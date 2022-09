Angesichts des Russland-Ukraine-Kriegs hat CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz das Eintreten seines Parteifreundes Wolfgang Schäuble für ein "wehrhaftes Europa" gewürdigt. Ein Europa als Sicherheitsgemeinschaft sei für den früheren Minister und Bundestagspräsidenten "schon immer eine offensichtliche Notwendigkeit" gewesen, sagte Merz in Offenburg bei dem Festakt zu Schäubles 80. Geburtstag. Schäuble warb vor dem Hintergrund des Krieges im Osten des Kontinents dafür, auf osteuropäische Mitgliedstaaten zu hören. So sei es zu begrüßen, wenn Polen neben Deutschland und Frankreich eine Führungsrolle in Europa übernehme.

+++ 13:55 Ukraine meldet Beschuss einer Klinik in Charkiw +++

Bei dem Beschuss eines psychiatrischen Krankenhauses im Dorf Strelechya sind vier Mediziner getötet und zwei Patienten verletzt worden. Dies teilte der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Syniehubov, auf Telegram mit. Die Einrichtung sei gerade dabei gewesen, das medizinische Personal und Patienten aus dem Krankenhaus zu bringen, als es unter schweren Beschuss geriet, schreibt Syniehubov.

+++ 13:38 Chef der britischen Streitkräfte: Putin scheitert an allen seinen militärstrategischen Zielen +++

Wladimir Putin "scheitert an allen seinen militärstrategischen Zielen" und "seine Probleme werden immer größer", sagt der Chef der britischen Streitkräfte. "Putin wollte die Ukraine unterwerfen", sagte Admiral Sir Tony Radakin der BBC. "Das wird nicht passieren." Außerdem wollte Putin die NATO und die internationale Entschlossenheit schwächen, führt Radakin weiter aus. Beide seien nun stärker als zuvor. Trotzdem warnt er davor, "vorschnell zu dem Schluss zu kommen, dass entweder Präsident Putin schwach ist oder seine Machtbasis untergraben werden könnte".

+++ 13:20 Strack-Zimmermann: Angriffe auf russische Stellungen müssen stärker werden +++

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, mahnt die Regierung weiter zu Lieferungen von Schützen- und Kampfpanzern an die Ukraine an. "Wer immer wieder anführt, dass deutsche Panzer in der Ukraine nichts zu suchen haben, verkennt die Tatsache, dass es völlig unerheblich ist, wer den Panzer entworfen und in welchem Land er gebaut worden ist. Entscheidend ist allein, wer den Panzer führt. Und das sind ausschließlich ukrainische Soldaten", schreibt die FDP-Politikerin in einem Gastbeitrag für die Düsseldorfer "Rheinische Post". Um den Krieg zu gewinnen, so Strack-Zimmermann, "müssen die Angriffe auf russische Stellungen stärker werden".

+++ 13:03 Seit Abkommen 165 Schiffe mit Agrarprodukten ausgelaufen +++

Seit dem von der Türkei und den UN vermittelten Getreideabkommen im Juli haben nach ukrainischen Angaben 165 Schiffe mit 3,7 Millionen Tonnen Agrarprodukten das Land verlassen. Heute haben bereits acht Schiffe den Hafen in Odessa in Richtung Afrika, Asien und einigen europäischen Ländern verlassen, wie das ukrainische Infrastrukturministerium mitteilt. Insgesamt sollen bis zum Abend zehn Schiffe mit gut 169.000 Tonnen landwirtschaftlicher Erzeugnisse ablegen. Vor dem Krieg exportierte die Ukraine monatlich bis zu sechs Millionen Tonnen Getreide. Die ukrainischen Schwarzmeerhäfen haben nach Angaben des Ministeriums Kapazitäten zur Beladung von 100 bis 150 Frachtschiffen im Monat.

+++ 12:35 Russisches Belgorod fürchtet Übergreifen des Krieges +++

Nach der Niederlage Russlands in der Region Charkiw bereitet sich die südrussische Region Belgorod auf mögliche Anschläge vor. So ordnete der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, an, dass lokale Behörden ihre Bombenschutzräume überprüfen lassen. Außerdem wurden die Schulen in Grenznähe vorübergehend beschlossen, berichtete Andrew Roth, der Korrespondent des "Guardian" aus Belgorod. Die Luftabwehr sei mehrmals am Tag über der Stadt zu hören, es seien viele Soldaten in der Stadt und Freiwillige errichten Barrikaden im Wald südlich der Stadt. Es gibt keine Anzeichen, dass die Ukraine die Grenzen überschreiten wird. Und auch, wenn es die meisten Menschen in Belgorod für "unwahrscheinlich" halten, dass der Konflikt übergreift, fürchten es viele, schreibt Roth weiter. "Die Menschen hier verstehen jetzt, dass der Krieg nicht gut läuft."

+++ 12:06 Lambrecht: Haben "Lücken" in der Luftverteidigung +++

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht geht davon aus, dass das Flugabwehrsystem Arrow 3 für Deutschland frühestens 2025 in Betrieb genommen werden könnte. "Sollten wir uns für das System entscheiden und jetzt sofort Verträge abschließen und sollte die Industrie dann auch umgehend liefern können, dann könnten wir im Idealfall nächstes Jahr mit der Ausbildung anfangen", sagte die SPD-Politikerin zur Funke Mediengruppe. Lambrecht räumte in dem Gespräch ein, dass es in der Luftverteidigung "Lücken" gebe, die man schließen müsse. "Das israelische Flugabwehrsystem Arrow 3 kommt dafür infrage", so Lambrecht.

+++ 11:46 ntv-Reporterin: Ukrainische Behörden bitten um Geduld bei Aufarbeitung in Isjum +++

Die ukrainischen Behörden bitten bei der Aufarbeitung der Leichenfunde im ukrainischen Isjum um Geduld, berichtet ntv-Korrespondentin Kavita Sharma. Man müsse in vielen Fällen die forensische Untersuchung abwarten, um die Todesursache zu bestimmen. Vor einigen Tagen erzählten der Reporterin einige Bewohner aus Balaklija von Folterpraktiken der russischen Besatzer. Einem Mann seien während eines Verhörs Stromschläge zugefügt worden. "Damit die anderen Insassen seine Schreie hören", wurde sogar die laute Belüftungsanlage ausgeschaltet, berichtet Sharma aus den Erzählungen des Mannes.

+++ 11:18 Bewohner in Isjum suchen nach toten Verwandten +++

Bewohner der ukrainischen Stadt Isjum suchen in einer nahe gelegenen bewaldeten Grabstätte nach toten Verwandten, während Rettungskräfte die Exhumierung von Hunderten von Leichen fortsetzen, die nach der Vertreibung der russischen Streitkräfte aus der Region gefunden worden waren.

+++ 10:55 Charkiw wird nach russischem Abzug weiter beschossen +++

Auch nach dem Abzug der russischen Truppen aus dem Gebiet Charkiw vor gut einer Woche geht der Beschuss in der Region nach ukrainischen Angaben weiter. Der Feind habe die befreiten Städte Isjum und Tschuhujiw massiv beschossen, es seien Wohn- und Geschäftsgebäude sowie Tankstellen und Produktionsanlagen zerstört worden, teilt der ukrainische Gebietsgouverneur Oleh Sinegubow bei Telegram mit. In Tschuhujiw sei ein elf Jahre altes Mädchen durch den Beschuss getötet worden. Bei einer Autofahrt in der Region seien zudem zwei Frauen von einem Panzergeschoss tödlich verletzt worden.

+++ 10:30 Prorussischer Verwaltungschef: Leichenfund in Isjum inszeniert +++

Bisher gibt es keine offizielle Stellungnahme Moskaus zu den Leichenfunden in der ukrainischen Stadt Isjum. Witali Gantschew, der Leiter der prorussischen Verwaltung, die das Gebiet Anfang des Monats verlassen hat, weist die Vorwürfe jedoch zurück. "Ich habe nichts von Gräbern gehört", sagte er dem staatlichen Fernsehsender Rossija-24. Gantschew behauptet, die Ukraine habe die Gräueltaten und den Fund von über 440 Leichen in Isjum inszeniert.

+++ 10:05 ntv-Reporter: Niemand weiß, wie Putin bei weiteren Verlusten reagiert +++

Im russischen Fernsehen fordern Kriegsbefürworter den Einsatz taktischer Atomwaffen gegen die Westukraine, um Kiew zur Kapitulation zu zwingen. Russland habe im Krieg gegen die Ukraine schwere Verluste hingenommen, sagt ntv-Korrespondent Rainer Munz in Moskau. Niemand wisse, wie der der russische Präsident reagiert, wenn weitere Verluste hinzukommen. "Die große Frage ist, was dann passiert", sagt Munz. Man dürfe nicht vergessen, dass Russland eine Atommacht ist. Aus diesem Grund habe der US-amerikanische Präsident Joe Biden klar gemacht, dass die USA reagieren werde, wenn es zu einem taktischen Atomschlag kommt.

+++ 09:39 Russische Touristen dürfen weiter nach Australien reisen +++

Australien wird keine Einreiseverbote gegen russische Touristen verhängen. "Das ist nichts, was wir im Moment in Betracht ziehen", sagte der australische Verteidigungsminister Richard Marles dem Fernsehsender ABC. Die Sanktionen richten sich gegen die russische Regierung, "nicht gegen das russische Volk". Ob Australien der Ukraine weitere "Bushmaster"-Panzerwagen zur Verfügung stellen wird, ließ Marles offen. Der ukrainische Botschafter in Australien hatte kürzlich darum gebeten.

+++ 09:15 London: Russland konzentriert sich auf Demoralisierung +++

Russland nimmt nach Einschätzung britischer Militärgeheimdienste seit rund einer Woche verstärkt zivile Infrastruktur in der Ukraine ins Visier. Zeil sei die Demoralisierung von Regierung und Bevölkerung, erklärt das britische Verteidigungsministerium in seiner täglichen Lageeinschätzung auf Twitter. Zu dieser Kategorie von Einsätzen gehörten Angriffe auf das Stromnetz und auf einen Staudamm am Fluss Inhulets bei Kryvyi Rih. Angesichts der Rückschläge an der Front verlege sich Russland verstärkt auf Einsätze, von denen es sich selbst keinen unmittelbaren militärischen Nutzen verspreche. Das Ministerium verwies auf Angriffe auf Anlagen für die Strom- und Trinkwasserversorgung.

+++ 08:51 Ukraine meldet Tote und Schäden bei russischen Angriffen +++

Bei Angriffen Russlands im Osten und Süden des Landes hat es nach ukrainischen Angaben mehrere Tote sowie Schäden an Gebäuden und Versorgungseinrichtungen gegeben. In Donezk seien im Verlauf des vergangenen Tages fünf Zivilisten getötet worden, teilt der Gouverneur der ostukrainischen Region mit. In Nikopol im Süden des Landes wurden laut den Regionalbehörden Gas- und Stromleitungen sowie mehrere Dutzend Häuser, darunter mehrstöckige Gebäude, beschädigt. In Mykolaiv wurde unter anderem ein Krankenhaus beschädigt, berichtet Oleksandr Sienkevych, der Bürgermeister der Stadt.

+++ 08:31 ISW: Russland setzt bedeutungslose Offensiven fort +++

Russland setze weiter auf strategisch bedeutungslose Offensiven statt sich auf die Verteidigung der ukrainischen Gegenoffensiven zu konzentrieren, analysiert das Institute for the Study of War (ISW). Die schwindenden russischen Reserven in der Ukraine werden so für Angriffe um Donezk und Bachmut verwendet, obwohl diese Städte strategisch kaum Bedeutung haben, schreibt das ISW. "Die Russen können nicht darauf hoffen, bei Bachmut oder Donezk in ausreichendem Maße zu gewinnen, um die ukrainischen Gegenoffensiven zum Scheitern zu bringen."

+++ 08:00 Iranische "Kamikaze"-Drohnen fügen ukrainischer Armee schweren Schaden zu +++

Die russische Armee setzt iranische "Kamikaze"-Drohnen vom Typ Shahed-136 im Kampf um Charkiw ein. Dies berichtet das "Wall Street Journal". Der Einsatz habe der ukrainischen Armee laut ukrainischen Kommandeuren schweren Schaden zugefügt. So seien zwei 152-mm-Panzerhaubitzen, zwei 122-mm-Panzerhaubitzen und zwei gepanzerte Mannschaftstransporter zerstört worden. "In anderen Gebieten verfügen die Russen über eine überwältigende Feuerkraft der Artillerie, mit der sie zurechtkommen. Hier haben sie diesen Artillerievorteil nicht mehr, und deshalb haben sie begonnen, auf diese Drohnen zurückzugreifen", sagte Oberst Kulagin, Kommandeur der Artillerie der 92. Mechanisierten Brigade der Ukraine.

+++ 07:29 Selenskyj: Westen darf keine Angst vor russischer Atom-Erpressung haben +++

Der Westen dürfe sich durch Russlands Drohung, Atomwaffen einzusetzen, nicht erpressen lassen, sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Gespräche mit Russland aus Angst vor dessen Atomwaffenarsenal würden zum schlechtesten Ergebnis führen und Russland lediglich ermutigen. Dies könnte dann zum Dritten Weltkrieg führen, sagt Selenskyj laut der Zeitung "Kyiv Independet". "Ich kann nicht einmal verstehen, wie die Sicherheits- und Geheimdienste der Welt es zulassen können, dass Russland auch nur darüber nachdenkt, (Atomwaffen einzusetzen)."

+++ 06:55 Ukraine: Russische Truppen bereiten Rückzug aus Cherson vor +++

Die russischen Streitkräfte bereiten ukrainischen Angaben zufolge den Rückzug aus der Region Cherson im Südosten der Ukraine vor. Dies berichtet das ukrainische Militär. Demnach sollen die Russen neun Eisenbahnwaggons versenkt haben, um einen Übergang über den Dnjepr nach Kachowka zu errichten, "Aufgrund der erfolgreichen Aktionen der ukrainischen Streitkräfte, alle Übergänge über den Fluss Dnipro an der Front von Cherson zu deaktivieren, bereiten die Besatzer ihre Rückzugsrouten vor", sagte Oleksandr Stupun, wie CNN berichtet.

+++ 06:32 EVP-Chef Weber fordert härteres Vorgehen gegen Russland +++

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, fordert nach der Entdeckung weiterer Massengräber in der Ukraine härter gegen Russland vorzugehen. "Russland entfernt sich immer mehr aus der wertegebundenen Weltgemeinschaft", sagte der stellvertretende CSU-Vorsitzende den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir müssen die Sanktionen jetzt entschlossen umsetzen. Zudem müssten endlich Kampfpanzer geliefert werden, gerne im europäischen Verbund", so Weber. Der EVP-Chef macht zudem deutlich, dass er die Verfolgung der Gräueltaten in der Ukraine als europäische Aufgabe sieht.

+++ 06:07 Lambrecht hält Ausweitung der russischen Aggression für möglich +++

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht stellt sich hinter die Äußerungen von Generalinspekteur Eberhard Zorn, der eine Ausweitung der russischen Aggression für möglich hält und die Erfolgsaussichten des ukrainischen Gegenangriffs zurückhaltend sieht. "Ich stimme zu, dass Putin unberechenbar ist. Putin hat einen Nachbarn überfallen und die territoriale Integrität weiterer Staaten infrage gestellt", sagte Lambrecht zur Funke Mediengruppe. Nach der Entdeckung weiterer Gräber in der Ukraine fordert Lambrecht in dem Interview zudem die juristische Aufarbeitung der Kriegsverbrechen durch die Vereinten Nationen. "Sie sollten schnellstmöglich Zugang bekommen, um Beweise zu sichern. Die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen müssen vor Gericht gestellt werden", so Lambrecht.

+++ 22:45 Trudeau: Berichte über Massengräber in Isjum sind herzzerreißend +++

Für den kanadischen Premierminister Justin Trudeau sind Berichte über Massengräber in Isjum "erschreckend und herzzerreißend". Auf Twitter schreibt er: "Kanada verurteilt diese abscheulichen Gräueltaten. Wir werden weiterhin mit Partnern zusammenarbeiten, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, und wir werden weiterhin für die Menschen in der Ukraine da sein."

+++ 22:32 Selenskyj bekräftigt Foltervorwurf gegen Russland +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland abermals vor, im nun befreiten Gebiet Charkiw grausame Folter begangen zu haben. Es seien inzwischen mehr als zehn Folterkammern in verschiedenen Städten des befreiten Gebiets entdeckt worden, sagt Selenskyj in einer in Kiew vom Präsidentenamt verbreiteten Videobotschaft. "Folter war eine weit verbreitete Praxis in dem besetzten Gebiet", sagte der Präsident. "Wir werden die Identitäten aller ermitteln, die gefoltert und misshandelt haben, die diese Grausamkeiten von Russland hier auf ukrainisches Gebiet gebracht haben", betont der 44-Jährige. Bei ihrer Flucht hätten die Besatzer Foltergeräte zurückgelassen. Ukrainische Behörden veröffentlichten unterdessen Fotos, die Folterkammern und -geräte zeigen sollen. Nach Darstellung Selenskyjs wurden Menschen mit Drähten und Stromschlägen gequält.

+++ 22:06 NATO-Militär: Westliche Militärhilfe macht echten Unterschied +++

Der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, sieht in der westlichen Militärhilfe und der Kriegsführung des ukrainischen Militärs entscheidende Faktoren für die jüngsten Erfolge Kiews. "Die Munition, Ausrüstung und Ausbildung, die die Verbündeten und andere Nationen liefern, machen auf dem Schlachtfeld einen echten Unterschied", sagt der Niederländer in Estlands Hauptstadt Tallinn, wo sich der Ausschuss traf, dem die Generalstabschefs der 30 Mitgliedsstaaten angehören. Die ukrainische Armee hatte zuletzt bei einer Gegenoffensive im Osten des Landes von russischen Kräften besetztes Gebiet zurückerobert.

+++ 21:32 Scholz: 400 Millionen Euro für Ausbau von Öl-Pipeline nach Schwedt +++

Bundeskanzler Olaf Scholz kündigt an, dass die Pipeline von Rostock nach Schwedt für 400 Millionen Euro ausgebaut wird, damit sie mehr Öl in die dortige Raffinerie transportieren kann. Um die Anlage zu erhalten, "sorgen wir dafür, dass es jetzt auch Importmöglichkeiten zusätzlich aus Polen gibt, vielleicht sogar aus Kasachstan", sagt Scholz in einem Deutschlandfunk-Interview. Es würden zudem die finanziellen Hilfsmittel organisiert, um die Arbeitsplätze in Schwedt zu erhalten. Die Bundesregierung hatte die Raffinerie am Freitag unter eine Treuhandverwaltung gestellt und den bisherigen russischen Betreiber Rosneft entmachtet.

