau: Kiew verhindert Vermittlung durch Vatikan +++

Russland begrüßt das Angebot des Vatikans als Vermittler zu fungieren. Die Haltung der Ukraine verhindere dies aber, teilt das russische Präsidialamt mit. Papst Franziskus hatte vor zehn Tagen in einem Interview mit der italienischen Zeitung "La Stampa" erneut den Vatikan als Vermittler angeboten sowie Russland und die Ukraine aufgefordert, den Konflikt zu beenden.

+++ 11:02 Klitschko: Evakuierung Kiews wäre Umsiedlung in die Vororte +++

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko erklärt gegenüber der ukrainischen Nachrichtenagentur RBC, er schließe "das schlimmste Szenario" einer Evakuierung der Stadtbewohner aufgrund der regelmäßigen russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine nicht aus. Es wird sich jedoch um eine Teilevakuierung handeln, die Klitschko als "eine vorübergehende Umsiedlung bestimmter Kategorien von Menschen in die Vororte bezeichnete, wo es Dienstleistungen auf kommunaler Ebene geben kann". Klitschko sagt auch, dass die Menschen in Kiew darauf vorbereitet sein sollten, dass die Stromausfälle bis zum Frühjahr andauern könnten, da das System in der kalten Jahreszeit stärker belastet werde.

+++ 10:42 London: Russische Artillerie beschießt Cherson täglich +++

Nach dem Rückzug aus Cherson beschießen russische Truppen die südukrainische Großstadt nach britischen Angaben täglich mit Artillerie. Am Sonntag sei die Rekordzahl von 54 Angriffen gemeldet worden, teilt das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Allein am vergangenen Donnerstag seien zehn Menschen getötet worden. "Die Stadt ist verwundbar, weil sie in Reichweite der meisten russischen Artilleriesystem liegt, die nun vom Ostufer des Flusses Dnipro aus von der Rückseite neu konsolidierter Verteidigungslinien feuern", heißt es in London. Die meisten Schäden richten Mehrfachraketenwerfer etwa vom Typ BM-21 Grad an.

+++ 10:21 Ukraine: Russische Angriffe in Donezk zurückgeschlagen +++

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden russische Angriffe in der im Osten gelegenen Region Donezk zurückgeschlagen. Dies betreffe unter anderem die Städte Bachmut und Awdiiwka, teilt der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in seinem täglichen Lagebericht mit. Dem ukrainischen Militäranalysten Oleg Schdanow zufolge halten die schweren Kämpfe auch in der im Nordosten gelegenen Region Charkiw an. Umkämpft sind demnach Gebiete, die die ukrainischen Truppen im September und Oktober zurückerobert hatten.

+++ 09:57 Munz: "Zwist zwischen Selenskyj und Klitschko freut Moskau" +++

Die zwei führenden Köpfe der Ukraine tragen einmal mehr öffentlich Streit aus. Das nimmt man in Moskau mit Wohlwollen auf, wie ntv-Korrespondent Rainer Munz berichtet. Derweil berät Putin mit Tschetschenenführer Kadyrow über den Aufbau neuer Militäreinheiten.

+++ 09:31 Ukrainische Truppen bei schwerem Busunfall in Lettland verletzt +++

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Lettland werden mehrere Angehörige der ukrainischen Streitkräfte verletzt. Nach offiziellen Angaben befanden sie sich in einem von der estnischen Armee gecharterten Bus, der am Samstagabend bei Ainazi im Norden des baltischen EU- und NATO-Landes nahe der Grenze zu Estland frontal mit einem Lastwagen zusammenstieß. Dabei starb der estnische Fahrer des Busses. Drei Personen wurden in ernstem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, 23 Personen erlitten weniger schlimme Verletzungen, wie der lettische Rettungsdienst informierte. Nach Angaben der estnischen Armee befindet sich unter den Verletzten ein estnischer Soldat. Bei den übrigen verletzten Businsassen handle es sich um ukrainische Truppen, teilen die Streitkräfte in Tallinn mit. Nähere Angaben zu deren Aktivitäten in den baltischen Staaten werden keine gemacht.

+++ 09:06 USA erwägen Lieferung von Waffensystem mit 150 Kilometer Reichweite +++

Die USA erwägen Insidern zufolge, die Ukraine mit Waffen zu versorgen, die weit in russisches Gebiet reichen können. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Boeing habe sein System GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) ins Spiel gebracht, bei dem kleine, billige Präzisionsbomben auf zahlreich vorhandene Raketen montiert werden können, heißt es in Industriekreisen. Es handele sich aber um einen von etwa sechs Plänen, wie die Ukraine mit weiteren Waffen versorgt werden könne. Das System von Boeing könnte ab dem Frühjahr 2023 geliefert werden. Es verbindet die Bombe GBU-39 mit M26-Raketen, beides in großer Anzahl in US-Lagern vorhanden. Die Reichweite dieses Systems beträgt 150 Kilometer und wurde von Boeing zusammen mit SAAB seit 2019 entwickelt. Weder Boeing noch das US-Verteidigungsministerium wollten sich zu den Informationen äußern. Je länger der russische Krieg gegen die Ukraine dauert, desto mehr Nachschub an Waffen braucht die Ukraine. Von den USA bekommt das Land bereits Raketen des Typs HIMARS.

+++ 08:45 Ukrainischer Botschafter bittet um Generatoren und Waffensysteme +++

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew, bittet um weitere Unterstützung aus Deutschland. Sein Land benötige wegen der gezielten russischen Angriffe auf die Stromversorgung Generatoren und auch Transformatoren, sagt Makejew im ZDF-"Morgenmagazin". Daneben gehe es aber auch weiter darum, den Grund der Zerstörung zu bekämpfen. "Deswegen bräuchten wir Luftabwehrsysteme und Waffen", sagt Makejew. Wie der Botschafter sagte, wolle die Ukraine weiterhin auch schwere Kampfgeräte wie Panzer. "Wir sind jetzt mit der Bundesregierung in vertrauensvollem Dialog darüber", sagte Makejew. "Wir brauchen Waffen, um diesen Krieg zu gewinnen." Den Krieg zu gewinnen bedeute, das ganze Territorium der Ukraine wieder unter ukrainische Kontrolle zu bekommen - inklusive der 2014 annektierten Krim, stellt er klar.

+++ 08:25 Pro-russische Verwaltung: AKW bleibt unter russischer Kontrolle +++

Das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja bleibt nach Angaben der von Russland eingesetzten Verwaltung in Enerhodar unter russischer Kontrolle. Die Besatzungsverwaltung in der südukrainischen Stadt, in der das AKW liegt, reagiert damit auf Äußerungen des Chefs des ukrainischen Energieversorgers Energoatom. Dieser hat am Sonntag gesagt, seit einigen Wochen erhalte man Informationen, wonach es Anzeichen dafür gebe, dass sich die russischen Truppen möglicherweise auf einen Rückzug vorbereiten. Er verwies auf russische Medienberichte, in denen eine mögliche Übergabe der Kontrolle über das AKW an die internationale Atomenergiebehörde IAEA als lohnenswert bezeichnet werde. "Diese Informationen sind nicht wahr", erklärt dazu die Besatzungsverwaltung auf Telegram. Die Medien verbreiteten die falsche Information, dass Russland angeblich plane, sich aus Enerhodar zurückzuziehen und das AKW zu verlassen. Russland hat das AKW Saporischschja im März unter seine Kontrolle gebracht. Betrieben wird es weiterhin von ukrainischem Personal.

+++ 08:10 "Es ist albern" - Klitschko verurteilt Selenskyjs Kritik +++

In der Eiseskälte des von den russischen Besatzern befreiten Cherson laufen die Evakuierungen. Die Menschen hier fürchten, die Stadt könne ein "zweites Mariupol" werden. In der Hauptstadt Kiew gibt es indes Streit zwischen Präsident Selenskyj und Bürgermeister Klitschko.

+++ 07:39 Ukraine: Russen haben Großstadt Nowa Kachowka verlassen +++

Alle russischen Kräfte haben Nowa Kachowka, die zweitgrößte Stadt in der Region Cherson, verlassen. Das berichtet das ukrainische Militär unter Berufung auf den örtlichen Untergrundwiderstand. Bei den "Kollaborateuren", die die Stadt verlassen haben, handele es sich nicht nur um Personen, die Positionen in der Besatzungsverwaltung innehätten, sondern auch um solche, die an gemeinsamen Razzien mit den russischen Streitkräften gegen die örtliche Bevölkerung teilgenommen haben. Dabei hätten sie die Einwohner eingeschüchtert und gezwungen, den russischen Forderungen nachzukommen. Die Kollaborateure hätten die Stadt aus Angst verlassen, dass die Ukraine sie bald von der russischen Besatzung befreien könnte.

+++ 06:55 ISW: Russland befürchtet ukrainische Offensive an Kinburn Nehrung +++

Die russischen Stellungen auf der Kinburn Nehrung deuten darauf hin, dass Russland mit einer ukrainischen Gegenoffensive über den Fluss Dnipro rechnet. Das berichtet das Institute of the Study of War in seinem aktuellen Bericht. Russlands derzeitige Befestigungen auf der Nehrung scheinen nicht in der Lage zu sein, eine ukrainische Gegenoffensive zu verteidigen, so das ISW. Vielmehr rechnen die russischen Streitkräfte "sehr wahrscheinlich" damit, dass die Ukraine die Nehrung einnehmen wird. Das Vorrücken der ukrainischen Streitkräfte auf das Festland in der Oblast Cherson solle aber jedoch durch mehrschichtige Verteidigungslinien verhindert werden.

+++ 06:29 Mehr als 4,7 Millionen ukrainische Flüchtlinge mit temporärem Schutzstatus +++

Nach den neuesten Zahlen der Vereinten Nationen haben sich bis letzte Woche 4.751.065 Flüchtlinge aus der Ukraine für einen vorübergehenden Schutzstatus oder einen ähnlichen Status registrieren lassen. Polen, Deutschland und die Tschechische Republik liegen dabei an der Spitze. Insgesamt wurden in ganz Europa rund 7,8 Millionen ukrainische Flüchtlinge registriert.

+++ 05:06 Minister betont Bedeutung von NATO-Präsenz vor Norwegens Küste +++

Norwegens Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram hat die Wichtigkeit der Präsenz von Verbündeten in den Gewässern vor der Küste seines Landes hervorgehoben. "Unsere Infrastruktur ist jetzt für ganz Europa wichtig", sagt Gram der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Nach dem Ende der russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 ist Norwegen wichtigster Gaslieferant Deutschlands und Westeuropas.

+++ 03:56 Ukraine klagt über Verzögerung bei Getreide-Export +++

Russland beschränkt ukrainischen Angaben zufolge weiterhin die Getreide-Ausfuhren durch die Verzögerung von Schiffskontrollen. "Es war üblich, 40 Inspektionen pro Tag durchzuführen, jetzt gibt es aufgrund der Position Russlands fünfmal weniger Kontrollen", schreibt der ukrainische Infrastrukturminister Olexander Kubrakow auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Im Oktober verließen rund 4,2 Millionen Tonnen Getreide die ukrainischen Häfen, im November sollen laut Kubrakow nicht mal drei Tonnen exportiert werden. 77 Schiffe warteten in der Türkei auf die Inspektionen, obwohl die drei Schwarzmeerhäfen nur zur Hälfte ausgelastet seien. Russland hatte die für die weltweiten Nahrungsmittel-Exporte wichtige Verlängerung des Getreide-Abkommens mit der Ukraine Mitte November bestätigt.

+++ 02:15 Britischer Premier will massive Militärhilfe fortführen +++

Der britische Premierminister Rishi Sunak will keine Abstriche an den von seinen Vorgängern der Ukraine gewährten Hilfen vornehmen. Das geht aus einer auszugsweise veröffentlichten Rede hervor, die der Regierungschef heute halten will. "Wir werden an der Seite der Ukraine stehen, solange das nötig ist. Und wir werden das Niveau unserer militärischen Hilfen im kommenden Jahr halten oder erhöhen. Und wir werden neue Hilfen für die Luftverteidigung geben", wird Sunak sagen. Großbritannien ist nach nationalen Angaben mit 2,3 Milliarden Pfund (2,7 Mrd Euro) nach den USA das Land mit den größten Rüstungshilfen für die Ukraine.

+++ 00:13 Klitschko wehrt sich gegen Selenskyjs Kritik +++

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, wehrt sich gegen Vorwürfe von Präsident Wolodymyr Selenskyj, nicht genug zum Schutz der Bürger angesichts von Energieausfällen und winterlichen Temperaturen zu tun. Es gebe 430 sogenannte Wärme-Zentren für die Kiewer, weitere Hundert seien geplant, falls sich die Lage weiter zuspitzen sollte, erklärt Klitschko. "Ich will nicht in politische Streitereien verwickelt werden", schreibt er auf Telegram. "Das ist sinnlos. Ich habe Dinge in der Stadt zu erledigen." Selenskyj hatte vergangene Woche moniert, ihn erreichten viele Klagen über die in der Hauptstadt angesichts der Schäden an der Infrastruktur ergriffenen Maßnahmen.

+++ 23:17 Selenskyj stellt Ukrainer auf harten Winter ein +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellt seine Landsleute auf einen harten Winter mit heftigen russischen Angriffen ein. "Solange sie Raketen haben, werden sie nicht ruhen", sagt Selenskyj in seiner Videoansprache am Abend über die russischen Soldaten. Die ukrainische Armee bereite sich auf die Abwehr von weiterem Beschuss vor. "Russland versucht in diesem Winter, die Kälte gegen die Menschen einzusetzen", sagt Selenskyj zudem mit Blick auf die gezielten Angriffe Moskaus auf ukrainische Strom- und Wärmekraftwerke. Er ruft die Ukrainer auf, hilfsbedürftige Mitmenschen in der kalten Jahreszeit besonders zu unterstützen. Nun sei Zusammenhalt gefragt. "Zusammen werden wir alles überstehen", betont der Staatschef.

+++ 22:05 Erstmals seit Befreiung: Cherson wieder am Stromnetz +++

Die Ukraine hat weitere Fortschritte bei der Stromversorgung der kürzlich befreiten Gebietshauptstadt Cherson im Süden ihres Landes gemeldet. Mittlerweile seien rund 17 Prozent der Haushalte wieder ans Elektrizitätsnetz angeschlossen, teilt Gebietsgouverneur Jaroslaw Januschewytsch am Abend mit. Der Vizechef des Präsidialamtes, Kyrylo Tymoschenko, veröffentlicht auf Telegram ein im Dunkeln aufgenommenes Foto, auf dem einzelne erleuchtete Häuserfenster zu sehen sind. Nach mehreren Monaten unter russischer Besatzung hatte die ukrainische Armee die Stadt Cherson und weitere Orte des gleichnamigen Gebiets Mitte November zurückerobert. Seitdem ist die Stadt mit ihren einst 300.000 Einwohnern nicht nur heftigen russischen Angriffen ausgesetzt, sondern kämpft auch mit massiven Problemen bei der Strom-, Wärme- und Wasserversorgung.

+++ 21:15 "Vor Weihnachten": Kiew zeigt lächelnde HIMARS +++

Den Ukrainern ist trotz Kälte und Blackouts das Lachen nicht vergangen. Das Verteidigungsministerium in Kiew zeigt das Foto eines grinsenden Raketenwerfers. "In Erwartung von Weihnachten sammelt ein lächelnder HIMARS Besatzer unter dem Weihnachtsbaum", heißt es in dem Tweet des Ministeriums. In den sozialen Medien kursieren Filme, wie Zivilisten ohne Strom mit viel Phantasie kochen und heizen.

